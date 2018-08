Ser Deportivos Valencia (22/08/2018)

Voz 1 00:00 deportivos

Voz 2 00:03 radio Palencia informa este equipo Mike y deporte valenciano estado sin ataduras

Voz 3 00:15 buenas tardes señores saludos bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser nos escuchan ustedes a través del mil ciento setenta y nueve de onda media cien punto cuatro de FM a través de cadena ser punto COM Radio Valencia a punto es a través de la aplicación de la

Voz 1716 00:31 cadena SER para telefonía móvil a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter donde

Voz 1870 00:37 eh cada día colgamos nuestro

Voz 1716 00:40 el programa luego cuando volvamos a comenzar o de récord también por supuesto de récord tarde y por cierto les recomendaría a todos los que también utilizan el canal P confidencial en el seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco como ocho la herramienta de cercanía en este caso personal informativa siempre con la prioridad lógicamente para todos los medios de difusión oficiales de la Cadena SER a Reina madre informativamente hablando para que llegue cualquier tipo de información y de novedad a los oyentes de cadena SER pero se acercan días de aquí al día treinta bueno en donde es bueno que todo el mundo tenga la afilados bien afinados todos sus canales de recepción de información así que todos los que estén en el canal de PM confidencial que tengan telegrama seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco que se hayan descargado la aplicación que se den cuenta de tener el canal al activo Canal arroba PM confidencial hay que descargarse la aplicación de Telegraph arriba en la lupa escribir arroba PM confidencial si no estás activo en ese canal pues no recibes las noticias a última hora si se produce algún fichaje alguna novedad importante no la está recibiendo porque no está dado de alta por tanto poner en la lupa arroba PM confidencial pulsar si estás dentro lo verás sino

Voz 4 02:08 eso te pondrá una notita que pondrá Unite Pool SAS ya

Voz 1716 02:14 otra vez estas dado de alta lo digo porque haya personas que cambian el móvil sin darse cuenta serán de baja Hinault no tienen la información actualizada por lo tanto insisto de aquí al día XXXI son días en los que hay que tener bien afinados todos los canales de recepción de información porque van a ser días probablemente agitados aunque creo que menos creo no seguro que el año ha pasado donde recordábamos que que faltaban un montón de fichajes para hacer del Valencia cuando comenzó la Liga para el conjunto valencianista creo que eso lo estaba neto y otro

Voz 0962 02:47 si no quedaban cinco porque el primer partido no jugaron estaban ya apalabrados pero llegaron después tanto Murillo como Gabriel con dos vía que llegó un dieciocho

Voz 0691 02:55 veinte de agosto

Voz 0962 02:57 los dos últimos que cayeron a última hora que fueron Pereira Guedes ojalá repita

Voz 1716 03:02 es bueno contándoles cosas ayer Hora veinticinco Deportes a nivel nacional con Jesús Gallego en la dirección contaba una información que además es una información contrastada oficialmente en ambos clubes es que la en las urnas en los últimos días yo diría que hace cuarenta y ocho horas el director general del Real Madrid José Ángel Sánchez hizo una comunicación con el Valencia de manera oficial para comunicar que ante las noticias que estaban apareciendo en los medios de comunicación y la vinculación consta ante y infrecuente de Rodrigo el Real Madrid el director general del Real Madrid seguramente por instrucciones del presidente hizo una llamada oficial al Valencia para decirles oye que simplemente que sepáis que no vamos ni es correcto todo lo que se está vinculando no tenemos intención de hacer una oferta por Rodrigo el Valencia lógicamente esto le viene bien porque el único temor que tenía el Valencia era que viniera al Real Madrid con ochenta millones que Rodrigo se quisiera ida porque si eso pasara o hubiese pasa dado probablemente el Valencia esa operación la hubiese hecho aunque inicialmente estoy seguro que se habrían remitido a la cláusula porque como cómo cómo es y cómo Mateo Alemán bien sabe pues el Real Madrid no es lo mismo la valoración que hace de Cavani que hace de Rodrigo parece que por ser Cavani mi ser del PSD parece que ese jugador vale más que ser Rodrigo por ser del Valencia o otro por ser del Sevilla entonces inicialmente estoy seguro que el Valencia habría tratado de sacar la mayor cantidad enero posible en el Real Madrid Si es que hubiese venido por Rodrigo habría venido ofreciendo

Voz 5 04:55 poco dinero llevaban tres llevan tres días

Voz 1716 04:59 seguidos Ximo tres

Voz 0691 05:02 llevan tres días seguidos no los tres días no te lo tengo yo que llevo aquí tres días contaba un central con el que hemos hablado colgarlo porque no me va el botón dile dile que no lo fichamos a las cuatro horas y me vendes uno de tus iPhone tienes tanto sí pero no si la cuestión

Voz 1716 05:19 en vez de vender sobre lo que te he enseñado

Voz 0691 05:21 verás aquí es silencio sí sí pero por no cargaba a la tecla pues ha dado lugar a pagarlo claro ahora a todos mis contactos no tengo móvil Ximo duro el programa que es quien ha de entre tres y cuatro nos dedicamos a contar la información que obtenemos por el teléfono chin chin más de lo que echa humo en su teléfono

