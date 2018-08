Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (18/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce a SER Comunitat Valenciana

Voz 1248 00:06 fútbol y política van muchas veces de las manos y aquí en la Comunitat Valenciana tenemos ejemplos de todo tipo muy buenas tardes el Instituto Valenciano de Finanzas avaló en su día los costos hicimos préstamos que contrajeron clubes deportivos como el Valencia el leche o el Hércules para hacer frente a sus elevadas deudas operaciones algunas fallidas cuestionadas por la Unión Europea que están judicializar las que han arrastrado al instituto y por tanto al Gobierno valenciano que ha tenido que quedarse con parte de las acciones de los clubes y hasta con un estadio de fútbol el Rico Pérez de Alicante es que sólo el Elche y el Hércules le deben al Gobierno valenciano

Voz 1 00:43 treinta y tres millones de euros de dinero líquido Julián Jiménez

Voz 1248 00:48 Nacho Monreal muy buenas tardes buenas tardes Julian este fin de semana los equipos de fútbol de Primera y de Segunda división as estrenan en la Liga ya hemos querido conocer en qué situación está la deuda de los clubes con la Generalitat en el caso del Valencia el aval del Instituto Valenciano de Finanzas nunca se llegó a ejecutar porque el club saldó la deuda pero en el caso del Elche y el Hércules la deuda no se saldó hoy los avales terminaron por ejecutarse según el director del Instituto Valenciano de Finanzas Manoli Jessica la Generalitat trabaja ya para recuperar la máxima cantidad posible del dinero efectivo

Voz 2 01:21 Bekaa asegura aquí en la SER que este tipo de operaciones no serían en la actualidad respondieron en su día afirma criterios políticos y no a criterios financieros consecuencia sus consecuencias dicen han sido más serias para han sido serias para la institución desde el punto de vista económico pero también de imagen por eso lamenta que en su día el Instituto lo apoyará

Voz 3 01:39 intervenido a su pesar son operaciones que en este momento desde luego no se darían porque no tenemos una línea de financiación para este tipo de actividades somos un banco promocional intentamos promover actividad económica en sectores de naturaleza industrial en nuestros sectores tradicionales agroalimentario etcétera no este tipo de operaciones pues respondieron a criterios digamos más políticos desde luego las consecuencias para Instituto han sido serias en términos reputacional es también en términos operativos no supone muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo en todos los ámbitos judicial de comunicación etcétera no

Voz 1248 02:09 pero es que además Nacho las operaciones que firmó en su día el Instituto Valenciano de Finanzas con los clubes han sido cuestionadas por Bruselas por eso el Instituto se ha unido con esos clubes para defender los intereses comunes ante los tribunales europeos iban

Voz 2 02:21 confía en que la Unión Europea respete las condiciones que fijó el Instituto Valenciano de Finanzas para avalar en su día al Hércules y al Elche Club de Fútbol no modifique los términos de esas operaciones para no lastrar más las arcas de los clubes deportivos y por ende de la Generalitat

Voz 3 02:34 la Generalitat escena lo que viene a decir es que ella pacto unos términos con los clubes por ejemplo Cruz un respetó esos términos pagó lo que tiene que pagar la operación se canceló los otros dos no cumplieron con lo que es establecía hay pero lo que tenemos que hacer recuperar en los términos que ese pacto con los que pues lo que ocurre con la comisión es que la Comisión una viene a decirnos que aquellos términos en los que pactamos no son ajustados a derecho y ahí nosotros discrepamos tanto en el sentido de lo que hacemos es coadyuvar al recurso con los clubes estamos por tanto a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos conteste

Voz 1 03:36 la pena ser Comunitat Valenciana

Voz 1248 03:39 a dos de la tarde nueve minutos este fin de semana estamos muy pendientes de las carreteras y es que es un fin de semana especialmente sensible pues los desplazamientos que se producen al calor de las fiestas patronales y porque son muchos los que terminan con los que empiezan sus vacaciones a esta hora no tenemos que registrar no se registra ningún problema en la red principal de las carreteras valencianas tan sólo tráfico lento en la A tres a la altura de Ribarroja en Valencia eso sí hemos de lamentar la muerte de un hombre de cincuenta y tres años esta mañana en la autovía A y uno a la altura de Monforte del Cid dirección Alicante ha volcado el camión que conducía ya fallecido en el acto no es la única mala noticia que nos deja este sábado las últimas horas nos dejan una abultada crónica de sucesos empezamos en Elda

