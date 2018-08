Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (02/04/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 0228 00:00 según fuentes policiales la detenida habría sujetado a su marido mientras el otro hombre lo apuñalada repetidas veces con un destornillador que ya ha sido encontrado por los agentes se investiga si se trata de un crimen premeditado porque los detenidos vestían de oscuro con gorra guantes negros además fue la mujer quien citó a la víctima con la excusa de una cena la agresión tuvo lugar este lunes en torno a las diez de la noche en un aparcamiento de una playa alicantina allí un forcejeo llamó la atención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en la zona pero que no pudo impedirlo pues vamos ya con la información deportiva Paco Hernández buenas

Voz 1 00:29 de qué tal buenas tardes la Asociación de Futbolistas Españoles AFE se reunirá hoy con los capitanes y los capitanes y representantes de los equipos españoles para conocer la postura de los futbolistas acerca de la posibilidad de que se disputen partidos de Primera División en Estados Unidos la semana pasada la liga anunció un acuerdo con una empresa estadounidense para llevar encuentros a Estados Unidos durante los próximos quince años además día de presentaciones en el fútbol español Carlos Bacca ha sido presentada esta mañana como nuevo futbolista del Villarreal llega procedente del Milán en el Leganés han sido presentados entre Siri unión pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena SER

Voz 2 01:04 punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en

Voz 1 01:06 Canarias En Hora catorce con Antonio Martín

Voz 3 01:12 servicios informativos

Voz 4 01:14 eh

Voz 5 01:21 hoy por hoy mi sueño es terminar una investigación que suponga a aportar conocimiento a la sociedad valenciana de nuestras especies de nuestra riqueza

Voz 3 01:32 Natural sueño de un día de verano

Voz 6 01:37 decir que algún día sueño sueños el islam y la sede este Herminio rebelde con Irán a pero sin prisas a disfrutar son momentos sólo de ayer no esto que aprender

Voz 3 02:01 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 10 02:23 pero no tenían planeado una foto número como quiero quiero no quiero vivir no me quiero sentir supongo que de tanto pensar los grandes entonces lo que antes ocupaba hubo treinta segundos la bolas hace tan grande que llega un momento que es lo único que piensas durante todo el fin

Voz 11 03:05 una

Voz 0808 03:05 a siete minutos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana estas son palabras que te ponen los pelos de punta que te estremecen pero vamos a intentar enfocar los reconducir este tema de una forma positiva este audio que acabamos de escuchar forma parte de un documental que a su vez es un proyecto fin de carrera de una mujer guapísima que tenemos ahora mismo en los estudios de la SER para toda la Comunitat Valenciana se llama Alba bienvenida buenos

Voz 12 03:29 qué trabajo aún más complicado primero de realizar no sí

Voz 13 03:34 sí sí y bueno sobre todo la preproducción que fue una una pasada no contactar con bueno intentar contactar con tantas asociaciones que yo ni siquiera tenía idea osaba fue un trabajo enorme de investigación una pasada estuve como muchísimos meses antes de empezar a lo que desgravar hay idear no la forma de proyectar esto porque es complicado no nunca me había enfrentado directamente incluso yo misma algo así no mostrar un poco esto hay como bueno como viene explico y tal eh nada aquí es aprovechar el trabajo de fin a definirle carrera bueno Bellas Artes que es una carrera así muy muy sentida disciplinar es sentir si ese Nada x aprovecharlo y dije bueno toda toda la carrera sido todos mis mis trabajos Mis obras han sido un poco con convivía no como como yo creo que el resto de de estudiantes de alumnos que tiene que ser así tiene que ser así en principio iba a ser un trabajo únicamente de fotografía ser una serie de de imágenes a estas personas que aparecen en el en el documental el documental iban a ser una serie de imágenes no en fotos reportaje de cada una de esas personas previamente empecé con esa idea de hecho estuve contacto bueno contacté con estas con estas personas en principio solamente quería contactar con personas que habían tenido un intento de suicidio eh eh y qué me contaron un poco sumó su historia no está todo todo hasta está lo más crudo no por mostrarlo tal cual y mostrar esos audios Ny simplemente fotografiar en cada momento desde que comenzamos y dos besos y demás hasta que que termina contando me lo lo más íntimo no iba un poco la cara de antes y después y sobre todo que que esa persona está aquí ahora está bien no Itinere el valor de contar lo que poca gente

Voz 12 05:38 claro eso te iba a decir probablemente lo lo más difícil no encontrar personas sino que esas personas accedan a contar su su testimonio a contar su vida contar su historia como tú muy bien decías yo creo que ese es el aspecto más íntimo y más personal y más difícil de extraer del interior de una persona que pueda tener cualquier ser humano no ese pensamiento que has tenido durante un tiempo a veces durante muchísimo tiempo de de querer quitarte la vida

Voz 13 06:01 de hecho bueno tuve que cambiar la idea que finalmente fue un un documental por eso mismo no porque no encontré como quizá la suficiente a suficiente gente para de alguna forma visibilizar del todo mal porque siempre hay gente que quiere contarlo así como yo pues he dado el paso sabes y lo he contado dar a partir de esto ha sido una una práctica ya de de alguna forma de autoayuda

Voz 14 06:29 este proyecto además así también ha sido una catarsis para no

Voz 12 06:31 no ha conseguido sacar dentro a lo mejor cosas que no lo había hecho antes

Voz 13 06:35 claro la finalidad final de de lo que es el documental es mostrar de alguna forma lo que lo que yo hubiese necesitado no en ese momento lo que quizá toda de la gente si hay alguien escuchando en que esté en el mismo momento que que pueda saber saque sepa que hay lugares donde se puede acudir donde puedes simplemente hablar o simplemente acudir para desahogar te au au conocer a más gente que que ha sufrido algo así

Voz 14 07:03 claro porque Alba este tipo de pensamientos durante muchos años en nuestro país han sido como

