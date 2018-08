Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (17/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 te imaginas pasar una noche con esfinge alzó Sabor Miguel Poveda Steven Tyler y Miguel Rivas Serrat vivo

Voz 6 00:27 hoy pero ahí desde siempre ha sido hacer mamá

Voz 7 00:31 que es muy sueña desde niña María

Voz 6 00:33 inicialmente feliz y espero conseguirlo muy tanto

Voz 8 00:36 sueño la de un día de verano viendo viendo Dati sueño con medidas del sueño

veamos una segunda hora de este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana

Voz 7 01:23 es uno de mis sueños es siempre volver a Morella se pueda ser todos los años o un par de desde hace mucho tiempo así que recibimos ya cuando es la Unai seis al alcalde de Morella Ramsés Ripollés muy buenas bienvenido Ramsés

Voz 12 01:34 buenas tardes muy buena tarde y vendí muchas la vuestra casa

Voz 7 01:37 sí la variedad yo tengo ya la sensación eh tengo esa sensación de conocer ya a mucha gente de rozar me con gente por la calle de saludarla qué tal cómo estás tengo que recordarle una cosa Ramsés ya nos conocemos un sexenio exactamente un sexenio

Voz 13 01:51 así es llevamos cumpliendo se enseña no

Voz 7 01:53 cumpliendo sexenio es la primera vez que conocimos fue un sexenio no vamos a recordar la anécdota a la que nosotros no dimos pero bueno por lo menos fue fue divertido pero bueno completamos eso que decíamos al inicio del programa que aquí el tiempo se mide de seis en seis está clarísimo

Voz 12 02:08 el ciclo vital de Morella es de seis en seis como podéis comprobar la verdad que muy ilusionados no y también dio quiero daros las gracias antes de empezar la entrevista por dar difusión no de de lo bello no de nuestras fiestas y además que lo queremos compartirlo queremos compartir con los oyentes y con los visitantes en estos días tan especiales

Voz 7 02:27 es paradójico como un pueblo que vive dentro de unas murallas puede ser un pueblo tan abierto a nivel personal a mí eso siempre me llama muchísimo la atención

Voz 12 02:35 a nosotros nos gusta decir una frase que es que las murallas en en la historia no servían como elemento defensivo pues hoy evidentemente ese uso ya ya no existe y queremos que sean elemento de de abrazo y de acogida no y además Morella es una ciudad abierta acogedora yo creo que lo demostraremos muy bien estos días

Voz 7 02:55 sí lo estáis demostrando Ramsés algo también hay mucho la atención que anoche en una cena me estaban contando el sexenio y es tan importante para vosotros a nivel personal a nivel interno y a nivel emocional que hay personas que dejan determinados momentos importantes de su vida para que ocurran en el sexenio es decir quiero tener un hijo y quiero que sea el sexenio

Voz 12 03:16 sí además hay un componente ahí curioso con las danzas antes de entrevista ya a un tornero

Voz 7 03:21 eh

Voz 12 03:21 pues mucha gente piensa quiero tener un hijo en año de sexenios porque sé que así pues va a ser Tornero no pero bueno más allá de eso sí que es un punto de inflexión no en muchos proyectos personales a a nivel a nivel privado la verdad es que es un punto de inflexión de promoción de la ciudad y también de en cuanto a actividad cómica no oí la verdad que ese punto eso también es destacable no lo que supone Derry revitalizar la ciudad reinventar Nos no de seis en seis años siempre con la mirada al pasado con esas raíces no de nuestros antepasados ese compromiso que reafirma haremos a partir de mañana pues con estas fiestas extraordinarias pero siempre con esa visión de futuro que tiene cada edición de del sexenio

Voz 7 04:02 el compromiso éste es tan grande que que te da fiestas ha convertido en un nexo de unión y cohesión Ador de todo el pueblo a mí la primera vez que vine me llamó la atención cómo todo el pueblo prácticamente todo el pueblo se pasa todo un año trabajando en su tiempo libre que está hay que recordarlo es realizando esa esa laboriosidad de de rizar el papel de diseñar hice hace con con tus vecinos con la gente que tienes cerca Se buscan locales y se está trabajando durante todo un año pues por las noches los fines de semana esto es trabajo trabajo ya tenemos la idea de las fiestas de los pueblos de la típica verbena que la gente sale a bailar sale a cantar sale a tomarse lo que se haya disfrutar con sus amigos pero ella tiene un componente de laboriosidad y de entrega Jolín que esto no es nada habitual

Voz 12 04:47 la verdad que es un trabajo encomiable y además no profesional aquí no hay profesionales como

Voz 7 04:52 ya ya pueden ser otros realmente sino que aquí cada cada

Voz 12 04:55 calle cada grupo de vecinos se organiza yo es lo que requiere lo que crea convivencia al final ese trabajo continuo todos los días de semana haciendo turnos viéndote con el vecino con el que te llevas bien con la luz también y eso es lo que es lo que crea pueblo El secreto de los sexenios es la unión de todo un pueblo con un objetivo común con una idea común con un sentimiento común para hacer una cosa extraordinarias lo pude que ocurre cada seis años que a nosotros nos llena de orgullo además como les digo a nuestros vecinos tenemos que recordar además que este

Voz 1377 05:27 año por primera vez lo vamos a celebrar

Voz 12 05:30 dos declaraciones que dan ejemplo de la importancia Bien de Interés Cultural Inmaterial Fiesta de Interés Turístico Nacional y esos gracias a ese trabajo que hay detrás no hay por tanto una fiesta de todos y para todos