Voz 1 05:42 ah bueno a ver ahora me tengo que acordar por dónde iba

Voz 1716 05:47 ahora la acción Calella el Real Madrid vendría ofreciendo cuarenta o cuarenta y cinco millones de euros seguro porque eso es la música que suena desde allí y al final si el Real Madrid hubiese llegado a ochenta millones de euros el jugador no cosa que no fíjense lo que les digo por la información que tenemos no tengo muy claro no tengo muy claro que Rodrigo se hubiese tirado en plancha al Real Madrid porque Rodrigo sabe sólo hay que escuchar las tertulias de información y las tertulias de opinión sobre el Real Madrid Rodrigo sabe que iría allí como un fichaje B B sea como bueno que venga pues si hace falta tal Rodrigo que tiene la cabeza bien amueblada su padre también no estoy yo muy seguro qué Rodrigo hubiese estado muy muy muy por la labor de Fitch era el Real Madrid para ser un suplente allí para cuando Benzema y Bale no estén no estoy muy seguro eh esto lo afirmo hoy con con cierta seguridad y evidentemente no puedo afirmar una cosa segura pero si les digo que tampoco tengo del todo claro que Rodríguez hubiese tirado en plancha Si bien el Real Madrid así en voz baja a ficharlo sin sin ser un fichaje importante porque todo lo que ha venido desde Madrid ha sido entrecomilla menospreció dar o hacer de menos a a Rodrigo Ellos hacen sus elucubraciones lógicamente voy como vamos a comprar Rodrigo poción a Cristiano porciones no sé que no se cuente en fin entonces ese tipo de de cosas yo tampoco entiendo cómo pagan cuarenta por Vinicius pero bueno no por chico de dieciséis años bueno esta es una información que es así Si si el Real Madrid no cambia de opinión el Real Madrid no va a venir a fichar a Rodrigo que coincide con la información que ayer ofrecía Mario Torrejón que le viene de de Fuente papal esto quiero decirles que es bueno malo o sea que Rodrigo se quede o que Rodrigo se vaya es bueno y malo es muy bueno deportivamente que es lo que más importa lo que ocurre es que aquí ya en Valencia hemos aprende he ido a entender que para que las cosas puedan ir bien deportivamente tienen que ir adecuadamente bien económicamente que si sino es muy complicado entonces les voy a dar dos datos que son muy sencillos deportivamente que Rodrigo se quede no tiene discusión pero si el Valencia hubiese llegado finalmente a vender a Rodrigo a quien fuera por esa cantidad que todos tenemos en mente de ochenta millones de euros eso le hubiese supuesto al Valencia dos cosas una evidentemente cuadrar ya la temporada dieciocho diecinueve cuadrar ya dar positivo en la diferencia ingresos gastos osea hubiese puesto su cuenta de resultados de la temporada actual porque en la temporada pasada como hemos el Valencia perdió algo más de treinta millones de euros estará en torno a entre treinta y dos y treinta y cuatro osea los riesgos controlados sedes controlaron porque tú no puedes controlar qué jugador Esteban a comprar por cuanto te lo van a comprar en qué fecha te lo van a comprar entonces al Valencia le compraron a Cancelo la venta gorda antes del treinta de junio pero no le compraron a Zaza antes del treinta de junio por lo tanto el treinta de junio acaba la temporada el Valencia la temporada pasada computa con un dedo ICIT ingresos gastos de aproximadamente entre treinta y dos y treinta y cuatro millones esta temporada esta temporada tengo una buena noticia que darles eh pero esta temporada también el Valencia inicia con un desequilibrio inicial que volverá a corregir con venta de jugadores desde el uno de julio hasta el treinta de junio pero ahora mismo está otra vez en desequilibrio si hubiese vendido a Rodrigo ya estaría no en equilibrio ya estaría en superávit y además hubiese habido una afección importante al fair play financiero me explico la cantidad que la Liga le permite al Valencia gastarse cada año en plantilla deportiva se saca de cuatro conceptos se saca de los ingresos que obtienes por televisión felicidad abonados Champions cinco conceptos la media de traspaso de jugadores beneficio neto de las tres últimas temporadas esta temporada esta para sacar el fair play que tiene el Valencia máximo de gasto de plantilla la temporada actual a dieciocho diecinueve que son unos ciento cuarenta y siete millones de euros de los cuales el Valencia creemos que tiene gastados aproximadamente sobre ciento veintidós tres Cientoveinticinco hasta el momento para sacar esa cifra llegar a los ciento veinticinco saca con la media uno de los cinco conceptos la media de las tres últimas temporadas beneficio neto de traspaso de jugadores y las tres últimas temporadas el Valencia ha dado treinta y tres coma nueve sesenta coma cinco y la temporada pasada el beneficio neto de traspaso de jugadores entre los que pierdes y los que ganas fue de cuarenta y uno con lo cual la media sumados los tres años son ciento veinticinco la media entre tres te da cuarenta y cinco cuarenta y cinco es decir el el dígito que sea utilizado para sacar el fair play hay del Valencia de esta temporada dieciocho diecinueve que son ciento cuarenta y siete uno de los cinco conceptos por los que se saca ese dígito es beneficio neto traspaso fue de la última temporada dígito han sido cuarenta cinco ahora les voy a hacer otro supuesto si quisiéramos sacar el fair play de la temporada que viene como en este momento el Valencia a día de hoy a día de hoy solamente ha vendido jugadores por un beneficio neto de quince millones que son uno coma ocho de Zaza la venta de Zaza ha supuesto uno coma ocho millones de beneficio de traspaso cinco coma cinco de máxima seis coma cinco de Montoya y uno coma siete de la Kallio el Valencia lleva en este momento quince millones de euros ya de venta neta de traspaso de jugadores si nosotros hiciéramos la media de la temporada dieciséis diecisiete sesenta coma cinco diecisiete dieciocho que fuera además pasada cuarenta y uno les sumamos quince de ahora mismo estaría hemos dando que bajaría el fair play de el Valencia en seis millones porque la media de esos tres temporadas son treinta y nueve venimos de cuarenta y cinco qué ocurre si vendiese esa Rodrigo por ochenta si vendiese a Rodrigo por ochenta significaría que sube tu fair play en veinticuatro millones más es decir para la temporada que viene a día de hoy ha foto de hoy sí hoy se vendiera Rodrigo no subirían veinticuatro millones más de fair play pero perdería a Rodrigo lógicamente por eso digo que hay unas cosas que son buenas las buenas es que se queda deportivamente otras cosas que no son tan buenas no venderá Rodrigo significa que no equilibrios de momento esta temporada significa que si lo vendiera más tendría es un montón de fair play más para hacer plantilla la temporada que viene siempre y cuando sigas en la Champions porque es muy importante los ingresos de la Champions bueno era un detalle para que ustedes entiendan que a veces no puede ir de la mano lo he con o sea lo que es bueno en lo deportivo pues a lo mejor en lo deportivo sería malo venderá Rodrigo pero económicamente te está dando oxígeno para equilibrar tu cuenta de resultados para tener más fair play las la la próxima temporada creo que todo el mundo está más contento a corto plazo sin duda que Rodrigo se quede en el Valencia ahora lo que vuelve a insistir que no sostenible creo que es sostenible con el cinturón muy apretado no venderá Rodrigo pero no es nada sostenible no venderá Rodrigo si comprara Guedes salvo que lo compre el propietario con una ampliación de capital ahora después de daré un dato bueno porque el año pasado los riesgos controlados esto que se alimentó no sé si lo escuché a él los riesgos controlado del año pasado era bueno tenemos que hacer una apuesta vamos a empezar sabiendo que el año abrimos la persiana con muchos más gastos que ingresos ya lo arreglaremos vendiendo jugadores antes del treinta de junio eso fue encontrado de la temporada pasada los riego controlado de la temporada pasada sedes controlaron Hinault se pudieron vender jugadores es antes del treinta de junio por eso no se pudieron vender suficientes jugadores para equilibrar por eso el Valencia dio treinta y dos millones de déficit la temporada pasada pero es que la temporada pasada el Valencia partió con menos sesenta y nueve para equilibrar en venta de jugador antes del treinta de junio cuando empezó la temporada el Valencia empezó con Mena los sesenta y nueve que eran los menos cincuenta y ocho que se acordarán de siempre más once doce de gastos financieros porque ya en el Valencia ha empezado a pagar la amortización de los préstamos bancarios porque se ha acabado la carencia sin embargo este año el Valencia comienza en vez de con menos sesenta y nueve comienza con una cantidad muy inferior de desequilibrio es decir habrá que vender menos jugadores para cuadrar el presupuesto de Estado temporada eso ahora después se lo explicaba porque vamos a hacer la primera pausa

