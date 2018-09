David Acosta, socio de la empresa INNN, autores del logo del zoo de Islandia

Voz 1 00:00 bueno la uno dieciocho minutos decía que estábamos en la segunda hora de Hoy por hoy es curioso cómo cómo han surgido las cosas en cuanto a la preparación de de este tramo de programa no porque desde la cual es de Sevilla Nos llegaba una hermosísima historia que tiene que ver con una tortuga una tortuga marina que el pasado día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete apareció varada en la playa de la alcaldesa esto es a la altura del faro de La Línea de la Concepción con una gravísima herida en el caparazón es que recupera en las aguas del Acuario recuerdo esa edición especial de Hoy por hoy decimos allí en el Acuario y todo esto no lo contaban bueno Juan Antonio Romero pues aquí en el estudio de Radio Sevilla hola Juan Antonio cómo estás bien el cómo estás muy bien muy bien bienvenido bienvenido Le damos un abrazo por cierto desde aquí a a Juan Antonio que es el director de la de Sevilla Miguel recuerdo poco a los oyentes si te parece la historia de la tortuga cómo llega esa tortuga

Voz 0610 00:56 Dida al Acuario bueno esta tortuga llegó al Acuario procedente del FEMA de Algeciras que es un centro de recuperación de la Junta allí llegó como bien ha dicho Bono la encontrarán en una playa en La Línea de la Concepción con una importante herida producida por el impacto de una embarcación vale bueno o las personas que encontraron activaron el protocolo llamando al uno uno dos que lo que hay que hacer cuando se encuentra un animal en esta condicione bueno rápidamente fue atendida ha estado en este centro casi un año y ahora ha venido aquí el acuario para completar su recuperación como está pues está bastante bastante bien la verdad es que de hecho esperamos que en breve podamos liberarla

Voz 1 01:31 podáis liberarla como vais a hacer esto

Voz 0610 01:34 bueno normalmente son un evento bastante bastante bonito quieras que no se le coge cariño al animal vale cedía por un lado te da pena sí pero con una gran alegría una satisfacción por haber participado en este como volverla a la villa claro

Voz 1 01:47 su hábitat natural claro claro lo que son

Voz 0610 01:49 hemos hace bueno contactara con centros de la zona centros escolares de cualquier asociaciones simplemente bueno por el hecho aparte de que compartan con nosotros de momento por el hecho de de poder dar difusión a la problemática que hay tan importante con estos animales y un poco también dar a conocer de qué manera podemos todo ayudar a que a que este tipo de cosas no no sigan ocurrir

Voz 1 02:10 no nos da la sensación que últimamente estamos viendo y estamos escuchando mucho hablar sobre este mismo tema no sé si es que porque hay una mayor sensibilización un intento de mayor concienciación o es que el problema se está agravando no lo sé

Voz 0610 02:24 el problema siempre ha estado ahí es verdad que bueno el tema de los prácticos un tema que abrazaban campeón Bogas van aumento porque cada vez consumimos más este tipo de de producto prácticos que se convierte en una amenaza bastante importante para para estos animales también se oye cada vez más bueno porque instituciones como nosotros bueno y vosotros ahora que no estáis dando apoyo pues estamos cada vez más concienciado de que de que esto la gente lo tiene que saber

Voz 1 02:50 para que puedan ayudar en la medida de lo posible ver te digo una cosa está en cada cual quiero decir quién quién diga que esto es imposible que el sentido de quién le pone puertas al campo para nada eh porque hemos visto algún que otro reportaje de embarcaciones que salen a la mar y que se dedican simple y llanamente a limpiar se encuentran cada residuo que eso mire usted eso no ha llegado ahí de cualquier manera es lo ha tirado a alguien

Voz 0610 03:12 ha llegado por casualidad de hecho hay un dato que mucha gente no conoce que bueno siempre dice bueno es que yo no tiro basura al mar es que la basura que llega el mar la gran mayoría la hemos tirado en en tierra y acaba llegando bueno pues en el ciclo del agua a través de los río esa basura acaban en el mar Ali muchas veces a idea vivimos un poco lo mismo alejado desconectado del medio marino no somos los humanos somos más de medio terrestre y un poco se nos olvida que que lo las acciones que hacemos el medio terrestre también repercuten en el mar