Voz 2 04:22 en el hospital de esa localidad está ingresado un bebé de dos años que habría caído a una piscina y se encontraba con síntomas de agotamiento

Voz 1248 04:28 también está hospitalizado esta vez en el francés marcha de Gandhi a un hombre de treinta y cuatro años al resultar herido anoche con un cuchillo durante una discusión con un amigo ocurrida en un camping de la localidad

Voz 2 04:38 el presunto agresor un hombre de un hombre de cuarenta y dos años ha sido detenido la vida del herido que presenta hasta tres cuchilladas no corre peligro

Voz 1248 04:44 además la Policía Nacional ha detenido a tres personas por presuntamente agredir a trabajadores de una discoteca de Alicante después de que le recriminaba en el consumo de drogas en el local además de romper una valla de cristal valorada en cuatrocientos euros cuando intentaban huir en Castellón la Policía Nacional ha detenido a un hombre de cincuenta y tres años que presuntamente se hacía pasar por sexólogo y Xicola

Voz 2 05:04 algo aprovechaba esa condición para entablar conversación en entablar relaciones sentimentales y aprovecharse de sus pacientes la mayoría viudas o víctimas de malos tratos llegó a abusar sexualmente de una de las víctimas

Voz 1248 05:15 la Fiscalía de Menores investiga una denuncia por abusos sexuales a dos niñas de catorce años por parte de un chico de diecisiete que fue arrestado el pasado jueves

Voz 2 05:23 los hechos habrían producido en la localidad alicantina devenido Lech donde el menor de edad se encontraba de vacaciones

Voz 1248 05:28 todo esto el día en el que hemos conocido una nueva agresión homófoba se produjo esta semana en Peñíscola dos jóvenes recibieron insultos puñetazos patadas de un grupo de jóvenes que les recriminaron llevar una pulsera arcoíris en las muñecas de sus manos

Voz 2 05:42 José Vellés miembro del colectivo cubrir Fes denuncia que se han producido muchas agresiones seguidas en las últimas semanas y cree que es porque la gente cada vez es más visible y esto lo molesta a ciertas personas

Voz 8 05:52 suelen ser agresiones que últimamente han dado así un repunte creemos que es también porque la gente es más visible al ser más visible parece que molestan poco más acierto a sectores que no sean no es curioso también porque eh hace también un par de semanas se produjo otra agresión en Burriana en el Festival Arenal y ahora también esta no es muy normal que se produzcan tantas agresiones pan seguidas

Voz 1248 06:16 yo otra agresión bien distinta a la sufrida por un trabajador de la cárcel de Castellón a manos de un interno agresivo y con trastornos psiquiátricos le dio un mordisco y un puñetazo

Voz 2 06:26 Juan Manuel Fernández miembro de la Agrupación de funcionarios de prisiones critica que el centro de Castellón no está capacitado para tener internos con trastornos mentales situación que se agrava todavía más por la falta de personal médico

Voz 8 06:36 con internos pues con trastornos mentales y evidentemente pues actualmente los centros las enfermeras de los centros penitenciarios no están preparadas para ese esa categoría de de Bale cuernos máxime si hablamos de que bueno en nuestro centro en Castellón uno pues bueno la enfermería ahora mismo pues estamos muy bajo mínimos por lo que actualmente son dos médicos los que hay cuando a ver cinco mil euros

Voz 2 08:12 tenía el socialista José Manuel Prieto asegura que el Ayuntamiento obró bien en todo momento recuerda que no tiene competencia cuando se trata de la extinción de incendios

