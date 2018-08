Ser Deportivos Valencia (21/08/2018)

Voz 1 00:00 deportivos

Voz 2 00:03 radio Palencia informa el equipo deporte valenciano Estados y la atadura

Voz 0691 00:10 las

Voz 1716 00:15 sin atadura así por mucho tiempo las tres y veinte de la tarde tenemos cuarenta minutos por delante apasionantes Illes eh recomendaría que no pierdan la sintonía de SER Deportivos hoy porque hay mucha carga de información para darles información de la que ustedes sin duda están esperando pero antes de la información la emoción ayer noche en el Carrusel deportivo valenciano y en el Carrusel deportivo nacional los goles o mejor dicho el gol del Valencia sonó así

Voz 3 00:45 vi China ya atrás para con dos vía

Voz 4 00:48 dos que abre el juego hacia la izquierda para Daniel a la derecha al punto de penalti Rodrigo otra gran para

Voz 6 01:07 doctor

Voz 7 01:18 reventones predicó para empatar el partido Rodrigo Moreno Machado Rodri seis y medio segundo parte Mestalla Valencia uno Atlético de Madrid uno

Voz 3 01:33 Garay para Puccini llevada

Voz 4 01:36 de Mary toca con novia con novia la cambia todo a Daniel Wass dentro del área vas queda poner el punto de penalti Rodrigo Rodrigo Rodrigo Rodrigo oigo

Voz 9 01:56 no Rodri

Voz 7 02:00 digo ya a arriba las bufandas las por Rivas los brazos viene el zapatazo de rabia de Rodrigo precioso la jugada el envío a Dani Elvas Kiel a pone de Primera se come la marca Ovi mira baja con el pecho Rodrigo que fusil ha de empezar la obra ha marcado el Valencia en Mestalla Doll de Rodrigo de la segunda parte del centenario arranca con golazo Valencia uno por Atlético de Madrid uno

Voz 1716 02:43 como no llegó el segundo gol es la manera más cercana que teníamos de Valencia marcara dos entonces así lo hemos pensado en la apertura del programa que imagen Nos dejó ayer en Valencia de fortaleza de seguridad de confianza es una de las cuestiones que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia en la mesa de redacción de Ser deportivos Valencia y luego tres nombres propios sobre los que vamos a dar una descarga de información como esos camiones que llegan a la obra Hay vuelcan todo la información y vuelcan todo la arena el cemento que llevan bueno pues exactamente lo mismo nosotros hoy vamos a hacer un volquete de información sobre Rodrigo Sobrequés sobre Jason será después de esta pausa

Voz 10 03:19 por qué no te callas ni debajo del agua cuando hagas tu curso de buceo se lo contará todos

Voz 1716 03:25 el Belmondo apunta Tea en los cursos de buceo

Voz 11 03:27 deportes Alvarado desde doscientos ochenta euros también venta de material iría de buceo sumerge Take con deportes Alvarado de toda la vida calle del Mar veintisiete

Voz 1 03:38 pasar la ITV es conducir seguro

Voz 10 03:41 emite elegante pensamos en tu seguridad estamos siempre a tu servicio en nuestros centros de más al pasar Campanar y San Antonio de Benagéber seguridad para todos ITV del Levante la ITV punto com

Voz 12 04:01 qué

Voz 1716 04:03 el Deportivo

Voz 13 04:12 Ifrán Guaita y José Manuel Alemán Vicente Bossi Ximo más mano Íñigo López vamos con el partido de allí

Voz 1716 04:19 por qué imagen nos dejó a nosotros el Valencia ante el Atlético de Madrid en un auténtico partidazo ayer noche con con una temperatura alta en Mestalla con muchísima humedad con dificultades para ser el primer partido de Liga con dos descansos para refrescarse con dos auténticos mercancías sobre el terreno de juego a mí desde luego para abrir fuego me dejó hubo un Valencia tranquilo me dejó tranquilo me dejó con confianza me dejó eh satisfecho desde el punto de vista de que quién estaba enfrente era sin duda una prueba de fuego para saber exactamente las las posibilidades de el del Valencia en cuanto a tamaño deportivo para esta temporada el Valencia no solamente es que no le perdió la cara al Atlético de Madrid y le jugó de tú a tú sino que aún empezando perdiendo se atrevió en el momento que empató el partido Aida ganarle el encuentro así fueron los cambios que hizo Marcelino García Toral ahí con un Atlético de Madrid más rodado con un Atlético de Madrid con muchísimas más posibilidades ya lo explicamos ayer doble le doble de presupuesto de fair play para hacer plantilla sólo el coste de la mar es lo mismo que el coste de todos lo fichó ejes del Valencia a pesar del Valencia de algunos jugadores que todavía han llegado a última hora tiene citan integrarse en el sistema de Marcelino como es el caso de vasallo es el caso de Kevin Gameiro algunos de ellos todavía fuera de forma a mi la verdad me dejó bastante satisfecho el Valencia que vi ayer me genera tranquilidad me genera confianza no me genera euforia la freno se exactamente dónde situar al Valencia pero la distancia ayer entre el Valencia y el Atlético de Madrid no me pareció una distancia gigante me pareció una distancia Azón zona hable razonable para las herramientas con las que el Valencia ha logrado hacer una plantilla que yo creo que ha logrado hacer una plantilla mucho mejor de las posibilidades económicas que tiene así que me fui a mi casa bastante contento con lo visto ayer Itu Fran

