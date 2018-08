Ser Deportivos Valencia (17/08/2018)

Voz 1 00:00 se deportivos Radio Palencia informa este equipo deporte valenciano dados y la ataduras

Voz 0691 00:25 las tres y veinte muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER cien punto cuatro frecuencia modulada mil ciento setenta y nueve de la onda media Radio Valencia punto Es la aplicación móvil de la Cadena Ser hola Carlos Martínez buenas tardes muy buenas recordemos que hoy así pues el Levante dice cuarto Villamarín al escuchamos a Paco López a Setién damos la última hora de ambos equipos dos posibles onces pero recordemos que el Valencia no juega el fin de semana que juega el lunes y que tenemos como cada temporada Carrusel deportivo valenciano Carlos eso es subdirector

Voz 0341 00:57 claro hoy el Valencia juega a las ocho ese partidazo tremendamente atractivo para iniciar la temporada del centenario nosotros como la temporada pasada media hora antes siempre a las siete y media en este caso el lunes estaremos con una nueva temporada de Carrusel deportivo valenciano en la que esperemos contar más alegrías incluso de las que contamos el año pasado que fueron bastantes viniendo de donde veníamos en las dos temporadas anteriores

Voz 0691 01:19 será un carrusel para partidos de Liga para partidos de Copa para partidos de la Champions League la Champions League para el Valencia que hasta el próximo treinta de agosto no conocerá sus rivales ya saben que estamos pendientes esa última ronda previa a lo que haga Benfica a lo que haga Dinamo de Kiev a lo que haga Salzburgo ya ya porque allí una eliminatoria no entre entre haya

Voz 0341 01:41 sí Dinamo de Kiev con lo cual uno de los dos que estaba dentro de los equipos que al Valencia le convenía que se quedaran eliminados va a pasar va a entrar directamente en la fase de grupos así que cualquiera de los dos que tiene mejor coeficiente que el Valencia así que ahí no nos viene ya nada bueno para entrar en el bombo tres para pasar del bombo cuatro ahora mismo que encabeza el Valencia al bombo tres tienen que caer eliminados en esa última ronda previa o el Benfica o el Salzburgo o el PSV Eindhoven si los tres pasan el Valencia estará en el bombo cuatro si uno de estos tres equipos cae eliminado el Valencia pasaron tres

