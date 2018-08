Hora 14 Comunitat Valenciana (20/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 1248 00:06 qué tal muy buenas tardes el centro penitenciario de Picassent de nuevo en el ojo del huracán hace unos días les contábamos aquí en la SER como en lo que llevamos de año se han producido según los funcionarios agrupados en caído más de ochocientos incidentes entre agresiones insultos y hallazgo de objetos prohibidos en las celdas ahora esa prisión es noticia por la legionela

Voz 1 00:28 Julián Jiménez que UGT de no

Voz 1248 00:30 incial aparición de nuevo caso de neumonía por legionela en esa prisión el segundo en los últimos diez días según el sindicato UGT pide a la dirección del centro que amplíen los tratamientos de cloración a todas las canalizaciones de la cárcel para combatir Manuel Gil la propagación de la bacteria

Voz 2 00:46 según UGT del pasado viernes fue derivado a urgencias el Hospital General de Valencia Un segundo interno al sospechar que podría padecer también neumonía por legionela el sábado después de los primeros análisis así lo confirmó que así lo confirmarán Se está a la espera de los resultados de una segunda analítica el preso fue devuelto a la cárcel ha sido llevado a la enfermería con indicación de aislamiento respiratorio lo asegura Manolo Saez portavoz de UGT en la prisión de Picassent

Voz 3 01:09 si el viernes fue derivado a urgencias del Hospital General otro interno esté otra departamento pero de la misma unidad del departamento de ingresos y fue devuelto el sábado con una primera prueba que daba positivo a legionela tienen que hacer una una prueba posterior de confirmaciones lo explica la general lo devolvieron a la prisión con la indicación de aislamiento respiratorio a hilo han derivado a la Unidad de enfermería que está en el edificio de enfrente que es la unidad de preventivos

Voz 2 01:43 este nuevo caso se ha producido en el módulo de ingresos de la unidad de cumplimiento al igual que el del módulo dos de el caso anterior por eso UGT exige a la Administración que se amplíen las medidas protocolarias para estos casos tanto en el módulo de ingresos como en toda la unidad de cumplimiento en la que actualmente puede haber hasta mil internos

Voz 1248 02:00 bueno pues ya hay respuesta de Instituciones Penitenciarias fuentes de esta administración aseguran a la Cadena Ser que el caso denunciado por UGT no corresponde a una neumonía por legionela así os fuentes de Instituciones Penitenciarias

Voz 4 02:52 dudo de El centenar de bomberos forestales que se ha concentrado esta mañana en valenciano frente a la sede de Tragsa para protestar

Voz 1248 02:59 por sus condiciones laborales y para pedir que se haga efectivo el nuevo salario que se firmó en febrero de este año allí frente a la sede han quemado en pequeñas cantidades Pinochet restos

Voz 2 03:07 se plantea otra de las reivindicaciones que han sonado esta mañana ha sido denunciar que no se ha creado todavía la segunda actividad para los trabajadores de más de sesenta años y que son trabajadores precarios criado explica que no tiene reconocidos los complementos de peligrosidad o toxicidad pese a trabajar con el humo

Voz 5 03:24 bueno ahora trabaja en precario porque porque este servicio que es esencial considerado esencial por ley para la Comunidad Valenciana está externalizado a una empresa pública e cobraba mil euros de salario no tenemos por ejemplo ha reconocido lo los complemento de peligrosidad penosidad y toxicidad cuando trabajamos directamente con el humo por ejemplo en condiciones extremas además somos contratado externo hay mucha gente que debería estar fijan esta empresa cumple las condiciones según el convenio prosigue entre teniéndolo como como eventuales cobrando quinientos euros más menos que el resto de compañero al año