Voz 1203 15:43 todos queremos un verano perfecto para que no cueste nada disfrutarlo en BMW Service te ofrecemos la oportunidad de realizar un chequeo totalmente gratuito de elementos de seguridad en tu BMW porque el verano usted para disfrutarlo sin preocupaciones aproveche esta ocasión única te en Gaza en la vía de servicio de Valencia al aeropuerto a la Pista de Silla Valencia sólo hasta el treinta y uno de agosto

Voz 1716 16:04 está aquí hoy el agente de Dani Parejo en el momento que nos enteramos pensamos os tras ver iban a hacer ya la ampliación de de capital a la ampliación de contrato de Dani Parejo que hay una idea de hacerle una ampliación de contrato aparejo que le queda esta temporada y una más no no está aquí Arturo Canales por eso Arturo Canales está aquí por otra circunstancia que tiene que ver con Alex Blanco jugador del filial del Valencia hijo del director deportivo del Levante Unión Deportiva que tienen que aclarar qué proyecto o plan deportivo tiene el Valencia para al Blanco para ver si se va a quedar en el filial sino para ver si lo sacan cedido a algún equipo de Segunda División del que tienen opciones para poder sacarlo cedido pero los agentes de de Alex Blanco y el paro el jugador y el padre quieren saber qué plantilla el Valencia con el hermano por eso está aquí Arturo Canales no está no está para ampliar el contrato de Parejo pero seguro que de eso hablarán aprovechando que está aquí la idea siempre hemos contado lo que es el Valencia tiene la intención de ampliarla contrato aparejo entre una y dos temporadas que es la duda Illa a otra cuestión que queda por decidir es cuando lo van a hacer que me da la sensación que querrán esperar a lo mejor un poquito a que empiece la temporada al parón de Navidad lo mejor para ver cómo va parejo ya ponerse hablar

