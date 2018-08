Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (23/08/2018)- Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:10 la llamaron a la inmobiliaria le preparé redactaron la Carta la engañaron con buenas palabras firmó

Voz 3 00:18 en la calle hemos luego que ambos los dos tienen una incapacidad que ronda el sesenta y cinco por ciento o la solamente uno o los dos

Voz 2 00:25 no lo sostiene una incapacidad no no no recuerdo exactamente la ardilla rondaba el sesenta por ciento es el que tiene la capacidad más elevada creo recordar ir ella tiene una movilidad buena aunque emocionalmente no está muy bien que están pasando por muchas cosas

Voz 4 00:48 él es el que os sea una persona asistida que en estos momentos está durmiendo en una tienda de campaña efectivamente

Voz 3 00:57 está bien empezar recordando lo que escuchábamos ayer hoy aquí estamos buscando más palabras de gentes interesantes en la Comunitat Valenciana Morales

Voz 1 01:07 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 3 01:11 hola qué tal cómo están empezamos este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana Amara mandando cariño mucho cariño a todo Alicante Castellón Valencia Quique el encina

Voz 5 01:20 hola qué tal muy mañana viernes a poquito para el fin de semana pero sí señor de momento nos queda trocito de hora todavía para llegar

Voz 0301 01:29 así se sí de momento aquí estamos íbamos a contar muchas cosas cosas que están sucediendo que van a pasar por ejemplo esta tarde estamos muy pendientes de una concentración de tener lugar en Alicante para reivindicar los derechos porque todavía quedan muchos derechos pues reivindica o para las limpiadoras de los hoteles los que ya muy conocidas como las las que han un término bastante despectivo pero que ahora se ha convertido en un arma para

Voz 0605 01:57 de batalla para ella usaré vindicación bueno

Voz 0301 01:59 pues hablaremos de cómo se está preparando esta concentración que es lo que todavía queda por reivindicar para las que Luis y también vamos a hablar de algo bastante curioso de una fundación de técnicas de prevención que está trabajando sobre el impacto de la organización de la estructura que pueden tener en las empresas de cómo esto afecta

Voz 0605 02:20 a la salud de los trabajadores si sabremos lo que es una empresa saludable que así a priori parece que son dos palabras que no casan siempre algunos casos casa

Voz 5 02:28 es llegar al impreso un dolor de cabeza pero esto saludable no es saludable

Voz 0301 02:33 que esto no estas empresas saludables nos acercaremos a alguna de las poblaciones de la Comunitat Valenciana que tenemos en alguna parte escondida en algún rincón pero que nos encanta descubrirla y esto nuestra primera hora porque la segunda desde luego vamos a tener muchísimo más pues sí

Voz 0605 02:50 de momento vamos a conocer cómo está el estado de las carreteras de la Comunitat Valenciana

Voz 6 02:55 la red Key ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 0605 03:00 muy buenas tardes Teresa bienvenida

Voz 7 03:03 más tarde después afortunadamente a esta hora en la red viaria de la Comunidad Valenciana tan sólo tenemos una incidencia leve que pedirles precaución porque la A tres a su paso por Siete Aguas hay un vehículo que está averiado y que está ocupando el arcén en sentido a Madrid así que tengan mucha precaución en ese punto en el resto de vías afortunadamente hasta ahora sin incidencias les pedimos mucha precaución Ike recuerden la importancia de mantener la distancia de seguridad con el resto de vehículos más con avisos por lluvias como hay en las tres provincias para hoy

Voz 0605 03:34 muchísimas gracias Teresa

Voz 8 03:37 el Kurti no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente vena conocerlo a la sequía de la provincia de Palencia desde dieciséis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta y uno de agosto consulta condiciones en que a punto com

Voz 9 03:54 quería calidad con siete años de garantía

Voz 3 04:01 doce veinticuatro minutos Julián Jiménez entre tormenta hay tormenta hay alguna que otra tormenta informativa

Voz 1893 04:06 política y en el seno del Gobierno valenciano es que hay mucha tensión hay mucha tensión y es el último capítulo el que hemos vivido en las últimas horas a cuenta de dos asuntos uno pues el anuncio de la creación de una comisaría especializada en violencia machista en la Ciudad de la Justicia de Valencia otro el acuerdo alcanzado ayer por el presidente Pucci la ministra de Hacienda para tratar