Voz 0691 02:17 bien es un día con mucha información es un día en el que encima de la mesa de Ser Deportivos hay varios nombres propios vamos a empezar por Simone Sasa esta mañana Radio Valencia en redes sociales siguiendo la información de un periodista italiano ya Luca Di Marzio contrastando con fuentes del Valencia dábamos esta información como digo confirmada con el club confirmada con el Valencia esta mañana la la mejor oferta que el Valencia tenía sobre la mesa por Simone Zaza era una oferta en la que la Sam pagaba al Valencia dos millones de euros en concepto por la cesión del jugador hasta el próximo treinta de junio establecía una opción de compra no obligatoria de doce millones de euros pero veníamos advirtiendo toda esta semana veníamos diciendo cuidado porque el Valencia lo que tiene por Sasa hasta ayer mismo hicimos programa el jueves son ofertas a la baja de cesiones que no acaban de cuadrar pero decía yo creo que literalmente eh en el Valencia esperan que el último día de mercado en Italia esto es hoy suban las ofertas por el italiano y eso es exactamente lo que se está produciendo ustedes seguro que recuerdan el último día del cierre de mercado en la Premier como el Valencia jugando con una oferta baja del Betis por Martín Montoya se puso Mateo Alemán a primera hora del día a coger llamadas telefónicas de la gente de Martín Montoya de dos clubes Fulham Brighton sí el día empezó con el Fulham tomando la delantera pero el Brighton que quería al jugador acabó pagando porel siete millones de euros bueno seis y medio más variables una extraordinaria venta la de Martín Montoya realizada por Mateo Alemany bien pues estamos en el día del Martín Montoya dos punto cero por qué esa primera oferta de las Sam de esta mañana ha sido mejorada esto está confirmado oficialmente tanto con fuentes del Valencia como con fuentes de la agencia que representa a Simone salsa el Torino el Torino a las tres menos cuarto de la tarde ponía encima de la mesa del Valencia dinero por traspaso ya no hablamos de una cesión de pagar por la cesión y una opción de compra no obligatoria Torino estaba dispuesto a hacer una enfrenta en firme vía traspaso por Simone Sasa y el Valencia está convencido que en las próximas horas habrá otras ofertas de traspaso de la Sampdoria con lo cual que está producía dos aquí pues una subasta del jugador y otra vez el Valencia ganando la partida porque el Valencia está traspasando jugador con el que no cuenta el entrenador como pasó con Martín Montoya un jugador por el que hasta ayer había ofertas pero ninguna de un traspaso que le convirtiera el Valencia Joy en la locura del calcio en el último día de cierre del mercado confirmado oficialmente por la Cadena SER Sampdoria hay Torino ya ponen dinero por el traspaso de Simone Zaza está negociando en persona Mateo Alemán desde primera hora de la mañana no está descartado que el jugador incluso pase por la sede del Valencia para firmar algún documento hay gente en el club esperando a su tasa en función de cómo avance las negociaciones pero en definitiva lo que estamos asistiendo es a las últimas horas de Simone ensalza como futbolista del Valencia si acaba habiendo acuerdo del club con uno de los equipos italianos que lo quieren Sampdoria vino va a marcharse Zaza del Valencia Zaza que vino al Valencia cuando nadie quería fichar por un equipo que no era éste hoy Simone va a tener que marcharse de un Valencia que está en Champions pero cuando Vicente Rodríguez se mojó con Lay Hoon le dijo hay que fichar a Zaza porque va goles en el Valencia al Valencia no quería venir Navia el Valencia era un equipo en liquidación por derribo y un equipo que estaba más cerca de la segunda división que de jugar la Champions Isaza que no contaba en la Juve Zaza que no había hecho una temporada buena desde aquellos años en el a suelo le dio su palabra Vicente le dio su palabra al Valencia y fichó por el Valencia vino aquí ya hecho goles ya ha sido la temporada pasada jugar por más un jugador importante en la primera vuelta jugador que hizo trece goles y que puso el que contribuyó para que el Valencia vuelva a su hábitat natural que es la Champions League me cuesta es el objetivo con un tipo que se lo ha dejado todo en el Valencia un tipo querido por la gente un tipo que ha entendido Valencia ya el Valencia un tipo muy valorado en el Vestuario un tipo que hace unos días salía a entrenar veía Koke Elaine lesionado gravemente la temporada pasada y que al verlo hacer trabajo de campo se llevaba un alegrón tremendo no un chaval con Un corazón excepcional una persona muy querida en el Valencia el fútbol a este nivel no entiende de corazón el fútbol es un negocio el fútbol es otra historia pero donde se vaya Simone Zaza a la Sampdoria o al Torino estoy convencido que muchos valencianistas entre los que me cuento estaremos pendientes cada fin de semana cada partido entre semana de la Copa Italia de lo que haga la Sampdoria o de lo que haga el Torino porque allá donde vaya estoy convencido que Simone Zaza estará pendiente de lo que le pasea al Valencia su Valencia un equipo que ya para siempre llevará en el corazón yo recuerdo que al final lo importante en fútbol evidentemente son los goles el rendimiento y habrá gente en Valencia a la que te gustará más ya que le gustarán menos taza Carlos por ejemplo siempre lo he dicho que que no era un jugador que por el fútbol en el que él cree en el estilo de fútbol le convenciera pero lo que es indudable con Zaza es que cuando estaban Campos ha dejado lo que tenía podrá gustar más podrá gustar menos tendrá más calidad tendrá menos pero realmente pasearse y hacer el vago sólo calentando bueno al salir al campo es un jugador que se ha dejado lo que tenía a mi a mi me ganó un día que estaba la curva cantando una de las canciones de animación invirtió jugando con el partido en marcha la iba tarareando era una forma de demostrar que que estaba implicado que que que quería lo que significaba el Valencia evidentemente no esta es víctima de la temporada pasada de que el equipo esté en Champions de la planificación de la próxima cuatro los delanteros Rodrigo Santi Mina muy del gusto del entrenador dos fichajes pedidos por el entrenador batió allí Gameiro todo apunta a estas horas a que el jugador hoy va a ser su último día como fue el Valencia que te parece Carlos la marcha del jugador la operación económica que está en marcha donde tenemos toda la impresión por las cifras que nos da el entorno del jugador que puede ser una buena venta hablando en términos económicos para el Valencia

