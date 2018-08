Hora 25 Deportes Valencia (22/08/2018)

Voz 2 00:00 veinticinco Deportes José Manuel Alemán

Voz 1704 00:14 hola qué tal saludos e muy buenas tardes el valencianismo ya respira un poco más tranquilo con el futuro de Rodrigo Moreno Machado porque tal y como les informábamos ayer en este mismo espacio en Hora veinticinco Deportes el Real Madrid le ha comunicado el director general del Valencia Mateo Alemán que no van a realizar ninguna propuesta económica por Rodrigo porque no es el objetivo que persigue el presidente Florentino Pérez para cubrir la salida de Cristiano Ronaldo con el mercado inglés e italiano cerrados sólo el mercado español y en concreto en el Real Madrid era el equipo que podría plantearse su fichaje por el deseo expreso de su entrenador de Julen Lopetegui pero que ha sido descartado por el máximo dirigente madridista por lo tanto si sacamos al Real Madrid de esta ecuación no parece probable que Rodrigo vaya a cambiar de aires en la búsqueda de un destino hacia otras ligas que no son tan competitivas como la española siendo un jugador vital capital para Marcelino García Toral para el proyecto del Valencia de la próxima temporada en lo deportivo y pensando en el próximo compromiso liguero ante el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona este Kiel Garay sufre una fuerte contusión en la rodilla derecha en el partido disputado ante el Atlético de Madrid le convierte todavía en duda hoy en la sesión preparatoria de cara al encuentro en Cornellà plata no ha entrenado con el resto del grupo y eso significa que no Akhtar vía Cavic es la alternativa que maneja Marcelino si finamente el central argentino no termina recuperándose a tiempo pensando en lo que se viene por delante a un Valencia que va a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones estamos precisamente pendientes de cómo finalice la última ronda previa porque el equipo de Mestalla puede caer en el bombo tres o caer en el mismo cuatro lógicamente es preferible que se emiten Eduardo III para que pueda tener algún rival asequible del bombo cuatro y evitar que pueda la tocarte por ejemplo un grupo de la muerte con tres rivales muy potentes eso reduzca notablemente las posibilidades de clasificación para los octavos de final bueno Agus para que el Valencia forme parte de ese bombo tres tiene que quedar al menos de cinco equipos que superan en el coeficiente UEFA al Valencia dos de ellos eliminados en esta ronda en esta última ronda previa Ajax y Dinamo de Kiev PSV Eindhoven Salzburgo ir Benfica estos cinco equipos superan a día de hoy en coeficiente UEFA al Valencia uno de ellos seguro que va a caer porque se enfrentan precisamente esta noche hayas Dinamo de Kiev y los otros jugaron los partidos de irá en la jornada ayer con la victoria del PSV por dos goles a tres ante el Bate Borisov El Salzburgo arrancó un empate sin goles en Belgrado ante Estrella Roja y el Benfica sólo pudo empatar

Voz 3 03:10 dar en Portugal empate a uno ante él

Voz 1704 03:14 Pau la próxima semana se resolverá la eliminatoria en Salónica por lo tanto habrá que esperar a que al menos Benfica Salzburgo o PSV queden eliminados para que el Valencia repito por coeficiente UEFA ocupe un lugar en el bombo tres y hablando de Europa de las competiciones europeas de la próxima temporada el Valencia va a tener que mirar obligatoriamente de reojo a Sevilla porque el Sevilla todavía no tiene garantizada a día de hoy plaza europea para la próxima temporada ha superado dos rondas previas de la Europa League y mañana disputa el partido ante el Sigma o la ONU correspondiente a la última ronda y lo que todos deseamos el que el Sevilla se mete en la Europa League fundamentalmente por motivo porque habrá un enorme un mayor desgaste del Sevilla en la competición europea y no solamente tiene como objetivo la Copa del Rey y la Liga lo que le dejará muy descansa edito con un potencial deportivo y atención económico porque todavía se ve reserva entorno a unos cuarenta millones de euros que tiene disponibles encaja para gastar en los ocho días que todavía quedan de mercado y ojo al potencial deportivo que ya tiene el Sevilla si a eso todavía no los cuarenta millones de euros más que se puede gastar Joaquín Caparrós que ayer en la presentación de gonna Alonso nada más y nada menos que metía el Sevilla no en la pelea por la cuarta plaza en la dura pugna con el Valencia

Voz 4 04:49 disparaba alto decía que veía a su

Voz 1704 04:52 equipo para pelear con los mejores de la Liga es decir apuntando hacia el Madrid Barça y Atlético de Madrid

