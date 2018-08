Aqui tienes el post partido del partido Valencia CF 1 - Atlético de Madrid 1

Voz 1704 00:00 me dice Parés Aneto que la juez de larga que la juega arriba a que guacho allí Pelé con formas es que Gameiro busque la segunda jugada quedan veinticinco segundos con balón

Voz 0341 00:15 juega largo neto para el salto de vas bases la peinada Gameiro Gameiro Gameiro Gameiro Gameiro

Voz 1 00:20 para Beiro o habla

Voz 2 00:22 que a finales

Voz 1704 00:25 lo digo ante la entidad ha vuelto a tener el Valencia en el envío de más para Gameiro ya hasta aquí acaba el partido Mestalla en pie para reconocer el partidazo Valencia uno marcó Rodrigo en el cincuenta y cinco Atléti uno corrían el veintiséis qué partidazo en la noche del centenario en Mestalla pues no lo había tocado pero ha tenido el dos uno en su bota derecha Kevin Gameiro delante hay un portazo probablemente el mejor portero del mundo Jean Oblak pero la tenido Kevin Gameiro las han tenido el Valencia en el tramo final del partido e la de bajas la de allí esta de Gameiro pero al final se reparten los puntos en el estreno liguero el Valencia y el Atlético de Madrid Adrián Rubio

Voz 3 01:15 a Galván deportivamente tanto Marcelino como Simeone que ha mantenido también su particular duelo en las zonas técnicas de aquí el estadio de Mestalla dos hombres que lo vienen siempre con muchísima intensidad y ahora el detalle como les saludaban compañeros de selección a Rodrigo Moreno gente convocó que o Diego Costa jugadores fundidos aparte Dani Parejo también Savic Filipe Luis en el Atlético de Madrid lo hemos dicho treinta grados hoy aquí en la capital del Turia en Valencia un partido jugado de poder a poder entre dos equipazo dos dos conjuntos que quiere mover hasta en la parte alta de la tabla

Voz 4 01:43 ya ya han firmado tablas aquí la gente ahora momento para emocionar a los mejores del Valencia a unos hombres que han luchado para igualar ese tanto Ángel Correa marcó Rodrigo Moreno así que no ha podido ser con victoria el inicio de la temporada el Tenorio pero sigue plantando cara

Voz 1704 02:00 un coloso como el Atlético y el oficio no se va a casa satisfecho de la lucha en la entrega de los futbolistas de Marcelino vamos a empezar a escuchar protagonistas como siempre ahora empezamos con el Atlético de Madrid Ángel Correa

Voz 1414 02:10 temporada ocurrido hoy ocurrió también el año pasado en en Montilivi

Voz 1293 02:14 nada bueno a una pena porque porque queríamos llevarnos la victoria a casa ahí yo no

Voz 1414 02:20 puede que pasado porque se ha visto un gran Atlético en la última fase del primer tiempo y en la segunda

Voz 5 02:25 se ha visto un Valencia que kiosko ha ganado terreno nuevo bueno sabíamos que es un campo muy difícil eso tienen un gran equipo y bueno

Voz 1293 02:33 creo que que perdimos la concentración en bueno no no pudimos liquidar el partido que que era lo que queríamos aparte misa

Voz 1414 02:41 pérdida de concentración de la que me hablas Ángel el esfuerzo de la Supercopa de la prórroga podido ha podido afectar en el en el desarrollo del partido

Voz 1293 02:49 bueno esto no no es una excusa para nosotros sabemos siempre tenemos que hacer este esfuerzo así que nada una pena

Voz 1414 02:58 de que hay que aprender hoy para que no se repita que es escapen dos puntos cuando os habéis puesto por delante

Voz 1293 03:02 de esto trata de que si no queda nada la ocasión me trataba de liquidar el partido oí nada es

Voz 1414 03:07 el estamos hablando de un Atlético de Madrid que es capaz de luchar por la Liga con Barcelona Real Madrid y quién se mete allí

Voz 1293 03:14 bueno queda muchísimo para para hablar de eso ahora toca seguir trabajando

Voz 1414 03:18 tema ahí en lo personal te vemos acomodado en la banda derecha siendo un hombre importante también

Voz 1293 03:22 bueno contento siempre trato de dar el máximo para para el suena el equipo es Ángel

Voz 0341 03:27 Correa el autor del gol del Atlético de Madrid lo normal es que escuchemos al gol lo peor del Valencia sí ahí está Rodrigo que era casi siempre protagonista cuando acababa los partidos el año pasado y hoy también

Voz 1414 03:36 estaba más cerca de la victoria que el Atlético de Madrid

Voz 5 03:40 fue bastante disputado ellos tienen un juego parece a priori simple pero dentro del campo muy eficaz la verdad es que tienen grandísimos jugadores igual no creo que se puede decir que si hubiésemos gana el partido no sería ninguna locura hemos hecho méritos para ello pero bueno tampoco se puede decir que resultados injusto muy buen gol para empezar ningún gol bueno jugáis un gol le ha faltado al final los Valencia la cierto en los últimos metros bueno creo que el equipo estuvo bien he sabíamos que el Athletic es un equipo que concede muy pocas ocasiones eh yo creo que dentro de las ocasiones claras que tuvimos creo que aprovechan

Voz 6 04:19 hemos no la única de las de las únicas pero bueno yo creo que el equipo

