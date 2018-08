Hora 14 Comunitat Valenciana (17/08/2018)

Voz 1 00:00 hola catorce Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 1248 00:07 qué tal muy buenas tardes cómo ven toda la atención informativa de este viernes está en Barcelona hoy se cumple un año de los ataques terroristas de las Ramblas de Cambrils y toda la sociedad ha recordado a las víctimas también lo ha hecho en la Cadena Ser en nombre de todos los valencianos y valencianas el president de la Generalitat Ximo Puig

Voz 2 00:26 Julián Jiménez declaraciones

Voz 1248 00:28 la SER Puig considera que el día de hoy que en el día de hoy las víctimas de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils debería ser deberían ser las únicas los únicos protagonistas por eso y después de que grupos independentistas hayan colgado en la Ciudad Condal alguna pancarta en contra de la presencia del Rey en esos actos de homenaje mucho ha calificado de improcedente que algunos traten de hacer partidismo con el dolor de las víctimas

Voz 0966 00:51 es absolutamente improcedente

Voz 3 00:53 por nos debe unirnos debe separar

Voz 0966 00:57 lo que intentar en estos momentos a partir izar una celebración de estas características pues absolutamente es ridículo porque no suma nada porque además me parece que lo único que hace es de infringir más dolor a las víctimas que desgraciadamente son a quiénes este día nos debemos

Voz 1248 01:21 se cumple una semana desde que se diese por controlado incendio de Lluch entre el más grave de los sufridos en la Comunitat en los últimos cinco años y dieciocho familias siguen sin poder volver a sus casas hoy hemos sabido que los afectados se están uniendo para emprender acciones legales contra la administración central autonómica y local por la forma en la que se realizaron los desalojos creen que no hicieron correctamente Ike podría haberse cometido un delito de omisión del deber de socorro Radio Gandía Begoña del Prado

Voz 1915 01:47 a una semana después de darse por controlado el incendio de Lluch entre los vecinos de Gandía afectados por el fuego en las urbanizaciones de Montes sólo monte Pino y las cumbres están manteniendo diversas reuniones para constituirse en asociación con el fin de interponer sendas demandas civil y penal contra el Ayuntamiento de Gandía la Generalitat valenciana y la Administración central por delito de omisión del deber aseguran que la noche del martes siete no hubo ninguna autoridad en la zona para desalojar a los vecinos Juan Díez portavoz de los vecinos afectados por el fuego asegura que esta noche del martes no hubo cordón policial y a pesar del grave riesgo de que las llamas llegaran a la zona del Parpalló Borrell no se opuso ningún medio para evitar la tragedia

Voz 0463 02:27 el martes creemos que hubo un delito de omisión del deber sean no había ninguna autoridad en la zona a pesar de que el Ayuntamiento de Vic que se hizo un desalojo correcto y que gracias a las gestiones del Ayuntamiento no hubo ninguna víctima mortal nosotros discrepamos en esa opinión está que el desalojo no se hizo de forma correcta no había cordón policial no había autoridades en la zona

Voz 1915 02:53 a día de hoy dieciocho familias siguen reubicadas en otras viviendas

Voz 1248 02:57 gracias Begoña un incendio el de You Chen recordemos provocado por un rayo ayer se registraron tres mil tres cinco mil queremos decir cinco mil trescientas descargas procedentes de rayos en la Comunitat Valenciana los expertos explican que aunque caiga un rayo sobre un árbol en un primer momento no tiene por qué provocar su incendio que puede almacenarse en las raíces Manuel Gil provocar llamas mucho después

Voz 1235 03:19 son los llamados rayos latentes Ferrán Dalmau ingeniero forestal recuerda que cuando ha habido una tormenta de rayos la única forma de prevenir un incendio forestal es volar con cámaras infrarrojas lo térmicas que indican a qué temperatura está la tierra lo que permite con poder controlar el incendio

Voz 4 03:35 el castigo al sostener picadas iba de prevención de tenderos hablo de recursos a las locales las autonómicas para poder llevar a cabo una gestión forestal activa Veselin yo era la única forma de prevenir el fuego se convierta entendió que cambia el me hayan los y con cámara infrarroja o térmicas que Kittel Nano una lectura de qué temperatura tienen la pierna

