Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (02/04/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:13 aquí surgieron poco saber qué es lo que bien Mi padre me deja vivir acoge una niña de quince años es a que tu padre te deje beber alcohol me es indiferente que tu padre no puede porque sabe algo que incendios y tú Basadre que tu padre que que hablando de ello ves tu padre te dice con quince años no tú puedes conducir el coche conduce lo puede el coche con quince años quiera tu padre a tu padre hay unas leyes porque iba a tu padre que que con que tu padre y todos lo tanto tú has sabemos que esto no lo puedes consume bebidas alcohólicas quiera tu padre o no llamase tu padre tengo lo permite está además está incumpliendo un delito grave e incluso Sixto algún día llegar a la Fiscalía de menores pues evidentemente pues entonces Hawai

Voz 3 00:59 esto escuchábamos ayer hoy seguimos muy atentos a todo aquello que a ustedes les pueda interesar

Voz 1 01:05 Elena Morales Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 3 01:11 hola qué tal cómo están muy buenas bienvenidos a toda Alicante Castellón y Valencia en esta primera hora de hoy por hoy para toda la Comunitat en semana tenemos es dulce y salado diría yo Salado es conocer que siguen habiendo personas que pierden su vivienda en la Comunitat Valenciana dulce es que en verano nos volvamos con la literatura de nuestra Comunitat en Petrer esta madrugada se ha hecho una lectura homenaje a Enric Valor y también la Consellería de Cultura ha puesto en marcha un proyecto llamado Yeltsin Isaac es tratan de dar a conocer textos que describen los paisajes de nuestra tierra en nuestra tierra en la Comunitat Valenciana tan veían están no

Voz 4 01:47 tras carreteras así que lo primero vamos a saber el estado de las mismas

Voz 5 01:52 la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 1470 01:57 hola Teresa bienvenida buenas tardes gracias pues en Alicante estamos muy pendientes de un alcance la siete en Crevillent que provoca retenciones en sentido Murcia está siendo además está provocando el corte de la AP siete en Crevillent también por posibles desprendimientos en sentido Cartagena además en Valencia en la provincia de Valencia en Picassent en la A7 mucha precaución por una avería que está eh ocupando el arcén derecho sentido Barcelona en el resto de vías de la Comunidad Valenciana afortunadamente a esta hora

Voz 4 02:28 sí disidencias muchísimas gracias Teresa

Voz 6 02:31 hasta luego Kurti no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente vena conocerlo a la requisa de la provincia de Palencia lleva tilo desde dieciséis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem ese U hasta el XXXI de agosto consulta condiciones en que a punto com

Voz 7 02:48 a calidad con siete años de garantía

Voz 3 02:57 este veintitrés minutos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana vaya manita que llevamos Julián Jiménez

Voz 5 03:03 sí una mañana intensa intensa en en clave de sucesos en historias humanas pero también en lo político fíjate creíamos que estaban desaparecidos las cosas no iba a descansar pero pero pero no no están no están descansando todo lo contrario están trabajando por los intereses valencianos y las valencianas y te cuento te explico hoy está convocado una nueva reunión ha convocado una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades autónomas bueno deben apoyar la última propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al techo de gasto eh o sea avisado unos puntos Si bueno pues hoy tienen que como decimos las comidas autónomas pronunciarse votar a favor votar a encontrar bueno todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista van a votar a favor la duda era saber qué va a hacer la valenciana porque había un antecedente y es que en julio en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la Comunidad Valenciana a pesar de estar gobernada por el Partido Socialista Compromís en este caso presidente socialista se abstuvo se abstuvo y una abstención dicen en el Gobierno valenciano reivindicativa para tratar de hacer patente la singularidad de la Comunidad Valenciana en el tema de financiación bueno pues ese voto ese voto que se hizo en julio pues podría cambiar a lo largo de la mañana en esa votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera está estudiando cambiar ese sentido el voto y sumarse al resto de comunidades autónomas socialistas votará a favor a siempre y cuando se consiga el compromiso de Gobierno de Pedro Sánchez ese compromiso de reconocer con algún gesto esa situación singular de infla financiación que tiene la Comunitat Valenciana hasta tal punto se están intensificando las conversaciones por eso decíamos lo de las vacaciones de los políticos que el propio president de la Generalitat Ximo Puig ha interrumpido sus vacaciones se ha desplazado a Valencia a su despacho del Palau de la Generalitat para participar directamente en esas conversaciones para telefonear directamente

