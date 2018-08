Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (17/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

los estándares de duda que tiene otra película de emergencia en la Comunidad Valenciana son conocidos y reconocidos por todo el mundo a entrar a nivel nacional e internacional no estos profesionales aquellos que elijan los operativos aquellos técnicos que son los que van marcando las pautas de comportamiento que como se tiene que actuar cuando se tiene que actuar pues la verdad es que tienen un nivel de un prestigio personal y colectivo tremendo mire usted con el tienen con el incendio de Yuschenko la llamada se produjo un poco antes que de sí que las tres del mediodía sino recuerdo mal las dos cual tanto en cuatro minutos había movilizado el operativo para dar una respuesta este incendio

Voz 3 00:57 así sonaba ayer la radio así sonaban las ser para toda la Comunitat Valenciana hoy son haremos un poco diferentes son haremos a calle a juicio una fiesta pero también una tradición muy profunda hoy estamos en un punto yo creo que privilegiado de la Comunitat Valenciana dentro de una fiesta con componentes únicos que vamos a intentar explicar o al menos transmitir su significado que ya les anuncio que no es nada fácil cada seis años Morella transforma toda la población en un lienzo que no se puede olvidar estamos en Morella

Voz 4 01:27 en el cincuenta y cuatro sexenio vamos a Morales

Voz 3 01:37 hola qué tal muy buenas tardes Alicante Castellón y Valencia hay buenas tardes tan buena Quique la Encina desde Morella con amor te recibo

Voz 0301 01:43 hola qué pues muchísimas gracias buenas tardes qué envidia que éste es en esta localidad de la Comunitat Valenciana entiendo perfectamente y porque además he estado allí en otras ocasiones cómo se vive esta fiesta hoy nos desplazamos hasta ahí estamos día para vivir esta fiesta que se remonta al año mil seiscientos setenta y tres cuando la Virgen de Vallirana intercedió para liberar a la población durante terrible plaga de peste un año antes bueno pues desde entonces cada seis años se celebra esta fiesta cada día un rentable una procesión donde concurren diversas tradiciones culturales el carril otro carro triunfal danzas del sexo ni sabemos cuándo se celebra esta fiesta porque seguimos el calendario ah pero también porque el año anterior tiene lugar la núm si es una especie de previo que se celebra el cuarto domingo del mes de agosto ir recordar algo importante desde el dos mil doce es una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional para esta cita por cierto se espera la visita de unas ciento cincuenta mil personas que por lo que me

Voz 3 02:43 que no lo sé

Voz 0301 02:47 se puede ya lo largo del programa está las todos vamos a tener a personajes ilustres Moré ya no nos van a hablar de esta fiesta como el president de la Generalitat yo no sé si si la gente lo sabía pero es de allí es de de Morella vamos a conocer a un tornero a ver qué son estos personajes no de los Torneros nos dirigimos a una población de la Comunitat Valenciana que no es Morella para conocerla en profundidad también hablaremos con el alcalde con ansias Ripollés en fin que tenemos un montón de gente gente que

Voz 0966 03:15 que a lo mejor no está siempre en Morella

Voz 0301 03:18 que de vez en cuando vuelve por ejemplo para él

Voz 5 03:21 sexenio tiene que estar fuera por las razones que sean se acercan cada sexenio para vivir la fiesta

Voz 0301 03:27 y conoceremos esta fiesta en profundidad con Ximo Dolls que es catedrático de Didáctica de la Lengua

Voz 0301 03:36 cuando hoy estamos a punto de comer ya no podamos más pues vamos a hablar además de la Orellana

Voz 3 03:42 como me gustan necesitaba hablar de ellas aunque sea es ahora hay aunque me ponga muy nerviosa lo vamos a intentar pues que la Encina muchísimas gracias a estamos en contacto ya te cuento cuando volvamos muchas gracias

Voz 3 03:54 bueno voy a intentarlo Boyan tintar sino algo que es más fácil de transporte Hort mejor bueno prácticamente todos los días registramos problemas en las carreteras de la Comunitat Valenciana vamos a ver cómo están hoy

Voz 6 04:05 si la red de la provincia de Valencia le ofrece hay

Voz 3 04:11 Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas

Voz 7 04:14 hola qué tal a esta hora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la Comunidad Valenciana en este instante tan sólo encontramos incidencias a destacar en Alicante tengan precaución ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la Nacional trescientos treinta y dos a la altura de Benidorm en ambos sentidos en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas eso sí recuerden que es viernes una jornada en la que se prevé un mayor número de desplazamientos así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planificar con tiempo sus viajes moderen la velocidad diez recuerden al volante cero alcohol cero drogas