Voz 2 04:08 pero evitar tú sí

Voz 5 04:09 qué alimentaria es ya Les Bains de preparada Aliments asegura que estiman totalmente y evite Guitar al reventar los sobretodo crudo separa Aliments Cruise de Cuiña no dice es el a temperatura ambiente y mantienen la cadena del frío

Voz 6 04:24 la Generalitat Valenciana sea un affaire con acato

Voz 1248 04:35 de la Generalitat Ximo Puig que hoy se ha referido a la despoblación que sufre la Comunitat anunciado el president que gracias a un convenio con Telefónica todos los municipios de la Comunitat Valenciana tendrán acceso a la fibra óptica ya sólo uno de los muchos puntos dentro de la Estrategia Valenciana contra él

Voz 0966 05:12 ejemplo pues aquí en Morella como en muchos pueblos de la Comunidad ya hay fibra óptica en el dos mil veinte a una fibra óptica en todos los pueblos probablemente de de la comunidad como hemos alcanzado un acuerdo con Telefónica eso significa pues que hay nuevos empleos nuevas posibilidades después las comunicaciones de movilidad lo que favorecen es que también se puede estar en la ciudad no se trata de estar encerrados en los pueblos y habrá que buscar también incentivos para que profesionales que que ahora les cuesta mucho ir con maestros médicos que pues habrá que buscar para garantizar una cierta estabilidad

Voz 1248 05:45 el Partido Popular ha pedido hoy la comparecencia en las Cortes el secretario autonómico de Turismo de Francesc Colomer para que explique porqué este verano el primero de la recién estrenada Ley de Turismo Ocio y hospitalidad Se ha reducido el número de turistas que eligen como destino a la Comunitat y es que según los últimos datos del mes de julio que han dado a conocer en los populares se han perdido respecto al mismo mes del año pasado trescientos sesenta y tres mil pernoctaciones o lo que es lo mismo el sector turístico ha dejado ingresar según el PP en julio dieciocho millones de euros

Voz 1235 06:12 es el cálculo que hacen los populares valorando un gasto por turista y día de unos cincuenta euros en los hoteles se habrían registrado en julio setenta y cinco mil pernoctaciones menos que el año pasado y en los apartamentos turísticos el desplome del cuatro por ciento es decir doscientas ochenta y ocho mil pernoctaciones menos el portavoz de Turismo del grupo popular en Les Corts Fernando Pastor denuncia además el descontrol con la nueva normativa sobre apartamentos turísticos la nueva ley establece que son los ayuntamientos los que tienen que certificar esas viviendas pero los técnicos municipales a fecha de hoy todavía no saben cómo se expiden esos certificados

Voz 8 06:44 antes de la entrada en vigor de la ley del mes de julio una persona o una empresa que que día registrar un apartamento para operar en el mercado tenía que cumplir un requisito que era ir e inscribirse en el registro de Turismo de la Generalitat con la nueva ley necesitaba un documento expedido por parte de los ayuntamientos en estos momentos no hay ayuntamientos la Comunitat que sepa expedir este documento

Voz 1235 07:11 y no será hasta después del verano hasta que termine la temporada alta para el turismo cuando los funcionarios reciban la formación pertinente

Voz 1248 07:19 dos de la tarde trece minutos un niño de diez años ha fallecido ahogado en la piscina de un chalet ubicado en el término municipal de Teulada ampliamos Radio litoral Javier González

Voz 0691 07:29 ha sucedido en la localidad de Moraira en el sur de la Marina Alta esta mañana han sido encontrado Un niño ahogado en una piscina situada en un chalé de la zona del campo

Voz 9 07:39 ahí de El Portet el niño de once

Voz 0691 07:42 años sufría una discapacidad según fuentes consistoriales el ahogamiento se produjo ayer por la noche cuando el chico cayó a la piscina ha sido esta mañana cuando los padres lo han encontrado hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios que no han podido hacer nada por reanimarlo así como la Policía Local de Teulada Moraira Illa Guardia Civil el niño estaba pasando las vacaciones con su familia en este municipio del litoral alicantino

