Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (21/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 2 00:10 en este mes hemos tenido dos rescate que es lo que digamos que a ojos de todo el mundo es lo que lo que más llama pero luego hemos hecho mucha labor de de presión a los gobiernos hemos estado en una devolución en caliente hemos estado apoyando el marco que habían Túnez con cuarenta y ocho inmigrantes que llevan dieciocho días embarcados Iker sino llegamos estar allí cuando un poquito en las narices pues seguramente un estarían a bordo

sonidos de la radio sonidos de la Cadena Ser en la Comunitat Valenciana ayer hoy ya estamos preparados para buscar y esperemos también que para encontrar más voces que definan qué está pasando en nuestra Comunitat

hola qué tal cómo están empezamos mandando un saludo Alicante Castellón y Valencia

Voz 0779 01:08 duda no no depende no queremos morir los vamos a conservar que van a hacer el programa te saluda venga

nada bueno de momento un poquito más de media hora para llegar a la una del mediodía

que tendremos en estos minutos de radio pues en estos meses

Voz 5 01:22 Bhutto saber Si convenimos toda la información porque hay muchas cosas que contar vamos a hablar del Ayuntamiento de Nules porque bueno ayuntamientos de vez en cuando realicen sus campañas de prevención de este tipo de recomendaciones etc etcétera en este caso pues para evitar digamos el consumo excesivo de alcohol especialmente los más jóvenes que mira tú por dónde que dentro de esta campaña bueno pues aparecen estos jóvenes que consumen alcohol jóvenes estamos no

Voz 3 01:50 dando de muy joven y si no estamos

Voz 5 01:52 los jóvenes de diecisiete en el límite para estamos hablando

Voz 3 01:56 de niños para mí niños

Voz 5 01:59 los a ver qué es lo que ha pasado históricamente es un tema preocupante para mí desde luego lo es pero bueno vamos a comprobarlo con el alcalde de esta localidad con ETA hacía pero además vamos a hablar de algo que también me preocupa y me encanta al mismo tiempo no son esas playas adaptadas para que todo el mundo pues que pueda disfrutar de agua de mar del ambiente de verano aquí en la Comunitat Valenciana de pasarlo bien bueno quién está muy cerca de la costa es la Cruz Roja les voluntarios de la Cruz Roja todos los años ahí están vigilantes vigilando atentos a que no nos pase nada íbamos a hablar pues cómo están funcionando este año este tipo de de playas y además también nos vamos a acercar a una de las poblaciones de la Comunidad Valenciana de esas que no suelen aparecer en los grandes titulares pero están ahí que a nosotros nos gustan

Voz 3 02:48 menudo mapas estamos haciendo lo que sí deberíamos hacer al acabar el programa no vamos a tener tiempo para otro años lo propondremos a nuestros jefes una guía uno de pequeños pueblos de pueblos descansa

Voz 5 02:58 días de la Comunitat podemos coge las chinchetas esta seguir marcando todas las poblaciones que vamos haciendo Chinchetas que antiguo ordenaría con una app o algo así que ya existe en la chinche das lo sé lo sé lo prometo que tengo de las chinchetas Jimena Chinchetas si tenemos los paneles dos de corcho con chinchetas bueno pues hoy no está acercaremos hasta ahí queda

Voz 3 03:23 bueno de momento vamos a conocer cómo están las carreteras de la Comunitat Valenciana

Voz 6 03:28 la red viaria de la provincia de Valencia

Voz 7 03:30 me ofrece la información del tráfico

Voz 3 03:33 Teresa Serrano bienvenida Teresa Serrano Dirección General hola buenas tardes bienvenida

Voz 8 03:41 gracias a esta hora tenemos que destacar tráfico intenso en la provincia de Alicante en Torrevieja la Nacional trescientos treinta y dos registra retenciones en ambos sentidos así que tengan mucha precaución y paciencia en ese punto de la Comunidad Valenciana en el resto afortunadamente a esta hora en las vías no encontrarán dificultades de importancia

Voz 0808 04:01 bueno buenas noticias Teresa muchísimas gracias hasta luego más atrás

Voz 10 04:22 quiero calidad con siete años de garantía

Voz 3 04:30 el equipo de informativos de la SER para toda la Comunitat Valenciana Julián Jiménez qué tal está al día