Voz 8 04:50 muchísimas gracias hasta luego

Voz 10 05:10 guía calidad con siete años de garantía

Voz 3 05:16 Julián Carmen Jiménez muy buenas tardes cómo está la información hoy

Voz 11 05:20 pues muy bien a aquí estábamos esperando la Hora catorce Elena como os vais vosotros el ambiente Morella no

Voz 3 05:26 bueno pues estupendo yo ya sabes que soy feliz a medida que voy atravesando las murallas mi felicidad va creciendo siempre así que siempre que puedo y siempre que me invitan aquí estoy

Voz 0966 05:35 voy a ir con los tópicos aquí que les vas a traer

Voz 11 05:38 Air le vas a traer una croqueta a mí me quiere a mí una manta

Voz 3 05:43 pues mira te voy a decir las temperaturas anoche eran de manta ya te puedo decir que pasee un frío tremendo bueno yo soy friolera

Voz 11 05:50 si las temperaturas desde luego era mucho más bajitas

Voz 3 05:52 en el centro de algunas ciudades de la Comunitat pues te tengo que

Voz 11 05:55 tiene que ver desde el tiempo de las temperaturas que el descenso generalizado de las máximas y las mínimas es una de las noticias de del día de hoy el fin de semana porque es que estamos en alerta Elena en las tres provincias porque es Se espera a lo largo de a lo largo de la tarde no las tormentas que podrían dejar caer lluvias localmente fuertes en algunos puntos de la Comunitat pero es que en fin de semana no se va a arreglar Elena no sé si pensabas quedarte por por tierras Moré llanas pero el caso es que el el cielo de la Comunitat va a estar este fin de semana nublado con lluvias mañana sábado acompañadas de tormentas que pueden ser fuertes en la costa de la Comunitat precipitaciones en el tercio sur que Varane a dejarse ver sobre todo el domingo en en esa zona de la Comunitat las temperaturas a partir de mañana semana quedar como como el como y es decir que que que no va a haber cambios no van a subir sino todo lo contrario van a suavizarse así que Si hay previsión de disfrutar de alguna de las fiestas de las centrales de fiestas que celebran en la Comunitat Valenciana incluida Morella este fin de semana pues muy atentos a lo que pueda caer del cielo porque podría llover incluso en forma o acompañadas de tormenta eso por por lo que respecta al tiempo Lena pero de Turismo vamos a seguir hablando porque hoy el Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa ya ha asegurado que el pasado mes de julio la Comunitat Valenciana ha perdido dieciocho millones de euros ha dejado de ingresar dieciocho millones de euros por la bajada del número de pernoctaciones y por la bajada también del gasto

Voz 0966 07:26 turístico han hecho unos cálculos los populares

Voz 11 07:29 es en relación a las cifras oficiales registradas

Voz 0966 07:32 de uno uno B del número de visitantes el pasado mes de julio

Voz 11 07:34 y han asegurado que es que se ha perdido que esa pérdida esa cantidad de dinero dato bastante sorprendente también han denunciado que en materia de apartarme no turísticos pues que no se ha podido formar todavía los inspectores de la Agencia Valenciana de Turismo para tramitar las acreditaciones de apartamentos por lo tanto hay que hay que esperar a septiembre para que se empiece esa formación por lo tanto los populares denuncian también hay una especie de vacío en relación a a la lucha contra los apartamentos apartamentos ilegales como digo turismo que bueno vuelve a cobrar protagonismo en la en la actualidad informativa pero es que además helenas cuento que hoy se cumple una semana desde que se diese por controlado el incendio de You Chen y hoy hemos sabido que los afectados están uniendo para emprender acciones legales contra la administración central contra la administración autonómica y contra la administración local por la forma en la que se realizaron los desalojos creen que nos hicieron correctamente y que podrían haberse cometido al menos un delito de omisión del deber de digo que esto es noticia de esta misma mañana como también lo es bueno pues la muerte de un joven alicantino de veintiséis años el jueves de madrugada en la Feria de Málaga la autopsia que se ha realizado ya es pues determina que que que murió por bueno alguna sustancia que consumió y ahora es el Instituto toxicológico de Sevilla el que debe determinar pues qué tipo de sustancias estupefacientes pudo consumir este este joven alicantino que minutos antes de morir bueno pues ofrece muchísimas resistencia pasó una crisis nerviosa antes de ser detenido por por los agentes de la Policía de de Málaga en plena en plena Geria en plena feria malagueña al margen de eso contaros y por último que la Policía Local de Almassora detenido un hombre de cuarenta años por agredir amenazar es retener a su pareja una mujer de veintisiete años en el domicilio que ambos compartían pero es que además bueno pues en el mismo momento de la agresión estaba con ellos el bebé de cinco meses que ambos que ambos tenían en por lo tanto un nuevo caso de violencia machista uno más que no cesa ni en verano que hemos de condenar que hemos de que hemos de denunciar para tratar de atajar recordar cero dieciséis teléfono de atención a las mujeres que son víctimas de violencia machista no deja huella en la factura aunque es que lo hay que intentar red pues borrarlo de la memoria de los móviles para que no deja rastro