Voz 0341 09:11 deportivamente me parece maravillosa como tú decías ahora yo nunca he sido de Simone Zaza a mí las virtudes futbolísticas de Simone Zaza no son las he visto prácticamente nunca pese a esa racha de goles tan buena que tuvo en el tramo inicial de la pasada temporada creo que ni es un buen rematador de cabeza ni un buen rematador derecha que lo único que tiene bueno es un remate con el pie no es buen divulgador no es tampoco rápido no se desmarca bien es si lo deja todo en el campo Se Zafra con los centrales pero las cualidades de Tribune pero a mí no me valen para un para un futbolista del Valencia en este en este caso son puntos positivos que añadir a las virtudes futbolísticas que ya digo para mí no ha tenido nunca para mí por lo tanto que salga Zaza coincido con Marcelino que es el que quería desde el principio que saliera es una muy buena noticia para el Valencia creo que Palencia mejora notablemente con los cuatro delanteros que tiene ahora respecto a los que tenía la temporada pasada porque ni Vietto ni Zaza a mí me gustaron desde el minuto uno para mí la salida de los dos es una gran noticia y económicamente pues vamos a esperar al final para ver en cuanto se cierra así es cesión pagando una cantidad por el año de cesión y luego la opción de compra es obligatoria que sería por lo tanto un traspaso directamente hasta que el verano y que llegue el verano que viene pero sería al fin y al cabo un traspaso au sino si es una opción de compra que decidirá el club donde vaya finalmente en si les saca más para mí le saca más de doce millones de euros a la venta de Simone Sasa ya sea pagados ahora o pagados el verano que viene sería una buena operación porque sería una operación beneficios económicos para el Valencia porque quedan doce millones por amortizar del fichaje de Simone Sasa si es por menos de doce millones va a ser deficitaria por lo tanto no será buena si es de doce en adelante será buena porque el Valencia le a sacar dinero lo percibe

Voz 0691 10:57 como en el día de Martín Montoya como todos los días tratamos primero de ser rigurosos de tener mucha cautela hoy hemos dado dos informaciones en toda la mañana les garantizo Carlos Si Vicente que han visto mi teléfono móvil les garantizo que podríamos haber sido muchos más amarillista es mucho más contundente es pero la experiencia enseña y hay que ser muy cautelosos esta mañana hemos dado dos informaciones dos informaciones confirmadas con el Valencia y con la agencia que representa Fassa una primera oferta de la Sampdoria confirmada con el club una cesión pagada con una opción de compra no obligatoria esto era antes de las once de la mañana pero quedaba mucho día por delante ya hemos confirmado una segunda oferta del Torino que ya pagaba traspaso por el jugador ayer recordarán que cuando aquí hablamos de Zaza yo decía el agente del jugador me sigue diciendo que no se quiere marchar pero el Valencia nos asegura que va a salir que tiene que salir porque no cabe y que mañana puede ser importante que las ofertas que han llegado no son importantes pero que mañana todo puede cambiar ayer con la información que nos daba el agente del jugador podíamos haber dicho Zaza no se va porque no quiere marcharse y haber sido contundentes pero el valenciano confirmaba eso yo voy a las tres menos cuarto de la tarde una persona de la agencia de Zaza me decía por teléfono que el Torino ponía encima de la mesa del Valencia catorce millones de euros el Valencia no nos confirma esa oferta el importe de la oferta el Valencia confirma que el Torino pone dinero por traspaso pero no nos habla de catorce millones de euros si al acabar el día si cuando se cierre el mercado en Italia las Sam o el Torino llegan catorce millones de euros y el Valencia hace esa venta vía traspaso o vía cesión con opción de compra obligatoria para hacer una venta a fecha diecisiete de agosto es una buena venta otra cosa es el el criterio deportivo y el pensar que un jugador ganador que un jugador diferente que un delantero diferente a los que el Valencia tiene que un futbolista que suman El Vestuario Jorge contagia a la grada pudiera venir mejor o peor pero en hablando en términos fríos económicos si Mateo Alemán cuando acabe el día la Sam o al toro no es capaz de sacarle catorce millones de euros será una venta tan buena como la venta de Martín Montoya porque el Valencia estaría obteniendo en fijo más de veinte millones de euros por dos jugadores que ocupan el fondo de la segunda unidad Marcelino es que Martín Montoya no contaba para Marcelino no molestaba si se quedaba en el Valencia bueno pues a pelear con con Puccini ya jugar poquito porque Montilla poquito hizo todavía menos cuarto delanteros por delante a mí la opción de que juegue de si viene de segundo punta sacarle veinte millones a dos jugadores así no a efectos Carlos fair play financiero está explicado dónde estamos a nivel fair play a nivel cuentas del Valencia a nivel ganancias pérdidas son veinte millones es mucho dinero

Voz 0341 14:00 sí bueno haciendo números redondos son lo que decía antes de o lo que sea por encima de doce va a ser beneficio neto lo de Martín Montoya fue beneficio neto íntegro porque es un jugador que había venido libre así que lo Montoya seis y medio limpios directos al Valencia en esta pues lo que vaya sacarse por encima de los doce será beneficio neto también sí

