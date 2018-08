Hora 14 Comunitat Valenciana (22/08/2018)

Voz 1 00:00 hola catorce peina Nasir Comunidad Valenciana qué tal muy buenas tardes el Gobierno

Voz 1704 00:10 valenciano reclamaba gestos a Pedro Sánchez por fin han llegado hoy a la Comunitat recibirá del Estado quinientos millones de euros más después del acuerdo que el presidente de la Generalitat Ximo Puig en persona ha cerrado esta misma mañana con la ministra de Hacienda María Jesús Montero a cambio en la Comunitat ha modificado su voto de julio entonces abstuvo ya ha dicho que sí al techo de gasto propuesto por el Gobierno central en la votación telemática convocada hoy en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera eso sí aviso para navegantes el problema de infrarrojos financiación no está resuelto ni mucho menos habrá que seguir

Voz 1238 00:44 presionando al Gobierno para acelerar la reforma

Voz 1704 00:46 la del sistema de financiación autonómica

Voz 1238 00:50 como les decimos la Generalitat ha votado a favor de la propuesta del Ejecutivo central sobre el techo de gasto después de que el presidente Ximo Puig que interrumpido expresamente hoy sus vacaciones para trasladarse a Valencia cerrará el acuerdo haya conseguido arrancar del Gobierno compromisos en varios asuntos en materia financiera Puig reconoce que ha habido un cambio de actitud del Gobierno de Madrid para con la Comunidad Valenciana un cambio de actitud Manuel Gil que traducido en dinero supone ochocientos cincuenta millones de euros en total es para las arcas de la Generalitat

Voz 2 01:19 así es para empezar porque entre el aumento del déficit autorizado y las cantidades de las que dispondrán las autonomías gracias al acuerdo la Comunidad recibirá quinientos millones de euros adicionales y una refinanciación de mil millones de euros de la deuda explican en el Gobierno valenciano que esta no es la solución definitiva pero sirve de Ali Bot alivio transitorio mientras se negocia el nuevo modelo de financiación pero lo más importante según remarca Ximo Puig es que el acuerdo de hoy marca el inicio de un cambio de actitud particular con los valencianos que hemos sido dice los grandes marginados por el anterior Gobierno central es que se ha logrado un acuerdo por el cual se soluciona una de las grandes discriminaciones que ha sufrido la Comunitat Valenciana la deuda del Consorcio de la Marina en torno a trescientos cincuenta millones de euros va a ser asumida por el Estado para Ximo Puig hemos conseguido un cambio de actitud con hechos y la Comunitat Valenciana está en la mesa de negociación respetada

Voz 3 02:11 hemos pasado de un Gobierno que no es ahogar financieramente a otro que nos da oxígeno con el cual estamos en disposición de avanzar evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre habíamos

Voz 1675 02:26 ha apelado hasta la resolución de la nuevo modelo de financiación

Voz 1238 02:33 visión completamente distinta a la que tienen en el Partido Popular tras el anuncio del presidente Puig sobre lo que se ha conseguido hoy en esa negociación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera una cita de la que sale recuerda el portavoz de Economía del PP en Les Corts Rubén Ibáñez sin un nuevo modelo de financiación autonómica Icon más deuda dice que tendrán que pagar las generaciones futuras y todo se debe según Ibáñez a que Puig SA arrodillado ante los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 4 03:00 el presidente pulse arrodilla ante los intereses de Sánchez desde los socialistas en España y cambia una nueva financiación por más deuda más déficit para la Comunidad hoy con Pucci Oltra la Comunidad tiene más deuda y más déficit y no una nueva financiación que es lo que nos habían prometido durante tres años tres años plagados de mentiras engaños de manifestaciones donde había hecho que el Gobierno de Puig el gobierno del votan y que el Gobierno de Oltra es capaz de reclamar un nuevo sistema de financiación que necesita la Comunidad Valenciana