Voz 0691 06:19 dos imágenes la primera la de el entorno la de la gente ayer había en Mestalla cuarenta y seis mil ciento setenta y cuatro personas el noventa y cinco porción de la foro en una jornada del mes de agosto lunes el partido el Valencia una jornada en la que el segundo campo con más afluencia en porcentajes Vallecas ir en el Bernabéu y el Camp Nou por encima del cincuenta por cien pero con entradas bajas en estadios importantes de primera la gente está ilusionada tiene motivos para estarlo y la foto para mí del partido en la foto de Rodrigo nada marcar el empate a uno porque Rodrigo no se fue a un córner a esa sesgado bajen y a dar volteretas Rodrigo se mueva la pelota quería el balón y quería el balón a falta de cinco minutos para acabar el partido pero quería la pelota porque decía iba a remontar el partido sentía que podía remontar el partido ese hambre esa confianza es creer del Valencia para mí es la foto del partido Justicia la de vas o la de Gameiro entran al final el Valencia ganó el partido comentaba anoche en El Vestuario que es muy difícil meterle un gol a Oblak pues un gran portero enorme con un corpachón brutal pero que no se plantea que no cae que es es imposible verle un hueco vas no se creía al acabar el partido que se hubiera parado porque le pegó bien le pegó bien abajo y estaba convencido que iba para dentro es el Valencia para mí merecidamente ganó el partido Ximo

Voz 0962 07:32 a mí me gustó el Valencia el líneas generales me gustó que se fue a por el partido creó ocasiones tenía ese este disco el año pasado el Valencia contra el Atlético de Madrid y lo tenía clavado Marcelino lo dijo en la previa creo que habría había preparado el partido a conciencia tenía que crearle ocasiones al Atlético de Madrid hice las creo en la primera mitad de la primera parte también al final cuando el partido se volvió loco me llama la atención que a Marcelino le gustara que el partido se volverá loco lógicamente porque su equipo tuvo ocasiones para llevarse el dos a uno con la de vas también con la de Gameiro no le gustó nada al Cholo como reconoció que se volviera loco estuvo a punto lanzar una botella yo vi cómo defendiendo un ojo a balón parado estuvo a punto de tirar una botella

Voz 1716 08:17 sólo Simeone dentro del campo pero bueno me

Voz 0962 08:19 esto mucho el Valencia como lo hizo puedo entender que a lo mejor pichichi no esté al cien por cien que físicamente jugadores como día clave iba a Chu ha yo estoy seguro que no van a ser los mismos dentro de dos meses pero para ser el primer partido de Liga Icon la exigencia de jugar insisto con el asterisco porque juegas contra el Atlético de Madrid un equipo muy complicado creo que el equipo cumplió bastante lo único que me preocupo me dejó preocupado es que se cayera el equipo cuando recibió el gol como terminó la primera parte esos veinte minutos dejó bastante tocado también a Marcelino afortunadamente el equipo se rehizo y eso habla muy bien de los jugadores y del entrenador y el Valencia pudo llevarse la victoria no creas lo ocasiones sino marcarle dos goles al Athletic llevarse los tres puntos

Voz 1716 09:02 por alemán ayer le planteaba sacan

Voz 1074 09:04 tres Si Gustavo López la pregunta de si estaba más cerca el Valencia de el Atlético de Madrid Atlético de Madrid más cerca del Real Madrid el Fútbol Club Barcelona yo creo que ayer para ser la primera jornada de Liga viviendo los dos equipos que se enfrentarán en Mestalla creo que tenemos todas la certeza de que el Valencia está muy cerca del Atlético de Madrid deportivamente económicamente muy lejos pero deportivamente creo que ayer demostró que está cada vez más cerca de pelear yo creo que ayer se demostró también que se ha acabado ese discurso un poco voy a decir dentro de la humildad de Marcelino Simeone yo creo que el partido a partido de Simeón SL acabado al Cholo porque se demostró que con el plante John que tiene esta para pelearle hoy por hoy la Liga al Barça ya el Madrid de la misma forma que a Marcelino se acabó ya el discurso con la plantilla que le han traído y que han logrado completar esperemos a ver si se cierra con los deberes el discurso de un tenemos que convertir en un milagro volver a ser cuartos yo creo que ayer el Valencia demostró que tiene capacidad deportiva para pelearle no solamente la cuarta plaza al mejor equipo de la liga sino que por derecho tiene que ser cuarto porque el Valencia está capacitado por la plantilla que tiene para ser cuarto ayer tácticamente el partido fue maravilloso fue precioso por terminar yo creo que es una demostración palpable viendo los jugadores que ayer saltaban al terreno de juego en la segunda parte de cómo crecido el equipo que para mí es un poco la gran palabra no cómo crece el Valencia de hace dos años hacia aquí sigue imparable su crecimiento ver cómo sale Montoya hay sale Nacho Vidal para que llegue Pichincha veces se quede ahora como lateral derecho en incorporación de tener ocho defensas incrustar un central que ayer se demostró que era importante que estuviese dentro de la plantilla por la debilidad del resto de centrales como es día Cavic por la lesión de de Garay que máximos salga el Valencia llega un jugador se llama Daniel Wass uno que todavía no lo hemos visto jugar en partido oficial con muros Russell que se marche Pereira llegue Cheryshev en la misma condición de cesión esperando la llegada de Guedes que cambiemos cromos de Vietto Zaza por Bad su allí que cuando pierda tres kilos será un auténtico avión y Kevin Gameiro

