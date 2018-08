Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (23/08/2018)- Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 hoy

Voz 2 00:03 bueno hoy mi sueño es ser feliz

Voz 3 00:07 el sueño de un día de verano indio día a día no no son totalmente algún día sueños no son vida Sete

Voz 4 00:31 no

Voz 3 00:31 gran pero sin prisa aprenderán valora los buenos momento son solamente que abren enterado

Voz 5 00:45 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0187 00:50 hoy por hoy que que la encina seguimos soñando con hacer radio con estar aquí acompañando a todos nuestros oyentes en toda la Comunitat Valenciana hay buscando minutos Inter

Voz 6 00:58 esos de radio esto es lo que más nos gusta sí la verdad es que sino tener más que reconocer somos un poco adictos Radio adictos después de adhesiones

Voz 0683 01:06 no sé si más son menos sanas pero en cualquier caso las adicciones yo creo que nunca son buenas eso no lo tenían los especialistas vamos habla de unas de ellas de la adicción al sexo especialmente en el Tíber sexo y especialmente entre los más jóvenes sacaban hemos hablado un ex un experto como es Jesús Castro pero después seguiremos con más cosas al haremos de la mediación como hacemos habitualmente también Comunitat Valenciana is seguiremos con los más pequeños en este caso dejando que entre en ese sitio normalmente está prohibido que es la cocina pues a que en ese programa no está prohibido nada entrarán en nuestra cocina para prepararnos el plato de hoy ya Tomás

Voz 7 01:44 a ella tengo claro dónde

Voz 0683 01:47 me gustaría estar en este día

Voz 8 01:49 estás soñando despierto ya sí

Voz 7 01:54 te das que no no digo una copita de vino

Voz 6 02:00 sí sí para acompañar el viaje que que os propongo estás la pista de hoy podríamos afín lista de hoy sí

Voz 0187 02:07 bueno me parece bien me parece bien que imagino mucho con una copa de vino pero bien

Voz 8 02:10 pues con el embutido ahí no te gusta el bólido

Voz 0187 02:13 ahí te imaginó más dice y desde luego yo me imagino más en esta ocasión me iré contigo muchas gracias

Voz 6 02:20 hasta ahora unas siete minutos

Voz 0187 02:22 es la segunda hora de este Hoy por hoy en toda la Comunitat Valenciana primero Nos alegramos de recibir a un investigador con talento en la Comunitat Valenciana después también nos vamos a preocupar porque vamos a hablar de adicciones a entornos digitales en general pero sobre todo los que afectan a los más jóvenes Jesús Castro bienvenido

Voz 9 02:40 hola buenos días Elena Jesús así

Voz 0187 02:42 luego es de Sagunto es decir que es un poco nuestro por no decir bastante nuestro ha ganado el premio al mejor investigador joven en los premios anuales de una conocida entidad bancaria Jesús ha hecho una tesis sobre la adicción al sexo y al cibersexo una tesis es un pagaré lo entienda nuestros oyentes es como un libro grande en el que se explican muchísimas cosas habrás sacado de ahí un montón de conclusiones pero para ti cuál es la más llamativa o la más explicativa de toda la investigación que habéis hecho

Voz 9 03:12 bueno en primer lugar gracias por por darme la oportunidad estar explicando un trabajo que nosotros hemos revisado hemos revisado en esta Comunitat entonces precisamente tener este este espacio para poder darle difusión es una gran oportunidad una de nuestras grandes conclusiones al final uno de nuestros intereses con esta investigación era saber o dar respuesta a una cuestión que hasta el momento en nuestra Comunitat en nuestro país en general no se habían y preocupado por responde que sería cuál es la prevalencia de jóvenes con adicción al sexo imagen concreto con adicción al cibersexo entonces eh estará gran pregunta cuál sería gran respuesta a través de de que los instrumentos que nosotros hemos aplicado lo que hemos podido contrastar es que en torno al entre el tres por ciento el seis por ciento de los jóvenes que evaluamos tenían síntomas que sugerían la posibilidad de que pudiesen tener una adicción al sexo vivo la posibilidad porque porque como como es importante saber para diagnosticar una adicción como habéis comentado antes no sólo se trata Se trata un poco de de aplicar cuestionarios hay que conocer a la persona hay que ver lo que hay detrás y entonces conocer todo su contexto para poder diagnosticar entonces esto serían es importante saberlo cifras aproximativas pero que suelen reflejar bastante bien la realidad que hay detrás

