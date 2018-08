Aqui tienes la segunda parte del partido Valencia CF - Atlético de Madrid

Voz 1284 00:00 para el Valencia es para Gabriel Paulista después de una falta para mí claras muy clara de Garay sobre Diego Costa que no pitó Gil Manzano una falta justo en la frontal del área que hubiera sido muy muy muy peligrosa vamos a ver quién sale a calentar ese es game

Voz 0684 00:14 Ello pues es Gameiro el chef se peso es

Voz 1 00:18 saludos precisamente fíjate Gameiro saluda Cholo Simeone también a compañeros a ex compañeros suyos en el Atlético de Madrid el francés de momento sólo dos Gameiro Cheryshev falta un tercero que en breves instantes imaginamos que veremos de momento insisto sólo dos este extraño ya está ahí es Messi basó allí el delantero belga Se va a poner el peto aplausos en Mestalla insistimos dos delanteros Gameiro el brazo allí y un extremo como Cheryshev ya calienta en la banda de Mestalla

Voz 2 00:41 con nuestro nuevos ahí están vamos a ver si tienen la oportunidad a los tres de jugar hoy a los primeros segundos de la segunda parte el bonito

Voz 1 00:49 Froome decía un periodista belga vaso allí

Voz 2 00:51 el banco allí y si con acento en la ahí pues macho allí que es un programa oficial el el el fichaje ya hubo una rueda de prensa de Marcelino en la que se le preguntó por él él en su respuesta dijo basó allí

Voz 0684 01:04 él ya sabía que iba a venir graba hasta que había hablado con él sí había hablado con él sí sí

Voz 2 01:10 había hablado con Cheryshev con Gameiro y con allí la esa lo tengo pendiente en alguna rueda de prensa preguntarle hay algún fichaje desde que es entrenador del Valencia con el que tú no hayas hablado para convencerle de que venga creo que no

Voz 0684 01:21 no no voy a preguntar en algunas es lo que pregunta

Voz 1284 01:24 eso después de ganar algún partido si si no va a ser complicado conteste el pase de Gabriel Paulista a la cabeza de Carlos Soler un poquito forzado a yo estoy en las previas los partidos no estoy yo estoy en las ruedas de prensa previas después

Voz 2 01:36 he ganado una una previa vale vale viniendo de ganar una Champions no soy un nazi que esté contento

Voz 1284 01:42 ataca el Valencia con dos vías para Abbás Rodrigo hizo la ruptura en vez del apoyo y el balón es para Savic que juega largo para que recupere Garay Garay para Carlos Soler que regatea Filipe Luis pero todo los regates son para afuera con novia con novia Se va de Saúl pero aparecen enseguida Diego Costa es una maraña tremenda la que ha montado Simeone como en todos los partidos aquí en Mestalla la tiene Parejo Parejo para con dos viaja con Dovi a la derecha para Carlos ser libre de marca pone el centro Carlos punto de penalti que quería venir Daniel Wass le toca de cabeza a Griezmann y monta la contra Saúl menos mal que el paulista Gabriel en el pase por dentro para Rodrigo Rodrigo en la frontal abre para Carlos Soler Carlos mes dice

Voz 1704 02:26 en el campo de Mestalla deja seguir el árbitro alemán el balón para Rodrigo Rodrigo para Carlos Soler con venga vas vas vas vas vas de muy fuerte Daniel Wass puerta para hoy la gente insiste

Voz 4 02:38 el motor no pero venía de un rebotes difícil que pita pero ya ahí

Voz 0684 02:42 no sé si ha pegado no en el brazo pero aunque haya pegado como dice Adrián viene eso de un rebote no les en el culo creo en el lazo no

Voz 1284 02:51 área el partido va a ser esperar si el Valencia no empata al momento en el que Marcelinho me cambios pero cuidado este es un partido en el que además del cambio hombre por hombre hay que hacer algo más para empatar e no solamente es quitar la mina poner a basó allí y hay que hacer más tengo la impresión porque como defiende de cómodo el Atlético de Madrid totalmente de acuerdo

Voz 2 03:10 aunque un cambio en banda va a suponer

Voz 1284 03:13 nada más ver la operadora Carlos Pichi para Rodrigo Rodrigo por fuera es que se Zaza de la marca de Godín pero parece Philippe

Voz 0684 03:19 eh

Voz 2 03:20 perdona carros decías decía que que sí que estoy de acuerdo que hay que hacer algo diferente e aunque metas a los cambios de los tres que están calentando pero que sigue uno de los cambios que sería Cheryshev aportaría algo diferente a lo que de te da vas en banda porque es sabe mucho más vertical

Voz 1704 03:35 eso sí nosotros haría al delantero por delantero pero sí tendría que cambiar un poquito el Valencia en la forma de atacar por lo menos

Voz 1284 03:41 buena falta ahora sobre pichichi de falta de Filipe Luis

Voz 1704 03:45 la falta está en el pico del área grande área derecha buen golpeo para un zurdo a portería pero se ha puesto el Parejo Pau directo al punto de penalti también se necesita porque no lo está escuchando de fondo Adrián

Voz 2 03:59 el apoyo de Mestalla eh el año pasado fue muy importante en varios partidos en el jugador número doce el Valencia en partidos como éste que va perdiendo no necesitó también

Voz 1 04:07 lo dice Marcelino es importantísima la grada para el equipo y a ver si ahora pueden empatar el baremo

Voz 1284 04:10 ya va parejo a poner punto de penalti no llegó con doble asalto masivo Costa a ver el rechace Godín se tira al suelo barato camina Saúl despeja pierna derecha habrá banda para el Valencia saca de banda Parejo pareja para Puccini el italiano Calanda Ademar se quería marchar por fuera pichichi que sale más ofensivo más encarando en la segunda parte banda para el Valencia en corto Puccini para Carlos Soler juega de espaldas vuelve para el italiano bien Pichincha encontrando el pase con Gabriel Paulista que va de último está solo Gallas la Izquierda no hemos visto Gabriel

Voz 2 04:46 él

Voz 1284 04:47 ahora sí en segunda instancia Gaià en Calanda Correa se movía para dentro con novia mal pase de Gayá con la derecha mal pase del hallazgo con la derecha horas equivoca que quería recuperar Carlos Soler buen recurso del mar en el mar dejando para Filipe ataca Filipe Luis se regatea a Puccini abre hay al Izquierda para Diego Costa no consta retrasa en el círculo central para el control dos toques Koke a la derecha Juanfran Juanfran en la colcha de interior Le alto siga ya finta el pase Costa el buen pase para correr a Correa

Voz 1704 05:17 con paulista correr al segundo palo Costa

Voz 5 05:19 ha llegado Costa alemán vale segundo ojo al mar sigue el peligro de dejar afronta el para Koke Saúl Ould fuera