Voz 12 07:07 una especie de tabú si ese ese palpitar al final a las personas que están en esa situación en sus casas lo perciben y a final actúan en consecuencia si tú consideras que para tu entorno a un tabú pues probablemente más va más hacia dentro la depresión se hace más fuerte la patología que tenga se hace más fuerte por tantos más incontrolable en los últimos meses además hemos visto incluso como la la Consellería hay la Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano ha intentado visibilizar este tema porque las estadísticas los aumentos de suicidios crecen día a día en nuestro país con lo cual contra Mas y hable de esto probablemente es mejor para quién está escuchando podamos dar un mensaje positivo tú lo puedes hacer es decir tú has estado en esa situación se ha salido de esa situación

Voz 13 07:54 ahí está la clave de hecho bueno Seve no que ella ya ha surgido un plan de prevención aquí en Valencia bueno en muchos muchos lugares por ejemplo en Madrid también con los que contacté que fueron el teléfono de o contra el suicidio lo elaboraron este año me parece que este año pasado que es el que son cosas que van avanzando no porque es que las estadísticas son son grandes de hecho el documental se llama una de ochocientos mil porque son ochocientas mil personas las que no somos Se calcula que mueren al año por este por este tema entonces se llama bueno lo de trescientas mil precisamente por eso no porque yo podía haber formado parte de esas ochenta ochocientos mil entonces eh pero ahora estás feliz

Voz 12 08:35 bueno por parte de esa estadística claro claro por supuesto

Voz 13 08:39 no no no hubiese conseguido hacer esto no

Voz 12 08:42 las te Alba si te parece vamos a intentar comunicarnos con aquellas personas que estén en la radio o los medios de comunicación tienen que servir para algo yo si esa siempre es mi motivación a lo mejor hay alguien en su casa que está en este momento en el que tú te encontrabas hace unos años que en su mente o en su corazón yo ya no sé muy bien dónde probablemente en los dos lados piensan que no hay otra salida se sienten que no hay otra salida que esa es la la última puerta que les queda

Voz 13 09:09 a ver es complicado porque si hay alguien escuchando lo en este momento eh yo también es ante así no yo precisamente si hubiese estado escuchando esto por la radio hubiese dicho no no me atrevo que es una cosa que todavía sabes yo sé que es complicado es complicado que alguien vaya ahí te digo sinceramente oye yo también he tenido ideas pero ha sabido yo pensaba que era imposible era imposible que yo contándole la haciéndolo tan normal de alguna forma tenía miedo no porque ves a subir la la la contradicción no porque yo al contarlo siempre he pensado digo es que al final sí lo cuento digo para quitarle valor a quitarle importancia no porque iban a verlo como una tontería como que como que he tenido el valor de contarlo no es así Nos así precisamente cuando tú lo cuentas es por qué te está pasando una cosa tan grave como es ésta de tener la mínima idea desde el principio es algo que que se debería comentar o contar ya no digo antes de tus amigos pero si está sacudiendo a un psicólogo si está sacudiendo a tal yo cuando iba psicológico no decía ningún momento que

Voz 12 10:22 tenías esa intención tenía sentenció de hecho me lo pregunto

Voz 13 10:25 bueno yo no no no porque sabía que eso iba a ser lo peor para nada para nada en el momento que tuvo el valor simplemente me dijeron bueno intenta gestionarlo ver cómo podemos arreglar esto ya lo hizo normal entonces como lo hizo normal mi cabeza ya ese momento sí que cambió un poco no decir ostrás parece que que vale de algo el el hablar comentarlo no sé

Voz 12 10:54 Nos tienes que dejar unos minutos para dar paso a la información que ya sabes que en la radio con los medios de comunicación eso es lo más importante tenemos una noticia me imagino no sé de qué de última hora ahora Julián Jiménez nuestro responsable informativos nos contará

Voz 15 11:08 qué tal Elena hola qué tal pues no se confirma ese voto favorable del Gobierno valenciano en el Consejo de Política Fiscal y Financiera acabamos de conocer los hace unos minutos se va a votar a favor de ese techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez asegura la Generalitat que ha arrancado el compromiso del Gobierno central de inyectar quinientos millones de euros adicionales la economía valenciana entre el aumento de déficit autorizado y las cantidades del IVA de las que va a poder disponer la Generalitat gracias a este acuerdo además también de una refinanciación de mil millones de euros de deuda según el presidente valenciano Ximo Puig el voto a favor es la respuesta a un cambio de actitud dice del Gobierno de España tanto a nivel general como especialmente con los valencianos

Voz 16 11:48 hemos pasado de un Gobierno que no es ahogar financieramente a otro que nos da oxígeno con el cual estamos en disposición de avanzar evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre habíamos apelado hasta la resolución de la el nuevo modelo de financiación

Voz 15 12:08 según el acuerdo negociado esta misma mañana entre el propio Ximo Puig y la ministra de Hacienda el Gobierno se va a hacer cargo también y esto es muy importante sobre todo para la ciudad de Valencia de la deuda del ente que gestiona el recinto de la Copa América el recinto que heredó la infraestructura que se construyó para la celebración en dos mil siete de ese evento

Voz 12 12:26 no tengo

Voz 0808 12:27 muchísimas gracias Julián los noticia de última hora que debíamos completar y así lo hemos hecho en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana dinero que también vendrá a reforzar la parte más humana de la política y en eso estamos en este Hoy por Hoy Alba en quería que nos contaras también en qué momento

Voz 13 12:42 en tu cabeza se produce ese clic de esto ya no ya

Voz 12 12:47 ya no forma parte de mi objetivo

Voz 13 12:50 pues en resumen no en resumidas cuentas era el momento que que casino intento no explica si formo parte de esa ni de esos pero ochocientas mil eso eso la sensación que te produce

Voz 12 13:06 principalmente es la de miedo la de yo realmente no me quiero ir de aquí

Voz 13 13:10 claro claro las las primeras veces no tenía ningún tipo de miedo era simplemente bueno

Voz 12 13:19 como bien digo en el documental no la idea de la muerte era como una cosa que no no me daba nunca miedo

Voz 13 13:25 ese día me dio miedo más que miedo fue pensar en en la gente que dejaba