Voz 1 03:38 con el problema añadido de que la degradación de plástico mire usted eso no es ni un minuto ni dos minutos eso es un enorme problema

Voz 0610 03:44 sí es muy grave porque de hecho bueno hemos ido mejorando tanto a los tipos de plástico que que hay algunos que tienen cientos de años de de degradación y además también se crea otro problema porque esos plásticos se van degradando en en pequeños fragmentos que se conoce como plásticos que entran en la cadena alimentaria aparte de afectar los animales al final no revierte al final no lo comemos

Voz 1 04:05 mire Biel cuando estamos preparando de programas se daba una serie de circunstancias primero vosotros con los con lo que estáis haciendo no es la campaña de concienciación de lo que se debe y lo que no se debe hacer Se da la circunstancia de que conocimos a unos jóvenes de aquí de Sevilla son unos auténticos máquinas sorpresa sí llama es una empresa sevillana que nació hace ya siete años que comenzó su aventura como el objetivo de poder tener aquí en Sevilla pues una Agenda Agenda Digital ya es el presente de referencia bueno había Costa es socio director creativo ejecutivo David buenas tardes te prometo que esto esto ha salido de pero no de tiro a de lo dicho no puede ser usada por un lado tenemos el Acuario por otro lado tenemos esto increíble bueno la radio la radio es vida a fin de cuentas no haber David primero quiénes sois

Voz 2 04:48 bueno y lo he ido más increíble que además con acuario acaba de determinar un proyecto precioso dotarnos de una nueva web Sanidad sí que yo fui aquí estoy súper contento veamos coincidido va hablando un gol por toda la escuadra yo estoy totalmente sí sí somos una agencia de comunicación digital que bueno cuando comenzamos a esto ya hace unos años teníamos la opción de hoy no para Madrid o Barcelona o decidimos intentar lo que nos gustaría hacer fuera hacerlo aquí y en eso estamos no en la verdad que hemos conseguido con el tiempo haciendo hueco como agencia de referencia gracias a al tema creativo de temas y estamos muy contentos y también gracias a aprovecho accidente como el acuario que estáis aquí que que alegría pero vamos que yo

Voz 1 05:29 a nombre conviene no no para nada qué casualidad ahora vamos a contar por qué

Voz 0610 05:34 cuanto cuentan los oyentes de Radio Sevilla sois de aquí sois muy buenos que él lo de lo último que habéis hecho bueno así somos bueno

Voz 2 05:39 no yo creo que sí madre me dice que si que preguntarle a los clientes también están por aquí huele a lo último para que oyente están orientados bueno hemos hecho un proyecto muy muy especial muy bonito porque aprovechamos la experiencia que tenemos en turismo aquí en Sevilla también a Costa del Sol pues bueno pues hemos acabamos de determinar la identidad corporativa de del parque zoológico de Reikiavik que en Islandia

Voz 1 06:01 mira el parque zoológico de Reikiavik

Voz 3 06:04 ahí e Islandia al lado la imagen corporativa

Voz 2 06:07 sí bueno en realidad esto es lo que se ve que lo más bonito no aproveche para mandar un abrazo a Pedro Delgado artista que nos ha ayudado un montón de los con los pictogramas que mucho decenas de animalitos pero realmente es un trabajo estratégico con con ayuntamientos Reikiavik para eh convertir un producto turístico algunas zonas de la ciudad más orientado al público familiar para competir entre comillas como de turismo mal aventura que es el más famoso allí pues también cree que Vic no sólo sea una ciudad dormitorio sino también un lugar como concierto hasta oferta el primero de muchos espero ha sido el parque

Voz 1 06:36 por qué os eligieron a vosotros

Voz 2 06:38 bueno propuesta podría decirte que es fruto de nuestro trabajo diagnóstico con Extenda de internacionalización pero no la mujer de mi socio Ángeles irlandesa después muchos veranos allí una cosa lleva a la otra y al final buenos centrarnos en lo que hacíamos aquí les interesó su mujer será irlandesa pero sí sí sí sí vosotros se unas parado