Voz 7 05:43 se rellenan prácticamente es que claro ve a contarlo en radios un poco complicado porque es una fiesta muy visual pero también muy de pie le tú vas por la calle vas notando ciertas cosas que son muy difícil de explicar con con palabras se llenan prácticamente todas las calles de Morella de cuestiones que yo creo que son pequeñas obras de arte o grandes obras de arte Osán no aquí no ponemos cualquier cosa en la calle

Voz 12 06:05 no la verdad es que es como un gran museo al aire libre

Voz 7 06:07 si esos tapices

Voz 12 06:09 la gente que nos esté escuchando tienen que pensar en kilómetros y kilómetros de papel de seda finísimo que se ha ido trabajando y que termina configurando dibujos esculturas impresionantes no hay que cada vez son únicas que cada calle hacer su diseño elige lo que no lo quiere componer y la verdad es que es bueno es de admirar el trabajo que hay que hay ahí detrás la verdad que es muy difícil de explicar no pero luego el sonido de de las músicas de las danzas de todo el patrimonio vivo no que que se ve por las calles de de Morella que sólo se puede ver cada seis años y eso hay que recordarlo no que la verdad que nos ocurre muchas veces no que nos piden que vayan las danzas de hacer intercambios y la verdad es que sólo podremos pues los próximos meses un poquito más porque estás danzas luego eh duermen durante unos amigos ese vuelven a crear dentro de ese y por tanto bueno hay que aprovechar la ocasión y todo ello además ligado también con una gran programación cultural festiva de es de noche en las calles por la noche son mágicas e ahí conciertos bueno son días muy intensos

Voz 7 07:21 es una fiesta de escaparate nos decía también el president Ximo Puig de escaparate que sirve de arrastre y sobre todo yo creo que de de consolidación de fidelización del turismo que eso yo creo que es la parte más complicada eh porque una vez que uno viene a ver el sexenio

Voz 14 07:34 no

Voz 7 07:35 yo creo que seguros enamora no solamente del sexenio sino de Morella no y esa es la forma de seguir atrayendo a la misma persona durante varios

Voz 1377 07:41 años

Voz 12 07:41 sí así es como comentaba antes el secciones siempre es un punto de inflexión en muchos elementos y uno de ellos es la la promoción el sexenio es nuestro mejor escaparate es el mejor ejemplo de lo que es Morella ahí de lo que queremos ser esa unión ese pueblo comprometido con consigo mismo pero con una visión hacia el exterior y el sexo ahí también nos permite llegar más lejos este año hemos hecho promociones el Madrid en Barcelona en Valencia a nivel de de redes sociales ya no sólo por el sexenios sino por mor ella no por dar a conocer Morella que la gente evidentemente venga a disfrutar del sexo ni pero que luego pues se acuerde no de de este uno de los pueblos más bonitos de España que somos también que durante estos días pues estará más que nunca

Voz 7 08:26 Ramsés también existe una complica una complicidad y una unión bastante importante con la Diputación de Castellón y eso implica y eso significa que todo lo que ocurre en Morella es una prioridad en el resto de la por de la provincia

Voz 12 08:37 si nosotros entendemos que bueno es un ejemplo quiero agradecer a todas las administraciones el compromiso de la Generalitat de la Diputación evidentemente desde el Ayuntamiento esto es una fiesta que va más allá de la propia Morella es un elemento patrimonial es una de las fiestas es más antiguas con más raíces de toda España como decía antes las las declaraciones que tenemos pues son buen ejemplo de ello por tanto entendemos que las administraciones siempre lo hemos exigido que siempre te debemos apoyar máxima coordinación y máxima promoción porque esto va más allá de las fronteras de nuestro término municipal sino que es un un hito no por así decirlo de seis en seis años para la provincia de Castellón para la Comunidad Valenciana en general

Voz 7 09:21 pero Morella va mucho más allá del sexenio también estáis haciendo en los últimos tiempos un esfuerzo por recuperación del patrimonio muy importante muy significativo que va a ser importante para toda la Comunitat

Voz 12 09:31 sí algunos proyectos que decías antes que se piensan a lo mejor en puertas al sexo pero que van más allá evidentemente del sexenio un ejemplo es la restauración que se está acometiendo ahora la de la de los Apóstoles es una de las puertas góticas más importantes de todo algo gótico de de la península Ibérica ya que evidentemente pues eso va a quedar ahí siempre recordaremos no se inició en así

Voz 7 09:56 los cuatro como

Voz 12 09:59 los así igual que muchos otros proyectos no ahora mismo a nivel turístico también acabamos de de adecuar una nueva zona de aparcamiento muy próxima a la ciudad evidentemente va a ser insuficiente para el sex en y por eso también hemos preparado un importante plan especial de aparcamiento de autobuses lanzadera que transportan al visitante a aquí a Morella pero que son infraestructuras que van a quedar ahí porque queremos que Morella esté preparada sobre todo para el futuro no podemos competir en otras cosas y no es en Cannes cuidar en lo nuestro en el patrimonio tenemos el gran privilegio de tener este gran patrimonio que hay que cuidar lo que hay que ponerlo en valor que hay que buscar también otras formas de conocerlo como estamos haciendo con la propia fiesta del ni hace hace poco más de dos meses inauguramos en el nuevo Museu de sexo ni una nueva forma con nuevas tecnologías un museo que además está abierto que es vivo que va a ir creciendo porque bueno tenemos que ser capaces como hemos hecho gracias a nuestros abuelos a a nuestros antepasados de ser capaces de que los eslabones que hablaba también antes el el President Puig de pasarlo no a las nuevas generaciones ese compromiso con con la ciudad no al final desde el compromiso con Morella que va más allá como digo pues de las creencias de las opiniones sino que es el compromiso