Voz 1238 03:38 un conductor de sesenta y dos años ha fallecido y otras dos personas han sufrido heridas leves al salirse de la calzada el coche que conducía en la autovía A siete a su paso por Crevillente en Alicante y en Alicante se conocen nuevos datos sobre el asesinato de un hombre a manos de su mujer y de su puesto cuidador de esta sólo quince días después de la boda además era el cuarto marido de la detenida y el segundo que había fallecido los arrestados pasarán mañana a disposición judicial Radio Alicante Alejandro Fuentes

Voz 0228 04:06 Fuentes policiales confirman que la víctima fue apuñalada por el otro hombre mientras la mujer lo sujetaba con un destornillador que ya ha sido localizado los agentes creen que se trata de un crimen premeditado ya que ambos detenidos vestían de oscuro con gorra guantes negros además fue la mujer quien citó a la víctima con la excusa de una cena también confirman que la mujer no necesitaba la silla de ruedas a pesar de que se movía con ella de hecho en el momento de la detención se encontraba de pie en el calabozo tampoco la utiliza lo que todavía tratan de averiguar es el móvil del crimen aunque han descartado motivos económicos porque la víctima no tenía un gran patrimonio era el cuarto marido de la detenida de cuarenta y cinco años y el segundo en fallecer de manera violenta no obstante no consta relación entre ambas muertes la agresión tuvo lugar este lunes en torno a las diez de la noche en un aparcamiento de la playa de La Albufera ETA allí un forcejeo llamó la atención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en la zona sin embargo no pudo impedirlo

Voz 1238 04:55 desde ayer les estamos contando la historia de un matrimonio con discapacidad que fue desahuciado a principios del mes de agosto por el impago del alquiler y que vive además en una tienda de campaña hoy el Ayuntamiento de Castellón ha aclarado que ese matrimonio está cobrando una cantidad dicen bastante elevada de pensión por discapacidad y que tiene ingresos suficientes que le deniegan Hélder echó a las ayudas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que esos ingresos no superarían nunca los seiscientos cincuenta euros Radec Castellón Pobla ella

Voz 0542 05:21 Castelló en Moviment desveló ayer a través de un comunicado que un matrimonio con un sesenta y cinco por ciento de discapacidad había sido desahuciado por el impago del alquiler ya estaba malviviendo en una tienda de campaña de un camping la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca María Jesús Garrido ha denunciado esta mañana en Hoy por hoy que el Ayuntamiento no diese alternativa habitacional al matrimonio sin embargo estudió lo desmiente afirman que la familia fue usuaria de los servicios sociales hace meses donde se les ayudó para que cobran una pensión por discapacidad el Consistorio defiende que este matrimonio recibe ingresos suficientes de la pensión por tanto no tiene derecho a recibir ayudas además explican que en la Oficina Municipal de Vivienda no se les ofreció un piso puente porque ellos mismos aseguraron que podían quedarse en la vivienda de familiares o en el camping de un amigo

Voz 0325 06:05 más cosas la consellera de Sanidad Ana Barceló

Voz 1238 06:08 ha defendido hoy la gestión que su departamento hecho en el caso de Theo el joven con obesidad mórbida The Tourist que sigue ingresado en el Hospital de Manises y que recordemos fue trasladada a su casa en un rocambolesco viaje de vuelta en Un camión detrás

Voz 2 06:19 portes Barceló recuerda que Theo sigue ingresado aunque sólo se le está prestando una asistencia social en ningún momento médica porque los facultativos ya consideraron que podía seguir con el tratamiento en su domicilio con todo se ha decidido que Theo se mantenga hospitalizado mientras los servicios sociales determinan qué tipo de recurso habitacional requiere esta persona entre las opciones que se sospecha se sopesan están derivando a una residencia o concederle una vivienda social