Voz 0187 04:31 Jesús en en los últimos tiempos hemos oído en muchísimas ocasiones sobre todos los medios de comunicación a partir de que hay famosos que han declarado que han dicho que son adictos al sexo de hemos oído en muchas ocasiones pero probablemente desde el punto de vista científico el estudioso el de un psicólogo no sabemos exactamente qué es ser adicto al sexo o al cibersexo

Voz 9 04:50 sí yo creo que esta es una de las grandes preguntas porque lamentablemente cuando unas veces vemos noticias sobre actores que se declaran ahí

Voz 0187 04:57 sí aquí

Voz 9 04:58 la digamos que el mensaje que transmiten suele ser extremadamente ajustado entonces y de hecho suele ser la de la gran pregunta cuál es cuáles son los signos los síntomas que te dicen que pues estar sufriendo o no una adicción al sexo una hicieran cibersexo digamos que a la hora de terminarlo hay tres grandes criterios las personas con una adicción al sexo son personas que están obsesionadas con el sexo vale pero no a nivel de obsesión de de un deseo sexual normal son personas están continuamente fantaseando con sexo tratando de mantener relaciones sexuales de acuerdo hay una inversión exagerada de tiempo y esfuerzo en buscar la actividad sexual la actividad sexual que como luego hablaremos puede ser presencial una actividad sexual física con una pareja o buscando nuevas parejas masturbación o puede ser una una una agresión sexual a través de lo que hoy conocemos como cibersexo es decir acceso a pornografía chats sexuales etcétera entonces el primer criterio sería esta obsesión cuál sería el siguiente porque hay muchas personas que piensa mucho sexo para nada tiene ningún problema yo estoy importantes notificarlo porque otro de los criterios importante sería la falta de control cuando tú piensas mucho en sexo piensas mucho en masturbarse tienes mucho es el sexual pero lo puedes controlar tu no tienes ningún problema

Voz 0187 06:17 vale

Voz 9 06:19 todo de todo ese deseo tú te sientes incapaz no sólo te sientes eres incapaz de controlar cuándo empezar la actividad sexual cuando César pierdes la noción del tiempo mientras estás por ejemplo viendo las pornográficas tú esto sería el indicios y Lobo el tercer y último criterio que sería esencial y que nunca podemos perder de vista el criterio de interferencia te está bueno te está provocando problemas sitúe es soltero tienes veinte años mantienen relaciones sexuales con múltiples parejas y eso no supone ningún problema por qué deberíamos diagnosticar una adicción pero si en ese mismo contexto te está suponiendo problemas porque no está rindiendo ni a nivel académico ni laboral porque estás teniendo problemas de pareja dulces ya hablaríamos de un adicción al sexo pero es importante tener en cuenta todos estos criterios globales para no sobre patologías SAR que es un poco el miedo queda cuando se lanzan en la televisión o los medios de comunicación mensajes como tal actor es adicto al sexo porque lo es

Voz 0187 07:23 el estudio también dice que ha habido un aumento del consumo de cibersexo en todo el país en toda España en los últimos años además de una forma considerable y en todas las edades es todo te evidentemente tendrá una explicación psicológica pero también una sociológica no

Voz 9 07:37 exacto la la la primera la primera explicaciones a nivel de accesibilidad la cuanto más dispositivos tengamos para acceder a ese contenido pornográfico más aumentada la prevalencia y esto es algo que se ve muy fácilmente cuando se compara con otros países se ve que hay una relación lineal entre el nivel de desarrollo tecnológico él consumo de este tipo de de de contenidos de contenidos pornográficos on line y luego también hay una explicación por supuesto psicológica sobre todo de las fantasías sexuales sabes estamos como sociedad más abiertos hacia el sexo y entonces cada vez lo queremos disfrutar en sus múltiples formas y hacerlo a través del cibersexo a través del consumo de pornografía es otra forma adicional desafiar esa ese impulso sexual una forma como cualquier otra