Voz 2 03:55 declaraciones de Antonio Criado secretario general de Comisiones Obreras de bomberos forestales un cuerpo formado por setecientos cincuenta bomberos forestales que está llamado a hacer la huelga el próximo siete de septiembre anuncian que aunque este mes sí que les han pagado los trescientos euros correspondientes al nuevo convenio hasta que no se haga efectivo el pago real del nuevo salario no van a desconvocar esa huelga respecto al cuerpo único los bomberos forestales apuestan por esta idea ya que dicen se mejorarían las condiciones laborales como de coordinación

la vicepresidenta precisamente Mónica Oltra ha dicho hoy que la Generalitat está trabajando para unificar los distintos cuerpos de bomberos forestales que existen en la Comunitat Valenciana unos distintos cuerpos de bomberos asegura Mónica Oltra sin los cuales no se habría podido atajar el fuego que arrasó más de tres mil doscientas hectáreas en Yuschenko

para visitar la base también poco para burlar en el personal que en este momento es están Moll Millor en Caracas de salmón millor per que han Passat digan de una empresa privada a una empresa pública para el que vayan desde la Generalitat ese Nietzsche en la construcción de un caso de Bombers de manera que en Nottingham diversos casos que han de actuar en una de Maryland sea pues siempre pues tienen tienen que coordinar diferentes casos no

Voz 1248 05:07 hablando de incendios el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas para que explique la actuación de su departamento ante el incendio forestal de Yuschenko y en el Senado Compromís ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la suspensión en plena campaña turística de verano de los trenes AVE entre Valencia y Castellón además de algunos servicios de Euromed con Barcelona el senador Carles Mulet denuncia el caso diario de esta provincia desde hace un año con continuas paralizaciones retrasos y averías como la del viaje inaugural con Rajoy tirado durante media hora en mitad del trayecto Mulet se pregunta por qué se acometen ahora estos trabajos cuando estamos en plena campaña turística también en plena campaña de festivales de música

Voz 7 05:50 lo que no podemos entender de alguna manera es como

Voz 0038 05:53 estas obras en verano cuando perjudica principalmente al sector turístico porque él no es únicamente el AVE también ha afectado el Euromed que conecta con con Cataluña incluso los trenes que Colita conozco con Aragón cuando son comunidades autónomas que nutren el turismo de y lo que no puede de ninguna manera es que yo les hicieran obras del tercer carril hace escasamente Uranga que ocasionó problemas que ahora podamos a las mismas aulas

Voz 1248 06:50 en Castellón pendientes están los municipios de Oropesa de Benicassim y de Cabanes de poder abrir todas las playas que este fin de semana han tenido que cerrar por la mala calidad del agua un cierre de playas que ha evidenciado también una falta de comunicación entre la Consellería de Medio Ambiente y los municipios afectados Radio Castellón Paula ella

Voz 9 07:26 a correr reenviadas a Alcaldía pero hizo llover sobre el correo Los Borgia no no cree que si este tema un tema opera opera entrar eh

Voz 0808 07:38 es una opinión que comparte el alcalde de Oropesa Rafael Albert que ha afirmado que se trata sólo de un fallo de comunicación

Voz 10 07:45 no creo no lo creo no lo creo porque yo creo que más que nada ha sido por una mala comunicación porque yo creo que cuando una comunicación de esta envergadura entiendo yo no debes sólo mandase por correo a las tres y media de un viernes se ha terminado

Voz 0808 07:59 mientras en Benicasim permanece la restricción a la espera de nuevos resultados la bandera roja por contaminación luce en plena temporada turística durante la celebración del festival Rototom

Voz 1248 08:08 sólo en la provincia de Castellón en la provincia de Alicante en El Campello en concreto se acentúan las quejas vecinales por la planta de residuos de Cañete es que surte a cincuenta y dos municipios de las dos comarcas de la Marina a los malos olores habituales por estas fechas de verano se suman los vertidos que tras las lluvias de la semana pasada han hecho filtrar lo que creen lixiviados y por eso han denunciado ante el Seprona Radio Alicante Sonia Martín

Voz 1432 08:29 desde la asociación de afectados por el vertedero

Voz 1473 08:31 tardó Ruiz su portavoz lamenta que ni el Ayuntamiento ni el Consorcio de Residuos ni la Conselleria pongan solución a un problema que arrastran años y creen que su te hemos hecho realidad tras las últimas tormentas que se han aliado dicen con una planta colapsada la reciente huelga de los trabajadores de la pasada semana

Voz 11 08:47 lo que tenga que aportar al Consorcio la Conselleria por su puesto el Ayuntamiento El Campello en la Concejalía que hagan una media de de de de de seguimiento que hay un plan de olores previsto cuando hay de episodios

Voz 1473 09:01 desde el Ayuntamiento sin embargo restan importancia a esos vertidos que no considera lixiviados sino agua de lluvia dice la edil de Medio Ambiente añaden que el consorcio está pendiente de los informes de sus comisiones técnicas y que trabaja con la Conselleria para arreglar esta planta conseguí reducir esas emisiones con una inversión de veinte millones de euros

