Nazario presenta su libro 'Sevilla y la casita de las pirañas'

Voz 1 00:00 la Consejería de Cultura otra vez el Centro Andaluz de las Letras arranca esta semana el ciclo literario viñetas capitales con el dibujante Nazario mañana y el Extremadura ilustrador Paula Bonet el día veintisiete presentando sus últimas novedades editoriales a actividades les sitúo Ficha técnica tendrá lugar en la biblioteca Infanta Elena siete y media de la tarde Nazario

Voz 2 00:20 buenas tardes muy buenas cómo se encuentra muy bien bienvenidas como si mejor ayer empeore porque con mucho calor de la semana viene meteorito en no pero ayer hacia una aire caliente para que estuviera uno

Voz 2 00:36 en Barcelona también hace bastante calor pero estoy en mi casa a bueno vale y aquí no aquí dicen que tengo que salir porque claro no me voy a quedar encerrado todo el tiempo ya claras aquí en Sevilla pero bueno cualquier caso les resultará familiar porque

Voz 1 00:48 oiga usted nación Castilleja del Campo deja el campo del campo caídas muy cerquita de la capital

Voz 2 00:54 pero claro no estuvo en Sevilla pues hasta que me fui a Barcelona y Barcelona ya pues cincuenta años casi cincuenta años en ese sentido

Voz 1 01:04 me permiten que recuerde a los oyentes para muchos desde luego no hará falta pero siempre viene bien Nazario es uno de los pioneros del cómic Underground español es uno de los mejores retratistas de los bajos fondos podemos decir de Barcelona

Voz 2 01:19 eso dicen ellos dicen eso yo tampoco soy un poco me hubiera para mansos menos e iguala a Serbia

Voz 2 01:33 bueno no lo vamos digo esto es un poco pues Jean Genet me quieren comparar con con esta especie de subcultura de de cabaré de de putas de es un poco el esto de Pons ciudad portuaria ya a mí no es que me gustan y me disguste pero desde luego no era la la zona alta de Barcelona nada

Voz 1 01:57 es una cosa y esto qué

Voz 2 02:00 que que dicen bajos fondos pues desde luego aunque no lo diga no te parezca bien lo de bajos fondos bajo era lo de fondo podríamos discutirlo

Voz 1 02:11 yo no voy a discutir con usted digo suena bien pues el malsonante no dado cualquier caso dice no era la clase alta precisamente pero ahora es el hecho es la noticia en si usted nos presenta Sevilla y la casita de las pirañas

Voz 2 02:25 es el segundo volumen de en la vida cotidiana el dibujante Underground en la que retrataba Mi vida desde que llegó a Barcelona en ese sentido hasta más o menos las Olimpiadas no noventa ido del noventa y dos entonces esto es lo que quería el editor que editara primero de toda mi autobiografía entonces vamos un poco para atrás ir mucha gente me preguntaba antes de llegar a Barcelona aquel que tú llevaría una vida tiro porque claro llevo una vida pero lo que pasa es que no pues no me no me editan todo a la vez sino que hay que editarlo por partes pues ahora toca la época esta desde que soy maestro desde que terminó la carrera de Magisterio me independizó de mis padres ir año a año años sesenta yo tengo dieciocho años pues ahora

Voz 1 03:13 es decir yo vengo quedó claro a ver si ahora estamos hablando de Blanco y Negro todavía sesenta hay algo mil novecientos sesenta ya

Voz 2 03:24 se siente algo así sesenta hay algo muy pesado hablando de triunfo por ejemplo de índice de de estas revistas míticas de un es que era la cultura para los que queríamos estar un poco a a la orden del día en el mundo de teatro estabas Monleón estaba de dar Auteuil lento de esta gente escribían en estos sitios bien bueno la forma de estar un poco al día era esto a nivel intelectual progre porque yo era un lo que en aquella época un intelectual pronto

Voz 1 03:56 tenía que maquillar muchas cosas quiero decir ya sabe qué pensaba de la manera que lo hacía obviamente pero a la hora de plasmar buscaba recovecos o no tenía por qué don Arturo e a posteriori ya

