Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (20/08/2018)- Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 2 00:09 es verdad que la la despoblación no es no es una cuestión simplemente de unas inversiones ahora porque eh porque hay ya muchos pueblos que que realmente es muy complicado ver cómo se pueden repoblar de alguna manera no pero pero eso quiere una estar ahora la Generalitat y luego es una estrategia intentar superar esta dicotomía así desequilibrio que existe hay quiere potenciar lo que ya existe y después intentar ampliar y empezar un proceso de reversión respecto a lo que es nuevo equilibrio entre las zonas del interior de la costa

Voz 3 00:46 el viernes hacíamos radio desde Morella hay esto fue algo de lo que escuchábamos oye estamos en otro punto de la Comunitat Valenciana con la misma ambición

Comunitat Valenciana

hola qué tal cómo están estamos muy contentos como todos los días de estar muy cerca de sentirnos muy cerca de Alicante Castellón y Valencia

minutos de radio

Voz 1804 01:28 voy a contar de momento lo que tenemos en la primera hora porque la segunda da para más introducciones bueno decir que en la primera vamos a hablar de bomberos de ONGs no solamente de estos bomberos que han tenido bastante trabajo y que siguen teniendo trabajo durante este verano sino de ONG que se dedican a bueno pues ofrecer su experiencia en otros lugares del mundo y en este caso también de colaboraciones vamos a hablar de Bombers de pulmón en este caso colabora con Pro a que formase bueno pues se se activan los dos y cómo colaboran no por otra parte como cada lunes recibimos los consejos buenas consejos de la Policía Nacional así que de nuevo invitamos al portavoz del el de la policía de José Antonio Lozano que nos va a hablar de cosas muy muy interesante es que hay que apuntar en nuestra agenda hay que tener muy en cuenta nos acercaremos a una población de Comunitat Valenciana bueno pues que a lo mejor no destacan todos los titulares pero luego nos encanta viajar a diferentes poblaciones hoy a Zarra

Voz 1478 02:24 bueno este fin de semana por algunas carreteras de la Comunitat Valenciana en esos paneles informativos de la Dirección General de Tráfico se Bellón mensaje que me parece muy persas muy persuasivo y muy oportuno que era recuerda que viajas con tus hijos a mí al menos me hizo levantar el pie del acelerador así que conectamos ya con la Dirección General de Tráfico

Voz 3 02:49 Teresa Serrano cómo están las carreteras de la Comunitat Valenciana

Voz 4 02:53 buenos días pues a esta hora encontramos tan sólo una retención del la A tres a su paso por Ribarroja de Turia encontramos tráfico lento sentido Valencia un par de kilómetros de tráfico lento en el resto de vías de la Comunidad Valenciana a esta hora afortunadamente los conductores van a encontrar ni retenciones de consideración incidencias así que recuerden al volante cero distracciones

Voz 1478 03:15 muchísimas gracias Teresa hasta luego

Voz 1478 03:40 doce veintitrés minutos Julián Jiménez la actualidad no para no cesa en agosto

Voz 1893 03:44 no aprovechó que hablabais del tráfico pues para en fin traerá a este espacio la mala noticia del balance de las carreteras de este fin de semana y es que atrás dejamos un fin de semana un sábado y un domingo especialmente trágico es que han perdido la vida cuatro personas cuatro personas más las circunstancia de que tres de esas cuatro personas fallecidas perdieron la vida en la misma carretera en la