Voz 12 13:33 vale tu familia la gente quiera dejar todo el dolor que

Voz 13 13:37 iba que iba a crear y es que encima vengo otra vez a lo del documental no esto también me ha servido un poco para llorar en casa hay decir he visto todas las caras todas las partes que que conlleva esto no que conllevan un suicidio es la gente que dejas la gente que gente como tú que como tú lo intentado por quiso por lo que sea y toda esa gente que que crea algo para intentar ayudar a estas a estas personas y el momento que en el momento que hice clic fue fue esa vez fue esa vez cuando cuando sinceramente tuvo el valor de contarles esa segunda vez a mi hermano ya mi madre fue duro fue muy duro muy tampoco se lo dije de forma directa no males ellas cuando me vieron entendieron no sabía que pasaba algo no cuando me vieron como durmiendo tranquila algo pasaba pero sin embargo quién quién va a pensar no quién va a pensar que que puedes llevar a a ello nadie nadie gracias a al la pareja que tenía entonces fue que no que me empujó también a contarlo si no hubiese sido por ella seguramente no no estaría aquí de hecho por ella por mi madre por mi hermana sobre todo

Voz 12 15:03 Alba vamos a la parte positiva sí sí sí que es ahora para ti la vida a dado un pequeño titular de que es la vida ahora mismo

Voz 13 15:14 una una carrera de obstáculos que si te entrenas puedes evitarlos no digo que sea maravillosa no sé a que sea un paseo de rosas un camino de rosas para mí han habido montón obstáculos y seguro que los va a haber pero ya tengo los pelos entrenaban juego para soltarlos algo

Voz 12 15:37 bastaría toda la mañana hablando contigo y tú te volveré a a escuchar en algún otro momento muchísimas gracias por contar una historia en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana cabe echado mucha gente por favor espero espero

Voz 19 16:12 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 21 16:24 cadena SER

Voz 22 16:27 y no

Voz 3 16:32 conversaciones estilo

Voz 23 16:33 Tales con la voz de Google para hacer promo de La Ventana tienes que tener el programa en la cabeza

Voz 19 16:43 hoy da igual quiénes fuentes solventes como Wikipedia Google humorista

Voz 24 16:54 A6 en La ventana del verano de la SER con Roberto Sánchez de Rubi Barcelona muy periódico condenado a quedarse calvo para para para para para para no entre lo personal ya te dije que no tengo cabeza Cadena SER

Voz 3 17:12 de que Hora Veinticinco es la mejor manera de acabar con nosotros para tarde necesiten Canal por nuestro

Voz 12 17:19 los periodistas lo que vamos a hacer es marcharnos Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes buenas tardes

Voz 25 17:26 qué tal buenas tardes Pedro la manifestación una tertulia Diana pancarta inicial las vidas Manoteras importan

Voz 12 17:32 el problema es seguramente es que no importa todo tiene que delimitar quiénes enlaces

Voz 5 17:36 era el tiene que estar de forma regular que llevaba doce años siendo un ilegal que en este país que no hay ningún ser humano

Voz 18 17:45 cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la siguiente en Canarias con Pedro

Voz 21 17:54 la más completa información todo el deporte el mejor entretenimiento TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT tu televisión recinto Niza lodo mientras en tu mano toda la programación de la cadena Ana Terradillos líderes de España te dirá demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu teletexto escuchará y disfruta

Voz 26 18:22 hola me llamo Myriam Íñigo busca emocionar

Voz 27 18:26 cero me llamo José Mi voz busque sorprender me llamó busca sugerir buscará seducirte

Voz 18 18:37 me llamó a buscar ilusionar

Voz 28 18:42 estas voces no te engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T en la SER credibilidad

Voz 19 18:57 sí habilidad y eficacia para tus anuncios

Voz 11 19:03 por cierto me llamo Jorge

Voz 0808 19:25 una veintitrés minutos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana sí puedo confirmar que en verano también nos ponemos un poco sesudos a veces pocas veces

Voz 14 19:33 pero algunas veces nos interesa muchísimo

Voz 0808 19:35 Ximo conocer los grandes científicos que tenemos en la Comunitat Valenciana

Voz 30 19:40 qué bello es vivir ahí

Voz 31 19:43 a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece el placer me reconforta el enorme importarle Fed y disfruto cada segundo oí cada segundo que viene cuando pienso que disfruto más disfruto es lo que Neimar

Voz 18 20:08 me gusta recrear me disfrutando de cualquier soplo de aire

Voz 14 20:13 y sigue avanzando este verano científico aquí en la SER para toda la Comunitat Valenciana gracias a sus Ana Rodríguez Navarro Susana bienvenida o la Elena que estamos no Gaza con cien CIA Pasión por el Conocimiento todas estas cosas estamos transmitiendo a nuestros oyentes que no es poco eh es muchísimo

Voz 32 20:31 pues sí ya sabes que tomamos este compromiso juntas

Voz 12 20:34 de la ciencia a la ciudadanía

Voz 32 20:37 ya en este pequeño espacio que quemar daba la oportunidad de compartir contigo y con siempre un invitado invitada que sabe más que yo para no los científicos siempre apoyamos lo que

Voz 33 20:48 Vimos con con hechos no con con él

Voz 32 20:51 experimentos sí a mí pues cuando me lo ofreciste ya sabes que te dije sí pero apoyar apoyada por alguien que dé un poquito más entonces bueno pues aquí estamos una semana más con otro tema que creo que va a gustar mucho hoy

Voz 14 21:03 sí yo creo que sí que además es un tema que está muy en la calle que continuamente también están los medios de comunicación aunque probablemente no lo suficiente debería estar probablemente más deberíamos conocer más saber más visibilizar más a este colectivo que sí ante constantemente abandonado por el mundo de la medicina el mundo de la investigación pero también por el mundo de la política de subvenciones económicas también de la ciudadanía en general no tienen es todas las enfermedades raras tienen tienen