Voz 1716 11:08 Nuestro Diego López hizo yo ayer una parada y fonda de sus viajes de Gulliver por todo el mundo de scouts deportivo para poder ver el partido de el del Valencia y así de paso también para chapotear un poco en lo que es seguro es su gran pasión que es el el periodismo deportivo Diego López buenas tardes hola Pedro buenas tardes qué te pareció a ti que te deja que sabor te deja el Valencia que viste ayer ante el Atlético Madrid

Voz 1085 11:35 bueno pues me dejaba de sabores el primero es muy dulce y es todo lo que sucedió en los momentos antes del partido la el cuando el Valencia saltó al campo en esa comunión total que ha conseguido generar el equipo de Marcelino Marcelino de Mateo Alemán de una identificación total entre lo que es el juego del Valencia Hay y los valores de valencianismo obra de parece que eso va a dar muchos puntos al Valencia durante la temporada y luego cuando el balón empezó a rodar me quedo con con la naturalidad con la que el Valencia compitió contra el Atlético de Madrid es algo que yo me planteaba mientras iba abriendo el partido y es realmente lo difícil que es planteando un partido Atlético de Madrid y lo difícil que había sido para el Valencia los años anteriores mantener la portería a cero contra el Atlético de Madrid ir lealmente es un equipo fiable pues parece que esa distancia el Valencia ha recorrido hasta ser un equipo que es capaz de competir de tú a tu contra el Atlético de Madrid Atlético Madrid como ya has explicado muchas veces que ha subido un peldaño económicamente deportivamente durante los últimos años básicamente hablando yo ayer consideraba que era muy importante por por el medio campo que ponía el Valencia Elisa los laterales la profundidad que tuviese Valencia por bandas para poder sorprender como laterales y en ese sentido yo es tras la lectura de que creo me sorprenderá que el valencianos no vaya a incorporar a un lateral derecho de una proyección de una realidad de un nivel mayor al de Pichincha me parece que Pichincha es una buena segunda creo el Valencia y creo que el Valencia si vamos hombre por hombre recorriendo su once titular ayer queda un poco cojo ese lateral derecho yo creo que el Valencia durante la temporada bien por sanciones bien por lesiones va a necesitar ahí un jugador de una talla mayor que la de pichichi ir sobre qué hay que pedirle al Valencia este año creo que ayer si había alguna duda no la hay el Valencia

Voz 14 13:32 no se le puede pedir más que ser cuarto pero tampoco se le puede pedir menos que ser cuarto

Voz 1716 13:40 hemos hecho esta mañana alguna pregunta oficial al respecto sobre si hay algún movimiento de interés de algún equipo por Murillo que eso pudiese posibilitar el que si se produjera una venta de Murillo se firmara un lateral derecho porque efectivamente ahora ya en la siguiente son opinará Isa al respecto metiéndole en en en la opinión a mí personalmente eh lo que he visto hasta el momento de Puccini me parece que es Martín Montoya con diez centímetros más au quince centímetros más pero no no no me da no me da mucho más incluso por momento me daba la sensación que llegaba mejor Martín Montoya otra cosa va a centrar que él como que él mismo no hay ningún movimiento en este momento ni hay previsión de venta de Murillo lo vuelvo a reiterar otra vez lo cual no quiere decir porque la información que hay hoy no es lo mismo que la información que pueda haber dentro de una semana o dividir diez días y se produjera una una acercamiento de algún club pues ya sería otra cuestión en este momento no no lo hay os quiero o esta otra pregunta que allí él lo dejamos informativamente hablando así colgado en el tendedero pero no profundiza Amos si para vender perdón si para tener a Guedes hubiese que vender a Rodrigo vosotros pensáis como Marcelino que prefiere si es que esa es la condición Si hay que tener dinero para comprar a Guedes el dinero tiene que salir de la venta de Rodrigo preferimos que se quede Rodrigo antes que llegue Guedes yo presidía Rodrigo creo que es un jugador no hace falta decir que Marcelino quisiera que tuvieran lodo eso lo obvió porque es una tontería todos todos querríamos los dos pero si tiene que ser uno de los dos creo que el jugador eh

Voz 0691 15:24 qué marca la diferencia en el sistema de ataque del del Valencia y aunque trabaje defensivamente como lo hizo Rodrigo la segunda parte cuando jueguen manda

Voz 1716 15:32 es Rodrigo para la posición de Guedes hay jugadores como el caso de Cheryshev