Voz 0691 17:22 aparejo con la edad que tiene veintinueve años le queda por firmar un gran contrato gran contrato en duración cuatro años gran contrato a nivel económico aunque ya es uno de los mejores pagados del Valencia en el club estaba tomada la decisión de ofrecerle ampliar el contrato cuando acabe este que acaba en en dos temporadas le ya era darle dos años más acabaría de ni con tren hay tres años el Valencia tenía tomada la decisión don de ampliar el vínculo con con Dani Parejo y es una cuestión de sentarse a hablar porque evidentemente Dani Parejo ya lo he dicho que tiene el Valencia El Valencia quiere que Dani Parejo sigan

Voz 1716 17:55 otro nombre propio es Garay que ayer por la tarde

Voz 0691 17:57 se nos quedábamos tranquilos Fran sigue haciendo pruebas médicas lo contamos durante esas deportivos tiene una contusión en una zona que ya le dolía antes del partido Garay pidió el cambio porque veía que lo expulsaran estaba con la amarilla en la primera parte la jugada con Diego Costa no estaba cómodo no estaba tranquilo cuando pide el cambio entre la molestia en la rodilla y el ver que en otro lance Contigo consta expulsaba en pidió el cambio físicamente no hay ninguna dolencia grave pero la contusión le molesta ayer cojeaba todavía levemente íbamos a ver el partido es el domingo partidos antes de un parón posiblemente que habéis tuviera un poquito más adaptado a la forma de jugar del del Valencia cometiera algún error menos en lo que es un balón jugado yo creo que ya lo pondrían de inicio pero en función de cómo evolucione Garay para viernes sábado tenemos más claro y juega Garay ojo ya cajista Murillo físicamente esta vez le fueron descarte técnico Cubillo

Voz 6 18:46 según esta información es el

Voz 0962 18:48 no Murillo está flequillo se central número cuatro para parar también esta vez pero bueno estamos

Voz 0691 18:53 o que la idea es que si no juegas Garay el que entre sea Huckabee bien corsés

Voz 1716 18:57 si ya el otro día estaba tendrá como Antoni jugó jugó antes para Marcelino este momento Murillo está muy muy por detrás después de la pretemporada que ha que ha hecho bueno vamos a mirar a Sevilla donde por cierto Vicente el el Sevilla juega ya la última eliminatoria de de de clasificación para Europa League para ver si se clasifica o no que todos queremos que se clasifique Juan mañana primer partido no

Voz 0464 19:20 mañana juega ese primer partido de la ida respecto a esa última ya de las tres que ha disputado eliminatorias para acceder esta próxima temporada la Europa League y por ello que había resaltar las altas y bajas que ha tenido de cara a esta próxima temporada las altas han sido

Voz 0691 19:33 yo por un total de setenta y dos coma cinco millones

Voz 0464 19:36 euros aproximadamente y cabe resaltar en la portería la de Bakic por siete millones de euros procedente del Basilea la de Amadou un centrocampista de quince millones de euros

Voz 0691 19:44 en Lille la de Nine no defensa procedente del pronunciado se dice diecisiete millones Añón rápidamente

Voz 0464 19:54 la de Sergi Gómez excesivas conocido central del Celta de Vigo por cinco millones de euros la de Roque Mesa Hall que se fue al Swansea y ahora después de estar cedido el Sevilla ha ejercido esa opción de recompra por el jugador por siete millones de euros la de Aleix Vidal por ocho coma cinco del Barcelona y la doble cesión de Andrés Silva del Milan Alonso que les cuesta trece millones de euros uno del minan y el otro del de la Roma

Voz 1716 20:17 son setenta y tantos millones de euros de inversión y vamos a viajar enseguida a Sevilla porque el Sevilla es el gran rival del Valencia para la cuarta plaza pienso yo sí el Valencia es el gran rival del Sevilla para la cuarta plaza Nos gustaría mucho y nos conviene muchísimo que se clasifique el Sevilla que mañana es el partido de ida no Mariana el de ida nos conviene todos queremos que se clasifique el Sevilla para jugar Europa League para que tenga una competición pese a ir tenga más partidos y más desgaste más desgaste físico de hecho vamos a echar una mirada al al Sevilla para ver cómo cómo está cuadrando suplantó Villa pero sobre todo que es que me parece que el Sevilla va a acudir al final del metro dado con pasta a comprar todo había más jugadores Santi Ortega Radio

Voz 1870 21:13 cuéntanos buenas tardes hola Pedro qué tal hola oyentes de Radio Valencia bueno el Sevilla sí ha iniciado un proceso de transformación con la llegada

Voz 0691 21:20 Joaquín Caparrós

Voz 1870 21:22 está gastando dinero ha vendido por mucho dinero va a seguir gastando