Voz 10 04:29 de eh bueno

Voz 1893 04:32 paliar algunas de las necesidades que tiene en materia financiera la Comunitat Valenciana pues la refinanciación de la deuda en concreto de mil millones o el anuncio de la condonación de la deuda del Consorcio Valencia dos mil siete bueno pues estos dos asuntos han generado tensión mayor tensión entre los principales socios los dos socios de gobierno del Gobierno valenciano Partido Socialista y Compromís de hecho esa tensión la ha confirmado en declaraciones a la Cadena SER Mónica Oltra las declaraciones en las que ella reconoció estar molesta molesta porque por ejemplo se enteró se enteró no se el presidentes entre nosotros el el acuerdo el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda no no no le llamó por teléfono pero con la ministra de Hacienda decía no se enteró enteró por otros no por el presidente ha dicho en la Cadena SER Mónica Oltra que que hubiese gustado que el presidente hubiese llamado para decirle que estaba negociando última hora ese acuerdo que cambiaba sensiblemente el voto de la Comunitat Valenciana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es como sabes Elena como saben nuestros oyentes nuestras oyentes fue positivo cuando en julio fue una abstención se se dijo que si ayer a ese techo de gasto propuesto por el Gobierno y molesta también por qué bueno pues ese anuncio de comisaría especializada de alguna manera invade competencias suyas competencias en materia de lucha de violencia machista que son de su Conselleria ella además de Viena solapar un proyecto que tenía precisamente la Conselleria de Mónica Oltra para atender animará a las mujeres que denuncien y hacerlo además en un marco hable no no en el seno de un juzgado no y eso ha molestado y mucho a la a la vicepresidenta ha llegado a hablar de distorsión elementos de distorsión y ha lamentado que no se haya primado la lealtad el diálogo en el seno del Gobierno valenciano una cosa D2 ha dicho bueno como como mínimo tiene que haber comunicación ese es el último capítulo de esta torre cuenta que todo hablabas esta tensión política que se vive en el Gobierno valenciano veremos hasta dónde hasta donde llega veremos hasta dónde estira la cuerda lógicamente hoy están generando reacciones también otras formaciones políticas respecto a ese anuncio el Partido Popular ese anuncio de de acuerdo con el Gobierno de España en algunas asuntos en materia financiera ayer el Partido Popular decía decía que que bueno que el presidente Puche había arrodillado frente al Gobierno de Pedro Sánchez había claudicado era insuficiente Partido Popular hoy el resto de formaciones políticas están pronunciando a esta misma hora precisamente en Les Corts valenciana

Voz 0418 06:54 es

Voz 1893 06:55 por lo demás en materia de de sucesos decide deciros contaros que la policía está investigando lo cuenta hoy el diario Levante la muerte por asfixia de una anciana de no deben ochenta y dos años pero en el ochenta y dos años en su piso de la avenida de Baleares de Valencia el cadáver fue encontrado el lunes no presentaba signos externos de violencia el inmueble casa no estaba forzada aporta aparentemente no faltaba nada de valor pero la autopsia ha hallado indicios de muerte violenta en concreto de asfixia entonces están investigando exactamente qué pudo pasar quién podría haber pues la autoría quién podría estar detrás de este de este asesinato este homicidio de esta anciana de ochenta y dos años

Voz 11 07:35 y la española que se casó pues hace pocos meses con el hombre asesinado este este lunes en en Alicante camionero de Guardamar asesinada a manos de de su mujer hay el hombre que

Voz 1893 07:48 presuntamente la cuidaba hay que también fue el autor material de esas a cuchilladas en concreto le clavó varias veces un destornillador pues han pasado hoy a disposición judicial después de estar retenidos varios días en los calabozos de Alicante y fíjate Elena al llegar a al Juzgado de Alicante al juzgado el Palacio de Justicia de Benalúa la detenida ha afirmado fíjate que no podía andar por sus propios medios que no podía salir del coche policial recordemos que fue sorprendida de pie aunque habitualmente utilizaba una silla de ruedas bueno pues los agentes se han visto obligados delante de los medios de comunicación a llevarla en brazos hasta los calabozos de las dependencias judiciales para esperar tomar declaración ante el juez no muy curioso no es esa titulan hoy está está bastante