Voz 7 11:19 una de las largas deudas que tiene siempre Morella que tenía al menos en los últimos años será el tema del Parador y parece que este sexenio sea desbloqueado no

Voz 13 11:27 sí esperemos no hablábamos de esperemos que el próximo sexenio no les da mala vale

Voz 12 11:33 que está en esta comarca antes hablamos también de despoblación ha tenido un importante en cuanto a infraestructuras en en comunicación y también a nivel turístico del parador de Morella bueno a Manuel Fraga cuando era ministro de Turismo ya sea anunció

Voz 1377 11:50 hay ya unos no es una realidad

Voz 12 11:53 sí que es verdad que en el mes de julio tuve una importante reunión con una dice el nuevo director general de Turespaña para intentar desbloquear para que se puedan este próximo mes de septiembre licitar esos trabajos arqueológicos que iba a suponer una inversión importante ya los primeros trabajos arquitectónicos para lo que debe ser la rehabilitación de ese convento de San Frances convento de las Agustinas en ese enclave tan importante a nivel patrimonial también a los pies del castillo igual podríamos hablar de de las de las comunicaciones no desea nacional doscientos treinta y dos tan anhelada que por fin vemos las obras que esperemos que sigan el ritmo que tienen en estos momentos porque es fundamental que el interior tenemos que estar bien comunicados con con la costa y seguro que así somos más competitivos y sobre todo se van a crear nuevas oportunidades económicas aquí y eso va a asentar población y al final es lo que necesitamos no a las comarcas de interior Ramsés esperan

Voz 7 12:50 más ciento cincuenta mil personas este fin de semana en Morella eh por si hemos conseguido enamorar alguno de nuestros oyentes de toda la Comunitat y decide ver qué consejo le daría

Voz 12 13:02 durante todos los días lo en una semana más sexy e sobre todo que sepan que que morrillo ya está preparada para cogerle

Voz 1377 13:10 en lo que se trata del objetivos que disfrutemos de la fiesta

Voz 12 13:12 por tanto todo el casco histórico de Morella a disfrutar del peatón analizado a disfrutar de las calles y unos grandes aparcamientos disponibles para todos los visitantes los que vienen por la zona sur toda la Comunidad Valenciana como los que nos vienen desde desde el norte a través de Alcañiz y Zaragoza autobús es lanzadera que les van a a llevar hasta el portal de San Miguel ese portal magnífico que da la bienvenida a nuestros visitantes aquí a a Morella sí que les recomendaría reserven con antelación tanto pues lo que es la la gastronomía

Voz 16 13:46 disfrutar de la gastronomía de Morella que también es uno de nuestros referentes como aquellos que necesiten alojamiento en fin de semana así que les digo es que prácticamente casi

Voz 12 13:55 eh pero entre semana las poquitas plazas que quedan pues que la reserven con antelación y que estén animado a disfrutar además es una fiesta para todas las edades aquí están los niños

Voz 1377 14:06 años niñas disfrutan los mayores

Voz 12 14:08 disfrutan también los jóvenes con esa programación intensa el domingo por ejemplo vamos a tener a a la raíz eh una programación intensísima que han hecho todos los gremios que les quiero también felicitar por el trabajo que realizan no sólo con las danzas no sólo con lo esencial del sexo sino una programación que va más allá durante los nueve días de de del cincuenta y cuatro Exeo ni por tanto que vengan a a disfrutar porque el sexenio el hombre seguro Ramsés Ripollés alcalde de

Voz 7 14:38 por ella gracias Ivonne sexenio mucha gracia

Voz 12 14:40 es a vosotros porque como digo es importante no que ese papel de los medios de comunicación de dará a conocer estas fiestas que son conocidas pero seguro que muchos de nuestros oyentes las acaban de descubrir animada es mejor parte de nuestro trabajo

Voz 7 14:55 días

Voz 25 18:04 escuchará disfruta

Voz 10 18:09 corren nuevos tiempos

Voz 26 18:11 vamos a escucharnos que apenas eh

Voz 7 18:37 habrá una veinticuatro minutos en este hoy por hoy muy especial especial por muchos motivos pero sobre todo porque estamos haciendo radio en directo desde la calle exactamente desde el Ayuntamiento de ella porque estamos celebrando que ese produce el cincuenta y cuatro sexenio uno de los momentos que más nos gustan en los medios de comunicación y también a nivel ciudadano a nivel personal reza Vimos yo creo que una de las partes quema a mi más me entusiasman me llaman mucho la atención este este carácter que tiene el Mora ya no que sí que se va de Morella estudiarse va de Morella trabajar probablemente a otros lugares pero siempre siempre vuelve tiene ahí una cosa que no puede evitar incluso gente muy mayor gente con muchísimos años que realiza largos viajes de una forma bastante costosa y que al menos una vez al año tiene que pisar terreno eh que decimos en la Comunitat Valenciana una de las colonias más importantes que celebran este sexenio que forman parte imprescindible de la evolución de la fiesta es la de los absenta o ausentes Miguel his ver presidente hola qué tal Helena tú también eres de los que te fuiste civil siempre vuelves actualmente donde vives siempre que puedo