Voz 0691 21:27 pero voy a intentar explicar cómo

Voz 1870 21:30 ha de reforzarse el sevillano último tramo del campeonato porque ya ha hecho ocho fichajes Iker han supuesto un gasto de setenta y dos coma cinco millones de euros repartidos de esta forma va clic el portero que ha costado siete millones de euros Amadou el central mediocampista unos quince millones de euros diecisiete por Unión joven defensa francés ha pagado cinco por Sergi Comes ocho por Roque Mesa era una opción de compra que tenía por la cesión del año pasado Aleix Vidal ocho y medio y la cesiones de Andrés Silva y Diego Nalón que entre las dos les suponer al Sevilla unos trece millones de euros como digo setenta y dos coma cinco millones de euros estimativo son los gastos que el Sevilla lleva en inversión de plantilla hay que buscar el contrapeso en los ingresos que ha tenido por ventas que son también muy importantes en el caso de la inglés casi treinta y seis millones de euros en el caso de N'Zonzi veintisiete millones de euros

Voz 1074 22:20 dijo ya hasta cinco en variables

Voz 1870 22:23 que son por lo menos en un porcentaje muy alto fácilmente cumplió pero contamos sólo veintisiete millones de euro dieciséis dice Correa más tres en variables Pizarro ocho portero Soria tres estamos hablando de unos noventa millones de euros en ventas esto significa que el Sevilla a diferencia de lo que hizo el año pasado va a intentar dar la pelea final del mercado con mucho dinero me explico el año pasado el Sevilla en el último tramo de mercado

Voz 4 22:49 aunque le advirtieron a Óscar Arias que era

Voz 1870 22:53 discípulos supone aventajado de Monchi que había que estar en esa pelea de descartes de equipos importantes firmó a Carolina y firmó Again estos futbolistas que pasaron absolutamente inadvertidos por el Sevilla para gran enfado el consejo de administración porque le habían encargado precisamente eso que fueran jugadores importantes sin ir más lejos el Valencia firmó a Guedes firmó la a Murillo también con dos Via por ejemplo la diferencia es abismal no a pesar del poderío económico que podía tener el Sevilla por cierto no incluido en las salidas a Sergio Rico que las vamos a sumar en este caso pero no como e ingresos en el caso de casi un millón y pico pero sobre todo el ahorro de altas fichas que el Sevilla este año va a conseguir también sería pretende estar en el mercado final con unos cuarenta millones euros y la idea primera están descartes es equipo por ejemplo el PSD en el caso detrás leer es un futbolista que siguió Monchi que quiso firmar para el Sevilla pero que el PSM puso treinta y seis millones de euros y el sevillano podía estar es una posibilidad real que está manejando también la opción de Martín la tuvo este mercado invernal ya veremos si hay alguna opción los problemas que tiene con Mourinho o ha tenido aunque no ha firmado el Manchester hacen poco probable esta esta operación se habla también de otros jugada trece perfil algo más bajo del Sevilla jugadores franceses en que puedan estar en en en precio son jóvenes jugador del Niza de veintiuno años Sainte Maxime es una opción que está manejando el equipo sevillista también ha sido ofrecido por ejemplo Balotelli aunque el Sevilla ha descartado quiero decir con esto que pienso que el Valencia se ha reforzado bien muy bien el Sevilla aún haciendo

Voz 1716 24:27 aquí porque lo que pretende este año necesite algunos jugadores dice

Voz 1870 24:30 de mayor peso específico y es lo que va a buscar en el tramo final del Merca

Voz 0691 24:33 dado europeo un saludo para todos

Voz 1716 24:36 gracias además también hablando con Santi me decía no no descartes que vendan que tienen posibilidad de venderlo por veinticinco millones de euros al mercado todavía con más dinero todavía osea el Sevilla tiene previsto información oficial que le dan a Santi ir con cuarenta millones de euros al final del al final del mercado cuarenta palos para gastarse todavía Easy ventana Benger veinticinco veinticinco más tú Fran ha puesto cara morro torcido cuando a escucharlo yo no creo que vayan a poder con el Valencia tuvo gestionando lo de Marcial a la misma vez de todo lo llevó Pablo Longoria a la misma vez que allí estuvieron hablando con con los dos los dos agente y los dos jugadores a la vez lo lo que pasa es que al no fichar nadie el el United lo de marcharse hacía dificilísimo porque una también una cesión cara muy cara igual cara que las dos a la vez pero al no fichar el United yo no creo que vayan a dejar salir a Martín

Voz 0691 25:26 no porque aunque la Champions el caramelo de la temporada y lo vamos a disfrutar en el objetivo para seguir ahí muchos años es que el Valencia juega Champions el rival Champions en Liga del Valencia es el Sevilla El Sevilla ha fichado bien con Andrés Silva ya marcó un hat trick en en Vallecas y el problema que tiene el Sevilla básicamente ese ese es un problema de gol porque ni vender ni Muriel han hecho goles la temporada pasada como para ganarse ahí la confianza de Caparrós si fichar un jugador tipo Martín

