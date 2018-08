Aqui tienes la primera parte del partido Valencia CF - Atlético de Madrid

Voz 1704 00:00 a la pelota Mestalla Fran la primera para el Valencia Garay bate línea de presión de Antoine Griezmann encuentra con todavía en el apoyo de espaldas jugando para Gabriel Paulista la primera posesión larga del Valencia con paciencia pichichi perfil diestro retrasa para Garay con la puntera Garay ante la presión de Griezmann juega largo Puccini llega el apoyo Santi Mina el balón para Rodrigo que la pierde ante el amarga de Filipe Luis recuperas aun niegue fijaba el largo El montenegrino Stefan Savic toca de cabeza Costa pedía fuera de juego gané paulista seguirá encima de Valencia de pecho Rodrigo no poder recuperar el Valencia llevarles para Koke en medio campo Antoine Griezmann que la pisa ya la izquierda pararle mar setenta y un millones ha pagado Gil Marín por este extremo este francés polivalente hoy parte en banda izquierda no jugó apenas en el Mundial en Francia no no participó prácticamente ningún partido la falta de Jeffrey con la primera del partido a la cobra Gil Manzano sobre Antoine Griezmann ya en campo del Valencia a unos quince metros de la Medel que separa a los terrenos de juego no Koke atrás Koke para Stefan Savic la combinación zona central con Diego Godín va la presión tímido Rodrigo atrás Godín para Jan habla el gigante esloveno que sale del área el balón toquecito con los tacos de la bota el balón y juega largo pierna derecha en peine arriba para el soto de Garray la toca argentino el balón para Koke de exterior largo para limar trabaja Puccini mete la bota cristianos biquini banda para el Atlético de Madrid

Voz 1 01:21 mira justamente lo que hacía mucho el Atlético de Madrid en algunos partidos de la temporada pasada o de las temporadas pasada que era juntar en el centro del campo a cuatro medios centros puros metía a Gabi Koke Saúl y a Thomas hoy no os juega con dos tiros de banda de verdad de banda como son Correa Mar dos los centros solamente y el Valencia es el que hace eso que fía Simeone tantas veces juntar a cuatro medio centros porque vas y Carlos Soler que son medio centros ocupan las bandas del Valencia

Voz 1704 01:47 tardó en levantar el linier enfrente tribuna había fuera de juego claro debió Costa en una internada parecida al primer gol de la Supercopa de Europa pero en el perfil zurdo le pegó mal Diego Costa que la mandó a saque de banda estaba la jugada anulada verdad Ariane

Voz 2 02:01 así Air France ya me está picando los dos técnicos de pie desde el minuto uno de partido Marcelino pantalón beige camisa blanca el Cholo Simeone completamente de negro dos técnico que ya sabemos la intensidad

Voz 1704 02:10 pese la que viven los partidos ya en los duelos directos gana por la mina

Voz 2 02:13 bueno pero más el Cholo Simeone lo que sí que vamos a ver estatal

Voz 1704 02:16 morada con el bar es que no va a haber ningún gol en fuera

Voz 1 02:18 de juego que sea subido al marcador de forma ilegal porque el el el bar los va a anular es para el mejor progreso kilo ganamos con el bar es que no va a haber gol es en fuera de juego si fuera de juego el bar lo determina y ahora no ha tenido ni que entrar porque el asistente ha señalado perfectamente la posición antirreglamentaria de de

Voz 1704 02:37 en Boston balón largo para Antoine Griezmann el fuera de juego Levante linier ahí fuera de juego de Antoine Griezmann ese que dice que las obras se que ya viene muy pasado podía ser amarilla para el francés Le Emilia Gil Manzano ve respeta Antoine Griezmann balón para el Valencia en el envío vez le mar ya calidad ahora del francés esa pelota a la espalda de la defensa del Valencia estaba adelantado Griezmann el fuera de juego y posesión para hay no

Voz 2 03:04 que sí que está haciendo mucho la Liga tanto aquí en los videomarcadores también repartiendo folletos con los asientos del estadio de Mestalla es concienciar mucho pedagogía con el tema del Barça ya había quién cada asiento en una final folletos informando de los supuestos en los que entra el vídeo arbitraje para corregir a los colegiados así que la Liga insistiendo mucho en que esa es una gran herramienta para estar en poner

Voz 1704 03:23 igual que he dicho antes lo de que no va a haber goles en fuera de juego que sean ilegales sí que suena al marcador esto quizás sea un fallo del bar porque no había fuera de juego Griezmann en esta acción lo que pasa es que Griezmann sí

Voz 1 03:34 ya la jugada escorado a la izquierda no ha acabado con peligro pero pero no estaba Rodrigo para Daniel Wass daría la derecha

Voz 1704 03:42 y me pegaba

Voz 3 03:46 nivel explicaba a la continuación al Valencia perfil de ataque Rodrigo por dentro

Voz 1704 03:53 no Dani el base Marne izquierda Basile marcó Huelva de Bertone del danés tira Diagonal para dentro porque es diestro no desborda por fuera y se marcha un palmo arriba del travesaño dobla la primera para el Valencia en el cuatro de la primera parte

Voz 1 04:07 que estaba llevando más el peso de el inicio del partido el Atlético de Madrid pero sin llegar a la portería de Neto y está en la primera rápida genérica del Valencia como el año pasado con Rodrigo

Voz 1704 04:16 jugando en el centro del campo bajando a recibir apoyo

Voz 1 04:19 cuando los medios y abriendo rápidamente la pelea

Voz 1704 04:22 da ha llegado ese primer disparo de Daniel Vázquez fuera falta Decó que falta bajo de Koke Santi Mina ya en campo del Atlético de Madrid a unos cien metros diez doce metros de la medular saque en corto con novia para mina la tiene la sombra Jeffrey lo que llegan sito pierna izquierda viendo a la oposición de José Luis Gayá Gayá que retrasa para Parejo fue el Valencia en campo del Athletic carril central Parejo para no la pierdas la piel bien para Rodrigo Rodrigo Rodrigo

Voz 3 04:47 digo lo digo con Juan ja no cobrará nada colegiado pedía

Voz 1704 04:51 a plancha Rodrigo en la saca de encima Jan Oblak toca de cabeza Gaià sigue ataque del Valencia es buena la jugada de Rodrigo está sólo la derecha Carlos Soler no la he visto con novia tampoco Gaià juega en corto para Gabriel Paulista la pelota vuelve a campo del Valencia paulista para biquini la deja pasar Garay Marcelino como fuera de la técnica dando indicaciones al equipo

