Ser Deportivos Valencia (20/08/2018)

Voz 1716 00:09 sin ataduras muy buenas tardes señores saludó si bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER mil ciento setenta y nueve onda media cien punto cuatro FM que la aplicación de teléfonos móviles de la Cadena Ser donde nos pueden escuchar la verdad es que uno se siente un poco raro no hace tres meses que no que no me situaba aquí entre entre el Mundial de fútbol y las y las vacas tiene sí cuesta un poco arrancar después de de noventa días no sé si les pasará a mis compañeros que estamos ya aquí todos por cierto Fran Guaita Fran buenas tardes hola buenas tardes en alemán José Manuel hola buenas tardes Carlos Martínez Carlos muy buena muy buena mano muy buenas qué tal nuevamente vamos buenas tardes buenas tardes pero uno tiene flashes de de cuándo hay determinado momento si comparas cosas no no hace tanto tiempo de esto hace sólo dos años solo dos años parece que son veinte pero no hace sólo dos años de esto

Voz 1716 01:31 sí eso fue hace dos años me acuerdo una incorporación después de periodo vacacional señores qué diferencia que diferencia del verano de dos mil dieciséis del final del verano de dos mil dieciséis al final de este verano de dos mil dieciocho se acuerdan del no queremos vender a Paco Alcácer la gente enfermos decida creyendo a Lay Hoon en la sede de la Agrupación de Peñas bueno no la sede la Convención de la Agrupación de Peñas se acuerdan del dueño yendo a Barcelona a vender a Paco Alcácer sin que lo supieran los ejecutivos de aquí sin que lo supiera le dijo sin que lo supiera García Pitarch se acuerdan de la venta de André Gomes cuando les pilla por sorpresa a todo el mundo e incluso aquí para tratar de maquillar la situación el entonces fontanero valencianista también en intentaba vender algunos lo compraban que se había vendido al André Gomes por setenta millones de euros se acuerdan después que se vendió a Mustafi se acuerdan que el entrenador era Paco Ayestarán se acuerdan que entonces estaba el chiste andante García Pitarch se acuerdan que a las cuatro jornadas de empezar la Liga hubo que echar a la apuesta de García Pitarch que en realidad era un un un figura para que se tragará todas las ventas que iba a hacer y no protestara que era el entonces técnico Paco Ayestarán que por cierto ha vuelto donde tendría que haber continuado para entrenar en la Liga española ha vuelto a Méjico ahora hemos pasado del no queremos vender Paco al si es verdad compramos con dos ahora no hay ningún figurante que mi tanta nadie miente sobre la realidad de lo que puede pasar nadie se atreve a decir no vamos a vender a Rodrigo aunque las circunstancias van haciendo que la embudos estrecha y que sea difícil que se venda a Rodrigo y ahora nadie miente in nadie se atreve a decir sí vamos a tener a Guedes y eso es un síntoma de decencia con la gente para no jugar con sus ilusiones miren puesto en una columna hace dos años nada más eh de esto hace dos años era era un Valencia feriante y ahora tenemos un Valencia serio antes era un Valencia de figurantes ahora es un Valencia de currantes profesionales mire dos mil dieciséis presidenta Lay Hoon incomunicada solamente te sale podían mandar emails hoy Anil Murphy que no es que no esté incomunicado es que se comunica hasta demasiado le ha cogido gusto al Twitter ya a veces da noticias antes él en su Twitter personal que en la cuenta oficial del Valencia le ha cogido gusto a eso de ser periodista como ahora ha dejado de pagarle a a lo forajidos que durante tiempo han hecho negocio el Valencia ya no hay que alquilar ya no hay que alquilar frecuencias ahora el presidente del Valencia le ha cogido gusto y está él casi sustituyendo a los medios oficiales del club en el año dos mil dieciséis estaba Pitarch ahora está Mateo Alemany en el año dos mil dieciséis estaba Paco con K estarán que en su en rueda de prensa de presentación se puso a hablar de Obama ahí de Buda se acuerdan hoy está Marcelino García Toral en el año dos mil dieciséis había treinta y cinco mil socios que ya me parecían muchísimo para la depresión que había hoy hay cuarenta mil quinientos me parecen más los XXXV mi socio del año dos mil dieciséis que los cuarenta mil quinientos que hay hoy en el año dos mil dieciocho con la ilusión que hay en el año dos mil dieciséis sabía ventas masivas de futbolistas en el año dos mil dieciocho I compras no sé si decir masivas pero muchas compras de jugadores en el año dos mil dieciséis no cedían a Munir que él entonces fontanero para tratar de maquillar la situación se inventó aquello de Nou hoy nos ceden a otros como con dos vía cómo va Swayze no hace veinte años de esto hace sólo dos años qué ha cambiado han cambiado las personas que dirigen el club y en eso hay una cosa que hay que ponerle en su justa medida el haber en positivo al dueño el dueño no ha parado de intentar cambiar cosas personas hasta dar con los ejecutivos adecuados para gestionar el club también les quiero decir una cosa la presencia de Mateo Alemán en Valencia es lo único bueno que dejó Lay Hoon porque a Mateo Alemany a Valencia no lo trajo a mil Morcín lo trajo Lay Hoon es lo único bueno que deja jo la presidenta incomunicada del entonces Valencia Club de Fútbol a gusto que produce hablar bien de la gestión deportiva remarcó lo de deportiva saben la diferencia que hay entre la podredumbre que es venir todos los días aquí como en el verano de dos mil dieciséis a decir una vaca tras otra que nos trataban de vender a explicarles y desgranar les a ustedes cómo les engañaban saben la diferencia que hay entre explicar una gestión desastrosa figurante de de figurante if figurada aún hoy poder con gusto hablar de una buena gestión deportiva porque yo distingo entre una buena gestión deportiva yo distingo entre tres cosas el álbum de cromos lo estamos rellenando fabulosa mente bien no queda el último ese que siempre se resiste que no para de comprar los hombres a ver si te sale el bueno estamos ahí a ver si compramos compramos compramos sobre a ver si te sale el bueno el Guedes para tratar de ya de completar el el álbum de cromos en eso en llenar el álbum de cromos la doble m Mateo Marcelino con Longoria ya fabuloso el libro de Matemáticas es otra cosa Elvira de Matemáticas de la doble M es de Anil Murci de la doble k que hincó el libro de matemáticas esto hasta que pase el día treinta y uno yo dejo un interrogante yo creo que su My restar deben saber no vayamos a volver a tiempos de del señor Soler de alguien lo pagará porque la gente afortunadamente ha madurado y hoy la