Voz 16 19:39 no yo vivo ahora en Mallorca en Palma eh aunque me ha tocado pasar por Valencia Barcelona pero bueno porque a qué te dedicas cuéntanos háblanos de bueno hay dedico yo soy informático e trabajo en Mallorca

Voz 28 19:53 empresas de turismo un sector que ya sabes que está muy fuerte ahí ya está en la hizo de Morella

Voz 29 20:00 decidiste irte con mucho con mucha pena

Voz 16 20:04 bueno yo me fui porque me fui a estudiar

Voz 7 20:07 vale entonces podríamos decir es un pueblo pequeño tiendas

Voz 16 20:09 para estudiar actualmente ya tenemos la universidad en Castellón pero antes cuando ya estaba solamente estaba Valencia entonces me tocó ir a Valencia luego pase pues Barcelona

Voz 7 20:20 vale hay cuántas veces vienes al año

Voz 16 20:22 todas las que puedo todas las siempre es

Voz 7 20:25 además ahora

Voz 16 20:27 Mena Hay tengo aquí la familia entonces siempre que puedo

Voz 7 20:31 tienes una arena quieres decir que ya estás metiéndole en vena esto del sexenio lo tengo clarísimo no

Voz 13 20:36 bueno no acaba de entenderlo muy bien pero estoy bien ya te habían dormido supongo pero lo que iba

Voz 7 20:41 bueno cuéntanos un poco cómo funciona ese esa colonia de gente que va y viene a por ellas

Voz 16 20:45 sí bueno somos una colonia somos el gremio más grande lo cual lo dice una cosa muy buena no porque quiere decir que mucha gente se ha tenido que ha conseguido además somos un grupo muy heterogéneo porque no somos como el resto de gremios que tienen en común además una profesión au un modo de vida sino que cada uno es poco como se dice su padre su madre entre joven y mayor ir eso sí que es verdad que tenemos un gran grupo de gente en Castellón y en la provincia otro en Valencia pero tenemos gente en Andalucía en Aragón en Madrid en el extranjero en Baleares eh entonces esto hace que no tengamos una comunicación tan fluida como puede ser la gente que vive aquí dentro en el pueblo el sexenio evidentemente además de todas las fiestas y todo lo que significa para nosotros es un punto muy importante porque volvemos no volvemos como cuando yo vuelvo por ejemplo en fin de semana que te encuentras a los que te encuentras sino que volvemos todos

Voz 28 21:42 y eso pues es muy bonito

Voz 7 21:44 emociona

Voz 16 21:45 emocionado porque en cierta forma también te recuerda a a cómo era esto cuando eras pequeño te encuentras con mucha gente que hace años que no ves gente que a lo mejor no tiene relación y que ya no lo tendría sino fuera porque estas cosas

Voz 7 21:59 te encuentras con tus recuerdos de infancia no son pocos

Voz 16 22:01 eso sí con un pueblo que al menos yo lo recuerdo un poco más vivo de lo que

Voz 1377 22:06 de lo que tenemos ahora

Voz 7 22:09 hay que seguir evolucionando bueno como se presentan estos días cuál es vuestro trabajo de forma activa dentro del sexenio

Voz 16 22:15 bueno nuestro trabajo consiste en organizar bueno ayer civil hicimos el acto de entrada de las colonias que es un un acto que simboliza cómo funcionaba antes antes la gente se iba no se iba como ahora que se va a estudiar sino que va un poco más a vivir fuera son más familiar y muchas veces sólo regresaban aquí el momento del sexenio entonces cedía era el de la entrada ahora es más simbólico nosotros encargamos de eh realizar este acto y luego tenemos el día veintitrés que desde el jueves que viene montamos nosotros la fiesta eh entonces este es nuestro principal objetivo bueno pero lo que sí que es cierto es que

Voz 7 22:50 aquí cada uno tiene su trabajo fuera de Morella o dentro de Morella IOR organiza su vida alrededor del sexenio que esto ya me parece significativo porque tú tienes que organizar con tus empresas otros clientes de Mallorca tu vida para poder tener vacaciones para poder venir aquí seguir trabajando en el sexenio y eso a veces se puede entender o no se puede entender no es un poco

Voz 16 23:11 pero se hace sea hace desea la gente ya sabe que cada seis años toca y entonces ya puesto las preparando con tiempo

Voz 7 23:18 sí además es una fiesta me decían bastante agotadora ayer me comentaban unos amigos que que tanto la gente que viene de fuera a trabajar y a vivir el sexenio como los que viven en Morella todo el año organizan su tiempo alrededor del sexenio evidentemente sus días de vacaciones se dedican al ni pero los viajes e por ejemplo los los viajes se planifican a partir del sexenio

Voz 16 23:39 exacto sí sí yo además bueno yo el billete para la sección y ya lo tenía ha pillado en Pascua está claro vacaciones de este año estas vacaciones me tocará trabajar precisos de vacaciones

Voz 7 23:50 vale vale vale bueno que le dirías a la gente que nos está escuchando desde otros puntos de la Comunitat Valenciana como les definirías tú el sexenio ya sé que es difícil a mí me cuesta lo lo vivo cada vez que puedo pero cuesta