Voz 1074 05:04 Nuestra de Hacienda para conseguir ese gesto

Voz 5 05:07 permisos del Gobierno central para con la Comunitat Valenciana así que si se arranca ese compromiso no es descartable que al final de la mañana a la una de la tarde sacaba la votación es una votación por cierto Elena telemática a través de correo electrónico modernos y si son muy modernos en agosto no tenía mucho sentido reunir a todos los consejeros autonómicos en Madrid como digo hasta antes de la una tenemos que saber si la Generalitat finalmente vota que sí ese techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y a ver el resultado de esas comeremos

Voz 4 05:36 os los dedos vamos a ver qué ocurre eso está marca

Voz 5 05:38 no como no la la la mañana la actualidad política pero en clave más humana deciros que que bueno que seguimos todavía impactados pues porque por ese asesinato que conocíamos ayer una mujer de cuarenta y cinco años detenida también su cuidador detenida por asesinar a su marido con el que se había casado hace apenas dos días

Voz 4 06:00 mira la da la luna de miel si ha venido justa e sí sí sí

Voz 5 06:04 hoy hemos sabido hoy hemos sabido que que bueno que fue realmente un hombre el que propinó las puñaladas mortales al a este hombre un camionero de Guardamar del Segura fue fue este hombre este acompañante este cuidador el que apuñaló con un destornillador al al al marido no con estaba junto junto a la a la mujer y también hemos sabido que será mañana cuando pasen a disposición judicial y sea la jueza la juez la que la que decida si ingresan en prisión ambos o no desde luego una historia bastante truculenta eh porque bueno en fin nos explica no como como ha podido ocurrir si existían a nada mejor intereses o no fíjate un dato Elena parece ser que es que es un crimen premeditado nos dicen nuestros compañeros de Radio Alicante porque los dos cuando fueron sorprendidos por un policía por cierto que estaba que estaba

Voz 4 06:52 debe servir fuera de servicio lo sorprendió

Voz 5 06:55 digo presencia de del del del asesinato pues los dos cuando fueron aprehendidos vestían de oscuro llevaban gorra para tapar su identidad llevaban guantes negros con lo cual existen indicios es indicios en este caso de que el crimen de aquel crimen era premeditado luego también vamos a seguir muy pendiente Elena yo creo que esta historia merece la atención de esa presencia de de un matrimonio con con discapacidad desahuciado que vive en un camping de Castellón vamos a tratar de de de profundizar un poco más en esta historia creo que también lo vas a hacer tú Elena para ver cuáles cuál es la situación de de de de esa de este matrimonio que se encuentran camping Hinault sido atendido por la por la Administración contra ya de forma breve que la secretaria de Estado de Seguridad la valenciana Ana Botella tiene agenda estoy en en Valencia se reúne en apenas una hora con la consellera de Justicia Gabriela Bravo y que hoy en Castellón Benicassim en concreto porno ponen el broche de oro pues la XXV edición del Rototom un festival Música Ricky bueno pues que que marca el fin de temporada de festivales en la Comunidad Valenciana hay bueno que nos deja pues sonidos increíbles actuaciones estelares Si y sobre todo el paso de más de doscientas mil personas por un festival muy familiar en el que también tienen programa paralelo de en fin reivindicaciones sociales de historias humanas también muy muy importante

Voz 4 08:19 Julián Jiménez a las dos en punto de la tarde entre escucharemos a ti y a todos los compañeros vamos a todos gracias

Voz 9 08:24 a deportes sí deportes

Voz 4 08:31 José Manuel Alemán no estés tan serio hombre que vienes con buenas noticias