Voz 6 25:49 al dar un salto de calidad y

Voz 1716 25:52 muy grande muy importante que no es bueno para el Valencia sino en a quiénes son pero que van con cuarenta millones al mercado de ser estamos día a día veintí dos no nueve días van con cuarenta millones de euros al mercado entonces por favor que se clasifiquen para la Europa League porque para el Valencia esto es una cosa que hay que meter serán muchísimo en la cabeza y conforme vaya montando no datos económicos lo hará lo irán entendiendo mejor sí por eso ahora voy a hacer una reflexión con lo que los bombos que va a contar tan y si de verdad les digo una cosa para el futuro del Valencia sino jugamos la final de la Copa del Rey no nos pegamos cabezazo es mejor clasificarnos cuarto y jugar la Champions de verdad ya sé yo que es cojonudo jugar una final de la Copa del Rey que faltan lo sé de verdad eh pero es que la Copa del Rey un cuesta dinero si la ganas te haga un alegrón pero al año siguiente Si no estás en la Champions tienes que vender un montón de jugadores y tienes un fair play inferior bajísimo sea es muy es decir no vayamos con tontería durante la temporada por favor que yo el año pasado no me me duele la boca lo de verdad no no por favor no nos cuando llegue la temporada que pretende el Valencia tiene que ser cuarto para volver a jugar la Champions la próxima temporada o le pega un bajón el fair play para hacer plantilla y además para cuadrar cuentas tendrá que vender un montón de jugadores por mucho dinero si es que los puede vender porque a veces no eligen ni cuándo ni cuánto ni cuándo los venden ni cuántos de los compran así cuando llegue la temporada tengamos la cabeza fría cuartos cuartos cuartos cuartos cuartos cuartos cuarto cuarto clasificado que él mimo Marcelino ya se emocionó el año pasado en la Copa del Rey y por poco no ir poco habrá aprendido algo también por poco Nos da un disgusto bueno está muy pendiente de los bombos porque tú todos quieren es que haya un bombo más asequible que el bombo que el bombo cuatro cómo va eso bueno

Voz 0691 27:44 va va bien porque el Valencia lo recordamos de los cinco equipos que tienen por delante con mejor coeficiente cinco Ajax Dínamo de Kiev PSV Salzburgo Benfica de los cinco que tienen por delante de caer dos como quiera que se enfrentan Ajax y Dinamo de Kiev ayunos que cae seguro en esta última ronda previa por tanto quedan tres de los de caer uno el PSV el Salzburgo el Benfica el PSUV con partidazo del Chucky Lozano del mexicano de que hablamos aquí en SER Deportivos en el mes de mayo ganó dos tres al Bate Borisov el Salzburgo empató en pegado cero cero con este arroja juega la vuelta en Austria pero Benfica en Lisboa en su campo empató anoche a uno contra el paddock tienen que jugar la vuelta en teoría con con el problema de jugar fuera de casa para quedar eliminado si queda eliminado Benfica el Valencia es seguro Bombo tres qué pasa tres pues por ejemplo puede caerle un grupo con Lokomotiv de Moscú que es Bombo uno porque se campeón de Rusia y la UEFA dictamina que el campeón de Rusia balón Bono con el Oporto que son bueno seguro y con el Hoffenheim alemán que seguro Bombo cuatro como tiene Moscú Oporto o Hoffenheim sería un grupo maravilloso sobre el papel sí por Contas Bombo cuatro le puede caer un grupo con Bayern de Munich con el United de Mourinho con la Roma la Roma es un rival temible Bombo tres por tanto las opciones de un de un equipo o más duro se suavizan siendo si se complican siendo Bombo cuatro Benfica que ha eliminado la semana que viene el o motores que te parece la receta

Voz 1716 29:07 o de varios aficionados que he leído yo en en en PM confidencial en el seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco que me dicen además me lo dicen di dile a Fran

Voz 0691 29:16 que se preocupen ellos no no no no no no no te lo dice tu Check que se preocupen de hecho no me preocupa si no no no no no no no

Voz 1716 29:23 oye dile a Fran que se relaje llevamos el bombo cuatro vemos una primera fase Champion cojonudo no sé quién va fantásticos no se eliminarán bajamos a la Europa League jugamos Europa League tratamos de competir ahí que no pasa nada iba a ser cuartos de que se relaje

Voz 0691 29:36 bueno me parece que es una óptica una óptica aplicado llamada de verlo muy respetable muy inteligente mí me gustaría que el Valencia si puede ser se metan en la siguiente fase porque además a nivel económico a nivel económico es incomparable jugar octavos de la Champions con llegar a la final de Europa League que es mucho más dinero jugar octavos de Champions o cuatro de Champions que otros pero me parece una óptica muy respetable claro

Voz 0962 29:56 sí a Marcelino Marcelino se podría emocionar como nos podríamos emocionar todos por lo que decías antes del desgaste ya no solamente llegar a la Copa del Rey que se juega toda en un mes llegará a la final con lo que casi le acaba costando la temporada pasada el Valencia imagínate la Europa League empiezas en dieciseisavos ambos octavos cuartos semifinales final ya casi perdido la cuenta de los partidos que habría que jugar para optar y ojalá