Voz 7 04:08 TV quinientos noventa eso sí en puntos

Voz 1893 04:11 en accidentes distintos pero en la misma carretera la CV quinientos noventa claro hemos preguntado en la zona hemos hablado con los municipios que atraviesa esta carretera para saber si es que es una carretera peligrosa hay problemas de señalización insiste en que no que es una carretera que no reviste además de seguridad aparentemente es una carretera en la que se circula con total normalidad Ibon achacan achacan esta coincidencia pues pues a la casualidad no la desgraciada casualidad ya ya la posibles distracciones de de de esas personas que perdieron la vida cortemos un motorista y los dos ocupantes de un vehículo que cayó a una acequia por lo demás contaros que acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como responsable lo recordarán nuestros oyentes y nuestras oyentes el incendio provocado en las inmediaciones del centro penitenciario de Fontcalent Alicante hace ya unos días que obligó precisamente a desalojar algunas viviendas destinadas a funcionarios de prisiones Se trata de un hombre que parece ser provocó el incendio estaba bueno pues sigue intentando robar el cable de cobre de una instalación cercana y se prendió el fuego hoy los matorrales estaban cercanos pues hicieron ese efecto propaga que provoca veces se la las llamas no se provocan las llamas bueno además la circunstancia del que detenido tenía también antecedentes policiales por lo demás y Elena muy pendientes de de esta polémica que que sea originado a cuenta de de la información y la comunicación entre administraciones en concreto entre la Consellería de Medio Ambiente los ayuntamientos de Benicasim de Oropesa Cabanes que se han visto obligadas este fin de semana a prohibir el baño en sus playas por la aparición de una bacteria provocada pues por último quiso de de de eh de lluvias una bacteria que habitualmente aparece cuando cuando las aguas se pues tan turbulentas por provocados por por por esas tormentas obligaba pues a prohibir el baño en esas en esas playas y es que detrás de esto pues está como decíamos esa polémica porque a la alcaldesa de de Benicàssim ha deslizado que que bueno que sí que ese avisó a otros ayuntamientos la Generalitat Davis otros ayuntamientos pues afines ideológica y políticamente hemos el caso de Cabanes en en donde gobierna y Compromís sin embargo en otros municipios como en Benicasim Oropesa gobierne el Partido Popular pues no fluyó esa información iban pues avisaron tarde de los resultados de las analíticas del agua de las playas afectadas bueno pues ahí está esa polémica con la que nos hemos despertado hoy en clave política también te cuento Elena que Compromís es también una reacción a una información que contábamos este fin de semana hasta pidiendo explicaciones hoy al Gobierno de Pedro Sánchez por las obras que se están realizando para la instalación de Lancho internacional de vía entre Valencia y Sagunto y que está provocando que ha provocado hasta el treinta y uno de agosto pues la suspensión de todos los servicios de AVE entre Valencia y Castellón con lo cual pues en fin con uno sólo hay malestar en el sector turístico como ayer les contábamos a nuestros oyentes ya nuestras oyentes aquí en en en en Hora catorce sino también en el seno mismo de Compromís que como digo ha elevado preguntas en el Senado sobre sobre este asunto y seguiremos ya por último volviendo a hablar de playa así de ID polémicas pues de de una polémica muy muy curioso y es que en la piscina pública de el municipio alicantino de Pilar de la Horadada expulsado a este fin de semana una mujer por llevar un bañador de pata esta prenda de baño se caracteriza por ser un poco más larga que que el habitual biquini o el habitual bañador de de de mujer según las normas de ese recinto pues no estaba permitido bañarse de esa manera de esa guisa en las instalaciones tanto pues ha generado también un debate público igual nos haremos eco también de de la controversia escucharemos a la afectada Gemma a la chica que le prohibió bañarse con con esta prenda italiana de las explicaciones que dan en el Ayuntamiento de Pilar de de la hora escucharemos si te parece en Hora catorce a partir de las doce y cinco Elena

Voz 1478 08:12 me escucharemos muy atentamente Julián Jiménez hoy también tenemos deportes José Manuel Alemán el lunes de fútbol Lourdes de futbolín lunes de fútbol a lo grande no porque empieza el gran