Voz 16 24:02 bueno lo lo bueno que yo encuentras enseña es que tú lo puedes vivir de muchas formas sea tú puedes vivirlo como un turista que viene simplemente disfruta de cómo hacer las danzas de o lo puedes vivir como mucha gente de Morella lo Guide que lo siente realmente muy fuerte un profundo eh yo lo que les diría es que que vengan a disfrutarlo como mejor les parezca yo sé que sí que se vienen al retablo

Voz 1377 24:27 no

Voz 16 24:28 cero van a pasar genial van a disfrutar muchísimo con las danzas no sólo con esa sino con el ambiente porque hay un ambiente estupendo pues las

Voz 7 24:35 claro a todas horas desde primera hora de la mañana con tanto que desde primera hora de la mañana a Morella están muy muy activa Miguel Gisbert de la colonia de los ausentes pero siempre presentes y común con vínculos que nadie va a poder romper el resto de vuestras vidas muchísimas gracias por contarnos esta experiencia vital para vosotros y vamos a intentar a los oyentes de la sede en toda la Comunitat Valenciana explicar exactamente cómo se trabaja dentro de los locales y también de casas lo que se va a ver por las calles de muralla a partir de unas cuantas horas nuestros compañeros de Radio Esport Nos dieron el favor hace un los meses de medirse en esas casas y en esos locales grabara la gente que estaba trabajando los vamos a escuchar

Voz 21 25:17 no tenía un puesto Podesta con la inmensa entonces al final es el colegio lleva tardamos local Paco de Baixas ibais de la Gran Vía Morgana de porque Bicing dedal pero los estabais en de vais entonces de momento sistema de maravilla en el diseño la torna te hacen Marta igual con Fassi Jean Nos un diseño complicado porque no pueden complicar callen me han multe estén des tres que Disa el hueco de extender Hubert para pagar sobre patentes hay es muy diseños en le pero que quedarán Murphy con una de sus grandes vamos nosotros ante el Gürtel problema entre cometes de que no Teniente en mayo al carrer de les que se partirá Si eres esta pisan ir un risa han italiano el paté Love entonces bañado en una semana que va de que para Ampo iban la de cuatro personas que serán dedicadas pues la amenaza risa porque sino saber buque para ir entre vayan bueno More More seguir proviene los que venían Benin siempre entonces hispana esta esta Monreal día según han de estar mola Gus este local locales menudo pero estas estamos la gusta sí caliente no está acarree pero es que aprobé si eso tan bueno propio cuantos cuasi Puig de nunca también sacrificio escolta ahí han Guardiola todo lo que oferte el que depositan en repartir pues a casa Catalá tener modo de tener un igual ordenaría Elías también te puesto después Pili placas apliquen la anfetamina o bastante me aguarda hasta allí no

Voz 31 26:58 la provincia de siempre efecto que igual bueno pero queda me está pensar que es es que es difícil y entiende que fe armas son diferente pues claro a una parte de una manera Mencheta Pilar la otra son ligeramente en Polán es como siempre y bueno pero eso es cosas de una amiga porque a estar algo de toque a sacarnos que por dos y lo normal que estoy estupenda faena pero que pase con multas bien tenía dos carreras en lo la ACA Cádiz vamos va por la de acuerdo y Treball dan que molesto donde les vamos vienen antes de Aubry y el vamos cuanto tanques aquí hay una a la carrera está súper Pluriempleados especie

Voz 11 27:47 pues ya han escuchado es una estructura laboral muy definida muy estructurada que se alarga

Voz 7 27:53 en muchísimo tiempo que aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer sabe que tiene que respetar a la gente con la que trabaja sabe que ése tiene que entender pasillos y con ella esto como nos decía nuestro alcalde el alcalde de Morella Ramsés Ripollés crea cohesión ICREA pueblo recibimos a una persona que yo creo que les va a entusiasmar a mí sin conocerlo de nada sólo leyendo lo que escribe como lo escribe como lo define muy entusiasmado Ximo Dolls es catedrático de Didáctica de las lenguas y actualmente es profesor de la Universidad de Ginebra muy buenas bienvenido Ximo

Voz 1377 28:23 Hacienda

Voz 7 28:25 Ximo eh esto sí que es absenta poseen

Voz 1377 28:29 bueno no yo creo que todos los Moré Llanos no perdemos nunca de vista Morella ya hace muchos años que salí porque salí a los catorce años y me mandaron una beca a La Coruña en la Universidad Laboral de La Coruña pero no he dejado nunca de esta misma orilla yo creo que es el caso de todos los morenos que eh la diáspora Lexus todo a fue importantísimo porque las formas de vida era difícil continuar tuvimos la suerte de tener eh buenos maestros en Morella Nos orientaron para poder estudiar yo no sé si lo sabes pero Morella es una de las ciudades que tienen una tasa de universitarios de dar la Comunidad Valenciana yo creo que debe haber una veintena de profesoras universitarias cosa que no soy el único

Voz 7 29:17 hay partidos por todo el mundo además hay profesores universitarios en todas partes un nivel intelectual muy importante como decías probablemente en ese germen en ese momento de la historia aquí sucedía algo hay nivel intelectual muy importante que sí que se fue de Morella pero que sigue siendo Morella no

Voz 1377 29:35 yo creo que en las respuestas de la entrevista que la es de hecho al alcalde el lo decía de una manera u otra queremos ser un modelo cultural e de convivencia porque la lo que está pasando estos días de Morelia es precioso es es emocionante porque está todo el pueblo trabajando pero al mismo tiempo hay una cantidad de actos culturales de Morelia que es impresionante todo el año todo el año