Voz 0605 08:32 según las circunstancias especiales recordaros que que fue

Voz 1893 08:34 interrogados en la comisaría de la Policía Nacional de Alicante se acogieron a su derecho a no prestar declaración estaremos muy pendiente de qué es lo que decide el juez si al final ordena el ingreso en prisión o los deja en libertad con cargos

Voz 10 08:47 y por último contaras qué

Voz 1893 08:49 a la legionela ha vuelto a hacer acto de presión

Voz 0301 08:52 ya esta semana hablábamos de un unos casos en concreto sí

Voz 1893 08:54 en la cárcel de Picassent aparecido en Vila real y al final la Conselleria de Sanidad ha determinado que se trata de un brote porque son tres casos no se conoce más información el fallecido uno de los fallecidos de estos tres contagiados pues parece ser que se contagio fuera de la Comunitat

Voz 1074 09:10 incluso se especula con que fuese fuera de España no

Voz 1893 09:12 en relación entre entre ambos casos y porque trabajan además las personas afectadas en lugares distintos en cualquier caso recordar que ha activado el Plan de Prevención en el caso del Ayuntamiento de Villarreal no se Aldea se han apagado las fuentes ese está investigando Sanidad está investigando exactamente dónde está el origen de de de estos casos Si es que además estuviesen relacionados que parece ser que no

Voz 0605 09:35 pues muchísimas gracias estaremos muy atentos a todo lo que contéis a partir de las dos de la tarde esperamos Elena muchas gracias hasta luego deportes pues claro

Voz 4 09:55 José Manuel Alemán bienvenido muy buenas cuéntanos hoy

Voz 1074 09:58 estaremos pendientes como vamos a estar hasta que se cierre el mercado de fichajes el día treinta y uno de todo el movimiento que se puedan producir tanto en el Valencia en el Levante en el Villarreal Un Villarreal que por ejemplo ayer presentaba a Vaca volvía a contar con el delantero pero ya teniendo la posibilidad de desde del inicio de la temporada que no fuera solamente en forma de una cesión sino volverá con seguir el fichaje uno de los fichajes estrellas para el conjunto villarrealense pendientes en el Levante de como se toda la plantilla que a efectos de la dirección deportiva del entrenador con los veintitrés futbolistas que tiene ahora mismo prácticamente por cerrada la la plantilla a una semana vista para el cierre de mercado dejan una puerta abierta a la incorporación de un delantero delantero que tiene nombre propio es Borja Mayoral delantero del Real Madrid pero para que el Real Madrid deje salir a Borja Mayoral hacia algún destino y en este caso el de Orriols tendría que firmar algún jugador arriba ya contamos ayer lo contamos en la Cadena Ser en Hora Veinticinco el pasado martes el Real Madrid había desestimado el fichaje de Rodrigo Moreno el delantero del del Valencia porque en principio la aparente normalidad tranquilidad que le el Real Madrid a la situación de su plantilla es que con Benzema con Bale con Isco con todos los jugadores que tiene el ataque con la presencia de Borja Mayoral no va a fichar parece un poco sorprendente que el Real Madrid es de la salida Cristiano Ronaldo no se haya reforzado en esa demarcación y consideré que incluso con las habilidades Raúl de Tomás cedido al Rayo Vallecano pues con Borja Mayoral Benzema Bale tenga suficiente material además de todos los medias puntas muy buenos que tiene el Real Madrid para no reforzarse por eso está pendiente hasta ultimísima hora el Levante de ese último movimiento que puede hacer el Real Madrid de incorpora o no a un delantero y en ese sentido podría tener más oportunidades de que finalmente se optase por la salida de Mayoral hacia un destino como el Levante Unión Deportiva allí en el Valencia el nombre propio como sin duda en viene siendo durante todo el mercado estival más en este cierre es el de Gonçalo Guedes el Valencia también da prácticamente por cerrada su plantilla a efectos de lo que faltaría por incorporar un jugador de ataque banda izquierda un extremo zurdo que después de la llegada de ser Sheffi pues en la camiseta el dorsal Inés eso se le tiene reservado el el dorsal la camiseta número siete a Gonçalo Guedes por si finamente pudiera llegar a un acuerdo Peter Lim directamente con el presidente del Paris Saint Germaine porque es una situación que debe desbloquear el señor menos jugador no quiere jugar en el Paris san Germain sólo quiere jugar en el Valencia allí prácticamente esta como