Voz 9 08:20 naturalmente Gandía no te completamente insatisfecho Sendín la prevención se han visado que forma parte de alta cesando pues traseros supramunicipales que están más allá de de la Santa María Badía pero bueno para decir que el asunto de Gandía no Teka problema fiscal en extralimitarse en competencias en una tensión Begins o ven la dedicación absoluta a las horas cuando estén presentes que sobres y compadre Mendes sobre ese eh yo a saber la casuística dedicó durante saber campeón quiénes la de Gemma Riva Gemma dejó cualificado en están mix que avanzaba mil kilómetros pero ahora

Voz 2 08:54 Prieto recuerda que no acabado el dispositivo para restablecer la situación y ha asegurado al contrario de las críticas recibidas que el Ayuntamiento de Gandía si está atendiendo a todos los vecinos afectados por el incendio niega rotundamente que las viviendas no tengan luz y agua dado que sí que se ha establecido el Servicio para la mayoría de viviendas

Voz 1248 09:09 nos vamos ahora a Benicàssim para hablarles no del Rototom que espera este fin de semana a decenas de miles de visitantes sino del recinto propiamente en concreto de los terrenos donde se bien instalando este festival de música desde hace varios años ya es que estos terrenos son todos privados no hay ningún suelo municipal y los organizadores del Rototom Un festival algo más modesto que el FIB se plantean si iban a poder pagar el año que viene el dinero que les exigen esos propietarios nos lo cuenta desde Radio Castellón Paula varilla

Voz 10 09:37 los terrenos donde se ubican los escenarios el aparcamiento la acampada no son municipales lo que obliga al Ayuntamiento y a las empresas organizadoras a negociar el alquiler de las parcelas con los propietarios hasta este año existía un contrato pero su vencimiento el pasado mes de mayo ha obligado a las partes a negociar de nuevo los precios del alquiler lo que ha generado diferencias y malestar entre los dueños los terrenos el consistorio el y el Rototom mientras el Ayuntamiento y los organizadores consideran excesivo el precio que pagan por los terrenos los propietarios solicitan un incremento este año han llegado a un acuerdo en el último momento pero sólo con doce meses de vigencia lo que les obliga a retomar las negociaciones de cara a la próxima edición desde el Rototom ya han advertido que queda en el aire lo que pueda pasar a partir del próximo año una de las preguntas que hace la oposición en Benicàssim que durante todos estos años el Ayuntamiento no ha puesto interés en adquirir los terrenos expropiar los ya que cada año se enfrenta alquileres más elevados demandados por los propietarios a medida que ven cómo crecen los festivales y con ellos sus ingresos la otra pregunta es si los ayuntamientos en este caso el de Benicàssim deben seguir destinando dinero público al alquiler de unos terrenos para posteriormente cederlos de forma gratuita a las empresas privadas que organizan los festivales amparándose en el retorno económico que sus asistentes generan en la localidad gracias Paula

Voz 1248 10:50 esta noche se recrea en Utiel la bata

Voz 10 10:52 por el tuyo

Voz 11 10:55 el eh

Voz 1248 11:05 se trata de una pequeña batalla en la que las tropas españolas ayudadas por Utiel cortaron el paso a siete carros de intendencia dos piezas de artillería francesas obligándoles a retirarse en sus de sus tierras esto ocurría durante la guerra napoleónica junto a la recreación de esta noche vecinos y visitantes van a poder viajar al pasado a través de un programa repleto de actividades como mercadillo artesanal juegos de mesa o batallas para los más

Voz 2 11:30 pequeños también fue poder ver desfilar por las calles útil personajes con sus vestimentas de la época y todo esto culminará esta noche con una batalla que recrea una victoria que aunque fue pequeña fue reconocida con la máxima condecoración militar del momento como explica Fernando Sáez presidente de la asociación Héroes de Toyo

Voz 12 11:47 esta acción de Utiel lo batalla El Toyo fue reconocida como la primera cruz laureada de San Fernando máxima condecoración militar tanto los Regimiento participantes como aquellos tiran los que estuvieron en en aquella acción es lo que un poco vamos a tener en vivo de este fin de semana en Utiel