Voz 6 05:29 yo ocasión ha tenido el Atlético de Madrid ha sido generoso Correa buscando el segundo palo a Diego Costa en segunda instancia Ademar dejando para Saúl que

Voz 1284 05:38 luego mordido cada vez que llegan llegan un peligro tremendo a la portería del Val

Voz 2 05:43 en decía ahora ponen la repetición si Diego Costa sentirá marca no peligrosísima la acción

Voz 1704 05:53 para la falta de Juan no va a ser de María amarilla para Juanfran por falta Daniel Wass

Voz 1 05:58 la segunda el partido para los visitantes ya lo vio otra defensa como Savic en la primera mitad Juanfran así que dos defensores del Atlético apercibidos

Voz 2 06:05 yo creo que si Diego Costa se tira empuja ese balón de de Correa viendo la repetición pero bueno no lo ha hecho menos mal para el Valencia porque has sido peligrosísima la ocasión para el Atlético de Madrid

Voz 1704 06:19 es el segundo decías no Adriana molestado eso es

Voz 0684 06:21 además otro defensa Savic

Voz 1704 06:22 lo peor bitácora fue otra de momento el amonestado de la primera que fue en el minuto doce no ha sido

Voz 1284 06:27 no

Voz 2 06:28 atosigar por ninguno de los dos delanteros del balance ninguna acción Savic ha pasado prácticamente desapercibido no le han buscado para

Voz 0684 06:33 a intentar forzar esa segunda tarjeta amarilla que mal

Voz 1284 06:37 estás jugando con novia como lo hizo también la temporada pasada tenía un pase fácil la derecha Carlos Soler pero fácil regatea irá un mal pase a Gayá Daniel

Voz 2 06:47 vas ahora pide disculpas de francés que sabe Frank que no estaba siendo su mejor actuación desde luego puso dos amarillas en el equipo de Simeone y uno el Valencia fue amonestado Garay decía Carlo lo de

Voz 1 06:57 me están apretando Savic está Santi Mina con él pero como decía Fran también la primer mitad Santi Mina va al choque y allí el montenegrino ganas

Voz 2 07:02 siempre lo tenía apuntada yo lo llegarán sí sí sí la recta final de primer descuentos

Voz 1284 07:07 parte

Voz 2 07:07 es la jugada con Diego Costa Carlos se iba a costa hayan tropezado y al caer Costa saca la amarilla Garay vas el contragolpe apuntada que no ataca al Valencia es Carlos Soler pero a cara

Voz 1284 07:18 me perseguía Filipe Luis Irvine ayuda de Le mar muy

Voz 2 07:21 concienciado en el trabajo defensivo el francés

Voz 1284 07:25 paulista para Parejo abierto sólo pichichi

Voz 2 07:28 sí

Voz 1284 07:29 pichichi en cada Filipe repite con Dani Parejo Parejo para Carlos Soler el pase era para Rodrigo apareció país Koke para meterse en medio evita el correr Felipe Luis le persigue Rodrigo a ver qué hace Filipe Filipe a punto de caer al suelo Se marcha de la marca de Rodrigo que bueno Filipe Filipe para Koke que la cambia toda ese balón tiene que ser nuestro venga venga vas a se durmió vas el balón para Juanfran la contra es buena correa con con dos Via se que Correa no hay falta a correr me persigue con novia pero no recupera el francés

Voz 1 07:56 hace yo tenía un cabreo morrocotudo con José Luis Gayá porque el PP ya que fuera la presión no fue la presión al Atlético de Madrid de ahí el conjunto visitante ganó espacio

Voz 2 08:04 no sé cuál sería ahora mismo el mejor cambios Si Cheryshev por vas para darle más verticalidad

Voz 1704 08:09 a la banda o uno de los delanteros que calienta por Santi Mina yo yo creo que el Valencia

Voz 1284 08:14 no está para para algo más Carlos está para arriesgar meterá Rodrigo por fuera Rodrigo por fuera en una banda sea meter a los dos delanteros que tiene que darnos

Voz 1 08:23 cometerse desde la izquierda ibas por con gofio a lo mejor no

Voz 1284 08:27 el equipo tiene que aparte de meter cambios hacer algo hacer algo para desarbolar porque está muy cómodo lógico de Madrid muy muy cómodo sacara Rodrigo por fuera meter a Gameiro para jugar conmina quitar Amine a poner allí juntar en el campo a Rodrigo allí ya ya Gameiro pero no con con en la banda derecha está Carlos Soler y la izquierda Daniel Wass que son jugadores

Voz 2 08:49 te pueden poner un centro que puedes meter un gol de segunda línea pero que no desborda no por eso yo decía el cambio Cheryshev por Basque no tras tocar más piezas solamente cambiar a uno por uno ya te da verticalidad que no tiene vas aunque Cheryshev es mejor de todas formas yo creo que cuando el equipo rival sea otro cuando haya más espacios porque Cheryshev al espacio va de cine y en un partido cerrado no lo veo tan bueno yo

Voz 1 09:12 hay un dato galos que marcó con el último gol al Valencia que en Mestalla al Atlético Madrid fue Cheryshev ganó el Atlético uno tres pero el firmó el empate a uno en aquella media temporada que jugó con el gol

Voz 1284 09:23 la tiene Gabriel Paulista la presión de Costa buen regate paulista encuentra Garay en la zona derecha ya Cruzcampo supera la divisoria que separa ambos terrenos de juego Garay estamos ya en el diez de la segunda parte Garay para Carlos Soler el pase forzados no fue bueno el control del niño ir recupera jugando Filipe Luis le pegó en el culeta del brasileño

Voz 1704 09:42 la banda para el Valencia venga venga venga venga

Voz 1284 09:44 ya hay que meter una marcha más al partido está comodísimo Aiko línea de cuatro Vaughn Godín en plan jerarca en la marca con Rodrigo Garay para Puccini Pichincha ya con novia la cambia toda Daniel Wass dentro del área en el punto de penalti roja

Voz 6 10:02 digo Rodrigo Rodrigo Rodrigo oigo

Voz 7 10:06 el olor

Voz 6 10:09 algo algo algo algo los All Rodrigo se ha levantado de está ya Parri las para arriba los brazos viene el zapatazo de rabia de Rodrigo preciosa jugada el envío a Daniel Kill a pone de Primera se come la marca Ovi sin navaja con el pecho Rodrigo que oscila de empeine a obra ha marcado el Valencia en Mestalla ya gol de Rodrigo de la segunda parte el centenario arranca con golazo Valencia uno por Atlético de Madrid uno

Voz 1704 11:02 co bueno pues no ha habido que cambiar nada para que llegue ese tanto deben

