Hora 25 Deportes Valencia (16/08/2018)

Voz 0341 02:50 dar tu eres el míster ha entrenado del Valencia esta misma tarde o está terminando el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna con todos disponibles para Marcelino excepto que la han que va muy bien en su recuperación pero hasta mediados finales del mes de septiembre del próximo mes no se le espera para poder entrar en una convocatoria en una convocatoria en esta en la del lunes en la que ya podían entrar pues los en que han llegado los últimos porque ya están entrenando hoy ha sido esta tarde el primer entrenamiento de Denis Cheryshev con sus nuevos viejos algunos compañeros porque su etapa segunda etapa en el Valencia ya es la tercera sesión de entrenamiento para su allí para Gameiro no parece en principio que ninguno de los tres ni Cheryshev ni bud Soini Gameiro sea titular el lunes contra el Atlético de Madrid lo normal es que Marcelino mantenga el equipo que jugó el último amistoso de pretemporada el del Trofeo Naranja en Mestalla contra el Bayer Leverkusen porque son con los jugadores con los que ha trabajado durante toda la pretemporada en la base además es el equipo que ETA buena temporada hizo el año anterior así que quitando el cambio en la portería porque jugó de inicio y luego las Honda parte juego neto lo normal es que el lunes el titularse Aneto los que jugaron contra el Leverkusen es decir Gayá y Puccini en los laterales Garay Gabriel en el centro de la defensa Parejo cuando huía en el doble pivote Carlos Soler en la derecha Daniel Wass en la izquierda Rodrigo y Santi Mina sean los que juegue en el partido contra el Atlético de Madrid de inicio hoy el primer entrenamiento como les decía de Denis Cheryshev esta mañana es cuando ha sido presentado oficialmente su segunda presentación oficial como jugador del Valencia y le hemos preguntado pues por el punto negro que tiene en su carrera deportiva que son las lesiones aquí vino con cinco lesiones en el mismo sitio en la misma en el mismo músculo de la pierna se lesionó dos veces más finalizó su etapa anterior en el Valencia con siete lesiones en el mismo sitio por esa lesión le preguntábamos si también si por psicológicamente todo esto le ha afectado en estos últimos años

Voz 5 04:47 y en cuanto a la que tuve recaídas al final al terminar aquí mi etapa en Valencia la otra vez

Voz 6 04:55 me operé

Voz 5 04:57 o sea que que fue muy bien gracias a Dios la la operación fue muy bien y no no volvía a tener problemas con esa pierna y lo que más me has preguntado bueno mentalmente yo creo que más que hace parte yo creo que te refuerza no yo creo que tienes que aprendes a a llevar esas situaciones de otra manera aprendes a a cuidarte aprendes a valorar es el todo lo que tienes cuando estás bien y yo creo que eso es muy importante no no puede venir abajo igual el día que te lesiones estas mal un mal un día y al día siguiente ya con el cuchillo entre los dientes para recuperar arte

Voz 0341 05:36 sí con el cuchillo entre los dientes va a tener que estar para competir por el puesto de titular en el extremo izquierdo porque lo normal es que termine viniendo Gonçalo Guedes Ibon Gonçalo Guedes sería su competencia por la titularidad y por eso le preguntábamos Si todos los valencianistas quieren que venga bebés quizás menos él para así tener más fácil el puesto de titular dice que

Voz 5 05:54 no no ojalá ojalá esté aquí al final la competencia hace mejores a todos los jugadores que no te permite relajarte ni un momento yo creo que que si viene será la guinda a un pastel pero eso no depende de mí yo creo que es un grandísimo jugador ya lo demostró que el año pasado oí si puede estar equipos bien será bienvenido presupuesto

Voz 0341 06:20 el que el club no quiere que esté en ese pastel al que le falta la guinda como dice Cheryshev que sería Guedes es Simonet Sasa el Valencia quiere dar salida a Simone Sasa y lo más probable es que el lunes o el domingo cuando de Marcelino la convocatoria no esté entre los dieciocho seleccionados probablemente le van a levantar también el número nueve aunque siga perteneciendo a la plantilla del Valencia El a día de hoy sigue insistiendo en que darse de hecho al club no le ha llegado en todo el verano ni una sola oferta de traspaso de compra por el futbolista mañana cierra el mercado en Italia que es donde en teoría el tendría más cartel pero insisto al Valencia no le ha llegado en todo el verano ni una sola propuesta de traspaso por Simone Sasa tan sólo un par de posibilidades de cesión que ahora mismo el Valencia no contempla a lo mejor mañana hay alguna sorpresa algún equipo italiano le entran las prisas de última hora viene a por él y todo se acuerda pero a día de hoy es decir a falta eh veinticuatro veintiocho horas para que termine el mercado en Italia no hay nada por Simone Sasa en el fair play del Valencia cabrían todos con Sasa con todos los que hay incluso viniendo fichado por una cantidad importante Gonçalo Guedes lo que pasa es que el Valencia está gastándose comprometiendo mucho dinero en el futuro cuando viene de una temporada en la que ha dado XXXII millón es de euros de pérdidas que en teoría hay que remontar con lo cual hasta el final del mercado vamos a andar todos con la mosca detrás de la oreja de si el Valencia todavía hará o no algún traspaso alguna venta de algún jugador importante como por ejemplo pudiera ser de Rodrigo porque todos caben en el fair play jugando Champions esta temporada pero son muchos compromisos de cantidades importantes las que está adquiriendo el Valencia venimos de una temporada con muchas pérdidas así que habrá que hacer tarde o temprano ventas importantes en el Levante para el partido de mañana no hay todavía convocatoria nadará mañana por la mañana Paco López antes de salir hacia Sevilla pero hay bajas confirmadas por lesión no van a estar ni Moses Simon ni el nuevo extremo nigeriano ni tampoco los delanteros Boateng Isa Dick Cook están lesionados además de Cavaco que arrastra una sanción de la última jornada de la temporada pasada lo normal es que en el once del Levante esté lleno de jugadores de la base del bloque de Paco López la pasada temporada que también lo hizo en el tramo final del anterior sí que hablaba así esta mañana del comienzo de esto

Voz 7 08:52 evidentemente es una temporada nueva pero lo que sí que nos tenemos que quedar de la temporada pasada que marcamos un camino

Voz 8 08:58 es una forma una manera de hacer las cosas una manera de afrontarlos

Voz 7 09:02 partido es una manera de trabajar aquí esas sensaciones son las que entiendo que el equipo va a tener au quiero que tengan iba a ser la misma los resultados llegarán a no llegarán porque eso estos ahí sabemos cómo es el fútbol pero lo que sí que tengo claro es que el equipo más señas de identidad va a tener

Voz 9 09:24 el mismo trabajo el mismo esfuerzo en cada

Voz 7 09:26 ahí en cada entrenamiento y que le va a complicar estoy convencido la vida a cualquier equipo en esta en esta Liga como decía lo normal es que en el

Voz 0341 09:35 once de mañana estén todos jugadores de la temporada pasada porque las dudas que hay es entre jugadores que ya estaban ninguno entre caras nuevas Oller en la portería va a estar Coke en el lateral derecho Duda en la izquierda entre Toño Luna pero los dos estaba en el año pasado uno de los centrales parece que seguro será Postigo y el otro o Chema o Robert Pierre los dos también estaban el año pasado en el centro del campo duré campaña Vardy tres jugadores del año pasado en una banda morales que por supuesto estaba en la otra Rochina o Jason que también estaban ya en punta de ataque Roger Martí suerte mañana para el Levante en el estreno liguero Dios