Voz 1248 12:13 y acabamos con el tiempo que mejoraba aún así mañana domingo no se descartan precipitaciones en el sur de la Comunitat tormentas como las registradas esta mañana en la comarca de la Marina que han descargado a fuertes lluvias en las proximidades de Jávea por ejemplo se han acumulado setenta y seis litros por metro cuadrado cincuenta y sólo en una hora la lluvia ha obligado a intervenir a los bomberos de Alicante para achicar agua en garajes para desplazar a algunos vehículos bloqueados dos de la tarde dieciocho

Voz 1248 12:57 los vendedores del Mercado Central confían en que se cumplan los plazos y en noviembre empiece a funcionar el anhelado parking de la plaza Ciudad de Brujas de momento las obras van a buen ritmo según el Ayuntamiento de Valencia en la empresa constructora en este Hora catorce nos vamos a marchar al Mercado Central de Valencia para ver cómo están viviendo estos meses de verano Jiménez Francisco ha da así es el presidente de la asociación de vendedores del Mercado Central Kiko buenas tardes buenas tardes bueno el Mercado Central cierre ni ni ni en vacaciones ni en verano

Voz 14 13:27 lo que no somos casi trescientos paradistas que que coge vacaciones de verano la oferta que queda para para la gente que era visitarnos es es una parte importante en todos los productos frescos si después así que el mercado ha centrado durante todo el verano está está abierto al público a mucha gente además que en verano que tiene un poco más de tiempo a veces pues aprovecha para para hacer las compras de alimentación en el Mercado Central

Voz 1248 13:53 ya no es que hay producto específico de los meses de verano no sobre todo en el fruta y verdura

Voz 14 13:58 sí la verdad es que la fruta de verano por ejemplo incrementan mucho la cantera kilos de fruta que se descargan porque es verdad que la oferta es mucho más o mucho más atractiva cuanto más jugoso la oferta de fruta de verano

Voz 1248 14:11 y siempre en constante renovación esta semana estrenáis nueva rotulación nueva señalización en el interior del mercado para orientar los flujos de compradores y de visitantes

Voz 14 14:22 sí la verdad es que la señalética es una bonos algo a lo que le hemos tenido que pegar muchas cuentas el difícil en de quicio como este colocar poder colocar información encontrar el espacio para colocadas en formación de manera que está en un sitio en el que sea útil y a la vez se pueda se pueda colocar es decir encontrar el espacio para ponerlo pero bueno finalmente hemos encontrado la manera de poner en las puertas de alguna manera ordenar toda la información y paneles informativos que creo que van a venir muy bien a pasar a muchos visitantes no

Voz 1248 14:54 cómo está funcionando por cierto esa guía de buenas prácticas que firma seis con el Ayuntamiento y con la Asociación de Guías Turísticos para precisamente poner orden en el flujo de los grupos turísticos

Voz 14 15:05 está funcionando bien evidentemente como guía de buenas prácticas necesitan poco cambiara cambiaron poco la cultura cambiar la forma de hacer de los visitantes pero bueno estamos contento así vamos poco a poco bueno viendo como las restricciones de los grupos hacia fuera del mercado bajo la gente no se sienta en las escalinatas que son para que la gente con más dificultad pueda bajar apoyándose o entrar en grupos grandes al mercado es decir poco a poco vamos vamos viendo que bueno que esto tiene que servir para justamente para una convivencia más fácil entre estás visitantes a la el mercado que están mucho así que son bienvenidos los compradores habituales que que bueno que vienen a hacer la compra el Mercado Central

Voz 1248 15:47 y al regreso de vacaciones Kiko toca trabajar en lo que queda todavía pendiente me imagino que el parking de Brujas es la principal de las asignaturas