Voz 5 04:25 Toros estar a un nivel alto todavía falta mucho

Voz 6 04:27 eh ante un gran rival bueno esta va a ser la la exigencia nuestra

Voz 5 04:32 esta temporada creérselo no porque no es fácil después del cero uno cien no es fácil ya te he dicho no el Athletic es un equipo que encaja muy poco sobre todo después que que que que que que sale por delante en el marcador bueno yo creo que es un poco la marca registrada a un equipo que gana muchos partidos uno cero concede muy poco sí bueno hemos hecho no jugaba fantástica y salimos la flor

Voz 1414 04:52 la última que te haga esta afición que hoy te ha venido haberle puedes decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia

Voz 5 04:57 bueno no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo y yo creo que ya he dicho es suficiente y poco más gracias Rodrigo

Voz 0341 05:08 el auto desde el mes de marzo que es cuando renovó su contrato por el Valencia lo que hay dicho siempre es que está contentísimo aquí Agustí Ximo aquí que lo que quiere es triunfar en el Valencia y jugar Champions con el Valencia Ése ha sido el discurso de Rodrigo cada vez que se le ha preguntado por su futuro desde que como dice ahora en el mes de marzo renovó su contrato con el Valencia así que si nos tenemos que creer las palabras de Rodrigo que porqué no porque es un tío que la verdad dice las cosas como son llama a todas las cosas por su nombre yo me lo creo no viene una Ofer hasta que haga temblar los cimientos de el estadio de Mestalla que está muy mayor pero para que tiemblen los cimientos tiene que votar toda la gente en un partido grande como el de hoy yo creo que hay que hacer mucho caso lo que acaba de decir Rodrigo que no ha dicho nada simplemente ha dicho que sí te remite a su discurso del mes de marzo y en el mes de marzo cuando renovó su contrato con el Valencia así que ojalá sea así y que a este proyecto a esta plantilla solamente le falte la guinda que supondría ya la llegada de de Gonçalo Guedes en estos once días que faltan para que te viene de cerrarse el mercado de fichajes le vamos a hacer una transmito a nuestro grandísimo comentarista en el Carrusel deportivo a nivel nacional Javier Subirats que lo teníamos en el estudio de enfrente y le he pedido simplemente que se acercara aquí para que no nos ofrezca lo que para él ha sido el resumen del partido lo que hemos visto tan emocionante como suelen ser los partidos entre el Valencia el Atlético de Javier muy buenas

Voz 0905 06:43 hola qué tal muy buenas bueno pues la verdad a mi el partido me ha gustado mucho no yo creo que a la altura que es el primer partido de la temporada ha aparecido un partido fantástico no yo creo que el Valencia lo ha afrontado de tú a tú al Atlético de Madrid sí que es verdad que tras la consecución del del gol del Atlético de Madrid ayer Valencia ha sufrido hasta el final de la de la primera parte pero después en la en la segunda parte el Valencia salió con más intensidad y después bueno ha podido conseguir el gol en por mediación de Rodrigo que en la primera parte al que había creado también más peligro porque le faltó un poco al Valencia profundidad por las bandas en esa primera parte pero a partir ya digo del del gol de Rodrigo el partido se ha igualado mucho y la verdad a los dos equipos han notado al final los problemas físicos de de este principio de temporada pero yo creo que ha llegado incluso mejor al final el Valencia ha tenido la ocasión al palo de de paulista y después dos los grandes contraataques al final que no han podido culminar el robo en gol va Si no

Voz 1716 07:50 Byron pero la última

Voz 0905 07:52 mide después se ha defendido bien el Valencia ha dado la cara los cambios incluso han sido ofensivos me Angus el creo que que tiene mucha mucha pegada hay muchas posibilidades este Valencia y la verdad es que me parece es un punto importante yo creo que los dos sacan un punto importante los dos tienen que estar contentos de diría que incluso el Valencia estaba más cerca de de los tres puntos pero bueno yo creo que también tiene que estar contento el Valencia porque ha dado una imagen yo creo muy buena Hay todo ahí Luci es toda esa ilusión que al principio del partido había yo creo que ha sido totalmente correspondida porque creo que estamos ante un muy buen Valencia

Voz 0341 08:30 pues muchísimas gracias a Javier Subirats Si un placer como siempre Se marcha que tiene que todavía mandar su artículo de opinión de lo que nos acaba de ofrecer aquí en nuestro Carrusel deportivo valenciano al al diario Levante donde donde también colabora tenemos también en en Mestalla para escuchar otra opinión después de escuchar la de Javier Irak que ha sido el comentarista en el Carrusel deportivo a nivel nacional vamos a escuchar la opinión del jefe de Deportes de esta casa que es el Kenia Ana cerrado el partido a nivel nacional Pedro Morata qué tal Pedro muy buenas hola qué tal Carlos muy buenas y bueno estaba escuchando a Javier Subirats aunque los escuchado durante todas la retransmisión vuestra en el y en el carrusel nacional coincides con él bueno a mí fundamentalmente bueno

Voz 7 09:13 coincidí con subirá es fácil porque el que sabe de esto es Hessel no eh no he escuchado la parte primera de de subirá que estaba llegando aquí a la cabina pero a mí lo que me deja el partido de hoy es la tranquilidad de que ante un equipazo como es el Atlético de Madrid además un equipo difícil un equipo es un equipo difícil para jugarle al Atlético de Madrid y además Atlético Madrid ha mejorado eh en el toque en el toque de balón en el en en la asociación en juego asociativo el Atlético de Madrid han mejorado yo me acuerdo mucho de aquella de aquel de aquel Valencia de Rafa Benítez de aquel Valencia incluso de de Luis Aragonés será un equipo muy difícil de jugarle al Atlético de Madrid es un equipo muy incómodo para jugarle perece además está perfeccionando