Voz 1248 09:19 ya en el sur de la provincia el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha pedido disculpas por expulsar de una piscina municipal a una mujer que llevaba un bañador de pata es decir una prenda de baño un poco más larga que la habitual biquini o que el habitual bañador la mujer asegura que mantiene la denuncia radioorihuela Elisa Gil

Voz 2 09:33 una mujer fue expulsada el pasado viernes

Voz 1432 09:36 en la piscina municipal de Pilar del lograr dada por llevar un bañador de pata par el socorrista primero y la conserje de las instalaciones después la parte inferior del biquini que llevaba la mujer era un pantalón un traje de baño la afectada Gemma Rodríguez intento explicar sin éxito que no era así

Voz 12 09:51 que será un pantano de calle que me tiene que salir quinientos después de hablar con la conserjes y me dijo que compraron trece baño de mujer el traje de baño de sobresaliente que es o bañador rojo como bikini de braguitas

Voz 1432 10:02 por su parte el concejal de Deportes Antonio Escudero atribuido lo sucedido a un error y ha pedido disculpas

Voz 13 10:08 en No somos especialistas en ropa de baño oí

Voz 3 10:10 dir ceder un pequeño error ir Dalí

Voz 13 10:13 David culpa a la vez una aceptada

Voz 1248 11:48 confía Cadena SER servicios informativos estos días se cumple un año del incidente ocurrido en el centro camerunés de Benicalap un incidente en el que se vio implicada la Policía Local de Valencia como recordarán una mujer camerunesa María Nieves fue detenida por agredir a un agente aunque previamente ya asegura que fue insultada y agredida por el policía entoces se pusieron tres denuncias la primera la de María Nieves la segunda la de la Red Española de inmigración que denunció racismo en esa actuación policial y una tercera denuncia la puesta por el agente de la Policía Local pues bien un año después sólo se ha tramitado la denuncia del policía el abogado de María Nieves habla de injusticia y acusa al Gobierno municipal al gobierno del Ayuntamiento de Van

Voz 1 12:37 hacia de falta de sensibilidad en este caso Julián Jiménez

Voz 1248 12:41 los hechos ocurrieron en agosto del pasado año cuando varias patrullas de la Policía Local de Valencia acudieron a esa sede de la asociación centro camerunés de Benicalap un centro al que se le había ordenado el cese de actividad por las molestias a los vecinos un centro una sede en la que vivía María Nieves con su familia los agentes acudieron al local para reclamar información sobre el estado de la licencia pero según María Nieves lo hicieron de muy malas formas ella según la policía respondió con una bofetada uno de los agentes y fue por eso por lo que fue reducida detenida un año después siguen sin depurarse a la responsabilidad desde ese incidente sólo sea tramitado una de las tres denuncias la Policía Local agredido algo que para Papa vaya el abogado de María Nieves es injusto está convencida este letrado de que Manuel Gil sigue existiendo el racismo institucional en Valencia y que éste legítima el racismo

Voz 2 13:33 social por eso en octubre anunciase van a concentrar en la plaza del Ayuntamiento reclamando tanto al alcalde Joan Ribó como a la concejala de Protección Ciudadana irresponsable de la Policía Local Arnais Mengú chato que se haga justicia con María Nieves según cuenta vaya tanto Ribó como Mengú chato han aceptado el discurso de la policía ahí es dice un error

Voz 7 13:50 la respuesta institucional ha sido una respuesta escasa ha sido de Alex con que tanto Ribó como Anes están escondiéndose si podemos cuenta de por qué en cuanto al pues

Voz 2 14:11 decía local de Benicalap sigue activo en el cuerpo y ha sido trasladado según cuenta Papa vaya a otra unidad junto con algún otro compañero suyo

Voz 7 14:18 el mando pal de comisario de el de el de Benicalap porque ahora ya sabemos que ha sido digamos desplazado hacia otra otra unidad éticas ya matizar a qué ritmo quizá por hecho es preferible y atiza jefe del mando policial de AI

Voz 2 14:48 respecto a la situación de María Nieves su abogado sostiene que todavía sigue afectada tanto psicológica como físicamente asegura que su hijo también