Voz 12 09:49 Julián Jiménez todo esto y mucho más a las dos en punto de la tarde muchísimas gracias esperamos verso

Voz 0301 10:03 desde el sexenio de Morella con Elena Morales

Voz 16 13:14 Comunitat Valenciana desde el cincuenta y cuatro Cheney de Morella

Voz 24 13:21 doce de treinta y tres minutos e desde el sexenio ese Setze ni qué

Voz 3 13:26 tenemos todo algunos en el corazón la primera entrevista que teníamos prevista en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana era aún Morella no evidentemente al president de la Generalitat Ximo Puig pero claro Ximo Puig forma parte de una forma totalmente estable de todo el calendario del sexenio que es como imparable incesante todo el día ir reconozco que estado estresada durante dos días pero cuando lo he visto aparecer por la puerta me he alegrado muchísimo Ximo Puig bienvenido a él en Hoy por hoy muchas gracias porque usted de caminar ir de formar parte de como decíamos de de una forma estable de de ese sexenio

Voz 0966 14:02 bueno realmente hoy empieza el digamos la parte central de lo que es el sexenio Se baja en romería hasta el santuario allí Ivana a recoger a la imagen de la Virgen que subirá mañana por la tarde durante todo el día al final al final de la tarde cuando baja el sol en el momento que es mágico para todos nosotros llega a la Virgen

Voz 3 14:24 aquí a Mourinho pero Ximo yo tengo la sensación de que es un sentimiento que va mucho más allá de lo religioso sí por supuesto

Voz 0966 14:31 yo tenía un amigo agnóstico absolutamente que me decía una cosa es creer en Dios y la otra es la manera de Vallirana

Voz 3 14:40 me pasa en Valencia sí

Voz 25 14:42 sí que tienen otras ciudades es decir que hay un sentimiento

Voz 0966 14:44 no sobre la Virgen que tiene que ver con la identidad de un pueblo y afortunadamente creo que sería absurdo decir que no hay una componente religiosa hay una componente muy importante y la base religiosa pero evidentemente eh concierne a todos más allá mucho muchísimo más allá de las fronteras ideológicas los frontera religiosas

Voz 3 15:04 lo que sí es cierto es que aquí el tiempo siempre decís los moros Llanos y los que venimos de fuera ya lo notamos a medida que vamos visitando esta esta población estupenda que el tiempo se mide cada seis años los acontecimientos vuestros familiares personales de vida

Voz 24 15:17 se miden de seis en seis esto es difícil de entender difícil de explicar así

Voz 3 15:21 que probablemente humor ya no lo hará mucho mejor que yo

Voz 0966 15:24 no sé pero es verdad es es difícil de explicar pero es es así de alguna manera cuando se hace referencia a las fiestas sea dice el año pasado no como Si el año durará seis años si es verdad y bueno pues es una manera de de de contar el tiempo por qué ese cuenta a veces si lo pensamos bien porque se cuenta con años a mi me pasa ahora con los presupuestos que se que haber presupuesto es de un año por pues sería más fácil de gestionar no sé yo creo que es verdad que hay un hecho fundacional estas fiestas surgen hace más de tres siglos y en un momento determinado los Ciudadanos de Morella y deciden que celebran estas fiestas extraordinarias de seis en seis años bueno es todo el peso de la historia que es muy importante cuando vemos realmente que muchas de las cosas que hacemos además nuestra comunidad una profunda yo cuando veo cosas de las que ahora son digamos otra vez resaltada por desatando vista cultural y festivo ves perfectamente que que hay unas raíces profundas y que al final todos somos como una especie de eslabón en una gran cadena en el sexenio es eso es un somos eslabón un eslabón en una gran cadena que tiene un pasado y que tiene un futuro está además es una vía