Voz 1716 09:58 cada vez más defensivamente

Voz 8 10:01 son en su sistema

Voz 1716 10:03 de de de protección atrás es es un mármol frío el Atlético de Madrid para hacerle daño atrás es muy complicado Valencia será la primera parte para hacerle para hacerle daño y luego además está mucho más asociativo el Atlético de Madrid y arriba en este Diego Costa es que te te hace un pedrusco de oro de un pedrusco de de Carbonero es a mí la tranquilidad que me deja hoy el partido es que

Voz 7 10:26 el Valencia ante un equipazo como es el Atlético de Madrid y el Valencia no es sólo que no le ha perdido la cara sino que el Valencia le ha jugado de tú a tú al Atlético de Madrid ya querido ganarle

Voz 1716 10:35 partido los cambios que han hecho de Marcelino en en en en el transcurso de la segunda parte han sido para ganar el partido lo que ocurre es que creo que le ha afectado yo creo que le ha afectado más la la la humedad que había aquí en el en el en el campo de Mestalla

Voz 0579 10:51 la evidente va

Voz 1716 10:53 esta forma todavía con respeto a otros jugadores como es el caso baja forma de allí baja forma de debía cabía osea tules ves que que estar en una forma distinta incluso en la silueta físicamente físicamente hablando muy iba a mí la la la tranquilidad que me deja el partido y la alegría que me deja es que yo he visto un Valencia que ha dicho oye que el Atlético de Madrid que me parece muy bien pero que yo soy denuncia y aquí estoy y que te quiero ganar el partido empezó perdiendo cero uno y empató el partido y te he querido ganar el partido a mi esto me deja moralmente bastante satisfecho

Voz 0341 11:25 a mí también coincido completamente con con lo que tú estás diciendo se agregó los caminos de Marcelino han sido y lo hemos aprendido

Voz 1716 11:31 pero poco a poco vemos final me retiraré aprendiendo algo

Voz 0341 11:33 hemos dicho aquí que han sido unos cambios muy valientes que el Valencia que ya tenía el empate conseguido sin haber hecho todavía los cambios ha dicho no no yo con el empate no me conformo voy a por los tres puntos porque puedo ganarle este partido del Atlético de Madrid ya conseguido en el tramo final del encuentro algo que es completamente bueno completamente no pero es muy difícil de conseguir que es de su ordenara al Atlético de Madrid Valencia tenido

Voz 1716 11:56 dos tres ocasiones sobre todo dos la de vas

Voz 0341 11:59 la última de Gameiro clarísimas que eso al Atlético de Madrid en el tramo final de un partido no las hace nadie y el Valencia se las ha conseguido hacerse

Voz 1716 12:07 sí sí a mí es que por eso te digo que me deja tranquilo es eso que hablábamos hoy de las distancias de hoy

Voz 0341 12:12 que hay menos donde hay menos distancia hay menos distancia

Voz 1716 12:15 el Valencia el Atlético de Madrid o hay menos distancia entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid o el Barcelona pues pues oye yo hoy me gusta porque no veo una gran distancia entre el Valencia el Atlético Madrid eso que yo soy un poco más que don ilusionista yo soy más Don cicuta ahí estoy diciendo que me deja muy satisfecho el Valencia porque además al Valencia de hoy Le quedan más ajustes halló visto al Atlético de Madrid en su cómputo global los jugadores los he visto casi a todos en mejor forma física hemos visto aparejo que será subido en el gemelo eh Diack había está de acabó y tiene que perder mucho porcentaje de grasa de acabar la silueta de de acabar no tiene nada que ver con la de un central cuando Marcelino en la meta caña había acabado idea que avise ponga e más fino de lo que está o cuando va es también la silueta y no tiene que ver con Rodrigo que Rodrigo está finísimo Rodrigo porcentaje de grasa lo ha mejorado un montón entonces cuando Otto futbolín me deja

Voz 0341 13:09 a gusto y tranquilo el hecho de decir bueno vamos a ver el Valencia

Voz 1716 13:11 que todavía con varias piezas por ajustar jugando vas en en en la izquierda que no es su sitio dijera siempre hacia la derecha en Valencia era un partidazo al Atlético de Madrid entonces Si este Valencia con piezas con jugadores sin ajustar le ha hecho este este tú a tú al Atlético de Madrid que no es cualquier equipo que ese segundo de la Liga el actor sobre el cambio en Europa que le gana al Real mí me deja muy contento me deja esperanzado y como bien ya hoy decíamos sin Guedes el Valencia tiene un plantilla con Easy Poole

Voz 0579 13:43 a basó allí Poole había Cavic eh

Voz 1716 13:46 mira hoy me dejó un poco preocupado no sé si porque estaría muy cansado que yo yo creo que Dani Parejo ha perdido protagonismo en el inicio de la jugada de atrás en la primera parte ha sido visto yo hoy en la segunda novillada con el tirón y tal pero yo quiero ver en la salida de balón yo quiero ver más aparejo que acordó vía veía masa con que a que aparejo pero vamos si Medvédev una nota del Valencia para mí un nueve Si bueno yo igual