Voz 12 12:31 no descartado ha apartado incluso

Voz 1074 12:34 lo de la actualidad en el día a día de la actividad de su equipo veremos en estos siete últimos días cómo se llega a un acuerdo para tratar de que Gonçalo Guedes vista al menos por una temporada más la camiseta del Valencia

Voz 0605 12:45 veremos muchísimas alemana hasta luego

Voz 1 12:53 hoy por hoy Comunitat Valenciana volvemos en un momento

Voz 13 13:02 hola me llamo Myriam Íñigo buscan emocionar

Voz 14 13:06 me llamo José Mi voz busque sorprender me llamo al busca su voz buscaba seducir

Voz 4 13:16 me llamo Ana IMI voz busca ilusionar

Voz 15 13:21 estas voces no te engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Thein La Ser credibilidad fiabilidad y eficacia para tus anuncios

Voz 16 13:42 por cierto me llamó Jorge

Voz 9 13:48 oyente de la SER escucha esto

Voz 17 13:51 la estación ratio discurso ahora a J I de misiones Radio Barcelona

Voz 18 13:59 con esta cruz empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil acotar que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera advirtió pero igual

Voz 17 14:11 hombre la extracción ratio discurso ahora Kutxa mira J A I ha visto de emisiones J la extracción es J ratio dispuso ahora a eh a uno Barcelona La estación J I A J Radio veces pero da igual joer en los inicios de la radio y hago pero no lo hizo la primera adiós a Barcelona

Voz 4 14:39 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustar

Voz 17 14:44 no uno J

Voz 4 14:47 a falta de emisiones Radio J

Voz 19 15:04 que haya tanta basura es una locura pero que nadie no se encanta

Voz 4 15:10 que la basura aflore quede expuesta en la calle a la del día

Voz 19 15:14 sólo una suerte si mañana

Voz 4 15:19 que alguien que los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor donde viven y muerde

Voz 19 15:30 la rata

Voz 15 15:37 hora veinticinco comprometidos de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias con cadenas

Voz 1 16:04 hoy por hoy Comunitat Valenciana ya estamos de vuelta

Voz 0605 16:10 en plena temporada estival cuando los hoteles están repletos de personas disfrutando pasando sus vacaciones nosotros en Hoy por hoy Comunitat Valenciana queremos acordarnos de las mujeres que trabajan en estos hoteles las que Elise

Voz 1 16:24 Eva

Voz 21 16:25 tras o unos que no aprieten cuando que sus papás de los pies descalzos y empujando uno nuevo

Voz 22 16:42 es el nombre que parece referirse a una princesa o la actriz residen en realidad oculta el nombre de la mujer que limpia que limpian las habitaciones

Voz 17 16:54 estamos realmente muy preocupadas con la actual situación que esta que estamos viviendo debido a la externalización de las empresas la mayoría de los hoteles esta externalización está llevando a una situación Jaume extremo demasiado problemático para el personal que está trabajando el departamento de esto da lugar a un estrés a una situación tan crítica con respecto al trabajo y que la mayor parte de estas mujeres terminan fatal de de salud teniendo todos los días que me educarse para poder soportar no sólo la presión y el estrés sino también la dureza de ese tramo

Voz 4 17:39 a qué está jugando

Voz 1 17:46 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0605 17:52 Yolanda García es portavoz de la asociación que Elise de Benidorm bienvenida Yolanda Díaz hola para esta tarde tenéis prevista una concentración a partir de las siete de la tarde en Benidorm lleváis a muchos meses luchando por vuestros derechos laborales cuáles son las principales reivindicaciones que vais a poner en funcionamiento esta tarde