Voz 1716 30:19 si se llegará ganar un título miren quiero hacerles esta foto que es una foto sencilla y es una noticia buena el año pasado a estas alturas el Valencia como no jugaba la Champions ni competición europea hizo eso de los riegos controlados tenía un desequilibrio que tenía que compensar antes de terminar la temporada que no ha logrado compensar porque le han faltado XXXII millones en venta de jugadores tenía un desequilibrio de sesenta y nueve millones de euros sesenta y nueve el Valencia para no dar déficit como ha dado hay dos millones la temporada pasada que esto pasa así de soslayo pero esto grave tener déficit no es no es una tontería llamé meter el otro día en otra cosa importante UEFA Note permite excluido determinados gastos concretos que ya les explicaré porque es largo de explicar tú no puede dar más de treinta millones de euros de déficit en tres temporada o la siguiente temporada no juegas competición europea aunque te clasifiquen estamos pasa a estamos dejando de soslayo bueno hemos perdido Trentino al coño que no oiga que no que esto no broma eh que no es broma entonces este año el Valencia en vez de empezar con menos sesenta y nueve ya con la venta de jugadores que hay en este momento y con los ingresos de la Champions ahora mismo nuestro cálculo es que el Valencia sin fichar a nadie más está ahora mismo en un desequilibrio de unos veintidós millones veintidós veintitrés millones donde el año pasarán sesenta y nueve es decir ahora mismo para cuadrar el presupuesto de esta temporada solamente haría falta vender jugadores antes del treinta de años por valor de veintidós millones netos pero si no estuviésemos en Champions habría que vender por valor de sesenta porque no tendríamos los ingresos de la Champions luego Si tú no juegas Champions te tienes obligatoriamente que debilitar deportivamente para cuadrar los números y te debilitas deportivamente no tendrás equipo para jugar o clasificarse para la Champions a la siguiente por eso digo que es muy importante no perder el norte dentro de esto esta esta buena noticia que les estoy dando en este momento el Valencia su desequilibrio que tiene una vez que ha vendido ya Zaza marxismo Beach Montoya iba sí porque esos son la venta que entran en esta temporada ya sólo está el Valencia unos veintidós veintitrés millones de euros de déficit de desequilibrio sólo tiene que vender jugadores antes del treinta de junio por este valor si ahora viniera otro futbolista más se incrementará ese desequilibrio de los veintidós veintitrés millones en lo que proporcionalmente corresponda en función del gasto que haya que hacer para atraer a ese jugador si es que no se venda ninguno más pero la foto a día de hoy es que donde el año pasado había que cubrir o limar por sesenta y nueve millones jugadores ahora mismo ya sólo son veintidós veintitrés aproximadamente por qué tal los ingresos de la Champions tenemos las tres y cincuenta y tres minutos una pausa y más cosas

Voz 7 33:15 sí sí señor Pérez Marín si Basket Jurgen

Voz 0691 33:21 sumerge

Voz 8 33:23 que en la máxima competición nacional femenina abona T desde treinta euros y disfruta de esta primera participación de nuestra historia

Voz 1 33:31 Valencia Basket mes Taranto que ahí

Voz 10 33:40 el Grupo Ortiz

Voz 11 33:52 hicimos más mano y Vicente Bosch

Voz 1716 33:55 José Manuel Alemán Ifrán Guaita

Voz 11 33:57 Hay Carlos Martínez y Diego López

Voz 1716 34:00 no siempre todos aquí o estamos presentes au o de o de guasa presente en cualquiera de las dos circunstancias alemán yo te preguntaba el otro día por qué no va a fichar más el Levante dando por su esto que no va a fichar más pero es verdad que no va a fichar más

