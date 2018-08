Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (21/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 1718 00:03 S

Voz 2 00:05 servicios informativos

Voz 3 00:08 no

Voz 4 00:11 on

Voz 5 00:15 eh

Voz 1 00:17 hoy por hoy sueña con ser malo sueño de un día de verano

Voz 0538 00:22 hubo une en la boda vuelven a daba desde dentro de mis brazos sentir aquel Blatter sentirme como un niño el astado sueño seguir entienda qué tal tiempo de superhéroes Alien dos yendo al sueño de darse unos va de retro hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:53 Elena Morales

Voz 7 01:07 venga que empezamos una segunda hora de este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana bailando y todo Quique de Verona

Voz 1 01:14 sí además mayores nos hacemos más

Voz 7 01:16 nailon Goss algo está pasando

Voz 1 01:18 la en que ya no pero el bozal tanto pero bueno vamos a aprovechar esa que estamos no solamente para bailar sino también a veces para simplemente escuchar buena música

Voz 1718 01:29 a hacer en el programa de hoy con joven artista que a lo mejor no vende millones de discos precisamente de aquel

Voz 1 01:38 pero que es una artistaza

Voz 1718 01:40 hablaremos con Borja Qahtani y lo comentamos es un artista un poco peculiar también nos acercaremos hacia una de las profesiones bueno pues de esas que están en peligro de extinción que es una lástima pero bueno aun así tiene su público su clientela como es la alfarería

Voz 7 01:56 queremos que siga creciendo

Voz 1 01:58 nada no no no para nada para nada tampoco es fácil la cocina para niños pero afortunadamente nos la ponen muy fácil y al final siempre sale algo sabroso lo pongo la comida de solteros si no se puede comer incluso algunos solteros y en el programa de hoy ya hacia el final de nuestro tiempo el lugar donde quiero estar hoy no diré pero

Voz 1718 02:23 en algunas pistas en la provincia de Valencia y este fin de semana va armar un gran estruendo

Voz 7 02:32 bueno pones cara de interés a que es un sitio en el que te interesa realmente estar

Voz 1718 02:36 no me gusta no me gusta es multitudinario a lo mejor lo que no me gusta es que haya demasiada gente pero la fiesta en sí bueno es una cosa que me encanta tiene que ver es queda sin dar más pistas no

Voz 7 02:48 qué te lanzas es es comandante en porque te lanzas al ellas todavía no el juego vale bueno bueno llamativo suena de momento eh bueno algo te gustará seguro que la encina muchas gracias luego te escuchamos una hay ocho minutos mucha atención porque ya es oficial el mejor músico callejero del mundo es Valencia bueno se llama Borja catalanes sí

Voz 8 03:18 sí sí sí

Voz 4 03:26 no

Voz 1 03:33 bueno aunque la música

Voz 7 03:34 hemos encontrado de Borja es de sonido ambiente porque evidentemente su espacio vital musical artístico y talentoso está en la calle en las calles de la Comunitat Valenciana del resto de España y del resto también de buena parte del mundo es fácil percibir lo bien como mínimo que toca la guitarra así que Borja bienvenido

Voz 9 03:51 muchas gracias y enhorabuena por ese premiado

Voz 10 03:53 eso muchísimas

Voz 7 03:55 adiós buenas participado en una competición que intenta visibilizar a músicos deportistas callejeros

Voz 9 04:02 así es una competición a nivel global

Voz 11 04:05 ah

Voz 9 04:06 buscaban el mejor deportista a lo mejor es el mejor

Voz 10 04:10 músico bueno hay además la votación ha sido por gente de todo el mundo que eso también está muy bien que te vote la gente corriente y doliente que va por la calle

Voz 9 04:19 sí sí sí eso no no es que da como ganador que hayan que se de un reconocimiento a este tipo de labor como el arte callejero para mí eso él puede a nado

Voz 7 04:31 bueno es un premio que que visibilizar Borja pero tú crees que que hace falta una tarea mucho más importante de visibilidad de este colectivo como tú dices que algunos no tienen otro espacio donde mostrar su talento y otros sencillamente les gusta mostrar su talento en las calles

Voz 9 04:47 pues yo sí yo considero que era el escenario que es el mejor escenario para puedes mostrar música en la calle espectáculos y creo que se tendría que abrir más a que la gente Tre anime a musical en la ciudad como músico por metro cuadrado se tendría que fomentar el arte en la calle creo

Voz 7 05:13 para tocas en las calles desde los diecisiete años Borja en qué momento Tomas esa decisión y cómo lo hace si te costó mucho o poco tus padres estaban de acuerdo no cuéntanos un poco esa experiencia vital

Voz 9 05:25 digamos es vendido en grupos tocando ensayando para mí era parte pues de poder compartir la música que estaba haciendo con la gente yo disfruto disfrutaba tocando y que si podría pasar y observa le gustaba pues para mí era un placer poder compartirlo con amigo empecé a las ayudas así como grupo o con un amigo trompeta batería hasta que al final empecé ahí yo sólo eh pues eso puede con Lupe son pedal que me graba lo que toco en el momento lo repite esto es por ejemplo graba una guitarra luego una vez esta graban ALE añado un beat box helado el ritmo Lugo agregó el bajo y así empecé a ir desarrollando un poco lo que hago ahora mismo

Voz 7 06:12 Borja tienes tienes formación reglada de musica de solfeo o eres autodidacta

Voz 9 06:18 su principalmente autodidacta pero bueno empecé ido a solfeo en eh a clases de piano ido con Arístides Abreu el guitarrista de Seguridad Social e Iván Cebrián grandes estrellas de la guitarra valenciana