Voz 12 21:31 o al menos esa es mi sensación en tienen

Voz 14 21:33 soporte

Voz 32 21:34 pues sí hoy vamos a tratar justo el tema de enfermedades raras o poco frecuentes ahora nos explicara nuestro invitado un poquito esta distinción del término porque sé que se está trabajando un poco en ABC es intentar quitar lo de raro como algo peyorativo pero bueno hoy tenemos a un invitado de aquí de el de Valencia de la Universidad Valencia que nos va a contar muy muy bien algunos ejemplos de estas enfermedades raras y porque es tan interesante importante investigar sobre ella sí iré vulgar sobre este conocimiento pues presenta pues tenemos a Carlos Roma y que trabaja en epigenética de enfermedades raras bueno vamos a dejarle a él la palabra para que no tiene un poquito en qué consiste su investigación muy brevemente pero ya te digo Carlos que queremos que lo entienda todo el mundo así que explícanos lo que lo que haces tú

Voz 1172 22:27 bueno pues nada muchas gracias por la ciudad más a I

Voz 14 22:29 damos la bienvenida te has venido en tú periodo de vacaciones y que además es un valiente y un osado como siempre digo perdona de atravesar las calles de cualquier lugar de la Comunitat Valenciana para venir a la radio a ya

Voz 32 22:43 la residencia siquiera por qué son tan distintas estas enfermera era cuál es el problema principal al que se enfrenta a una persona cuando tiene al fin consigue saber que lo que tienes una enfermedad rara porque allí seguramente donde ya por lo menos tiene una información pero muy poquito es ese calvario no puedo lo que has dicho

Voz 1172 23:04 es una de las claves de las enfermedades raras en sí mismas como enfermedades no tienen nada que los diques las diferencias otras enfermedades mayoritarias más que el hecho de ser minoritaria así como bien decías lo de lo de raras viene por poco frecuente por minoritarias que tienen una baja prevalencia en términos técnicos digamos entonces el problema principal tiene mucho que ver con la información e como hay pocos casos de estas enfermedades Si los médicos muchas veces trabajan por acumulación de evidencias sigue datos a veces se encuentra con que una cierta sintomatología no encaja dentro de ningún cuadro no pueden decirle alguien pues mire usted lo que tiene es tal enfermedad tiene toda la pinta de ser esto o bueno a lo mejor dudar entre los enfermedades sino que se encuentran a veces con que cuando piden pruebas diagnósticas para intentar hacer un diagnóstico más certero pues que no pueden que no que aquello no encaja no hasta

Voz 32 23:55 hablando de entre seis mil y ocho mil enfermedades raras en todo el mundo con una prevalencia de cinco pacientes por cada diez mil es decir poquísimo algunos casos son únicos en un país así caso tengo una persona sola afectada de una enfermedad en España como en otros países y claro desarrollo de fármacos a lo que decíamos diagnóstico imposible pero es que ya soñar con un tratamiento muchas veces es impensable impensada impensable impensables

Voz 1172 24:27 si todas las características si tienes que poner un un punto en común para hacer unas características comunes de las enfermedades raras que distingan de otro tipo de enfermedades casi todas se basan en lo mismo en los problemas derivados de de que haya pocos casos problemas diagnóstico problemas de tratamiento problemas de investigación porque para investigar pues como sus bien en sabes los científicos necesitamos algo crucial que es la estadística tener mucha cantidad de datos para poder extraer conclusiones que sean robustas y que describían bien la realidad y claro sino tiene dos pacientes para analizar una sintomatología no puede extraer grandes reglas para saber qué puede funcionar como tratamiento o que no pocos tratamientos poca inversión por parte de la farmacéuticas porque claro quién va a desarrollar un farol

Voz 32 25:10 no interesa a cuatro personas en todo el mundo

Voz 12 25:13 bueno ahora una pregunta de de torpe una pregunta de estas de Barrio Sésamo

Voz 14 25:17 desde que si esto es una pena que como es como una especie de historia interminable es decir decirse siguen diagnosticado nuevas enfermedades o no ya hemos llegado ahí a ese conocimiento ya está descrito y a partir de ahí se va se va camino

Voz 1172 25:32 no pues a mi me parece una pregunta buenísima de hecho hace poco más estado en una jornada sobre enfermedades raras y epigenética donde se estuvo discutiendo sobre la propia noción de de enfermedad en sí misma de hecho hay quien plantea el doctor Ángel Carracedo que vamos un genetista impresionante tiene muchos años de experiencia Isabella hablaba abogaba por esto que hablamos de la medicina personalizada cada vez más enfocada a las particulares genéticas de cada paciente pero entonces dijo una cosa que a mí me dejó así muy muy chocado no que realmente tiene toda la razón que es que se está construyendo el concepto de la enfermedad hasta el punto de que al final todos ellos enfermedades raras porque cuando uno va afinando hasta cada ente único que bagaje genético trae pues es muy particular suyo y muy distinto al de al lado si la parada en las reflexiones de la reflexión tenemos necesitamos categorizar ya ha sido una suerte usar el término nada rara para englobar a todas para poder buscar recursos para ganar visibilidad pero desde el punto de vista biológico digamos en el fondo es casi que hasta mejor separar más todavía para poder afinar los detalles populares van a tener un tratamiento con más

Voz 33 26:41 el específico para el individuo claro en principio de mejor acción eso es algo que está detrás de la medicina personalizada

Voz 32 26:51 en este caso concreto es que no puede ser más personal y claro entonces claro y luego también es verdad que muchas enfermedades raras como muy bien ha ha remarcado Carlos tienen síntomas no sea tienen tipos sino porque tipos es un hombre muy buena manifestación manifestaciones Flynn existe una externa que son muy comunes en la que no son tan raras osas son vale vale pero no es que sea estamos imaginando nos las cosas porque tú miras y ponnos enfermedades raras Google te van a salir siempre

Voz 1172 27:22 lo terrible más las imágenes

Voz 32 27:25 cosas que la gente madre mía esto pobrecito está si pobrecitos todos en general cualquier paciente cuando tiene una patología pero hay muchísimas enfermedades raras que no responden a sus patrones que tienen síntomas que son muy normales pero en el caso concreto de estas enfermedades pues reúne una serie de características que lo hace a enfermar de una forma que puede ser incluso mortal no para para esa persona también me gustaría destacar que muchas de estas enfermedades ocurren en la niñez verdad os hay una hay una incidencia mayor en niños au o eso no es así