gente se hace preguntas dice cómo es posible esta respuesta vamos a habla el libro de matemáticas vamos a aplazarlo al día treinta y uno y luego está el libro de eventos que libro de ventas sólo tienen AM que es Murphy eso se lo reserva a mil para el libro de venta bodas bautizos comuniones centenarios B B C C eso se lo reserva Anil para él también habrá en algún momento hablar del acto del centenario fue ilusionante fue justo fue corto fue tristón fue poco brillante habrá que hablar de la presentación de cómo se hizo la presentación de lo que esperaba la gente en la presentación del equipo en Mestalla el año del centenario habrá que hablar de por qué la gente en el año del centenario no se puede hoy comprar una camiseta del centenario que habrá islas hay muchas explicaciones técnicas pero el final no debería ser que en el año del centenario un valencianista tenga que esperar a noviembre para comprarse una camiseta del centenario ni tan siquiera que un niño de dos años o tres años a los que queremos hacer valencianista no haya camisetas de el centenario del Valencia con dos tres años pero oiga lo que es el álbum de cromos esto fabuloso así que es bastante más halagador empezar un año una temporada un programa o hacer los programas durante todo el verano y los que ahora desde el invierno sabiendo que hay una buena gestión deportiva que la está habiendo Ike con muy pocos recursos el Valencia creo que ha terminado haciendo sin Guedes ya una plantilla muy buena oiga Marcelino va a entrenar la mejor plantilla de su historia lo he hablado con él pero la plantilla es historia a mucha distancia de la segunda mejor plantilla que haya entrenado Marcelino en su historia a mucha distancia sin Guedes Si es que viniera Guedes ya hablamos de otra cosa más importante señores hoy es un día feliz para el Levante que ha empezado ganando cero tres en el campo del Betis que no es cualquier campo e ilusionante para el Valencia que partidazo esta noche en Mestalla ante el Atlético de Madrid el menuda interese de ustedes lo tengo claro ahora mismo hay varias cosas que la gente camina por la calle emergen solas el Levante Quico Catalán ya se los gasta ha cambiado una caja de ahorros por un equipo de fútbol ha tenido que tener un susto gordo susto gordo gordo no le llegaba la camisa al cuello envejecido ocho años tenía los los párpados caídos bolsas bolsas de susto debajo de los ojos las he visto yo aquí digo ese susto del descenso ha hecho entender a Quico Catalán que la época del Levante Caja de Ahorros que ha hecho una gestión brillantísima de acabar con la deuda del Levante estando el Levante en Primera una gestión brillantísima pero había ya que da un cambio de caja de ahorros el equipo de fútbol y el Levante ya afortunadamente Kiko ya no es de Turís Kiko ya se los gas está se ha gastado veinticinco kilos en fichajes por treinta millones en ventas James Kiko el Kiko Caja de Ahorros el Kiko de la Caja Rural jamás se había gastado nueve millones de euros en un futbolista pero sea acojo no el verano pasado dice os tíos Dios os tío estoy que me voy a Segunda afortunadamente el milagro de Paco López hizo que el Levante se quedara primera y Kiko ha entendido que ahora ya toca otra gestión la gente está señores evidentemente muy contenta con dos personas están muy contenta los granotas con Paco López y están muy contentos los valencianistas sobretodo diría que más que con Marcelino los valencianistas están muy contentos con Mateo min la gente se pregunta cómo es posible tantas compras jugadores en el Valencia sin ventas con treinta y dos millones de pérdidas la temporada pasada a pesar de la venta de Cancelo esto no es para hoy hoy toca fútbol ligamento eslogan pero esto es una cosa y es una pregunta coherente que me alegra que la gente responsable que escucha SER Deportivos se haga esta pregunta porque es una pregunta responsable de valencianista responsable y nosotros entraremos en eso cuando toque porque hay más días que longaniza la gente se pregunta va a haber más fichajes en el Levante ahora vamos a responder a eso la gente se pregunta al final va a venir Guedes miren ahora sí que les digo ahora sí que les digo que Guedes llegue aquí es una cuestión del dúo yo ahora sí y ahora si les digo que está el propietario en contacto con Nasser al que Lively para tratar de llegar a un acuerdo y hay una partida ajedrez una guerra fría entre el Valencia y el PSD donde el PS llegue lo que les sobra es dinero están cabreados con Guedes no sé si les va a poder el orgullo de decir Guedes pues te vas a quedar aquí las hombre no vas a jugar ya le han quitado hasta nos también la ni en la lista de la plantilla del del PSD y el Valencia que sí que tengo clara una cosa el Valencia de hoy no puede ni debe no puede ni debe no setenta no sesenta y cinco no sesenta no sesenta y cinco no cincuenta no cuarenta y cinco no puede ni debe B El Valencia de hoy no no puede ni debe gastarse cuarenta y cinco millones de euros que no sé si se los le vendería el pesaría al a al Valencia Guedes no puede ni debe gastarse ese dinero porque Mateo Alemany suma y resta Anil Murci no ha gestionado nunca ni la escalera de vecino de su casa ni Murcia un diplomático no tiene experiencia de gestión ningún pero que hincó si ahora Mateo Alemany mucho más por qué les digo entonces que ahora sí es cosa del dueño porque yo creo que si el Valencia compra a Guedes sí por cuarenta y cinco nuevos setenta por cuarenta y cinco millones de euros sin que el dueño haga una ampliación de capital por ese importe yo con lo poco que se digo que ni semáforo estará a pagándose el ámbar encendiéndose el rojo el mío el de ellos no se ya sumarán y eran el dueño si compra el Valencia Guedes creo es que el dueño tendrá que hacer una pena Peña ampliación de capital y quiero decirles un par de cosas muy rápidamente una en breve en breve cuando la autoridad ministerial no lo permita les vamos a dar una noticia que es muy buena para los oyentes de la SER para los oyentes de programas deportivos de la Ser que es muy buena para los redactores de deportes de la cadena SER en Valencia que nos va a alegrar a todos y nos va a proporcionar unas mejores condiciones porque nosotros estábamos circulando informativamente por una carretera estrecha sí ahora a lo mejor muy posiblemente en breve vamos a inaugurar una utopía esta entonces amigo ya a lo mejor vamos a luchar con otras condiciones no puedo darle mucha más detalles pero los oyentes seguro que cuando lo contemos salen a las tres y treinta y seis ser Deportivo Radio Valencia Cadena SER