Voz 7 14:55 Karenina seguiré siendo realmente muy aceptar siguen siendo de aceptaran físicamente sigue siendo aceptaron emocionalmente porque son cosas que final finales muy en Denia sueño el niño también afectándolo el caso que mirando cómo lo que dije que miente unos varios hombres encima de ella es sería

Voz 1248 15:55 en la Serra de las carreteras Sepang que atrás dejamos un fin de semana especialmente trágico con un total de cuatro fallecidos en la Comunitat Se da la circunstancia que tres de esos cuatro fallecidos han muerto en la misma carretera en la CV quinientos noventa en puntos y en accidentes distintos los municipios del interior de la provincia de Valencia que atraviesa esa carretera autonómica aseguran que la vía

Voz 2 16:17 Segura Óscar Martínez el alcalde de era uno de los municipios que atraviesa la carretera asegura que esa vía es en esa vía se circula con total normalidad y que no presenta ningún peligro extra pero aún así desconocen hasta ahora los motivos de esos accidentes pues esa carretera pues

Voz 3 16:33 eh sentenció esa debe municipio contestarnos a Maryland y no representa peligro está he sido un fatal accidente no saben todavía las causas por las cuales se salió de la carretera Ali impactaron contra aún contra una edificación de hormigón que próxima a la carretera junto a un entrenador amigo evidentemente todas las carreteras son mejorables Ésta no es ni mejor que otras pero

Voz 19 16:55 no es un problema te das

Voz 3 16:58 Dani de la bella ciudad piden que era paterna

Voz 1248 17:00 el alcalde Juan Antonio Sagredo se ha reunido con el delegado del Gobierno Juan Carlos urgencia para abordar el dispositivo de seguridad especial que se va a desplegar este próximo domingo en la localidad con motivo de la Korda Sagredo afirma que quiere que paternas siga siendo referente en materia de seguridad

Voz 1867 17:16 eh pues hemos podido ver tanto el coito cromo que sabéis que es donde se realizan los actos de fuego previos a a la gran cortada que se realiza el último domingo de agosto como hemos dicho en la Junta de Seguridad extraordinaria eh somos referente en cuanto al tema de de seguridad vamos a intentar seguir siéndolo porque es de la manera que ese ese mantiene que seamos esa esa referencia no sólo en la fiesta del fuego sino también

Voz 1248 17:42 por cierto en paterno ya han comenzado a los trabajos de exhumación de la fosa número ciento doce del cementerio donde se espera encontrar según Rosa Pérez diputada de memoria histórica de la Diputación de Valencia los restos de un centenar de represaliados del franquismo esta es la novena exhumación que promueve la Diputación y la octava que se realiza en ese cementerio de Paterna

Voz 2 18:01 Pérez afirma que ha sido emocionante porque han localizado ya XXXIII familias interesadas en esclarecer lo sucedido ayer en Paterna los restos asegura la diputada son de vecinos de la Ribera y La Safor desde también desde la mina hasta Sueca Cullera y Alaquás el objetivo según Rosa Pérez es encontrar el máximo de restos posibles para después pasar a la fase de la identificación

Voz 20 18:21 es una fosa en la que espera recuperar hasta cien restos de cuerpos de fusilados fusiladas Si bueno en estos momentos tenemos localizadas a aproximadamente a treinta y tres familias lo cual es bastante para empezar a los tres bajos porque ya hemos comprobado que los trabajos van apareciendo más familias es una fosa en la que mayoritariamente secuestrar restos de personas vinculadas a a Valencia ya los pueblos concretamente de la Ribera de de La Safor

Voz 1248 18:52 ya en Valencia en la capital han arrancado hoy las obras para convertir el palacio de Valerie sola en la calle del mar en un centro de arte recordemos que se trata de un inmueble que Hortensia Herrero adquirió a principios de dos mil dieciséis y que la Fundación que lleva su nombre va a rehabilitar y adaptar para convertirlo en un centro de arte contemporáneo

Voz 1248 19:36 un mes después de que la ONG valenciana Bombers pel món partirse junto a la ONG Open Arms a ayudar en las aguas del Mediterráneo a los refugiados que huyen de los conflictos en África dos de esos voluntarios han pasado hoy por los micrófonos de la Cadena SER para contar su experiencia