Voz 14 15:55 sin duda número uno al número uno del nueve de septiembre que ya estará por aquí es abordar la sí a la cómo se va a gestionar el parque de bruja así como como como el mercado ayuntamientos vamos a tener que sentarnos ya acordar un poco eso cómo va esa gestión cómo va a ser esa comunicación entre los parking Si la base del tema el tema número uno que tenemos que abordar la cobrar Vampire tenemos que informar con cada tanto tanto de de la gente de la obra como de la concejalía no ha habido ningún tras tiene ninguna sorpresa que haya producción retardo en las obras confiamos esperamos en que efectivamente para noviembre es posible que en momento coches en el parque de bruja ya bueno ya que era septiembre para concretar muchos aspectos con el Ayuntamiento

Voz 1248 16:42 el presidente de la asociación de vendedores del Mercado Central gracias por atender la llamada de la Cadena SER y buenas tardes

Voz 14 16:48 muchas gracias a vosotros como siempre

Voz 1 17:09 hora catorce Valencia

Voz 1248 17:14 dos y veintidós minutos de la tarde atención conductores porque el Ayuntamiento de Valencia va a comenzar los trabajos de pavimentación de la avenida tres Forqué es en el tramo comprendido entre la calle Archiduque Carlos y la avenida Tres Cruces la noche de mañana domingo se colocará aglomerado fue un absorbente con esta actuación además del mantenimiento de la avenida se va a conseguir reducir la contaminación acústica ya que ese aglomerado fue absorbentes capaz de reducir el ruido hasta en un setenta y cinco por ciento Nacho Monreal el pavimento de la avenida

Voz 2 17:40 es porque presenta un elevado desgaste con grietas en alguno de sus tramos y algunos desperfectos en su última visita al barrio de Patraix junto con representantes de la asociación vecinal el concejal de urbanismo Vicent Sarrià se comprometió a dar una solución a esta situación solución que llegara a partir de mañana domingo la obra durará alrededor de un mes cuenta con un presupuesto de casi medio millón de euros

Voz 1248 17:58 ya el lunes el Ayuntamiento tiene previsto reinstalar la gran vidriera del vestíbulo de la Casa Consistorial que fue retirada en abril para ser restaurada y limpiada por una empresa especializada Se trata de una claraboya decorativa que se colocó en el Consistorio en el año mil novecientos cuarenta y uno después de que el anterior vidrio ese vidriera quedará con top completamente destruida en el bombardeo franquista que sufrió el veintiocho de mayo la ciudad de Valencia treinta años después de su última limpieza esa vidriera ha vuelto a ser restaurada

Voz 2 18:27 la restauración de las piezas de la vidriera del vestíbulo ha permitido realizar una limpieza rigurosa aplicando un tratamiento especial consistente en la retirada previa del óxido Sergi Campillo concejal responsable de los trabajos asegura que a partir de la semana que viene se podrá contemplar una vidriera el limpia más brillante Ica ayudará a poner en valor el edificio y es que según Campillo es voluntad del alcalde del alcalde el abrir deparen para las instalaciones de la casa consistorial para que vecinos y visitantes conozcan su riqueza artística

Voz 16 18:52 sí sí que tenía una historia personal eh que te una rica arquitectura Ken de conservar y que es valencianas ya comenzó que practicaba en miles de personas han entrado en la casa consistorial después que el actual alcalde Joan Ribó eh prometerán su carne iPS dirá en una muestra de transparencia Aubry Transportes de la Junta de Valencia que es la casa del Poble

Voz 2 19:17 para facilitar los trabajos de instalación de la vidriera la entrada principal del Ayuntamiento permanecerá cerrada a las visitas del día veinte al veintitrés de agosto

Voz 1248 19:25 cerramos este bloqueo información municipal con una denuncia ciudadanos asegura que falta iluminación en la vía pública por la noche en numerosas calles de las zonas de Aragón Cruz Cubierta y marítimo asegura la formación naranja que hay calles que han estado por la noche completamente a oscuras como la de General Dolz o la calle Finlandia

Voz 2 19:42 el concejal de Ciudadanos Manuel Carra y Camarasa asegura que están llegando al que están llegando grupo municipal numerosas quejas de los vecinos de dichas zonas vecinos que según

Voz 1248 19:51 las afirman sentirse inseguros a llegar o salir de casa

Voz 2 19:54 ya de noche es una situación que según el edil se estaría prolongando demasiado tiempo