Voz 1716 17:07 partidazo esta noche partidazo entre el Valencia y el Atlético de Madrid quiero darles dos detalle nada más que son importantes quiero que sepan que si el Valencia oigan al Atlético de Madrid cosa que es probable yo diría bastante probable igual que es bastante probable que pueda también ganar el Atlético de Madrid Valencia pero quiero que sepan una cosa el Valencia lucha con una desigualdad enorme de principio de temporada con el Atlético de Madrid digo esto para que sepamos dónde estamos queramos más al Valencia eh porque tiene menos herramientas que el Atlético de Madrid y el Valencia hace más cosas en el partido de hoy gana o durante la temporada al Atlético de Madrid estos datos los doy para que queramos más al balón hacia porque miren hoy el Atlético de Madrid tiene el doble de presupuesto de fair play para hacer plantilla que el Valencia el doble luego no es lo mismo si los dos salimos en el mismo coche y uno tiene doscientos caballo y el otro cien no es lo mismo el Atlético de Madrid sale con una plantilla tiene el doble de presupuesto que el Valencia para hacer plantilla segundo un solo fichaje del Atlético de Madrid le mar les ha costado casi lo mismo que todos los jugadores que ha fichado el Valencia hasta el momento son dos datos que debemos tener en cuenta para si el Valencia gana hoy al Atlético de Madrid o el Valencia quedará por delante jornada querer más al Valencia porque lo habrá conseguido con la mitad de recursos Carlos posible once hoy de los que el Valencia ha fichado quiénes van a estar quiénes no van a estar presumiblemente en el once inicial de caras nuevas yo creo que los