Voz 3 16:43 está de de agradecimiento la base de toda la fiesta es el agradecimiento yo me pregunto a veces si este tipo de como tú decías de raíces profundas pasan a formar parte de la ADN de la identidad de de un pueblo que luego es como una plataforma de valores que se transmite de generación en generación es decir de forma incluso familiar

Voz 0966 17:01 si hay una una base unos intangibles que es que están ahí que sí que tienen que ver con con valores de lealtad valores de un cierto valor el esfuerzo de de porque hay que hacer entre todos las cosas también sol de solidaridad yo creo que sí que detrás de de lo que fue aquel aquel ejercicio compromiso que que se tomó y que ahora cada año se renueva cada seis años se renueva pues realmente hay unos valores unos valores que tienen que ver un poco en la manera de ser de la gente de de una isla entre montañas que es Mourinho

Voz 3 17:40 cuando teníamos de aproximadamente diez años salió en una de las partes esenciales de esta fiesta que es el carro triunfante como recuerda ese momento fue importante para usted imagino que sí hay momentos en nuestra infancia que son esenciales y que nos marcan para toda la vida

Voz 4 17:54 sí es un bueno yo lo recuerdo con lejanía pero sí lo recuerdo sí porque es verdad que

Voz 0966 18:03 que además es un es un un hecho vamos una una parte de la fiesta que de un no sé cómo llamarle para para que se entienda como una especie de peana en la que van situados los niños realmente bueno pues es es un es muy bonito no ahora verlo

Voz 3 18:23 puro desde fuera no fuera eso es

Voz 0966 18:25 ellos me acuerdo porque también yo creo en algún episodio

Voz 4 18:31 que también me acuerdo de eso no

Voz 3 18:34 bueno también ha estado en la otra parte en la de ser alcalde de Morella hay por tanto en la organización de esta monumental fiesta que lleva una cantidad de trabajo ingente difícil también de explicar vivido desde fuera bueno cuál es la diferencia un poco

Voz 0966 18:47 bueno la verdad es que yo he estado muchos muchos años bastante sexenios viviendo lo desde dentro no porque fui diecisiete años alcalde que antes había sido también teniente alcalde el sexenio portando yo lo he vivido con los gremios que son una parte fundamental los que organizan una fiesta Icon en las calles y desde luego también he visto cómo se actualizarse seny el sexenio de hoy no tiene nada que ver con hace ahora también hemos aprovechado aquí Ramsés al alcalde ahora lo está haciendo muy bien también para proyectar más la ciudad para aprovechar el seny como una plataforma de lanzamiento de IU también de actualización del de la propia ciudad cada seis años tienen que hacer un análisis de cómo estamos hacia donde vamos y creo que que se ejercicios se hace eh el conjunto de lo que es un hecho que no es una todos

Voz 3 19:40 presidente estábamos hablando al inicio de este programa que estamos en el lugar privilegiado de la Comunitat Valenciana por muchas razones por el espacio natural por el enclave histórico y patrimonial por cómo son las gentes de Morella por muchas razones se por el contexto cultural en el que siempre ha transcurrido esta ciudad pero también hemos sabido Isabel hemos desde hace mucho tiempo que toda esta zona está aquejada de un despoblamiento bastante importante quizá Morella menos pero las poblaciones cercanas muchísimo más hemos sabido esta semana President que el Consello ha decidido aportar dinero para intentar subsanar este problema que afecta a buena parte del interior de la Comunitat Valenciana y desde luego a otras partes de España