Voz 0684 11:07 Tele el Valencia que rompe todas las estadista

Voz 1704 11:09 es que hemos comentado en la presentación y durante la primera parte de los enfrentamientos entre Simeone y Marcelino de un gol como mucho por partido ya y dos porque Rodrigo ha conseguido empatar sí que es verdad que tiene de un fallo de medidas que no suele cometer uno de los mejores centrales del mundo como es Diego Godín que mide horrible salta y el balón le pasa por encima eh lo que posibilita que Rodrigo pueda controlar la con el pecho dejar que vote it fusilar la portería de Llano la consiguiendo el segundo con el que ha espoleado a Mestalla Adrián Rubio sí

Voz 0684 11:43 ahora sí que me está ya en la caldera que teníamos al principio el encuentro eso a Caldera que enfrió el tanto de Ángel Correa pero el gesto de rabia Rodrigo Moreno cuando marcaba el empate a uno hablábamos de delanteros del marzo allí de atacantes como Services de Gameiro pero aparece el pichichi valencianista el pasado curso firmó dieciséis goles y empieza la temporada marcando despierta al equipo despierta Mestalla y ahora sí que es va a hacer muy largo el partido al Atlético del Cholo

Voz 1704 12:09 además la reacción de Rodrigo ha sido muy buena eh de ir a por la pelota rápidamente con navegador ya rápido que se ponga otra vez en juego ese balón para buscar el el segundo es decir no se conforma en absoluto con el gol del empate ha metido el gol ha ido dentro de la portería coger la pelota y corriendo corriendo simplemente chocaba las manos de sus compañeros para rápidamente poner el balón en el centro del campo y que el Atlético de Madrid sacara cuanto antes así que con hambre ha marcado Rodrigo ese gol el sigue en la buena dinámica de la pasada temporada haitianos no había ofrecido en el Trofeo Naranja llanas lo había ofrecido en la primera parte que era jugar con más movilidad arriba y es el que ha conseguido empatar el partido vuelve la guerra el Valencia perdió en banda Carlos Soler O'Hara contra del lema

Voz 1284 12:55 el pase para Diego Costa tiene que trabajar ella de cabeza bien lo vale

Voz 1704 12:57 para neto

Voz 0684 12:59 a un gesto de rayas Marcelino eh agradecía a Defensa a José Luis Gayá porque robó un balón peligroso con el Atlético

Voz 1704 13:07 ataca el Valencia hace viene Gaià allá por fuera la quería Mina Vella en la frontal para mí no no ha salido la jugada allá con Saúl equivocó Gaià la decisión ahora parejo en segunda instancia pedía falta Koke hay que tener un poquito de calma sí porque aquí la revolución están a mil por hora bien en largo buscaba el golpeo directo a portería Antoine Griezmann bien

Voz 1 13:32 perdió con Gaià Marcelino con la mano calma calma le pida su defensa Aneto que fue con tranquilidad que el equipo sobre todo no pierda valor rápido

Voz 6 13:40 ha empatado el Valencia en un zapatazo precioso de Rodrigo con el alma a pase de Daniel Wass parezco jugando para dos

Voz 1704 13:48 ya la tiene Jeffrey Jeffrey para Dani el capitán que levanta la cabeza y vuelve a encontrar a venga venga la derecha

Voz 0684 13:56 lo que sí Carlos Soler Carlos Soler

Voz 1704 13:58 para Cristiano pichichi quedando a Filipe Luis es uno por uno Atrévete Atrévete la pared con Carlos Soler buena jugada la pone en el punto de penalti a ver Rodrigo Rodrigo que aleja para Palero

Voz 6 14:08 bajo le pegó fatal Parejo

Voz 1704 14:11 le pegó mordido Dani Parejo que lastima la cuadra preciosa del ballet

Voz 0684 14:15 confía

Voz 1704 14:16 a balón paras yo no dobla pero no sólo por el final sino el principio de la combinación entre biquini Carlos Soler le tira la pared de primeras perfecta Carlos Soler para el centro de Dick Cheney también es muy buena como muy buena la combinación me el Valencia y eso que Marcelino les pedía calma porque parecía que se abría mucho el partido que iba a ser devuelta Marcelino pidió videocámara calma le hicieron caso ahí moviendo un poquito los jugadores del Valencia el centro del campo con tranquilidad

Voz 2 14:43 hasta que apareció esa jugada por derecha buenísima buenísima Lástima que terminó con un mal golpeo prepara Carlos

Voz 1 14:49 el primer cambio el Atlético de Madrid DEC no apareció el nueve de Cali its el último en llegar precisamente el sustituto de Kevin Gameiro el futbolista croata expulsado de la concentración de selección en el Mundial puede ser el primer cambio visitante

Voz 1284 15:01 el que ataca es el Valencia Gaià encarnando a Correa retrasan allá para Geoffrey con Dovi hayan campo del Atlético de Madrid con Dovi ha complicado el pase para Parejo venial desmarque Rodrigo no salió el pase

Voz 2 15:12 dado muchos pases con novia a muchos muchos muchos pues sí

Voz 1 15:14 al menos el hábito lo no cal Ilich perdón

Voz 6 15:16 ha fallado más pases con novia hoy que en varios partidos juntos la temporada pasada que te iba a decir

Voz 1704 15:22 Adrián me extraña que hubo en este partido ahora si uno uno con el Valencia hora buscando el dos y el delantero Cholo

Voz 1 15:30 bueno más sacar un hombre de ataque también como si no es lo mismo

Voz 0684 15:32 tendrá

Voz 1704 15:45 ojo Correa corre para Griezmann el afronta otra para Correa bien Gaià bien Gaià alguien que ya saca la corres no pasa nada ha tocado negro con la Izquierda habrá servicio demanda para el Atlético de Madrid ya que aún no se ha corregido bien cómodo la marca la correción estoy viendo ahora

Voz 0684 16:00 eh

Voz 1 16:03 en un gesto los futbolistas que calientan ya más Kevin Gameiro el francés que va hacia el banquillo b Si se quita el peto puede ser el primer cambio será quitada el peto Gameiro ahora saludaba al delegado el Atlético de Madrid el francés puede comparecer en breve Mestalla a ver está contra que puede ser buena Carlos Soler

Voz 1284 16:18 con Filipe Luis Carlos se tira larga faltas

Voz 1704 16:20 sí es tarjeta amarilla para Philippe en cada entrega

Voz 0684 16:25 hay Juanfran Savic ahora a Filipe Luis que protestan airadamente contra Gil Manzano pero se marchaba le desbordó Carlos Soler amarilla justo para el brasileño pues eso solamente queda Godín que el que se la comió

Voz 2 16:35 en el gol de Rodrigo sin ver

Voz 1704 16:38 los defensas del Atlético de Madrid tarjeta amarilla me imagino

Voz 2 16:40 el cambio que decía Adrián Si se prepara para salir Kevin Gameiro que tiene que tener unas ganas locas de jugar este partido después de no darle ni bola Simeone en toda la pretemporada y tenerle medio marginado será por Santi Mina no digo yo llega antes de cambio del Atlético