Voz 23 18:11 bueno pues esta tarde precisamente vamos a poner vamos a señala unos uno de los sectores que Benidorm no cumplen los convenios de hostelería eh que además hacen fraude a la Seguridad Social sano cotizando las horas que realmente se trabaja no vamos a señalar que no sólo los hoteles que centralizan incumplen incumplen los derechos incluso los hoteles que te contratan directamente que supuestamente tienen que eh cumplir con los con los convenios que medía tampoco lo están haciendo entonces vamos a señalar que nos libramos dos días que corresponde por convenio con la consecuencia de que tenemos un cansancio crónico que no podemos pillar eh eh que se falsean incluso los registros de jornada porque la ley obliga a que a que los dos contratos a tiempo parcial haya un registro de jornada de entrada salida bueno pues esos registros de jornada la mayoría de las veces falsea diciendo que salimos aún ahora cuando realmente salud Motos después íbamos sobre todo a denunciada sobre la carga de trabajo sea una ciudad como Benidorm que son hoteles de playa familiares donde llevamos un promedio de veinticinco veintiséis habitaciones la mayoría de ellas en la época estival de ahora que viene muchas familias con cuatro camas en la habitación

Voz 0605 19:31 a contabilizar a veces

Voz 23 19:34 noventa acá Mazen seis obras una persona sólo eso sí asumible ETA esos eso incumple la ley de prevención de riesgos laborales afín al esos lo que hace que enfermeros que nuestra selección es derivadas de esta carga de trabajo y que no son unos sean reconocidas como tal no

Voz 0605 19:50 lleváis a un montón de meses reivindicando y a mí me llama la atención a pesar de la presencia que tenéis en medios de comunicación que parece que no se soluciona

Voz 23 19:58 eso es lo que nosotras seguimos saliendo a la calle por eso seguimos a protestando no porque a pesar de que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que iba a aumentar el número de inspectores para que se controlada pero estos fraudes estos abusos nosotras seguimos viendo que no hay solución seguimos siendo la misma de trabajo incluso fijaros con un estudio que ha hecho el valenciano de Saturno trabajo en toda la Comunidad Valenciana durante todo este invierno llegó a la conclusión de las camareras de pisos de la eh sufrimos alguna dolencia deriva mucho trabajo en que profesión Se dice que el sesenta y seis por cien de sus de sus trabajadores les ocurre esto y sin embargo luego se hacen se lo que se dice que es recomendaciones de buena práctica no necesitamos el recomendación algunas fáctica necesitamos que se aplique la ley necesitamos que expectación se agilice que todas estas cosas las actividades profesionales se reconozcan es verdad que no vemos avances de momento

Voz 0605 21:00 Yolanda García García portavoz de la Asociación de que él es de Benidorm estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta tarde en esta ciudad y en toda la Comunitat Valenciana que tengáis como mínimo suerte porque desde luego la necesitáis si tenéis desde luego todo el apoyo de la Cadena Ser en toda la Comunitat Valenciana ánimo que al final lo conseguiremos muchas gracias ya hablar de precariedad laboral nos lleva ahora a comprobar cómo ya hay empresas en la Comunitat Valenciana organizadas pensando en la salud de sus trabajadores y atención porque yo creo que les va a llamar la atención les va a sorprender saber que además estas empresas suelen ser incluso más rentables si ponemos en la misma frase las palabras empresa saludable es más que probable que muchos de ustedes piensan venga ya eso no es posible bueno pues asilo lo recibimos en Hoy por hoy a Carmen Soler que forma parte de la Fundación oficina técnica de prevención y además es patrono de la Fundación Hospital optimista muy buenas Carmen Bienvenida muy buenas Selena a puntito a puntito de que muchos de nuestros oyentes vuelvan a sus puestos de trabajo el mes de agosto suele ser como una especie de oasis en los trabajos en los colegios en el día a día en la cotidianidad ahí a finales de agosto empiezan muchas personas a sufrir ese síndrome hay tengo que volver no solamente enfrentarse a levantarse por la mañana temprano hoy estar activo y volver al trabajo sin enfrentarse a otras cuestiones que son muchísimo más difíciles de controlar y de que uno sepa aceptar en sí mismo verdad todo aquello que tiene que ver probablemente más con lo emocional que con el horario cotidiano esto es así Elena pero es así porque los encontró

Voz 0418 22:35 vamos con entornos muy tóxicos fíjate que el año pasado el publicaba un estudio donde se decía que el treinta y siete por ciento de la causa de los accidentes eran factores organizativos esto quiere decir que tenemos todavía empresas que nos enferman en el lado opuesto tenemos empresas que nos iluminan empresas que nos motivan y empresas que son saludables por tanto no es una utopía es un hecho ya eh