Voz 0341 18:43 pero son los dos que llevan mucho tiempo de pretemporada trabajando con Marcelino de los tres recién llegados de hace pocos días los tres están en convocatoria pero yo creo que ninguno de ellos va a ser titular me refiero a basó allí a

Voz 1716 18:55 Meir olla a Cheryshev que en principio iban a empezar

Voz 0341 18:58 en el banquillo porque yo apuesto llevamos apostando toda la semana pasada por el mismo equipo que jugó de inicio el Trofeo Naranja contra el Bayer Leverkusen a excepción del portero en aquel día jugó la primera parte inéditos la segunda hoy neto será en principio el titular sino hay sorpresa el resto insisto los que juegan contra el Bayer Leverkusen con dos caras nuevas porque en ese equipo estarán Puccini y Daniel Wass Puccini en el lateral derecho K ya en el izquierdo con Garay Gabriel como pareja de centrales es decir que ayer en la convocatoria se quedaron fuera dos de los cinco centrales de la plantilla entró día que Cavic pero se quedaron fuera Murillo Bezos que son las dos únicas ausencias por decisión técnica además de euros Rachid pero en principio Razzies va a tener dos

Voz 1716 19:40 al de del filial no va a ser jugador de la

Voz 0341 19:43 la primera plantilla y por supuesto el lesionado Koke LAN que va bien y que el desde septiembre ya podría empezar a entrar en las en las convocatorias en el centro del campo Parejo hoy con dos vía

Voz 1716 19:53 sustituibles con otros dos medios centros

Voz 0341 19:55 llegado jugando en banda la el otro día lo hizo en el campo del Villarreal jugó con cuatro medio centros y el Valencia creo que también lo va a hacer hoy Carlos Soler que es medio centro en banda derecha Irán y el Basque normalmente también es medio centro entrando por banda izquierda y arriba los dos delanteros que marcaron en el naranja

Voz 1716 20:12 lo que yo creo que sería sorpresa que uno de los dos no

Voz 0341 20:14 fuera titular Rodrigo Santi Mina en los que confió tanto el año pasado Marcelino con los que ha trabajado durante prácticamente toda la temporada porque incluso Rodrigo acortó sus vacaciones fue único mundialista del Valencia ya acordó sus vacaciones para estar ya desde el primer estas ir

Voz 1716 20:28 el por cierto Murillo hay muchas preguntas hoy Murillo Morillo que paga mil Murillo no va por decisión técnica Murillo es a juicio del cuerpo técnico del Valencia el central que menos en forma ésta de toda la pretemporada Isaac quedado fuera de la convocatoria no sea comprado Murillo para vender verlo si alguien viniera y comprara Murillo le dieran al Valencia lo mismo que le costó Murillo es probable que el Valencia vendiera Murillo pero no hay ninguna operación subterránea en este momento en ese sentido es una decisión pura y dura deportiva del entrenador que considera que los centrales que están convocados han hecho mejor pretemporada y está mejor que Murillo y Murillo se queda fuera de la convocados ya sin más ahora Murillo ya es un expediente X que él mismo tendrá que mirarse al espejo es decir ostrás no voy a aire no voy cara al aire del Atlético de Madrid y Ximo