Voz 1 16:56 Madrid hemos comentaba bastaría

Voz 0684 16:57 el canario Vitolo va a ser el primer cambio del conjunto de Cholo Simeone observador precisamente el fichaje más caro de su historia como es el francés Le mar así que extremos extremos en marcha alemán entrar Vitolo este no cambia mucho el dibujo del Atlético de Madrid pasa en la defensa al Valencia está Gabriel dirigiéndose a Marcelino vamos a ver Garay

Voz 1 17:19 no pero lo hace continuamente Marcelino está muy muy atentos sus defensores o Pichincha hayáis sobretodo también Garay paulista son los que reciben más atención tanto de Marcelino como Rubén Uría este segundo les insiste mucho en la salida de balón es más sana

Voz 1284 17:33 ahora hay que hacer Serbia que había calentar Hole pasar Garay que ya que había salido calendario estaba calentado Calais recordamos Adrián que ya con molestias al partido bueno lo mejor

Voz 1 17:48 el central argentino tocar el balón hacia con copia pero como dices día que había calentando en la banda junto Bazo allí ya Services

Voz 2 17:56 ya mí también ha podido salir porque Gameiro esta pero preparado para salir no había un hueco se chao rápido no

Voz 1 18:02 tiene viendo asociadas vestuario ahora vuelve ya cabida

Voz 2 18:05 va a salir ya ya Cavic a toda prisa hacia el banquillo

Voz 1 18:09 el quite al peto el central francés así que puede ser el primer lugar de Gamero

Voz 1704 18:17 gana Amina Amina con Xavi

Voz 8 18:19 el y peleando Santi mira con sepan Savic

Voz 1704 18:25 aplaudo en Mestalla

Voz 0684 18:26 no se les puede negar el trabajo

Voz 1 18:29 la bronca fraude paulista hacia el banquillo porque Garay sigue en el campo colista quieren que cuanto descritas tendrá argentino sabes compañero en la zaga que no está bien Garay

Voz 1704 18:39 ha mandado hoy pero claro

Voz 1284 18:42 estaba previsto el cambio de Gameiro Val Corner la pone Parejo parejo al segundo palo hay de cabeza la tocaba ahora

Voz 6 18:48 valor abrió el paulista al palo Gabriel Paulista el remate de Gabriel Paulista al palo

Voz 0684 18:54 ah pues será doble cambio porque Gameiro con el dos al nueve a la espalda sí que va saltar al campo pero va a acompañar un compatriota como Muktar ya que Javi Garay manos en las rodillas no como el argentino será sustituido en breve huelga bueno

Voz 1704 19:09 al palo paulista al palo paulista para el dos uno ese gol que no llegó en toda la temporada pasada

Voz 6 19:15 ha saltado de cabeza Godín Le queda con doble para el segundo palo mina con Oblak el balón para dejarlo

Voz 1284 19:21 ah no

Voz 1704 19:22 que ese gol que viví pedimos tantas veces la temporada pasada no llegó de un central a la salida de un córner ha estado a punto de conseguirlo ahora Gabriel Paulista con su remate al palo ha rematado rarísimo como yéndose esquí tampoco era fácil rematarle no para atrás de cabeza hay Garay con Griezmann

Voz 1284 19:39 hay Garay con Griezmann hay Garay con Griezmann bien Garay Cawley Izquierdo despejando para Daniel Wass en la marca Correa con base de pegarle respalda Correa o le Izquierda vas Roy no me gusta nada mal despeje del danés pero te da Savic siguen trabajando en mandan Gameiro ir Diaby atacan ellos Correa en el perfil diestro dejar de tacón para Juanfran Juanfran para que se descuelga por dentro apareciendo Saúl no la he visto Koke a Koke le persigue Jeffrey con dos vía ahora sí ven a correr a correr

Voz 1704 20:11 entre líneas el balón para Juanfran no ha llegado Juanfran puerta para el Valencia vendrán los cambios Adrián

Voz 0684 20:17 pues atentos a ver el nueve de Gameiro cero es el cambio que ya estábamos cantando del central por central es decir se va a marchar al con el veinticuatro la espalda este Kiel Garay el central gente de vuelta tampoco lo vendí no sé qué está pasando ahí porque Garay dice que lugar de acercarse hacia donde están Marcelo exhibió en ese va a salir por la portería de método ovación para Garay plantar en su lugar puntas de Kabir gran apuesta la secretaría técnica de palos les dio también la emoción que se va a llevar Kevin Gameiro sustituye reemplaza a Santi Mina gasta uno de los pero tuve la gente con otro nosotros a ver si puedo hacer daño contra su exequipo bueno pues el doble cambio tenemos

Voz 2 21:04 hay que tener claro que lo de Garay es por un problema físico no en la rodilla el han llegado con molestias no estaba al cien por cien no ha entrenado bien

Voz 1284 21:11 carros ya pero como ellos Marcelino en rueda de

Voz 2 21:13 densa dijo que sí que se recuperaba sin problemas y encima se deja a dos centrales fuera de la convocatoria

Voz 1704 21:18 sí

Voz 1284 21:21 la perdió ahora en el pase con novia bajó Correa conga ya bien ya que Javi pierna izquierda a córner

Voz 1704 21:26 del Atlético de Madrid mal partido de Cordovilla

Voz 1284 21:30 tiene mérito que el Valencia esté empatando este partido con lo mal que está jugando con novia pero muy mal mal el posicionamiento eso todo el entrega de balón calientan en banda Cheryshev iba allí uno de los dos no va a debutar

Voz 0684 21:46 eso es Fran al córner Koke

Voz 1284 21:50 qué pierna derecha en corto para Correa bien Rodrigo y otro córner para ellos

Voz 0684 21:55 Garay que se marcha con trote

Voz 1 21:58 muy lento el argentino que ahora se dirige hacia el banquillo Marcelino choca la mano era un toque cariñoso en la cabeza recibe también el el toquecito de Rubén Uría ya está en el banquillo Ezequiel Garay se están preocupando porque los fisios luego después del partido en la rueda de prensa de preguntaremos al míster a ver qué tiene este quién

Voz 1284 22:15 otro córner otra para Koke la pone Koke punto de penalti peligros Xavi ya despejado Savic en vez de rematar hacia la portería ahí fuera de juego que Koke no vale no vale esto ya no vale este ya no vale y fuera de juego de Koke tal ahí sale Rubén Uría están dando indicaciones con el tema de balón parado la que lleva a Rubén Uría en primera persona las marcas en los córners al Valencia les siguen marcando goles a pelota parada en balón lateral

Voz 2 22:38 eh

Voz 1284 22:39 daba indicaciones en la marca a Rodrigo

Voz 0684 22:42 yo lo que me fascinó muchísimo de ganáis y cada dos por tres me duele algo que si no les impide una flauta si no es una pierna en la otra sin un brazo o el costado pero a salir Wilson son Martin