Voz 7 30:03 las

Voz 1377 30:04 yo vivo en Ginebra en Suiza en Ginebra es una ciudad de melómanos muchísimos actos culturales musicales pero proporcionalmente es más importante lo que se hacen humor ya que lo que se hace en Ginebra porque quedan durante el año no llega a los tres mil habitantes

Voz 7 30:23 de hecho Ximo tu y yo en estos mismos momentos estamos hablando rodeados de picassos en un salón del Ayuntamiento de Morella

Voz 1377 30:30 que es un salón en que la semana pasada todos los días hubo por lo menos un acto

Voz 7 30:35 sí es verdad presentamos libros converso

Voz 1377 30:37 acciones es impresionante

Voz 7 30:40 esos caracteriza

Voz 1377 30:41 yo creo que si es así yo creo que sí pero especialmente en el sexo porque él sex seny es el momento en que concentramos Se pintan las casas se transforma el pueblo es una especie de locura colectiva en donde la Comunidad trabaja conjuntamente para el esplendor de la ciudad quieres pero con

Voz 29 31:05 un proyecto colectivo de Cultura yo divinidades como una especie de catarsis en la que a partir de ahí

Voz 7 31:10 todo sigue evolucionando de otra forma

Voz 1377 31:14 porque el Morella era austero respecto al litoral en el ambiente de Morella es austero excepto en la fiesta de San Antonio que es la que es importante el sexo y que son fiestas barrocas donde se tira la casa por la ventana es un momento esplendoroso de catarsis

Voz 7 31:38 volvamos a la parte intelectual chino porque a mí me llama la atención con la mayoría de las personas que hablado de tu generación incluso gente más mayor sus padres sus abuelos eran personas con profesiones algunas de ellas muy rurales muy afincadas en la población muy afincadas a la tierra muy afincadas a la naturaleza pero respetaron ese deseo de formarse que tenían sus hijos lo impulsaron que eso todo no no siempre es habitual en otros pequeños pueblos del resto del país

Voz 1377 32:05 es relativamente reciente porque yo una de mis abuelas analfabeta salió de una parte de mi familia viene de de una Masia la Torre Ciprés en mi abuela fue una semana la a la escuela para aprender afirmar no sabía es que yo sabía firmar osea que nuestros orígenes o la de la mayoría de nosotros un orígenes modestos Mi padre era tratante de caballerías pero con un interés enorme por ponerlo la escolarización de sus hijos los cinco hijos que tuvo somos todos universitario el sabía que su negocio que era la tratante compraventa de caballos sobre todo mulos eh es para trabajar en el campo de ya que desaparecía la procesión con la llegada de de los tractores de la ley con la evolución a la crisis de la agricultura que ya viene de largo en este país o que sea pues yo que se estudiara hay una cantidad ISE continúa eh lo que pasa es que muchos de lo que es los que estudiamos luego no podemos volver o volvemos únicamente porque estamos siempre en contacto como lo hago yo en estas ocasiones

Voz 7 33:24 pero sí que es cierto que en este en estos lugares hay una educación paralela a la académica a veces mucho más importante que la académica cuál es la educación que tú ha recibido de tus padres que no tiene nada que ver con lo que has aprendido en el colegio y en la universidad

Voz 1377 33:36 yo soy de los que pienso que es la escuela es importante pero es toda la comunidad la que educa a los niños estos días están imitando las las danzas están viendo como todos los vecinos de una calle trabajan colectivamente e para decorar las calles durante todo el invierno lo hicieron los niños participen yo creo que la educación no depende únicamente de la familia es importantísimos la responsabilidad de la familia pero depende de la Comunidad también en ese sentido los pueblos a veces será ese milagro de que el ambiente colectivo sirve de ambiente eh un gran esfera que permite eh eh educarse

Voz 7 34:31 claro que crea seres humanos más allá de lo que saben de matemáticas de lengua o de verbos au de ríos no

Voz 1377 34:38 yo esta mañana está viendo cómo estás viendo ayudando a plantar a los adornos de mi calle el que relajan e incluso para los que tenemos más de sesenta años y ver cómo el grupo se organizan para plantar los adornos de la calle Se está aprendiendo yo aprendía de la gente que que está haciendo tareas que yo no sabría hacer allí nos damos la mano y lo hacemos colectivamente

Voz 7 35:11 Ximo explicarnos un poco más cuál es tu papel particular dentro del sexenio aparte de trabajar en esa decoración de las calles

Voz 1377 35:19 eh desde generaciones Mi familia y otros vecinos de la calle nos ocupamos de Tinsa son tres muñecos Gertrudis Cleopatra yp Pablo eh son el nombre que se les ha dado aquí yo creo que un nombre es reciente pero bueno eh que eh tiene como primera misión adorar a la Virgen cuando pasa pero luego bailan a al son de las gaitas de la dulzaina de la banda cuando pasa animan a la fiesta a su manera son a unos elementos que me gusta muchísimo a los niños claro entonces yo desde desde la ventana desde hace siete sexenios lo hago bailar que no es una tarea muy complicada pero creo que tendrá la suya no tendrá las simplemente tratar de seguir al ritmo de la música que hoy es con tres marionetas gigantes que están Liga das a un tronco con cabildos tapizado ya a mí nadie me ve soy como la sombra de las marionetas gigantes japonesas pero tratar de hacerlo lo más bonito posible con un mecanismo que es muy rudimentario