Voz 0966 20:17 sí efectivamente España tiene un problema en su conjunto de despoblación de amplias comarcas de de de todo el país en el caso la Valenciana hay una dicotomía litoral interior muy grande en Castellón especialmente grande alrededor del quince por ciento de la población vive en el ochenta y cinco por ciento el territorio por tanto hay un hay un desfase o de otra manera quince por ciento del territorio vive el ochenta con lo cual es evidente que hay una dicotomía muy grande hay hay una asimetría que finalmente eso produce problemas para el conjunto es verdad que la la despoblación no es no es una cuestión simplemente unas inversiones ahora porque porque hay ya muchos pueblos que que realmente es muy complicado y ver cómo se pueden repoblar de alguna manera no pero pero eso tiene es una está ya de la Generalitat y lo es una estrategia intentar superar esta dicotomía este desequilibrio que existe hay que potenciar lo que ya existe eh y después intentar ampliar empezar un proceso de reversión respecto a lo que es un nuevo equilibrio entre las zonas del interior la costa aunque evidentemente tenemos grandes dificulta la de sino sólo pueden ser no sólo puede ser respuestas de carácter económico en el mundo hay una concentración en las grandes urbes hay un un éxodo permanente del mundo rural la existen muchos ámbitos en muchos países pero ahora se dan circunstancias para que eso no sea así para que se pueda revertir porque por ejemplo pues aquí en Morella con muchos pueblos de la Comunidad y hay fibra óptica en el dos mil veinte a la fibra óptica en todos los pueblos probablemente ya de de la comunidad como hemos alcanzado un acuerdo con Telefónica eso significa pues que hay nuevos empleos nuevas posibilidades después las comunicaciones de movilidad lo que favorecen es que también se puede estar en la ciudad no se trata de estar encerrados en los pueblos

Voz 3 22:11 sin comunicarse con gran bloque

Voz 0966 22:14 de vivir después habrá que buscar también incentivos para que profesionales que que ahora les cuesta mucho ir con maestros médicos que pues habrá que buscar para garantizar una cierta estabilidad yo creo que esta estrategia contra la despoblación yo creo que esa agenda valenciana contra la despoblación que estamos promoviendo creo que es muy importante concertado lo además también con con los agentes sociales para para que a corto y medio plazo podamos desde luego frenar la sangría porque es malo para toda la comunidad

Voz 3 22:47 exacto sobre muchas cosas estamos hablando antes

Voz 0966 22:49 otro de los incendios claro que una parte fundamental de los es la deshumanización pues el abandono de las tierras porque porque es que hay más zonas ahora arboladas que había antes por una razón elemental porque entre otras cosas una parte del de de los bancales que se han dejado ver de trabajar en toda la el interés de la comunidad pues en estos momentos evidentemente pues están con vegetación Illes luego están en una situación pues que no es la la mejor para para protegernos de de los incendios

Voz 3 23:20 tenemos problemas de despoblación de bajos índices de natalidad también de envejecimiento todo esto de forma paralela a un mensaje xenófobo de rechazo y de repulsa a la gente que está llegando de fuera que podría significar un revivir de la sociedad española por supuesto es que ridículo es el mensaje xenófobo

Voz 0966 23:39 te que es un mensaje éticamente reprobable moralmente deleznable aparte de esto es que es absolutamente contradictorio con nuestros intereses aquel Morella por ejemplo en estos momentos si usted ve las personas que están trabajando muchas de las cosas están trabajando los telediarios están trabajando también la ganadería pues son personas que han venido de otros países es positivo y gracias a ellas pues funciona mejor la ciudad yo creo que que este mensaje es un mensaje tan negativo y además de hecho pues lo que usted dice es que es que es verdad España junto con junto con Japón y Europa son las zonas con menor natalidad mayor envejecimiento y por tanto yo creo que siempre es bueno el mestizaje siempre es bueno la la unión de las distintas culturas y eso hay que hacerlo de una manera pues son más coherente posible lo más organizada sin que haya explotación sin que haya momentos de tensión pero se puede hacer perfectamente Israel se ha hecho de manera natural el año que viene de más y eso es muy grave el esta semana estaba visitando eh Petrer eh exactamente el lugar donde se celebró el el los últimos Consejos de Ministros de la República si es así si el año que viene celebraremos el ochenta aniversario de El gran exilio español desde Alicante desde alegando que es que bueno que miles y miles de españoles se tuvieron que ir a otros países Nos quejamos amargamente de que en algunos sitios fueron maltratados en otros bien trazados hay países que tuviera un tratamiento con España como Méjico como Chile e impresionante otros más cercanos que no tuvieran tan tan buen tratamiento su principio inicialmente con mínimos después sí por tanto nosotros también hemos sido exiliados nosotros también hemos sido emigrantes durante muchos años muchas personas de aquí de esta comarca si se fueron a Alemania o a o a Francia sur de Francia las cosechas bueno pues es que la vida es así si el mensaje xenófobo o el mensaje racista el mensaje antiinmigración que es verdad que genera votos porque hay mucho miedo porque las muchas personas tienen mucho miedo a que va a pasar mañana pues es ya le digo de la deleznables moralmente pero también es ridículo en términos económicos porque no no no nos lo podemos permitir