Voz 1074 08:35 buenas noticias porque además una es muy muy muy muy buena para el Valencia o al menos esa es la sensación que tenemos después de la información que ayer ofrecíamos en la sintonía de la Cadena SER respecto al futuro de Rodrigo Moreno Machado porque el Real Madrid habló con él directora general del Valencia Mateo Alemán a falta de nueve días para que sea el mercado todo el mundo está pendiente de si Rodrigo Moreno iba a recibir o no una propuesta del Real Madrid para convertirse en ese sustituto que está buscando el Real Madrid en la punta del ataque para hacer olvidar a Cristiano Ronaldo bueno pues la comunicación que tuvo el Real Madrid con el director general del Valencia es para dejarle tranquilo porque el Real Madrid no va a fichar a Rodrigo Moreno ha transmitido que no entra en los planes del Real Madrid y que por lo tanto a pesar de que se pudiera valorar una oferta entre los ochenta los noventa millones de euros entendiendo que son ciento veinte los que tiene de cláusula de rescisión pero que sapo propuesta hubiera sido seguramente atendida por parte del Valencia con la petición del futbolista pero en este caso queda desestimada cualquier opción porque el propio Real Madrid en comunicación con el director general Mateo Alemán ha descartado la posible incorporación de Rodrigo Moreno como futbolista pretendido por el Real Madrid ya eso es una muy buena noticia porque significa que seguramente después de que se hayan cerrado los mercados en Inglaterra en Italia haya pues

Voz 5 09:49 las posibilidades para que Rodrigo Moreno puede abandonar la decía

Voz 1074 09:52 el del Valencia y eso convierte al Valencia en una plantilla con las incorporaciones deba su allí de Kevin Gameiro junto a Santi Mina en una de las más potentes en la punta del ataque muchísimas

Voz 4 10:02 estas alemán luego hasta luego

Voz 1 10:09 hoy por hoy Comunitat Valenciana envolvemos en un momento

Voz 10 10:17 hola me llamo Myriam

Voz 4 10:19 no busca emocionar

Voz 11 10:21 yo me llamo José Ángel y mi voz busque sorprender arte me llamo al busca sugerir buscaba seducirte me llamo Ana busca

Voz 1 10:34 sean estas voces no te engañan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T en la SER credibilidad sí habilidad y eficacia para dos anuncios

Voz 11 10:56 pues nada por cierto me llamo Jorge

Voz 7 11:03 un oyente de la SER

Voz 8 11:05 escucha esto la acción ratio discurso ahora a J de emisiones Radio Barcelona

Voz 13 11:14 con esta conoce empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera subida pero b4

Voz 8 11:27 en la estación ratio difuso ahora mira J A I ha visto de misiones J Tobago la estación J ratio dispuso hora a eh a uno Barcelona La estación J I A J Radio veces pero da igual en los inicios de la radio pero no lo hizo la primera ardió a Barcelona

Voz 14 11:55 en SER lo queremos ser perfectos sólo querer

Voz 8 11:59 Nos gusta uno uno

Voz 14 12:02 J

Voz 8 12:03 J de emisiones de radio nada

Voz 16 12:19 a que haya tanta basura es una locura pero que nadie no se sí que la basura flores y quede expuesta en la calle a la dura advertía una suerte si mañana dice a alguien

Voz 8 12:36 que los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor donde viven y muerde

Voz 16 12:46 la ratas

Voz 17 12:51 en Hora veinticinco con entrometidos de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias Blanco Cadena Ser

Voz 18 13:10 carriles ser Dios

Voz 1 13:20 hoy por hoy Comunitat Valenciana ya estamos de vuelta

Voz 19 13:28 hoy y un un

Voz 20 13:30 no yo no hay que leer bien Seymour

Voz 4 13:54 una vez más nos vemos inmersos en un tema que cada x tiempo sacude los medios de comunicación y por tanto también la sociedad ayer Castelló en Moviment denunció que una familia de Castellón fue desahuciada a principios de agosto y que actualmente están durmiendo en una tienda de campaña queremos interesarnos por este caso evidentemente muy en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana María Jesús Garrido es la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón María Jesús bienvenida hola buenos días y eso que en los últimos tiempos teníamos la sensación de que esto cada vez ocurre menos o que incluso deja de ocurrir pero no se siguen desahuciando personas de sus casas