Voz 0691 15:38 voy a jugar Ferran a pierna cambiada puede jugar por la izquierda aunque el equipo como decía Diego quedan poco plano por fuera jugando con Basi con Carlos Soler pero desde luego si hay que elegir yo me quedo con Rodrigo yo también yo me quedo con Rodrigo creo que

Voz 0962 15:49 Porta muchísimo cada vez más es cómo ha ido creciendo este futbolista ayer decía Cañizares nos trajeron primero a su hermano y ahora el que está jugando es Rodrigo es así sea el renacido desde la temporada pasada todo lo que aporta no solamente en números marcando goles ayer ya para empezar marca un gol un golazo que ya le ha dado un puntazo al Valencia contra el Atlético de Madrid es todo lo que aporte como baja a recibir me quedo con lo que ha hecho fuera del sistema de delantero no y el sistema ofensivo con todo lo que aporta creo que aporta mucho más al equipo Rodrigo no tenemos más que establecer la comparación de lo que fue la temporada pasada en la que estaban los dos unidades que fue más intermitente y un Rodrigo que empezó alto

Voz 1716 16:30 acabó altísimo momento ya sabemos que

Voz 0962 16:32 ha vuelto a empezar altísimo es piedra angular del PRI

Voz 1074 16:34 pero yo creo que es un jugador que no puede abandonar la disciplina del Valencia por todo lo que hay es pecado pero es que fundamentalmente porque aunque tengas luego setenta ochenta millones de euros

Voz 1716 16:43 qué fichas porque para encajar

Voz 1074 16:46 esa pieza dentro del mercado no es fácil aunque tengas dinero no es fácil encontrar un jugador para sustituir lo que hace lo que genera Rodrigo en el campo en este Valencia esa es la preocupación que evidentemente tiene Marcelino en su cabeza para reemplazar a Guedes o para buscar una alternativa si no llega Guedes que ayer era hijo Mateo que obviamente la tienen que estar valorando por si finalmente quien no puede llegar al al Valencia existen jugadores que se puedan adaptar mejor o peor que pueden dar el mismo rendimiento o menor que Guedes pero el problema es si tengo sesenta tengo ochenta millones en la caja pero tengo que sería el mercado a buscar a Rodrigo Moreno para sustituir en el Valencia Valencia no tiene capacidad porque el mercado no le genera un futbolista con todo lo que hace Rodrigo en el campo por ese dinero

Voz 1716 17:29 no obstante ante de que opine Diego debo decirles que en previsión de una cosa de última hora que pudiera suceder es decir en previsión de que el Real Madrid porque el Valencia sólo teme que se pueda producir una una oferta del Real Madrid Iker que sea una oferta económicamente importante no serán los ciento veinte que el jugador quisiera marchar no esto sería la esto es lo único que el Valencia ve en el horizonte para que se pudiera producir por Rodrigo si se produjera cosa que veo difícil ahora después vamos a hablar con una pereza Ana que tiene información de ayer noche se a última hora de primera mano de quién toma las decisiones en el Real Madrid que no el Lopetegui

Voz 15 18:10 eh eh

Voz 1716 18:13 el Valencia ya hizo forzó lo devastó allí por este motivo batió allí es un jugador caro muy caro para ser un jugador cedido pero por si acaso tú no sé que salir Rodrigo a última hora el Valencia forzó tener allí para tener a basó allí a Gameiro a Santi Mina por si acaso salía a Rodrigo se producía eso a última hora el Valencia no tenía capacidad de maniobra para firmar un sustituto de Rodrigo al menos tener Ava su allí al tener a Gameiro y tener a Santi Mina evidentemente no es lo mismo que si no está Rodrigo pero sería mucho peor si te quitan a Rodrigo el día treinta de agosto y además no tienes allí si no te quitan a Rodrigo tienes amasó allí tienes a Gameiro y tiene esa Santi Mina miel sobre hojuelas qué es lo que probablemente va a suceder Diego Tutu respuesta a la cuestión que plan llevaba

Voz 14 19:08 bueno yo creo que es mucho más complicado en el mercado en encontrar un jugador como Rodrigo que te marque la diferencia en tantas facetas del juego como jugador rápido y con definición que al final lo que es Gonzalo obedecen el Valencià la temporada pasada al margen ya de la irregularidad que mostró durante la temporada yo me fui Pedro con un con una pensamiento en la cabeza ayer de Mestalla es que yo creo que sí Marcelino no cambie de opinión y Carlos suele sigue siendo jugador de banda derecha en el Valencia

Voz 16 19:36 vamos a ver una

Voz 14 19:39 progresión menos fuerte de la que es quizá esperábamos en Carlos Soler porque no puede mostrar todas sus características y todo su potencial en esa banda derecha y es muy posible que a lo largo de la temporada el puesto de Carlos Solé en la banda derecha sea propiedad de Daniel Wass porque es un jugador que está más adaptado a jugar ahí dentro de que no es un jugador de banda sí sí sí

Voz 1716 20:01 da la sensación que es como como tener un cuchillo guarda en un cajón e lo de Carlos Soler se pierde mucho en la banda eso eso es un tormento que tiene Franco también es verdad