Voz 7 36:44 seguido visualizar esa tarea que forma parte también esencial de la evolución del sexenio Ximo Dolls ya formas parte de ese listado que tenemos en la radio de personas interesantes de Morella así que un placer escucharte de verdad y sobre todo un placer conocerte pasarte ese listado para que no salgan nunca de

Voz 1377 37:01 muchas gracias y hasta otra

Voz 7 37:03 hasta pronto

Voz 24 37:35 moda nunca

Voz 5 38:19 ya saben

Voz 7 38:20 antes de la SER en toda la Comunitat Valenciana que esta es una de las músicas que nos llevan a hablar de gastronomía todos los días en este Hoy por hoy Comunitat Valenciana hablamos además este año nos ha dado por ahí y me parece que es muy interesante hablar de alimentación sostenible y saludable y adecuada para los los pequeños para los niños para los para nuestros hijos para los hijos de de las casas de todos los oyentes en la Comunitat Valenciana yo cuando dentro por las murallas por cualquier pues esta de Morella ya llevo en la mente sea la hora que sea la croqueta Moré llana como a mi hija al entusiasman he pensado que podíamos cerrar este Hoy por hoy especial hablando bueno yo creo que uno de los manjares que tenemos manjar sencillo bueno no sé si tan sencillo pero que todo el mundo cuando entra por la puerta busca ir come de una forma continuada así que hemos encontrado una empresa que nos ha parecido muy peculiar se llama creo que Yanes muy buenas recibimos a José Segura Anne Teresa de El Iberia del buenas a los tres

Voz 32 39:18 hola qué tal algunas una empresa peculiar porque está formado

Voz 7 39:20 por tres socios de los que de los tres entiende de gastronomía solamente uno vamos vamos a decirlo utilizado no pasa nada si esa esa peculiaridad

Voz 32 39:31 la verdad que la empresas peculiar pero eh somos amigos de toda la vida quizá airoso la gastronomía antes de ser socios ya les gustaba pero once años los tres juntos pues ellos también entendería de hecho muchas ideas innovadoras no han sido mía sino de ellos

Voz 7 39:50 venga un constructor un profesor hizo un restaurador se han unido para intentar trasladar a la croqueta Amore llana a toda la Comunitat que que no se quede aquí encerrada entre murallas que me parece fenomenal que todos podamos tener acceso durante todo el año a este manjar como lo hacéis y cómo lo estáis desarrollando en los últimos tiempos

Voz 32 40:10 eh bueno nosotros nuestro inicio y a la croqueta Moré llana como tanto como la de los pueblos de alrededor en la época que se que se creo en nuestra la gente que la creó pues igual que en toda España las de las de las mermas de los cocidos se ha hecho la croqueta en toda España con la peculiaridad de aquí de que aquí se reincorporó noble tanto el Morey de extintores con Hervelle como en otros pueblos no entonces que cuando Morella empezó a ser turístico y los pueblos de alrededor también pues la gente venía bastante en el ámbito Luck pues las croquetas de Molina e de la comarca la eh también la cuajada alternar en fin Morella tuvo un cambio muy importante en los ochenta noventa turístico Illa Andrés José yo pues eh hace once años entramos en esta aventura qué fue crear una empresa evidentemente eh puede provocando todos nuestros productos ya la cecina de aquel que edad aquí las las hortalizas espectaculares de Beni Carlo todo lo de la comarca para al alrededor de su hacer pues en este momento tenemos doce croquetas diferentes que ya nosotros nunca decimos croquetas decimos nanas porque

Voz 7 41:27 si lo hace muchos años

Voz 32 41:29 también hay debajo del paraguas de kenianas estamos haciendo los patés eh la Orza hilos escabeche es tenemos muchas ideas y muchas recetas para hacer siempre bajo el paraguas de ganas que gracias a la labor de José Andrés mía de todas las chicas de todas las gran equipo que tenemos pues en la provincia de Castellón y a esta muy bien difundido en la de Valencia estamos también entrando muy bien también que está ya a Raquel la hija de Andrés ya de de jefa de ventas José Castellón tienen un montón de clientes el sitios que no difundido como Aragón y otros sitios pues estamos empezando a asomar la cabeza yo hoy en día pues con los kenianas por ejemplo Peñíscola o en Vinaroz au en Castellón es conocido conocido

Voz 7 42:16 bueno vamos a contar que que contiene el interior de esa croqueta Amore llana a riesgo de que yo caiga aquí desvanecido porque me está entrando un hombre que me muero pero vamos a intentar contaron la auténtica en la tradicional la ancestral

Voz 32 42:27 bueno e la ancestral que es lo que te digo que no solamente se hacía quisieron toda la comarca con la peculiaridad que parece una empanadillas porque la vuelvo noble pero por supuesto es mucho más fino con la empanadillas eh está hecha evidente pues de la carne de los cocidos y mental no de qué ocurre que nosotros ya hemos entrado en un mundo que en este momento tenemos ya doce sabores por eso el hecho de de crear la marca y que luego hoy en día Andrés tiene una frase muy muy muy buena que que dice dice creo kenianas fundó en dos mil siete osea en plena crisis