Voz 0605 23:00 me parece vamos a empezar definiendo de una forma sencilla eh porque no se entienda todo el mundo en sus casas o muchos de ellos en la playa o la piscina quiero pensar en ello qué es exactamente una empresa saludable como unimos esas dos palabras

Voz 0418 23:11 pues hagamos ese símil que tú mismo hacías y imaginemos que volvemos al trabajo como si volviéramos al cole con la misma ilusión con el mismo entusiasmo con la misma ganas de ver a nuestros profes que serían nuestras empresarios o de ver a nuestros compañeros que serían los colegas de del cole no una empresa saludable es una es una empresa que en su valor estratégico está la salud está al bienestar y eso quiere decir que hace esfuerzos sistemáticos planificados hiperactivos por conseguir salud laboral pero también salud financiera no estamos en las empresas super happy estamos en empresas que ese bienestar se traducen resultados organización males fíjate Elena la investigación aplicada llevamos ya muchos años analizando qué son y cómo son las organizaciones saludables sabemos que son organizaciones con personas resultados positivos

Voz 0605 24:08 es decir diciéndolo de una forma más sencillo más clara o más o más llana el tener una una empresa organización saludable puede ahorrar costes de toro lo van a los empresarios que no estén escuchando lo van a entender rápidamente no

Voz 0418 24:21 no sólo puedo ahorrar costes sino que además atrae el talento nosotros en las organizaciones con las que estamos trabajando nos encontramos con consiste más que en sólo cinco años cuando tú sacabas una oferta de empleo tenías trecientos candidaturas en este momento sean tienen mil quinientas candidaturas para ir a trabajar allí esto qué quiere decir el momento donde todos estamos intentando atraer talento de nuevo las mejores los mejores profesionales quieren trabajar en entornos saludables clave estas organizaciones tienen una mayor producción icono Mallorca ese empeño y un mayor compromiso tenemos reiteradamente la investigación no está dando estos datos son organizaciones donde existen climas de confianza esto al final nos lleva a tener conductas mucho más creativas mucho más innovadoras mucho más comprometidas que obviamente se va a traducir en la organización y además hay organizaciones colibrí que están gestionando ese cambio pequeñas organizaciones en esta Comunidad Valenciana que es están convirtiendo no sólo en referente a nivel de Comunidad a nivel nacional sino a nivel internacional

Voz 0605 25:31 pues no es un ejemplo de empresas de comunidad de Comunitat Valenciana que estén realizando ese tipo de transformación

Voz 0418 25:37 pues mira por ejemplo te puedo hablar de laboratorios quinto que está en Kos en un pueblecito de Alicante ellos apostaron por esa Gestió un humanista de las personas en este momento dices cómo se traduce esto en el bienestar bueno pues tienen cero accidentes tienen un índice de felicidad trabajo de las personas que forman parte de su equipo de noventa y ocho por ciento

Voz 0605 25:59 imagino que hay menos absentismo no el tiempo

Voz 0418 26:01 por cien de sus trabajadores dicen que quieren permanecer en esa organización diariamente lo llegan miles de currículum porque quieren formar parte de ese equipo ingente que se fue vuelto por tanto dejamos fluir del talento otra de las organizaciones que yo creo que puede ser relevante comentar es el caso de Vigón Vigón es una organización que ya no sólo vende catéteres es una organización que contagia sonrisas a través de Fundación Hospital optimista en los hospitales ellos me contaban en el dos mil diez cuando empieza la crisis su mercado el mercado sanitario las ventas habían bajado un veinticinco por ciento este modelo el modelo de gestión humanista les ha llevado tener un veinticinco por ciento más de facturación que su modelo de gestión se esté dando en este momento en congresos internacionales como un modelo de gestión no sólo saludable sino también sostenible y solidario

Voz 0605 27:00 Carmen entonces por lo que estás diciendo voy yo creo que esto es fan

Voz 0418 27:03 el de deducir por todos los que nos están escuchando

Voz 0605 27:06 aquellos que dirigen las empresas no solamente tienen que tener un buen currículum y una buena formación y bueno todas pesa ese esa jerarquía de de cargos que han asumido a lo largo de su vida sino que además los valores que tengan esas personas van a impactar directamente en cómo van a trabajar sus trabajadores incoa funcionales armonizar

