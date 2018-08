Hora 25 Deportes Valencia (21/08/2018)

No hay resultados

Voz 2 00:00 cinco deportes José Manuel Alemán

Voz 5 00:18 el empate del Valencia ante el Atlético de Madrid

Voz 6 00:21 el nivel competitivo que exhibió el conjunto de Marcelino García Toral ante el vigente campeón de la Supercopa de Europa despejó las escasas dudas que pudieran existir respecto al comportamiento ya la exigencia que tendría el Valencia en una temporada con tres competiciones Icon el regreso a la máxima competición continental a la Champions un Valencia que puso en serios aprietos al equipo del Cholo Simeone que se escapó ciertamente vivo viendo las dos últimas acciones del partido con Daniel Wass

Voz 5 00:53 con Kevin Gameiro que tuvieron la oportunidad de darle la primera victoria a la afición de Mestalla que ayer rozó el primer lleno técnico de la temporada y que recibió el agradecimiento la gratitud del técnico asturiano

Voz 7 01:08 eh a los puntos merecimos no solamente en el tramo final del segundo tiempo y no creo que durante la mayor parte de un mismo fuimos bastantes superiores al Atlético de Madrid pero también sabemos que gran físico potencial que tiene este equipo el gen competitivo que desde la llegada ese millón ha implantado los éxitos un yo estoy orgulloso de mi equipo levantar un resultado adverso al Atlético de Madrid no es fácil y creo que el partido estuvo igualado hasta su gol pero en el segundo tiempo creo que nuestros jugadores salieron absolutamente convencidos de que podían darle vuelta Livni también agradecido a la afición muy iba haciendo la afición por lo que Nos ayudó a conseguir este resultado se ve que esa unión de la temporada pasada con un equipo pues se mantiene este año al verso va a ser muy importante para toda la competición

Voz 6 02:12 magnífica comunión entre afición y equipo en el año del centenario del Valencia y pensando ya en el próximo compromiso de Liga Ezequiel Garay que tuvo que ser sustituido ha sido sometido esta mañana a pruebas médicas para evaluar el estado de su rodilla derecha ya afortunadamente todo se ha quedado en un susto porque se trata de una fuerte contusión si le convierten a día de hoy en duda para el domingo en Cornellà El Prat ante el Espanyol pero está más que preparado Akhtar tardía Cavic como ya se demostró ayer en los minutos en los que participó para sustituir

Voz 8 02:45 al central argentino

Voz 6 02:48 otro de los que salió con alguna molestia fue Dani Parejo también afortunadamente todo se ha quedado en simplemente eso en molestias que no impedirán que el capitán del Valencia está presente en la próxima cita frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona

Voz 6 03:27 el delantero del Valencia Rodrigo Moreno Machado que sigue siendo uno de los jugadores más codiciados en el mercado y que ayer abría su cuenta goleadora ante el Atlético de Madrid está cada vez más cerca de quedarse en Mestalla porque según ha podido confirmar la Cadena Ser el Real Madrid no tiene a Rodrigo entre sus objetivos además en ningún caso estaría dispuesto a pagar los ochenta millones de euros que exigiría el Valencia para sentarse a negociar el traspaso de un futbolista que es cierto que le gusta a Julen Lopetegui pero es que su presidente el presidente del Real Madrid Florentino Pérez no contempla Rodrigo como el fichaje estrella que persigue para tratar de cubrir la ausencia de Cristiano Ronaldo ayer a la conclusión en Mestalla del Valencia uno Atlético de Madrid uno se le volví a preguntar a Rodrigo por su futuro

Voz 2 04:19 afición Keita ha venido a verle pues decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia

Voz 9 04:23 no no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo el yo creo que ya he dicho suficiente

Voz 8 04:32 un poco más y además por si

Voz 6 04:34 faltaba algo que añadir a lo que hoy les está contando la Cadena SER Marcelino García Toral también tiene la percepción no sé si la sospecha barra información de que también está más cerca Rodrigo de quedarse que de salir

Voz 10 04:48 es un muy buen jugador para para nosotros muy muy muy importante por todo lo que hace no solamente por los goles sino por lo que nos da en en el juego colectivo de ataque y contraataque bueno pues ojalá se quede con nosotros que yo creo que va a ser así