Voz 2 05:11 hay que mover el balón rápido cambiara de bando Garay para

Voz 1704 05:14 manejo muy malo emparejó para mí Nadal pierde mina con Godín el resto cielos novia de ataque la tiene va a ser su perfil zurdo abriendo para Gayá encarga ya Juanfran Gaià con la presión Aida de Ángel Correa Juanfran toca

Voz 3 05:27 a córner para el Valencia

Voz 1 05:31 desde el primero de el partido después de ese disparo de Daniel Wass en el Valencia se ha venido arriba primero con esa jugada de Rodrigo que le cortó aparentemente de forma limpia a Juanfran

Voz 1704 05:41 no hemos visto repetición pero tampoco lo Rodrigo lo estamos viendo llega llega Juanfran al balón

Voz 1 05:46 es que Rodrigo así que es limpio el corte y ahora con este corner el primero para el Valencia

Voz 1704 05:50 tan corto Parejo para Gayá a punto de perder Gaià la piel de Gaià el Juli Corner del Valencia anticipó Ademar vuelve al ataque el equipo de Mestalla al PIL Parejo Parejo atrás para Gaià han subido los centrales Gabriel el jefe quiere Garay que tienen que volver para atrás sigue atacando el Valencia pero en posicional paulista para novia con novia carril central a la derecha abriendo para Carlos Soler hay más a la derecha Puccini abriendo para Rodrigo que cae a banda hay con Godín al suelo bien saque de puerta pedía corre Rodrigo fue al suelo Diego Godín que tiene muchas tablas y mucha mili habrá servicio de portería para el Atlético de Madrid no sé si vosotros lo sabéis bueno es una igual una tontería pero Rodrigo el año pasado cuando hacía también partidos de calor jugaba con mangas siempre llevaba una térmica bajo pero era una también el año pasado y siempre siempre siempre se yo estuve bien

Voz 1 06:40 aquí en la grada el trofeo taronja lleva ya habían alargado a mí ya me llamó la atención en en el taronja pero recuerdo decía el año pasado Carlos nunca

Voz 1704 06:47 a corta pero eso a mí me llamó la atención y el otro día contra el Leverkusen y hoy no estoy volviendo a ver este hay un entradón en Mestalla hay un entrenador en Mestalla para ser un lunes del mes de agosto estamos seguro por encima de cuarenta mil espectadores pero seguro eh

Voz 2 07:04 no por encima de cuarenta y cuatro mil seguro Fran porque

Voz 1704 07:06 decía Adrián Nos daba hoy un dato para SER Deportivos de lleno tecno Kiko estar seguro por encima de los mil faltaban entradas por vender unas trescientas escribe día del número de socios pero hay un entradón tremendos puesto muchos ven una silla vacía PSOE Podemos alguna pero ya

Voz 2 07:21 yo que estuve en la grada viendo en directo el trofeo taronja ya había menos gente que hoy éramos más de cuarenta y tres mil así que hoy por por su propio peso seremos seguro que más de cuarenta y cuatro mil aquí me está viviendo este partidazo y eso que hace muchísimo calor

Voz 4 07:33 el lunes veinte de agosto pero eso no ha estado otros a la gente que de una ilusión tremenda por este equipo en la temporada centenares

Voz 1704 07:39 no en el banquillo del Valencia está Gameiro está Cheryshev y estaba allí los tres fichajes que ha hecho el Valencia en la última semana fundamentalmente Gameiro dos delanteros de altísimo nivel fondo de armario de mucha calidad para esta plantilla yo Hogan esta convocatoria no está coquetean por ejemplo con Griezmann en bien argentino tapando hoy esa peinada de Diego Costa juega algo Puccini falla el pase Puccini toca de cabeza Saúl peligro se viene Filipe Luis el perfil fútbol Carlos Soler el taconazo de Filipe para zonas de mar de interior jugando para Koke posesión larga del Atlético de Madrid la tienes aún el Atleti fútbol control en campos Valencia centra Filipe tocaba caray de cabeza ahí pichichi para evitar el córner trabaja bien pichichis encima el valores para Dani Parejo levanta la cabeza Band un buen pase para Daniel Wass olvidó a a Santi Mina que tenía que volver es entendieron min hay vas Aaron para Saúl Ñíguez por completar el banquillo esta otra de las caras nuevas el francés Mukhtar día cabía

Voz 1 08:39 además de la toma hoy de Ferran Torres escuchamos

Voz 1704 08:43 cómo ha crecido son niegue que futbolista como este limar encarando a Puccini el pase para Filipe Luis que pone el centro al segundo palo de cabeza Gaià despegando para el centro ha equivocado Parejo fallan el pase errático el Valencia hay que espabilar se enfada Rodrigo con Parejo ya tiene Juanfran Juanfran la Correa Corea en la frontal tiene que trabajar vas al suelo vas vas conga ya en el Valencia

Voz 3 09:05 la cobertura defensiva habrá servicio de portería

Voz 2 09:08 a para culpa a Dani Parejo a Rodrigo Moreno que como tú decías France

Voz 4 09:13 dejaba antes regiones a salir a la contra el equipo perdió en el Valencia

Voz 1 09:16 es decir que las comparaciones son odiosas pero en la comparación entre Saúl Koke que mucha gente hace

Voz 1704 09:21 para mí Saúl min veces muy bueno min les es demasiado pero es bastante mejor para mí Saúl que Koke en casi todas las facetas del juego me parece más completos que a mí también casi todo el mundo si menos menos a Hierro porque en el Mundial a Koke prácticamente lo ponía siempre según los medió ni un minuto Fernando Hierro no deja de ser un entrenador más que como entrenador tampoco ha ganado Ligas nada por el estilo pero tienen una trayectoria bastante discreta con el entrenador la lo bien les queda queda mucho como entrenador había fuera no levanta el linier buena cobertura de paulista con el pecho a ella colcha al balón Gabriel Paulista se encima de la puntera Parejo sufres Valencia sin valor la quería recuperar Carlos Soler está mejor colocado Godín que juega largo para Correa ponga ya de cabeza Gaià chica Gabriel Paulista bien sin complicaciones el balón para Juanfran todas las segundas jugadas son para ellos está mejor parado hasta ahora el equipo de Simeone Savic para Juanfran ahí quería recuperar con novia tocante SCO que Koke para correr a Correa por dentro os equivocan Correa quería Carlos Soler Aimar lo de Koke balón para el Valencia