Voz 10 06:33 vale que que dirías tú

Voz 7 06:35 o sea que te ofrece la calle que no se puede encontrar en un local cerrado

Voz 9 06:41 pues la acá lo que tiene La Caixa el me gusta es que nadie pagado entrada nadie espera actúas está ahí tú tienes que ser que sorprenda a la persona que la haga parar y que cree el momento ese mágico que él hace balance con amigos con tu pareja Tommy Lee ya va a vivir ahí un momento agrega

Voz 7 07:01 y el contacto visual el el tener a la gente tan cerca ahí estar viendo lo que están sintiendo en ese momento también te gusta

Voz 9 07:06 claro me encanta después decano seis más mucho más como escenario y la gente ve lo que estás haciendo es clara cómo estás grabando todos hemos visto cómo tocas como lo siento mucho más cercanos sí

Voz 7 07:18 vale luego cuando acabas la gente se acerca a decirte cosas son comunicativos contigo

Voz 9 07:22 sí la verdad que sí en Valencia pues tengo la la suerte de que mucha gente ya lo conocí y vivo siempre buenas buenos comentarios si la gente setenta saludable así que

Voz 7 07:33 bueno hace dos años recorre este prácticamente toda Europa estuviste en las principales ciudades europeas y cuándo volviste a Valencia y bueno te fuiste al lugar del centro de Valencia tocar la Policía Local te multó

Voz 9 07:47 fuiste

Voz 10 07:49 cierto sí

Voz 9 07:52 sí digamos yo

Voz 2 07:53 que han vuelto a pasar

Voz 9 07:57 me pasó una vez más en Fallas después de esta ocasión digamos el problema es que no no se no está regulado este bueno yo tengo ahora solicitar permiso pero como tocó la guitarra eléctrica está prohibido es un fallo de regulación porque un mismo puede tocar suena más alto que yo con mi amplificador no

Voz 10 08:24 vale es una cuestión de o a lo mejor de desconocimiento no están legislando bueno

Voz 9 08:29 yo tengo un conocimiento que hay intención de cambiar la ordenanza que era nuestra actividad ahí bueno yo estoy a la espera

Voz 7 08:39 pero este problema no te lo has encontrado en otros lugares del mundo

Voz 9 08:43 sí bueno en Verona también tuve la la el encuentro poco fortuitos con la policía y recibió una multa se pero en general he estado tocando por muchos países y nunca ha tenido problema

Voz 10 08:59 oye tú dirías que de esto de momento se puede vivir bueno

Voz 9 09:03 si a esto me dedico ahora mismo

Voz 10 09:06 sí es una fuente de ingresos suficientes para sí sí

Voz 9 09:10 a la gente nos conoce pero eso es un mundo que yo creo que es nuevo porque legada a la gente joven la oportunidad de moverse yo yo que si Valencia pues gracias a tocar en la calle estaba tocando en Austria Suiza Italia Alemania cosas que si la música no puede conseguir hace y para mí el arte de la calle esto

Voz 7 09:34 una pregunta Un poco más profunda Borja qué significa la música aparatito

Voz 9 09:39 pues la música para mí es el idioma internacional a mí lo que más gusto me da es poder sentir que dormido que puedo comunicarme confluye con este lenguaje en cualquier parte del mundo voy a conocer gente que toca instrumentos puede comunicar acceda a cualquiera o a lo lo que yo hago mi arte la va a comprender y para mí eso es lo más importante

Voz 7 10:03 qué música escuchas normalmente que es lo que más escuchas

Voz 9 10:07 pues escucho de todo reggae música musicada ahora endosado Tokio blues funk músicos viejos de funk como parliament Funcas

Voz 7 10:21 esta esta cultura musical que si estás comentando que desde luego no todo el mundo tiene tela transmitido tu familia o ha sido una cosa tuya individual

Voz 9 10:30 supo que un poco ambas en mi familia en la música siempre está muy presente para Sandro Miki bastó tocando mucho menos como Celades como pianista la música siempre ha estado dentro de mi vida hay bueno yo he ido desarrollando a gustos musicales si empiezan de escuchar diferentes músicas de eso veían un poco mi forma de tocar

Voz 7 10:53 que me había leído también que han iniciado una campaña de cruzando Jim para para intentar grabar tu primer disco esto va a ser un salto me imagino que importante Paradis

Voz 9 11:02 pues sí sí debe tengo que sí que ya consiguió en la campaña de cara a sí lo que no estaba

Voz 10 11:07 un disco

Voz 9 11:09 héroe en un mes tenerlos pronto porque claro

Voz 7 11:12 bueno pues cuéntanos un poco cómo va a ser ese disco haznos una danos una exclusiva

Voz 9 11:18 pues bien o va a hacer todo es mi primer disco con todo temas propios invita a muy buenos amigos músicos grandes músicos de Valencia

Voz 7 11:30 quienes dinos por eso

Voz 9 11:33 la larga lista de eso he lapa Rafa clava batería que ahora toca Antwain ha tocado muchísimo grupos La la glucosa en Valencia con un saxo bien con sí

Voz 10 11:52 bueno todo se complica

Voz 9 11:54 dos complete imagino que estás ilusionado

Voz 7 11:57 yo emocionado y cuando lo saques a la calle mucho más no

Voz 9 12:01 exacto tengo muchas ganas de presentarlo

Voz 7 12:04 hacer presentaciones oficiales en diferentes calles de la Comunitat Valenciana

