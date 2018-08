Hora 25 Deportes Valencia (17/08/2018)

Voz 1 00:00 el bebé

Voz 2 00:02 sin tu deporte

Voz 3 00:05 Carlos Martínez hola buenas noches

Voz 4 00:08 hoy ha empezado la Liga en hora hay

Voz 5 00:11 a veinticinco minutos arranca se estrena el Levante Unión Deportiva en el campo del Betis pero hoy el nombre propio del día es el de Simone Sasa o el de Mateo Alemán el director general del Valencia que ha vuelto a sacarse de la manga una operación beneficiosa tremendamente beneficiosa en lo económico bueno para el club no sé si será suerte o como se dice la suerte hay que buscarla o es magia o es que realmente es un gran negociador pero es que se han dado situaciones calcadas en el último día del cierre del mercado de fichajes es en Inglaterra cuando de repente aparecieron dos equipos pugnando por Martín Montoya un descarte del Valencia y hoy lo mismo de repente han aparecido dos equipos italianos en el último día de mercado en Italia que cierra esta noche

Voz 4 01:02 a las once para pujar por uno

Voz 5 01:05 descarte completo de Marcelino por Simón

Voz 4 01:08 me Sasa ayer por la noche

Voz 5 01:11 aparecía la Sampdoria esta mañana aparecía el Torino que es el que finalmente se ha llevado el gato al agua ahora repasamos cómo han sido estas últimas frenéticas horas de Simone Sasa como jugador del Valencia que ya no lo es aunque se marcha cedido es un traspaso cubierto porque hay obligación de compra por parte del Torino cuando concluya esta próxima temporada así que de la operación Zaza ID la previa del partido del Levante en el campo del Betis hablamos en este Hora veinticinco Deportes de Valencia como siempre aquí en la Cadena SER hasta las nueve Jack Smith

Voz 6 02:37 tú eres el míster

Voz 4 02:40 llegó al Valencia hace año y medio en

Voz 5 02:43 el mercado de invierno de esta temporada pasada no de la anterior tuvo un final de temporada irregular en algunos partidos bien en otros no también en otros mal siguió una temporada entera la pasada en la que tuvo una primera vuelta y vuelta sobresaliente la verdad es que sobresaliente porque hizo goles de todos los colores durante varios partidos de manera consecutiva pero tuvo una segunda vuelta deficiente en esa primera vuelta ya tuvo algún desplante con Marcelino recuerdo en las primeras jornadas de la temporada pasada en el campo del Levante cuando Marcelino Le pedí intensidad en un calentamiento el se negaba así un poco a calentar tuvo ya en la segunda vuelta algún desplante más gordo metiéndose hacia el Vestuario cuando Marcelino le decía que se quedara en el en el banquillo su participación en el equipo fue decreciendo

Voz 4 03:31 sus titularidades cada vez eran menos sus enfados cada vez eran más la regla

Voz 5 03:37 nunca ha sido del todo mala entre el entrenador y jugador pero fue empeorando a medida que pasaban las jornadas las semanas y los meses y Marcelino al final de la pasada temporada tomó la decisión de no contar con Zaza en esta la próxima se lo comunicó a él directamente le dijo si te quedas en el Valencia vas a ser delantero residual va a ser mi último delantero así lo que mejor es que te busques una salida en principio Simone esa no quiso moverse de hecho no ha querido moverse del Valencia en todo el verano tampoco al Valencia han llegado nueva operación eso posibilidades interesantes de mercado para traspasar a Simone Sasa hasta justo el día de hoy o el día de ayer porque hasta al día de ayer solamente habían llegado a un par de posibilidades de cesión que el Valencia en principio no contemplaba pasaban los días Sasa seguía siendo jugador de la plantilla pero el Valencia fichó dos fichaba echó allí fichó a Gameiro sigue Rodrigo de momento sigue Santi Mina Isasa pasó a ser el quinto delantero Joyce ha acelerado todo en el último día del mercado de fichajes en Italia llegó ayer por la tarde en la Sampdoria la Sampdoria hizo una oferta al Valencia