Voz 2 19:51 Pepe y Guillermo son los dos voluntarios que partieron para una misión de quince días pero la negativa del Gobierno italiano de acoger inmigrantes les hizo alargar la misión aún mes durante este tiempo han pasado por el Mediterráneo hombres pemón han tenido dos rescates han rescatado a ochenta y siete personas

Voz 22 20:06 en este mes hemos tenido dos rescates que es lo que digamos que a ojos de todo el mundo es lo que lo que más llama pero luego hemos hecho mucha mucha labor de depresión a los gobiernos hemos estado en una devolución en caliente hemos estado apoyando en el barco que había en Túnez con cuarenta y ocho inmigrantes que llevaban dieciocho días embarcados y que si no llegamos a estar allí cuando un poquito en las narices pues seguramente un estarían en favor a bordo

Voz 2 20:36 además denuncian que hay mucho trabajo en el Mediterráneo pero muy pocas ONG en animar instan a los gobiernos hacer políticas de cooperación ya que las ONG's están haciendo dice el trabajo que tendrían que hacer ellos

Voz 1248 20:47 y fomentar la igualdad de género es el nuevo reto de la Universitat de València bienvenida en igualdad así se llama el programa de actividades que ha diseñado para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los campus para prevenir también la violencia de género es un proyecto de la Unidad de Igualdad de la universidad que comienza el próximo tres de septiembre

Voz 2 21:05 la directora de la Unitat de Igualdad Amparo Mañas está ilusionada porque afirma que es la primera vez que en la Universitat de Valencia se llevan a cabo tres Kampusch una iniciativa como esta donde va a llevar tanto a los estudiantes como a los profesores todo esto coincidiendo con que por primera vez en la historia la rectora de la Universitat es una mujer Marie Mestre

Voz 0139 21:24 este año lo primero que llegamos a cada campus nos parece importantísimo porque en los anteriores lo que vimos es que venía profesorado pas incluso algún alumnado pero muy poquito la idea nuestra era dar la bienvenida a la igualdad a todo el alumnado de nuevo ingreso y por tanto no estábamos acertando con el público objetivo al que queríamos líneas entonces este año hemos conseguido una subvención del Ministerio del Instituto de la Mujer del Ministerio y con eso hemos podido hacer el esfuerzo de llegar a todos los campos

Voz 2 21:52 desde que llamen a una chica por su nombre y a un chico por su apellido que traten a una mujer doctora por su nombre y no por su cargo como pasa con los hombres son algunas de los micro machismo es que la Universitat quiere eliminar Bañeza asegura que el sistema oculta la violencia de género desde la Universidad de explica que luchan por aflorar donde puede haber violencia de género porque estructuralmente las mujeres no se sienten privilegiadas inseguras y es por eso por lo que no denuncian bien porque se piensan que es inútil bien porque creen que van a ser las perjudicadas porque lo ven incluso normal no obstante la directora de la Universitat alerta de que seguimos tan sólo con un veintiocho por ciento de catedráticas y que sigue vigente el techo de cristal en una universidad

Voz 1 23:05 hora catorce los deporte

Voz 1248 23:07 es José Manolo Alemán buenas tardes hola buenas tardes bienvenido de las vacaciones mucho gracias bueno partidazo en Mestalla en el Valencia en la Liga si abre la competición el conjunto de Marcelino García Toral a partir de las ocho de la tarde en el coliseo valencianista en el año de su

Voz 1413 23:21 de Mario y ante el Atlético de Madrid con muchas caras

Voz 1248 23:24 en una renovada plantilla con las llegadas de Gameiro

Voz 1413 23:26 desde Valle de Cheryshev de Puccini Daniel Wass día Cavic y con la esperanza de apurar incluso los últimos días de mercado para intentar el fichaje del portugués Gonçalo Guedes Marcelino va dar continuidad al equipo base que trabajado en pretemporada con un doble pivote en el que estará formado por Parejo y contó Villa con sólida base en las bandas Rodrigo divina en la punta del ataque mientras que el Atlético de Madrid que llega como campeón de la Supercopa de Europa es el club que mayor inversión económica a realizados en fichajes durante este verano por su parte Levante tras su espectacular victoria ante el Betis trabaja en las salidas para que trate Paco López de desalojar a los treinta futbolistas que tiene ahora mismo en nómina