Voz 9 12:09 presentación oficial censada

Voz 7 12:12 o sea que también te vas a empezar a meter en el mundo de las salas

Voz 9 12:15 también porque no

Voz 7 12:18 es incompatible no pasa nada

Voz 9 12:20 de dónde estás en estos momentos estamos escuchando

Voz 7 12:23 que estás en la calle pero dónde estabas en qué punto del planeta

Voz 9 12:26 ahora me pilla por Bilbao porque de aquí tocando

Voz 7 12:32 Ana también hay mucha cultura y mucha mucha cultura musical en en esa zona en el norte así que te deseamos lo mejor Borja acatan es si estamos muy contentos de que me esté mejor músico callejero del mundo sea valenciano tenga tanto talento y tanta es Penta diría yo que es lo que más te caracteriza tanto empuje hacer cosas tan interesantes y con tanto talento la Comunitat Valenciana que te vaya muy bien que ese disco te va mucho éxito lo escucharemos en cuanto lo tengas grabado completo y saldremos a la calle a buscarte como siempre Borja mucha suerte muchísimas las

Voz 10 13:05 y más gracias por llamar un beso hasta luego gracias a su Dios

Voz 4 13:11 o no al sí sí

Voz 12 14:05 la Cadena SER Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 13 14:15 hola me llamo Myriam Íñigo busque

Voz 1 14:17 más que nada me llamó

Voz 14 14:20 José y mi voz busque sorprende arte me llamo al Emmy voz busca sugerir voz busca seducir

Voz 15 14:29 me llamo Ana IMI voz busca

Voz 12 14:34 estas voces no tenga engañar trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T en la SER credibilidad fiabilidad y eficacia para anuncios

Voz 16 14:55 por cierto me llamó Jorge

Voz 2 15:01 oyente de la SER escucha esto

Voz 17 15:04 la extracción ratio discurso hora a J de emisiones Radio Barcelona

Voz 18 15:12 con esta voz empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera advirtió pero ve Guaro

Voz 17 15:24 la estación ratio dispuso ahora mira J A I ha visto de emisiones J toda la esta acción es J ratio dispuso hora a eh que a uno Barcelona La estación J I A J Radio veces pero da igual joer en los inicios de la radio hago pero no lo hizo la primera ardió a Barcelona

Voz 19 15:52 la Cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar de uno uno J J emisiones de radio

Voz 20 16:17 que haya tanta basura es una leyenda pero que nadie no se encarga que la mesura aflore y quede expuesta eh calle a la dura advertía eso una suerte mañana

Voz 21 16:32 que alguien lo que los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor donde viven y muerde

Voz 20 16:43 no las ratas

Voz 22 16:50 Hora veinticinco comprometidos de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias con Pedro Blanco cadenas

Voz 23 17:07 en ese día

Voz 24 17:17 ahí

Voz 7 17:32 seguimos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana con nuestra particular búsqueda artesanos que nosotros creemos están en extinción profesionales de la Comunitat Valenciana encargados de mantener viva las tradiciones más pegadas a la cotidianidad de la gente en la población castellonense de Higuera está la Alfarería Hermanos mella recibimos a uno de sus dueños y de sus cabezas pensantes Santiago Estellés muy buenas he ido Santiago otra Higuera a una población pequeñita de Castellón pero que sigue guardando muchas esencias tradicionales

Voz 26 18:07 bueno pues si lo has dicho un pequeño de aquí al norte de la provincia de Castellón guarda uno de sus tesoros por decirlo así en forma artesanía la la alfarería de nuestra población

Voz 7 18:20 porque hay una tradición alfarería aunque viene del siglo XIV

Voz 26 18:26 bueno realmente la tradicional alfarería se han encontrado vestigios desde el siglo XIV incluso eh sí cree que es más antigua porque te va a tener en cuenta que por aquí por la población eh estuviera horas en todos los hermanos pasábamos famosa había Augusta entonces se creía que que esa tradición se remonta a unos siglos antes

Voz 7 18:48 osea que a lo mejor me había tradición de fan como decís vosotros incluso de la época de los romanos

Voz 26 18:56 sí sí es lo que es lo que se quedaría porque también se nuestra ha encontrado restos de cerámica pero claro atarlo y eso pues a lo mejor lo más complicado Gil

Voz 7 19:05 bueno pues hablemos de vuestro negocio aunque sigue en funcionamiento Ike que sigue atrayendo gente también a la población para buscar esas piezas que son únicas no ese tipo de de de hacer alfarería ya no se puede encontrar en todos los lugares

Voz 26 19:18 pues bueno lamentablemente en lo que va sucediendo es que este tipo de de negocios porque a fin de cuentas una empresa es un negocio cada vez pues somos vamos desapareciendo la tradición pues bueno va pasando de padres a hijos sino hay una continuidad pues como lamentablemente pues una escuela o un sitio para formarse este tipo de oficios hoy día no lo podemos encontrar podemos encontrar a nivel así más artístico en plan hobby por decirlo así pero en plan una formación profesional algún tipo de formación específica para dedicarse a este tipo de de oficios artesanos pues lamentablemente no no existe entonces eso lo que conlleva es que sin no hay una continuidad familiar este tipo de de de oficio pues éste se va perdiendo y eso es lo que ha ocurrido no sólo aquí nuestra población entre quiera sino en todos los lugares donde hay oficios artesanos

Voz 7 20:13 o sea que podríamos decir que prácticamente en toda la comarca los únicos que quedáis sois vosotros

Voz 26 20:18 pues aquí en el norte de la provincia con como alfarería tradicional así somos ya los últimos que siguen con la con este tipo de oficio eh te podría decir que a lo mejor en la provincia de Castellón con los dedos de una mano los podríamos contar los artesanos que hay actualmente dedicándose a trabajar el barro siempre no sean nosotros podríamos decir que somos los últimos que trabajamos con en torno al cero porque los otros trabajan otras técnicas de hermano por decirlo así