Voz 6 04:37 bueno pues el día viene con una noticia de impar

Voz 0396 04:40 todos estamos todos sobrecogidos por una gran noticia que hemos conocido hace hace tan sólo un rato lo contábamos en el boletín informativo de las once de la mañana a unos padres de Elda han sido detenidos por un presunto delito de abandono de menor y lesiones después de que su bebé de

Voz 11 04:53 quince meses Elena quince meses resume

Voz 0396 04:56 dará intoxicados por ingerir cocaína marihuana Los hechos ocurrieron hace diez días ha sabido ahora hace diez días los padres de una menor de diecisiete años y un joven de veintiuno los padres de la criatura llevaron al pequeño a urgencias del Hospital General de Alicante y tras ser atendido el centro sanitario dio cuenta de la situación del pequeño las autoridades el bebé a fortuna respondió satisfactoriamente al tratamiento médico inicial y a los pocos ya recibió el alta aunque ahora mismo está bajo la protección de la Generalitat Valenciana los padres que fueron detenidos ese momento posteriormente fueron liberados están en libertad con cargos a la espera de que sean citados por la justicia como digo dos padres e un madre de diecisiete años yo un padre de veintiuno que fueron detenidos por intoxicar por permitir que se quedara intoxicado un bebé de quince meses en materia de cocaína en materia de mí

Voz 0779 05:53 pero bueno es por decirlo de alguna manera no sé si los no se ha engendrado una criatura esos otra cosa diferente

Voz 0396 06:01 esta es la historia que está marcando la la mañana pero pero hay más por ejemplo contaros que ocho personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de robo con violencia e intimidación tenencia ilícita de armas de munición tráfico de drogas usurpación de funciones públicas y pertenencia a organización criminal se dedicaban a asaltar a otros delincuentes también unos fichas vaya y se han realizado registros en el sur de la Comunidad Valenciana se han incautado pues numerosa es cantidades de éxtasis cannabis de marihuana pero lo más sorprendente es que tenían también a la ropa perteneciente a la Guardia Civil de chalecos en concreto y carteras de la Guardia Civil se hacían pasar presuntamente por agentes de la Benemérita para a saltar a cometer también pues estos asaltos a otros delincuentes que se dedicaban al tráfico al tráfico de drogas

Voz 3 06:54 es un poco Robin Hood para dárselo para dar un también

Voz 0396 07:01 no también hablaremos en Hora catorce Comunitat Valenciana del campo los agricultores están preocupados por la baja rentabilidad de algunos productos en concreto de de de algunas hortalizas precios ruinosos en el caso de la patata en el caso de la cebolla pero también en otros en los que se esperaba bueno pues sé que que habría un repunte no como por ejemplo la la sandía no en Europa echó mucho calor este verano

Voz 0779 07:24 las temperaturas han sido no ha sido lo lo normal

Voz 0396 07:28 es han sido más altas de lo de lo previsto y se ha consumido mucha más sandía sin embargo ese sandía esa mayor demanda no ha venido acompañada de un mayor repunte de los precios dicen los agricultores dicen desde la Asociación Valenciana de Agricultores y bueno pues en el campo como como siempre el según siempre es el último eslabón de esta cadena y es el que resulta más más perjudicado porque muchos de esos de ese valor de ese dinero pues se queda en la cadena de distribución también lo denuncian los agricultores valencianos bueno y pendientes también de de otros asuntos de otros argumentos informativos a lo largo de la mañana que es van a ir surgiendo Elena

Voz 0808 08:05 calorcito como lo tenemos bueno pues

Voz 0779 08:07 está poco a poco subiendo las temperaturas de cara al fin de semana cambios e de nuevo de qué tipo llamado hacía bien pues depende de cómo lo veas no

Voz 3 08:17 ay Dios mio Julián siempre malas noticias bueno te escucharemos a las dos en punto de la tarde muchísimas gracias

Voz 0396 08:22 adiós deportes un poquito de deporte

Voz 3 08:31 has visto es decir reporta se como ya todo el mundo sabe que no tengo ni idea me suben la sintonía no me dejan hablar Fran Guaita bueno vale de bien ya voy aprendiendo no tienes tú tienes tú has hecho