Voz 1172 27:58 es bastante es bastante frecuente que sean en la niñez adolescencia hay algunas en la edad adulta pero bueno como casi el bueno el ochenta por cien Se estima tiene una base genética no y por lo tanto son congénitas hacer con eso algunas pueden desencadenarse por alguna hábitos de vida o pueblo

Voz 34 28:17 un factor externo pero lo normal

Voz 1172 28:20 les que según va creciendo el individuo pues ya se vayan manifestando los síntomas de de que alguno al bien

Voz 32 28:26 lo digo porque muchas veces el el este calvario del que hablábamos pues se ve muy bien ejemplificado en esos padres que van buscando imaginaros creo noticias son

Voz 14 28:36 pero en muchos casos madres y padres sí

Voz 32 28:38 pues imagínate yendo de hospital en hospital con eso niño yo he tenido la suerte de estar cerca de estas asociaciones bueno me gustaría destacar mucho la la asociación de pacientes porque tener en cuenta que hace la Asociación Española contra el Cáncer es muy famosa verdad todo pero cuando eres el único afectado quién te representa pues bueno aquí hay una una herramienta muy poderosa muy buena que que yo quiero destacar que Federer que la Federación Espa no la de enfermos de enfermedad rara que bueno yo he tenido la suerte de tener contacto con ellos con gente afectada aunque manda muchísimo cariño y bueno pues ese reconocimiento de los agentes

Voz 8 29:18 una estrategia

Voz 32 29:20 totalmente necesarias para llegar a un tratamiento diagnóstico ya un futuro para esa gente

Voz 1172 29:27 sí cuando conocer los casos personales aparte de que tú mismo también te te emocionas te te pones en su lugar y te imaginar lo que debe ser pues eso que vaya que como decías un síntoma muy normal pero que vaya al médico y que es normal pero

Voz 32 29:41 también viene con algo que que no ha acabado

Voz 1172 29:44 este tratamiento que normalmente funciona no está funcionando aquí pues eso es es un auténtico calvario en en toda regla entonces el el sentirte arropado por más gente que ha pasado por eso pues es fundamental y es verdad que a mi a mi me emociona mucho porque yo empecé en esto de de la investigación en medicina era porque tenía la idea esta de pues ayudar a mejorar la salud de la gente y todo esto es la primera vez tal trabajar el en concreto en que visto de verdad un una gran conexión entre las asociaciones de pacientes los investigadores que cuando hacemos jornadas pues siempre viene alguien de Federico y hay un poco de representación y hace una introducción cuando damos charlas pues se invita también esta cercanía de amenace pues que tú te cuenta que estás haciendo algo que tiene importancia o ponerle cara a un poquito a a la gente que que quieras que no son los que hacemos esto tan vocacional también también es importante pero para ellos el recíprocamente también ver que los investigadores estamos ahí trabajando y dando el callo por por algún lo que creemos pues también es es una ayuda dentro lo que cabe dentro de todo ese entonces calvario

Voz 14 30:47 bueno pues porque sean personas únicas pero no invisibles esa tarde a un poco la lucha que deberíamos trasladar a al futuro así que Carlos Román muchísimas gracias por venir aquí a la radio muchas gracias centros vacaciones hablarnos de un tema tan importante que afecta a pocas personas pero con con los haya escuchado un solo dado yo me voy me doy por satisfecha y que nos hayamos enterado todos los demás muchísimo más satisfecha porque

Voz 32 31:10 al final la información es crucial para todos nosotros os Ana Rodríguez Navarro muchísimas gracias gracias latín por poner encima de la mesa este tema tan tan importantes muchísimas gracias a los dos

Voz 35 31:22 a aplaudir a domar a un milagro

Voz 36 31:28 la la la

Voz 35 31:36 Clara Clara Clara

Voz 0808 31:42 ahora sí la cocina de Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana enciende sus fogones los fogones que dedicamos a los más pequeños intentamos durante todo este verano que coman mejor de una forma más saludable ya tenemos por aquí por los pasillos de la SER para toda la Comunitat Valenciana a Begoña Rodrigo

Voz 36 31:59 pienso

Voz 24 32:16 Begoña Rodrigo muy buenas tardes hasta aceptado venir a la radio

Voz 18 32:21 esto ningún plan mejor

Voz 25 32:29 el mes de agosto están ir a la playa tomando sol mientas Begoña sino miento de verdad

Voz 33 32:37 para qué voy a estar tomando el sol en la playa en las tres horas que tengo libre pudiendo venir aquí a estar conteo yo no he encontrado ninguna cosa mejor que nosotros

Voz 12 32:46 pero te lo agradecemos un montón bueno también es cierto que estás todo el mes de agosto prácticamente trabajando con lo cual bueno somos muy pocos los que estamos trabajando el mes de agosto y entre nosotros tenemos que apoyarnos

Voz 33 32:56 bueno bueno yo sinceramente prefiero trabajar el mes de agosto sí une además viviendo en Valencia que tengo la playa más yo vivo en Playa que prefiero ir de vacaciones cuando están los sitios vacíos y así me tratan súper bien bueno

Voz 14 33:11 bajando eso quiere decir que la salita Hay que nómada en el centro de Valencia y el otro en Aldaya en el Centro Comercial Bonaire están abiertos prácticamente todos los días los así que bueno toda la gente que estamos recibiendo que cada año cumplimos récord en la Comunitat Valenciana de visitantes van a tener la oportunidad de comer bien que es muy importante

Voz 33 33:29 sí además que que bien la cantidad de bueno de extranjeros que viene Mi también de de nacionales de visitantes nacionales cada vez más la Comunidad Valenciana yo creo que el nivel está subiendo ahí también es porque nosotros también vamos subiendo a lo que el ofrecimiento no del todo lo que podamos tener Iggy yo creo que también el sistema de cierre de los locales y tal va cambiando y esto hace que la gente también tenga más interés por venir porque yo recuerdo veranos estas sola completamente en en la salita que era como es desesperante porque porque cierra todo el mundo se gente que viene quiere comer