Voz 0691 14:20 el día de Martín Montoya durante el SER Deportivos dijimos en este momento Brighton a ver si en los veinticinco minutos que quedan alguna fuente en el entorno de Zaza o en el Valencia no dice algo más de lo que nos decían pues aproximadamente a las dos de la tarde que es que la oferta que el Valencia estaba valorando más seriamente en ese momento era una oferta de traspaso del Torino pero cuida quedan horas por delante aquí hay muchos intereses muchos del Valencia por supuesto después de los agentes del jugador y los agentes del jugador hay momentos que ha convenido decir que estaba hecho con la Sampdoria y momentos que ha convenido decir que estaba hecho con el Torino para ver si la Sampdoria subía Osiel el Torino subía nosotros vamos a ser muy cautelosos y creo que muy prudentes las dos noticias que hemos dado están confirmadas si en los próximos cinco minutos confiábamos más daremos más sino a partir de las cuatro ya lo saben Radio Valencià punto es Twitter Facebook y los boletines horarios veinticinco para las cuatro vuelta de pausa vamos con más nombres propios de la información del Valencia

Voz 0691 16:45 a las tres y treinta y siete aquí pendientes del del Whatsapp de Génova de Turín de la Bella ya Suecia donde está Mateo Alemán donde hay diferentes ejecutivos del ballet hacia pendientes el cierre del mercado en Italia otro nombre propio que interesa y mucho al valenciano eh que estamos pendientes todo el mes de julio oye el mes de agosto es el de Gonçalo Guedes información confirmada por la Cadena Ser con fuentes directas de la negociación el PP se Jie pide a día de hoy por el traspaso de Gonçalo Guedes al Valencia setenta millones de euros setenta millones de euros es el precio único de traspaso por el que el PSC está negociando hoy la salida de Gonçalo Guedes el Valencia como venimos explicando aquí es bastante firme a la hora de negociar por el jugador tiene a su favor el sí del futbolista que un fin de semana más está fuera de la convocatoria del PSD completamente fuera de la dinámica de partidos de Tusell del técnico del equipo parisino contando con el sí de Gonçalo Guedes y contando con el jugador no está entrando dinámica de partidos con Tusell el Valencia no se mueve de los cuarenta y cinco millones de euros ya hemos ha explicado durante la semana que el Valencia confía en poder cerrar la operación que el Valencia está convencido que en la última semana de mercado en España que acaba el treinta y uno de agosto habrá un cambio en la postura firme del país en Jermaine pero hoy la cifra del equipo peses ya son setenta millones de euros es una cifra desorbitada es una cifra altísima para un jugador que probablemente lo valgan unas temporadas pero conociendo como conocemos las cuentas anuales los balances del Valencia un precio razonable para el club me en valor de mercado del jugador y adecuado para al Valencia económicas de está mucho más cerca de los cuarenta y cinco millones que de los setenta millones de euros supone este precio de partida del PSC precio de partida inamovible ya hace varios días que el jugador no vaya venir al Valencia en absoluto supone la postura del Valencia de plantarse en cuarenta y cinco millones que todo se vaya a romper para no seguimos detectando en las fuentes en las que preguntamos tanto aquí como en París que hay un propósito de ponerse de acuerdo pero la diferencia es muy importante hablamos de una diferencia de veinticinco millones de euros entre lo que pone el Valencia lo que pide el PSC lo que pide el Parisien Jermaine hablamos de una cifra jugador que nos encanta pero setenta millones igual que con Rodrigo queremos el objetivo así decir bueno si viene un equipo Belloch pero valor de mercado Rodrigo cuarenta cincuenta Gonçalo Guedes que ha apuntado a romper jugador estelar en unas temporadas valor mercado me han poco lo que pide eh

Voz 0341 19:44 sí cada uno está en su derecho de pedir lo que quiera por un jugador de su propiedad no pues si es quizá excesivo setenta millones de euros pero claro si luego hacemos la comparación y cuando hablamos de la salida de Rodrigo estamos hablando de cantidades parecidas a esa o incluso superiores pues es lógico también que si el Valencia en su momento pueda pedir ochenta millones para el traspaso de Rodrigo el palizón Jermaine para traspasar a Guedes pida perfectamente los setenta porque ellos también tienen que cuadrar su su fair play financiero eh y ellos también tienen que hacer cuenta así a ellos les cabrá lo que les cabrá ellos ayer hicieron un fichaje muy importante de un central muy joven por encima de treinta millones de euros así que ellos también tienen que estar haciendo su encaje de bolillos para que el traspaso de Guedes les salga bien dentro de los límites que allí en Francia tienen también