Voz 0341 14:10 al nueve bueno por el tramo final del partido a lo mejor sí que llegaba al nueve le dábamos nosotros en el Carrusel deportivo valenciano al descanso un aprobado o bien Un bien Un seis seis y medio porque tampoco estaba generando ocasiones de gol en esa primera parte y el Atlético de Madrid había tenido el gol y otra de Diego Costa que saca neto pero luego en la segunda parte de las prestaciones del Valencia han subido pa la colocarse en el notable alto o incluso en el sobresaliente respecto la última la configuración de lo que queda de plantilla en estos once días que quedan de mercado dos declaraciones que no sé si habéis podido escuchar en el en el carrusel a nivel nacional primero antes del partido ha hablado Mateo Alemán en Be In Sports ya dicho respecto a bebés que por supuesto le han preguntado por él que ahora mismo es un jugador con un precio muy elevado y que la situación y que la situación financiera del Valencia no es ni mucho menos la ideal Ike estamos preparados para no tener a veces en la plantilla es lo que ha dicho Mateo Alemán respecto a Guede indica

Voz 1716 15:06 no ha añadido es una cosa del dueño pues lo añado yo sigue sigue redes lo fiche al Valencia comparándolo lo creo que lo comprará el dueño hará una pequeña ampliación de capital no creo no tengo ninguna certeza sobre ello ahora lo que sí que tengo la certeza es que los números del Valencia actual no se pueden permitir comprar a Guedes por cuarenta ni por cuarenta y cinco en el PSOE está viviendo setenta y esto no estoy yo diciendo ni exigiéndole ni mucho menos a Peter Lim que ponga cuarenta y cinco millones de euros más para comprar acciones porque el hombre bastante dinero ha puesto ya que aquí consejos dan muchos pero dinero ha puesto

Voz 0341 15:48 en el otro nombre propio para terminar de cerrar blando ella es que no se mueva el que ha marcado hoy el gol del empate que Rodrigo que ha hablado al final del partido lo que ha dicho es no voy a repetir el discurso que llevo diciendo desde marzo el discurso que lleva diciendo desde marzo yo a Rodrigo cuando habla siempre le creo porque siempre dice las cosas reales lo que son llama a las cosas por su nombre Rodrigo desde marzo que es cuando renovó su contrato con el Valencia dijo estoy muy a gusto aquí estoy encantado de la vida en Valencia y quiero jugar la Champions con el Valencia yo me lo creo lo que ha dicho yo me lo creo y por lo tanto creo que no se va a mover de aquí bueno luego todo sea lo que pueda llegar porel Ibai y cómo se vivan estos últimos días de mercado lo que al Valencia también le puede interesar sacar en caso de que llegue una oferta importante porel pero yo lo que ha dicho Rodrigo al acabar el partido me lo creo

Voz 1716 16:36 en el Valencia internamente lo que te cuentan es que a lo único que le temen es a que el Real Madrid

Voz 0579 16:43 haga una oferta por Rodrigo de

Voz 1716 16:47 de mínimo ochenta millones de euros que además el Valencia si la hace pedirá más pero el vale Iker Rodrigo quiera ir al Real Madrid eso es a lo único que teme el Valencia si el Valencia recibe una oferta del Real Madrid de ochenta millones de euros aunque pedirán más ir Rodrigo dice quiero ir al Real Madrid esa es la opción que hay posible para que Rodrigo no juegue en el Valencia la próxima la próxima temporada pero en el Valencia creen que como Florentino es elitista antes pagará ochenta por Cavani que por Rodrigo que por Rodin al ser un jugador nacional del Valencia de un equipo de España tal que parece como que no tiene glamour que no tiene no es Colomo suficiente

Voz 0579 17:30 se cree que no llegará

Voz 1716 17:33 Florentino a ofrecer una cantidad de dinero aunque quisiera compra Rodrigo lo suficientemente importante como para que el Valencia pudiese aceptar esa oferta en el en el horizonte del Valencia ahora mismo sólo contemplan como posible y como miedo esta opción del Real Madrid porque sí

Voz 0579 17:51 cerrado el el mercado en en Inglaterra cerrado el mercado en en Italia que quedaría que quedaría del equipo

Voz 1716 17:59 pues que le puedan hacer mucho equipos me refiero como la liga alemana pero que necesiten un delantero como Rodrigo Ike le haga tilín que Rodrigo

Voz 9 18:08 era cambiar el Valencia por un equipo de la liga alemana ya

Voz 0341 18:10 hasta el Bayern Munich vamos claro por eso

Voz 1716 18:13 Vigo que las únicas opciones que ahora mismo quedan como miedo en el sentido de bueno me da miedo que pase esto en el Valencia

Voz 7 18:20 temblará únicamente lo del Real Madrid y tienen la tranquilidad de que aunque el Real Madrid viniera

Voz 1716 18:24 por él quiere él lo anuncia que no va a poner el Real Madrid por por no elitista que son allí por lo por lo poco consideración ha considerado que son de la época de Florentino con con Villa o sea que que que que parecía que Villa era un jugador que valía muchísimo menos dinero que que Benzema y sólo por ser Benzema a hacer de fuera valía más dinero pues en el Valencia creen que si bien ha por Rodrigo el Madrid a lo mejor va a poner un dinero que no le va a menear las carnes al Valencia

Voz 0341 20:14 vamos a escuchar desde la sala de prensa de Mestalla a Diego Simeone con con

Voz 0501 20:19 es más ofensivos ya seguir un partido mucho más desordenada de una de lo que estamos acostumbrado como dijo el colea a ver entre Valencia y Atlético

Voz 15 20:29 como lo míster que el fundador pregunta para dar crédito y habla de todo el que algunos a su colega que entonces qué año recordando al haber sido capaz de ganar este año no estaba con a más alternativas sí pero menos para poder