Voz 7 43:04 es verdad

Voz 32 43:06 es una frase muy grande luego José tuvo la gran idea de hacer ya la marca kenianas entonces hoy en día nosotros él él le ha venido fuera de Morella a pesar de que Morillas muy conocido y la croqueta era conocida aquí los primeros años fueron muy difíciles y ahora la verdad que estamos recogiendo los frutos no

Voz 7 43:26 pero no deja de ser una parte de la gastronomía que ahora mismo está en toda la restauración incluso de la elite dentro de Morella que hay restaurantes también de élite pero no deja de ser algo que procede de las cocinas de vuestras abuelas de vuestras madres de las casas tradicionales de Morella

Voz 30 43:41 sí sí mira a mi me pasó un caso muy curioso es que en en mi pueblo en ves soy nacido en errores e una señora que tiene ochenta y pico años cuando vio a nuestro producto me dijo esto es la croqueta de revés

Voz 7 43:54 vale

Voz 30 43:57 que una señora de un restaurante cuando conoció el producto nuestro ya era hora que alguien lo comercializará qué pasa dice pues que mi suegra que era de cintura hacía la croqueta

Voz 1377 44:09 a mi abuelo y mi suegra falleció

Voz 30 44:12 yo no tenía acceso a este producto realmente se conoce pienso yo más como croqueta Orellana porque ellas lo sitio más turístico de la zona nuestra pero en todos los pueblos se hacía lo mismo trabajarla ya afina natural

Voz 12 44:25 los hacemos nosotros que no están los supermercados por supuesto ese es el secreto

Voz 7 44:32 sí pero sigue siendo un plato yo creo que que a lo mejor de una época de escasez de escasez en la que había que aprovechar el cocidos Estados los platos que se hacían al máximo que cualquier trozo de carne servía para luego hacer otra cosa se guardó solo

Voz 32 44:47 en este momento ahora dejaré paso a tres pero yo que soy pues el hostelero pues la olla viene de eso de la escasez el escabeche nosotros lo hacemos escabeche receta de mi abuela espectacular el escabeche era un ahorro la Orza también osea en España la mala suerte de tener una década tan mala de posguerra caldos al a tener hoy en día una cocina de ahorro espectacular pero hoy en día creo que llanas eh que yo que el paso de hacer la marca ha sido muy importante es que hemos doce sabores que estamos ya hemos creado doce sabores hemos creado seis paquetes distintos hemos creado el escabeche bueno escabeche no los que lo habíamos creado perderlo estamos comercializando entonces nosotros en este momento Yair afuera de Morella es otra es otra cosa no tú ya evidentemente la la moneda las tomar de toda la vida es la la la de toda la vida pero nosotros ya estamos intentando intentar de creo que consiguiendo que se conozcan todos los sabores

Voz 7 45:51 pues vale para acabar existe alguna forma de que nuestros oyentes estén donde estén en cualquier punto de la Comunitat Valenciana sepan dónde en su entorno encontrar una tienda en la que se venda como creo que llana

Voz 33 46:02 bueno nosotros tenemos como ha dicho ya Pedro un poco la estructura de que en la provincia de Castellón yo creo que igual estamos yendo el ochenta por ciento de los pueblos de eh tanto en restaurantes como en tiendas pues es un es un producto un poco gourmet porque son un producto artesano las croquetas hacen a mano no hay una más

Voz 7 46:25 a que ya ya

Voz 33 46:27 nosotros en la provincia castellano posiblemente estemos yendo al ochenta por cien de de todos los pueblos en la provincia de Valencia como bien ha dicho Pedro pues a lo mejor es mucho más serán entonces a lo mejor no solamente estamos en un diez por cien algún tenemos mucha tela o mucho o mucho por recorrer y bueno pues estamos empezando los Bajo Aragón bueno con Bajo Aragón

Voz 1377 46:51 ya tenemos están muy cerca y por lo tanto hace años

Voz 12 46:55 bueno trabajamos estamos trabajando de una forma más profesional y más directa

Voz 33 47:00 era todo esto si me quedan unos segundos por decir eh quisiera decir que nosotros somos una empresa muy peculiar porque nosotros nuestra intención es generar puestos de trabajo en una en las comarcas del interior pensamos que hay mucho turismo pero Iker turismo la es ese es la base de de estos pueblos de interior pero la siempre hemos

Voz 1377 47:24 escribe hoy por eso hemos hecho este proyecto

Voz 33 47:26 que la reindustrialización un poco de industrias pequeñas tienen su cabida en tiene mucho margen para desarrollar pues estos productos eh pequeños estar su valor su valor añadido gente que sabe hacer productos

Voz 1377 47:42 comercializaron los no sólo a toda España

Voz 33 47:44 que en un futuro tienen que estar en todo

Voz 7 47:47 pues que viva la croqueta Amore llana y que viva creo que Yanes muchísimas gracias a los tres

Voz 32 47:52 muchas gracias a ti

Voz 24 48:00 la paz

Voz 5 52:43 ante

Nos encanta Fair Comunitat así que nos encanta estar pegados a la gente interesante que hay repartida por toda la Comunitat Valenciana sin y tres exenta de Morella gracias a todos por recibirnos por acogernos y también por creernos un poquito menos así lo sentimos equipo de este Hoy por hoy Comunitat Valenciana especial José María obscena Hermann Mayans que que el Encina irradia Els Ports Music muchísimas gracias a todos por escucharnos por seguirnos ya volvemos el lunes eh que nos merecemos un buen fin de semana nosotros todos ustedes gracias besos a todos

Voz 1377 53:15 sí