Voz 1248 08:06 gracias Javier y sobre el niño de cuatro años que se escapó por un agujero de una granja escuela en venia Betsy que se presentó solo en su casa sepan que la familia ha anunciado que denunciará los hechos Radio Alicante Sonia Martín

Voz 1915 08:17 la abuela del pequeño Blanca Longa irá asegura que ya el año pasado hubo un susto similar con otro niño de muy corta edad que estuvo perdido hasta que lo encontraron y que este centro que acoge a niños de tres a doce años en verano debe tomarse en serio las medidas de seguridad

Voz 10 08:31 nació es por evitar que suceda vales mayores a ver en la llevará el año anterior así que ese niño que se puede haber caído puede por porque es una montaña es la montaña de toda entonces pudo haberse caído por un barranco Millet pudo haberle pasado cincuenta mil cosas

Voz 1915 08:46 el gerente de la Granja Escuela Enrique Enguix señalaba en declaraciones a Radio Alicante que su niño quiere irse de una escuela saldrá pero reconocía que su gran error fue no hacer caso a la insistencia del pequeño que llevaba varios días advirtiendo a la monitora de que por ese agujero se podía ir recto hasta su casa

Voz 1248 09:01 sepan además que la Policía Local de Almassora en Castellón ha detenido a un varón de cuarenta años por agredir amenazar y retener a su pareja una mujer de veintisiete años en el domicilio que ambos comparten en la localidad junto a su bebé de cinco meses y una truculenta historia más la Policía Nacional ha detenido en el puerto de Alicante a un hombre de cuarenta y nueve años que trataba de llevarse a sus hijas en su país a Argelia sin el consentimiento de la madre que había denunciado los hechos el día anterior en Zaragoza había denunciado la desaparición de las pequeñas volvemos a Radio Alicante Alejandro Fuentes

Voz 11 09:30 la alarma saltó cuando los agentes del puesto fronterizo comprobaban los pasaportes de las dos niñas el nombre de pretendía aprovechar la Operación Paso del Estrecho para llevárselas pequeñas el detenido se encuentra en trámites de separación con la madre que presentó denuncia nada más sospechar de las intenciones de su ex pareja Antonio Sempere portavoz policial

Voz 12 09:47 a pesar de que es como ex pareja sentimental y padre de las niñas estuviera tratando de llevarse a las mismas Argelia país natal de ambos sin su consentimiento que es ahí cuando parte de la Policía Nacional insertó un señalamiento de persona desaparecida a las dos menores veinticuatro horas más tarde de las niñas son localizadas por agentes de la Policía Nacional destinados en el puesto fronterizo del puerto de Alicante

Voz 11 10:08 las niñas encuentra en el Hogar Provincial a la espera de ser recogidas por su madre

Voz 2 10:14 hola

Voz 1248 10:15 sí tratarle atún hola

Voz 1 10:18 una pegadas de Jean queden cuasi Brass esas son a Pau Gasol

Voz 13 10:21 la montaña les reste a un ex Brass es mal apagada Sender la tengo altitud Pat marcar la difería

Voz 6 10:28 el mes prevención Engine diques Estopa el teléfono de emergencias en donde Generalitat Valenciana Atocha uno uno

Voz 7 10:36 por las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER

Voz 1248 10:48 este fin de semana se celebra en Morella la fiesta del sexenio en honor a la Virgen de bailaban se celebra cada seis años desde hace ya pues desde el siglo XVII básicamente hoy la Cadena Ser emitido en directo el programa Hoy por hoy Comunitat Valenciana en Morella la de sexenio la fiesta caracterizada por los diseños ornamental este papel también por la indumentaria por las danzas y por la música de tambor música como la que están escuchando en Morella en muchos puntos de la Comunitat están de fiesta por eso más que nunca nos interesamos por la previsión del tiempo y es que el cielo de la Comunitat Bashar este fin de semana nuboso con probables chubascos mañana sábado acompañadas de tormenta de intensidad fuerte en el litoral y precipitaciones ocasionales en el tercio sur de la Comunitat el domingo las temperaturas no van a registrar cambios significativos dos de la tarde dieciocho minutos