Voz 0187 08:25 cibersexo no tiene por qué ser negativo

Voz 9 08:28 exacto eso es muy importante el hecho como cualquier otra fantasía sexual en un principio no es que no sea negativo es que puede ser positivo pueda ayudarte en tu desarrollo sexual siempre y cuando se consume de forma se consuma de forma moderada y luego otra cosa que esto es muy importante y es un mensaje que quizás se debería lanzar más en los entornos sobre todo cuando hablamos de jóvenes y adolescentes lo que Semenya pornografía es ficción como en una película

Voz 0187 08:56 lo que

Voz 9 08:56 porque ser Nati negativo el consumo de pornografía cuando perdemos el contexto y creemos que lo que se hace en la pornografía es lo que sucede en el contexto de relaciones habituales entonces también tenemos otro problema

Voz 0187 09:08 claro entonces ahí habría que complementar con educación sexual real no porque sino no

Voz 9 09:12 sí exacto de hecho en los países los ricos cada vez más la pornografía se está introduciendo como un método más de de educación sexual y es importante y y bueno en nuestro país tenemos una educación sexual yo esto es importante que todos lo sepan muy deficitaria entonces a mayor déficit de educación sexual ni ni más serán los problemas que surjan derivados de de actividades que en principio no tienen por qué serlo como el consumo de pornografía

Voz 0187 09:38 también me preocupa que el consumo de pornografía bueno

Voz 10 09:42 mi muy más acelerada y con en fin

Voz 0187 09:45 en muchas muchas horas mucho tiempo en personas muy jóvenes como decíamos puede ser la base de su educación y hay que pensar también que la mayoría por no decir toda la pornografía practicamente que está en el mercado está pensada para hombres

Voz 9 09:59 exacto estaríamos perjudicando

Voz 0187 10:01 y en segundo plano las mujeres

Voz 9 10:04 exacto sí sí de hecho es la doble victimización de la que verás que muchas veces se habla cuando no hay una buena educación sexual los menores lógicamente recurren a sus propios medios para encontrar esa educación sexual que es lo que todos tienen más a mano habló a un clic de distancia no es más la pornografía cuando tú tomas la pornografía como único elemento de educación sexual tenemos un problema por qué qué tipo de prácticas sexuales es se ven en las películas pornográficas prácticas donde la mujer queda en un segundo plano donde el disfrute sexual de la mujer queda sometido o queda en un segundo plano y en comparación con el disfrute masculino entonces ahí tenemos esa doble victimización hacia hacia género el ese contexto afortunadamente cada vez son más las directoras de cine designe de cine X vecina pornográfico que están intentando también tomo el relevo para para para digamos paliar ese déficit de contenidos no gráficos hacia mujeres pero es todavía muy deficitario por eso es importante que que todo esto es acompaña de una buena educación sexual porque una buena educación sexual da a los adolescentes al jóvenes y también los adultos nos equivoquemos

Voz 0187 11:16 críticamente

Voz 9 11:17 también voy a partir de ahí disfrutarlo como elemento de fantasía de crecimiento pero no tomarlo como realidad

Voz 0187 11:22 Jesús avisa estudiado durante varios años eh a jóvenes de entre dieciocho y veintiséis años quizá empezasteis un poco antes de la explosión explosión total de las redes sociales que ahora son omnipresentes sobre todo en la gente joven de una forma continuada

Voz 9 11:35 sí exacto nosotros comenzamos nuestras investigaciones en este tema y ella hace diez años y eso nos ha dado la increíble oportunidad de ver cómo se ha ido desarrollando