Voz 5 06:43 era una Cesena que podía seguir perfectamente su tratamiento desde el domicilio y ahora está buscando por parte de la Conselleria de políticas inclusive hace de igualdad el recurso habitacional que requiere esta persona por toda su patología es que las problemática ir parece ser que hay una oferta que ya ha hecho respecto de una residencia una vivienda yo creo que ya los servicios sociales la Conselleria políticas inclusiva será la que determine juntos en el paciente más sino pues cuales tasas la solución más adecuada

Voz 1238 07:15 por cierto que la consellera Barceló le hemos preguntado por una posible negligencia en la muerte de una anciana de setenta y seis años en Torrent que falleció horas después de sufrir un robo por el procedimiento del tirón a pesar de que fue dada de alta también después tras sacudida a las urgencias de un centro hospitalario de Valencia en concreto en el Hospital General bien pues Barceló asegura que es el departamento de Salud de dirección de ese hospital los que tienen que dar explicaciones

Voz 5 07:37 tendrá que ser el departamento el que juega el que tiene que dar explicaciones evidentemente no Conselleria no tiene conocimiento más que lo que ha salido publicado visera para salir para saber los hechos hasta ahí

Voz 1238 08:00 bueno pues fuentes del Hospital General de Valencia consultadas por la Cadena Ser aseguró Manu que no se ha abierto una investigación como tal

Voz 2 08:06 sí que se ha comprobado a la vista de que parece que el caso se va a judicializar si se cumplieron con todos los protocolos establecidos en este tipo de casos si se atendió a tiempo informa Si se le practicaron las pruebas oportunas en función de que se le dio el alta y parece que según esa primera comprobación de oficio no ocurrió nada extraño además según publica Levante el resultado preliminar de la autopsia realizada al cadáver de la anciana confirmado como causa de la muerte un politraumatismo compatible con un robo por el procedimiento del tirón con ello los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia sí que establecen una conexión entre el fallecimiento y las heridas sufridas durante el forcejeo con lo que el presunto ladrón que recordamos fue detenido por la Policía cuando cometía un nuevo robo en el municipio podría enfrentarse también a una pena por un delito de homicidio

Voz 1238 09:20 nos vamos de nuevo al sur de la Comunitat Valenciana porque los regantes de Alicante esperan con incertidumbre el trasvase de agua aprobado en agosto del Tajo Segura que aún no se ha enviado Radio Elche Cristina Medina

Voz 0122 09:31 el pasado nueve de agosto el Ministerio de Transición Ecológica autorizaba el trasvase de veinte hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura para el mes de agosto a fecha de hoy el agua no ha llegado la zona según denuncian los regantes y es que falta un trámite obligado por ley para que pueda abrirse el canal y es la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado los regantes del sur de Alicante de Murcia y Almería unos ochenta mil usuarios esperan con incertidumbre la llegada del agua y no entienden por qué no se publicó de manera inmediata en vacío

Voz 7 10:02 el día treinta el día el día uno de septiembre hay que decidir otro trasvase Isabel la Junta o sea que estamos ciertamente un poco no preocupados expresamente pero no se dejando un poco Laie creyendo que la gente está de vacaciones pero nosotros justamente con Juanma estamos regando

Voz 0122 10:23 ahora mismo los cultivos que deben regularse son los cítricos las hortalizas de invierno y también es necesaria el agua para uno de los últimos Riegos de las granadas que en un mes deben empezar a echarse

Voz 1238 10:33 pan además que por primera vez en la historia una representación del Gobierno valenciano estará este próximo sábado en París en los actos de homenaje a la novena la división formada por ciento cincuenta republicanos españoles que consiguieron la gesta de liberar la capital francesa de la ocupación de las tropas de Hitler entre ellos recordemos estaba el valenciano Amado Granell y la vigesimoquinta edición del Rototom termina este miércoles en Benicàssim después de ocho días de actividades y de miles de personas disfrutando de la música de la cultura reggae en esa ciudad nos lo cuenta Fernando Moreno

Voz 8 11:06 hola Paco

Voz 9 11:15 desde el pasado jueves el Rototom Sants Plaça ha sido el epicentro del rigor con actuaciones de grandes artistas como Jimmy Cliff Ben Harper Morodo Julian Marley