Voz 7 20:47 claro eso quería preguntarte cuál es la diferencia de de la técnica de trabajo

Voz 26 20:51 pues bueno nosotros trabajamos lo que es el tornado Fabero ese tronó antiguamente pues funcionaba con la atracción que entrenaba con el pie ahí se le daba la atracción y a la parte digamos superior ahí hay un plato metálico donde se al barro iban a base de darle al actor no va rodando que hoy día por cierto ya es ya eléctrico moderno no estamos trabajando como como hace un siglo nos tenemos que modernizar eh pues bueno ahí se colocar marró nosotros a través de nuestras manos si la velocidad adecuada en cada momento al proceso de fabricación pues a ese barro les vamos van a formar las piezas que vamos a fabricar

Voz 7 21:31 es una materia prima que también viene de la zona ese barro

Voz 26 21:34 eh actualmente aunque aquí en nuestra población pues hay una gran cantidad de arcilla el problema que nos encontramos es que claro nosotros servía los últimos no no disponemos de esa explotación para sacar esa esa arcilla eh toda la maquinaria que es necesaria para estar ahí no hay preparar ley dejarla en las condiciones óptimas para poder trabajar ese barro entonces nosotros pues no no tenemos actualmente de diferentes proveedores que hay a nivel nacional en los cuales pues compramos las arcillas que vamos a trabajar

Voz 7 22:09 una de las cosas positivas de de poder acudir a este tipo de comercios de negocios au de alternativas profesionales y artesanales Santiago es que cuando tú compras una pieza en uno de estos lugares probablemente es una pieza única la que te llevas a tu casa ya tu vida

Voz 26 22:24 bueno pues sí porque a ver aunque pueda parecer que las piezas pueden ser todas iguales

Voz 10 22:31 no hay dos iguales no necesitas algo con tus manos es imposible que te la igual no

Voz 26 22:36 no porque haber aunque nosotros pues con nuestra experiencia pues procuramos siempre hacer las piezas del mismo tamaño de la misma forma tan realmente es que no hay porque es una pieza fabricada a mano en donde son muy parecidas pero no iguales o eso es lo que nos diferencia de otros productos porque no hay gente pues que busca este tipo de de de de piezas piezas artesanas piezas hechas a mano piezas en todas una artista artesano y eso pues y lo que hemos dicho en principio es hoy ya es ya empieza a ser ya difícil de encontrar

Voz 7 23:09 pues eso está en extinción Santiago tú dirías que existe una marca traiga era que con respecto a la alfarería existe una una forma visual un colorido una forma de pintar las piezas que son típicas de vuestra zona

Voz 26 23:22 sí claro por supuesto porque aquí pues la cerámica tradicional por decirlo así la que se fabricaba en esos como he dicho antes el siglo XIV XV pues tiene una decoración específica que solo eh se fabricaba aquí era igual que en otros muchos lugares tiene su pieza tradicional con una legislación específica en la pieza e hoy día es la que se reconoce como marca trainera esa pieza es de Reguera

Voz 10 23:51 vale como son es un poco como son buenas

Voz 26 23:54 esas antiguas pues bueno hoy día no existían los los colores y los de que existen hoy día entonces es una simple pieza de barro un cántaro me encanta lo que se utilizaba para ir a buscar el agua a la fuente IS cántaro tiene como una rayas que se van bajando desde arriba estaba bajó al final termina el una pequeña curvatura hacia arriba con seis vallas es tan hechas con óxido de hierro entonces esa decoración sería la atípica la tradicional en nuestro pueblo es la que la gente entendida defiendo defiende sí cuando vengo encantado de este Edipo en la que reconocen como la cerámica de trainera

Voz 7 24:33 Santiago aún no sorprendéis en algunos momentos pues cuando salís a la calle cuando entraron en la casa de algún vecino os sorprendéis viendo que que hay todavía gente que guarda piezas antiguas

Voz 26 24:44 bueno pues sí porque hace unos años en este aspecto las piezas antiguas a lo mejor una persona pues que reformar una casa vieja por ejemplo pues una espinal sano los candados no se negaba importancia a este tipo de de piezas hoy día sí porque ven que eso es como una especie de Patrimonio del del pueblo iraquí a salir a las familias que tenía esas piezas entonces ese tipo de de cerámica a la gente pues está pues recuperarlas se encuentran en un cántaro viejo lo guardan porque es una pieza con historia por decirlo así entonces esas piezas tienen en los valores de antiguas o a lo mejor piezas que han estado en una casa en una familia hayan estado era abuelo la labor abuelo pasado padre ahora pasaba miedo es una pieza digamos ya de la casa donde se le tiene un cariño especial

Voz 7 25:29 piezas que guardan además mucha historia mucha vida eh y eso sin duda hay que guardarlo Santiago todavía hay gente que que que pide piezas sobre hacéis cosas a demanda es decir necesita no se decorar un trozo de pared con no sé o alguna pieza determinada para algún uso determinado de la casa

Voz 27 25:48 bueno nosotros

Voz 26 25:50 hacemos todo tipo de piezas sea parte de las que fabricamos nosotros que tenemos en nuestra tienda aparte pues eh nos hemos especializado también en hacer cualquier tipo de pieza personalizada pero ser una fiesta de un pueblo que necesitan unos platos una fiesta gastronómica que necesitan para poner a los platos de la degustación una necesitaba un plato de unas bodas de oro o cualquier tipo de pieza la podemos fabricar y eso también es lo que nos distingue de otro tipo de productos porque claro eso es una tienes a una pieza el personalizada que eso la gente lo está buscando