Voz 0187 11:46 claro nuestro propio país

Voz 9 11:48 es es en primer lugar lo que hemos visto es un crecimiento exponencial del consumo además en todas las cotas deberá hemos hecho recientemente también unas investigaciones en personas por ejemplo mayores de sesenta y cinco años los hombres lo que hemos visto es que aproximadamente casi la mayoría en torno al noventa y cinco por ciento de los hombres mayores de sesenta y cinco años dicen haber consumido pornografía estamos hablando de esa cota que nosotros falsamente a veces les atribuimos el hecho de dejar de ser sexuales por qué porque son mayores no no no para nada lo que están haciendo es encontrar en la pornografía otro medio donde desarrollar su conducta sexual y ahí volvemos a ver las diferencias de género en personas mayores de sesenta y cinco años la mayoría de hombres ha consumido pornografía pero el porcentaje de mujeres es mucho menor no llega al cincuenta por ciento ahí vemos otra vez esas diferencias de género en este tipo de cuestiones

Voz 0187 12:40 me imagino Jesús también hemos hemos estado leyendo varias noticias a lo largo del verano que aún no lo hemos acabado pero estamos casi a punto de acabarlo o al menos de este mes de transición entre vacaciones sino vacaciones que las adicciones en jóvenes relacionadas con el entorno digital son mucho más prevalentes y mucho más preocupantes en verano porque tenemos más tiempo libre porque tenemos más tiempo para estar enganchados a la red

Voz 9 13:03 exacto sí sí de hecho es que al final cuál es la gran diferencia entre la he escolar y la época del verano que al final pasar x horas en el colegio es lo que nosotros en Psicología pero cualquier persona pude saber llamamos control de estímulos un chico un adolescente que tiene problemas por ejemplo utiliza demasiado Facebook sabes que durante las horas escolares no va a poder utilizar porque su entorno impide llegar a hacerlo pero que en verano qué pasa cuando tiene todo el día libre para utilizar el móvil cuando muchas veces carecen de un control directo porque no se puede estar siempre encima de ellos en esos momentos es donde todo esto se potencia

Voz 0187 13:43 Jesús este estudio imagino que no se queda aquí que vais a seguir investigando hacia donde va el futuro de esta investigación

Voz 9 13:49 por supuesto sí la verdad es que nuestro interés es seguir desarrollando esta investigación sobre todo de cara a proveer de tratamientos eficaces a las personas que ya tiene este problema en la mayoría de casos cuando cuando hacemos una evaluación completa vemos que el porcentaje de pacientes adictos persigue es relativa mente bajo pero hay un porcentaje importante de personas en riesgo de desarrollarlo nuestro objetivo es desarrollar tratamientos psicológicos eficaces para los que tiene el problema desarrollar métodos preventivos para los que todavía no han desarrollado todos los síntomas de esta problemática ya sin cubrir un poco el espectro de gente que puede estar padeciendo hola a la que a la que necesitamos darles respuesta

Voz 0187 14:30 la prevención está últimamente en todos los focos de la investigación

Voz 9 14:35 exacto la prevención está a la orden del día porque al final la prevención no sólo en temas de de de psicología sino en en salud en general la prevención debe ser nuestra aspiración la cura es un último recurso y por supuesto en estos temas es así de hecho los padres por ejemplo para tratar de lanzar también algún mensaje útil tienen mucho que decir en esto de la prevención de qué estamos hablando ya no ya no me quiero Rafa ir sólo a las adicciones al sexo han cibersexo porque igual desinteresado más a los padres que estén escuchando el programa otro tipo adicciones como al teléfono móvil o la adicción a Facebook cuál que que sí que estarían en su mano para prevenir que se desarrollen verdaderos problemas pues algo muy sencillo sería el control el control es la palabra clave para evitar todo este tipo de situaciones control me refiero establecer horas franjas horarias

Voz 0187 15:24 del ordenador tras

Voz 9 15:27 de no donde no pueden utilizarlo los los niños ya adolescentes estableciendo por supuesto muy un pacto porque si no es difícil que entre el niño adolescente eh se respeten estas normas estableciendo una serie horarios a partir de ahí el permitiendo o no el uso de los dispositivos durante ese tiempo y luego algo muy esencial el verano hemos comentado que es una oportunidad perfecta Park para que los jóvenes y adolescentes utilice mucho más las redes sociales internet pero también para lo contrario para que las utilicen mucho menos una de las claves para prevención entonces es que desde el entorno familiar se traten de potenciar actividades alternativas