Voz 2 10:27 el espectáculo están poniendo Marcelino Simeone en la banda ahí Marcelinho casi viviendo más tiempo fuera del área técnica casi dentro del campo muy intenso el técnico asturiano pidió a sus jugadores que recuperen rápido cuando tiene el balón Atlético de Madrid

Voz 1704 10:39 la tiene con doble presión a costa no pierdas ahí el pase corto de Gaià para Gabriel Paulista muerde arriba en la presión Costa con Griezmann tiene que jugar el Garay ahora a la carrera de Mina con efecto hay con bombín salta mina desequilibrado con Godín va a recuperar Rodrigo bueno ahora de Rodrigo pues metido a la puntera al final Filipe para recuperar pero como salió de allí el brasileño al que se relaciona con el PSG con el París Saint Germaine edad mucho mercado quedan once días pueden pasar mil cosas todavía juega Koke todavía en campo del Atlético de Madrid círculo central Saúl la pared para Koke Koke cruza campo encuentra Juanfran en los Andes Juanfran para Costa de cabeza Gabriel Paulista el rechace va a ser para José Luis Gayá la tiene vas vas para con dos no pierda Said Daniel si encima Gayá pero muy corta Saúl Ñíguez perfil zurdo pintaba el tiro o no golpea encuentra corre por dentro corre para quién corre para quien para neto ayer decía Marcelino que Simeone Atleti viven de los errores de los rivales estoy muy de acuerdo así por ejemplo marcaron un par de goles en la Supercopa contra el Madrid y está fallón Puccini y está fallón Gaià en la salida de balón es fundamental no complicarse y jugar largo si hay que perder la pelota pues se pierden tres cuartos de campo no en campo propio

Voz 2 11:51 digamos francas un cuarto Epi Chinea asomado por el área bien

Voz 1704 11:54 a falta abajo Savic falta dura habrá tarjeta amarilla la falta de Savic precioso el movimiento de Santi Mina amarillo

Voz 4 12:03 ya Adrián si había tímidos pitos de la grada porque no sabía si iba a sacar amarilla Gil Manzano finalmente la muestra en la primera de la temporada para Atlético Madrid Savic entrada muy duras

Voz 1 12:14 dos una muy buena noticia para el Valencia una tarjeta amarilla y uno de sus centrales llega tarde buen movimiento de Mina al darse la vuelta y leer

Voz 1704 12:22 Nuestra claramente el tobillo para mí

Voz 1 12:25 bien el árbitro enseñó la tarjeta amarilla

Voz 1704 12:27 ya al futbolista montenegrino no es es montenegrino además lució la bandera de Montenegro en la celebración de la super como debe Stefan Savic que ya jugó de inicio en la final de la Supercopa Parejo para novia con dos días con la presión de se equivoca cuando a a ella le robó la cartera a Antoine Griezmann no tuvo un pase claro y ahora a la contra emparejó recuperando con el lema regalo para Carlos Soler Soler para mira mira para Rodrigo el Valencia en tres toques ya está cerca del área del Atlético de Madrid Rodrigo perfil ya está encarando bien Rodrigo por fuera de la pared

Voz 3 12:59 digo segundo palo bajo las

Voz 5 13:01 no llegó a bajar la Dory el vas

Voz 3 13:04 filas cebada ocasión para el daré

Voz 1704 13:08 eh eh igual la pelota saltando hacia arriba Daniel Wass que no es un gran cabeceador no pudo dirigirla hacia la portería de Oblak Aaron para el portero esloveno en Rodrigo en la bicicleta para irse y fantástico el movimiento técnico de Rodrigo y el centro lástima que no pudo llegar viene rematarlo

Voz 1 13:29 Daniel Wass Carlos contaba ayer Leverkusen equipo Rodrigo es en la segunda parte llegando hasta el día de fondo dices esa no sí correcto está en moto

Voz 1704 13:36 ese Rodrigo Moreno está fallón con Dovi a esta fallón con dobles las entregas en los pases y falta de Correa ya Correa que levanta el brazo Correa que no es Griezmann en el fútbol como para hacerle sedes iría al colegiado extremeño que le come un poquito la oreja corre ahora dice ver aquí ven aquí ven aquí no me levante Sámano no me levanten la mano no me tienes al público encima

Voz 4 13:56 ni una más está diciendo no a Correa como Twitter entrada dura España era partido empieza a calentarse muy al estilo de Cholo Simeone Atlético empieza rascar los tobillos de los Juegos del

Voz 1 14:06 es falta clara de Correa sobre Gide ahí en la jugada anterior con dos Parejo perdiendo una pelota Parejo hizo de con dos vías recuperando la fenomenal la que prorrogó propicia la jugada de Rodrigo

Voz 1704 14:16 es posible que a falta de Gayá a Correa en la jugada anterior de carga un poquito abajo con el hombro pero luego ya es muy claras la de Ángel Correa sobre Gayá juega el Valencia Garay zona central todavía campo del Valencia cruzar la medular la divisoria Gabriel Paulista está abierto al Izquierda Gayá que recibe se desmarca por fuera vas viene por dentro Jeffrey con novia no lo ve claro Gaià toca atrás para Gabriel Paulista por dentro el pase para Rodrigo que bueno Rodrigo el afronta el para pegarle Rodrigo

Voz 3 14:42 los hola soy marchó lamiendo el palo derecho de la portería de Oblak golpeo de empeine de Rodrigo cuánto daño hace el brasileño

Voz 1704 14:55 con pasaporte español cuando a

Voz 3 14:58 el Depor dentro las siguió con la mirada dobla sí que hace echando el Valencia a la portería de la Plata

Voz 1704 15:04 que que Rodrigo lo haga también como lo está haciendo tiene dos lecturas me imagino que la mayoritaria es joder qué pedazo

Voz 1 15:13 jugador tenemos en el Valencia ojalá no se lo lleve nadie sea tan importante como lo fue el año pasado

Voz 1704 15:18 pero seguro que valencianistas que hacen otra lectura que es cuanto mejor lo están siendo mientras esté abierto el mercado más puede venir cualquier equipo llámese Real Madrid para acercarse a la cláusula que estaría muy bien vendido no se son dos lecturas que seguro que Lassalle en cualquier valencianista yo no digo de cual soy partidario vuelve a España dar un pase con novia ya es el cuarto o el quinto trabaja recuperando Carlos Soler ahora me lleva tiempo Parejo ojo a Corea en la frontal Correa para Costa Acosta en la frontal del área Correa Barber de Costa Neto