Voz 0691 20:31 estamos en el día del cierre del mercado en Italia estamos a dos semanas vista del cierre del mercado en Liga española estaba apareciendo informaciones en Sevilla relativas al Valencia hay Pablo Sarabia que no acaba de rematar su ampliación de contrato con el Sevilla Pablo Sarabia que ha sido el pretendido por la Real Sociedad tengo la impresión de que aunque el Valencia maneje algún plan B por si finalmente el PSC no baja de setenta y no puede venir Gonçalo Guedes se utiliza mucho en este mercado el nombre del Valencia que con intereses espurios sucios se utiliza el nombre del Valencia en diferentes operaciones con diferentes jugadores que no tienen porqué venir al Valencia el plan A del Valencia el plan A por petición de Marcelino es Gonçalo Guedes y es verdad que el club se ha reunido este verano con diferentes nombres estuvieron en la sede del Valencia el padre ya la gente dejar la información que proporcionó a la audiencia Radio Valencia Cadena SER pero no percibo en el Valencia realmente una preocupación grande con respecto a Guedes como para activar un plan B de forma seria por siguientes no sale es verdad que hay objetivos ahí es verdad que el Valencia ha pensado en soluciones por si Florentino se vuelve loco viene a por Rodrigo Moreno pero el plan A es Gonçalo Guedes hay opciones de recambio pero toda la carne en el asador todo el poder ejecutivo del Valencia ya lo dijimos hace varios días estaba en Gameiro está en basó allí está en Gonçalo Guedes van dos tres la idea es que pueda ser tres de tres en las próximas horas esta mañana repasábamos en la web de la Liga datos de de la plantilla en datos de la plantilla del Valencia ya aparece como jugador ya propiedad del club como jugador traspasado por parte del Inter de Milán Gibson Murillo hemos preguntado en fuentes del Valencia porque un jugador que aparecía en la web de la Liga que va actualizando periódicamente como jugador cedido ahora aparece como otras asado y es que el Valencia ha comprado en propiedad el Valencia a finales del mes de julio pagó pagó ejecutó la opción de compra obligatoria que tenía cuando negoció con el Inter esa cesión por dos años por Jason Murillo el pago podía hacerse durante toda la temporada porque al acabar el segundo año de cesión que es éste el Valencia estaba obligado a haber pagado por el jugador ya lo ha hecho el Valencia ya pagado al Inter ya es en propiedad del Valencia Jason Murillo hemos preguntado si el hacer este pago ahora tiene que ver con una venta y la respuesta tanto el Valencia como del agente del jugador de rock Coloccini es que en absoluto es que el plan del Valencia es que Murillo empiece la temporada aquí la acabe de hecho se firma un contrato hasta dos mil veintidós al colombiano con una cláusula de ochenta millones de euros Se trata de una operación que el Valencia tenía prevista el Valencia tenía previsto comprar al jugador este año y comprarlo en el arranque de la temporada ya pagado los doce millones de euros que se establecieron en la opción de compra obligatoria hay que decir Carlos que a efectos contables nuestros en estás You diligence al Valencia siempre hemos hablado siempre hemos hecho la cuenta como si estuviera ayer Valencia pagando

Voz 0341 23:43 yo no sé cómo había que comprárselo a efectos de el fair play de la Liga también de hecho lo estoy consultando ahora mismo en la Liga de Fútbol Profesional el año pasado cuando llega a Murillo al Valencia cedido del Inter de Milán por dos temporadas pero con obligación de compra a la conclusión o al principio de la segunda de ellas la Liga ya cuando hay obligación de compra aunque sea dos años después lo computa como traspasado como jugador fichado por el club en cuestión en este caso por el Valencia así que ya el año pasado dentro de los límites del fair play Jason Murillo contaba como jugador en propiedad del Valencia aunque realmente lo que estaba era cedido por el año pasado la primera de las dos temporadas que según Irán con esta así que no cambian nada el estatus de Murillo que pase de poner cedido a poner traspasado a efectos financieros no no cambian absolutamente nada porque ya se comportaba como un jugador en propiedad del Valencia al tener obligación de compra

Voz 0691 24:40 repito contrato hasta el treinta de junio

Voz 0341 24:43 de dos mil veintidós perdona de hecho en el año pasado el Valencia lo que intentó era que como la cesión era por dos temporadas no computarse cuando había tanta apretura el año pasado