Voz 0187 16:04 a a los niños y los adolescentes no tenga que estar

Voz 9 16:07 pegados a una pantalla de móvil para divertirse ya el verano te da esa opción da esa opción de pasar

Voz 0187 16:12 pero otras sí exacto

Voz 9 16:15 es de actividades que les enriquezcan otros nivel

Voz 0187 16:18 Jesús Castro muchísimas gracias psicólogo joven investigador pero con muchísimo talento en la Comunitat Valenciana estaremos muy pendientes de tu trabajo muchísimas gracias

Voz 9 16:27 muchísimas gracias a ti Elena un saludo

Voz 12 16:41 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 13 16:52 cadena SER

Voz 15 17:00 conversaciones estivales cola o de Google

Voz 4 17:05 para hacer promoción de La Ventana tienes que tener programa en la cabeza no tengo cabeza estoy muy laca da igual dime quiénes están fuentes solventes como Wikipedia Google humorista y monologuista de cinco a seis en La ventana del verano de la SER con Roberto Sánchez Barcelona condenado a quedarse calvo para para para para para para no entre lo personal ya te dije que no tengo otra vez

Voz 2 17:37 cadena SER

Voz 5 17:41 yo creo que Hora Veinticinco es la mejor manera de acabar con nosotros por nuestro

Voz 6 17:48 los periodistas primero que vamos a hacer es marcharnos hasta Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro la manifestación por la tertulia había una pancarta que decía las vidas Manoteras importan

Voz 16 18:01 el problema seguramente es que no importa todo tiene que delimitar quién es el Naciona

Voz 5 18:05 quién está de forma regular es que llevaba doce años siendo un ilegal en este país un ser humano

Voz 8 18:14 cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la siete en Canarias con ella

Voz 16 18:23 la más completa información a todo el deporte el mejor entretenimiento tutea PP escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tutele

Voz 4 18:35 el recinto

Voz 16 18:38 si tendrás en tu mano toda la programación de la casa

Voz 17 18:40 el líder en España

Voz 16 18:43 la demando pies escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Turquía el eterno escucharla Ibis disfruta

Voz 18 18:51 hola me llamo Myriam INI voz busque emocionar

Voz 2 18:56 me llamo José mi voz busque sorprenda me gusta sugerir busca seducir

Voz 19 19:06 me llamo Ana Nebot busca

Voz 4 19:08 ilusionante

Voz 12 19:10 estas voces no te engañan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T en la SER credibilidad su fiabilidad y eficacia aparatos anuncios

Voz 20 19:31 por cierto me llamó Jorge

Voz 21 19:40 hola

Voz 2 20:28 Ana Amir bienvenida que recibimos

Voz 23 20:31 los nueve con los brazos abiertos con la puerta abierta porque no está encantando conocer todo el universo que corresponde al mundo de de la mediación Nos van llegando inputs de los oyentes la verdad es que es mundo bastante desconocido por desgracia

Voz 24 20:43 sí Elena bueno muchas gracias ante todo por invitarme porque yo estoy encantada de venir aquí ha con vosotros a compartir mi mi mi experiencia o Mis conocimientos no sobre estas materias que me apasiona y la verdad es que si se te nota eh

Voz 0187 20:57 del domina la cara cuando hablas de mediación pues venga Nos vamos a la playa de San Juan una de las más pobladas de de Alicante yendo de la ya ven en estas fechas ya ni te cuento como esta pues un menor ha propinado algunos insultos a a vecino cuando una tarde le indica que no puede aparcar su ciclomotor en en su vado el chaval bueno pues lo que pasa con estas edades así un poco problemáticas decide que el pone la moto donde él quiera ir a partir de ahí empieza a insultarle el vecino se plantea una denuncia pero antes de denunciarlo imagino que todo aquello que tiene que ver con menores a veces un poco Nos para los pies no sobre todo si tenemos hijos no nos paramos un poco a pensar y nos ponemos con más sensibles eso eso es cierto pero al mismo tiempo pues también quiere solucionar el problema y acude a a la mediación para para intentar lo que sí haría y cómo se actuaría en estos casos en el caso de en el que interviene