Voz 6 15:50 no

Voz 1704 15:51 le pegó Diego Costa pierna izquierda raso abajo ha bloqueado sin problemas neto que juega largo para Santi Mina mira con Savic vine tiene una manía que en vez de saltar de cabeza arriba inopia central mirada central ya en el segundo que pierden el central nunca las toca de cabeza ahora está mejor colocado Stefan Savic al suelo paulista paulista con Correa trabaja Griezmann retrasando para Koke Koke Saúl juega el Athletic Valencia pegarles interpuso el corpachón con dos vía lateral para él Atlético de Madrid me gusta lo que ha hecho Gabriel en la jugada del disparo de Diego Costa porque es que está en la marca bien con Diego Costa justo cuando Diego Costa va a recibir la pelota se aleja se mete más dentro del área y le deja Diego Costa recibir y además tener espacio como para terminar golpeando menos mal que la salido un disparo muy flojito fácil para neto

Voz 3 16:40 estamos en el diecisiete primera parte campo de Mestalla y pide la curva que a me tomo Mestalla cero cero Valencia Atleti alzando el telón

Voz 1704 16:49 la temporada el centenario Juanfran de cabeza Juanfran para Antoine Griezmann posición teórica del extremo derecho retrasa Griezmann para Saúl Ñíguez mordía ahí los tobillos con novia Saúl para Koke Koke para Juanfran y Juanfran para Griezmann fútbol control del Atleti de Simeone este equipo que ya está mucho más cerca de Barça

Voz 3 17:09 Eric que del cuarto o el quinto en presupuesto en potencial en ciclos un rival de primer nivel que tiene el Valencia hoy Le limar

Voz 1704 17:16 de mar con Puccini Le mar seguirá claramente vuelve a levantarse Nole apretó demasiado Puccini I quería recuperar con novia que sacar suelo balón para Saúl Saúl por dentro con la izquierda pintando abre para Juanfran a Juanfran la pena venga ya los jugadores que comparten representante ojo que recibe ahí Griezmann entre líneas ha metido la bota a Dani el más habrá córner para el al ético de Madrid Le mandan ahora un un mensaje desde la que Urbanor

Voz 1 17:44 enseñando me una pancarta que han sacado fuera en el recibimiento al al club la del incendio que no tiene nada que ver con el fútbol pero pero que no han dejado en el Valencia meterla o enseñar la dentro del estadio no entiendo porqué el absurdo de no permitir que salieron

Voz 1704 17:56 pancarta que decía la nostra Solidaritat en el Poble es afectado Sperling Sendin que si tuviera alguna lema político lo entiendo pero solamente hay algo positivo en esta pancarta que mostraba la Curva Nord fuera del estadio y que no ha dejado el Valencia que le enseñen dentro bueno no lo entiendo su Torner se resolvió con una falta de Godín sobre F quieren Garay balón por tanto para el Valencia para neto en la falta que tiene que votar desde el área propia poquito fuera de área pequeña a la altura del punto de penalti neto que saca a la gente no quiere jugar en corto a la zona de Carlos Soler con Filipe Luis Carlos Soler el Filipe Luis el balón para con Gómez al que hoy pichichi en el carril derecho Pitxot sí pichichi por fuera se marchó de Filipe Abel Piqué sí Gobi ser vicio de valga por el Valencia eliminadas Casanova pichichi en este partido

Voz 2 18:48 hoy martes Moraleda lo que ella Aneto porque ha sacado el portero brasileño obedeció al míster

Voz 1704 18:52 aparejo se puso Koke de por medio

Voz 3 18:54 no córner para el Valencia en el equipo de Mestalla dos el Valencia uno el Atlético de Madrid

Voz 1 19:03 la pareja no sé si será quitar Rodrigo que hay ahí va antiguerra no sí sí sí pero

Voz 1704 19:07 va Rodrigo parangón pierda apareció pareja más centrado para pegarle se puso para ICO que a ver si te corres un poquito anterior el anterior Gili Corner que perdió el Valencia otra vez en corto Parejo para Gaià Gaià para vas vas con Correa repite vas para Dani Parejo Parejo para Carlos Soler en la frontal Soler para Gayá Gayá se gira a la pierde Gayá con Griezmann vamos a ver la contra el Valencia con dudas en el servicio de esquina digo Costa la presión buena la recuperación de Santi Mina min en la frontal el paso para Carlos Soler va a pegar el niño no

Voz 3 19:44 fuera desviado

Voz 1704 19:47 en el golpeo de Carlos Soler el Valencia que saca rédito de un mal córner sería cuestión del siguiente ponerlo directo al punto de penalti como toda la vida para hacer la pizarra hay que tenerlo más claro sí pero pero si si nos fijamos en las jugadas de de Gili córners que luego son efectivas hay muchas separan hay muchas no digo en el Valencia Vigo no son pero para serlo tiene que haber menos dudas en los jugadores que las botas y en el Valencia aquí en el campo Carlos vio muchas cosas esas dudas ataca Carlos Soler en Karanka Felipe cree que lo que te lo encara Carlos pero encuentra me pase para Puccini pichichi con la derecha gira sobre sí mismo ante la marca de Le mar hito que tras para Garay pero está jugado el Valencia en campos del Atlético de Madrid condón voy a para que va de último que es Gabriel Paulista levanta la cabeza habría él el pase de Gabriel es bueno y es para Puccini Le pique Simeone al que Le Pen de Pichincha si la presión de Mar banda para el Valencia el veintiuno de la primera parte buena imagen buena puesta en escena del equipo de Marcelino concediendo poco llegando arriba con disparos de media distancia la tiene Gabriele Gabriele para Gaià defienden todo el Athletic en su campo el pase de Gayá para mina que se cae ante la marca de Savic varón ha salido Balón de banda para el Valencia ya en campo de las bético de Madrid saca de banda Gayá Gayá para con novia y con novia hay con novia hay con novia que partidito fenómeno tiene que estar mucho mejor el francés con balón

Voz 2 21:16 el Leverkusen acuérdate Frank que los tituló Marcelino en la primer mitad