Voz 1231 20:55 tres puntos de una tacada ustedes al Barcelona para Madrid

Voz 0501 20:59 era se ustedes siempre la hace muy muy fina siempre consideré cuando vinimos a jugar la temporada pasada le dije a mis jugadores que el Valencia iba a ser un equipo que iba a pelear por las plazas importantes y bueno no me equivoqué y este año seguirá creciendo han incorporado el futbolista con presencia ofensiva con con distintas características en mitad de cancha tienen gente alta tiene muy buen balón parado repitió que obviamente sacar punto de acá de Valencia no va a ser fácil hay bueno creo que nosotros intentamos al menos yo gano el partido y nos quedamos con enfado

Voz 16 21:38 ahora qué tal buenas noches Kike Mateo de Valencia

Voz 17 21:41 eh hace siete casi ocho años yo gusta al Atlético de Madrid estar tantos años en el banquillo en España cuando se llevó el Atlético estaba una situación delicada usted forma de trabajar fue poco a poco haciendo cambiar expectación hasta hacerla crece di y hacer que su equipo compita por todo ya el Valencia del pasado se parecía mucho a que el Atlético guste cogió que muy delicada con entrenado en este caso Marcelino que ya llega a su segunda año a usted le parece que este equipo o este club esta idea de Marcelino sí parece haga usted intentó llevar a Atlético de Madrid de una forma

Voz 0501 22:14 bueno exitosa se lo con lo comenté anteriormente creo que hay mucha características similares suele Marcelino evidentemente ha mostrado donde estuvo eh su trabajo es un grandísimo entrenador seguramente respaldado por un lo importante como el Valencia el Valencia volverá a estar peleando como lo hizo el año pasado durante toda la temporada por un lugar de privilegio evidentemente la competencia este año crecerá en ese lugar donde queremos entrar en la Champions del año que viene no

Voz 18 22:45 fui a la comparecencia de Cholo Simeone bueno pues hablado y malos

Voz 0341 22:50 qué de de Madrid eh sí lo han hecho

Voz 18 22:53 yo la primera pregunta más su compañero nuestro era de la Cadena SER ha hecho una primera pregunta pero la verdad que no no demasiado desde Madrid Cholo Simeone que no ha mordido la lengua a la hora analizar lo que hemos visto un poco todo no que este Valencia Atlético de Madrid la recta final se apareció muy poco a esos partidos entre ambos equipos este vimos sin y manejó la pasada temporada no pasado mucho más defensivos sin menos ocasionó o con menos ocasiones y este año con muchísimas alternativas Si bueno pues sólo hay que recordar ese mano a mano de Gameiro el de Daniel Wass pues remate al palo de los deportistas

Voz 0341 23:22 bueno pues a la espera de que comparezca por supuesto Marcelino García Toral vamos a hacer lo que también lo hacíamos el año pasado después de los partidos con las puntuaciones de los futbolistas nos marchamos desde la sala de prensa a la cabina otra vez ibamos a puntuar a los catorce jugadores que han actuado hoy por parte del Valencia Fran estás por ahí no

Voz 18 23:45 aquí estoy Marek empezamos venga dale

Voz 0341 23:49 meto ocho

Voz 14 23:50 el biquini seis Garay seis Gabriel siete allá seis con novia siete Parejo siete tuit de destacada amónico

Voz 0341 24:08 qué te parece que dos de Rodrigo ha sido para uno cantarlo Soler ocho

Voz 14 24:19 mina seis Gameiro seis siete iba allí siete

Voz 0341 24:29 vale pues el Rodrigo con un diez pues más o menos continuando con la tendencia con la que terminó la temporada pasada el autor del tanto del Valencia completando un grandísimo partido el mejor para Fran Guaita para el narrador de los partidos del Valencia en el Carrusel deportivo valenciano de el empate de hoy entre el Valencia y el Atlético de Madrid como titulas el para la web un Valencia muy grande un titular en el que coincidimos porque ha ido creciendo a medida que se desarrollaba el partido aunque el resultado no podemos decir que no haya sido justo si alguno de los dos equipos se ha merecido llevarse los tres puntos ese ha sido sobretodo por el tramo final del encuentro el Valencia que ha generado bastantes más ocasiones de peligro que el Atlético de Madrid te dejo terminar ay bajamos de nuevo a la la sala de prensa donde no sé si estará ya no todavía seguimos a la espera

Voz 18 25:25 te iba seguimos esperando de teatro Ali ya verás que una comparecencia de Marcelo muy interesante porque no sólo no han hecho muchas preguntas pero hay muchos que hacerle como visto a los nuevos fichajes debutar abajo allí a Gameiro y la actuación de Rodrigo cuando habla de su de su futuro es una oferta o no de encara gala con el Atlético de Madrid saque interés

Voz 0341 25:43 donde la comparecencia Carlos de cara el partido contra el español que el domingo que viene es escenifica hoy al domingo yo creo que recuperará la mañana no no tiene se escenifica el que para mí es una de las claves del año que es la plantilla que tiene el Valencia Garay no va a estar pueden tendría cabida euros Parejo tampoco puede jugar puede jugar hay alternativas luego lo hablamos bares perfil no es talla en la la sala de prensa de buenas noches haya el Valencia y el fondo Marcelino García Toral Adrian todo preparado por ahí no es radio en directo

Voz 1231 26:22 de me he todo el final del partido los últimos minutos la segunda parte se queda con la sensación de que el Atlético de Madrid que ha habido fue para llevarse los tres puntos