Voz 24 21:50 por si esto casos lo que procede es claro primero intentar la mediación con el representante legal para los depende también de la edad que tenga el menor eh pero evidentemente yo entiendo que quién tiene hay poco la voz cantante es primero el representante legal pero bueno no es ningún obstáculo para que este menor también sea partícipe porque también es suya la posible solución mal en este tema de pues bueno de insultos que no se quieren denunciar porque a lo mejor pues bueno entiende la persona agraviada pues que prefiere intentar una solución por otra vía que no sea la vía judicial pues bueno la mediación ofrece esa posibilidad porque en un momento dado pues de una actitud un poco inapropiada ha aumentado pues las consecuencias pueden ser graves no acaban en un juzgado aunque sea un juzgado de menores pues con un expediente en fin todo esto se puede intentar evitar buscar otras posibles soluciones ya a lo mejor porque el vecino sencillamente lo que quieren lo mejor es un un perdón no es que es tan sencillo veces

Voz 0187 22:46 en ocasiones sí eso que no se puede conformar con oye disculpa que disculpa ante ciento

Voz 24 22:51 es verdad porque es es gratificante satisfactorio no estamos hablando tampoco de de una responsabilidad que conlleve en este caso concreto que me comentas pues bueno una indemnización porque ha habido daño no dio lesiones estamos hablando de otro tipo de hechos vale entonces esta persona tiene pues bueno se siente molesta se siente agredida pero es una disculpa pero sobre todo para llegar a eso tiene que haber primero también una asunción no de por parte de este joven de que su actitud no ha sido correcta sido inapropiada bueno se puede finalizar con una especie de sí sí reconozco que actuado mal te pido disculpas y eso es muy gratificante para la parte que se siente ofendida

Voz 0187 23:33 incluso puede ser útil para para el menor yo creo no porque no es lo mismo que se produzca una discurso en la calle entre mis padres y el vecino acepte yo no acepte la culpa se va a producir una discusión en la que a veces incluso los padres de forma errónea intentamos proteger a nuestro hijo que no lo estamos protegiendo pero solemos actuar de esa manera erróneamente si ya lo llevamos a un tercer lugar en el que hay un profesional además que explica que eso no está bien que no lo debes hacer bueno yo creo que puede servir muchísimo más como lección no sé si queda en el ámbito de

Voz 24 24:02 de lo cotidiano tuvieron evidentemente lo que siempre trabajamos la empatía es decir la persona en concreto joven pues tiene que saber ponerse en el lugar del otro no ver porque se siente así y a partir de ahí recapacitar recapacitar y darse cuenta pues bueno que esto a lo mejor no ha sido una actitud correcta hizo totalmente inadecuada evidentemente pues que consecuencia lleva por lo menos como mínimo pedir disculpas y evitar que se vuelva ocasionado otro tipo de actuación de este tipo eh bueno bueno ahí estamos también trabajando en este tipo de conflictos sí evidentemente Sevilla a la vía judicial pues pues mejor para todos hombres y además con los menores y evitamos la vía judicial era muchísimo mejor no es nada agradable ni para el menor ni para los padres ni probablemente para el que denuncia no claro que no ha dado un paso pues que tienes que dar y luego pues pues bueno tienes que continuar una vez que denuncias pues evidentemente se inicia un proceso judicial pues bueno que que es largo a veces a lo mejor cuando te llega la a resoluciones que además eso es que ya a lo mejor ya me me da igual no tengo nada bueno se puede atajar el problema yo creo que mejor no trata de eso por su supuesto en verano a veces nos ponemos también un poco nervioso vamos con mucho calor a tu alrededor Aimé

Voz 0187 25:21 miles de personas que no te puedes mover que en estas zonas así de playa entre el ruido jaleo los vecinos centros algo la arena flotadores Beato te molesta todo eso te parece una tontería pero que ha crispado los nervios de todo a pesar de que estamos de vacaciones vamos aumentando la adrenalina que llevamos todos dentro ya al final cualquier cosa te puede parecer un mundo hoy se resolverá al final relajando te escuchando al otro