Voz 0691 08:39 a punto estuvo de conocimiento mucho mucho te he echado mucho techo eso sí por Arrieta del que quiera lo que sabe es que el Valencia es un equipo importante de una división que ayer en el primer partido de la temporada empató y pudo ganar a uno de los mejores equipos de Europa al Atlético de Madrid y el Valencia empató a uno con un gran gol de Rodrigo que sigue siendo objeto de deseo de muchos equipos y sin marca goles como el de ayer mucho más aunque él dijo al acabar el partido extra me interesa mucho la gente cuando le preguntaron te vas a marchar te vas a quedar dijo desde marzo llevo repitiendo lo mismo y lo que lleva repitiendo desde marzo es que se quiere quedar en Valencia quiere jugar aquí la Champions el campo lleno un lunes del mes de agosto a las ocho de la tarde el campo con lleno técnico faltaban unos quinientos espectadores en Mestalla muy muy muy buena entrada recibida al equipo a las seis de la tarde dos horas antes por miles de personas en la Avenida de Suecia Marcelino Maté alemán que son los que mandan en el Valencia han recuperado la ilusión de la gente puede ser una temporada muy muy bonita en el Valencia ayer se compitió ante ya digo uno de los mejores equipos de Europa que venía de ganar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid muy buenas sensaciones la que dio el Valencia

Voz 3 09:46 y eso que recuperar la ilusión más fácil eh no no no aporta menos

Voz 0691 09:49 no sobre todo porque veníamos de dos temporadas muy muy malas con con el equipo muy mediocre con directivos muy perdidos con entrenadores casi becarios y en muy poco tiempo en un año de récord la transición de la mediocridad la ilusión ya la expectativa de poder competir con los grandes es un gran mérito de Marcelino el entrenador de Mateo Alemán es el que hace el equipo así que todo lo vivido en Mestalla ayer faltó la guinda que fue remontar y ganar el partido pero todo lo vivido invita a pensar en una gran temporada ayer levante esta colíder el Levante ganó cero pues ya queda muy lejos fue el viernes el partido pero es uno de los equipos que considera la la Liga en Primera hay tenemos a dos jornadas vista un derbi precioso en la jornada tres en el campo del Levante en Orriols Levante Valencia así que podemos pedir muy poquito

Voz 11 10:31 bueno vosotros también estáis ilusionados no muchísimo muchísimo es mucho más fácil trabajar así claro que desde las crisis y los ceses así que

Voz 3 10:39 es una maravilla trabajar si os ven a un poquito de alegría muy bien muchas gracias a tienen eso sí que se e gracias

Voz 0808 14:07 estamos de vuelta a las doce treinta y cuatro minutos en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana empezamos hoy con una noticia mala buena prácticamente a la vez y ahora entenderán porqué

Voz 23 14:38 toda razón no quise ser del montón tampoco parecer mejor ni peor menos el profesor sólo diferente de todo lo establecido en la moda en boca de vivir siempre de SAP ya pasa

Voz 1 14:49 con un famoso preparado hasta que cumplimos aproximadamente los veintiuno

Voz 24 14:54 la edad media a consumir consumiré catorce años y los daños pueden ser irreparables en el Estado que llega lo puedes hablar con ella por mucho que les con ella sino todo destruyendo el cerebro seguramente el setenta por ciento setenta y ocho va a beber alcohol es una realidad otro

Voz 1 15:11 la menor de trece años ingresó en el hospital por un coma etílico creo que presidió las viviendo una buena botella fíjate lo cual fue pudimos siga con su idea Beto m marcos como ya se ha convertido ocasión ha comentado sociales así porque yo ahora mismo veo a mi hermano que llevan Llanos y vodka hay vamos dirimirá Samantha los que deia nosotros pasamos también

Voz 7 15:57 qué pasa con la que se siente independiente porque nadie lo entiende con problemas como todos pero sin salir un viernes plenas porque ellas en serio no se disuelvan Hoy por hoy Comunitat Valenciana heredera de murales parece es fuerte y a la vez ausente como agua y aceite referentes