Voz 19 26:34 buenas noches y creo que a los puntos merecimos ganar porque no solamente en el tramo final del segundo tiempo sino creo que durante la mayor parte del mismo fuimos bastantes superiores al Atlético de Madrid pero también sabemos en el gran físico potencial que tiene este equipo el gen competitivo que desde la llegada Simeone ha implantado los éxitos durante todo su recorrido hay por lo tanto es explorar es producto de de ser muy competitivos todos los partidos ido durante noventa minutos y yo estoy orgulloso de mi equipo levantar un resultado adverso al Atlético de Madrid no es fácil y creo que el partido estuvo igualado hasta su gol su gol no es generó yo creo que desconfianza pero en el segundo tiempo creo que nuestros jugadores salieron absolutamente convencidos de que podían darle vuelta y lo demostraron en en el terreno de juego nos quedamos a mitad de camino pero repito estoy orgulloso del equipo hay también ha agradecido a la afición muy agradecido a la afición por qué Nos ayudó a conseguir este resultado se ve que esa unión de la temporada pasada con el equipo pues se mantiene este año y en un resultado adverso iba a ser muy importante para toda la competición

Voz 0341 28:08 pues muy de acuerdo con esa primera respuesta de Marcelino García Toral en su resumen de lo que ha sido el partido a los puntos no habría merecido ganar el Valencia estaba viendo ahora repetida en las dos acciones clarísimas que han tenido los jugadores de Marcelino en el tramo final del encuentro es la de vas no era tan fácil darle el balón a Gameiro en la que el propio Gameiro no después de un control orientado con el pecho tiene y que les saca Jan Oblak han sido dos ocasiones muy claras lástima porque podría haber llevado los los tres puntos hoy en Mestalla

Voz 19 28:37 indudablemente mi percepción es que hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético de Madrid que también es seguro que hicimos muchísimas más ocasiones de gol que en la suma de los dos partidos de la temporada pasada quiere decir eso que estamos más cerca solamente el devenir de la competición lo dirá creo que además el Atlético de Madrid tiene un equipazo pero hoy sí que hemos estado más cerca lo difícil es mantener la regularidad a lo largo de todo el campeonato además teniendo como todos hablamos pues una competición nueva como para nosotros como es la la Champions digo nosotros esta esta plantilla no hay ahí estamos nuestra ilusión es mejorar y ser más competitivos pero bueno tenemos no sé si la suerte o quizás la mala suerte de tener por delante tres trasatlánticos pelearemos cada cada partido con el ánimo de de ganarlo oí estar lo más arriba posible

Voz 18 29:45 buenas noches el míster harían Rubio de la Cadena Ser primero todo me gustaría preguntarle por su valoración sobre los últimos delanteros en llegar en este caso su allí Gameiro que además en la recta final se han asociado Viña han generado bastante peligro sobre la portería del Atlético de Madrid y luego la segunda sobre Rodrigo Moreno porque cuando más está hablando de cualquier detalle suyo en redes sociales lo que hace en el campo deja de hacer hoy ha marcado un gol será visto con con gesto de rabia de de de ganas de levantar al equipo de buscar la victoria eso imagino que para un entrenador tener un futbolista que cuando se habla mucho su futuro esta siguen centrados lujo no

Voz 19 30:18 sí haberle es pronto por un lado a tu primera pregunta contestara a como ha sido el rendimiento con tan poco tiempo de de los dos delanteros que vinieron hace muy poco tiempo lleva muy pocos entrenamientos con nosotros eh Kevin sí que lleva más entrenamiento de la pretemporada Michi prácticamente trece entrenamientos doce trece entrenamientos en total es muy pronto para para hacer una una valoración en cuanto Rodrigo sabemos lo importante que es este futbolistas lo demostró la temporada pasada

Voz 0501 30:58 muy bueno pues en el día a día desde que llegó

Voz 19 31:03 a entrenar tiene la misma actitud que siempre eh yo creo que que no no ofrece ninguna duda supuesto su rendimiento porque lo viene demostrando ni su estado de ánimo implicación con con este equipo que se habla mucho bien nosotros estamos centrados en lo nuestro que es intentar hacer un equipo cada vez mejor

Voz 1231 31:30 García Toral vendedor Jordi Gosálbez Onda Cero les sorprende que siendo veinte de agosto para ser el primer partido de Liga en las condiciones de tanto calor de tanta humedad que se ha vivido en el campo de Mestalla les sorprende que hayamos visto a mi modo de ver desde fuera un tan buen partido entre dos contendientes que acaban de arrancar la temporada y sobre todo el nivel físico que ha mostrado tanto el Atlético que es algo normal y el Valencia está al final del partido

Voz 19 31:57 no me sorprende que se haya visto un buen partido porque creo que hoy se han enfrentado dos muy buenos equipos en nosotros teníamos la ilusión como dije en la previa hay el convencimiento de poder ganar creo que los jugadores asilo también lo lo han demostrado en el campo que es lo más difícil es más fácil decirlo yo aquí que demostrarlo en el campo en el Atlético de Madrid es el equipo aparte de de de sus grandes individualidades que la temporada pasada más corrió del campeonato el que pararnos con ellos en ese aspecto no cabe ninguna duda que para nosotros también es un orgullo lo hemos hecho creo en el tramo final que ya se veía un no hay vuelta muy muy rápido porque ya costaba más repetir los esfuerzos y hacer las transiciones pero