Voz 3 26:07 president hoy estamos en un día triste hay hay cuestiones que son difíciles de curar a medida que pasan dado que pasa el tiempo conmemoramos celebramos nos acordamos sencillamente del primer año del primer aniversario de los atentados de de Barcelona y Cambrils yo hoy también en esos actos conmemorativos se han visto pancartas en contra del Rey

Voz 0966 26:27 creo que es absolutamente improcedente el dolor nos debe unir no nos debe separar creo que intentar en estos momentos eh partirá izar una celebración de estas características pues absolutamente es ridículo porque no suma nada porque además me parece que lo único que hace es de infringir más dolor a las víctimas que desgraciadamente son a quiénes este día nos debemos no nos debemos a ellos a las víctimas a todas las personas que desgraciadamente murieron en todas las familias que quedaban destrozadas por un ataque absolutamente el demencial fanático que no tiene nada que ver con con los valores que defendemos por eso el fanatismo es un virus del que nadie puede decir que él nunca puede ser contagiado el fanatismo es es el peor de los virus hay en estos momentos como un en el mundo un como una un una dialéctica muy perversa que es entre el la Ömer homogeneización super identitarios bueno yo creo que que la diversidad es buena es positiva pero que es evidente que la diversidad no sé no sé se trata de de generar a partir de de de esa identidad ninguna supremacía como algunos plantean

Voz 3 27:50 Ximo Puig el president de la Generalitat oye tenido la sensación de hablar con otra persona probablemente con el hombre real los hemos visto en muchos lugares de la Comunitat Valenciana y en diferentes actos pero Ximo Puig en Morella tiene una cara diferente es diferente habla diferente más relajado es diferente así que sólo agradecemos porque probablemente esa forma diferencial también ha llegado a todos los oyentes de la Comunitat y muchísimas gracias que acaben bien las fiestas muchas gracias

Voz 0966 28:14 si me permites como somos periodistas y yo quería aprovechar esta interés también para han pues a darle un abrazo a la familia de o campañas que es un viejo amigo periodista que ha fallecido y que realmente bueno pues deja también un hueco importante en la historia de valenciano

Voz 8 28:34 le mandamos un beso a sus familiares muchísimas gracias Ximo muchas gracias hasta luego

Voz 4 28:56 yo siento que te conozco desde hace tiempo que no les debo quitarme de edad

Voz 1 29:25 conmigo

Voz 3 29:29 doce cuarenta y nueve minutos en este Hoy por hoy Comunitat Valenciana especial muy especial porque estamos en el epicentro de una de las fiestas más importantes de la Comunitat Valenciana el sexenio de Morella dura nueve días aproximadamente las calles Se cubren casi al milímetro con murales de papel rizado y todo tipo de ornamentos pero las danzas de los Torneros artes y oficios los labradores los Tejedor es la metes en la corro quina y la jota de Morella son parte imprescindible de este devenir de la fiesta la danza del pueblo es la de los Torneros aquí están los jóvenes que nacieron hace tres sexenio es decir que tienen dieciocho años ya ven como les decíamos desde el inicio del programa aquí el tiempo

Voz 24 30:10 se mide de seis en seis así que

Voz 3 30:12 tenemos aquí a un joven de dieciocho años que es Tornero Andreu Esteban muy buena

Voz 12 30:16 las buenas qué tal hay pues un poco nervioso

Voz 3 30:19 nervioso por la radio nervioso por la fiesta nervioso por todo un poco no porque eres joven esto de de la estructura de seis en seis años también la transmiten vuestros padres es decir en me imagino que celebra el cumpleaños todos los años pero el sexenio también no

Voz 12 30:36 una sensación de ya el pueblo el sentimiento de seis en seis que incluso cuando hablamos de sexo de los pasados decimos al año pasado porque no contamos ya seis años directamente