Voz 0808 16:19 el tema del consumo temprano de alcohol en jóvenes en los más pequeños es cada día más preocupante estamos en plenas fiestas prácticamente en toda la Comunitat Valenciana por no decir toda el alcohol y las fiestas se han convertido casi en una pareja de hecho menos mal que hay poblaciones que hay gestores en esas poblaciones un poco más sensibilizados están creando me mida medidas muy interesantes exactamente Nules se han producido intervenciones en algunas peñas de chavales y se ha encontrado alcohol David García es el alcalde de Nules bienvenido David bueno nos llamaba la atención eso primero la sensibilidad la sensibilización también de la población y de los gestores políticos que están intentando evitar que si alcohol llegue a los más pequeños

Voz 26 17:03 sino que es un tema que ya esté parece que normal y saldo

Voz 0808 17:06 sí bueno es verdad

Voz 26 17:08 E incluso doce trece años pues en sus casuales puedan consumir bebidas alcohólicas eh de forma normalizada lo cual pues evidentemente hemos debe de preocupar enough debe ocupar en intentar subsanar ese situación ponerle remedio no y fije por lo menos no se puede hacer la vista gorda en ese sentido o ese conjuntamente Policía Local Guardia Civil a instancia del Ayuntamiento de culés pues hemos iniciado harán fiestas patronales pero no cesará que seguiremos en adelante pues en decir que no es lo que era le queremos de poner todos un poquito soneto veda para que los jóvenes no vean único e cubriera forma diversión el tener que coger pues las borracheras que muchos de ellos acaban con genéticos e hijo y además con toda la responsabilidad penal tiro puede repercutir en los padres Juan Carlos lo entendemos y estamos intentando explicar que deben de poner mucho de su parte porque ellos los responsables primero su último de sus hijos

Voz 0808 18:09 claro en las fiestas eh todos eh yo creo que aflojar un poco de todo tipo de normas Si en este caso estamos dejando un poco la mano demasiado abiertas de recordemos que esas peñas aunque el responsable de las peñas de Nules tiene que ser un mayor de edad los chavales que estaban adscritos que están apuntados a esas peñas rondar los trece catorce años no David

Voz 26 18:28 exacto exacto hay ayer no haberlo eh aquí somos más de ciento sesenta penas de todas las quintas pero en este caso estamos poniendo el foco en intentar solucionar este problema ir visitando ya hacer especial hincapié en aquellas peñas San Juan malas por menores especialmente pormenores de doce trece catorce años que evidentemente bueno pues el otro día me nos hemos comentado optamos una peña de de niñas menores de trece años pues cerca de treinta botellas de alcohol más vamos ni era Malibú profesor en casa que en sólo en consumido dos hay que estuvo seriamente no por no poder normalizarse está trabajando en esto de una campaña de sensibilización con la actuación directa de la Policía Local como decía vamos a seguir adelante

Voz 0808 19:21 esa cantidad de botellas de alcohol además de alta graduación no estamos hablando de Ginebra de esquís Kiss de de cuestiones para los que los menores evidentemente su cuerpo su organismo no está preparado totalmente David tú eres consciente de que este tipo de normativas este tipo de cuestiones probablemente crearán algún problema dentro de la población imagino que al Gobierno le da un poco igual de intentando cumplir la norma pero sobre todo sensibilizar se con estos temas

Voz 26 19:50 bueno yo creo que en este momento lo que nuestro hoja los gestores públicos es hacer el bien en este caso entendemos que esto en los obligación que nos toca hacerlo siendo cociente de que evidentemente bueno fue crear más enemigos que amigos pero al cabo creo que no debemos de mí por eso lo sino hacer lo que entendemos que es justo y en ese sentido pues decir que por en nuestro municipio eh los aficionados en este tema que los padres tienen que ser vigilantes porque evidentemente él no hacerlo les puede conllevar una responsabilidad bastante bastante grande y bueno yo bidón aceptación bastante positiva en general ante el debate evidentemente se ha suscitado pero creo que en general ha habido una aceptación es nuestra obligación pero hacerlo y además bueno dentro esta campaña hay muchas actuaciones hoy por ejemplo está noche tenemos el valor en la en la vía pública y evidentemente Panza azotan en vigilantes de que hay verse con parte de menores hoy la Policía Local esa visitando establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas para pedir la colaboración al respecto y según menor va a comprar que hemos llevado alguna manera para poder aclara su Insituto antes de la compra de de esto incluso si ven que a los menores está comprando un mayor de edad