Voz 14 34:04 claro y no solamente eso sino que existe ya un turismo gastronómico cada día más consolidado Ismael más afianzado es decir hay gente que coge un avión pues a lo mejor están en otro punto de España y cogen un avión hundía solamente para visitar determinados restaurantes de la Comunitat a mí eso me parece un hito sí

Voz 33 34:22 bueno y bueno yo yo soy de las que hace eso e iremos bien no pero pero pero es que yo creo que ahora mismo hay unas vacaciones de un mes

Voz 12 34:30 donde sin repetir restaurantes

Voz 33 34:33 viendo la Comunidad Valenciana eh que cogiendo un coche llegas a Valencia alquilas coche y Castellón Valencia y Alicante se te acaba el mes y te quedas sitios sin visitar

Voz 14 34:43 bueno una persona que está en en la alta cocina o como tú que te pasas el día haciendo de eventos internacionales y relación con los mejores de de todo el mundo en un momento de tu vida también te abres si decides a implicarse en el mundo de los de los comedores escolares que es como algo bueno que está ahí que es muy importante porque al final estamos alimentando

Voz 33 35:04 los pequeños y nuestros futuros adultos pero la habrá

Voz 14 35:06 que es peculiar Begoña

Voz 33 35:09 lo que han que debería de haber más de esto sinceramente yo creo que la la educación infantil qué Gasol médicamente hablando tanto como la la la de los mayores eh creo que que son puntos débiles que tenemos que que reforzar igual que no es que puede dar a un a un adulto a un anciano que cocina pasada poder pasa puré de color verde horroroso ha dado tampoco se puede señala a un niño que lo único que enseñas no se puede dejar de dedicar el tiempo al niño que se dedica para otras cosas educar a un niño a comer cuesta lo mismo que enseñarle a jugar a la Playstation sabes y este tiempo parece que nadie lo que dedicar es mucho más fácil cuando el niño reniega darle lo primero que pilla sita después además yo compró bueno yo empecé a trabajar con los niños sinceramente tampoco era una cosa buena me buscaron oí me parece yo pues bueno algo que podía hacer y que bueno pues que siempre yo podía aportar pero luego me enganché si no dejo de hacerlo a veces es más comprometida porque me han dado mucho más de lo que yo creo que que les he dado a ellos y lo que he podido recibir y luego trabajar con gente que trabaja con niños en los dos las cocineras generalmente cocineros en en los comedores escolares tienen trabajo tan difícil el porque ya no es solamente trabajar con ellos si tienen la paciencia y toda la Historia es trabajar con los padres estamos pero bueno a nosotros vamos con los niños ven

Voz 12 36:32 vamos a imaginar lo hemos ido al mercado es comprado lo que tú considere oportuno y ahora nos vamos a la cocina y nos vamos a Italia que vamos a ir en eso me hace mucha ilusión

Voz 14 36:44 bueno que imaginar bien pero me hace mucha ilusión

Voz 33 36:47 esto es yo tengo un niño de concluya casi a6 ir a bueno muy a pesar cuando era muy pequeñito comía de todo todo todo todo era una auténtica una auténtica anima aparte de comía todo Eugène es comía gambas comía

Voz 37 37:04 de todo entonces empezó el colegio Se acabó la fiesta está empezando a ponerte problemas

Voz 33 37:10 tenemos las cosas claras empezó todo triturado extra no come este hecho Pepito pues Lucas a estos no le gusta a tampoco me gusta que eso casa no sé qué entonces bueno se comió unas croquetas que hacemos nosotros con unos pedazos de jamón para morirse ya tiene que ETA titulada entonces alguien mata saben me dan ganas de llorar tengo algunos sitios donde lo llevó a comer que come muy bien porque la caída por lo visto el tipo pero cosas que me fallan pero bueno hay una cosa que no falla con el que bicha entonces ella tenía que buscar la manera de que comiera otro tipo de esta es otra de las recetas que también se comer muchos de los cuales a los que yo voy

Voz 13 37:46 entonces insistimos el arroz

Voz 33 37:49 esto era una cosa sí porque aparte de esto bueno es uno de los problemas que tenemos que no tenemos bueno guardado estamos a los colegios es que trabajan para muchos niños y entonces necesitamos tener pues un arroz que que funcione no yo es muchas veces una rodaja de Jasmin de jazmín que es como mucho más matizado por ejemplo eran verano que también están la gente en casa es un arroz que tú puedes cocinar directamente un kilo dejarlo al nevera y luego puedes usarlos a veces un arroz que aguanta muy bien y que está muy

Voz 12 38:17 durante varios días durante varios días se entonces

Voz 33 38:20 esto para mí si yo siempre yo siempre entiendo que la gente en casa tiene que ser practica Irene que os a la cocina que es algo que te divierta pero no hago que sacrifique porque entonces se ha acabado el libro sea entonces nosotros hacíamos este ahorro generalmente está arroz con ellos con muchas con cúrcuma con muchas especias vale yo esto lo que hice fue hacerla con orégano

Voz 37 38:42 para que tuviera el punto éste de pizza de pasta mal entonces hice

Voz 33 38:47 hacemos esta Rod que se cocina son once minutos luego lo tapa y se queda un arroz muy suelto lo puedes poner debajo del agua eh y enfriarlo igualarlo así o lo utiliza en el momento lo que hacíamos era poníamos está Rot luego cogíamos un poquito de pollo de vamos muy finito con una salsa de tomate casera que puede escoger botes de tomate o tomate directamente triturar y meterlo suponerse sabéis tomate natural siempre un pelín de azul el para que para que se vaya está acidez para los niños y nada pues el tomate casero el pollito co así cortado muy finito luego le poníamos un poquito más de orégano arriba un poco de queso rallado podríamos todo encima poníamos el arroz una placa toda esta aplacar encima y luego lo metíamos en el horno entonces se quedaba toda la placa por encima tal era arroz esto lo que hace normalmente cuando se mete en el horno se queda con un poco más prensa o digamos no entonces luego contábamos cómo aunque no tengo que comer con cuchara porque no se puede comer vale vale pero el efecto cuando lo ven los enanos es como si fuera una