Voz 6 05:02 esta información también es la que maneja repito el propio Valencia Club de Fútbol en conversación con responsables de máxima autoridad del Real Madrid conversaciones entre el Valencia y el Real Madrid para tratar de conocer de primera mano si había alguna posibilidad de que el Madrid realizase algún tipo de movimiento de última hora de aquí al próximo treinta y uno de agosto primero para estar prepara el Valencia que de hecho ya lo está por eso la incorporación de pasó año además del fichaje de Kevin Gameiro ante la posibilidad de que Rodrigo Moreno en un último requiebro en este mercado que finaliza para equipos españoles y algunos europeos ya no Italia Illano Inglaterra el próximo treinta y uno de agosto pudieran dejar al Valencia sin su jugador franquicia no obstante pensando en el futuro el director general de Valencia Mateo Alemán ayer también reconocía

Voz 8 05:57 el interés por enésima vez

Voz 6 05:59 para cerrar la mejor plantilla de la historia del Valencia en tratar de convencer al París en Yemen para que Gonçalo Guedes vuelva a vestir la camiseta del Valencia sí también reconoció públicamente que la operación es muy muy complicada porque el Valencia no puede meterse ahora mismo en una gran operación de una inversión muy potente a nivel económico por su delicada situación financiera un precio muy elevado eh

Voz 11 06:27 en un Valencia que pues que tratamos de ser prudentes porque nuestra situación financiera después de algunos años difíciles no es la la la la mejor o la ideal pues estamos en ello estamos trabajando seguimos trabajando pero también debo decir que estamos preparados para que no venga redes ya hemos trabajado el verano para estar preparados por si al final Gonzalo no poder

Voz 6 06:50 el Valencia sueña con que el dorsal siete la próxima temporada lo siga vistiendo Gonçalo Guedes pero es una situación francamente complicada el Jermaine quiere

Voz 12 06:59 paso traspaso muy elevado el Valencia a día de hoy no lo puede pagar ocho y cincuenta y siete a vuelta de pausa hablamos de una de las patatas calientes que tiene por delante Levante dos jugadores que finalizan contrato Jason Toño Ike momento no hay acuerdo para su renovación

Voz 6 07:40 después del traspaso en la jornada ayer de Rubén García a Osasuna de plan de Pamplona a coste cero y con la opción por parte del Levante deportiva de Red comprarlo por cero euros en las dos primeras de las tres temporadas que ha finalizado o sea comprometido de contrato finalizando en el año dos mil veintiuno su vinculación repito durante las dos próximas temporadas el Levante se reserva la opción de recomprar sólo a coste cero o de adquirir el cincuenta por ciento de los beneficios de una futura transferencia el Levante tiene dos jugadores que finalizan contrato el próximo treinta de junio de dos mil diecinueve dos jugadores de la confianza máxima de Paco López que se han ganado la titularidad durante la pretemporada de hecho en la primera jornada ante el Real Betis Balompié Jason remesa it Toño García en el caso de Jason el Levante ya le presentó hace más de un año una oferta ampliación con unas cantidades que se aproximaban al millón de euros brutos pero que estaba muy lejos del millón y medio de euros neto que le ofrecía el Wolfsburgo los agentes del jugador desestimaron la propuesta el club granota tampoco quiso negociar el traspaso del extremo coruñés a la Bundesliga al considerar insuficiente la oferta presentada por el equipo alemán hubo una situación de tremendo enfado de distanciamiento entre las partes y ahora según ha podido saber la Cadena SER el director deportivo del Levante Tito quiere reconducir la situación veremos si llega o o no a buen puerto porque todo depende de lo que Quico Catalán quiera pagarle a Jason punto final de esta historia en cuanto al caso de Toño García llegó traspasado recordarán del Recreativo de Huelva por medio millón de euros es uno de los salarios más bajos de la actual plantilla fue elegido por Muñiz para arrancar la pasada temporada ganándole la partida Antonio Luna que fue el jugador estrella para esa demarcación la de lateral zurdo ya ha vuelto a repetirse la misma situación en esta temporada después de la lesión que ha superado de cadera Toño es titular por delante de Antonio Luna el jugador termina contrato el treinta de junio dos mil diecinueve el Levante Yell ha tirado una primera propuesta económica desestimada por los agentes porque consideran que no se acercan del Jos al millón de euros brutos que percibe Antonio Luna y por lo tanto si quieren que sea el jugador titular quieren compararlo económicamente al que en teoría venía para serlo