Voz 4 04:48 para la cesión de Zaza de Sasa

Voz 5 04:50 de dos millones de euros en concepto de esa cesión y luego doce millones de euros más en una opción de compra pero en una opción de compra que el el la Sampdoria decidiría si ejecutaba o no al final de esta temporada algo que no satisfacía al Valencia el Valencia quería traspasar al jugador de esa forma podía pasar que simplemente ingresara dos millones de euros por la cesión y que el año que viene regresara aquí al Valencia y al no satisfacer la posibilidad de la Sampdoria como decía al principio no sé si es suerte que aparezca otro equipo o que Mateo Alemán sabiendo de esta oferta de la Sampdoria llama a otros equipos de la Liga italiana que busca delantero y les dice mira esto es lo que tengo y esto es lo que hay pero de repente aparece el Torino el Torino esos doce millones de euros de opción de compra los transforma en obligación de compra con lo cual al Valencia les sale una operación redonda en lo económico porque en total va a cobrar catorce millones de euros ya seguros porque Zaza deja de ser jugador del Valencia se marcha cedido una temporada por la que cobra el Valencia dos millones de euros pero cuando concluya esta temporada el Torino está obligado a comprar al futbolista por doce millones de euros más es decir hoy ha acabado la etapa de Simone Sasa como jugador de él Valencia va a cobrar por lo tanto el verano que viene el Valencia en total catorce millones por un jugador por el que faltaban doce millones por amortizar fichó en su día por dieciséis había pasado una de las cuatro temporadas solamente había amortizado cuatro quedaban doce por amortizar pero de repente en el último el mercado de Italia se encuentra con una operación que le va a dar catorce millones de euros es decir operación de beneficio neto de traspaso para el Valencia de dos millones de euros los catorce que va ingresar menos los doce que faltaban por amortizar para un jugador que no iba ni a entrar en las convocatorias de Marcelino esta temporada es decir Lesaka incluso beneficio el Valencia con esta operación a un jugador que se iba a quedar partido tras partido fuera de los dieciocho convocados así que finaliza la etapa de un futbolista que realmente ha sido muy querido por la grada de Mestalla es el jugador que más ovación se llevó el otro día en la presentación cuando salió en el tramo final del partido contra el Bayer Leverkusen pero que su rendimiento no ha sido del todo bueno ha sido muy a rachas como decía al principio y en total ha disputado cincuenta y nueve partidos con la camiseta del Valencia en los que ha marcado diecinueve goles no son cifras malas pero tampoco son demasiado buenas diecinueve goles en cincuenta y nueve partidos son los números definitivos de Simone Sasa en el Valencia asunto concluido y otro tema por el que todavía el Valencia va a pelear en estos últimos días de el cierre de mercado porque hicieron en Italia el otro día cerró en Inglaterra pero aquí cierra el treinta y uno de agosto es por supuesto por Gonçalo Guedes por nuestra información las posturas siguen muy muy distantes el Valencia no pasa de los cuarenta y cinco millones de euros que es la oferta que hizo en su día el Paris san Germain el París Saint Germaine que ayer fichó a un joven chaval por más de treinta millones de euros a un joven central pues ahora ha subido sus pretensiones tiene que a cuadrar números tiene que cuadrar financiero y ahora mismo pide setenta para el traspaso de Gonçalo Guedes es decir hay veinticinco millones de euros de diferencia entre lo que ofrece el Valencia y lo que pide el París Saint Germain aunque aquí el asunto sigue siendo el mismo parece que ambos equipos están condenados a entenderse Guedes no quiere jugar en otro sitio que no sea el Valencia y el Valencia es el único equipo que quiere fichar al jugador había equipos ingleses pero ya cerró el mercado allí hoy se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria Gonçalo Guedes de to hell del entrenador del París Saint Germaine para la segunda jornada de Liga en France no ha jugado ni un minuto en la pretemporada incluido convocado en ninguno de los dos partidos

Voz 4 08:28 de la liga francesa

Voz 5 08:30 hoy el Valencia o anoche mejor dicho hizo otro movimiento fichó a Jason Murillo esto no tiene mucha importancia porque lo había conseguido cedido dos temporadas del Inter de Milán y se comprometía a ficharlo por once millones de euros al final de esta que está empezando hoy pero ha adelantado los plazos simplemente pues de ser jugador cedido por la segunda temporada ya es en propiedad del Valencia algo que iba a pasar porque la la obligación de compra existía para terminar con el Valencia decir que neto su portero titular ha sido convocado esta tarde por el seleccionador de Brasil que a última hora se lo dejó fuera de los tres porteros de la lista definitiva para el Mundial de Rusia pero que hoy en la primera convocatoria de la selección canarinha post Mundial ha vuelto a confiar en neto aunque nunca se ha puesto todavía la camiseta de Brasil en un partido ni oficial ni amistoso no ha sido todavía internacional por Brasil vamos a ver si en este primer parón de selecciones que hay en el mes de septiembre neto consigue debutar con la selección canarinha ir todavía no tenemos once en el Levante Unión Deportiva esperábamos a ver si lo teníamos el Levante publica un tuit de que ya están en el estadio Villamarín para el partido que empieza a las diez y cuarto de la noche es decir en una hora y cuarto pero todavía no ha confirmado Paco López la alineación titular recordamos por lo tanto simplemente las bajas Moses Simon Sadiq un Ivo a Thiem por lesión Cavaco por sanción Vukcevic que todavía no está en dinámica suficiente de entrenamientos además de los jugadores que no cuentan y que tendrán que buscarse salida sabe Leach Samu Rubén Iván López Verza Espinosa buenas noches adiós