Radio Valencia Cadena SER servicios informativos

Voz 1248 12:00 ya saben que el Ayuntamiento de Valencia se ha propuesto pacificar el tráfico en muchos puntos de la ciudad convertir en calles amables viales que son más bien carrete las ya lo hizo en la avenida del Cid instalando nuevos pasos de peatones Emma forzados aprovechando la eliminación de viejas pasarelas peatonales una actuación por cierto muy criticada en la ciudad sin embargo siguen existiendo carreteras avenidas en las que prima la velocidad excesiva el ruido en la contaminación es el caso del eje jeta Pérez Galdós hoy los vecinos de la zona vuelven a pedirle al ayuntamiento que se tome en serio su reivindicación y convierta esa avenida

Voz 2 12:35 en una calle amable Julián memez los vecinos de la avenida

Voz 1248 12:39 de Galdós si Georgia continúan reivindicando que se ponga fin al abandono que sufre ese túnel que se encuentre allí que se solucionen los últimos problemas que causa su sola presencia aseguran los vecinos que las paredes se caen que los carriles en ese túnel de ancho dudoso que es peligroso y que incluso huele mal aunque lo que más les molesta Manuel Gila es el ruido después de más

Voz 1235 12:59 es de cincuenta años además de las promesas municipales el barrer dicen se merece infraestructuras modernas acordes a la normativa María José de la Mora miembro del colectivo fuera túnel explica que se han hecho mediciones acústicas que determinaron que la media de ruido en la calles de setenta decibelios cuando lo máximo permitido son cincuenta por el día hay cuarenta por la noche de hecho solicitaron que se declarará la calle como zona acústicamente saturada petición que no ha sido atendida

Voz 15 13:24 el ruido es insoportable aparte la polución como bueno contra la contaminación atmosférica hay acústica por supuesto diverso se quejan mucho a los vecinos no puede no podemos abrir las ventanas en verano tienes una brisa buena por la noche tienes que estar durmiendo con las con las ventanas cerradas porque porque es un problema y luego la velocidad también la velocidad a la que los los vehículos y algunos respetar los cincuenta kilómetros por hora

Voz 1235 13:53 de la Mora explica que su objetivo no es quitar el túnel sino que se eliminen dos carriles por cada sentido que se hagan las aceras más anchas que se construya un carril bici y que se planten árboles porque recuerda no hay ninguno en toda la avenida

Voz 1248 14:04 ya hay respuesta municipal el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grecia explicado en los micrófonos de Radio Valencia que llevan ya tiempo trabajando en este tema dice que ese ha bajado ya la velocidad de circulación de los vehículos en esa avenida están trabajando dice en un proyecto conjunto entre inmovilidad y la Concejalía de Urbanismo para mejorar todo

Voz 1235 14:22 el entorno entre las medidas que ya se han aprobado están a ampliar las aceras y reducir el tráfico además y confía en tener de su lado a los vecinos para trabajar conjuntamente

Voz 16 14:30 pues están proyecto para que a mi llorar todo y por ende tendrán con moldes José los altares trimestre Valle de FET si algo en la secuestro acusar a Mobilitat de tampoco de que no saldrán entre Bayern permite ahorrar Escarrer suele plaza de la ciudad que lo que esté enfrente Ballarín en ese sentido lo pues que él ve instan en ayuden a poder avanzar en expresión sin hallar en Beneixida

Voz 1248 14:52 Giuseppe Great sí ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en la plaza Rojas Clemente allí ya saben va sustituir el aparcamiento actual por un parque infantil una reivindicación

Voz 1235 15:02 se va a mejorar el entorno las calles laterales va a aumentar hasta más de cuatro metros el ancho de las aceras iban a plantar árboles también se van a crear nuevos sitios de aparcamiento además los vendedores del mercado de Rojas Clemente van a tener un carnet especial para poder estacionar en la zona para hacer uso de la zona de carga y descarga