Voz 21 14:35 si no este no ha sido un desahucio al uso eh porque además todo el mundo sabemos que en mes de agosto en los juzgados inhábil pero la inmobiliaria conociendo el tipo de persona con quién se enfrentaba persona muy muy mayor porque su marido está en esta situación de asistido está encaminado además en la llamaron de la inmobiliaria por el mes anterior se había retrasado en el pago ahí ella se había puesto en contacto con ellos para ver cómo cómo solucionar el tema es que la llamaron a la inmobiliaria prepararle redactaron una carta la engañaron con buenas palabras firmó

Voz 22 15:29 se quedó en la calle

Voz 4 15:32 hemos luego que ambos los dos tienen una incapacidad que ronda el sesenta y cinco por ciento o es solamente uno o los dos

Voz 21 15:38 los sostienen una incapacidad no no no recuerdo exactamente la de ella rondaba el sesenta por ciento es el que tiene la discapacidad más elevada creo recordar ella tiene una tienen una una movilidad buena aunque emocional mente no está muy bien porque han vivido ya están pasando por muchas cosas y él es el que te asistido

Voz 4 16:04 o sea una persona asistida que en estos momentos está durmiendo en una tienda de campaña

Voz 21 16:08 efectivamente así hasta que dos noches antes de ocurrir se ha hecho llegar a la solución del camping dos noches estuvieran durmiendo en la calle al la segunda noche estuviera intentando contactar con nosotros estábamos casi todo el mundo de vacaciones claro no nos localizó a casi nadie ante ante la activación de no poder localizar a nadie se pusieron en contacto con el Ayuntamiento hoy aquí Vallejo que es también concejal de Educació Moviment es el abogado de la tabla y me localizó estoy buscando un hueco para que pudieran meter sus enseres porque los tenían todos en la calle dormían con ellos en la calle el des llevó al Ayuntamiento para ver cómo solucionar el tema no le dieron solución esto es lo grave del asunto no les dieron solución y a ella se le ocurrió lo de la tienda de campaña Iñaki las acompañó al efectivo ante en el campo y les han dejado quedarse ahí y ahí llevan desde la primera semana de agosto

Voz 4 17:21 bueno yo yo quiero pensar que el Ayuntamiento estará en moviendo los hilos para solucionar este problema de la forma más rápida a todos los ayuntamientos tienen instrumentos de todo tipo para para controlar este tipo de situación Cinema Secrero

Voz 21 17:33 cero estén esto no tiene la política que se ha hecho de vivienda social es siendo sutil negligente Falk ha faltado voluntad política en en casi los tres años y medio que lleva el nuevo Gobierno del Ayuntamiento sí que es verdad que es mucho más que lo que hicieron los gobiernos anteriores con diferencia pero está a años luz te da solución a la vida de las familias de esta ciudad

Voz 4 18:05 cuántos casos se pueden dar al año en Castellón aproximadamente si tenéis esas estadísticas de desahucio

Voz 21 18:11 hola no las tenemos pero sí que yo te puedo asegurar que enviamos al Ayuntamiento porque claro paz Beltrán ha sido negociadora conmigo en la paz en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca antes de entrar de concejala aquí es el abogado de la paz desde sus inicios entonces claro a tener una con una conexión tan estrecha con algún concejal en el Ayuntamiento estamos absolutamente al día yo inmediatamente que no se queda un caso de este tipo de un futuro desalojo de un desalojo inminente ya sea por alquiler que son la gran mayoría de ellos hoy en día porque

Voz 1490 18:56 no hemos aprendido a tu mujer inmobiliario

Voz 21 18:58 que hemos vivido no hemos aprendido nada estamos volviendo entrar en otra burbuja que además va muy deprisa

Voz 4 19:06 es la del alquiler no claro

Voz 21 19:09 otra burbuja empezó por aquí los alquileres estaban imposibles la acceso a un techo a través de una de una mensualidad aunque fuera de una hipoteca era accesible mientras que un alquiler al uso no lo era así empezó la otra burbuja exactamente igual en la misma situación bueno pues cuando en estos casos directamente llama paz Beltrán indirectamente ella deshacer circuito por el Ayuntamiento les llevará femenina de vivienda a la Concejalía de administrar social les mueve por el Ayuntamiento yo calculo que como mínimo tres o cuatro casos al mes le hacen llegar