Voz 1704 21:20 veo no tiene nada que ver lo que llevamos visto de cuando viaja a lo que ha sido toda la temporada pasada mina mina con el P echó a punto de perder mina con Savic apareció en la cobertura Saúl Ñíguez y larga la pelota para Gabriel Paulista que salta bien sin brazos en la ganada Diego Costa para el Valencia se equivoca Puccini la pierde pichichi recupera Saúl Ñíguez que me encanta que han jugador Saúl ese pase que se inventa para Costa bien Gabriel ahí estaba con doble con Griezmann el balón para Diego Costa ataca el Atlético de Madrid la tiene Koke abriendo la derecha Campos Valencia para Juan Juanfran repite Juanfran para Koke la presión de condolencia en la derecha tiene Juanfran Juanfran gana metros encarga ya comparten agente tomará Consulting ambos tanto Juanfran como Gayá ojo el pase para Correa Correa con callada la tocado el último Gaià habrá córner para el Atlético de Madrid eh ahora que estoy viendo los números de los jugadores del Valencia lo has dicho tú cuando presentaba a los jugadores eh Soler ha acogió el ocho el ocho el año pasado que no digo pues como no conocen

Voz 0691 22:17 bueno Vietto si te lo digo Luciano Vietto abierto

Voz 1704 22:22 Vietto acogió el seis llevaba inmóvil seis Albelda lleva archivo bits la temporada pasada masivo y ex titular ayer en el Bernabéu mono como los nueves que están en los nuevos que están en el banquillo el nueve de fases lo ha quedado Gameiro el XXIII elegido la Jerome C y Cheryshev que llevaba Pereira el año pasado queda libre siete que parece que tiene dueño el dos y el dos que no ha querido pichichi empezó la pretemporada con el dos pero el que inscribió el Valencia en la Liga la Federación

Voz 0691 22:51 es el XXI

Voz 1704 22:54 juega Juanfran en el círculo central las es de Parejo a perder Atlético de Madrid la gana Rodrigo pero en campo propio buena presión del Valencia pero claro está al ochenta metros de Oblak la tiene Gayá de allá para aquí con novia está libre con novia para pensar para levantar la cabeza y para dar un buen pase a ver lo que hace con novia separa toca tras para Garay faltó movimiento delante para un buen pase Parejo perfil diestro Parejo para pichichi pichichi pichichi sea pichichi pichichi para forzar el córner la ayuda de Filipe Luis un dos contra uno ver pichichi café Se marchó Puccini de mar no de Philippe P el trabajo de Carlos Soler Filipe para que se la quita de encima y que juega largo parón balón que puede salir de banda sino límite Gabriel Paulista toca Gabriel Paulista banda para el Atlético de Madrid

Voz 2 23:39 tiene prisa Simeone que le da el balón rápidamente Antoine Griezmann pero el Atlético ahora

Voz 1704 23:43 quiere más tranquilidad Gil Manzano va a avisar agachó los

Voz 2 23:46 desde que ha salido el área técnica para coger esos valores

Voz 4 23:48 si en el banquillo de Marcelino ya o las mismas Diego Simeone pitada de Mestalla con el técnico argentino del Atlético de Madrid

Voz 1704 23:55 de momento Fran los ve igual cuatro minutos que llevamos responden a lo que esperábamos y que decíamos en la previa con los datos en la mano ocasiones ocasiones el Valencia ha tenido una no la de la de vas desde lejos ocasiones ocasiones para habidos el disparo de bases de Rodrigo son son tiros de gol en el Bernabéu el anatema ningún bueno un tiro de Diego agosto también pero muy flojito penalmente ocasiones muy claras no son ninguna de las tres en la tónica de los enfrentamientos Simeone Marcelino haber ahora Griezmann con Correa bien colocado Jeffrey con vía tiene una forma de correr con dos a que parece que le duela algo pero es que si jugó toda la temporada pasada entonces no sé muy bien si tendrá molestias lo quitó muy pronto Marcelino como decía Adrián en la primera parte del partido el naranja contra el Leverkusen

Voz 2 24:42 he hecho Marcelino reconoció como en sala de prensa que tenía molestias Geoffrey con Villa que no estaba claro al cien por cien que llegar a este partido fue finalmente ha llegado pero de momento no mira hacia el banquillo ni en la banda de Marcelino hay movimiento al respecto

Voz 1704 24:54 Darío Ferran Torres por con novia y lo que hice es meter a Carlos Soler y jugar Carlos por dentro banda para Juanfran banda para el Atlético de Madrid veinticinco primera parte campo de Mestalla se lo cuenta el Carrusel deportivo de la Cadena SER una temporada más con el Valencia año Champions temporada del centenario un año histórico aquí está la Cadena SER como siempre en el campo de Mestalla de Valencia ataca el Atlético de Madrid la tiene Godín Godín para Juanfran el balón es para Saúl encuentra Griezmann peligro Griezmann fíjate va a pegar de Griezmann el pase para correr peligro pero conmigo Correa goles

Voz 3 25:26 cuál de Correa buenísimo el pase de Griezmann para Correa recibe sólo correo dentro del área un fusil bajo Aneto

Voz 1704 25:34 Marc el Atleti pase genial de Antoine Griezmann para Correa Valencia cero Athletic uno no protesta nadie no pero si hubiese fuera de juego el bar lo va a anular pero la protestan

Voz 1 25:46 del Valencia así que no debe haber fuera de juego pero a mí la posición de Correa en la toma de la televisión e en la toma de la televisión que es la que había en ese momento era rara eh de Correa vamos a ver ahora

Voz 1704 25:56 seguro que mil tomas más en las que a mí por lo menos me saquen de dudas Si fuera fuera de juego el lo anularía ahora la estará vamos a ver mucho no es hora de juego ahí está el Balón de Griezmann es que va con mucho retraso ano a Correa no está en fuera de juego dos jugadores están Diego Costa que no intervienen los rompe Puccini correcta totalmente la posición de Correa así que perfectamente válido el gol con el que el Atlético de Madrid se ha adelantado en Mestalla que cómo se lo ha tomado area

Voz 4 26:24 Jarro de agua fría lo que pasa que enseguida la curva por la original General de Valencia se rompen las manos aplaudir animar enterrar a tratar de levantar

Voz 2 26:32 equipo de Marcelino porque queda mucho partido si acaba de Maqueda Atlético pero todavía hay mucha tela que cortar en Mestalla

Voz 1704 26:37 eh pues la gran novedad en el once de Simeone es el que ha marcado el gol que es un buen entrenador es por estas cosas el otro día hizo buenos cambios en el partido de la Supercopa y algunos muy criticados cuando salió Thomas para jugar por detrás de Diego a costa de segundo delantero Tomás hizo un partidazo en los tramos en el tramo final en la prorroga el Atlético de Madrid acabó ganándole cuadros al Real Madrid en la novedad en el once hoy era la presencia de corre en vez de Rodri respecto al equipo de la Supercopa y Correa es el que ha adelantado al Athletic en un pase maravilloso de Griezmann que para mí hacer la diferencia la jugada luego marca Correa bien pero el pase Griezmann es un pase de fantasía