Voz 2 04:11 es decir ahora cuando escribo mi mi mi memoria o en aquel tiempo que yo viví Amis memorias gay muchas diferencias eligió cuando vivía estas memorias a un homosexual oculto que yo no había conocido una ningún homosexual entonces aquí en Sevilla yo conozco a un homosexual que me sirve un poco de introductor en la vida homosexual casi se podría decir casi que es un retrato de la soledad en Sevilla en estos años un poco de la con la ley de peligrosidad social de vagos y maleantes y esto era un poco de forma clandestina en la que casi teníamos que usar un argot para para entendernos entre nosotros desde la mesa de la terraza de la dónde estábamos no se enterara de qué estaba hablando de chulos de de novios y de Mari Mar y con ello hice esto es un poco la la base ahora luego hay toda la la sería de anécdotas de mis vivencias particulares pero de fondo era esta especie de de de de de de retrato de las vivencias de todo homosexual aquí en la en Sevilla

Voz 1 05:24 cómo se llevaba el que a uno se le considerara mala persona sin serlo claro o sea uno nace como lo hace sin embargo ya automáticamente ya hay clientes señala dice

Voz 3 05:36 eres mala persona bueno o o

Voz 2 05:39 eso marcó no es un porque la esa llevaba bueno he llevado bastante mal ese se llevaba como una especie de estigma yo tuve mucho problema con mis complejos de culpabilidad porque mi madre era muy religiosa el yo estuve en un colegio Salesianos a que la Trinidad que que me me me influyó bastante negativamente y claro yo me encontraba con que con que yo tenía que ser un santo pero ser maricón me impedía serlo entonces no no podía conjuntar las dos cosas al final de decidir de mandar a la mierda la religión y dedicarme pues a mi vida que era la la de

Voz 1 06:25 ser homosexual pintor escritor fotógrafo el hacer ese tipo de cosas les liberaba de alguna manera

Voz 2 06:32 yo siempre me lo planteé ahí yo pienso que no hay yo pensaba que no no había ningún tipo de sublimación sublimado en absoluto de tocar la guitarra durante ocho años suelo lo que saque de lo de mi estancia en Morón conlleva de Gastón los americanos y esto que casi todas las los dos o tres primeros capítulos de mi libro hablo retrato todo este ambiente me pongo a tocarla Darra flamenca un poco al estilo de Diego Delgado Store por supuesto inútilmente porque cuando por ejemplo Juanito desgastó porque había empezado a aprender a tocar la guitarra Dieguito o Pedrito Pagán al cabo de cinco años tocaban de puta madre yo todavía seguía estudiando la misma Falset Amiens han enseñado Diego yo bueno no me subo en absoluto simplemente lo pasaba bien yo fumaba en aquel tiempo mucho de artífice iba con un amigo comprábamos entonces pues me fumaba Amis Porro metro ponía todo en el batería donde fuera me quiere me creí ya el el John Mc Laughlin

Voz 1 07:39 se ha primado de algo

Voz 2 07:41 pues estaba hablando con una con un amigo de que había otro amigo que había recibido una gran herencia ir de pronto había decidido de de que ese iba a gastar toda la herencia en viajar yo por ejemplo pudiese decir recomendaba de que siga yo tuviera una gran herencia seguiría viviendo como hasta ahora porque la verdad es que no me no me falta de nada yo siempre he logrado no de soñar demasiado alto entonces conformado pues con un bienestar más o menos a la altura de mí de mis captor capacidades

Voz 1 08:20 este tipo que hace ya un rato se fue a Barcelona a vivir y que sevillano empiece Castilleja del Campo va a estar mañana a las seis y media en la Biblioteca Infanta Elena si quieren ustedes seguir escuchando la cantidad de cosas que puede contar pues se están todos ustedes invitados por cierto le vino de Barcelona por allí

Voz 2 08:39 yo vivo en la Plaza Real yo es como si vivieran una especie de nido burbuja burbuja como quiera llamarlo ir con la Cataluña profunda no tengo ningún contacto porque es muy profunda