Voz 1248 15:17 en Bollywood mantendré

Voz 16 15:19 este es dos petición la accesibilidad pero también tendrá un spray de cualidad que era la demanda principal de la ciudadanía que va a votar en el presupuestos participativos al destinar esos dineros después se garantiza un poquito inmensa mesa es es una estrategia global porque desde Mobilitat impulsar una estrategia participativa Onyia toda una serie de hechos de Treball que incluirán del barrio

Voz 1235 15:45 la idea según ha explicado el concejales remodelar esta plaza como ya se ha hecho en otras como la del Pilar esta remodelación por cierto nace de los presupuestos participativos tendrá un coste de unos trescientos mil euros y está previsto que acabe a finales de octubre

Voz 1248 15:58 concejal de movilidad Giuseppe Gregory también se ha referido esta mañana la nueva ordenanza de circulación en la que viene trabajando su departamento y en la que por fin se va a regular el patinete electo

Voz 1235 16:07 ha explicado que tendrán una regulación parecida a la de las bicicletas es decir para ir por las aceras deberán circular a un máximo de diez kilómetros por hora separados a un metro de los peatones tendrán prohibido circular en grandes aglomeraciones de gente si superan esa velocidad deberán circular por el carril bici y en su defecto por la calzada

Voz 1248 16:25 sí veintidós minutos de la tarde hacemos una pausa y les hablamos de Teo

Voz 2 16:31 Nos pasamos la duros pero

Voz 1248 16:58 sobre el caso de Teo el enfermo de obesidad mórbida sepan que hoy el Departamento de Salud del Hospital de Manises ha insistido en que se trata el suyo de un ingreso social que no cuenta desde el punto de vista médico con ninguna condición ni Causa clínica que justifiquen un ingreso hospitalario eso sí el quedarán que este ingreso en el Hospital de Manises de tipo social se va a mantener hasta encontrar una solución Sociosanitaria definitiva para él asimile

Voz 1235 17:23 como recalcan que el caso de Teo Rodríguez está trabajando con un

Voz 1248 17:26 equipo multidisciplinar especializado

Voz 1235 17:28 Dall conformado entre otros por personal de enfermería endocrinos nutricionistas fisioterapeutas y especialistas en psiquiatría para ayudarle al paciente en un comunicado aseguran que el diálogo con el paciente y su familia es constante que existe la figura de un coordinador médico asignado al caso Teo recordamos ingresó este martes en el centro a causa de una nueva insuficiencia respiratoria horas después de haber recibido el alta de ser trasladado a Turís a su casa en un camión de mercancía

Voz 1248 17:53 las Cruz Roja continúa la investigación interna que abrió para tratar de esclarecer las circunstancias del olvido la semana pasada lo recordarán durante dos horas de una anciana en el interior de un vehículo de la organización que la transportaba a su casa desde un centro de Aldaya

Voz 1235 18:08 de momento según confirman a la SER fuentes de Cruz Roja se ha abierto expediente disciplinario al conductor que tuvo ese olvido pero como ese expediente todavía tardará algunas semanas más en resolverse Mientras tanto la ONG ha apartado cautelarmente a ese trabajador del servicio del transporte adaptado hicieran a ese se le han asignado otras tareas dentro de la organización

Voz 1248 18:30 la principal terminal en tráfico de contenedores en el puerto de Valencia no atún contará con mayor superficie en la línea de atraque en la zona de maniobra lámina de agua en el muelle de Costa después de que el pasado veintisiete de julio el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia aprobase la modificación sustancial de su concesión administrativa una modificación que publica hoy el Boletín Oficial del Estado y no dejamos esa zona del litoral nos vamos a la Albufera porque los senadores de Compromís Carles Mulet Jordi Navarrete han registrado una pregunta y una solicitud de documentación en el Senado para conocer la situación en la que se encuentre las actuaciones de Acuamed en la Albufera los plazos previstos para la finalización de estás

Voz 1235 19:09 la respuesta que el Gobierno ha entregado la coalición valencianista es escasa poco concreta por su parte Navarrete reivindicado que si las aguas que llegan a la Albufera están contaminadas este hecho requiere de actuaciones rápidas y que no se puede seguir consintiendo este abandono a uno de los espacios naturales más importantes de la Comunitat desde que en el mes de abril hicieran esa petición el Gobierno ha sido poco concretos sobre todo para dar respuesta está a la actuación de la reordenación de infraestructuras hidráulicas de la Huerta y la red de saneamiento del área metropolitana de Valencia ya que especifican que están suspendidas y que se reanudarán a lo largo del ejercicio dos mil dieciocho pero no especifican cuándo