Voz 0691 24:53 que que no podía escribir jugadores exacto hubo algún jugador que no podía escribe

Voz 0341 24:56 el Valencia intentó que al ser una cesión por dos años en el primero de ellos no computará como jugador en propiedad el club al ser por dos años a diferencia en las cesiones en habituales operaciones que hace un año pero la Liga Le dijo que no que haber obligación de comprar en ese momento aunque fuera dentro de dos años o después de dos años computará como jugador en propiedad y así computó ya en el play el año pasado así que no ha cambiado nada la situación de Murillo

Voz 0691 25:21 en lo que ha pasado ahora información y que me llega había guasa para mismo del entorno de Simone cuando decíamos que el Valencia valoraba seriamente una oferta del Torino antes de las tres de la tarde antes de arrancar el programa esa oferta la tenemos ya identificada por parte de el Torino lo que el Torino pone encima de la mesa del Valencia es una oferta idéntica a la que hacía la Sampdoria esta mañana esto es pagar dos millones por la cesión del jugador este año doce millones pero con opción de compra obligatoria el Torino al conocer las condiciones de la Sampdoria de dos por la cesión más doce millones de euros en una de compra no obligatoria el Torino ha movido ficha ya ha ofrecido dos por la cesión doce millones de euros pero adquiriendo al jugador cuando acabe la temporada esa es la oferta del Torino que tiene el Valencia y que espera que iguale la Sampdoria esa es la oferta por eso el entorno del jugador no hablaba de catorce millones de euros son dos por la cesión doce por adquirir al jugador

Voz 0341 26:28 lo que es un traspaso encubierto no claro es un recién buenísima va a efectos contables son catorce es un traspaso encubierto

Voz 0691 26:34 conseguir dos por la cesión son dos millones entre comillas en adelanto el traspaso el Valencia además se libra de la ficha del jugador digamos son tres cantidades no paga la ficha del jugador cobra dos millones por adelantado en concepto de la cesión por este año doce más cuando acabe la temporada

Voz 0341 26:52 es un traspaso encubierto exactamente lo mismo que estábamos diciendo ahora por Murillo pero al revés cuando hay una obligación de compra computa como traspaso encubierto pero computa como traspaso es decir el Valencia va a ingresar catorce millones de euros por Simone Sasa faltando doce por amortizar es decir es una o operación beneficiosa muy buena parte

Voz 0691 27:10 el Ballet Ése es el ofrecimiento esa es la oferta que tiene el Valencia encima de la mesa del Torino y es la oferta de la que hablábamos aproximadamente a las dos de la tarde son las tres y cuarenta y siete SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser

Voz 4 28:44 SER Deportivos Fran Guaita Tarbes me da pena Carlos ya no podemos cantar Venecia

Voz 0691 28:53 la temporada que viene en Carrusel habrá que buscar nuevos temas de te digo que te da pena por lo tanto la leche que que que es duro e cada cada uno tiene sus preferencias no puede ser que no le cogiera cariño a un tío que lleva en el muslo un tatuaje de Mickey Mouse pero pero sí es es imposible cogerle cariño Asimo es lleva un tatuaje de Mickey Mouse claro es un fenómeno pero la verdad es una persona muy querida muy muy querida en El Vestuario Valencia deja amigos va dejaran va a dejar varios amigos pero pilotada que sí claro que sí pero para toda la vida estaría muy bien se lo he comentado su representante esta mañana lo que pasa es que pues va a ser tan rápido todo lo que seguramente coge el petate y tenga que presentarse en Italia en unas horas pero estaría muy bien además instó a los jugadores del Valencia que cuando lo han querido hacer bien lo han hecho muy bien un poco por por ese sentimiento de agradecimiento a miles de personas que son muy de Zaza estaría muy bien que no es muy ortodoxo hacerlo en la sala de prensa al final si te dos pasado ya no les del Valencia pero seguro que alguno ponía pegas pero club pone alguna pega estaría muy bien que que Simón ese despidiera estaría muy bien que hiciera un acto público que no es convocar a los medios y que a través del Valencia o a través de los agentes más esta tarde hubo vamos hacia el fin de semana de un poquito complicado pero mañana por la mañana y agradecer a la gente tanto cariño hay muchísima gente de Zazo

Voz 0341 30:20 no pero la mayor parte de los mucho eso lo entiendo que es futbolísticamente no me ha gustado nunca no quiere decir que no reconozca que es el jugador probablemente el más querido por la afición el que más vítores y aplausos se llevó el día de la presentación y probablemente eso de no presentar a los jugadores de uno en uno se hizo hablábamos cometan algún programa