Voz 22 19:46 a lo largo del año como mínimo

Voz 21 19:51 hay una lista de espera para vivienda de mate científico o familia no hay viviendas que han hecho sean reparado cuatro en estos años que llevamos de de pero no cuatro literalmente cuatro vivienda en estos tres años y medio que llevamos de gobierno socialista

Voz 22 20:10 ya está no hay nada más

Voz 21 20:13 yo era un poco a las mezquitas de la caridad ahí como piso puente ahí estuvieron unos meses la otra vez para que pudieran agarrar un dinerito para poder dar la fianza para el alquiler porque ellos tienen pecho los dos pequeñitas prefieren pensar los dos algún ingreso tiene el problema hasta que los son tan pequeños

Voz 22 20:36 las inmobiliarias fían

Voz 4 20:39 claro que sí tienen pensión pequeña tampoco les da para pagar el alquiler con lo cual

Voz 21 20:44 vale un poco justos de hecho todo esto ha sido porque el mes pasado no llegaron para poder pagarlo pero en la paga extraordinaria era inminente sabes es que

Voz 4 20:55 ya que que ha sido una concatenación de

Voz 21 20:57 no no vaya de buena voluntad por parte de la inmovilidad

Voz 4 21:00 la voluntad política por parte de

Voz 21 21:02 ayuntamiento de niños también bueno

Voz 4 21:05 la voluntad sino también que de ellos pues bueno al final dependiendo de con quién te enfrentas las cosas salen de una manera o de otra efectivamente María Jesús habéis tenido la oportunidad de hablar con ellos directamente

Voz 21 21:15 bueno hemos hablado muchas veces pero yo ya llevan a mí me cogió fuera esa semana yo estaba esta semana de vacaciones esta semana estaba fuera ya está del La la la en el en el camping desde la primera desde el lunes de la de la segunda semana de agosto creo ya estaban en lengua en en La Latina de campaña o el viernes de la primera semana de agosto no no he hablado con ellos yo conozco su asunto porque lo he llevado yo en su momento cuando el otro desahucio pero pero no hemos vuelto a hablar con ellos paz Beltrán sí que se ha incorporado este lunes ya están en contacto con ellos hablar de nosotros con ellos para que sino es frustrante no poder darles

Voz 1074 22:02 eso no lo entiendo no entiendo

Voz 21 22:04 los Strand desde detrás

Voz 1074 22:07 sí

Voz 21 22:08 eso sí que estamos constantemente pinchando en aquellos sitios donde tenemos que pinchar para que los resortes salten

Voz 4 22:19 bueno pues esperemos que todo esto haya sido una concatenación como decíamos de sucesos de errores de que el Ayuntamiento en estos momentos se ponga absolutamente a trabajar entendemos que también son días complicados para todos para la administración Obama para todos y esperemos que se resuelva ya si puede ser esta noche mejor que mañana María Jesús Garrido portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón muchísimas gracias que se resuelva el ha pido posible muchas gracias

Voz 23 22:43 nosotros helenas buenos días esperemos que se resuelva

Voz 4 22:49 mientras hacíamos esta entrevista nuestros compañeros de Radio Castellón han podido contrastar la información que además es evidentemente es nuestra obligación han hablado con la Concejalía de Bienestar Social ellos lo confirman que esta pareja efectivamente fue usuaria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castellón que les ayudaron a gestionar la petición de pensión por invalidez y que al recibirla dejaron de estar en los listados de Servicios Sociales del Ayuntamiento con respecto a poder ofrecerles un piso puente nos comunican que ese paso este tema la Oficina Municipal de Vivienda ya a partir de ahí tampoco saben muy bien Si Se contactó con esta familia o no seguiremos trabajando para completar la información