Voz 8 08:24 han partido en Mestalla a las ocho de la tarde entre el Valencia y el Atlético de Madrid empieza una Liga muy ilusionante la liga del centenario la Liga de un gran Valencia que mejorado mucho su plantilla con nuevas incorporaciones con la llegada de Gameiro de basó allí la incorporación de Cheryshev y por supuesto jugadores que han permanecido que ojalá permanezca como el caso de Rodrigo o el fichaje de contó bien ya en propiedad con el Valencia ante un Atlético de Madrid que viene a ser campeón de la Supercopa de Europa ante el Real más y que es uno de los equipos que más y mejor también se ha reforzado por lo tanto a las ocho de la tarde la primera gran cita del Valencia Mestalla en la temporada ilusionante de su centenario

Voz 1478 09:00 muchísimas gracias

Voz 1 12:19 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 3 12:22 ya estamos de vuelta doce treinta y dos minutos nos encanta abrir este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana con personas que así a priori son anónimas pero que son básicas para que cualquier sociedad evolucione hacia un lugar

Voz 1478 12:35 bueno mucho más humano

Voz 18 12:40 y por qué sigue jugando en tu

Voz 1021 12:45 la señora

Voz 19 12:48 escondido tras las cañas duerme mi primera por donde quién no

Voz 9 13:13 yo a mi mujer

Voz 19 13:19 en quince días en el mar y quince días entierra la vida no ha cambiado totalmente vivo de otra manera vivo en el mar mi profesión es médico necesita gente de Familia Perviy ha orientado la medicina de urgencias y emergencias he reducido mi trabajo en España el mínimo para poder dedicarme a esto lo vas a que yo en mi es veinte años de experiencia como médico de emergencias nunca había tenido la oportunidad de salvar la cantidad de vidas que salva aquí a diario aquí es salvar vidas con las manos y eso es una nación brutas de satisfacción no de poder ayudar no

Voz 21 13:55 de lo que un atraídos un poco la impotencia de ver la situación que se llevando ya tantos años Iber como quiénes deberían estar actuando no hacen nada no y al final yo creo que nos estamos un poco inmunizado de tanto ver imágenes imágenes imágenes si no les servirá de algo no sólo será un parche pero creo que aporto algo más viniendo e intentando hacer lo que pueda entonces

Voz 22 14:15 pues aquí estoy

Voz 1478 14:21 pues ellos también están aquí Guillermo Hernández Pepe Medina Ifrán Chillida forman parte de una ONG valenciana llamada bomberos Belmont Guillermo y Pepe han estado de voluntarios con los ya considerados como los salvadores del Mar Otra ONG Pro Activa Open Arms y antes de partir vuestras ilusiones primero bienvenidos gracias por venir ha dado algunos en vacaciones otros no después de unos días difíciles no como mínimo

Voz 7 14:46 bueno pues la verdad es que ha sido una experiencia muy intensa porque las misiones al principio eran quince días nuestra misión debido a que no podíamos ir a a puertos italianos pues se ha se ha prolongado un mes entonces ha sido muy intenso n bueno vamos en este mes hemos tenido dos rescates que es lo que digamos que a ojos de todo el mundo es lo que lo que más llama pero luego hemos hecho mucha mucha labor de de presión a los gobiernos hemos estado en una devolución en caliente hemos estado apoyando el barco que había en Túnez con cuarenta y ocho inmigrantes que llevaban dieciocho días embarcados que si no llegamos a estar allí tocando un poquito las narices pues seguramente un estarían en abordo a bordo sí bueno además también apuntó a mi compañero que

Voz 23 15:44 ese barco en Túnez tenía dos personas dos mujeres embarazadas una de ellas con riesgo de perder el bebé bueno yo creo que también con la presión que tienes ahí pues se intento pues que esa persona fueran atendidas la la Cruz Roja de Túnez que quiero llamar a la luna La

Voz 7 16:02 a media en una rueda de Luna roja pues

Voz 23 16:04 actuó hoy no sabemos tampoco cómo ha terminado la la situación pero bueno por lo menos esa gente bastante tierra ahí está a salvo