Voz 25 25:45 sabiendo que que bueno que se puede solucionar a través de la entidad llaman del que no vayan más diálogo mediación que palabra nos vamos a quedar

Voz 0187 25:55 como nuestra Ana Mir pues te esperamos la semana que viene para despedir el verano para

Voz 2 26:00 de vacaciones en mi entradas de vacaciones

Voz 6 26:05 voy a recibir con muchísimas ganas seguro que si además bien me decidí hacen muchas gracias Ana gracias a ti Elena hasta luego

Voz 26 26:18 una sí

Voz 0187 26:43 seguimos mediando en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana cuando es exactamente la aún hay treinta y dos minutos ahora vamos a mediar con los más pequeños de la casa eh una tarea un poco más complicada nos hemos propuesto en todo este verano que coman un poquito mejor que comando una forma más saludable ya tenemos por aquí al chef de los niños Juan Llorca pues todos los días en Hoy por hoy Comunitat Valenciana de verano a estas horas nos metemos en la cocina no sé si es el mejor momento para alambre que tenemos en el equipo de trabajo

Voz 6 27:20 yo tengo mucha

Voz 0187 27:22 pero si es el mejor momento probablemente para nuestros oyentes se trata de eso de ayudarles y de intentar reconducir la educación alimenticia de nuestros hijos

Voz 6 27:31 si las ideas que lo claro es que más que no es verdad lo decíamos hace unos días nos quedamos en idear los padres no sé no sé lo que es fundamental claro

Voz 27 27:41 entonces hay veces que que tiramos mucho es desde el cuando los faltan ideas tiramos de ir al supermercado

Voz 6 27:47 por ejemplo con preguntas a sería cocinado o un plato precocinado abro la nevera yo venga

Voz 27 27:53 hay pocos yo diría que nadie puede afirmar que quizás un diez por ciento del cinco por ciento de plazos precocinados que sean de verdad interesantes el resto yo no tiraría de platos precocinados no ha no sé que que no es poco final está ahí la ensalada

Voz 0187 28:10 ya sus propios precocinados tenientes nada convenientes

Voz 27 28:14 tienen que haber y habrá yo creo que algún día saldrá a alguien que diga oye voy a hacer platos de quinta que estén bien no porque Jolín hacer bien pero faltaba alguien se atreva a hacer eso no pero creo que voy puedo

Voz 6 28:27 hoy mismo siento mejor no acabamos recurriendo a las ahí imagínate esas hacer saña no quiere un plato

Voz 27 28:34 arroz al típico ahora la cubana o quiere hacer un plato de pasta acabamos recurriendo o a la pasta de siempre con tomate frito o acabamos recurriendo una salsa con plana entonces yo os traigo una forma de hacer salsa de tomate de una forma más o menos rápida pero que sigue podamos mantener la nevera e incluso congelar tener la ahí para varios días que no platos de pasta diferente con que con algo muy deber no que son entre Maté las aceitunas Illa a esa son tres ingredientes muy de verano muy facilitan la salsa

Voz 0187 29:06 es verdad que hay en determinados ingredientes que saben a una estación determinada eso es muy curioso

Voz 6 29:11 eh hay dos el verano de otoño por ejemplo que te recuerda el dueño castaña otoños estaba pensando lo mismo si el el sabor por ejemplo

Voz 28 29:23 va a garbanzo a

Voz 0187 29:26 o cualquier caldo a mí me suena siempre invierno me sabe invierno te mono y al final los sabores evocan no son evocadores de estaciones a lugares a personas a épocas de tu vida

Voz 27 29:37 sí sí tendría y ojalá de alguna manera volveremos a tener la costumbre de consumir productos de temporada que superior al final no no traen recuerdos por eso porque son productos de temporada Satty te recuerda el ahora mismo el tomate o la aceituna al ciudadano en tanto no pero bueno el tomate el pepino o el calabacín y tengo el despacho por eso de temporada que es que clase encuentra en invierno igual pero es que ahora está más ricos pues en temporada