Voz 12 39:53 cuando sale que que que textura tiene luego el arroz como sale de Del Horno si es un arroz que aguanta mucho dinero no se queda como pastor

Voz 33 40:02 con un arroz entero luego tienes que tener en cuenta que solamente los metemos en torno horno un poco

Voz 12 40:06 la gratis nada pega más no pero sí que

Voz 33 40:09 el sabor lo que lo que interesa esto

Voz 12 40:11 el sabor para el niño es una pizza margarita

Voz 33 40:15 pero no estamos comiendo o Drogba sede de va con harina y estamos con el agua entonces tampoco es un arroz a la cubana pero es o sea es algo que es muy reconocible tienes la carne lo puedes poner esa carne lo hemos lo pues va a hacer con pescado también ha funcionado

Voz 37 40:31 qué es más el hecho de las especias osea

Voz 33 40:34 el orégano Un poco de orégano albahaca adicto que les a recordar un poco a la pizza de o sí sí porque generalmente cuando haces piensas en casa que es una cosa que se olvida mucho que es poner las hierbas frescas sí que te las dan cuando vas a un restaurante de lo que sea y los Nano siempre relacionan las cosas con las cosas guays como cuando van a comer a un restaurante chino cuando comen las cosas en casa entonces hay que buscar este registro que el niño ya tiene en su cabeza aparte las hierbas que ayudar muchísimo a reducir los niveles de sal que nosotros usamos poco pero hay que intentar bajar bastante con esto para que no sea añada os aquel gustos salen otras cosas que sea cual es que se llaman tomillo Limón se ha ella Hervás frescas de cualquiera y esto ayuda bastante esto es visualmente tú puedes hacer de muchas maneras y lo pones en el horno directamente lo pones unas placas redondita sí

Voz 12 41:25 ya ya ya si los lo que era

Voz 33 41:28 el aspecto es súper importante que los niños vean Apis Charlotte escucharlo

Voz 32 41:33 bueno pues las madres esto es como si eso también es

Voz 24 41:35 vertido a tú el nombre

Voz 18 41:39 sí que funciona bien comenta este suelo con sabor se come yo es que estoy eres esas también si me cuesta ir a verlo a buen poco a poco me diremos así Rodrigo muchas gracias

Voz 3 41:59 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 14 42:13 hoy el lugar en el que querríamos estar está en Buñol sin duda alguna una de las fechas más señaladas de todo el verano en la Comunitat Valenciana ya saben ustedes que es la Tomatina hoy se ha hecho la presentación oficial de la Tomatina dos mil dieciocho nos escucha ya el concejal de Tomatina Rafa Pérez del Ayuntamiento de Buñol Rafa bienvenido

Voz 18 42:32 sí

Voz 12 42:32 hola me imagino que ya agotados con esos preparativos finales

Voz 0463 42:38 sí bueno ya sabrá que estamos con los con los últimos flecos que siempre son lo más lo más complicadas pero bueno la verdad que que casi todo ya preparado oí con muchísimas ganas de que que bueno que todos ahora como como lo hemos planificado y como y como lo hemos trabajado no durante todo el año

Voz 14 42:56 un acontecimiento que tiene tantos años que tiene tanta tradición que está tan arraigada iba a decir en Buñol pero yo creo que ya en todo el mundo siempre se presentan novedades siempre logra es presentar novedades cuáles son las novedades de este año Rafa

Voz 0463 43:09 bueno más que novedades lo que lo que queremos es si no con una con la campaña que hemos hecho de él no es no conjuntamente con la Asociación de Mujeres democráticas lo tiré Buñol hemos querido pues ahondar no encender en este problema que es la la violencia machista y queríamos hacer una nueva campaña para para para dos cosas por una parte sensibilizar siempre está bien sensibilizar también a la poca a la propia población de Buñol pero por otro lado criamos bueno porque el foco no de de de este de que tiene la Tomatina por poderse de dirigirlo no de alguna manera hacia hacia este problema no bueno pues como digo tanto sensibilizando como también homenajeando no a las cincuenta mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas y bueno por eso también diríamos que toda la la camiseta verde hasta Tomatina pues pues tuvieras homenaje sino moradas pues para para las a todas ellas no

Voz 12 44:10 bueno es algo muy importante Rafa no solamente para sensibilizar a la poblada

Voz 14 44:13 yo ni para visibilizar es una

Voz 12 44:16 la es un acontecimiento que se ve en todo el mundo en todos

Voz 14 44:18 los medios de comunicación de todo el mundo es decir que que poner el foco ahí es algo crucial y esencial y que

Voz 12 44:25 yo creo que que hacéis una colaboración muy importante con este tema

Voz 0463 44:29 sí porque además creemos que nuestra te lo suficiente no no nosotros somos muy humildes como muy modestos pero sí que queremos no pues pues avanzar con esta lacra social que tenemos a día de hoy y bueno la Tomatina puede sumar ese granito de arena que que ya que ya ido haciendo otros años también contra la homofobia xenofobia bueno pues la verdad que queremos queremos que utilizar como todos esos pocos obviamente de forma muy modesta muy muy normal no pero pero sí que da un poco de Goethe John además en unas una fiesta que se además la línea doce está el acoso estarán de entre el diez muy muy fina no porque la acción hay mucho contacto es una fiesta que que que si va va a tener que tener un contacto prácticamente total por lo tanto todas todas aquellas mujeres todas aquellas personas que fijan en sentido acosada van a tener cerca violeta que estará sola mujer democráticas iba poder estar lo antes posible con con con personas que que que La Habana que van a tratar la bien que van a a a conocer si llorar ha habido una cosos eviten abuso y sobre todo para en el menor tiempo posible pues pues Ador ponerlo a ante las dependencias policiales y un protocolo que que también es no es una novedad pero que sí que hemos hemos incrementado en el último año no con con mucho más personal con muchas muchas personas trabajando y colaborando con la con la organización para que bueno pues esto esto sea una una realidad no como como bien decías creo que es el tema más importante en un mes complicado como es agosto que es verdad que estamos a otras cosas que queremos preferimos disfrutarlas de otra manera pero bueno también queremos componen con ese ese foco yo sé yo esa atención para sensibilizar y sobre todo pues pues evitar no por estos estos casos que tanto de acoso cómo cómo no también obviamente de la violencia machista Francino