Voz 24 23:26 y es

Voz 8 23:31 en doce cuarenta y tres minutos hoy por hoy

Voz 4 23:33 toda la Comunitat Valenciana al inicio de este programa les decíamos que queríamos saber cómo había ido ese homenaje a Enric Valor que ha tenido lugar esta madrugada en Petrer pero no nos cogen el teléfono esté es el sino en la radio en directo pero no pasa nada porque seguimos con literatura

Voz 25 23:48 Messi polacos

Voz 4 23:52 y es que la Conselleria de Cultura quiere que leamos lo primero más un poquito más subir los índices de lectura pero también que leamos escritores de la Comunitat Valenciana por eso hay otras razones ha creado un plan que nos ha encantado se llama Yeltsin paisajes Carmen Amoraga ex directora general de Cultura y Patrimonio Carmen bienvenido

Voz 1628 24:09 hola qué tal es coger te dejo naves pero sí afortunadamente esto es un estadio es que no te lo puedes imaginar son días complicados para todos pero para los pobres que estamos aquí en directo es un es un terror normal que está Cam para ayudar pues nada nada hombre

Voz 1490 24:27 a vosotros para fundir pues la Casa de de la literatura lo que más queremos que como tú muy bien decías que leamos más que leamos mejor y sobre todo que tengamos curiosidad por las que pasan a nuestro alrededor que están en los libros están por los libros no

Voz 21 24:44 claro todo no todo nuestro entorno lo los para

Voz 4 24:46 pajes increíbles que nos rodean en la Comunitat Valenciana muchos de ellos por no decir la mayoría están escritos están evocados en en la literatura de la como

Voz 1490 24:54 sí sí sí fíjate que nosotros bueno esta es la es el es el tercer año que hacemos campañas para fomentar desde el principio pues de la Conselleria el Plan de Fomento de librillo Alexa que cuando llega verano pues tratamos de complementarlo con campañas que tengan más que ver pues pues me encontré con el descanso y con el tránsito de un lujo

Voz 1628 25:15 a otro el primer año de pusimos en marcha

Voz 1490 25:18 nada Oye CIU que que era poner en conocimiento de de los usuarios los lugares de los que la piscina hay perdón de Cat municipales se trasladaban a a los lugares de descanso a piscinas a a a playas playa a a jardines no el segundo año ya pusimos en marcha vía esta UD que era una propuesta itinerante de de casas museos de escritores y escritoras en todo el territorio valenciano porque tú sí que sabes que hay una casa museo de un pintor pero también está muy bien que sepas que hay casas museo de escritores y escritoras pidiese años hemos vivido a un paso más y utilizando pues más allá y utilizando la red que te comentaba de de piscinas o playas y también utilizando las nuevas tecnologías hemos puesto a disposición de los usuarios la la la hagas a esos paisajes que forman parte de de de nuestro entorno real de nuestro entorno literario porque todos pensamos en París y en Nueva York y en Londres y tenemos aquí ya alrededor lugares que han inspirado a autores y autoras ilegales que están en que estar en las novelas no en la vida y en la literatura

Voz 4 26:37 que a veces es la mejor forma de conocerlos no al menos reconocerlo de una forma un poco más elaborada más poética que desde luego nos pone en situación

Voz 1490 26:44 es si decía lo de lo de despertar la curiosidad

Voz 4 26:47 si no porque es bueno para tiro esto y no te has

Voz 1490 26:50 preguntas pero pero bueno y con esta campaña pretendemos por fomentar esto no y por eso combina la edición de unos folletos que están en las piscinas o playas y puntos de lectura habituales no donde se recogen estos escenarios y luego en la web la Wii de estrategias Nobel hace yo sé que te coge

Voz 1628 27:11 mejorado con vale ya está aquí

Voz 1490 27:17 mire yo hice punto com allí está esta campaña halle cien Paisaje ese es el territorio valencianista en la literatura

Voz 4 27:24 bueno Carmen ya que nos has cogido el teléfono vamos a exprimir un poquito más eres nuestra hasta dentro de unos minutos bueno vamos a poner un corte de voz que nos ponen el siguiente tema que queremos tratar contigo