Voz 3 30:48 bueno vamos a explicar un poco sí sí ven ustedes en las fotos de los Torneros de la danza de los Torneros en bueno en cualquier buscador de internet incluso en nuestra web en la web de la Cadena SER verán que no es una danza típica no es algo parecido a algunos oyentes pensarán que algo parecido a una jota típica de la zona nada que ver es algo espectacular prácticamente acrobático llega un momento en que vuestros cuerpos se ponen prácticamente en horizontal con el suelo

Voz 12 31:17 sí es el objetivo que buscaba lanza el porque es lo más acrobático y más espectacular se basa en la horizontalidad del cuerpo sobre el aire pasarle la tienes que tener la pierna izquierda recta más o menos en el aire con todo el cuerpo y pasar la pierna derecha mientras estás en el aire por encima y caer con la pierna derecha es eso y luego los juegos malabares con la vara también

Voz 3 31:45 esto se también me parece muy complicado no cuánto tiempo estáis ensayando practicando con cómo lo hacéis

Voz 12 31:51 hemos estado desde principios de marzo cada fin de semana porque bueno los viernes porque la mayoría o estudiamos federado porque aparte de los de dieciocho años son hay gente de un año más como yo por ejemplo o de un año menos que algunos estudian fuera yo entonces la disponibilidad de quedar entre semana entonces ensayamos al aquí

Voz 3 32:15 dicen que si estás todas las semanas estudiando tienes dieciocho diecinueve años llegas a tu pueblo a tu casa con tus padres con tus amigos con tus colegas llega al fin de semana y tienes que ésta no entrenando porque esto es una forma de entrenar

Voz 12 32:29 lo hacíamos cada viernes practicamente de diez a doce de la noche para que todos pudiéramos llegar ahora

Voz 3 32:37 lo vivís como un sacrificio o aquello de sarna con gusto no pica

Voz 12 32:42 sarna con gusto notica a lo pasáis si las ganas que hay de salir te da igual todo da el sacrificio en la pena

Voz 3 32:51 claro porque cuando sois pequeños estáis viendo en la calle como los chavales cuando cumplen la mayoría de edad hacen esto en la calle no hay para vosotros es como un referente no cuándo estáis viendo es actuación en la que no yo cuando tenga esa edad quiero hacerlo también es algo así

Voz 12 33:03 básicamente porque ya sobre todos los que nacen en sexenios para mí por ejemplo no me ha pasado pero nos quedan hacen en un año dos sexenios ya diciéndonos cada año pues dentro de dos años o doce de doce años claro tú seas de esos claro ya se van haciendo a la idea

Voz 3 33:21 claro

Voz 12 33:24 y luego la fiesta del sexenio que sacrificar

Voz 3 33:26 daba porque luego lo explicaremos bien el trabajo que supone en en todos los sentidos estaba toda la población volcada incluye muchísimas horas de trabajo estos días de montaje anoche vimos cómo la gente estaba trabajando hasta última hora esta mañana bien temprano a las ocho de la mañana las calles ya estaban llenas de gente con gente organizando montando pegando subiendo gurú para arriba para abajo es espectacular eh a los jóvenes os queda tiempo para fiesta ahora que es tus padres seguro que nos están oyendo

Voz 12 33:51 no sé si nos queda tiempo de sobra la calidad como hay una fiesta nos vamos organizando para dosificar en los hundirnos

Voz 3 34:00 vale Ximo nos hablaba a ver si podemos llegar ahí de que de que esto del sexenio tiene una una parte de valores muy importantes que los padres transmiten a sus hijos siempre cuáles son los valores que tú has recibido del sexenio

Voz 12 34:13 pues sobre todo Unidad del Pueblo de un pueblo que como muchos dentro de la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia también por ejemplo la despoblación que hay que estar unidos sí sobre todo eso yo creo Marisol Esteban Tornero una de las mejores Torneros de Morella muchísimas gracias a nada hasta luego

Voz 4 34:33 lo más fuertes si estamos los dos

Voz 30 37:46 Morella están los listados prioritarios del interés turístico pero nosotros en Hoy por hoy Comunitat Valenciana también como hacemos cada día queremos dar luz a los más pequeños a los nombres que nos suenan muy poco Hermes tiene unos cincuenta habitantes

Voz 32 38:07 Hermes hasta aquí muy cerquita de Morella en la comarca de Sport es tal día está situada mil ciento cuarenta y siete metros sobre el nivel del mar no podemos perdernos la montaña de la tosa la ermita de la Virgen del sargazos y el castillo gótico está en revés Hermes está también en la Comunitat Valenciana