Voz 27 21:08 también se viesen para poder denunciar

Voz 26 21:11 delito penal a esa mayor da que Koke facilita bebidas alcohólicas a menores puedo ser es actual un poco de forma integral y en todo no bueno y sobre todo ahora ahora en septiembre pues con el inicio Curso escolar también trabajaremos puso el tema de prevención desde las escuelas y los institutos con bueno pues con las charlas informativas que sean pertinentes

Voz 0808 21:33 David en en las poblaciones en las que además las tradiciones se pasan de padres a hijos decías que ha habido una mediana o gran aceptación en los padres este tipo de concienciación de este tipo de medidas pero todavía os habéis encontrado con padres que os dicen aquello de hoy once de pequeño no me ha pasado nada

Voz 26 21:50 más que padres vamos todo o sea que tampoco es cierto no yo observo que pocos con trece años hemos bebido alcohol pero bueno parece que eso la excusa pero lo que sí tiene que penden de poder sólidas yo hablo con ustedes algunos porque como tal eh porque tienen poco saber qué es lo que dice deje Mi padre me deja a beber alcohol una respuesta a una niña de quince años es SM que tu padre te deje beber alcohol me es indiferente a tu padre no puede no tiene quince años y tú imagínate que tu padre con ejemplo que que hablan nada mejor le decía yo te vas a tu padre te dice con quince años no tú puedes conducir el coche conduce no puede el coche con quince años quiera tu padre a tu padre hay unas leyes cosas porque lleva tu para que compre tu padre y todos irlo tanto tú hace cuatro años lo pueden consume bebidas alcohólicas quiera tu padre o no y además tu detener lo permite está además incumpliendo un delito grave E incluso si esto algún día dejará la fiscal de menores pues evidentemente pues en todo o hay por lo tanto creo que hay que irán la menor digan en ese en ese otro ejemplo que evidentemente no puede conducir un coche con quince años quiera a su padre o no quién a su padre pero bueno así hay mucho por hacer porque como decía antes pues en gracia estos están analizando y que es una actuación integral desde la base desde la prevención y sobre todo pues intentar en la mira de los posible la colaboración de los de los padres

Voz 0808 23:16 claro no sabemos en qué momento esto como tú decías ha normalizado se ha extendido el tema de los botellones en en todos los lugares ya esa

Voz 0779 23:22 algo habitual continuado que no no no

Voz 0808 23:25 no sé si en algún momento conseguiremos pararlo yo no sé si también todos los padres somos conscientes de de de este de esta legislación de como tú muy bien decías las consecuencias penales que puede tener para un padre que tus hijos ve van a veces queremos que somos propietarios de nuestros hijos no lo somos

Voz 26 23:43 yo que no somos conscientes hasta qué punto tenemos esa responsabilidad de ser consecuencias pero que no somos conscientes el problema es que la mayoría por está están final como de como digo muchas veces difíciles cada vez los niños en hacerlo todo antes hay muchos padres que se encuentran pues también sin instrumentos para poder actuar imaginamos muchos dicen otra es que al final le hijos el único que no va a la Peña me parece que es un poco marginado y dorada de esa presión social de tener que hacer lo que hacen todos tienes sentido también quizás haya que que marcó mucho la personalidad Isabel hacia otras aves pero bueno hacía mucho placer hemos empezado a esas fiestas pero bueno seguro que no acabaremos aquí y que seguiremos trabajando para que esto que parece que tenga que ser normal lo es no tienen que serlo en ese sentido por malversación tiene que hacerse su función subsidiaria si no lo hace los padres amenacen porque está para eso para en parte eh hace cumple la normativa

Voz 0808 24:50 incluso hay sanciones económicas al respecto no

Voz 26 24:53 sí sí sí por supuesto hay sanciones económicas al porque evidentemente pues Nules y también tenemos una ordenanza que regula eh

Voz 27 25:01 eh los Casalesi de fiestas

Voz 26 25:03 son claros al respecto no ha vivido consumo de alcohol eh yo yo lo ocultamos no la tenencia en alcohol en canales donde haya menores no tiene sentido pues eh aparte de la incautación del alcohol aparte de las consecuencias que pueda tener nivel Peral pues también si se levantar las actas denuncia que corresponda