Voz 2 11:26 a quién estamos escuchando entre otros

Voz 0325 11:28 jornada de hoy los jamaicanos con consenso Rus Reilly de Miley Diamonds serán los protagonistas musicales junto a los cubanos Orishas y este miércoles además el Rototom también tendrá actividades para todos los públicos entre las que destaca un pasacalles en el que van a participar ciento veinte músicos Ike contará con una sorpresa final a modo de corazón gigante en el que aparecerá el mensaje One love One Gerd un amor

Voz 10 11:56 un corazón

Voz 1238 11:59 gracias Fernando para hoy se prevé predominio de cielo despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior donde son probables chubascos y tormentas por la tarde sobre todo en el tercio norte temperaturas sin cambios viento variable flojo tendiendo a componente este son las dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 1704 12:49 eran las declaraciones que Emmanuelli llega el director del Instituto Valenciano de Finanzas hacía aquí en la Cadena SER hace unos días avanzando la posibilidad de un acuerdo político con el Gobierno para condonar la deuda del Consorcio Valencia dos mil siete pues bien lo han escuchado en este Hora catorce el Gobierno ha dicho que sí que va a asumir esa deuda que estaba lastrando la operatividad del ente encargado de explotar el recinto de la

Voz 1 13:12 Copa América Julián Jiménez

Voz 1238 13:15 el anuncio lo ha hecho el president de la Generalitat Ximo Puig esta misma mañana después de confirmar el voto favorable de la Comunitat al techo de gasto en el seno Manuel Gil del Consejo de Política Fiscal

Voz 2 13:26 naciera así es la Generalitat arrancado el compromiso del Gobierno de que la deuda contraída por el Consorcio de la Copa América unos trescientos cincuenta millones de euros será asumida íntegramente por el Gobierno

Voz 1675 13:37 hay un elemento singular para la Comunidad Valenciana que es la asunción por parte del Gobierno de España de la deuda del Consorcio de la Marina entorno a trescientos cincuenta millones de euros que van a ser asumidos por el Estado y que va a darle viabilidad a un proyecto fundamental para la ciudad de Valencia por tanto es el resultado del diálogo de una nueva relación un diálogo y una relación que en definitiva va a favorecer el interés general de los valencianos

Voz 1238 14:03 bueno como era de esperar las reacciones no se han hecho esperar desde el Ayuntamiento de Valencia una de las entidades por cierto presentes en ese consorcio de la Copa América la primera teniente de alcalde la socialista Sandra Gómez ha afirmado que esta es la noticia quizá más importante que ha ocurrido en esta legislatura en Valencia

Voz 2 14:18 Gómez valora el compromiso del president de la Generalitat Ximo Puig y el del Gobierno Pedro Sánchez que han llevado a un buen destino ya que las instituciones valencianas no van a tener que pagar esa deuda histórica injustamente dice la concejala

Voz 0122 14:31 por fin al Gobierno central va a asumir la deuda de la Marina una deuda que asciende a más de trescientos cincuenta millones de euros sin lugar a dudas a las a las posibilidades de futuro de lo que es la zona a día de hoy con mayor proyección de la ciudad y este compromiso viene de la mano de un acuerdo al que han llegado en nuestro presidente del Gobierno Pedro Sánchez con nuestro president mitad Ximo Puig en el Consejo de Política Territorial y financiera que tendrá en el día de hoy

Voz 2 14:59 una muy buena noticia asegura Gómez ya que Valencia siempre había quedado marginada de estas ayudas a diferencia de otros eventos se dice como las Olimpiadas de Barcelona o la Expo de Sevilla pero por fin la marina según la concejala va a mirar al futuro iba a ser un eje de desarrollo en la ciudad a través de la innovación y el progreso Sandra Gómez señala que todo esto ha sido posible gracias a una política que se basa en el diálogo y que busca conseguir reivindicaciones históricas que sin duda son beneficiosas para toda la población