Voz 2 27:15 ya hay una persona con el peto del bar ahí el área técnica que se acerca al cuarto árbitro cuatro habitó se lleva la mano al al oído al pinganillo supongo que le están diciendo que efectivamente no había fuera de juego ni lo están verificando pero sí que es curioso ver a una persona con el peto Icon con las siglas del bar hablando con el árbitro

Voz 1704 27:32 hay un peto del bar

Voz 2 27:33 sí sí lleva hay una persona hay un chico con el peto

Voz 1704 27:36 que está al lado del monitor que irá a ver el árbitro cuando tenga

Voz 1 27:38 que ver algo no que sabe que hay un monitor instalado en

Voz 2 27:41 hay en lo que separa los dos banquillos dos zonas técnicas ahí está el el del Valcke a Checa el árbitro porque momento

Voz 1704 27:47 recibe sólo Carlos Soler dime de marca para dentro Niño maravilla con la izquierda buen pase para Rodrigo el afrontar la pegarles el fuera

Voz 3 27:56 hola

Voz 1704 27:57 la crisis zapatazo con la zurda de Rodrigo arriba estiró el brazo habla que creo que no llega a tocarla servicio ve portería para el Atlético de Madrid todo el daño que hace el Valencia no hace así con combinaciones por dentro hoy con golpeados prácticamente en la frontal del área por si alguien se ha puesto el carrusel con el partido ya ha empezado el dato tremendamente llamativo que comentábamos en la previa en la presentación del Carrusel es que en los enfrentamientos tres Simeón y Marcelino nunca ha habido más de un gol esos partidos o cero cero o uno cero para cualquiera de los equipos se han enfrentado ocho veces con Marcelino comer los del Valencia como entrenador del Villarreal ocho partidos entre ellos nunca ha habido más de un uno cero así que tendría que romperse esta estadística para que nos llevemos un buen resultado porque si no esto terminaría si momento era la pausa la parada de hidratación recordamos estamos en el veintinueve de la primera parte gana el Atlético de Madrid desde el veintiséis con el gol de Correa en Mestalla todavía mucha tela que cortar Valencia cero Athletic uno pues como el partido tiene esa pausa nosotros también hacemos no

Voz 1704 29:19 esto de la pausa de hidratación que así es como se llama lo que están haciendo ahora los jugadores de los dos equipos el lo tienen que convenir si no me equivoco eh sino corregir Mel lo tienen que convenir entre los dos equipos y el árbitro les preguntas y los dos están de acuerdo en hacerla se hace en estas fechas de las jornadas de verano en las que todavía el calor es importante por ejemplo yo retransmitió el sábado en el está desde de la cerámica el partido entre el Villarreal y la Real Sociedad que era a la misma hora era a las ocho y cuarto empezó a las ocho y cuarto no se hizo en la primera ni en la segunda parte ninguna pausa para que los jugadores e hidratarse convinieron en que no era necesario Pacios buena temperatura tampoco un calor asfixiante y no se hizo esa esa pausa cada partido se decide antes de empezar entre los equipos si iban a hacerla o no van a hacerlo dependiendo de los grados de temperatura que haya en el estadio en cuestión no sé qué grados tenéis ahora mismo en en Mestalla

Voz 2 30:15 lo Carlos puedo chequearon el móvil cuando empezó el partido hace media hora que estábamos a treinta y un grados sensación térmica era de treinta XXXI así que en el mes por encima de treinta yo creo que

Voz 1704 30:23 es lógico que la vida no es una más ahí hay mucho nosotros

Voz 2 30:25 qué bochorno aquí en Mestalla así que el calor es es intenso

Voz 1704 30:29 acabó la pausa ahí juega largo Filipe Luis para el salto de Garay no pita falta Gil Manzano mejor porque podía verla al apoyo venía Santi Mina Santi Mina la pierde no aparece con dos por dentro tiene que sacudirse el Valencia ese mazazo que ha sido el cero uno de Correa juega Saúl por supuesto en el que el cero dos antes del descanso la tiene costa a costa para Saúl a Saúl Le aprieta para recuperar bien cuando ya para mí ya por espacio arriba Rodrigo Si debe min Amina Amina Amina la pierde mina pero había de segunda oleada Carlos Soler Carlos por dentro Carlos para mina mina

Voz 3 31:02 hola hola

Voz 1704 31:07 un poco a trompicones un poco trompeta yo el contragolpe del Valencia no les dio la primera mina Asia Carlos Soler volvió bien bueno Transit John Hay de Diego Godín balón para el Atlético de Madrid ha ido a trompicones Mina ha ido bien Carlos Soler porque ha corregido lo que había perdido Mina y le ha dado otra vez el el balón pero no no ha podido sacar fruto que Balón de Correa para Griezmann y que pero te de Griezmann para Diego Costa El afrontar Costa con aire recorta por la derecha polis va a pegar recoge

Voz 3 31:33 no le la tocado neto

Voz 1704 31:36 da Puerta el árbitro yo creo que la toca neto marcaba el el linier marcaba córner el Vinyes marcaba corner en está marcando córner ahora hay más ardiente Cascorro directo neto acaba de salvar el cero dos pero claramente a ver qué dice la tele la Repe

Voz 2 31:51 también lo visto para Veneto

Voz 0691 31:53 el golpeo de Costa pero vamos iba dentro iba dentro pero seguro

Voz 1704 32:00 sí lo justito lo justito iba dentro iba dentro eh con la yema del dedo eh yo creo que la mara neto e con la yema de la pala neto y evita que Diego consta que lo había hecho todo sea dicho un roto completo por un lado y por el otro a Garay si bien el córner el tercero para el Atlético de Madrid hoy a votar colocó que les pone corta primer palo Godín que la peina bien Garay tapando ir encima Rodrigo para que corra Carlos Soler está mejor colocado Juanfran

Voz 0691 32:27 balón para ellos bueno parece que el partido está escribiendo un guión para que la segunda parte aparezcan Gameiro y allí si incluso esta emisión jugará su allí vamos a ver cómo lo expone

Voz 1704 32:41 para el delantero no creo que el Valencia vaya que ahora el partido sin Rodrigo

Voz 2 32:44 pero ya veremos qué pasa con Carlos Soler y a lo mejor también cruzó con Pichincha Ignacio una reestructuración