Voz 0691 20:10 que sí sí es bueno y cualquiera que conozca Carlos Soler futbolísticamente pero también es verdad que a Carlos Soler hay que medirlo contra equipos que no tengan en la banda de Carlos Soler alemán Filipe Luis si esa fortaleza defensiva que tiene digo oye pero era muy difícil con con el trabajo que había que hacer a nivel defensivo de repliegue de cobertura y luego a la hora de atacar permanentemente dos líneas de cuatro era muy complicado pero esto estoy con Diego Carlos Sorel cuanto más se acerque a la frontal del área y pueda jugar por dentro llegando de segunda línea pues más se parecerá a lo que hemos visto en el está llena juvenil

Voz 1501 20:40 pues sí sí que si te fijas ayer Carlos Toré

Voz 14 20:42 el coche divirtió jugando al fútbol cuando hubo minutos de de locura de detener la noción de espacios y ahí es donde el brilla porque tiene una zancada dieron poder una conducción de balón vertical muy grande y ahí es donde Carlos Soler en un centro del campo con tres integrantes que es donde él se destapó como futbolista en primera división es donde marca la diferencia ahora bien en un equipo como ayer ante el Atlético de Madrid encerrado cómo va a ir mucho rival al a Mestalla esta temporada hay que hemos tumbarse al Valencia han cogido la medida ya saben cómo pueda Varane y rivales al cerrarse ya ponérselo complicado al Valencia y ahí yo creo que es donde Carlos Soler va a tener muchas dificultades para irse en el uno contra uno contra no sólo Filipe Luis sino como contra cualquier lateral de nivel en la Liga

Voz 1074 21:22 sirva este comentario para en mi opinión lo mismo para biquini sea Pichincha es uno de los jugadores que mejor ha jugado durante toda la pretemporada ha dado un nivel mucho más alto el que debe ayer pero es que claro el problema es que ayer estaba enfrente el Atlético de Madrid es un equipo que no te deja espacios es un jugador que ya hemos visto que ataca mejor que defiende aunque ha progresado en la última temporada mejor en aspectos defensivos pero es un jugador que necesita espacio necesita verde por delante para sortear elementos ya el problema es que no había no había espacio porque Atlético Madrid no te lo concede

Voz 1716 21:54 voy a adelantar una comunicación ah por diferentes circunstancias una de las cosas que me han servido para de estar en el Mundial de de fútbol de Rusia ha sido para

Voz 15 22:08 y a saber quién

Voz 1716 22:11 tiene la prueba del algodón de información del Real Madrid es Mario Torrejón hola Mario buenas tardes a todos así que la la la pregunta te la hago directa

Voz 15 22:25 el Real Madrid

Voz 1716 22:28 de lo que tú sabes de ayer noche no de hace un mes de ayer noche el Real Madrid va a venir a por Rodrigo

Voz 1501 22:35 no no es el Madrid yo yo ya tengo unos cuantos años de cómo amigo mío estoy instituir unas diciendo con lo del Real Madrid Si pocas veces aunque algunas sí he visto tan rotundos en el tema de no están muy convencidos de no fichar no es por supuesto que acarrea Rodrigo ni muchísimo menos pero Rodrigo no es el hombre que está costando yo no digo que no le guste a Julen Lopetegui que le encanta seguro que él le dio toda la confianza en la selección española hasta que Luis Rubiales decidió que había acabado esa etapa pero no es el hombre que qué club quiere fichar al final esto se trata de fichar Pedro club y que el entrenador que al final mal con más éxito como siempre está de paso fíjate la etapa de Ciudad Eterna ahí está terminado pues tenga algo de voz pero no mucho voto no en el Real Madrid creen que Rodrigo no es el hombre entonces no es no es porque sea a ciento veinte que sea ochenta es porque no es el hombre no quieres el perfil del delantero entre otras cosas Pedro porque como ya hemos hablado tú yo fuera de antena muchas veces en aquí busca un perfil muy determinado y cuando traes a alguien tiene que ser para la para que sea titular Rodrigo no va a base titular no no no es porque esa Rodrigo es que no va a ser titular porque quitará Benzema ya Vélez casi tarea imposible ya este año también vamos a tener en la discusión de si juega Isco les hijo Asensio que partido juega cada uno como como que error legal que galones y eso ya es un problema no te digo nada si viene Rodrigo el planteamiento eso hay que quitar a Benzema visitará Gareth Bale con lo cual en el Madrid es la respuesta como tú dices de de anoche mismo es que no van a fichar sí por supuesto no

Voz 1716 24:13 Mario te voy a hacer una una pregunta de apretón complicada de responde pero pero te la tengo que hacer como casa que el entrenador del Real Madrid que aparentemente como tú y informando y hemos comprobado que eso sí quiere dicho en el club que sí puede ser que le fichen a Rodrigo como puede ser que el entrenador que es el que hace las alineaciones sí al menos te pide un jugador el club no se lo de Nilo contemple si esa inacción las hace él hay Pedro más leyenda que realidad