Voz 1 22:55 que hayamos rápidamente Cholo Simeone también fichaje de este verano el ex del Sporting de Portugal excompañero compañero por cierto de Cristiano Puccini

Voz 1284 23:03 había había jugadores interesantes en el Sporting de Portugal es un equipo que muchos problemas este año de todo tipo y ahí ha subrayado el Athletic son Martíns cuando viaja atrás para día Gabi Huckabee con la derecha balón para neto metro que circula para Gabriel cuidado la presión de Vitolo Gabriel

Voz 0684 23:22 banda para ellos no quería complicaciones Gabriel Paulista porque así

Voz 1284 23:30 accionado el equipo de Simeone tras el empate a uno adelantando la línea de presión mordiendo arriba para que el valenciano salga cómodo

Voz 0684 23:37 yo que Gameiro Banon menores

Voz 1284 23:40 la presiona Savic acaba Salem

Voz 0684 23:43 el Valencia ha tenido desde que salieron a mí me da tiene pelota

Voz 1284 23:47 ya son la mejora de ellos Juanfran para Griezmann aparece Griezmann ahora aquí en el extremo derecho el apoyo con Koke Griezmann para Saúl Saúl de exterior ya en la jugada con Costa no hay nada que recupera José Luis Gayá bueno para te complique es bien ya Kabir de primera

Voz 1704 24:03 Vargari Parejo Parejo para Rodrigo

Voz 1284 24:05 el rol de Lycos que me pase queda facilísimo

Voz 1704 24:08 banda ya era comete falta sobre Vitolo habrá amarilla para Rodrigo

Voz 1 24:11 la segunda para un valencianista la vio Garay que ya está fuera del campo ahora Rodrigo Moreno el autor del empate a uno

Voz 0684 24:18 la falta de la frustración por haber perdido el el el balón error de Rodrigo y reaccione haciendo una falda que le cuesta la tarjeta amarilla son Martins el del ocho Nero con dieciocho a la espalda el después

Voz 1284 24:42 en la barrera Gameiro la pone Koke al punto de penalti a neto bien Beto repliega con cuatro enseguida Simeone anulando toda opción de contragolpe y tendrá que salir de Valencia imagino que largo cómo valora en corto para que persigue cuidado ahí Saúl Ñíguez con dos días para Diaby ya que que es diestro este jueves el perfil zurdo Gaiás equivocan el pase trabaja Daniel Wass para ganarle a la gana vas incluso para Gameiro al que empuja Savic no pita el árbitro Savic atrás en la pelota para Jan Oblak Oblak largo el envío está en fuera de juego constan y salta toca de cabeza Gabriel Paulista para que corran Carlos le Filipe Luis corre Carlos no llega banda para ellos

Voz 1 25:27 pendientes de si hace el cambio ahora parece que sí que se va a producir el segundo en el conjunto madrileño se va a marchar con el siete de Antoine Griezmann

Voz 1284 25:34 ya ya lo quitó muy pronto en la Supercopa de Europa eso es

Voz 1 25:37 todo un cambio parecido el pasado miércoles contra el Real Madrid la Supercopa Europa

Voz 0684 25:41 pues hace marcha nuevo el Atlético entra en su lugar un fichaje como yo son Martín

Voz 1 25:47 saludó en el Mono Burgos el Cholo a Griezmann pero desde luego como tú un cambio sorprendente

Voz 2 25:57 pues según un Mundial de ganar el Mundial de coger vacaciones muy tarde y seguramente

Voz 1284 26:03 a disfrutarlas un poquito pasado de peso falto de forma

Voz 9 26:07 si ayer por ejemplo Lopetegui hizo lo mismo con Modric llevados partidos haciendo lo mismo con Modric pero al revés

Voz 0684 26:12 vial entrando desde el banquillo tiene que pasar factura falta de Filipe que tiene amarilla sobre Carlos Soler la faltas todavía en campo del Valencia ya

Voz 1 26:20 el run run en la grada Fran porque ha llamado Marcelino García Toral a Michi Bozzo allí el delantero belga cedido por el Chelsea que puede ser el tercer y definitivo cambio en el conjunto che il agrada obviamente tiene muchísimas ganas de verle puede hacer pareja con Gameiro ya veremos si deja tres atacantes

Voz 1284 26:35 vamos a ver si arriesga quitando a un jugador de banda que es lo que decíamos para sacarle por fuera Rodrigo porque da la impresión que es un partido que el Valencia puede tener opciones no es lo mismo hacer el cambio con cero uno con empate a uno el empate a uno puede ser un poquito más conservador Marcelino

Voz 0684 26:50 vamos a ver qué es lo que hace

Voz 1284 26:53 los opciones creo quitarnos jugador de banda o Carlos Soler

Voz 0684 26:56 o quizá la Rodrigo voy a hacer un hombre por hombre largo bla

Voz 1284 27:00 ahí Mokhtar ya bien de cabeza si si fuera cero

Voz 2 27:03 no yo creo que haría la segunda la segunda que has dicho es la de jugar con tres delanteros

Voz 1704 27:07 no

Voz 0684 27:09 sí sacar yo creo que Carlos Soler para poner a Rodrigo es la derecha

Voz 2 27:15 esas con cero uno la iguala la que jugador Rodrigo emergencia con uno uno a uno cuesta más no está mal no está más de imaginarse Marcelino así el balance está empatando con el equipo que ganó la Supercopa de Europa y cuatro goles al Madrid lo otro es quitar a un jugador más en forma que tienes que quitar a Rodrigo si meter delantero por delantero es quitar a Rodrigo y quitará Rodrigo también se me antoja complicado eh

Voz 1284 27:37 porque está bien está bien Rodrigo al córner Koke va cerrado primer palo módulo desvío a la tocado muchas día caviar el primer palo da Puerta el árbitro yo creo que no lo toca nadie más aparte de ella Gabi

Voz 1704 27:50 pero la puerta al árbitro

Voz 1 27:52 se come Cholo Simeone al cuarto árbitro pero Gil Manzano lo tiene clarísimo pese a las protestas visitantes

Voz 1284 27:57 vale la pena Rodrigo Rodrigo el que la peina y que nadie

Voz 2 27:59 más eran córner llega Diego Costa solito que otro

Voz 0684 28:02 ver a puntito si se estira más Savic en el segundo palo muchísimo peligro ha tenido sanciones

Voz 1 28:09 pues el cambio va a ser basó allí con el veintitrés a la espalda así que si a Rodrigo o mete tres futbolistas tres delanteros en ataque

Voz 1704 28:16 te digo lo mismo que Rodrigo haya jugado el Mundial que que lo haya jugado Game

Voz 2 28:18 en este Griezmann que decíamos antes porque

Voz 1704 28:21 es más llegó a la final es decir jugó más tiempo mucho más tiempo que Rodrigo Rodrigo fue eliminado antes España en cuartos de final vamos a ver qué cambiazo