Voz 1248 19:58 pero en la Concejalía de alumbrado público aseguran que no les consta quejas de los vecinos tan sólo una avería en una farola de la calle Finlandia que se acabó reparando en la Concejalía niegan además que por la noche se queden a oscuras calles enteras que eso se produce cuando hay corte generalizado del suministro eléctrico algo que ocurrió por cierto hace unos días en la cena del Marítimo algo que fue resuelto recuerdan en el consistorio por Iberdrola a las pocas horas

Voz 2 20:20 el Ayuntamiento insta a los vecinos a la a llamar al Consistorio a utilizar la página web para denunciar este tipo de situaciones aseguran que el aviso se recibe de forma instantánea hay que el servicio de mantenimiento de alumbrado público se moviliza para intervenir

Voz 1248 20:39 sepan que investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia pertenecientes al Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia han desarrollado un nuevo dispositivo que aumenta la eficiencia de los satélites reduciendo al mismo tiempo su coste Mariano Baquero catedrático de la Universidad Politécnica afirma que es un sistema que simplifica las comunicaciones entre satélites

Voz 8 20:59 es un sistema que simplifica sistemas actuales es quedar allí de comunicaciones e ente satélite tierra en concreto son sistemas que desaten que son satélites que dan cobertura a grandes regiones a regiones compiten tardes como sistema de lo que hacen es sectorizado es decir Biden toda la superficie en pequeñas celdas no

Voz 1248 21:27 y en clave cultural sepan que esta tarde noche esta noche mejor dicho se representa por segunda vez en segunda escena las amazonas eso sí la representación de ayer el estreno tuvo que ser suspendido a mitad por la lluvia esta versión del mito cuenta con un plantel formado por actrices de la talla de Silvia Abascal Loles León o doctores como Maxi Iglesias os Avi Munúa esta tarde mano a mano en Buñol la Sociedad Musical artística los feos y el centro instructivo musical la armónica litros se vuelven a medir un año más y ya son cuarenta y cinco las ocasiones y lo hace en esta misma tarde en un concierto en el que no hay ni ganadores ni vencidos pero que es de enorme rivalidad de un concierto que divide al pueblo y que fue bautizado en su día con una expresión propia de esta localidad del interior de Valencia un mano a mano como explica la alcaldesa de la localidad Juncal Carrasco

Voz 2 22:17 esa es la cuarenta y cinco edición

Voz 17 22:19 el concierto se anunciaban el libro de fiestas como eh fabuloso concierto entre nuestras dos bandas Lucas locales pero la gente es muy dada a poner a prueba las cosas se ponen motes no sólo las personas sino las calles a las casas incluso a los conciertos es de concierto aunque salen anunciaba como fabuloso concierto de bandas locales de todo el mundo decía concierto de mano mano amamos alemana más

Voz 1248 22:43 el concierto se divide en dos partes una para cada banda en total dos horas con piezas compuestas expresamente para este duelo musical que este año tiene como padrino de excepción al prestigioso director Constantino Martínez Orts va la batuta de la afamada Film Symphony Orchestra una última pausa y el deporte

Voz 1248 23:36 hemos empezado este Hora catorce hablando de fútbol y lo terminamos igual hablando de fútbol Fran Guaita buenas tardes

Voz 0691 23:42 hola qué tal muy buenas tardes el Levante ha amanecido hoy sábado líder en primera división Victoria estelar anoche en el Villamarín con doblete de Morales y un gol maratoniano del comandante excelente imagen del equipo de Paco López que arranca la temporada cero tres con victoria ante el Betis el próximo lunes será el turno del Valencia esta mañana la comparecencia de prensa de Marcelino García Toral en la que entre otros titulares ha dicho que el Valencia tiene a Mateo Alemán uno de los mejores directores generales del mundo en lo que tiene que ver con fútbol solamente una duda la de F quiere Garay el argentino arrastra molestias desde la pasada semana es duda para el partido pero según Marcelino mejorará en las próximas cuarenta y ocho horas jugará de inicio ante el