Voz 11 27:48 Nos atacaron los paracaidistas chillaba a la bayoneta

Voz 26 28:00 ahí sí que me venga

Voz 9 28:06 cuerpo a cuerpo

Voz 11 28:11 Carmena

Voz 4 28:12 de la novena la división internacional que el veintiséis de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro liberó París de la ocupación de las tropas de Hitler por primera vez en la historia el Gobierno valenciano va a estar presente en esos actos conmemorativos

Voz 1490 28:26 si si no me equivoco es Manuel Fernández que era un asturiano maravilloso que formaba parte la nueve Si por primera vez vamos a esta es verdad y la verdad es que es un motivo de de emoción de orgullo y de ir de paz con la victoria la verdad

Voz 4 28:42 sí porque además en esa división había un valenciano muy importante Amado Granell que hay muchísima gente que desconoce por no decir prácticamente todo el mundo

Voz 1490 28:50 bueno en realidad yo creo que muchísima gente

Voz 21 28:53 por desgracia desconocer lo que es la

Voz 1490 28:55 lo que es la nueve incluso más culpables no porque durante más de setenta años estuvo totalmente o borrar de la historia la gesta de estos cien lo cuenta recurso republicanos españoles que que bueno acabaron casi todos presos bueno pero eso no acabaron casi todos y en campos de concentración franceses y campos de refugiados franceses y la oportunidad de salir de ahí hay apuntándose la Legión dijeron que así porque bueno he venían de la Guerra Civil española cuando el el Gobierno francés creó el ejército de la Francia Libre después de que de que el Gobierno también francés puede salías de alguna forma con con Hitler pues estos inmediatamente no se lo pensaron y formarán parte de este de este ejército de la Francia Libre acabaron siendo la la avanzadilla de de todas las tropas aliadas que que liberaron París que liberaron Europa fueron los primeros en llegar a todos los sitios porque ellos estaban convencidos de que después de liberar después de liberar Europa vendrían y liberarían en España de de el régimen franquista no fue así y esa fue la primera traición la siguiente traición fue que bueno los propios franceses preferían ante la idea de de que de que había sido ellos mismos lo que había que habían liberado París y Europa entera ha ido salía dos pues también si quisieran apropiar de de de todo el mérito que que desde luego todo no fue de la IX pero gran parte fue de nueve Amado Granell era uno de los fue el primer la primera persona que entró en el Ayuntamiento de París la noche que liberaron París hasta el punto que había un periodista de la radio que los turistas de la radiación que estáis en el hogar hasta hacía un periodista de la radio clandestina francesa hice dirige a era francés y lo dije en Francia aquí está la primera persona que entra un francés de pura cepa que ha venido a liberar la madre patria ir pobre amado Le dice no señor yo soy español

Voz 1628 30:55 Ana para Serbia sabían Bourdais

Voz 1490 30:58 yo era el único valenciano ya había eh había más deben aguas impide ya muchísimos sitios porque había muchos luchadores por la libertad que de los ciento cincuenta cuando llegarán al nido de las águilas que era el último refugio de Hitler los primeros en entrar fueron los dieciséis españoles que quedaban de esos ciento cincuenta que empezaron en el cuarenta y cuatro un año después de lo que quedan dieciséis no bueno a durante ese plan algo de digo han quedado anulados de la historia pero la historia la obstinada porque la verdad es Ospina no es buena periodista que se llama Evelyn Mesquida que y también tiene mucha relación con nosotros porque ellas hija de inmigrantes de hija de exiliados alicantinos ya vive entre París y Alicante ella se interesó por este tema luego la actual alcaldesa Anne Hidalgo a miras hija de exiliados Lorre Cooper yo igual que han tenido que pasar los años y ahora por fin el Gobierno valenciano va a ir por primera vez iba a rendir homenaje iba a dar las gracias a a a estas personas de las que yo creo que ya no queda ninguno Manuel Fernandes yo creo que ha sido uno de los pocos en los últimos en el morir no bueno yo creo que nunca es tarde no para para reconocer la heroicidad es tan grande que que hicieron esta ciento cincuenta personas entre ellos bastantes valencianos y el más representativo Amado Granell que desde hace muy poquito tiene una calle en Valencia también