Voz 1478 16:12 partíamos al inicio cuando hablaba con vosotros partía Rice envío un vídeo con mucha ilusión con muchas ganas con unas perspectivas forzadas en ese barco como con mucha fuerza la sensación ahora es la misma o es otra

Voz 7 16:24 y es diferente porque al principio aunque nosotros ya tenemos un poco de experiencia con el tema de de las emergencias pero mucha incertidumbre mucha ilusión no sabe exactamente qué es lo que te vas a encontrar qué es lo que vas a hacer luego ya pues en cuanto empiezas a conocer a la gente de de

Voz 1478 16:45 proactiva

Voz 7 16:48 voluntarios como nosotros que iban que que no nos conocíamos ni sabíamos que nos íbamos a enfrentar pues la verdad es que ya es como como una gran fama

Voz 1021 16:56 ya

Voz 1478 16:58 Salva Ice hacéis salvamento en en en medios totalmente diferentes por no decir opuestos el fuego y el agua el mar en esa dicotomía como la vivís es la sensación al final de una persona es la misma

Voz 23 17:10 bueno a ver lo primero es que mi compañero Pepe yo antes estábamos en el grupo buceo aquí en bomberos

Voz 7 17:15 yo sigo todavía la verdad es que tampoco hemos hecho mucho

Voz 23 17:18 el rescate Si por supuesto la experiencia de ahí no tiene nada que ver con la que yo podría vivir aquí en Valencia bueno y sí la verdad es que yo tengo una vida

Voz 7 17:28 decía que pasó allí en el en alta mar

Voz 1021 17:32 me sentiré un poco como lo hago porque o como ellos se sienten porque fuimos

Voz 23 17:39 la emisora de que hayan cuatro cinco pateras a la deriva sin bueno salimos hace el cuadrículas con las la rifan las lanchas rápidas igual en uno esos momentos pues paramos en alta mar en silencio con el motor parado sabiendo que estábamos a salvo porque estábamos comunicados con el barco grande la que es una situación que que dices madre mía estoy en la nada es que no hay nada a mi alrededor estamos a superar alejados de todo entonces raras que vivía situación de que ellos que se tiran almas sin agua sin comida hay a oscuras

Voz 7 18:11 y con sus hijos mujeres embarazadas también con gente

Voz 23 18:16 que a lo mejor la barca está preparada para cuarenta doscientas personas y que ni siquiera saben que van porque ni siquiera motor porque llevan el motor que para una barca como eso que ni siquiera se puede llamar Barca es una cosa que flota por decirlo así pero que en cualquier que además se puede ir a la al fondo entonces pues la verdad es que hay situaciones que mejor vivirlas para saber lo que

Voz 1478 18:39 la mejor forma de ponerte en su piel y saber cómo piensan si fuera es es un poco

Voz 7 18:44 claro es complicado

Voz 1478 18:45 saben que esa gente se tira al mar sabiendo que en su vida y la de sus hijos no

Voz 23 18:49 también que pues eso que es que estás ahí así sabes un poco de cómo pena porque yo creo que en Europa hubo en España pues puedo decir aquí quiero que no sabemos ni la mitad de lo que pasa allí ni de que esa gente porque lo hacen entonces pues es gracioso cuando la gente que te dice pero si hay montón aquí pero claro no vamos a dejar morir no es un poco a mí es lo que y luego también pues la gente lo que te cuenta allí cuando sube al barco cuando hicimos el rescate de las ochenta y ocho personas

Voz 1478 19:22 habéis vuelto tocados emocionalmente

Voz 7 19:26 yo personalmente no pero sí que es verdad que que en momentos que me recuerdo el rescate recuerdo sobre todo lo que lo que más recuerdo es el cambio de cuán en la situación las que le encontramos a las personas la evolución realmente me me acuerdo de lo bueno sea me acuerdo de de cómo subieron el miedo que tenía que en en el rescate de de