Voz 7 26:30 Santiago tú no crees que los antiguos negocios estos que tienen tanta tradición familiar y que además encierran un trabajo una profesión que como decíamos está en extinción y que se debería proteger tal y como protegemos otras cosas debería estar en

Voz 10 26:42 en en los listados de reclamos turísticos buenos días

Voz 26 26:46 yo pienso que si este tipo de negocios ya no son solo negocios sin nombre no lo hemos dicho de una fractura

Voz 10 26:54 eso son cultura

Voz 26 26:56 la es que en este tipo de negocios como nuestro no sólo es una empresa extensos muchos muchos factores añadidos yo creo que se tendrían que cuidar un poquito más poquito más porque son los cuida muy poco sea sendos ve como una empresa común negocio entonces fabricamos pagamos nuestros impuestos hay poco más no sale el valor de decir mira esta gente y ya son la sexta generación hay que ver no eso hoy día lamentablemente se a poco

Voz 10 27:27 es verdad que mi Mari cuidar un poquito más por supuesto Santiago las esta generación habrá una séptima

Voz 26 27:34 pues bueno eso el tiempo lo dirá

Voz 10 27:37 aunque los dos hijos son pequeños

Voz 26 27:39 todavía tiene que crecer formarse pero bueno lo más importante en este tipo de negocios es lo que nos decía nuestro padre nosotros nuestro padre nos decía que aprenden lo si te gusta continua y sino al menos lo sabes trabajar pero si te gusta otra cosa estudia hacen formas dedicas al viviera porque en el fondo hay que hacer a uno lo que le guste o no lo que te obliguen a hacer entonces esto no ha gustado pues bueno hemos de hemos decidido pues continuar con este con este oficio familiar

Voz 7 28:11 pues os agradecemos muchísimo que haya estado en la SER para contarnos vuestro trabajo vuestra profesión oí esa forma de de contener y de proteger las tradiciones de la Comunitat Valenciana pero sobre todo gracias por vuestro trabajo y por vuestra entrega que sabemos perfectamente que no que no es fácil artesanos de extinción esperemos que durante muchas generaciones más muchísimas gracias Santiago Estellés de hermanos mella Alfarería Hermanos Mayall en trae que era un pueblo que yo creo que hay que visitaba por otras muchas razones se estáis además en fiestas no

Voz 26 28:39 sí ahora mismo estamos en unas fiestas mayores hasta el día veintitrés sea que sigue Félix pasar por el pueblo nosotros sean fiestas estamos aquí al pie del cañón para atender a todos los clientes y a todos los visitantes que vienen estos días a a disfrutar de las fiestas de nuestro pueblo

Voz 7 28:55 pues venga invitamos a todas la Comunitat a visitar esta pequeña población pero preciosa población de Castellón trae Higuera muchísimas gracias Santiago un placer

Voz 26 29:03 nada muchísimas gracias

Voz 7 29:15 coma treinta y cinco minutos seguimos trabajando con nuestras manos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana ahora nuestras manos se ponen en movimiento en la cocina saludable para niños de Hoy por hoy el de los niños se llama Juan Llorca Juan Llorca hace unos días nos pusiste la miel en los labios como dice claro Nos dijiste vamos a día de hoy estamos donde todos los niños están esperando como lo vamos a hacer los helados

Voz 1 29:48 vientos cien españoles también eh así que venga cuéntanos cómo vamos a hacer Helados sanos pues con con fruta confitada con lácteos

Voz 28 29:57 aquí hay que tener en cuenta que no nos va a quedar súper cremoso igual de queremos que cualquier helado pero cuando lo congeló porque si hacemos cantidad no es asegurado al descongelar no hay que volverlo batir sólo hay que tener en cuenta entonces que hay que tener en cuenta por un lado eso que no es que cremoso cuando cogemos lo vamos a batir qué hindú utilicemos cualquier tipo ingrediente que sea fruto aquí dos partes podemos hacer helados o granizado si cogemos fruta como puede ser la el melón la sandía que son ricas en agua al congelar las luego titular las los que hará un rollo organizado si cogemos frutas como la papaya el plátano el mango o las fresas que son menos aguada más carne al congeladas y luego titulares no es que harán más queremos entonces la idea es muy sencilla es la pregunta que más te guste vamos a centrarnos en los helados por ejemplo las frutas que más te gusten ya sean plátanos fresas papayas tenemos ciruelas tenemos y lo que más tenemos una cenizas cerezas por ejemplo hay una pregunta que te gusta más aquí a mi me gusta mucho las cenizas los niños

Voz 1 31:04 pero también por ejemplo de las melocotón vuelve loca melocotón

Voz 10 31:10 uf pero la piel sólo piloto sí

Voz 1 31:14 tú y yo me he decantado hasta que un día lo que pasa

Voz 28 31:17 sí sí me encanta aumentado mucho más súper rico pues tenemos esas frutas vale al igual que pasa con la verdura que son los que hay en la nevera que se no estaba haciendo un poquito más feas o que hemos cortado fruta parada después de comer o de cenar nos ha sobrado y no queremos para la nevera en en el congelador cogemos ya sea en bolsas de congelado o en en estos hay unos papelitos que venden como si fuera de de corcho que venden para los lados a Valencia estas es que se pueden comprar o en tu casa de toda la vida de cristal plástico está lo mejor goleador no nombre el castigo lo coge lo vamos cortamos en trocitos la que tú quieras cuando la tengamos no hay que más que dejarla reposar dos minutos fuera del congelador Carla y eso es la forma más básica que hay que hacer para hacer un la de fruta queremos la queremos y que da la fruta congelada y luego es igual que cualquiera puede comprar por ahí entonces yo vengo a los que esa es la idea pero os voy a dar tres ideas para que tengáis una base de las diferentes vale entonces un lado puede ser con fresas cogemos una tiro defensas dos bandejas dejaba de frambuesas y un vaso de bebida de soja o de leche de vaca