Voz 6 20:02 dos y XXVI tiempo para la cultura Hora catorce

Voz 1 20:11 pondría es música

Voz 1248 20:13 esta arranca hoy está localidad de La Safor capital cultural valenciana se llena de música patrimonio gastronomía alejado además de los certámenes dirigidos a las grandes masas

Voz 1235 20:23 bien hoy y mañana segunda el Sena ofrece uno de los platos fuertes de su programación las amazonas en el teatro romano de según esta versión del mito cuenta con un plantel formado por Silvia Abascal Loles León Maxi Iglesias Xavi muy Maura Antonio Hortelano entre otros junto a un coro de diez Amazonas

Voz 1248 20:40 Kloden músicas del mundo Steven dos mil dieciocho vuelve al Patio del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia con la actuación a las diez de esta noche de Auburn afrobeat la banda liderada por el nigeriano Akin los haya pretende buscar en las raíces de la música nigeriana adaptando ritmos tradicionales como el Apala Well Juanjo más de dieciséis mil personas han visitado los dos refugios antiaéreos municipales desde su reapertura el refugio de la guerra civil situado en el edificio del Ayuntamiento construido en mil novecientos treinta y ocho que ha recibido Kato trece mil visitas ir el refugio de la calle Serranos construido en mil novecientos treinta y siete por el que han pasado dos mil cuatrocientas personas

Voz 1235 21:18 la restauración de los dos refugios de la guerra civil comenzó en el año dos mil dieciséis el primero en abrir al público fue el que se encuentra bajo el patio central del edificio consistorial Se trata de un refugio de tipo escolar que fue construido en mil novecientos treinta y ocho y que tenía capacidad para setecientos niños y niñas se modificó parcialmente la década de los cincuenta y en la de los sesenta Se utilizó como almacén de documentos a lo largo del siglo fue cayendo en desuso hasta que hace dos años el Ayuntamiento emprendió el proyecto para su puesta en valor como legado patrimonial de la memoria histórica de la Guardia Civil en la ciudad de Valencia el búnker de la calle Serranos por su parte fue utilizado después de la guerra y hasta mil novecientos cincuenta y tres como almacén tienda de plátanos

Voz 1248 21:58 ya antes de una última pausa y el deporte una nota luctuosa ha muerto Benigno campañas el que fuese el primer director de la edición de Valencia de el diario El Mundo campañas era de campo Robles se puso al frente

Voz 9 22:08 desde la dirección de este diario en el año mil no

Voz 1248 22:11 cientos noventa y siete sus restos mortales serán velados a partir de las cuatro y media de esta tarde en el tanatorio municipal de Valencia

Voz 1 22:33 hora catorce los deportes

Voz 1248 22:35 Carlos Martínez buenas tardes Julia muy buenas por fin ya está aquí la Liga

Voz 0691 22:39 si arranca la Liga pero antes déjame que te cuente que el Valencia está trabajando contrarreloj para la salida de Simone saludamos todo el verano diciendo que no cuenta para Marcelino pero no había ningún avance hasta ayer por la noche que es cuando un par de equipos italianos en les entraron las prisas porque el meta el mercado en Italia cierra esta misma noche son la Sampdoria y el Torino con los dos están negociando el Valencia el primero en hacer una oferta fue la Sampdoria que pagaba dos millones de euros por la cesión por una temporada y una opción de compra que de momento no es obligatoria en catorce millones esto no satisface del todo al Valencia y por eso se suma a la puja el Torino de momento no hay ninguna oferta de ninguno de los dos equipos que sea buena para el Valencia pero la idea es clara que Zaza salga hoy mismo esta noche como decías arranca la Liga para el Levante que juega a las diez y cuarto en el campo del Betis un partidazo porque se enfrentan los dos equipos que terminaron en mejor forma la temporada pasada