Voz 3 06:57 la entrada nadie de algo bueno tendréis

Voz 2 07:02 bueno yo quiero cree también que la experiencia que tenemos aquí con Turismo de Sevilla y con otros bueno también patronatos de turismo zonas como Costa del Sol el Ayuntamiento de Utrera mucho trabajo que hemos marketing digital branding en el sector pueden no sirvió de Portafolios eso unido al contacto que en todos los países importante pues al final sumó un poco todo

Voz 4 07:21 hemos bien y como como ha quedado aquello esto es radio lo tenemos no hay baje pero bajo pero tenemos que intentar describir

Voz 2 07:26 pues bueno ha quedado muy muy bonito ellos tienen muy colorido muy colorido unos animales muy típico además quieren convertirse en el de referencia en Islandia entonces hemos hecho un periplo otro que conformaba el mapa de Islandia hecho con los animales más pues de alguna forma que son más autóctono más famoso de la fauna ahí tienen menos una foca que es muy muy típica un zorro ártico que es muy curioso porque nace negro se vuelve Grid después Blanco lo decimos es Michael Jackson por que en seis meses por el tema de la temperatura entonces algunos estos animales conforma la la imagen visual de lo que es el el símbolo y luego hemos hecho como decenas de aplicaciones cuyos protagonistas son todos estos animales así que si vamos a la alzó o a la web también decimos pues podemos ver como todos esos animales cobra cobran vida también proyectos que son poquito como más más más tecnológico ahora estamos trabajando en poner una webcam allí en un en un hormiguero para que en el recinto cerrado del propio parque y también en un futuro la web se pueda ver cómo estás hormigas pues mire yo yo dejo a los expertos filólogo el interés que puede tener la vida de las hormigas irlandesa pero ellos están muy interesados en que hemos hecho tomó desde aquí desde Sevilla a un compañero que te

Voz 1 08:35 hemos allí donde parece bastante interesante esas son bueno e eso parece Suárez que acto ha dormido alguna vez en el Acuario dormido no tenga la oportunidad tardando pues tú tú sabes que tienes la posibilidad dormía en el Acuario no tuvo que nos esté escuchando pues bueno te parece las cuentas cuenta fecha hacia no no no no basada eh porque es una

Voz 0610 08:55 de manera bastante interesante vamos la gente que viene sale encantada enchufado o no o que lo puede hacer cualquiera

Voz 1 09:00 lo que pasa es que claro que solicitarlo previa reserva bueno

Voz 0610 09:03 se puede hacer o tuya formas un grupo concreto

Voz 5 09:05 eso viene con tu grupo de amigos o simplemente escribe

Voz 0610 09:08 eh Iggy cuando se forma un grupo porque la actividad tienen un número mínimo de visitante pues puede hace esa actividad que la verdad es que bastante exclusiva porque bueno se realizaría con el acuario con la instalación encerrada hace tu visita tal cenas allí y luego duermes en la vista principal de de escenario pues viendo a los tiburones de la tortuga marina en fin bastante interesante es la web que me suena un poco formas Deimos la tengo que te suena tan

Voz 1 09:32 son la idea general no suena para los niños

Voz 0610 09:36 los niños alucina me hay niños que por la mañana nos dicen que no he dormido en toda la noche estado toda la noche que cada vez que me estaba durmiendo habría otro de los ojos sólo por ver a los animales que una oportunidad

Voz 2 09:45 dailys tengo un niño daño medio que loco con los con los animales así que nada bueno venga Gallego vaya

Voz 4 09:51 directamente ponernos de acuerdo por uno de acuerdo y cada cuánto tiempo vas a Reikiavik más o menos bueno yo tengo previsto ahora volveré

Voz 2 09:59 o sea tengo que estar allí seguramente para después de Año Nuevo aproximadamente como tenemos ya un compañero allí in situ pues la verdad que mucho más fácil el trabajo diario ya vivía con Skype Out si todo esto pues la verdad que estamos en contacto casi con ello semanal aquí podemos llevarlo sin problemas aislada como hay que esperaba época buena allí la mitad del año estamos kurdos es decir aquello de