Voz 29 32:33 o de leche de cabra

Voz 28 32:35 vale no tenemos que sacar las fresas del congelador del congelador la leche de la nevera lo ponemos todo de una batidora de mano o en un vaso esos de estos pasos más si tienes que hará un helado de fresa super rico no puede ser de Mango pero en caso bastante Mango ICO puedes ser Mango congelado que ya venden en algún supermercado he visto ya venden mangos fresas fruta fresca trufadas congelada es genial porque muchas veces es cierto que el mango por ejemplo para apelar lo cortarlo estropearlo sí pero o para un día que has estado en el trabajo y la compañía me dijo pero eludió una cosa como ella me dijo oye mira hacia un lado pero no sé con qué hacerlo porque no tengo frutas en casa tengo que ir a comprar menos tiempo mira en mercados venden ya fruta congelada hay troceada entonces Mango Un poquito de coco rallado en este caso media papaya lo cogerá todo vamos dejamos que se despojaron poquito hilo títulos tenemos un helado de mango y súper ricos que me luego una tercera idea que es un helado con sabor a chocolate nos acordamos de lo que había hecho hasta que está ahí la tienen la web sí vale pues eso pensemos en congelado quitamos el aguacate congela plátano cuando a un lado el plátano Por otro lado Giulio como un una de las una de las de los vasos de yogur y compramos los menores ha congelado los sacamos el plan sacamos el griego lo metemos en la batidora añadimos una Kutxa de crema de cacahuete y una cuchara de Volvo lo tiramos y tenemos un helado de cacahuete con sabor a chocolate etcétera eso son tres ideas muy sencillitas que al final se trata de tener fruta congelada siempre la nevera siempre

Voz 1 34:26 claro cuando te apetece lo saca notificado exacto es muy sencillo y le puedes añadir lo que tú

Voz 28 34:32 las que sí Kaká o casi bebida de avena bebida de avellanas leche de vaca crema de avellanas crema de almendras yema de frutos secos otro día le pongo canela a otro día igual Si Dios son infinitas y eso helados que seguro no no hay niños usted a ver otra idea puede ser también hacen lo mismo pero la fruta en que sin congelar ponerlo en estos

Voz 1 34:53 molde no es me coloco hola o que sacó lo mismo claro pero en vez de de primero

Voz 28 34:58 yo en en fresca la pintura

Voz 7 35:00 así lo mete allí es otra forma pelo

Voz 28 35:03 pero si queremos helado de cuchara hay cremoso que luego le podemos añadir los Talking que nos de la gana es la forma sencilla que es más creo que en Youtube sino cuando hay diez helados de la y ya tienen un vídeo con diez y ideas e perfecto

Voz 7 35:20 pues muy buena idea también gastarme ves de repente te apetece tomar algo menos sabes qué

Voz 1 35:25 Libia acaba siendo o a comprarte un lado parece que está bien estamos en verano y cuando también es no darles caros sí pero las heladas en la todos los sitios llama tocar Juan

Voz 28 35:42 sí como hoy en día hay más tendencia ya sin azúcar sí porque acciones para diabéticos o igual que hay sin lactosa ahí pero bueno yo antes que a fin de cuentas bueno podemos decir que es un poquito mejor que el azúcar pero tampoco es que sea lo mejor es esto

Voz 1 35:56 sí está está muy sencillo la propia azúcar que ya tienen la fruta

Voz 28 36:01 sí en casa los mismos sabes de imagínate que era la piscina el niño y con tu hijo tu hija Iker es un helado pues es muy rápido y hacerlo con ellos es que si es que quiere ayudar

Voz 7 36:12 no sé come encantado lo que él ha hecho mucho más fácil claro

Voz 28 36:16 Illes les niños ayudarte a hacer cosas otra cosa es que los ya hemos la educación dado es te lo he hecho pero un niño ya con dos tres añitos que llevó a hacer cosas pesimismo tú le pides que te ayude no es que te sientes que sonríe diciendo

Voz 7 36:31 sí sí quiero meter las manos en todas partes

Voz 28 36:34 entonces es es una forma genial Le quiero hacer helados juntos

Voz 7 36:36 pues sí

Voz 30 36:37 una buena táctica tienes muchísimas gracias hasta tan sólo

Voz 31 36:55 eh tú para él ella estaba actuaba con ventaja para la lírica bueno del día con mítico pero muy

Voz 19 38:37 bailando aquí cada uno como pueden buenos mejor otros peor llega

Voz 7 38:42 las dos menos cuarto del mediodía que que la encina Nos vamos a es el lugar en el que te encantaría estar hoy

Voz 1 38:48 pues sí me pero primero sintonía no hay perdón si tiene claro eh eh maquetas eh

Voz 1718 39:11 que es complicado miles de piensen bueno vamos a hablar de la presentación porque va a ser este próximo fin de semana de una de las fiestas a más me gustan de de toda la comunidad luego están todas eh pero esta me gusta especialmente es la cordada de Paterna así que nos vamos a marchar hasta allí hasta encima

Voz 1 39:30 la misa hoy tu lugar soñado no era mi pueblo efectivamente mira que me tenemos guardado porque ya lo sabía nos íbamos

Voz 1718 39:39 bueno estamos en contacto con el alcalde de Paterna con Juan Antonio Sagredo señor Sagredo qué tal buenas tardes