Voz 1238 15:24 les hablamos ahora de eventos de eventos deportivos porque el concejal del grupo popular en el Ayuntamiento Cristóbal Grau manifestó que sigue esperando que la Generalitat cumple ya suma parte del pago del canon que el Ayuntamiento pagó a la Real Federación Española de Tenis por la celebración de la Copa Davis Garó apunta que el alcalde siempre ha dicho que el pago de esos trescientos mil euros decanos iba a asumir a partes iguales entre el ayuntamiento y la Generalitat mientras que la Diputación aportaba el recinto de la plaza de Toros el escenario donde se disputó es la eliminatoria de la Copa Davis pero el concejal del PP asegura que hasta la fecha el Ayuntamiento ha sido la única administración que ha hecho efectiva el pago de esos trescientos mil euros en su totalidad que la Generalitat sigue sin pagar su parte

Voz 2 16:06 por ello Grau insiste en que la extraña forma dice en el que se tramitó la aprobación del canon y que los populares ya advirtieron arribó de que para garantizar el pago a partes iguales entre ambas administraciones se debería plasmar por escrito además el edil popular critica que la única aportación de la Generalitat hasta el momento haya sido mostrar su apoyo a la celebración del torneo tomarle el pelo dice al alcalde de Valencia tanto al president de la Generalitat Ximo Puig como la primera teniente de alcalde Sandra Gómez

Voz 13 16:32 el Ayuntamiento de Valencia sigue esperando el compromiso que adquirió en su momento la Generalitat Valenciana para la celebración de la Copa Davis en nuestra ciudad el pasado mes de abril lo venimos denunciando desde el principio así las cosas no habían hecho bien in como nos temíamos tanto el presidente de la Generalitat como Sandra Gómez le han tomado el pelo al alcalde Ribó

Voz 1238 17:36 la asociación Amics del Carme insta al Ayuntamiento a seguir los pasos de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y hacer efectiva la norma por la que se puede expropiar los solares abandonados de hecho el Plan Especial de Protección del Carmen de Ciudad Vella contempla una normativa de movilización de solares

Voz 2 17:51 este consiste principalmente en hacer un censo de solares y los que no tengan usó durante dos años se expropia harán será la Administración a cualquier otro particular el que pueda hacer una construcción

Voz 16 18:02 una de las propuestas que estamos haciendo desde los vecinos al a ese plan especial de protección es precisamente que cada año se marque un objetivo de movilización de solares es decir que cada año sepamos qué número de solares para entrar en el registro y al propietario se le van a dar dos años para que construya o bien se expropia se construye pues con otra particular o por la propia Administración

Voz 2 18:29 eran declaraciones de ola de Amis del Carmen que explica que este es un tema muy importante por la falta de vivienda social y por la gran proliferación de apartamentos turísticos en Ciutat Vella por lo que piden al Ayuntamiento y a la concejalía de Vivienda medidas de urgencia en esta materia

Voz 16 18:42 y es razonable que ante la falta de población que se está dando en Ciutat Vella pues que se esfuerce que se adopten medidas de emergencia de urgencia para reconducir esta situación es aquí estamos totalmente de acuerdo con esa medida y esperamos que el Ayuntamiento de Valencia en concreto que desde la el área que gestiona avisen en Sarrià tomen nota de esta propuesta tomen nota de las enmiendas que el estamos tramitan hubo en el Plan Especial de Protección de setas Bella

Voz 1238 19:11 bueno les contamos una noticia que avanzan las series que parte de la falla municipal que se va a plantar el próximo año en la plaza del Ayuntamiento va a estar dedicada la celebración del centenario del Valencia Club de