Voz 16 32:51 yo creo que

Voz 19 32:57 lo ideal es ver partidos como éste como tú decías también además a añadiendo pues ya una temperatura tan alta iluminados que había en el campo que dificulta más todavía los esfuerzos yo sólo puedo decir de qué de mi equipo repito estoy orgulloso de del rendimiento que han demostrado del esfuerzo si cabe pues nos queda esa pequeña

Voz 0501 33:20 pena de no haber logrado oí brindado la el triunfo nuestra afición

Voz 17 33:27 hola buenas noches Ignacio para de Deportes Cuatro

Voz 0579 33:31 la primera parte desaparecido bastante

Voz 20 33:34 a los dos partidos del año pasado en el sentido de que el Valencia Club de Fútbol ha generado muy pocas ocasiones Atlético de Madrid algo que no han sucedido en la segunda parte la mía lo posible me gustaría que

Voz 17 33:44 Nos contra qué tecla tocado o en qué incidido sobre todo en el descanso gracias

Voz 19 33:49 normalmente a medida que va pasando el tiempo los equipos van perdiendo un poquito de de su organización cosa que en el Atlético de Madrid normalmente no ocurre tampoco creo

Voz 0501 34:00 lo hemos provocado nosotros más que más que ella

Voz 19 34:04 es hayan repito perdido esa organización en el primer tiempo generamos algunas situaciones de peligro recuerdo dos o tres tiros de Rodrigo un remate de vas algunas situaciones de peligro pero tampoco el Atlético Madrid unos género mucho es normal que entre estos dos equipos pues muchos partidos anteriores tampoco vimos muchas ocasiones de gol y en este sucedía lo mismo en el segundo tiempo pues es una suma de de todo de de que lleva en el marcador en contra el equipo contrario también se repliega un poquito más eh empezamos bien eso nos generó creo que confianza y entonces seguimos seguimos insistiendo hasta que bueno pues logramos el empate podíamos haber logrado la victoria

Voz 0341 34:50 es que está diciendo el respeto lo que pasó el año pasado el el

Voz 21 34:55 cien lo hizo casi ninguna ocasión o ninguna ocasión de gol en los dos partidos del año pasado contra el Atlético de Madrid en ciento ochenta minutos en los primeros cuarenta y cinco del partido de hoy tampoco había hecho ninguna en doscientos veinticinco minutos sin hacerle ocasiones al Atlético de Madrid pero ha cambiado en la segunda parte

Voz 19 35:08 está ahora a esa pregunta absolutamente imposible porque se me han preguntado

Voz 0341 35:17 el equipo de hacer aunque es nuestra idea

Voz 19 35:20 y regulares que vamos a ser tanto a nivel de esfuerzo mentalidad sobre todo creo que tenemos una mejor plantilla creo no estoy absolutamente seguro que tenemos una mejor plantilla que la temporada pasada pero eso no quiere decir que tengamos son funcionamiento como equipo mejor tenemos posibilidades de a que así sea pero no nos lo garantiza nuestra mentalidad en el dominar las situaciones el sentirse importante todos jueves diez minutos o jueves ochenta es lo que nos va a llevar a ser un equipo muy competitivo a lo largo de la competición en condiciones normales y si no tenemos muchísimas lesiones bueno pues

Voz 0501 36:06 tenemos que ir despacio ser humildes prudentes

Voz 19 36:11 iré mostrar cuando hemos demostrado y ser un equipo noventa minutos si lo logramos cada jornada cada enfrentamiento y con la sensación que tengo es que va a ser muy difícil ganarnos

Voz 22 36:26 José Luis García Amir Aíto para noventa y nueve puntos de Valencia radio le quería preguntar por el estado físico de Garay si le preocupa que en la jornada uno ya sea ya lesionado un central central titular que es algo que le viene pasando a lo largo de la temporada pasada hay que recae mucho de quería preguntar si esto le preocupa a lo largo de la talla de toda la temporada

Voz 19 36:46 siempre me preocupa la lesión de cualquier jugador sea central lo ocupa otra posición porque el terrorista una posibilidad de elección y por lo tanto de competitividad eh creo que no serán muchas cosas sí que venía con una molestia a los días anteriores donde hemos intentado eh dosificar las cargas a lo largo de la semana y luego pues tenían una molestia en la rodilla esperemos que no sea nada importante y que rápidamente este con nosotros yo qué tal Kike Mateo

Voz 17 37:20 este una radio buenas noches bueno el Cholo Simeone cada vez que te preguntan habla maravillas de usted habla maravillas del Valencia lo ha hecho hace apenas unos minutos cuando ha comparecido aquí entre las redes de comunicación yo me permitía el lujo de preguntarle si él veía en el Valencia que el Atlético de Madrid que cogió en una situación muy delicada lo fue haciendo crecer poco a poco con su manera de entender las cosas y ahora lo hace competir en todos los partidos y en todas las competiciones me gustaría saber si para ustedes una inspiración ese modelo de club ese modelo de entrenador esa idea que cogió Simeone más o menos como usted en una situación muy delicada de club y con buen trabajo paciencia le haga hecho llegar hasta donde está y esa es una buena inspiración para el club en el que usted trabaja pensando en el futuro en el presente y en el futuro

Voz 19 38:06 para mí Simeone es un referente claro por todo lo que transmite por como modificó la forma de competir y la regularidad que es lo más difícil llegó en seguirán la dinámica del Atlético Madrid cambió no sigo ganando sobre todo algo que yo considero que para mí es imposible estar siete ocho años que me parece que está en un club es algo que casual no no es un habitual no