Voz 1478 19:50 de los ochenta y siete personas hubo uno que son los tiro al agua porque he pensado quedamos libio

Voz 7 19:55 o no las tenían con nosotros con todas con ellos ya que que que que éramos lo bueno que es entonces cuando ves cómo va evolucionando cómo van estas personas que que tienen el miedo metido en el cuerpo hay una foto que es estremecedora es un un menor que estaba mi compañero yo he señalando con el dedo para que subiera al barco las bolas de los ojos se le salían de del del terror que tenía ese niño ni en la cara

Voz 1804 20:21 y luego ya con el tiempo vas viendo cómo va evolucionando hoy

Voz 7 20:23 el no si todo el día dándonos las gracias sí vamos osea eso es lo que me llevo me lo malo y yo creo que es un poco como un una sensación es un una protección que tiene tu tu cuerpo de prefiere olvidar lo malo me quedo con lo bueno yo realmente personalmente es con lo que con lo que me que

Voz 23 20:45 si yo no estoy de acuerdo con mi compañero también es verdad que hemos hecho debemos aportar nuestro granito de arena como decíamos en el vídeo bueno pues te quedas con lo bueno porque está claro que no pues no te pues claro con la mano sino no

Voz 1478 20:59 no pero sí que es cierto que hay experiencias que ver determinadas cosas a vivir determinadas cosas te pueden cambiar la vida tú hasta este momento a lo mejor tienes unas prioridades tienen una forma de vivir tiene una forma de sentir y ha partido de esto pues hay cosas que pueden ir cambiando

Voz 7 21:13 bueno yo la verdad es que

Voz 23 21:16 siempre he dicho que hay que yo soy una persona super positiva en la ida hizo una cosa que nos llamó la atención que me adelanto a contarla es cuando a esta gente le preguntaban la edad que tenía una cosa que quiero que nos tocó a todos porque de hecho lo cuentas por ahí Si bueno es un poco pues que le pregunta la edad a la que tengan si lo primero que te dicen es estoy intentando llegar

Voz 1021 21:37 a X años a los que tengo dieciocho años no o veinte años su cuarenta años estoy intentando llegar a los cuarenta años y la la esperanza de vida es cuarenta cincuenta años entonces cuando por ejemplo

Voz 7 21:48 lo Guille decía que tenía cuarenta

Voz 24 21:51 el año eligió cuántos hijos tiene que tener un harén de niños mayores que mayor Andalucía no lo es

Voz 23 22:09 eso choca hay bueno y sé que no sirve positivamente para para cuando estás aquí ver a la gente cuando se queja de cosas yo siempre digo que lo había son regalo hay estas experiencias enseñar hay que más cuenta todavía que él había son regalo entonces tenemos un regalo y hay que vivirlo

Voz 1478 22:27 la vida es un regalo y aquí es más regalo todavía sorprendido

Voz 7 22:29 porque es que depende de la pena

Voz 1478 22:32 el mundo tu vida es un largo es otra bien distinta no

Voz 1021 22:34 sin duda sin duda no sabemos lo que lo que tenemos y cómo estamos aquí hasta que hace un una cosa de éstas también se dice que que que bueno hay que leer más ir viajar más que es una forma más light no no tan extrema como ellos para darte cuenta de como como uno está en su país estamos muy muy muy bien muy bien

Voz 1478 22:58 hablemos un poco de Bombers cómo surge porque es surge

Voz 1021 23:03 bueno ves pel món la creamos cinco compañeros cinco bomberos del Ayuntamiento de Valencia porque estábamos en otra ONG siempre habíamos tenido la inquietud de de que la ONG fuera de Valencia en estado otra ONG era de de de España

Voz 23 23:19 venga estatal

Voz 1021 23:21 teníamos la inquietud esa entonces llevamos poco tiempo del año pasado lo que pasa es que partimos con la experiencia de de la otra ONG donde hemos hecho emergencias también estuvimos en Haití en el terremoto de Haití proyectos de cooperación en Nicaragua etcétera etcétera en un año hace un año que la creamos y hemos hecho pues nada hemos hecho muchas cositas muchas cosas muchas