Voz 1 28:28 además vamos a parar la hidratación sigue es momento para hablar con los futbolistas de Marcelino de Cholo Simeone cuartos no en octavos Ramón Martín Uría futbolista que beban agua pero que rápidamente acudan a escuchar las indicaciones técnicas que les tienen que dar porque queda un cuarto de hora y esto está todo por decidir con empate a uno

Voz 2 28:49 ahora sí sin conocer la norma esta de los descansos por hidratación lo que tengo la impresión es que si se defina ya

Voz 1 28:54 lo decías acercaba la cámara de televisión al al corrillo que tiene martirio con los futbolistas que le hacía un gesto Marcelino tenemos que se alejará de ahí que nos acercará tanto a escuchar su charla grabarlo lo tiene que decir a sus futbolistas

Voz 2 29:05 los tiempo muertos del baloncesto buenos entrenadores de baloncesto normalmente déjame que se acerquen las cámaras y no les importa las indicaciones que están dando a sus jugadores en los tiempos muertos

Voz 1 29:14 la Liga llegar a un año que también obliga a eso de momento parece que no porque ha podido echar un poquito de del corrillo aunque las cámaras siguen cerca grabando todo lo que hice técnico asturiano a su

Voz 9 29:23 jugadores que decía que los los tiempos muertos estos por hidratación me imagino que sí

Voz 2 29:28 acuerdan los dos equipos antes de empezar el partido que los hay los hay obligatoriamente en los dos tiempos no solamente se puede decidir hoy en el primero si lo hacemos Si en el segundo que igual ya hace menos calor Cedillo lo dejamos no se tiempo muerto hay tiempo muerto en el primero y en el segundo tiempo y es lo que está sucediendo ahora vamos a hacer nosotros también aprovechando este final del tiempo muerto por la hidratación de los jugadores para hacer una pausa

Voz 10 29:50 yo Moore produce Métele un gol a las humedades de tu casa llamada diagnósticos gratuitos novecientos dos doscientos dieciocho doscientos dieciocho Moore Clotet

Voz 1704 30:00 si íbamos con el cambio porque está preparado basó allí

Voz 0684 30:02 pues a ver quién es el que se marcha puesta en marcha Carlos Soler inmediatamente el danés Daniel Wass pasa a la banda derecha ovación tremenda para mí chispazo

Voz 1 30:10 si recordamos con el Borussia Dortmund debutó con dos dobletes en Europa League que Mutter Liga ojalá también lo puede hacer hoy aquí en Mestalla así que Rodrigo Bazo allí Gameiro en el campo

Voz 2 30:19 me parece un cambio muy valiente de Marcelino se lo aplaudo

Voz 0684 30:22 jugar ahora con tres delanteros pero yo lo que no entiendo Fran es porque

Voz 2 30:28 si vas está jugando todo el rato por la izquierda porque ahora lo pone por la derecha y a Rodrigo en la Izquierda si además Rodrigo desde la derecha viniendo cese para dentro

Voz 1704 30:35 no es cuando mejor lo hace

Voz 2 30:38 yo el cambio porque apostaban es este de Carlos Soler pero pero no imaginaba en el cambio de bando además exclusiva Abbás lo tienes ahí ya afincado en la Izquierda por qué cambiar tantas piezas no porque algo algo verá

Voz 1284 30:49 la banda lo mejor

Voz 2 30:51 de la posibilidades de de de que vas haga más daño con Filipe pero no se lo lo detener amonestados tiene a los dos les amonestados el Atlético de Madrid Juanfran ya compartía básico que eso que lo tienen los dos mantienen los dos que no tiene amarillas Godin cambio ofensivo e cambio es claramente ofensivo de Marcelinho para ir a por el partido quitar

Voz 1284 31:11 Dior y metió el delantero atacan ellos la tiene Koke perfil diestro retrasa para Saúl atacan en campo el Valencia bien Gaià al suelo

Voz 1704 31:20 banda para el Atlético de Madrid bando para Juanfran

Voz 1284 31:23 es hay para Koke quedan trece para el noventa más el descuento que será largo por los cambios y por la pausa para hidratarse de espaldas recibe lejos de Diego Costa que toca para Savic ataque largo del Atlético de Madrid en campo del Valencia recibe que él son mar transporte otro encarando ahí en el perfil diestro a Dani Parejo ojalá pero tener dentro de puta principal Vitolo Vitolo para Koke tiene que trabajar Gameiro en la presión abierto en la zona izquierda Gaià Gayá con Juanfran bien

Voz 1704 31:50 Rodrigo trabajando en defensa banda para el Atlético de Madrid

Voz 1 31:56 que está apretando corazón aquí en los aficionados porque el conjunto visitante ahora así que encierra al Valencia Marcelino que está buscando las contras a ver si la puede cazar con futbolistas frescos como Gameiro vaso allí

Voz 2 32:06 a Gameiro sigue sin tocar nada nada la persiguiendo sombras porque el Valencia no tiene la pelotas que desde que echó los cambios el Valencia la posesiones del Atlético de Madrid

Voz 1284 32:14 pero claramente le concedió el balón Simeone el Valencia con el cero uno pero ahora tiene jugadores para para llevar el peso para ser protagonista

Voz 1 32:22 de unos quiere la cueva con la mano lo que salgan que aprieten que achican espacios y que asfixió en Atlético de Madrid en la medida lo que puedan claro

Voz 1284 32:29 Yangüela cómodo el equipo de Simeone tiene que ir ya que había suelo congelación Martins bien Jacobi

Voz 1704 32:33 evitando que la pelota salga en banda Juanfran también lo evita

Voz 1284 32:38 balón para ellos vuelven ya que Javi talleres

Voz 1 32:41 calidad de la gente se lo están padeciendo con aplausos

Voz 0684 32:43 Koke Juanfran como

Voz 1284 32:46 aprieta e como está apretando el equipo de Simeone como los equipos grandes después del empate del Valencià del son mártires con ya no puede por fuera intenta por dentro a la pone Koke neto bien neto

Voz 1704 32:55 no se ha hablado el dibujo que se ha quedado al Valencia con los cambios del Atlético de Madrid es ha sacado a Vitolo ya Angels son los aposta los dos en bandas y Correa que ocupaba una de las bandas para esta jugando de delantero con Diego Costa porque se ha marchado

Voz 0684 33:08 no salió el envío largo de neto el saque de banda es pegadito al córner ahí tiene que sacar Juanfran

Voz 2 33:17 eso no está mal lo que hecho neto eh si no tiene pase claro la manda allí donde le ha mandado que es casi en el córner opuesto de

Voz 0684 33:22 la defensa del Atlético de Madrid y a presionar allí el saque de banda desde el córner propio Rivas

Voz 1 33:27 Lima la presión sólo va a hacer un cambio que ya les dio buenos resultados en la Supercopa de Europa se prepara el último futbolista en salir al terreno de juego será Thomas partió ghanés