Voz 0962 21:12 Atlético de Madrid también va a dar continuidad a su último partido en este caso fue oficial y le valió para ser súper campeón de Europa la continuidad del Cholo a ese once con dos cambios uno es obligado y el otro por decisión técnica el once por el que apostamos para el Atlético esta tarde noche en Mestalla o Black bajo palos línea de cuatro atrás con Juanfran en la derecha novedad en la izquierda no estará el campeón del mundo

Voz 0341 21:34 las Hernández si Filipe Luis con Godín Savic en la pareja de centrales Saúl y Koke en la medular con Lehman uno de los fichajes el que más pasta Costa

Voz 0962 21:42 todo en una banda con Correa en la otra Griezmann Diego Costa en la punta

Voz 1716 21:47 pero ahora se lo preguntaremos a nuestro comentarista pero aprovecha para preguntárselo por ejemplo también a Frank Frank tú crees que está el Atlético de Madrid más cerca del Barcelona del Real Madrid o está más cerca el Valencia del Atlético de Madrid porque aquí es una cuestión de ir acercándose unos unos otros que dónde crees que hay menos distancia entre el Valencia y Atlético Madrid ante el Atlético de Madrid y Real Madrid

Voz 5 22:11 para mí el valor que tiene la mejor plantilla en muchísimos años pero es que creo que tiene mejor plantilla Atlético de Madrid que este año me parece que es más profunda y que no se ha reforzado el Real Madrid al nivel del Atlético de Madrid yo creo que sí

Voz 1716 22:24 la más cerca el Valencia del Real Madrid que del Atlético de Madrid por plantilla vamos a escuchar a Marcelino y después a Simeone Ximo

Voz 0962 22:31 le costó mucho tanto es así que no le ganó la temporada pasada Marcelino el Valencia el Atlético de Madrid e incluso no le hizo ningún gol en ninguno de los dos partidos de Liga ni en Mestalla Nine ni en el Metropolitano el Calderón pues la clave la pregunta es muy clara le va a costar pero como le puede ganar el Valencia el Atlético

Voz 6 22:48 no cometer errores son un equipo con una gran capacidad en muy equilibrado defensivamente muy ordenado y muy difícil hacerles gol Ica además aprovechan muy bien los errores del rival juegan muchos de los partidos en base a eso para ganar tenemos que estar en la faceta defensiva casi perfectos no cometer errores de bulto ir luego pues estar más acertados en generar más ocasiones de gol de las que generamos la temporada pasada en el cómputo general de los dos partidos el año pasado el Atlético de Madrid éramos muy muy muy poco tenemos la esperanza el convencimiento diría yo de que en este partido elevamos al genera más peligro

Voz 0962 23:37 ha escuchado Marcelino la pregunta que le has hecho a Fran se quiere sumar el debate IT va a hablar sobre el objetivo de cara a la temporada que viene pese a hacer un gran reconocimiento Mateo Lehman decir que tiene la mejor plantilla en muchísimos años el Valencia el objetivo que se le debe exigir al Valencia esta temporada es

Voz 1716 23:53 el siguiente

Voz 6 23:55 es posible mejorar la clasificación es muy difícil porque es muy difícil porque el Real Madrid no es precedió a la temporada pasada sacando menos puntos de los habituales y es el Real Madrid actual campeón de la Champions ganador de las cuatro de las últimas cinco es el Barça ganador no sé si de diez Ligas de las últimas Ligas en ocho y el tercero o bueno que el año pasado ya quedó segundo es el Atlético de Madrid actualmente ganador de la Supercopa que las últimas once temporada está jugando en Europa y las últimas seis en Jancker entonces visto esta perspectiva nosotros tenemos posibilidades reales os senos debe de exigir mejorar el cuarto puesto no se nos debe exigir desde mi punto de vista es una exigencia irreal no humilde que se aleja por lo tanto de la realidad

Voz 1716 25:03 serán cuenta como cuando ellos quieren decir cosas ellos mismos se hacen de periodistas y ellos mismos se hacen las preguntas y ellos mismos se responden Marcelino quería dar ese mensaje otra vez y lo ha dado evidentemente hay eh esto se da para muchos comentarios separan muchas opiniones que lo haremos a lo largo de la semana porque hoy tenemos que ir atendiendo a lo a lo que es en el partido de de esta noche el partido que gana el otro día el el Levante vamos a saludar a quién puedo saludar sí a los dos Santi Cañizares buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro Gustavo López buenas tardes qué tal buenas pero son dos comentaristas que conocen más que sobradamente a los dos equipos empieza a preguntarle a a Gustavo la misma pregunta que hecho ante Safran Gustavo tú ves al Valencia más cerca del Atlético de Madrid o al Atlético de Madrid más cerca de Barça y Real Madrid