Voz 0691 30:39 por faceta puede estar por evitar un un referéndum no han a nivel público o una ovación desmesurada a Zaza y luego jugadores que a lo mejor se queda en la plantilla pero que iban a marcharse que recibieran algún pito o jugadores que van a seguir en la plantilla y que no se marchan que fueran pintados un poco por ahí iban iban si los además de que el Valencia aduce que claro como la plantilla no estaba terminada es verdad que luego de la presentación han llegado jugadores han llegado futbolistas Gameiro por ejemplo llegó el día siguiente a la presentación pues bueno entre el proteger a jugadores que podían ser pintados y que la plantilla no está acabada hasta el treinta y uno esto bueno pues es lo que hizo el club yo de verdad que si fuera Zaza optaría por despedirme de la gente por tomarme la molestia de invertir treinta minutos una hora en acudir a la sala de un hotel a la sala de prensa de Paterna ha simplemente decir que vacíos ya decir su verdad su verdad es que él no se quería marchar de aquí que se marcha porque le han fichado dos delanteros el equipo tiene cuatro que toda la vida llevara el Valencia en el corazón que es algo que yo sé que pasa por la cabeza del jugador pero que a veces mal aconsejado oso pensando en que ya tienen que estar en la ciudad a la que van al día siguiente parece que no hay tiempo siempre hay tiempo siempre hay una hora para despedir sobre la gente de Valencia que toda la vida de va guardar cariño al al jugador bien pues esto por lo que respecta a Zaza a Guedes ya Jason Murillo hoy debuta el Levante diga primera división Jesse cuarto Benito Villamarín partido exigente partido complejo para el Levante recuerden que en la convocatoria por lesión no están ni Boateng ni tú ni Moses Simon el extremo procedentes la Liga belga que con un problema muscular se pierde este partido y seguramente el siguiente también de de Liga ante el Valencia no por sanción Cavaco el central uruguayo que adquirió el Levante propiedad por dos millones de euros en este mercado de verano que no está Vukcevic ya lo anunció en el mismo jugador llegue presentaron que no está físicamente al cien por cien y Paco López con buen criterio sale deja fuera de la lista que si están en la convocatoria pues toda la masa de de plantilla de la temporada anterior y los fichajes el segundo más que va de la Historia Rafael Amena Page el centrocampista este jugador polivalente que se adapta a cualquiera de las combinaciones de doble pivote en medio campo pero hemos hijo de inicio parece que no en el partido ante el Betis hablan así los entrenadores tanto Quique Setién como Paco bien

Voz 10 32:56 demente es una temporada nueva pero lo que sí que nos tenemos que quedar de la temporada pasada que marcamos un camino sino una forma una manera de hacer las cosas una manera de afrontar los partidos una Mané a trabajar Easy esas sensaciones son las que entiendo que el equipo va a tener au quiero que tengan iba a ser la misma los resultados llegarán a no llegarán porque eso estos ahí sabemos cómo es el fútbol

Voz 0691 33:20 pero lo que sí que tengo claro es que el equipo

Voz 10 33:22 va a mostrar en unas señas de identidad va a tener

Voz 11 33:27 el mismo trabajo esfuerzo en cada

Voz 10 33:29 ahí en cada entrenamiento y que le va a complicar estoy convencido la vida cualquier equipo en esta

Voz 0691 33:36 en esta Liga hemos estado trabajando un poco

Voz 1757 33:40 de las diferentes fases del

Voz 12 33:43 yo con que manejan eh

Voz 1757 33:45 tenemos informes les hemos visto jugar en esta pretemporada Hay también el recuerdo que nos queda de de la temporada pasada aquí la llegada de nuevo entrenador cambió radicalmente a este equipo y lo ha convertido en un equipo extraordinario que tiene y y una capacidad de alta para para jugar bien para tener el balón para hacer daño tiene jugadores de mucha calidad habilidad eh bueno rematadores es un equipo que te puede comprometer mucho con el balón

Voz 13 34:25 mí eh

Voz 1757 34:27 yo creo que va a ser un partido complicado yo es verdad que ahora todavía es un momento de la temporada que ningún equipo va a estar en su mejor estado porque esto no lo adquiere hasta que no pasa dos o tres semanas compitiendo de verdad y es verdad que la ausencia de algunos hombres como me puede pasar mi pues también puede influir aunque quizá no tanto porque ahora todo el mundo está con mucha ilusión con muchas ganas por jugar todo el mundo está deseando agradar al entrenador y está en un punto en el que las diferencias entre unos de otros a veces no son tantas no yo preveo un partido difícil complicado oí que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante

Voz 0691 35:13 antes de conocer los posibles onces del Betis y del Levante han trabajado en ellos Carlos Martínez y Vicente Boix el Levante es verdad que ha hecho un desembolso económico como muy elevado este verano pero mañana preguntaba algún levantinista insigne gente gente muy querida por el club in y es verdad el objetivo el Levante no puede ser otro nadie puede confundirse que la permanencia porque me decía bueno el otro día comentaba así en la radio claro como con los fichajes que se han hecho tienen que rendirse evidentemente vamos sin Levante en en dos fichajes en dos fichajes se gasta que cien millones de euros quince millones de euros el Levante el fichaje más caro que el Levante había hecho en su historia había sido un jugador de tres millones y medio en un verano en dos jugadores hasta quince millones evidentemente yo creo que bueno todo el mundo un elevado te me imagino que compartirá mi opinión no aún aunque yo no haya mamado el Levante desde pequeño no a los jugadores de quince millones habrá que pedir es un rendimiento en el campo no a Rafael amén la que marque goles porque son seis millones que es el doble de lo que costó cuero el doble tendrá que hacer goles ya Vukcevic Un jugador de ocho millones novecientos veinticinco mil euros que viene como recambio de Lerma pues evidentemente que sea es jugar con criterio con balón pero pedirle al entrenador que lo haga rendir impedirle a Tito que haya acertado en una inversión de quince millones de euros aprobada por el presidente no significa que le digamos al Levante hoy levante la permanencia no al acabar el noveno la temporada no la exigencia para el Levante para Paco López para todos los jugadores es que acabe la temporada en primera división que consiga la permanencia porque los rivales directos de también a jugadores porque los equipos que están abajo van a final futbolistas porque todavía no lo han hecho pero el Rayo Vallecano el Valladolid el Huesca van a firmar jugadores iban a hacer plantillas para quedarse en Primera División John pero no me negarán que quince millones de euros en dos jugadores son muchos millones para el Levante y hay expectación ya hay ganas de verlos para ver a Vukcevic habrá que esperar para ver a Amena pues vamos a ver porque Vicente buenas tardes bueno en el posible once de de Paco López está no está Rafael

Voz 14 37:22 pues sí estaría en la portería así Oller como ya lo estuvo la pasada temporada y por ello no debutaría en este caso Aitor Fernández si estaría en la derecha Koke m Izquierda Toño pareja de centrales Postigo y Robert el doble pivote del campo educó precampaña ante esa baja Vukcevic que decíamos que no estaría para este primer partido caído de la convocatoria a la derecha escorado hacia el interior estaría Jason a izquierda Vardy arriba Morales Roger es el once que se prevé que vaya a alinear esta noche a las diez y cuarto ante el Betis Paco López

Voz 0691 37:48 claro que le gusta jugar con dos delanteros pero no le han firmado un delantero puro que es Rafael Larreina que todavía no está en dinámica de poder jugar noventa minutos el primer partido y luego la historia de Mocus es que podía jugar en banda que podía jugar de segundo punta pero que tampoco está todavía al cien por cien está lesionado y entonces bueno esta es una variable posible que adelantar a Morales para poner a una banda durante la pretemporada recuerdo alemán que siempre ha dicho que iba a jugar en banda bueno vamos a ver hoy porque Jason ha hecho una buena pretemporada puede tener el premio de jugar de inicio iba Hardy escorada banda derecha en el Betis Carlos

Voz 0341 38:20 pues en el Betis tiene bajas importantes como la de Joaquín que rindió a un gran nivel a la temporada pasada lo de Javi García que finalmente no han entrado en la convocatoria en portería va a actuar en principio Pau López ha cambiado los porteros completamente de Adán Dani Jiménez se ha pasado a Pau López y a Joel Robles en principio Pablo López el que va a ser titular mantiene la defensa de tres centrales seguro son Mandi Bartra y el otro puesto se lo disputan entre Feddal el recientemente incorporado procedente del Deportivo de La Coruña que interpuso en su día el Valencia Sidney carril derecho para Barragán carril izquierdo para júnior Firpo en el centro del campo el fichaje que de más relumbrón del Betis este verano que es el portugués William Carvalho en principio junto a él va a actuar guardado

Voz 0691 39:04 en la media punta canales seguro porque esto

Voz 0341 39:06 haciendo una o ha hecho una grandísima pretemporada y el otro puesto se lo disputan entre Inui Bud de Buzz en punta de ataque va a jugar Loren