Voz 1284 33:36 saca de banda Juanfran salta Parejo con él son la tiene Gameiro la primera que toca buena para Abbás más para macho aquí estaba colocado Savic hay que trabajar por ahí bien Gabriel Paulista regatea a dos regatea Vitolo la falta que no pica

Voz 1704 33:48 el trajeado yo jugara contra de ellos Vitolo a Vitolo habituado Vitolo para Diego Costa Alexia Gabriel bien Gabriel Paulista para corregir pelotas para neto

Voz 1284 33:59 largo el envío del portero brasileño va a saltar Gameiro Gameiro que no la toca pero molesta a Saúl Ñíguez que futbolistas aún tremendo partido de Saúl y de Koke la manija en medio campo del equipo de Simeone se prepara cambio Adrián

Voz 1 34:14 sí ya lo ha comentado el centrocampista ghanés Thomas Party ya lo sacó en la segunda mitad de Atlético Madrid con derrama y perdona resultó

Voz 1284 34:21 ya ya con son Martin ha corregido a tiempo José Luis Gayá habrá córner par

Voz 1704 34:26 el Atlético de Madrid pero que dos puñales tenerle

Voz 1 34:29 cinco son son una amenaza continua probando tienen mucho desborde

Voz 0684 34:34 ayer se le han ido dos veces fácil pero luego ha corregido bien en las dos

Voz 1284 34:39 Diez para el noventa estamos en el XXXV de la segunda parte votará el córner Koke hay que estar atentos a pelota parada la pone el punto de penalti la toca Diego Costa Savic directamente fuera habrá servicio de portería para el Valencia

Voz 0684 34:52 eh

Voz 1284 34:53 se va a ya en la tele todavía no Sacconi el gol

Voz 1 34:57 se produce el cambio grita otro futbolista ofensivo como es Ángel Correa el autor del tanto visitante Se marcha el delantero argentino que ahí marcó el año pasado contra el Valencia así que se marcha una pesadilla para el conjunto de Marcelino siete en su lugar el centrocampista ghanés entra músculo como es Thomas partí rápidamente va a presionar a la va a jugar por detrás de Diego Costa que parece que sí va con ese trivote ahí Saúl Koke

Voz 0684 35:23 esto ya lo ha hecho Simeón en algún partido para protegerse en meter a más

Voz 1284 35:30 descolgar lo para hacerlo jugar cerca del del

Voz 2 35:31 te lo centro es un jugador con golfo más hace goles en la Supercopa lo estaba diciendo Adrián es que dice eso del cambio ahí de poner de segundo delantero por detrás de Diego Costa Azul más el cambio lo hizo marcar dos goles y ganar cuatro dos en la prórroga al Real Madrid este cambio en el que acaba de hacer

Voz 1704 35:48 ahora la gana con tu novia gala ventaja Gil Manzano va aquí calma macho allí

Voz 1284 35:53 a quedar el primer pase es el segundo Alejo paralizó más tomas para aquel son márgenes que es muy bueno bien Gaià al suelo banda para ellos

Voz 1 36:02 que ya está pasando el test de Nelson y como decía agarró la supera un par de veces pero rectifica muy bien allá

Voz 1284 36:09 estamos en el treinta y siete de la segunda parte Valencia uno Atleti uno Se adelantó correr el XXVI empató Rodrigo con un zapatazo desde el alma en el diez de la segunda parte

Voz 0684 36:20 de Juanfran Juanfran

Voz 1284 36:22 sacando para Vitolo el canario de espaldas para hacer más tomas para Savic perdiendo metros el Atlético de Madrid por la presión del Valencia ahora ataca Koke Koke para que son mira Marcelino Adrián mira Marcelino fuera de la técnica desesperado

Voz 1 36:36 como Cholo Simeone a un duelo en la banda tremendo

Voz 1284 36:40 la tiene Filipe Luís Filipe con Daniel Wass Diego Costa en la frontal dejando para Saúl Saúl para Vitolo ojo Diego Costa bien Gabriel Paulista y el Valencia la contra macho allí con la derecha vas allí con la izquierda no la pierde

Voz 1704 36:52 pero aquí hay Fall trabajo que Koke balón para

Voz 4 36:55 Valencia quieren amarilla los valencianistas porque tendría que era un contragolpe

Voz 1 36:59 oye

Voz 1284 37:02 la apariencia de allí es el ganador de playas donde es verdad pero mucha calidad en el regate Gaià en corto para Rodrigo que no sale la pierde Gaiás recupera Juanfran me dura muy poco al Valencia la pelota muy muy poco Saúl se fuma Parejo le persigue Rodrigo bien con doble metiendo la pierna no está bien con balón con rabia pero sí en el trabajo Mukhtar ya que Javi bueno

Voz 1704 37:27 pase para Daniel pero que eso no se lo ha creído el pase vas no pase buenísimo de sobran punto de nervio el Valencia ahora Berga capilla que habita estas gasóleo estás solo estas completamente solo estas corría como diciendo quién me pero sí que me persigue a alguien estaba solo había quedaba jugar largo pierna izquierda al contrario

Voz 1 37:51 te equivocas Huckabee se lleva los demonios pase demasiado sobrado

Voz 1704 37:55 Miguel Sanmartín se dobla Juanfran el centro al segundo palo no hay nadie ahí no en habíais rastro que ha hecho

Voz 0684 37:59 en avión

Voz 1 38:02 sí le anima su compañero porque es joven el central integrando todavía en Valencia en el equipo ya el ánimo

Voz 1284 38:06 ya que había dado tres pases buenísimos mantiene la línea de presión a la primera con la derecha venido arriba y con la izquierda contrario y eso está prohibido error tremendo del franceses la salida de balón Moraleja vuelve a dar con la derecha claro la vuelve a perder el Valencia haber esta presión de Gameiro con Oblak a ver a ver a ver que la puede coger hola con la izquierda arriba a ver con dos viaja no puede pararla con Dovi a Bérgamo

Voz 1704 38:29 da Opening dos regresos Martins no pinta nada Gil Manzano bueno ahora seguiré corrigió el bar seguramente porque decía que no es decía que no con la cabeza linier porque

Voz 1 38:39 cuarto al rápido Fran ha dicho algo han pasado cuatro segundos igual

Voz 1704 38:42 que todavía hay que falta

Voz 0684 38:47 no me quedan casi cinco minutos más el alargue y la gente entiende que es momento hordas de apretar porque el Valencia ha estado escuchado está jugando en casa así que el que tiene que sufrían

Voz 1 38:58 Atlético ha vuelto a dar pases ya que el Izquierda esto

Voz 1284 39:00 pero bueno la tiene Parejo eran cinco macho allí la colcha con el pecho deja para Gameiro haga