Voz 1704 32:49 de ahí costa costa costa con Gabriel peligro ha pitado falta menos mal aplicado a la AFA la falta de costa a Gabriel Paulista porque se comió la marca Gabriel claramente falló en la marca Gabriel Paulista pide mano Gabriel Paulista de Costa que difícil de marcar es Diego Costa que incómodo y menos mal que pitó la falta Gil Manzano ya alemán Un guasa diciendo que se ha hecho oficial algo que ya estaba bastante avanzado que es el traspaso del jugador del Levante Rubén García a Osasuna por las próximas tres temporadas no tiene coste el fichaje por parte de Osasuna y el Levante se guarda una opción de recompra también sin coste en las dos primeras temporadas y además se reserva el cincuenta por ciento de una futura venta es algo parecido lo que el Valencia hizo también con Osasuna con Nacho Vidal a falta ahora de costa Daniel Wass del respetable tarjeta amarilla es verdad que corta la acción de transición rápida del Valencia pero es una falta bien hecha por parte Diego Costa Parejo para con novia con novia bien con la derecha abriendo para Gayá estamos en el treinta y cuatro de la primera parte y queda mucho partido tiene que despertar Mestalla un poco adormecido un poco triste está tristón el campo después del gol de Correa ataca Puccini buen recorte de Pichincha Ademar la pole Pichincha la olla asalta Savic quiere llegar Filipe antes de que salga ya ha llegado Filipe ahí ataca el Valencia Ezequiel Garay la pena ya Rodrigo equivoca Garay esta Juanfran el rechace no obstante es para Gayá allá para pareja yo no pierdas Dani bien parejo con la izquierda para Gayá el ataque del valenciano oleadas en el perfil zurdo Gayá para Daniel Wass a persigue Ángel Correa el argentino el autor del cero uno la tiene vas para con Doblas controla con novia que está sólo menos mal con para Carlos Soler el niño maravilla encara alemán ir repite con con novia ahí le falta el Valencia calidad idea es un último pase el estático del año pasado era yo creo que la principal asignatura pendiente que tenía el Valencia cuando el equipo rival está metido atrás y el Valencia tiene pues sí

Voz 1 34:53 el esférico con todos en campo contrario

Voz 1704 34:55 no faltan cosas al suelo mina que la pierde ojo a la contra del Atlético de Madrid la tiene eh me pedía penalti Santi Mina con Savic para mí no había nada nada nada y juega Antoine Griezmann ya de parado porque ha vuelto mi del Valencia en el repliegue XXXV primera parte Valencia cero Athletic uno El gol de correr el veintiséis Pierce Carrusel deportivo de la Cadena SER una temporada más en Mestalla el año histórico del Centenario año Champions vamos a ver si el equipo mejora puede al menos empatar el partido no arrancar con derrota la tiene Koke con Izquierda repite para Juanfran bueno ellos ahora sin prisa a tener la pelota a jugar en campo del Valencia ya esperar la oportunidad Correa Correa el pase para Griezmann se asoma a la frontal Griezmann con Gaià el taconazo es bueno rectifica Daniel Wass papeletas para el Valencia la tiene neto áreas pequeñas Lito en corto parece que gala ahí hay un espacio tan tan grande entre Parejo y Santi Mina hay cuarenta metros en los que no aparece nadie del Valencia para un pase entre líneas

Voz 0691 35:53 a nadie ahora bien Parejo para mina mina oxigenar

Voz 1704 35:58 Izquierda para Daniel Wass vas cara a correr toca tras para con novia hasta ahí el Valencia de categoría pero cuando llegue allí se apaga la luz como la canción de Alejandro Sanz ver Carlos Soler el pase no es bueno para Rodrigo parejo al suelo bien con lema

Voz 3 36:13 la pareja que la pone al segundo palo vas de cabeza algo fueron

Voz 1704 36:19 ya no Cayo Nadj al segundo palo no pudo nadie rematar hacia la portería de Oblak otra llegada en largo del Valencia servicio de portería para el Atlético de Madrid todo menos de un ataque estático que termina con remate a portería una portería no porque ha ido desviado pero por lo menos en un estático el Valencia ha hecho algo productivo viene de una recuperación muy buena de Parejo ante Le Mar al que todavía no lo hemos visto absolutamente nada eh termina con ese remate de Daniel Wass de cabeza que se marchó desviado bueno por lo menos algo es algo salta de cabeza Garay que se la gana Diego Costa largo pichichi pichichi con mina mina huele ni una para arriba con Savic Antoine Griezmann a falta de Parejo balón para el Atlético de Madrid

Voz 2 37:02 gestos de desesperación de Dani Parejo con Gil Manzano le dice que Griezmann se dejó caer hacia atrás y que no hizo falta

Voz 1704 37:07 quedan ocho para el descanso estamos en el treinta y siete de la primera parte la falta en el círculo central para que la voz de Koke Resurrección

Voz 2 37:15 os decía antes lo de Carlos Soler pichichi porque aprovechando de hidratación Marcelino sí que ha estado muy bien

Voz 1704 37:20 el lateral del Valencia italiano también de que

Voz 2 37:23 Carlos Soler mucho de indicaciones para los dos no está gustando al técnico asturiano las funciones de sus jugadores de banda derecha por ético Madrid está llegando está haciendo daño y sobre todo es que Puccini no asoma no se otra cosa

Voz 1704 37:33 yo fíjate Adrián que lo que más que a nivel defensivo lo que les corregía a Carlos y a Puccini básicamente es que viene muy por dentro pichichi y lo que tiene que hacer abrir el campo yo creo que es más eso a nivel ofensivo bueno permanece tiene la pelota porque defensivamente Le mar no está haciendo nada por ahí defender Le mar Le Mar tiene el chip de Simeone ya Carlos eh de talento pero está trabajando está defendiendo está metido atrás pero sí que es verdad que en el estático cuando el Athletic se cierra que encierra siempre no están combinando bien o entendiéndose bien por banda entre pichichi Carlos sóleo Puccini que no encara Filipe no encara ninguna le decía hay que encarar hay que atrever ese Marcelino dentro del campo de indicaciones a ver está de Puccini con Filipe nada para atrás y balón para Garay ahora era uno por uno no había ayuda del mar por eso pedía uno el intentar encaladas para romper por fuera ataca el Valencia que tiene más posesión seguro en esta primera parte pero va perdiendo el partido el centro de Gaià amiga dada la avenida de Aragón Santi Mina de cabeza buen centro de Gaià servicio de portería para Jan Oblak el Valencia amaga amaga amaga llega ya a la flota tal porque centros pero le falta pegada dentellada le falta dar el golpe de gracia