Voz 1501 24:46 en la en en las peticiones que hacen los entrenadores del Real Madrid de la directiva te lo digo sinceramente que todos sepamos que Lopetegui le gusta Rodrigo porque bueno es que con él delante de un juez el más mediático como Morata por ejemplo le llevó al Mundial ley osea está claro que la confianza la tiene pero hay muchas más leyenda que realidad en el en el tipo de peticiones que hacen los los a través del Real Madrid a la directiva la hubo confiarán por ejemplo en el tema que pagan el tema no se pueden cualquiera que se que es que se te ocurra que no digo que que que Ciudadanos fuera clave en que que no veía quepan que cree que no quería inmediatamente la plantilla y demás pero que la decisión fue absolutamente de club pero absolutamente el club y en este caso es lo mismo como casa bueno porque es que es lo que haga o es decir que en el Real Madrid creen que en la plantilla que se pone a disposición de los entrenadores súper competitiva hiper competitiva pero jugar Black ice te digo Cristiano Ronaldo yo creo que esta plantilla da más que segura para competir puerto yo no oí es lo que creen en el Real Madrid ya parte de algo que no se da cuenta el el entrenador bueno está ahí porque no lo gestiona él es de egos y ecosistemas y los ecosistemas normalmente son monetario de esas económicos cuando tú traes a no no digo a Rodrigo eh que es que son perfil medio o casi bajo tendría para la plantilla del Real Madrid hablo de de de Cavani o de Lewandowski

Voz 14 26:06 es lo que se está hablando es que esos tipos tienen perfil

Voz 1501 26:10 sí es verdad que somos mayores Benzema o casi casi no llega pero casi y Cristiano Ronaldo y no pueden traerlos por una cuestión de no sólo e hijos sino de ecosistemas financiero tu mente son tío que gane

Voz 14 26:20 diez doce millones de euros netos si tienes un problema con

Voz 1501 26:23 Mario jugadores en el Raval entonces eso es algo que no pueden hacer para un tipo que puede venir a ser suplente no es es el caso de de Rodrigo con lo cual los su entrenador del Real Madrid tienen bastante voz pero luego al final la politica que siguen en el Real Madrid que sean fichajes del club y luego letrados ha

Voz 1716 26:40 Mario tengo claro el ecosistema informativo el contexto lo tengo claro y ahora voy a hacer un supuesto que también creo que tengo clara la respuesta pero prefiero que la de Stubb pongamos mira pongamos que hablo de Madrid pongamos pongamos que el Real Madrid al final Lopetegui se pusiera muy pesado y Florentino por darle un caramelo a Lopetegui dice venga va voy a fichar al a Rodrigo mucho tuvo muchos ponen lo sé pero tú crees que el Real Madrid llegaría en el Valencia creen que Florentino nunca pondría ochenta millones por Rodrigo porque en el fondo esa frase que tú has dicho en lo que probablemente piense Florentino pero cómo voy a poner ochenta millones por Rodrigo Si yo lo considero para el Madrid Un perfil medio bajo es decir que aunque vinieran a por él no pondrían ochenta menos pues yo creo sinceramente

Voz 1501 27:31 el supuesto es mucho suponer que me parece que no va a suceder Ny está cerca siquiera pero bueno entendiendo haciendo un poco de fútbol que hicieron en opción pues si eso sucediera yo creo que bueno ciento veinte me parece una utopía parece casi casi un imposible yo me parece que que que todos sabemos que el fútbol está aislado que que el mercado se ahí ahí e incluso un poquito antes pero vamos yo creo que igual que por ejemplo se interesaron en Alison y en cuanto a la Roma dijo setenta y cinco ochenta millones eso descartó Courtois que lo contábamos durante el Mundial de acuerdo a Pedro

Voz 1716 28:04 sí en Moscú ya se ha sucedido al final no

Voz 1501 28:06 casi exactamente por la mitad treinta y cinco millones de euros eso yo creo que es lo que pasa con Rodrigo y me imagino que que la mentalidad que tiene el Real Madrid y estoy así que eso es suponer que la mitad de la cláusula podría ser incluso razonable pero vamos yo creo que que que más de su imposible pero pero te lo vuelvo a repetir no es una cuestión de ciento veinte ochenta yo creo que el Madrid no lo interesaban al mismo delantero desde hace casi casi no he tenido venir regalado pero que que no es no es algo por lo que es una diversión y muchísimo bueno así que no no no veo al Real Madrid llega a ochenta millones

Voz 1716 28:41 Mario muchas gracias un abrazo hasta luego bueno debo decirles que esta información es la que también creen que es la realidad en este momento en el Valencia Club de Fútbol es decir en el Valencia esta mañana creen que el Madrid no va a venir a por Rodrigo evidentemente si viniera con sesenta millones no sólo van a vender Ximo mira con ochenta habría presión social para que no sólo vendieran al Real Madrid y ese fue esa por la cláusula pero sí Rodrigo vinieran a sesenta y Rodrigo dijera me mola quiero irme al Madrid creo que el Valencia haría la operación pero es que que creo que el Madrid por lo que estamos sabiendo ni va a venir a comprar Rodrigo si viene no va a venir con ochenta millones de euros Ésta es la información además que tienen oficial o la creencia que tienen en el Valencia que esta mañana estaban tranquilos y piensan que lo Rodrigo se va a quedar aprovecho para que escuchen a Rodrigo ayer por la noche preguntado por este asunto