Voz 0418 27:22 el totalmente fíjate cuando hablábamos de cómo conseguir la felicidad selva nos dice que hay tres vías para conseguir la felicidad una vida placentera como decíamos que genera emociones positivas una vida comprometida esto es al final el poner nuestras fortalezas al servicio del trabajo es decir conseguir trabajadores más comprometidos estar en estado en esta estadios de Flow de que el trabajo nos parece que estamos huyendo en él pero también una vida significativa y esto es una vida con propósito propósito que nos da la vida y el trabajo esto es lo que realmente más genera bienestar la lo que a mi me gusta decir bien ser fíjate Elena que estoy hablando te de empresas valencianas

Voz 0605 28:08 sí sí que tenemos aquí en la dictó vamos que no tenemos que ir a

Voz 0418 28:11 la Silicon Valley no para hablar de esto no no porque además de estas empresas saludables siempre dicen Google San Google no perdona un modelo de empresa saludable yo digo siempre que hay tantos modelos como organizaciones y que cada organización tiene que adaptar el modelo que necesita hay muchas veces llegamos desde Salud otras llegamos desde prácticas de conciliación con modelos de conciliación otras llegamos desde prácticas de ERC pero lo bueno es que lleguemos desde donde lleguemos ahí tienes un ejemplo con el manual de diez casos de éxito de organizaciones saludables hemos de desde donde hemos se generan espirales Bale tu osas y una vez que entras se retroalimenta todas esas acciones hacia ese bienestar de la organización y de las personas que formamos parte de la organización

Voz 0605 28:59 desde la crisis habéis imagino que hecho investigaciones que tendrá consecuencias cuantitativas y cualitativas de cómo están los trabajadores actualmente todo lo que ha ocurrido en muchas empresas de este país después de la crisis yo estoy convencida de que ha impactado en la parte más emocional y psicológica de los trabajo por es que al final se traduce en tu parte física clarísimamente no el estrés el dominio del estrés la tristeza la ansiedad bueno puesto todas esas características de la crisis los despidos las externalizaciones de departamento Pinto todo ese barullo dentro de las empresas habrá tenido consecuencias claramente

Voz 0418 29:39 era nosotros trabajamos en la prevención de riesgos laborales y desafortunadamente lo que más nos lleva a eso esto son esas situaciones de acoso esas situaciones de carga de trabajo donde los trabajadores se convierten en polivalentes y al final esa sobrecarga lleva a enfermar les esto es lo más habitual pero fíjate nosotros en la crisis lo que decidimos fue empezar a trabajar sobre lo opuesto cómo poder generar organizaciones saludables sostenibles insolidarias y eso nos llevó precisamente a llevar a la práctica con el conocimiento la investigación para transformar las organizaciones seguimos teniendo organizaciones donde las personas enfermas y además tienen malos resultados organización anales pero afortunadamente también la investigación os ha demostrado cómo es una organización saludable e cómo evaluar Lass y cómo intervenir para conseguir las organizaciones sean más saludables con personas positivas y resultados positivos e insisto también tenemos muchos líderes que han sufrido el efectos han huy lo sobre todos los mandos intermedios y que han tenido que tomar decisiones durante la crisis que no querían tomar y que también esto les ha costado un desgaste personal y emocional bueno podemos trabajar al puesto por supuesto que podemos trabajar estamos trabajando con resultados

Voz 0605 31:00 a uno de los grandes caballos de batalla de este país yo creo que es la obsesión por el presente

Voz 0418 31:04 mismo

Voz 12 31:06 y eso va ligado totalmente al mundo de de la conciliación no él estar

Voz 0605 31:11 muchas horas aunque sea de forma improductiva ahí de forma prácticamente inútil en sentados en nuestra mesa o delante de nuestro ordenador sigue siendo una valoración por nuestros nuestros jefes cuándo acabará ese mundo absurdo

Voz 0418 31:24 pues yo creo que acabará cuando los líderes se den cuenta que conciliar y no es una opción es una necesidad haya yo siempre digo cuando inventamos modelos de gestión de conciliación siempre digo que realmente una empresa concilia cuando el jefe concilia porque si no es muy difícil claro si te están convocando reuniones fuera de horas si te están mandando me fuera de horas que tú puedas conciliar por tanto la organización que verdaderamente concilia esa aquella organización donde líder conciliar y fíjate voy otra vez a los resultados tenemos afortunadamente mucha muestra de evaluación de riesgos psicosociales y una de las prácticas que sabemos que más incide en el bienestar en el desempeño en el compromiso es la conciliación breve publicaremos esto estos resultados porque utilicemos el método de evaluación que que utilicemos sanos que la práctica de conciliación está impactando en el bienestar está impactando en el desempeño está impactando los resultados organización Ales