Voz 16 38:42 creo que sí

Voz 19 38:45 es una una una situación en general en el Atlético de Madrid eh pues salvo en lo que nos podemos fijar pero luego cada cada equipo pues tiene su su historia sus formas de concebir el fútbol y yo creo que en eso pues bueno cada gala clubes diferentes y ojalá el Valencia conmigo o sin mí si mi sea capaz de acercarse mucho al Atlético de Madrid o de lograr situaciones similares que ha logrado el Atlético de Madrid recientemente pues es gracias

Voz 18 39:20 si te agarro la comparecencia eh

Voz 0341 39:25 que en líneas generales hemos estado satisfecho con lo que ha ofrecido su equipo lógicamente en el partido de hoy Ike sigue ilusionado de cara a esta temporada que hoy ha empezado para su equipo y que va a ser muy muy ilusionante a la vez que complicada eh porque ilusionante evidentemente lo es volver a Champions

Voz 14 39:47 el año del centenario pero complicó

Voz 0341 39:50 ah también eh los tres de arriba los tres que vienen quedando seis temporadas seguidas primero segundo y tercero siguen siendo equipos muy fuertes no puedo decirlo de inalcanzables porque no en cualquier momento alguno de los tres puede caerse y el Valencia estar ahí al acecho hoy ha sido el Valencia a los puntos como el propio Marcelino lo dicho en su primera respuesta merecedor de llevarse la victoria contra el Atlético de Madrid pero hay equipos que se han reforzado muy bien y que van a poner las cosas muy difíciles al Valencia en esa cuarta plaza para que el Valencia pueda mantener la cuarta plaza que le dio el año pasado la la Champions que va a jugar este año sin ir más lejos el Sevilla el Sevilla tiene un pedazo de entrenador que es Machín un pedazo de entrenador y está haciendo una plantilla muy competitiva que ayer pasó por encima del Rayo Vallecano es verdad que ha jugado dos eliminatorias previas de la Europa League

Voz 23 40:40 pero dado que ninguno porque empezó a entrenar antes que nadie pero el Sevilla este año va a ser un rival

Voz 0341 40:48 timo para mí del Valencia en la lucha por los puestos Champions así que la la temporada es muy iluso

Voz 23 40:52 delante pero evidentemente fácil no va a ser repetir lo que hizo el Valencia el el año pasado

Voz 18 40:59 algo más desde abajo desde sala de prensa Adrián pues nada que seguimos pendientes de la evolución doce quede Garay que la mala noticia del partido y lo demás lo que tú estabas comentando no de luego señores aquí sabiendo que que Jason Detrick de Madrid durante varios minutos lo ha zarandeado el Valencia Club de Fútbol Marcelino quería motivos su argumentos de su plantilla para para de confiará más en ellos pues se les ha tenido no porque han reaccionado supere Atlético de Madrid que han está a punto a llevarse la victoria así que bueno la gente no sólo con los tres puntos hacia casa pero sigue llega a Mestalla con ilusión iban con la certeza de que el Valencia hoy lunes veinte de agosto ya estamos muy cerquita de de que sea muerte veintiuno de agosto pues este equipo tiene mimbres y desde luego augura una temporada ilusionante verlos

Voz 0341 41:38 pues nada hasta la próxima que será el fin de semana que viene no el Valencia juega fuera de casa el siguiente M vuelve a jugar fuera de casa no son dos seguido fuera de casa

Voz 1414 41:45 ex el derbi contra el Levante el año pasado el derbi contra el Levante existen eh con nosotros los valencianos en o en el Nacional

Voz 18 41:51 no estuve en el valenciano ahora ese Español luego Levante y luego el siguiente en casa contra el Betis creo que si no recuerdo mal sábado seis y media aquí contra el conjunto de Quique Setién

Voz 0341 41:59 pero el siguiente en el que estará con nosotros entonces será bueno tenemos que organizarlo todavía pero seguro que es repetiremos en lo mismo que el año pasado así que será dentro de dos domingos en la tercera jornada por la mañana e por la mañana del día dos domingo día dos

Voz 1414 42:14 de septiembre a las doce el derbi el derbi entre el Levante y el Levante mantenga la dinámica el otro día el partidazo en el

Voz 0341 44:12 repaso rápido a los marcadores de esta primera jornada de Liga en Primera División Girona cero Valladolid cero el Betis cero Levante tres Celta uno Espanyol uno Villarreal uno Real Sociedad dos Barcelona tres Alavés cero Éibar uno Huesca dos Rayo Vallecano uno Sevilla cuatro Real Madrid dos Getafe cero hoy en nuestro partido Valencia uno Atlético de Madrid uno está en juego minuto treinta y siete de la primera parte el que cierra la jornada en San Mamés empate a uno también entre el Athletic de Bilbao y el Leganés ha marcado dos nuevos Se puso por delante el Athletic Bilbao con un gol de un central cachorro de Lezama recién salido de la cantera pero no lo asco Hain que era la gran novedad en el once en el perfil zurdo del centro del ataque sólo cinco minutos después ha empatado para el Leganés otro nuevo Jonathan Silva así que minuto treinta y siete de la primera parte en San Mamés Athletic débil lo uno Leganés uno nosotros volvemos como les decía el próximo domingo a las seis y cuarto juega el el Valencia en el campo del Espanyol nosotros como siempre media hora antes así que a las cinco cuarenta y cinco seis menos cuarto arrancará el próximo domingo nuestro segundo Carrusel deportivo de la temporada muy buenas noches adiós

Voz 24 45:32 ya