Voz 1704 39:07 vino para basó allí basó Iker va a pegar pegar pega regalé finta con la derecha madre está culminó ya penalti Mestalla suele su allí sin un apariencia extraña físicamente batxokis es desgarbado corriendo no prescribió popular pero porque no chutó desvió Clos a pie con Dovi ahora bien como había con Vitolo en lo que pasa es que no sale eran más fácil con Gabriel Paulista la perdió con novia del son Martins en la frontal Gerson con Parejo bien Parejo metiendo la pierna Daniel Wass para con novia y el Valencia la contra

Voz 1284 39:43 con novia para vas aparece basó allí por ahí un regate dos tres la deja para Parejo se va parejo Parejo para Gameiro solo Rodrigo la Izquierda

Voz 1704 39:51 a Rodrigo en Juanfran Rodrigo fuera para Gameiro Gameiro con Savic a ver a ver

Voz 1284 39:56 separa Gameiro mete el cuerpo Gameiro posición teórica extremo zurdo encontrando haga ya Gaià en el balcón del área la pone al segundo palo la va querer vas vas para basó allí

Voz 0684 40:05 aquí no ha llegado basó allí Morris

Voz 1704 40:07 yo Filipe Luis

Voz 0684 40:10 trampa parejos sí si se ha tirado de Alejo al suelo y no la tira fuera Simeone señora le dice que no que no parecía que no parece haber Thomas participó se te giras Thomas Party queda tira fuera aplausos debe estar atento a tirar fuera sí que lo ha hecho el ghanés porque Dani Parejo no podía color a ayuda a basto allí

Voz 1 40:30 Kevin Gameiro rampas para el capitán del Valencia también se acercan Gil Manzano esto obviamente hará que el Alargue que la prolongación sea todavía más minutos si además no quedan cambios

Voz 1704 40:40 por hacer así que se tiene que recuperar Parejo como sea para que el valenciano termine el partido

Voz 1 40:46 así está tieso físicamente estamos en el ochenta y seis y medio tres y medio más el Alargue el Valencia sin cambios también el Atlético de Madrid bebiendo mucha agua los futbolistas porque el calor sigue apretando en la capital del Turia y ovación cariño para Dani Parejo que va a tener que aguantar como pueda en el campo Parejo va muy corto

Voz 1284 41:02 es muy cojo cojeando ostensiblemente de la pierna izquierda Dani Parejo

Voz 1 41:10 es que a la mínima carrera quedado Fran No a la rampa claro vamos a la derecha

Voz 2 41:16 con lo cual ahora lo que hará será intentar poner la izquierda cada vez más para hacer toda la fuerza en esa

Voz 0684 41:22 no fue no puede emparejó

Voz 1284 41:25 ser bueno pues ahí de medio estorbo si eso

Voz 2 41:27 eso eso exactamente lo que queda en el partido

Voz 1284 41:30 la tiene eco que Koke Juanfran huele sangre ático de Madrid book tenía que a mí para Parejo Parejo la pone larga

Voz 1704 41:37 trabajó allí el pases es bueno es un tres para dos nosotros para dado que Camacho allí que éstas

Voz 6 41:41 lo más vas vas vas vas vas vas vas vas vas

Voz 11 41:44 no va va va Pobla

Voz 6 41:49 o sea que el dos uno del Valencia aisladas parado abajo dobla

Voz 1704 41:54 y a Rajoy estaba solo Gameiro

Voz 0684 41:59 porque sabía escorado mucho a la derecha vas lento estado vas ahí

Voz 1704 42:04 la pierde pichichi corrige bien el balón para parejo hasta el partido roto está el partido completamente roto la tiene con viaja con dos para Daniel va

Voz 1284 42:12 el fuera de juego Gameiro no se lo puede poner aisle pone

Voz 1704 42:14 o que estás solo completamente solo macho allí encarando Savic macho la derecha para afuera bache hoy en la frontal le pega Oblak

Voz 0684 42:24 sí pero sensación de peligro se me queda coge el belga

Voz 1704 42:32 la pierde Koke confusión momentos de crisis en el puente de mando Atlético con novia para vas a dos equipos que normalmente se caracterizan por la organización perfecta que tienen están completamente desazón quizás ahora sobre todo el Atlético de Madrid estaba el partido roto es veinte de agosto

Voz 1 42:48 toma ya

Voz 1704 42:50 bien Parejo Parejo para obvia ataca el Valencia con dos para Daniel Wass que da un minuto para el noventa

Voz 1284 42:56 dobla vas Puccini vas regatea Filipe por el Centro Vasco la Izquierda no hay nadie Daniel

Voz 0684 43:01 ahí no hay nadie puerta para volar

Voz 2 43:05 no he visto una repetición de la jugada de base se las podía podía dar a Gameiro claro que sí pero vamos es que era mucho más claro porque él él es sólo escuela muchos fui a la derecha si si tira bien en la carrera hacia adentro

Voz 1284 43:17 no

Voz 2 43:18 la mejor opción es pegarle pero como él en el control ya escora a la derecha

Voz 0684 43:23 yo creo que lo tenía Gameiro

Voz 1284 43:27 no bien viene Diego Costa a la gana con novia que está imperial en esta parte partido

Voz 2 43:31 ha pegado dar el último ha mejorado bastante cuando viendo orador dos repeticiones pegarle tampoco es una mala opción porque estás dentro del área y puede marcar aunque es mi yo Bellón defensa en defensa que veo yo creo que es el defensa que hace que vas tire en vez de dársela a Gameiro y luego hay otra en la que Rodrigo se come Abruzzo allí que es la que

Voz 1284 43:51 da hecho allí flojito que está Rodrigo

Voz 2 43:53 Izquierda íbamos y le pegó una bronca

Voz 1284 43:57 bueno pues está el partido abierto para los dos eh también para ellos que atacan ahora en campo del Valencia Koke para Vitolo encarando a Vitolo a Cristiano Puccini Vitolo para dentro redobla Felipe le persigue Daniel Wass Vitolo para pegar de pega Vitolo hay metió la pierna Huckabee a ver el rechace Gameiro bien para Daniel Wass que se prueba con Godín Godín sale de la cueva llega con la derecha con la izquierda buena acción hay cuatro minutos de alargue Frank eso que queda el partido Vitolo dentro del área acción peligrosa al segundo palo para Diego Costa ahí está Gaià allá contigo Costa era

Voz 1704 44:27 no ahí escapar propuestas bien

Voz 1284 44:29 de la marca de gallito que para Thomas partía en la frontal Filipe Luis está Filipe Luis jugando de medio centro

Voz 1704 44:34 abre el izquierdo para Vitolo le persigue Daniel Wass Vitolo Gala del echarle a Filipe al que peligros que peligro que peligro Gabriela corre eh

Voz 1 44:45 impiden concentración Peter intensidad tanto Nieto como Gabriela a sus compañeros que bajen a defender porque ayer el Atlético Filipe estuvo a punto de dar de poder dar el pase de la muerte para su como