Voz 2 38:44 ya no es el remate Santi Mina pero aquí mucha gente en Mestalla se levantaba pienso siento inseguro ya con ganas de ver a los fichajes a Gameiro lleva su allí

Voz 1704 38:54 pues ya no la pierna derecha el esloveno a la zona de Gabriel Paulista que está solo que salta de cabeza que se la gana Diego Costa en que ya la baja para el Valencia haciendo una primera parte es muy correcta al Valencia las cosas como son Parejo para Rodrigo Rodrigo para Carlos Soler el pase no es bueno banda para ellos los de Marcelino de correcta de locos bueno pero ocasiones no hemos tenido clara sin Atlético Madrid ha tenido la del sin hacer nada no y hombre la casa en secreto con el paradón son dos bastante claras para mí el partido carros a su partido de igualdad de músico haylas y por eso lo de correcto te lo compro pero al final el Valencia que lleva más peso del partido no ha generado nada claro y el Atlético Madrid dos juega Saúl podemos convenir que es casi un calco

Voz 2 39:40 en la primera mitad del año pasa aquí en Mestalla empate a cero pero detrás del Atlético

Voz 1704 39:43 así que el partido del Uganda e contra Atlético Madrid no está sabiendo jugar ni el año pasado ni de momento hoy para osea sabías jugar hacerle peligro será el peligro lo reconocía ayer Marcelino en rueda de prensa que tampoco lo está haciendo demasiado juegan ellos dos en campo del Valencia en el cuarenta de la primera parte eh fuera de juego de Diego Costa lo marca el balón para el Valencia para mí el partido el Valencia hasta que llega tres cuartos de campo es bueno su partido claro eso sí potable correcto para poner adjetivo que queramos pero ahí ahí hay una carencia un jugador que marque la diferencia en el último pase Nos acciones clásicas de Pablo Aimar ha pero eso estamos hablando amigo de media punta ya este sistema no no tiene mediapunta Rodrigo tratada hacerlo muchas veces a ver pichichi pichichi por la derecha el auto pase que no a salir

Voz 0691 40:36 puerta para Oblak tímidos aplausos en Mestalla

Voz 2 40:42 qué te han venido como decíais un poquito abajo más que con el gol de del Atlético de Madrid que también sobre todo que el equipo no genera ocasiones llegó o no la gente esperando a ver un partido más vibrante y con el Valencia asediando a Jan Oblak en la primera parte el conjunto visitante estas viendo bastante tranquila

Voz 1704 40:55 a ni tampoco le podemos pedir que que que que desborde por la banda el pichichi y chileno Marcelo claro si sigue su jugador un lateral derecho yo lo recuerdo el Betis defensivo creo que ha mejorado bastante no lo he visto en la pretemporada casi pero sí que has visto en efectivamente estaba bien este año pero pero yo en el Betis les recuerdo un buen lateral derecho en la fase en la faceta defensiva pero que no tampoco se prodigaba mucho en el ataque así que no les vamos a pedir que ciencia que elige bien

Voz 0691 41:23 pero que no no sus virtudes el desborde su virtud Unos el desborde

Voz 1704 41:27 no sé lo que no lo que no veía en Montoya Marcelino el año pasado sí que se lo va a dar biquini que es ser un buen lateral derecho en defensa pero ojo y viceversa o flexibilice versó ya tenía más de lo que tiene pichichi la ley a lo largo de Parejo no se entendieron Gayá y Daniel Wass llegaron para Juanfran en corto Juanfran para Koke pierde muy pocos balones Koke contra la maniobras buena de Ángel Correa Correa el alemán además repetía Carlos Soler la fallida de Carlos Soler la falta de Gabriel Paulista dar aventajada árbitro peligro peligro peligro Diego Costa en el extremo derecho Diego Costa con Carlos Soler hay mete el cuerpo Carlos Soler al suelo hay corner para él pues Madrid por terminar con lo de con lo de colegio ni en lo que también se le pide a cualquier lateral bueno aunque sea muy bueno en defensa y nota tan prolífico en ataque es que de vez en cuando algún centro bueno seguro que nos pondrá veremos algún centro de Elche traducir por eso por eso por eso creo que por eso jugador con el que no va no va a desbordar a al al las al lateral del del rival bueno una vez lo podrá hacer pero que no va a ser una constante ni mucho menos pero has a pero poner balones bien si exacto a Filipe Luis nos va a desbordar pero centrar a ver el corre para ellos la quería tocar Godín de tacón Otro córner es el séptimo córner de la primera parte muchos córners dos votos el Valencia cinco ya el Atlético de Madrid en el cuarenta y tres de la primera parte de nuevo mar con pierna izquierda la ponen en corto al primer palo Santi Mina tapando bien la piel de Rodrigo con Le mal ahí no comentamos errores Rodrigo por favor Le más línea de fondo a punto de perder en banda el pase para Koke está en fuera de juego la gana Rodrigo que no se complica levanta el banderín el linier balón para el Valencia estaba en fuera de juego Koke para el Valencia queda frito y medio les mar tienes nombre de personaje de película Marga el ladrón bueno de Ocean's Eleven el mentor de Brad Pitt George Clooney buena peli muy recomendable eh como siempre deportes en la Cadena Ser ya el rincón del cinéfilo luego hay Garage haciendo de lateral derecho del que estaba extremos Puccini pero Sevilla tapan Saúl y Filipe se lo sabe Simeone no María al Valencia la tiene el Garay levanta la cabeza está sólo va a ser la izquierda había visto Garay le he visto Garay y Juanfran que toca de cabeza la segunda jugada bien para Gayá Gayá el área ella por fuera Gaià resida por ya ha metido la pierna al final Juanfran banda para el Valencia que lástima ese auto pase que no ha salido

Voz 0691 44:05 no

Voz 1704 44:07 saca de banda Gabriel Paulista todo son prisas ahora pero habrá Alargue porque está todo preparado con la tablilla Si bueno habido pausa para hidratarse

Voz 0691 44:13 eh

Voz 1704 44:14 habrá Rodrigo reaparece por dentro Rodrigo para con dos ya con novia en la frontal al Izquierda abierto Daniel Wass Jaycee que el Valencia rondando el Colomer que se vive en Valencia a la izquierda a la derecha a la derecha la izquierda pero hay que morder hay que atacar hay que poner un balón dentro a ver qué esa la tiene pichichi Puccini con Filipe no le ataca ni una vez ni una le ataca para Garay dos minutos

Voz 2 44:38 no no vamos a estar cuarenta y siete pues eso queda la primera parte