Voz 2 19:23 con los artistas falleros encargados de hacer la obra son Pepe Latorre y Gabriel Sanz esta vez de la mano de una nueva alianza los grafiteros Pichi Habbo quiénes se van a encargar de poner colores pastel y el olor a spray al próximo monumento Latorre uno de los artistas falleros asegurado aquí en la SER que todavía no se ha concretado que se va a hacer si Se sabe que habrá bicicletas y flores pero algo seguro en principio es que haya también un espacio dedicado al centenario del equipo de fútbol valenciano

Voz 18 19:49 bueno pues en principio no está todavía definido todo el de la parte de abajo y tal pero sí que hay algo yo sí que habíamos pensaré en imponer algo referente a lo del centenario podían poco por definir con con con los artistas Daniel

Voz 1238 20:10 ya en clave festiva también hoy se ha presentado la nueva edición de la fiesta más internacional que tenemos la tomatina de Buñol el miércoles que viene en las calles de esta localidad Se van a teñir de rojo a golpe de tomates unas veintitrés mil personas casi el setenta por ciento extranjeras van a disfrutar de esta fiesta que este año también se va a teñir de morado al hilo del lema no es no de hecho Rafa Pérez concejal

Voz 2 20:30 al de tomatina de Buñol incide en que es importante profundizar en este tema en una fiesta como la de la Tomatina así todos los trabajadores vestirá una camiseta de color morada además se van a instalar puntos Violeta durante las fiestas

Voz 1655 20:42 todas todas aquellas mujeres todas aquellas personas que quieran en sentido acosada para tener violeta que esta urbanizar sola haciendo coger democráticas iba poder estar lo antes posible con con con personas que que que La Habana que van a estará bien que van a a a conocer hiciera nuestra vida un acoso Sevilla un abuso y sobre todo para en el menor tiempo posible pues pues Ador ponerlo a ante las dependencias policiales no

Voz 1238 21:09 precisamente hoy se ha presentado en Valencia un proyecto pionero en España por el que se va a crear un centro integral contra la violencia machista la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella ha presentado este proyecto junto a la consellera de Justicia Gabriela

Voz 2 21:20 se trata de un proyecto pionero que va a tener sus pruebas en la ciudad de Valencia este centro va a integrar y centralizar todos los medios para garantizar la seguridad de las mujeres aunque se va a poner en marcha en Valencia está previsto que pueda extenderse a otras capitales de la Comunidad como Alicante Castellón también en Elche o preferiblemente al resto de España Ana Botella considera que Valencia se va a convertir en un referente en este ámbito

Voz 19 21:41 yo estoy muy satisfecha insisto y quiero agradecérselo

Voz 0713 21:44 lo que convierte a la Comunidad Valenciana hay a Valencia en el referente en un proyecto insisto que creo que es muy potente porque es un proyecto que apuesta por la protección por poner centralizar

Voz 19 22:01 todos los instrumentos y medios necesarios

Voz 0713 22:04 el primer momento para garantizar eh

Voz 19 22:07 los derechos y sobre todo la protección de las víctimas y de sus hijos

Voz 1238 22:11 era la consellera de Justicia Gabriela Bravo y Sapin por último antes del deporte que el científico Javier Burgos es el nuevo director gerente de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia Burgos nació en el Puerto de Sagunto en el año mil novecientos setenta y uno es doctor de Biología Molecular por la Universidad de Madrid ya ha dedicado su carrera científica la investigación sobre el Alzheimer y al desarrollo de fármacos

Voz 10 22:34 y tenemos nombró

Voz 1721 24:00 el Real Madrid le ha comunicado al director general del Valencia Mateo Alemán que no van a realizar ninguna propuesta económica por el delantero hispano brasileño porque no es el objetivo que persigue Florentino Pérez para cubrir la salida de Cristiano Ronaldo con el mercado inglés e italiano cerrados sólo el mercado español en concreto el Real Madrid en el equipo que podría plantearse su fichaje por el deseo de Julen Lopetegui cero que ha sido descartado por el máximo dirigente madridista

Voz 1704 24:22 gracias alemán José Manuel Ana María austríaca estará en control de sonido continúa Hora catorce