Voz 14 46:35 Rafa el tema de la seguridad también es crucial en esta festividad como tú bien dices donde hay aglomeraciones donde el contacto es continuo bueno no no existe un peligro inminente pero sí que es una fiesta en el que hay que tener cuidado con muchísimos temas

Voz 0463 46:51 sí además son más de setecientas personas que queman hasta el abandono escuchemos el plan de autoprotección de la fiesta Inclán Emergencias aprobado y bueno pues pues también en en marcha para para que nada suceda no para que bueno si me relativamente sucediera cualquier cosa Start estar preparados no con un hospital de campaña con más que ambulancias con seis Samu tenemos la suerte no que hasta ahora no han tenido que me ha hecho falta no porque es una fiesta que que año cosas no vamos teniendo muchos menos griego mucho menos peligros pero bueno no está de menos que que que que sigamos mejora practicamente continua queríamos que íbamos haciendo y sobre todo también para que todo el que venga lo único que piénsese a disfrutar que haya tomate sin que haya agua para limpiarse los ojos

Voz 38 47:43 sé si se tiene que ser el principal problema

Voz 0463 47:45 todas las personas que vengan a visitarnos y también la gente que participa no para nosotros es un auténtico lujo nuestro de que la gente pueda de de muchos sitios de fuera de España sobre todo más del setenta por ciento son extranjeros que Laura la única preocupación que tengan seas a no que no sean el en un momento pues pues aglomeraciones no sea

Voz 12 48:08 el riesgo que pueda como este

Voz 0463 48:11 obviamente es muy complicado pero bueno yo creo que hay muchísima gente trabajando para ello ya son unos cuantos años nos quedamos trabajando dirección y y no se ese objetivo así que supongo que estoy convencido no que esté donde pues pues porque era así también

Voz 14 48:26 claro Rafa hace unos años redujo estéis en el aforo de la participación en la fiesta pero de forma contraria lo que se podría pensar esto ha creado una mejor visibilidad a una mejor prensa de cómo se vive la Tomatina incluso va ha mantenido incluso ha aumentado el impacto económico sobre la población

Voz 0463 48:43 nosotros en el año dos mil doce que fueron Tomatina libre no de alguna manera habíamos conseguido una cosa que era enfadar hasta a todos no

Voz 18 48:53 ha no

Voz 0463 48:56 de de Buñol que no participaba a los vecinos y vecinas del recorrido porque era un desastre a la Delegación del Gobierno lo conseguimos es muy bastante complicada enfadar a todo el mundo ahora es al contrario ahora todo el mundo que viene todo el mundo tiene tomate todo el mundo disfruta todo el mundo quiere no participar en esta en esta fiesta y además lo hacen de una forma segura de una forma divertida con más tomate con más seguridad con más medios Camín Comas con más elementos no de distracción las noches de la pues bueno todo eso ha sido posible gracias a esa limitación que pasamos de cuarenta cuarenta personas admitidas mil de las cuales cinco mil pues de la población no el incremento de la gente el pueblo que llegaron a participar en la en la fiesta ha aumentado en cuatro años pero es más del doble no el primer año poco más de mil personas recogieron la la entrada gratuita que tiene había son propiamente conmigo lo recoge no o bien porque participan o bien porque invitan a Narbona que participe o bien porque se tienen que dar como recuerdo pero sobre todo participando no yo yo me quedo con eso no yo creo que hemos conseguido que toda la gente que Nino ahora mismo estoy muy feliz la mucha gente repite yo sobre todos los servicios que que podemos prestar y que tienen pues pues de alguna manera a la altura no a la altura de lo que es de lo que debe ser una fiesta de esta envergadura como es la Tomatina

Voz 14 50:29 pues Rafa Pérez Fenosa encantado saber que este año la tomatina es roja y también violeta así que muchísimas gracias estaremos muy pendientes de que ocurre en Buñol en los próximos días que todo vaya muy bien que consiga hay es descansar y sobre todo que disfrutéis muchísimas gracias Rafa

Voz 18 50:43 muchísimas gracias a vosotros como siempre un fuerte abrazo a todos hasta luego

Voz 23 50:50 conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 14 50:56 creí ver algún hombre cobrar vida él era cálido vino como si fuera digna el me mostraron lo que era llorar buena no podría

Voz 24 51:06 a ser ese nombre al creador que traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER adverso presentador Roberto Sánchez nada comparable con el tostón de tus probamos Cadena Ser

Voz 19 51:31 nos une a todos el fútbol motociclismo el baloncesto nos une todos porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es que apenas eh

Voz 39 52:16 casi escuchando la Cadena SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 19 52:24 lo pero muy poco como que escucha en bici

Voz 40 52:27 bueno es una forma de deben de un producto no sé yo al famoso pues de un famoso lo lo lo oyen lo consume tal vamos a vender un producto según se usa es que muchas veces en la entero de comunicación ya pero es decir que los bicis hoy oye en la guerra lo que pasa es que si no pueden escuchar la Cadena Ser si pasar que era hacer visible quién les puede oir quién no no no presume está Radio les sea una radio abierta a todos sí pero qué pasa vale vale

Voz 39 52:56 en la Cadena Ser la escucha

Voz 18 53:03 hola me llamo Myriam Íñigo me llamó José Ángel Kimi voz busque sorprender me llamó al voz busca sugerir Julio buscase luz seducirte me llamo Ana IMI Bot busca ilustró

Voz 41 53:19 en de estas voces no te engañar trabajan cada día para sorprender a sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia te en la Ser credibilidad fiabilidad y eficacia

Voz 31 53:40 por cierto me llamó Jorge

Voz 42 53:58 no

Voz 33 54:00 ah sí