Voz 1478 23:45 esas cositas que son cosas cosas has diría yo me costó son

Voz 1021 23:49 pero hemos conseguido bueno hemos conseguido que PP Guille estén a una emergencia importantísima de primer orden y eso está muy bien la verdad

Voz 1478 24:00 porque selección AIS proactiva porque porque habláis conversaciones con ellos porque decidirse los con ellos

Voz 1021 24:06 bueno yo a proactiva la sería durante mucho tiempo y tienes la la la ilusión o el sueño de algún día poder llegar a a a Iria y actuar en una emergencia o participar con ellos y eso que que te produce frustración porque no sabes cómo encaminar lo no sabes cómo cómo llegar hasta ellos pues en un momento dado se me ocurre contactar con proactiva decirles quiénes somos una cosa interesante es que digamos que no no no ha habido una colaboración entre bomberos Vermont proactiva simplemente yo lo que quise hacer es ofrecer nuestros medios humanos proactiva para que disponer dispusieran de ellos de manera que si que

Voz 7 24:55 que tenía bien

Voz 1021 24:58 que que alguno de los otros colaborara con ellos participaran en alguna de sus misiones que estupendo quiero decir dejábamos aparte siglas es decir de persona a persona lo que queríamos hacer es estar allí rescatar personas

Voz 1478 25:15 os a paso va a ser una colaboración o relación como queráis también a lo que se va a alargar un poco en el tiempo

Voz 1021 25:21 bueno sí sí ojalá claro lo único que es cierto es que Pro Activa Open Arms tiene muchísimos voluntarios entonces digamos hay que gestionar y estar negociando un poquito oye va tal hablamos con Esther

Voz 7 25:37 con este Cannes oye va a Esther que tenemos gente que tenemos gente profesional porque también claro lo que necesita

Voz 1478 25:42 también son manos cualificadas no es lo mismo que vaya yo allí

Voz 14 25:45 a ver qué hago aquí es donde se siente que sabe

Voz 1478 25:48 lo que tienen en sus manos una cosa también es importante claro

Voz 1021 25:51 Ellos tienen mucha faena por decirlo así claro hay muchas muertes en el Mediterráneo pocas ONG allí entonces tienen mucha demanda muchos voluntarios y bueno hay que meter un poquito ahí muy evidentemente lo bueno nosotros ofrecemos es gente profesional haciendo una pequeña puntualización el día que rescatamos a a Josefa Josephine

Voz 7 26:13 si Camps decía que había recibido ciento setenta y mensajes de gente que se quería apuntar como voluntaria la ONG solamente ese día sea que les llegan entonces de correos de claro lo que pasa es que hay que presentar un una especie de currículum porque todos queremos ayudar pero luego es complicado

Voz 1478 26:34 qué paradójico esto yo siempre lo digo y siempre lo bueno lo intentó analizar y no ha llegado todavía ninguna conclusión un montón de voluntarios gente que quiere hacer cosas pedido pero de forma paralela hay de una forma también muy cuantiosa el discurso este xenófobo o de las de las últimas semanas de rechazo de repulsa de no queremos que vengáis no queremos que entre ellos estamos saturados

Voz 3 26:55 cómo se vive eso dentro del mar

Voz 7 26:58 que justamente antes lo estábamos hablando aquí no vamos a juzgar el que no quiera que vengan aquí los negros que tal que cual nosotros hemos ido a rescatar personas nos da igual la ideología de cada uno la forma de opinar no es que no que no nos queramos mojar nosotros tenemos nuestra nuestra forma de pensar a nivel ideológico Italia claro pero nosotros vamos a rescatar personas Si no estuviera en la ONG eh qué hacemos con esa gente porque se dice que en ocasiones se dice que es por culpa de efecto llamada porque están las ONGs que hacemos con con Josefa qué hacemos con esas ochenta y siete personas