Voz 11 39:44 hola muy buenas tardes y un saludo muy especial para la paterna

Voz 1 39:49 hombre ilustre paternal

Voz 32 39:52 mira eh

Voz 1718 39:55 bueno hace muy poquitos minutos se ha presentado en la edición de este año del dos mil dieciocho de la acordada de Paterna seguir hablaremos de de las novedades pero una de ellas es el refuerzo de la seguridad vamos a contar cómo se está cómo se ha preparado ya el edición de este dos mil dieciocho que novedades así más más destacables podemos contar

Voz 11 40:15 muy bien bueno sabéis que en Paterna contamos con la millor portada del món y bueno este es el segundo año que que vamos a a tirar el último domingo de agosto siendo declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional entonces el Ayuntamiento sobre todo en lo que no nos estamos centrando es aumentar esa esa seguridad no porque bueno e nuestra fiesta a nuestra tradición cuestionen su esplendor Dolores luminosidad su espectacularidad pero evidentemente lo iremos es garantizar la seguridad de hostigado de si tiradores que tramos el domingo y luego pues evidentemente para los espectadores que vayan a verla que sepan que con total seguridad pues pueden a a disfrutar de este grandísimo espectáculo no vea después bueno hemos este año hemos aumentado el veinticinco por cien de los operativos tenemos pasó de ciento veinte a ciento cincuenta personas entre Policía Local Protección Civil Bomberos sanitarios tenemos una UVI móvil un hospital de campaña y sobre todo pues ese dispositivo que yo creo que también nos ha hecho famoso en Paterna que que bueno pues que en veinte minutos tiramos setenta mil cohetes y que todo sale bien y bueno pues también estando ahí ya esperando que todo salga bien y que disfrutemos todos

Voz 1718 41:28 unos dos mil cohetes por no lo he contado pero vamos masón menos de entre dos mil tres mil cohetes por minuto

Voz 1 41:34 sí éramos así

Voz 11 41:36 sí sí la verdad es que es un auténtico espectáculo yo siempre cuando me preguntan con qué momento te quedarías pues ese momento ese preciso instante de cuándo va a empezar la tensión que hayan en la calle Mayor pero que que pasa a la pasión y Alarte no que estamos ahora presentando el libro de acordar fiesta de interés turístico nacional y donde hemos dicho que aparte de la pasión yo creo que cuando el libro y yo creo que a todos nos pasa por la cabeza que todo esto es un arte

Voz 1718 42:03 y qué ha pasado con la cortar desde que se declaró de interés turístico nacional

Voz 11 42:08 pues bueno por ejemplo tener en cuenta que nosotros fue el año pasado a a mediados de mayo ir luego realizamos un estudio el impacto turístico y aumentó casi un cincuenta y seis por cien las visitas que tuvimos y tener en cuenta que fue en mayo oí las fiestas en agosto por lo tanto este año y el turismo pues evidentemente a crecer lo además durante las mismas fiestas hemos está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias promocionando en nuestras fiestas y nuestras tradiciones yo voy a poner un ejemplo que al final dices pues es muy tonto pero al final son esos termómetros que también tenemos aquí desde desde Paterna ahí el otro día pues aunque estamos en fiestas cuando es domingo pues yo voy a mi niña

Voz 33 42:47 eso estaban diciendo en el

Voz 11 42:50 los que habían notado muchísimo sobre todo la afluencia de extranjeros parece que la cosa va bien

Voz 1718 42:58 bueno muy importante para para la población no solamente por este acto en sí porque la acordar sino luego parece que se ha extendido a otras a otras fechas es esto del turismo saquen fantástica

Voz 11 43:09 sí sí absolutamente llama bueno también tengo que decir porque no se me pagan tenemos aquí la fiesta de Moros y Cristianos que fue un auténtico espectáculo donde son más de cuarenta años desfilando Moros y cristianos y así este fin de semana haya sido absolutamente espectacular

Voz 1718 43:25 pues a ver cómo queda de esta esta igualdad no hay ningún problema en cuanto al cielo parece ser que vamos a tener despejados la semana pasada es que es fue uno

Voz 1 43:34 poquito complicado quita de calor van a pasar gente llena que se ponen encima que yo no sé ni cómo puede caminar

Voz 7 43:41 Nos están escuchando en toda la Comunitat Valenciana hay probablemente serán muchos los que todavía ultiman sus viajes sus viajes a hasta última hora que consejos podríamos darles para poder acceder a la población de una forma adecuada

Voz 11 43:54 muy bien nosotros lo que sí que hemos hecho es pensar que claro es verdad que en la calle Mayor o conoces a alguien quién tiene un piso o incluso que te pueden dejar algún tipo de de Comercio para poder acceder y entonces lo que sí que hemos querido es trasladar al sábado anterior que estáis que es sobre todo tú

Voz 33 44:13 sabes que tenemos

Voz 11 44:14 la jaula de alrededor de quinientos metros cuadrados de superficie en el que emula Amos lo que hacemos en en la gran corra el último domingo de agosto no nosotros lo que sí que hemos querido ha sido enfocara este sábado en el que pues buenas va a haber más pólvora que el resto de la semana evidentemente ven menos que el domingo pero desde el cohete como sí que se puede ver bien a una distancia prudente donde se puede ver el trabajo que perfectamente que hacen los ciudadanos y la aspiradoras y bueno luego ya absolutamente espectacular

Voz 1718 44:50 ahora que decía lo de las tiradores yo me interesó también por algo que va evolucionando en su momento muy pocas mujeres

Voz 7 44:57 entonces pienso que si estás en la Comunitat Valenciana que antes estaban cerradas a las mujeres que se van abriendo que está muy bien

Voz 1718 45:03 es situación en actual o hacia dónde va cada vez hay más tiradores