Voz 0808 25:24 David García alcalde de Nules ojalá a vuestra forma de trabajar vuestra forma de actuar y sobre todo la sensibilización que estáis demostrando se ejemplo para otras poblaciones de toda la Comunitat Valenciana hay del resto del país que me consta que esto no se hace en todos los lugares así que muchísimas gracias de verdad por el trabajo que estáis realizando hoy por esa esa tarea durante todo el año de sensibilización muchas gracias

Voz 26 25:48 gracias a vosotros

Voz 1 25:52 venga

Voz 7 25:55 sólo queremos tuyo Elige tu camino elige el suyo decide ahora mismo una respuesta

en poco menos de un cuarto de hora llegaremos a la una en punto del mediodía

Voz 0808 26:28 pero nos metemos en la playa AEDE de además de una forma muy especial en plena etapa estival en plena ebullición turística nos ocupamos de un sector de la población y también de sus derechos las personas con diversidad funcional también tienen derecho al turismo ya disfrutar de nuestro entorno natural Cruz Roja ha realizado esta mañana una demostración de baño adaptado en una playa de la Comunitat Valenciana Francisco Galván es el vicepresidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana Francisco bienvenido

Voz 28 26:55 buenos días muchas gracias cómo ha ido

Voz 0808 26:58 esa demostración irá que qué contenidos el que intenta difundir con esa demostración imagino que algo más allá de de ver cómo se sumerge en estas personas en el mar no

Voz 28 27:08 bueno sí sobre todo el poder atender a un colectivo tan vulnerable como pueden ser las personas que pues de por sí muy mayores eh mejora física físicos en civilidad en disfruta de la playa como todos los demás no entonces lo que hacemos es les

Voz 29 27:30 en este caso Francisco Francisco intenta moverse hacia otro lado porque te estamos perdiendo perdón

Voz 28 27:36 m oyen ahora bien ahora sí ahora no es comentaba que estamos en la playa de Valencia no de los cinco puntos la posible es para baño adaptado que tienen en el Ayuntamiento a disposición de Suances que gestiona Cruz Roja hemos estado acompañando a los usuarios que diariamente vienen a a este punto accesible del Cabañal para disfrutar de un día de playa eh acompañado de los

Voz 29 28:03 las personas de Cruz Roja que les haciendo en todos los días no cuántas playas adaptadas hay en toda la Comunitat Valenciana

Voz 28 28:09 bueno en toda la Comunidad Valenciana lo ha comentado antes la vicepresidenta hay ochenta y seis playas e con servicio adaptado Cruz Roja que está gestionando cincuenta y cinco playas de ellas veintiocho son playas de que tienen esa accesibilidad de baño

Voz 27 28:27 tal

Voz 0808 28:28 vale imagino que lo habéis comentado en muchas ocasiones habéis tenido la oportunidad de tener conversaciones con esas personas que si no fuera por vuestra ayuda jamás podrían bañarse en ese podrían sumergir en el mar que es lo que sienten cómo se sienten los beneficios que ellos obtienen

Voz 28 28:42 bueno hoy precisamente algunos de los usuarios que están disfrutando de

Voz 27 28:48 este magnífico día que tenemos en de Valencia los lo estaban comentando no personas que

Voz 28 28:53 eh si no fuese por

Voz 27 28:55 portan en estos puntos accesibles no podían disfrutar del bar

Voz 28 28:58 eh sí a lo mejor podrían venir a estar hasta digamos lo habría playa pero no podrían disfrutar de poder a meterse en el mar

Voz 27 29:06 gracias a las personas a los especialistas que los acompaña la verdad es que las sensaciones personales son eh yo diría que maravillosas no ver como como ellos te te transmiten no me transmiten esa sensación de de algunos casos de agradecimiento lo que no es que no sé lo que buscamos no pero sí esa sensación de bienestar deber de que pueden disfrutar de algo que sino fuera por estos servicios

Voz 0808 29:32 a veces el mar y el entorno natural y las cosas más más sencillas son terapias es muy efectivas