Voz 11 29:39 o a esta afición Keita ha venido a verle pues decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia

Voz 17 29:45 no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo el yo creo que ya he dicho es suficiente

Voz 1716 29:53 poco más Marcelino pues digamos que su declaración anoche en El Larguero a uno el discurso público la cláusula y el discurso interno si vienen con ochenta y el drama Easy este y Rodrigo se quiere ir pues no podemos ponerle puertas al cielo

Voz 18 30:10 es un muy buen jugador para para nosotros muy muy muy importante por todo lo que hace no solamente por los goles sino por lo que nos da en en el juego colectivo de ataque y contraataque

Voz 19 30:21 bueno pues ojalá se quede con nosotros que yo creo que va a ser así cuántas ganas tiene de que sea uno de septiembre

Voz 20 30:26 yo vivo cada día con con él

Voz 18 30:29 la ánimo de de de disfrutarlo no ya soy mayorcito y entonces a cada día les damos la importancia que tiene soy un poco estético en todo en todo esto creo que que nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo

Voz 21 30:49 y luego pues

Voz 18 30:51 es un futbolista que que nos dan muchísimos viene una oferta irrechazable para él y para y para el club pues hay que aceptarlo porque porque así es no no podemos ir contra contra el mundo pero repito que que bueno pues ojalá se de la circunstancia que sigan

Voz 19 31:07 nosotros vamos que está reconociendo de alguna forma que si llega como se estaba hablando

Voz 1074 31:12 un equipo se está hablando del Real Madrid con ochenta kilos

Voz 19 31:14 adiós a Rodrigo o no

Voz 18 31:16 no yo no estoy hablando desde el punto de vista deportivo no cuantificó la cantidad que el Valencia a pedir por Rodrigo es

Voz 19 31:24 pero vamos que me imagino que el club te ha comentado que si llega una oferta económica interesante la tienen que estudiar la tienen que aceptar

Voz 18 31:30 el club me dijo que había una cláusula de rescisión ciento veinte Hay que bueno pues que Si ser satisface no tenemos nada que hacer no

Voz 1716 31:40 cumplido el primer nombre

Voz 15 31:43 de de volcar información

Voz 1716 31:46 trigo Moreno Machado Diego muchas gracias un abrazo un abrazo las tres y cincuenta y uno enseguida vamos a por el segundo nombre Guedes

Voz 8 31:53 todos queremos un verano perfecto para que no te cuesten a disfrutarlo en BMW Service te ofrecemos la oportunidad de realizar un chequeo totalmente gratuito de elementos de seguridad en tu BMW porque es verano usted para disfrutarlo sin preocupaciones aproveche esta ocasión única en gasa en la vía de servicio de Valencia al aeropuerto a la Pista de Silla Valencia

Voz 1716 32:11 sólo hasta el treinta y uno de agosto información oficial es decir declaraciones ayer noche en televisión el director general del Valencia preguntado sobre Guedes

Voz 22 32:23 hoy nadie va a lucir el dorsal número siete Se estar

Voz 1716 32:25 Servando para Gonçalo Guedes en qué punto está la operación

Voz 22 32:28 el PSG

Voz 23 32:29 no es la pregunta de hace siete meses casi no eh bueno Gonzalo todo el mundo sabe que que su deseo sería estar en Valencia y que es un futbolista importante para nosotros muy querido por el club pobre el cuerpo técnico por sus compañeros por los aficionados a que den unanimidad absoluta pero hay el pequeños detalles de la dificultad de del equipo al que pertenece y de la calidad del juego eso indica pues un precio muy elevado en un Valencia que pues que tratamos de ser prudentes porque nuestra situación financiera después de algunos años difíciles no es la la la la mejor o la ideal eh pues estamos en ello estamos trabajando seguimos trabajando pero no debo decir que estamos preparados para que no venga ya hemos trabajado el verano para estar preparados por si al final Gonzalo no puede no