Voz 11 45:07 cada vez hay más la es que podemos decir con orgullo que cada vez hay más de hecho este año se ha inaugurado la primera peña adecuado eh exclusivamente de mujeres han empezado con casi veinticinco y además muy guerreras y bueno estamos en torno al veinticinco por cien la verdad es que estamos contentos porque además desde el Ayuntamiento el piloto uno por ejemplo un uno de los gestos quisimos fue cambiar el signo del acordada en el que hablaba de eso o mes de Paterna lo cambiamos por el Poble paterna entonces es que sí

Voz 9 45:38 al final nos tenemos que actualizar sí

Voz 11 45:41 la realidad es la que es y además estamos contentísimos por cierto desde la Federación de Peñas que están haciendo un magnífico trabajo sobre todo con los niños con las con las tiradas infantiles que viene hay más niñas que niños en la cosa

Voz 7 45:57 evoluciona muchísimo Juan Antonio antes nos decías que esto está cercano Alarte yo estoy convencida de ello pero probablemente explicar que esto va más allá de la pólvora es complicado a lo mejor tú que entras todos los años a prácticamente todos los años podrías de escribirnos qué es realmente lo que se siente cómo se siente allí dentro

Voz 11 46:16 pues sí eso es lo que hemos intentado con este libro que hemos presentado y en el que sobretodo es muy visual e incluso los invitamos a leerlo no pero incluso si no se le simplemente con las con las fotografías se puede ver todo el recorrido de lo que es la cola evidentemente de la historia no pero el propio proceso no desde que pasa la corneta por toda la calle avisando a los tiradores de las ciudadanas de que tienen que estar preparados la bengala verde que qué hace unida en la calle Mayor de indicando también a los tiradores que en cuanto llegue al final se va a encender la traca que da inicio a la

Voz 9 46:52 a la a la acordada ir al final del todo

Voz 11 46:57 se pasan tres bengalas rojas que hace lo mismo que el AVE a la verde pero indicando ya los tiradores que tienen que quemar los cohetes que le queden con lo cual con esta coordinación lo que hacemos es que sea una corta continua bueno al final es que no estamos coordinando entre más de trescientos tirado exigirá horas o muy bonito pero pues una de las cosas que hago yo es que cuando quemamos nuestro cajón me gusta hacer ese mismo recorrido que hacen las bengalas para ver cómo la gente

Voz 26 47:25 está disfrutando y dando

Voz 11 47:28 es que es una baza o la verdad es que la la la pasión que le ponemos aquí en Paterna al juego yo creo que que está vamos

Voz 10 47:36 bueno pues vamos al ADN sois aspecto Senna en Hatem Alina en ese momento totalmente

Voz 1 47:42 sí bueno querido alcalde de Paterna que vaya todo

Voz 7 47:45 fenomenal estaremos muy pendientes de esta fiesta que se conoce en toda la Comunitat Valenciana y en buena parte del país muchísimas gracias por contarlo en la SER para toda la Comunitat Valenciana tenemos que vender nuestro cuerpo nuestra cultura más y más cada día muchísimas gracias y haber ya nos cuentas cuando acaben

Voz 34 48:01 muy bien muchas gracias a vosotros sí evidentemente invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos que seguro que se va enamorada de nuestra acordáis del resto

Voz 7 48:09 seguro muchas gracias y hasta pronto gracias un abrazo

Voz 12 48:34 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 48:40 conversaciones estivales de Google

Voz 21 48:47 creí ver a un hombre cooperar L era cálido vino como si fuera digna él me mostraba lo que era llorar buena no podría

Voz 35 48:56 la SER es el hombre al creador que haces traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER inverso presentador Roberto Sánchez que tu nada

Voz 7 49:10 comparable con el tostón

Voz 35 49:12 la Cadena SER

Voz 36 49:19 que nos une a todos nos une el fútbol busque

Voz 12 49:28 Nos une el motociclismo

Voz 36 49:32 no son el baloncesto Sergio que nos une a todos

Voz 37 49:39 a carro impresionante

Voz 38 49:44 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas ser

Voz 39 50:06 estás escuchando la Cadena SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 1 50:15 como que escucha

Voz 18 50:17 bueno es una forma de deben de un producto hemos de tal famoso pues de lo lo lo oye lo consume tal vamos a vender un producto se usa muchas veces en pero la medios de comunicación ya pero es decir que los bicis hoy oye en la SER Herrera lo que pasa es que si no pueden escuchar la Cadena SER Si pasar hacer visible quién les puede oir y quién no no no presume está Radio les sea una radio abierta a todos si vale vale de acuerdo vale

Voz 39 50:47 se escucha

Voz 14 50:53 hola me llamo Myriam busca emocionar me llamó José Ángel Kimi voz busca sorprender me llamo alma busca me llamó Julio buscar seducirte me llamo Ana Nebot busca

Voz 40 51:09 el de estas voces no tengan ya trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Tey en la SER credibilidad fiabilidad y eficacia

Voz 19 51:30 me metíamos Jorge

Voz 23 51:51 sí

Voz 7 51:59 estamos a punto de irnos pero no se preocupen porque mañana a las doce veinte estaremos aquí al pie del cañón buscando voces interesantes de toda la Comunitat Valenciana Borja Martínez en el control Quique el Encina in todo lo demás de vivida radiofónica y le damos también las gracias a todas las emisoras de la SER repartidas por toda la Comunitat Valenciana pero las gracias más grandes es para todos ustedes nuestros oyentes les queremos gracias hasta mañana ahora gramola de parasoles con una selección de mujeres en el mundo de la literatura creada por Teresa Hernández