Voz 0749 26:02 los dos creo que por plantilla y presupuesto y sobre todo por calidad y cantidad de jugadores creo que los están aceptando uno al Fútbol Club Barcelona Real Madrid que no es fácil a nivel competitivo en Cholo no es así competir muy bien gana una Liga en el médico hecho también han terminado entre medio los dos la temporada pasada al Valencia porque ha hecho un trabajo Marcelino formidable en cuestión de estrategia táctica con vencimiento a los jugadores de creer en un mensaje que se podía ir o porque se ha reforzado muy bien así que lo dos equipos muy competitivo que se han reforzado muy bien que compite muy bien y que aparte tienen la alegría en el cuerpo no uno por haber ganado la Supercopa de Europa como el Atlético de Madrid y otro como es el Valencia después daños tan duros haber entrado en la Champions ni haberse ilusionado tanto la fisión creo que es Kane con una temporada que ilusiona a los equipos

Voz 1716 26:57 Santi Cañizares te voy a dar este dato quedado antes buena parte de que el Atlético de Madrid parte de principio ni más ni menos que con el doble de presupuesto para hacer plantilla que el Valencia es un dato a tener en cuenta fair play para hacer plantilla del Atlético de Madrid dos noventa doscientos noventa fair play del Valencia para hacer plantilla ciento cuarenta y siete segundo dato que te doy la mar setenta y un millones de euros el solo todos los fichajes del Valencia hasta el momento con DOP vía Gameiro día Cavic ni rastro incluida la cesión y Cheryshev setenta y cinco a pesar de eso Santi te ilusiona te pone la piel día que ha hecho el Valencia sin Guedes

Voz 7 27:36 no es sinceramente hay otro Atlético de Madrid conservarlos jugadoras con un salario que pueden pagar cinco seis de Europa cercano a los veinte millones de euros netos no eso en Valencia es impensable completamente yo creo que llama más la atención incluso que los setenta millones desde marzo pero yo creo que no hay que mirar los costados que mirar uno mismo yo creo que el Valencia con los recursos que tiene ahora mismo estamos tranquilos porque creo que hay buen trabajo detrás por parte Paulo Longoria por parte de Mateo Alemany por parte Marcelino recursos que tiene Palencia pues de momento lo han demostrado sabemos explotar a partir de que el Valencia consiga de alguna forma pues crecerse y estar siempre en Champions y y conseguir a través de esos éxitos deportivos más ingresos económicos aumentará esa ley con con una luz de matemáticas evidentemente mi entonces podremos hablar de que el más competitivo pero yo creo que en el momento estamos creo que lo que dicen va eso sea lo solamente justo nos tenemos que ceñir a lo que somos y lo que somos ahora mismo es el cuarto equipo con mayor poder de contratación por lo tanto equipo que tiene que entrar en Champions para garantizar que poder continuar en esa posición siempre a nivel económico para haya salud económica para que haya salud deportiva todo lo que sea a partir de ahí hacia arriba pues nunca se va a nosotros hemos ganado dos digas nunca hemos partido pensando que vamos a ganar la Liga siempre pensando que tenemos que estar hecha las circunstancias siguieron bueno pues quién baja el acelerador cuando tienen la posibilidad de estar más arriba al revés el entusiasmo te lleva a jugar todavía mejor por lo tanto no no hay que preocuparse tanto de los objetivos que están por encima de alguna forma de los reales porque el reales entrará ojalá entre música pero otra vez que es la meta

Voz 1716 29:30 Gustavo te gusta te te pone la plantilla que ha hecho el Valencia hasta el momento sin Guedes que ya veremos si terminan poniendo el cromo la guinda o no eh