Voz 1478 27:39 Josefa hubiera muerto no como todos los compañeros sí sí sí

Voz 7 27:42 esto es ochenta y siete pues hubiesen llevado la misma suerte entonces otra cosa es que los gobiernos los políticos se mojen Ike que hagan políticas de de cooperación porque aquí yo creo que ya creo que me que me estoy tirando a la piscina

Voz 24 28:01 al mar los rostros no yo creo que

Voz 7 28:06 las ONG's están haciendo un papel que que deberían de de ser los gobiernos los que lo están haciendo porque nosotros somos voluntarios en este caso por ejemplo Guille ellos sí que somos profesionales pero hemos sido como voluntarios no como como profesionales y entonces yo creo que nosotros nos olvidamos de de ideología política es

Voz 1478 28:25 salvar vidas Punto pelota pero no solamente Weiss como voluntarios estáis haciendo un trabajo cuando estáis en ese barco no solamente recibirse esos mensajes de rechazo sino que además la burocracia política empieza a poner problemas y palos en la rueda y esas personas que acabas de salvar tienen que estar dos días más a bordo con todo lo que eso supone con niños con embarazadas con personas enfermas con personas quemadas que sufren todo tipo de patologías dos días más porque aquí no nos ponemos de acuerdo en donde es el puerto más cercano más seguro eso cómo se vive dentro porque a mí me estallaría la cabeza

Voz 7 29:01 a Guille yo creo que es acordará hubo un uno de los chicos que rescatamos que cuando se enteraron que nos íbamos a Algeciras que en teoría nosotros no les dijimos a qué puerto íbamos pero todo parecía que que vamos a Barcelona quedaban menos de veinticuatro horas para llegar nos dice no es crecidas que eran dos días y medio más de trayecto y hubo un chico que le dejó una nota a Giovanna la doctora diciéndole que por favor que no jugaran con ellos que eran personas que ellos tenían sentimientos y ellos habían creado en unas expectativas entonces pero igual que ellos nosotros porque nosotros llevamos hombre si ya teníamos ganas de llegar a tierra entonces hay momentos complicados esto no es todo en la casa de la pradera hay momentos que que tienes que que que que lidiar el temporal muy bueno tú es la cara visible tienes que que intentar poner lo mejor de ti y aunque por dentro estés que le queda es tirar al compañero por Laborda pues eso no puedes hacer

Voz 1478 30:06 los bomberos también hacéis tareas de convivencia entre vosotros me consta en vuestras guardias pero la convivencia en un barco o a mí me parece bastante más complicada porque estáis en un recinto muy cerrado las mismas personas durante muchos días cómo es la vida en un barco de este tipo

Voz 23 30:21 bueno lo de las que bien porque se pone orden y bueno hay horarios para todo para cocina para para a guardias para empieza etcétera todo es entre unos y otros está claro que somos unos década madre hay rencillas yo con mi compañero conozco veinte años afecte pues hemos tenido

Voz 24 30:40 bueno no os habéis peleado podemos saber si hablamos quedamos entabla demonio y también en su casa

Voz 23 30:52 pero bueno es normal y a partir de ahí al final no no suena todo lo que se puede ayudar a esas personas más sobre todo cuando veníamos de vuelta que hay ochenta y ocho personas que había que darle de comer está pendiente de ellos ayudarles estuvimos dándoles clases de español un poquito yo no hago bueno ni francés de bueno con la ayuda de los demás pues intentamos ayudar a ello que podíamos era gas que intenta sobre todo que ellos estuvieran bien estuvieran tranquilos hay que dejar un poco atrás todo lo que han pasado pero claro no latas es fuerte Damian bueno para intentar no pasaba nada que fuera al hacer una que fue abalanzado Farage tiras hay ningún problema es España están a salvo y bueno ellas