Voz 1716 33:21 información actualizada de la mañana de hoy si el PSC no cede en su firme postura hasta el día de hoy hoy que es no ceda al jugador a ningún club esa es su postura de lo vendo por setenta millones de euros si esa posición sigue así salvo que Peter Lim él quiera darle el capricho porque se emocione porque se ilusione porque porque al final Peter Lim le cuentan que la gente en Valencia sabe que que llegue es al Valencia es una cuestión de que Peter Lim quiera regalárselo a la gente porque en el club es cristalino que el club no puede afrontar económicamente la compra de Guedes no por setenta por cuarenta y cinco no puede afrontarlo entonces si Peter Lim se emociona Se le cuentan Peters de Ibi compras saque de si vienes aquí lo presentes lo regalas a la afición en vez a sacar a hombros el hombre quiere hacerlo es la manera en la que puede llegar aquí Guedes Si es que llegaran a un acuerdo económico porque repito que el PSOE está pidiendo setenta millones de euros esto depende de Peter Lim y uno pues ya sabe usted de que una vez he tenido en los estados de ánimo dos tiene otros otros estados de ánimo lo que sí les puedo decir es que Peter Lin en este momento quiero que sepan que además de los cien millones de euros que puso para comprar el club noventa y cuatro más de ampliación de capital que esos ya los tiene perdidos entrecomilla perdidos tiene el ochenta por ciento a cambio de ciento noventa millones de euros pero Peter Lim tiene prestados es decir el Valencia como club le debe a Peter Lim en este momento más de cuarenta y dos millones de euros porque ya le debía Veintisiete y este verano habrán cogido dinero para pagar la cuota de de los bancos si Peter Lim dice oye los cuarenta y dos cuarenta y tres esos que le ha dejado al club para necesidades de tesorería no hace falta que me los devuelvan ya haré una ampliación de capital en vez de los sentido tendré el noventa y uno entonces si puede el Valencia cambiar el en vez de de verle cuarenta y dos cuarenta y cinco millones a Peter Lim deberse al terminar pagando los porque esto ya lo comentaremos otro día esas cosas de bueno nada pero sin cuesta setenta pero te lo dan a pagar en seis años bueno oiga mire que al fin hay que pagarlos sé que no se trata que evidentemente mejor pagarlos en seis años que al contado pero que tú antes o después tienes que pagar setenta millones en seis años y dentro de cuatro años a lo mejor nota dos años ha ido en Champions y tú tienes que estará maquinando pasta que todavía ves de la compra de Guedes así que en este momento desde luego no me parece prudente decirle a Peter Lim después de la otra cara de pasta que ha puesto decirle compra lo bueno comprarlo pues el hombre hará lo que quiera o lo que es lo que o lo que pueda no pero en el club en este momento la información lo que tienen interiorizado es esto es cosa de Peter Lim Isidro lo quiere comprar pues tendrá que poner el dinero porque no creo que cometa el error Peter Lim de decir oye comprar al jugador con cargo al club porque con cargo al club Si no se hace una ampliación de capital el club eso no lo resiste y entraríamos en problemas

Voz 15 36:44 en no veo que

Voz 1716 36:46 eso vaya a ser una cosa prudente no creo que lo vayan a hacer como esto depende de Peter Lim pues estaremos pendientes de Peter Lim las tres hice cuenta hay seis minutos sí son renovación difícil para el Levante que se ha ido enquistándose porque se ha convertido en un jugador importante muy importante titular para Paco López se le hizo una oferta de renovación a Jason que estaba bastante lejos en concreto el jugador quería un millón y medio de euros brutos para renovar antes hace ya tiempo hace varios meses atrás el Levante consideró que era una petición desorbitada el Levante llegó a ofrecer hasta un millón de euros bruto pero ahora jugador sea seguido haciendo importante el jugador termina contrato el treinta de junio así que el Levante tiene que torear una cosa que está enquistada y apostar o no económicamente por Jason sin desequilibrar el resto de la plantilla que no llegan a esas cantidades en la mayoría de los caso exceptuando Morales

Voz 1074 37:48 si tiene dos patatas calientes la de Jason Illa de Toño dos jugadores que terminan contrato treinta de junio de dos mil diecinueve y ambos jugadores lo que están pretendiendo es que ese ajuste económicamente al rol que a ellos ocupan ahora mismo dentro de la plantilla de Paco López los dos tienen la confianza de Paco López hubo una conversación entre el entrenador y Jason en la pretemporada en Holanda donde les dijo fundamentalmente Paco López a Jason qué quieres hacer con tu carrera deportiva te quieres quedar o te quieres marchar tengo que saber algo claro respecto a tu futuro el jugador fue claro y directo yo me quiero quedarán Levante pero necesito que me reconozcan económicamente entiende el futbolista que esa última oferta que hizo en Levante hace ya más de un año de un millón de euros estaban lejos de ese millón y medio o más de millón y medio ofrecía el Wolfsburgo se han retomado las conversaciones no sé si iban a terminar bien porque aquí depende de una posición de orgullo orgullo por un lado el presidente levante el representante del jugador donde ese dijeron absolutamente de todo donde se mandaron muy lejos en la última conversación ávido mediador que es Tito el director deportivo que ha retomado las conversaciones con el agente del futbolista venimos finalmente si el presidente y el futbolista llegan a un punto de entendimiento en lo cómico porque Jason deportivamente a día de hoy es titular indiscutible para Paco López del mismo modo que Toño termina contrato treinta de junio llegó del Recreativo de Huelva pagando a medio millón de euros es un jugador que tiene un perfil bajo dentro de lo que es la nómina de futbolistas del Levante pero hasta que se lesionó la pasada temporada en la cadera era titular para Muñiz ya ha empezado la pretemporada siendo titular a pesar de que el Levante invirtió la pasada temporada en traer a un jugador del Eibar con la carta abierta por cuatro temporadas que es Antonio Luna significa que si la apuesta es Toño Jason titulares habrá que tratar de llegaron a encuentro económico con ellos porque en la primera oferta que le han tirado encima de la mesa Toño también están muy lejos de las cantidades que el jugador solicita porque hay un punto de comparación y es cuánto cobra Luna en el caso de Jason cuánto cobra Morales