Voz 0749 29:39 yo creo que la guinda a su jugador muy apetecible para el Valencia él se sintió muy como hizo una buena temporada y creo que va a recalar en el en el Valencia independientemente que si yo no creo que se ha conformado una plantilla muy buena muy importante de tres cuartos para adelante con muy buenos jugadores y si mantiene a Rodrigo yo creo que de una delantera muy potente defensivamente es un equipo consolidado en el medio ha mantenido a par eh joya traída cuando acaba la temporada pasada y digo bueno creo que es un medio campo también de muchísima garante a mí la plantilla al Valencia me gusta pero sobre todo me gusta al entrenador no porque convencer a un futbolista de lo que puede llegar a ser capaz convencer a una plantilla del objetivo que se puede llevar al lograr partido tras partido como liso Marcelino de puede venir como venía al Valencia en horas bajas con incertidumbre con dudas independientemente de la dirección deportiva que también ha trabajado muy bien creo que da del poder irse a Marcelino en la mejor noticia para el Valencia me encanta como entrenador creo que es un entrenador no sólo con un conocimiento espectacular sino con un poder de convicción hacia el futbolista formidable y eso el futbolista lo agradece ilusiona a la a la afición del Valencia ilusiona también la plantilla hizo el Valencia y sobre todo ilusiona el mantened a sus expresa mantener al entrenador o lo que viene por delante a mí la plantilla me gusta pero sobre todo me gusta le Sage que larga Marcelino no sólo al jugador sino también a toda la afición

Voz 1716 31:08 no os entretengo más Santi Cañizares Gustavo López gracias a los dos y buenas tardes Blatter como siempre

Voz 1716 31:19 hasta luego yo lo aprovecho para decirles que Marcelino como saben ha ampliado su contrato con el Valencia lo cual es un síntoma de estabilidad tres cincuenta y dos hay muchísimas cosas de las que tú no es que hablar de actualidad del Valencia el tiempo da para lo que da tenemos muchos días por delante íbamos a ir desgranando cosa que ustedes querrán que no metamos más a fondo en Rodrigo lo vamos a tener como esposo Pedro no es posible no es posible que hemos comprado lo que estamos comprando no es posible que de eso porque vamos a donde la Rodrigo pues miren no les no no es así en este momento no es así ahora las circunstancias pueden hacer que al final vaya a venir una oferta por Rodrigo que el club le guste Rodrigo que la oferta económica al Valencia le convenza Ike como el Valencia necesita cuadrar sus cosas se venda Rodrigo no es descartable ahora les voy si le voy a decir una cosa el entrenador prefiere tener a Rodrigo Guedes tres y cincuenta y dos

Voz 1716 32:56 alemán el Levante deja de ser caja de ahorros pasa a ser equipo de fútbol empieza ganando cero tres que son ya los once partidos de la temporada pasada más este con con Paco López osea yo no me esperaba ese comienzo del Levante y seguro que seguramente tú tampoco

Voz 1074 33:09 nadie yo creo que nadie se esperaba una goleada no que no fuera capaz el Levante ganar en el Villamarín el Betis porque yo creo que sí pero la verdad es que la sensación que dio el equipo sobre todo con la pegada con la velocidad en la que ejecutó los contragolpes a la perfección para mí un aspecto fundamental ya que el equipo se mostró

Voz 1716 33:24 muy sólido en defensa el trabajo en el

Voz 1074 33:27 defensivo en la estructura de partido que organizó Paco López fue casi que diría perfecta no porque obligó a que el Betis jugase mucho por las salas dejaba conducir a jugadores que quizás no están dotados para filtrar pases entre líneas desde la frontal y eso permitió que al final acabase ahogándose voy Betis en su fútbol no contaba pues evidentemente con las galopadas ya

Voz 1716 33:50 que los tiene también acostumbrado Morales

Voz 1074 33:52 partidazo que se marcó Jason o las ayudas de Vardy porque el equipo repito defensivamente fue perfecto y ofensivamente en las cinco seis ocasiones en las que tuvo para poder golpear a la portería del Betis tuvo una definición y una eficacia casi perfecta cero tres que se puede pedir mejor que comenzar ganando ganando de esa forma después de haberse gastado como dices cerca de veinticinco millones de fichajes tras el gran traspaso sin duda de la historia del Levante con treinta millones de euros de Jefferson Lerma al Dortmund

Voz 1716 34:19 por cierto eh Estrella de esas que se ponen los equipos cuando ganó mundial estrella en el jersey de Quico Catalán en la negociación caminando por el alambre pero la conseguir cinco millones de euros más veinticinco treinta millones de euros el traspaso de de Jefferson Lerma con qué muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo estaba yo no sé lo que si el dato es que usted preguntando aquí no me acuerdo en las últimas once jornadas de Liga el Levante primero segundo sí sí es una una una Liga era primero sobre todo primero primero primero el Levante segundo el Barça tercero el Betis desde que Paco López cogió al equipo ocho de once que que osea que que que que te parece que hay habéis empezado igual