Voz 1478 31:31 yo me imagino que lo más importante es esa sensación de estar a salvo no que tendrán todas aquellas personas que lo gays también vosotros en vuestro ámbito no cuando tú te sientes cercado en policía bombero o de alguien que te recoge de una emergencia te sientes seguro no que es lo más importante

Voz 23 31:45 bueno si lo que he dicho bebé mi compañero también que es la evolución de ellos era una pasada el primer día que subieron al barco que eran las dos las tres de la mañana cuando terminamos el rescate y luego a los dos o tres días como estaban tranquilos ya de hecho tenemos guardias de noche y claro estábamos en pendiente de ellos el anotadas inquietos anotaba es que la ciudadanía se levantaba algunos llaman Tábano dormían da vueltas en también tener en cuenta que dormían en el suelo con una manta entonces claro frío que el mal que se mueve en donde vamos qué pasa pesadillas y claro sí me daba mucho la evolución y eso pues aquí pero solamente satisface progrese están tranquilos

Voz 1478 32:24 todo todo eso con un bagaje como tú decías de su pasado más reciente que es tétrico como mínimo

Voz 23 32:30 verdad es que vienen de vivir atrocidades de todo

Voz 1478 32:32 a lo mejor que les puede pasar es que en el mar pues no

Voz 7 32:36 sí de hecho había un un niño porque era un niño que venía de de Gambia tenía catorce años llevaba desde los doce años viajan viajando el sólo luego había otro que era la tercera vez que intentaba cruzar

Voz 23 32:52 en

Voz 7 32:53 en patera Easy lo cogían los libios se lo llevaban allí ya la tercera vez entonces te van contando historias

Voz 1021 33:01 qué dice es sea como lo tienen que

Voz 7 33:03 estar pasando allí para saber qué os ya para para jugarse el tipo porque porque es imposible llegar nosotros no los encontramos a cincuenta y cuatro millas de la costa más cercana estaba a otras cien millas llevaban dos días y pico en el agua no tenían ni comida ni agua de hecho esta a este este en esta embarcación tampoco les iba al motor que sin ella como es ver pues

Voz 1021 33:31 claro probabilidad cero supervivencia entonces me imagino con eso

Voz 1478 33:35 momentos en sus cabezas este mensaje viene no aquí vamos a morir todo claro cuando te ves estos días ya en alta mar sin tener nada los lógicos que esté pensando constantemente eso

Voz 23 33:46 yo creo que con sólo el el movimiento que están haciendo tira sean más sin saber dónde van ya creo que el el concepto debía que tenemos nosotros es es muy diferente prefieren salir ya dejase que que que Haase donde estén en el no por ejemplo

Voz 1478 34:06 pues ha sido un placer escucharos como siempre es un placer que haya gente de la Comunitat Valenciana haciendo cosas tan valiosas para todos nosotros no solamente para los que al sino para toda la sociedad en general

Voz 1021 34:17 sí

Voz 1478 34:17 bomberos pulmón ONG valenciana un placer seguir adelante por favor que os necesitamos muchísimas gracias muchas gracias

Voz 2 34:25 haciendo música

hoy por hoy

Voz 3 37:42 doce cincuenta y ocho minutos hoy nuestro pueblo estrella nuestro pueblo protagonista no llega a los cuatrocientos habitantes Zarra empezamos por ubicar como todos los días en la provincia de Valencia en la comarca del Valle de Ayora Cofrentes farra está en plena montaña el cruzado por el río Zarra en la cueva Valle existen restos prehistóricos posiblemente neolítico a juzgar por la media punta de flecha de Siles que allí encontraron lo que podemos visitar en Zarra está súper relacionado con la naturaleza el barranco del agua a la cuenca del río Zarra el rico del Tesoro el Cerro Gordo la presa de los Comunes una zona de acampada libre Zarra patrimonio natural de la Comunitat Valenciana