Voz 27 29:39 disfrutar de las cosas que pasado es una de las principales entidades tiene que tiene la había no y más en estas personas no ya digo se sentarán para ellos disfruten total no es uno de los mayores sí bueno y nosotros encantados de como organización de poder cumplir también uno de nuestros compromisos que es el atender a las personas más vulnerables en este caso a las personas que por su discapacidad pues no podrían después mal sino pues con una ayuda

Voz 0808 30:13 claro ya tienen bastantes problemas y bastantes dificultades en su día a día ya en su vida como para que encima ni siquiera pudieran disfrutar de su entorno y de su tierra que al final también es suya Francisco usted cree que que este tipo de de cuestiones el tener tantas playas adaptadas y accesibles para este tipo de personas nos hacen ser una zona de impacto turístico mucho más positivo

Voz 27 30:34 pues precisamente ha comenzado a unos usuarios que habían venido unos extranjeros les había llamado muchísimo la atención y que por lo visto en algún otro país yo no conozco el país en concreto que era decían que esto no no no lo conocían no se habían ido encantado maravillados de ver cómo es posible que puedan tener a su disposición a personas que ocultar

Voz 28 31:02 hay que ir a la playa como todos

Voz 27 31:04 los demás tener a su disposición estos puntos no es bueno y lo realizaba no como algo Cullen obstante importante poder incrementar si es posible no

Voz 0808 31:14 los usuarios este tipo de servicio tienen que hacer algún tipo de trámite para para acceder

Voz 28 31:18 si no en en el caso en el caso de Valencia bueno en todos los casos son servido totalmente gratuitos que en algunos puntos de accesibles y que te ha cesado

Voz 27 31:31 eh contactar previamente para poder

Voz 28 31:33 ver a acudir porque también hay unas limitaciones de espacio pero normalmente

Voz 27 31:41 en el caso por ejemplo de la del Cabañal los usuarios que viene cada playa eh se pueden dirigir tiene también te al punto poder disfrutar de la paz

Voz 28 31:49 ya en el momento no pero también al tendemos a

Voz 27 31:51 petición asociaciones que se ponen en contacto con nosotros para venir grupos porque también tenemos estaciones lógicamente he nosotros hablando estamos vendiendo nuestros momentos a unas personas diarias en este punto de Valencia llevamos en Valencia ciudad atendidos más de cuatro mil setecientas personas de lo que hablo de de puntos que gestiona Cruz Roja no a nivel Comunidad Valenciana en los veintiocho puntos que atendemos pues estaremos en damas el usuario yemas

Voz 0808 32:25 vuelven por la cantidad Francisco porque la cantidad del ve Comunidad Valenciana Se nos ha perdido

Voz 28 32:29 la lancha en la Comunidad Valenciana llevábamos ascendidos a

Voz 27 32:34 unas quince mil personas no quince mil personas que han utilizado estos servicios sí es es un cincuenta por pasé más de las personas el año pasado

Voz 28 32:43 bueno pues eh

Voz 27 32:45 Nos gustaría que fuese o que seguro que hay muchas más mundial lo necesita

Voz 0808 32:50 claro hay vehículos de comunicación y de gestión de esa comunicación con con este segmento de la población

Voz 27 32:55 bueno esto es un y esto es un servicio que ofrecen los ayuntamientos entonces directamente los usuarios pueden dirigiese bueno también todos o pueden dirigirse a cualquiera de los puntos accesibles que tiene a bajan las playas

Voz 28 33:09 para cualquier cuestión que necesiten

Voz 27 33:12 para

Voz 28 33:12 la información para ver si es cuando pueden venir no pero ya les digo que los

Voz 27 33:18 puntos están abiertos a cualquier persona que quiera que quiera venir y necesita nuestra ayuda

Voz 0808 33:24 Francisco Galván vicepresidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana probablemente una de las épocas del año donde Cruz Roja tiene más trabajo pero sí sabemos Nos cada día somos más conscientes de que Cruz Roja siguen presta esa Cruz Roja ese dibujo que tanto nos gusta está siempre al lado de los más vulnerables de las personas necesitadas en todo el mundo ya así que muchísimas gracias Francisco que acabe más o menos bien el verano

Voz 28 33:46 pues muchísimas gracias por todo

Voz 30 34:21 cadena SER