Voz 1351 35:03 sí bueno la verdad es que era lo que pretendíamos seguir un poco con la estela de de la dinámica ganadora y la verdad que ha sido mejorable el comienzo pues bueno ojalá no sirva para para seguir teniendo el trabajo de de todos que todos los fichajes también pues que vayan poniendo un poquito a tono también con la sintonía del equipo

Voz 1716 35:24 ya se ha si iría en nuestro caso no porque en casa me puedes decir si te gustan los fichajes a pesar de que en la primera jornada de Liga no jugaron los fichajes por los que el Levante ha pagado dinero algunos casos porque vienen con poca preparación otros porque no están todavía adaptados etc pero la realidad es que en el primer once del Levante no estuvieron todavía los fichajes por los que se han pagado dinero pero qué te parecen los fichajes Koke

Voz 1351 35:48 sí bueno y seguramente a lo mejor pues tarden un poquito más en en entrar porque al final la merma fue el último día de de fichajes de la Premier con lo cual también pues gente que viene tampoco es lugar au gente que ha venido porque es una inyección económica pues ha llegado tarde pues bueno a ver ojalá que se vayan incorporando poco a poco el otro día Percy creo que cuando salió lo hizo muy buen trabajo con con balón y sobretodo siempre Rafael aunque parezca anecdótico en el último minuto pero hace una galopada de les Illes sirve el tercer gol a a Morales y empieza a ir empieza a dejar ver un poco en sus cualidades

Voz 1716 36:23 bueno pues sí creo que

Voz 1351 36:25 tengo que aportar muchas cosas que quiero

Voz 1716 36:28 a saber un poco cómo está el termómetro ahí dentro del vestuario tú que eres un tío con la cabeza bien amueblada eh tú firmas ahora cuál pero por la cola a final de Liga

Voz 1351 36:39 hombre ese no es nuestro objetivo ahora mismo noten no tenemos ningún otro

Voz 1716 36:44 o sea no no se nos ha ido la cabeza no lo tenemos claro lo que a lo que cuál es nuestra Liga no

Voz 1351 36:49 sí ya te digo yo que en cualquier conversación eh ACA coloquial un poquito más formal dentro del vestuario vamos no pasado por la cabeza otro otro objetivo que os vamos el equipo se ve bien la mitad de año pues bueno evidentemente en los objetivos y a ocho meses vista se pueden ir cambiando poco a poco pero vamos a ninguno se le ayudó Se le ha ido la cabeza ni loco porque es lo lógico pero nosotros estemos peleando por por salvar la categoría y ojalá

Voz 1716 37:20 entonces pues con esto que nos dices nos da suficiente para no molestar te más y para que los oyentes del Levante sepan que lo tienen claro en el vestuario y que no nos hacemos masajes mentales por no por no decir por no decir otra cosa Koke un abrazo muy fuerte muchas gracias ahora luego alemán a fichar más el Levante no en principio no

Voz 1074 37:43 lo que aparezca una oportunidad muy buena en el mercado pendientes como siempre durante todo el verano de Borja Mayoral para la punta del ataque apareciese un central al que el Levante no le puede decir que no pero en principio como ya se demostró el otro día con la incorporación de Morales jugando de segundo delantero junto a Roger o con el rendimiento que demostraron también Chema y Postigo junto a Cavaco Robert Pierre y la posibilidad de que Vukcevic jugador que llega del Sporting de Braga para ser el relevo en teoría para Jefferson Lerma en esa demarcación pero que también en el vudú prisa jugó muchos partidos de central y eso significa que no tiene ahora mismo la urgencia entre los veintitrés con los que Paco López cuenta porque tiene siete que son Samur Rubén García Espinosa Verza sabes Yeats Iván López y por desgracia lesionado de larga duración sádico a los que levante eleva a tener que dar salida IV

Voz 1716 38:29 Ellos a lo largo de esta tarde o mañana por la mañana pueden

Voz 1074 38:32 tras destino que es Rubén García negociaciones abiertas con Osasuna de Pamplona al jugador le queda un año de contrato con el Levante más dos opcionales y están tratando de buscar la vía de la desvinculación

Voz 1716 38:43 para que sea propiedad de Osasuna

Voz 1074 38:45 Pamplona Ike Osasuna le pague en caso de conseguir el ascenso a Primera División

Voz 1716 38:49 algo al Levante en compensación por

Voz 1074 38:52 que ahora Osasuna seguía el jugador sin coste alguno para el equipo pamplonica