Voz 4 32:24 irás tú a esos actos de reconocimiento

Voz 1628 32:27 iré yo a veces mira avenencia es de él tiene sus ventajas

Voz 1490 32:32 tras esta semana bueno que él gobierna valenciano esté en en en en los que el sábado en París es una iniciativa de la Conselleria de Justicia de Presidencia no

Voz 1628 32:45 pero bueno por mira pues pues además de agenda pues me

Voz 1490 32:49 a mí yo estoy encantada porque este es un tema que a mí me

Voz 4 32:53 pasaron a todos

Voz 1490 32:55 el Hora Negra uno de los protagonistas de una de mis novelas el rayo dormido donde yo también pues combinando el pasado y el presente no hablaba de de la actualidad y la IX no la verdad y bueno pues me parece que que vaya yo pues que me haya tocado

Voz 1628 33:12 no es un acto de justicia poética que al final ácido una cascada cuenten

Voz 1490 33:17 pimiento Si bueno voy yo me voy encantada llevo tres días que lloro cada vez que lo piensa porque me hace mucha ilusión

Voz 21 33:25 si nada yo creo que que que es

Voz 1490 33:29 esto no que que que reconocer lo que se lo que se ha hecho reconocer la deuda tan grande que tenemos con personas que lo dieron todo para que nuestra vida fuera mejor pues yo creo que

Voz 4 33:40 merece no reconocía totalmente Carmen Amoraga ex directora general de Cultura y Patrimonio escritora apasionada nos encanta que estés en París representando a todos los valencianos así que muchísimas gracias por estar en Hoy por hoy

Voz 1628 33:54 pero no sé

Voz 8 33:56 gracias por estar ahí habrá entablado

Voz 1 34:33 la Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 18 34:43 SER

Voz 11 34:54 por qué uno

Voz 8 35:08 que que te acompañan las veinticuatro horas para darte información dijo disculpe caballero este lenguaje llano siempre ya hemos empleado el lenguaje ya queda como un pelín antiguo jardín antiguo pelín antiguo si es que es están perdiendo lo nombre no pregunto no no no no no simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena Ser en verano diga eso no me duele España nuevos valores me duele

Voz 11 35:46 el verano pasado Susana

Voz 31 35:49 tienes ni apoyo y el del conjunto del socialismo español para ganar las elecciones

Voz 8 35:53 sin dormir diecinueve aquí en Andalucía lo único que pido como secretaria general de los socialistas aquí presidenta de Andalucía que nunca me hagas elegir entre la lealtad porque soy la presente

Voz 32 36:10 este verano escucha ahora veinticinco por lo que pueda pasar momento del relevo acabó

Voz 8 36:16 en Hora Veinticinco son las

Voz 32 36:18 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las cite en Canarias con Pedro Blanco sigue nos también en Hora Veinticinco punto Cadena Ser

Voz 11 36:29 no noche

Voz 33 36:32 parte de Lía comprendido entre la puesta del sol el amanecer estado atmosférico que hay durante la noche tramo horario en el que nos escuchamos en Hablar por hablar

Voz 34 36:45 hablar por hablar con Adriana Mourelos Cadena Ser

Voz 35 36:57 escucha la SER en radio en tu móvil El Tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España irá de mando escucha tu radio preferida

Voz 36 37:17 la Cadena Ser en TDT escuchará disfruta

Voz 1 37:24 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos en la Comunidad Valenciana

Voz 4 37:45 parece mentira pero seguimos encontrando pueblos que nos apetece destacar en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana en estos momentos hablamos de Sierra tiene unos setecientos habitantes

Voz 29 37:56 no

Voz 3 38:02 cierto está en Castellón en el Bajo Maestrazgo es un pueblo con una imagen impresionante porque está coronado por montañas las Molas redonda boleta Imola morada conservan restos de un importante poblado de la Edad del Bronce venga vamos con las visitas que se pueden realizar en esta pequeña población de Castellón un castillo de mil doscientos treinta y tres un horno medieval el Palacio de los Condes de agua y el paraje Fuente del Molinar donde hay un merendero muy especial ya lo verán cuando lo visiten ser es Comunitat Valenciana y por tanto es nuestro