Voz 0605 32:32 Carmen Soler nos quedan poquitos días para llegar a septiembre para esa vuelta al cole Yesa vuelta al trabajo espero de todo corazón que hayan muchas personas responsables no solamente empresarios y dueños de empresas sino responsables jefes intermedios que al final tienen en su en sus manos una capacidad organizativa como tú muy bien decías bueno que también poco sus mentes que las sabrán que decidan que la parte humana es lo que nos caracteriza y lo que nos hace realmente personales y llevarlas empresas como como deberíamos no para que para obtener como tú decías también un buen rendimiento rendimiento incluso económico no está arañado una cosa con la otra y cada vez más queremos que casen las palabras empresa saluda

Voz 25 33:12 así que muchísimas gracias esperemos que lo consigamos dentro de poco muchas gracias

Voz 0418 33:15 no me muchísimas gracias por eso

Voz 4 33:28 perder

Voz 26 34:02 Matthei de crudo del ateísmo con una décima Day de

Voz 4 34:19 aquí estocada Comunitat Valenciana

Voz 20 34:59 cabe

Voz 28 35:06 te gusta la buena entonces con la buena porque

Voz 29 35:15 la calle

Voz 18 35:24 que que te acompañan las veinticuatro horas del día a darte información ir regocijo disculpe caballero este lenguaje ya se emplea ya hemos emplear el lenguaje ya queda como un pelín antiguo jardín antiguo pelín antiguo no sé que es están perdiendo valor nombre no no no no no no no simplemente que los valores han cambiado

Voz 17 35:48 no

Voz 18 35:49 qué pena me da pena me da la Cadena Ser nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 4 35:56 me duele España nuevos valores y te duele la cadena el verano pasado Susana

Voz 30 36:05 tienes ni apoyo y el del conjunto del socialismo español para ganar las elecciones en dos mil diecinueve aquí en Andalucía en todos y cada uno de los

Voz 4 36:13 cuando lo único que pido como secretaria general de los socialistas aquí presidenta de Andalucía que nunca me hagas elegir entre la lealtad porque soy la presenta

Voz 31 36:26 este verano escucha ahora veinticinco por lo que pueda pasar momento del relevo aquí

Voz 18 36:31 la Ventana cubrió comienzo XXV son las ocho

Voz 6 36:33 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la site en Canarias con Pedro Blanco síguenos también en Hora Veinticinco punto Cadena Ser

Voz 4 36:44 no noche

Voz 32 36:48 fuerte de comprendido entre la puesta del sol el amanecer estado atmosférico que hay durante la noche tramo horario en el que nos escuchamos en Hablar por hablar

Voz 33 37:00 hablar por hablar

Voz 4 37:02 con Adriana Mourelos Cadena Ser

Voz 15 37:13 escuchas la radio en tu móvil tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor Resino

Voz 6 37:23 Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tira de mando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu TDT

Voz 0301 37:35 escucha disfruta

Voz 1 37:40 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos SER Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0605 38:02 doce cincuenta y ocho minutos se nuestro dedo Se para hoy en el mapa de la Comunitat Valenciana en Beni lleva a una pequeña población que no llega a los ochocientos habitantes bueno está en la provincia de Alicante exactamente en la comarca del condado de Cocentaina hay una leyenda local que dice que el nombre del pueblo podría significar algo así como hijos del lobo cuentan que cuando los almorzó vides invadieron la Península Ibérica surgieron grupos de gentes que lucharon muy valientemente contra los invasores vamos que luchaban como lobos podemos visitar en esta pequeña población un montón de cosas la verdad a la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Benin yoga del siglo XVII el Palacio de los Condes de Revilla fije do del siglo XVIII no retablos de cerámica espectaculares también

Voz 18 38:55 el siglo XVIII el Molí de ahí el papel del siglo XIX lo encontramos en la Comunitat Valenciana

Voz 35 39:46 hoy por hoy Comunitat Valenciana L