Voz 1074 34:14 a día de hoy el titulares plantilla cerrada a efectos de la dirección deportiva del entrenadores tenemos la plantilla que queríamos tener tenemos veintitrés jugadores muy competitivos con las posiciones completamente cubiertas por lo tanto no necesitamos nada más con un asterisco hay un jugador no pudo determinar si es Borja Mayoral hay un jugador que tanto Paco López como Tito tienen acordado que si finalmente ese jugador entra dentro de los planes deportivos y económicos del Levante y puede tener un hueco en la plantilla se lo van a hacer creo que es Borja Mayoral creo que van a esperar a que el Real Madrid decida qué va a hacer finalmente su delantera Si se produce que se en teoría se podría producir una incorporación arriba antes del próximo treinta y uno de agosto en el caso de que finalmente Lopetegui diese autorización para la salida Borja Mayoral en el Levante tienen confianza en que Borja Mayoral pueda recalar en las filas del Levante Si eso no sucediese así Morales le veremos muchos partidos jugando de delantero Si bueno Mayoral llega la cuantía de Levante moral el deberemos jugar menos ese delantero jugará más en su posición más natural o en la que más acostumbrado le hemos visto jugar durante las últimas temporadas bien sea la banda izquierda o bien sea en la banda derecha con esto resumo rápidamente como queda por lo tanto la plantilla del Levante a día de hoy con Veintitrés muchas tres guardametas en plantilla profesionales Oier Olazábal Aitor Fernández indicó que Vegas que tiene ficha de primer equipo ficha profesional no ficha de filial dos laterales derechos Coke Andújar Pedro López dos laterales izquierdos Toño y Antonio Luna cuatro centrales Chema Postigo Robert Pierre Cavaco cuatro jugadores para la zona ancha para el medio centro Check duré Nicole abuse Beach José Campaña Isaac Beach en la banda derecha estarían Moses Simon Jason banda izquierda para Vardy Rochina y arriba cuatro jugadores de ataque Roger Boateng Rafael de Mena José Luis Morales que repito si no llega Borja Mayoral la veremos actuar muchos partidos como leemos en el Benito Villamarín jugando de delantero por resumir económicamente lo que ha sido la llegada de jugadores y la salida de jugadores del Levante en cuanto la llegada deje a principio de verano van a ser ocho fichajes pues no me he ido mucho tal cual da Mena seis coma dos millones de euros Vukcevic ocho coma nueve millones de euros que ha sido el reemplazo obligatorio por la salida de Lerma Simon cinco millones de euros Aitor Fernández uno más doscientos mil euros en variables si el equipo mantiene la categoría en primera Coke Andújar Coke Andújar un millón de euros al Schalke cero cuatro más cero coma cinco millones de euros medio millón más si el equipo mantiene la categoría Rochina que era una obligación que tenía el Levante en una ejecución de opción al Rubin Kazán de un millón de euros la opción que ejecutó de dos millones de euros para comprar al central a Eric Cavaco la llegada de echa a coste cero y la cesión de Robert Pierre por parte del Deportivo lo de La Coruña el problema fundamental que tiene Levante es que tiene pues entre tres coma cinco y cuatro millones de euros de fair play financiero consumidos a jugadores con los que no cuenta en Samu García en Javi Espinosa en berza en sabe Leach en sádico que además está lesionado y López que veremos qué solución le dan a un futbolista

Voz 1716 37:25 que ha tenido problemas de una lesión grave que en

Voz 1074 37:30 en algún momento de la pretemporada no ha podido entrar entrenar al mismo ritmo que el resto de compañeros eso ha impedido que esté a día de hoy en la misma compensación física que el resto de jugadores no saben si al final va a formar parte de la plantilla obrante en el que buscarle una salida en forma de cesión

Voz 1870 37:44 por eso el trabajo fundamental está ahora mismo aquí

Voz 1074 37:47 y en tratar de sacar para tratar de que esos tres coma cinco cuatro millones de euros de fair play financiero que están consumidos el Levante de los disponga o bien para si tiene que atacar el fichaje de Borja Mayoral o bien para reservarlo si fuera necesario para reforzar al equipo en el mercado de invierno Allen

Voz 1716 38:02 y la última temporada completa de Kiko como sí

Voz 1074 38:05 entre sí y además lo tendrá que anunciar digo yo que con bueno

Voz 1716 38:07 en la última temporada Si él no vía de opinión aunque a él no le gusta faltar a la palabra pública dada pero pero vamos si no cambia de opinión que por cierto a me gustaría que cambiara yo creo que para el Levante sería bueno que cambiara de opinión

Voz 1074 38:24 yo creo que él se lo está replanteando porque yo tengo una

Voz 1716 38:26 no tenía una declaración oficial

Voz 1074 38:29 a través de la Agencia Efe donde él dejó la puerta abierta ya lo hizo en privado en una comida que tuvimos con los periodistas ya no es dejó ahí un poco la duda existencial les

Voz 1716 38:38 sí me extraña a mí eso eh porque Kiko suele ser de que no le gusta faltar a su palabra publicada en los medios de comunicación me me me extraña a mí me gustaría que lo reconsiderara que se quedara por el bien del Levante pero me extrañaría porque no les gusta echarse atrás de lo que dice publiqué yo creo que es lo

Voz 1074 38:52 a replantear seriamente le queda esta temporada completa hasta el treinta y uno de diciembre a lo mejor por eso hasta diez mil diecinueve pero creo que evidentemente lo que no empezaría no es lógico que empezase no lo dijo en la comida en el off the record

Voz 1716 39:05 un ejercicio la temporada diecinueve veinte sin tener evidentemente

Voz 1074 39:09 perfilado cuál puede ser el recambio el sustituto porque no se va a ir a mitad de temporada

Voz 1716 39:12 pero eso ya no será problema de Kiko hombre sí querrán ese buen gestor pero pero ya tendrá que elegir

Voz 0423 39:18 puede nueve años dejando una deuda de noventa y cuatro en cero dejando al al equipo en superávit después de la venta de Lerma pues me parece que contó los proyectos que están por delante me parece que dejarlo en manos de cualquiera para mejor a lo mejor no sé yo qué se pensaba mejor quién equipo que le echen de menos para como sabe como el tanto aquí es tal que se ponga uno a ver y que le echen de menos yo creo que eso lo tiene que replantear lo va replantear

Voz 1074 39:42 yo estoy convencido que sólo a replantear si no no hubiera dejado la puerta abierta hubiera sido tan contundente en la última comida ya no fue tan pronto