Voz 5 04:59 creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría tenemos el mejor técnico y cuerpo técnico de la categoría por lo tanto bueno pues ahí estamos estamos contento todavía a lo mejor falta algo pero estamos muy contento con nuestra plantilla hay con nuestro técnico y con nuestro cuerpo técnico

Voz 1704 05:18 dicho queda veremos el Sevilla cómo termina reforzándose durante estos últimos ocho días de mercado pero dinero tiene plantilla también importante está construyendo eso sí cualquiera que a día de hoy vía a la delantera el Valencia con Santi Mina

Voz 4 05:34 con Rodrigo Moreno

Voz 1704 05:36 con la llegada de su allí ir fichaje de Kevin Gameiro es como para pensárselo porque arriba el Valencia tiene traca y todavía tiene ojalá una plaza reservara un dorsal siete preparado para Gonçalo Guedes otra cosa es que económicamente desde el punto de vista financiero el Valencia pueda afrontar ese fichaje

Voz 6 05:59 conoces MR el juego de fútbol con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten Mister punto Mundo Deportivo punto com

Voz 3 06:18 jugar tú eres el míster coche nuevo pues Chelo cochazo mil nuevo Honda Civic tiempo

Voz 7 06:24 lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años de mantenimiento

Voz 8 06:28 nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 3 06:33 el auto Eduardo busca a Benítez y Pista de Silla

Voz 1704 06:47 eh más tranquilo vive el Levante Las últimas horas de mercado más tranquilo en el aspecto de las incorporaciones porque el trabajo lo tiene con las salidas ahí es donde tiene una importante pelea la dirección deportiva para tratar de liberar entre tres coma cinco y cuatro millones de euros de fair play financiero que tiene consumidos en futbolistas como Verza como saben Giggs como Javier Espinosa Samu García jugadores a los que le tiene que encontrar salida porque por ejemplo el caso de Iván López es un jugador que está entrenando con el primer equipo después de sufrir una gravísima lesión la pasada temporada todavía no tienen muy claro qué va a pasar porque no saben si exactamente Iván va a estar recuperado a tope para poder como mínimo competir con la primera plantilla o buscar una cesión para encontrar los minutos que aquí lo va a tener complicado Konko que Andújar con Pedro López en el lateral diestro ir por supuesto otra gravísima lesión la de un jugador como Armando sódico que levante le va a tener que pagar religiosamente la totalidad de su ficha esperar a que el jugador se recupere lo antes posible porque es un jugador que va a perder su concurso durante toda la temporada y la posibilidad al menos de haberlo podido ceder o traspasar la plantilla cerrada es el titular que deja hoy la información que les puede contar la Cadena Ser el Levante da por concluida el capítulo de incorporaciones con un asterisco que tiene nombre propio el de Borja Mayoral si el Real Madrid finalmente incorporarse a un jugador de ataque IU le diera la posibilidad a Borja Mayoral de salir que es el deseo que tiene el jugador el de tener minutos en garantizarse ser titular en un equipo durante las próximas treinta y siete jornadas no se lo pueden evidentemente facilitar en el Real Madrid el jugador busca un destino en el que poder acumular minutos competitividad goles por lo tanto el Real Madrid aumento les cierra la puerta a su salida veremos si aquí al XXXI Florentino ficha o no ficha sino ficha con veintitrés jugadores el Levante da por cerrada su plantilla con Oier Olazábal Aitor Fernández ICO que Vegas en portería laterales Coke Andújar y Pedro López en la derecha Toño Luna en la izquierda Chema Robert Pierre Postigo y Cavaco como centrales en la medular duré Muse Beats campaña Ypsilanti la banda derecha en la posición de extremos Simao Moses Jason en la banda izquierda Vardy Rochina y arriba cuatro delanteros Roger Boateng Rafael de Amena ir José Luis Morales qué va a apuntar a jugar muchos minutos de delantero como ya lo hizo el pasado fin de semana en el Villamarín ante el Real Betis Balompié y marcando por partida doble por lo tanto una posición que no es nada desconocida para el comandante que aunque venía jugando en la banda derecha o en la banda izquierda está preparado para jugar muchos minutos como segundo delantero a lo largo de esta temporada veintitrés futbolistas de plantilla con el asterisco de si llega no Borja Mayoral Más Deporte once y media en El Larguero

Voz 6 09:50 ya conoces MR el juego de fútbol al que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten Mister punto Mundo Deportivo punto com