Voz 0187 30:03 de los grandes problemas que tienen los niños los nuestros actuales los de esta generación es que por desgracia comen todavía un porcentaje muy alto de de productos procesados y están perdiendo el paladar pero sean no saben que sabe una zanahoria siempre sin mezclar sin que esté mezclada con no sé qué con unos cuantos aditivos y con no sé cuantos azúcares para que esté más bueno y más sabroso

Voz 27 30:27 pero más allá no es que no sepan escribir ahí hay coles donde hay niños que no saben ni lo que es una no

Voz 6 30:34 sí eso es lo que son

Voz 27 30:37 bueno bueno coliflor una coliflor no es un repollo no sé lo que son te has visto es que no saben que son repollo entonces sí se está perdiendo el para él y el gusto por el por el ingrediente claro lo que al final comprar platos precocinados y platos preparados etcétera hay procesados

Voz 0187 30:51 además todos tienen como un sabor un poco uniforme tiene muchos ven para acá claro son todo muy muy parecidos entonces pierdes un poco la diferenciación esa de de saborear

Voz 27 31:01 has si te vas al supermercado y eliges diferentes salsas de tomate diferente si incumple la que cumbres al final tú

Voz 6 31:08 muy parecido es verdad es verdad es una pena que no

Voz 27 31:12 por qué no volvamos esa consumir más productos de temporada y dar la importancia que tiene eso no sólo a nivel de Agricultura haya nivel del medio ambiente sino del sabor economía que es muy importante que muchas veces pensamos es que es muy difícil comer sano porque es muy caro no descartó con mil fresa en enero obviamente es caro o consumir tomate en sí pero ahora es tomates no está muy bien de precio o la Lonja en Valencia empieza la temporada en noviembre a finales de noviembre sí que acaba en abril mayo si las rebajas era mucho más cara no fuera de la época no pero no sé creo que es ayuda mucho el consumidor temporada también esa parte total entonces hoy extraer una una salsa veraniega que puede utilizar para la pasta

Voz 29 31:57 que tú quieras

Voz 27 31:59 hay que cocinar un poquito más saquen un poquito más simplemente al pasar un tiempo removiendo acordarnos de que que remover que no marear porque tenemos

Voz 6 32:08 acostumbran

Voz 30 32:10 no lo es que la cocina

Voz 6 32:12 sí es verdad

Voz 27 32:16 lo cuento ahora no de las cosas si acordados para que no se sospecha vale entonces lo único que hace es tener tomate natural buenísimo hoy en día la variedad intenta da igual tomate pera que es más carnosa hoy más jugoso y sobre todo que esté maduro mejor pero la variedad lo mismo el que más te apetezca en este momento un tomate ensalada no porque para ese encuentro en ensalada de tomate que sea Maduro una cebolla un poquito de apio apio también le da muy buen sabor a a las salsas de tomate y en este caso una Espasa explicadas ideas para eh pues para quitarle la acidez tanto vale vale hay mucho decirme preguntados por cuál de tomate todas tienen punto azúcar es normal no he quitado la acidez si puedo quitar con el azúcar se puede quitar con bicarbonato el bicarbonato en quitar la acidez del tomate un poco

Voz 6 33:05 no vamos a mi hijo las pasas traspasa pasa explica

Voz 27 33:07 las o hechas un puré no quitan como el azúcar pero si hay algo dulce aporta el dulce por Israel baja la acidez claro claro claro también la forma de cocinar el tomate contra más tiempo lo tenga reduciendo más tiempo más va a quedar más al tomaré las la tomates además es una fruta al final para hoy tiene parte de infructuosa entonces contra más tiempo la tenemos reduciendo más suelta la fruto esa más se caracteriza más dulce está el tomate es una forma de conseguir una salsa de tomate más dulce entonces tenemos que pican la cebolla picados el apio in poquito una sartén con aceite oliva en Gaza lo rogamos con esta arrogado o echamos último de te contaba trocitos o si queremos vivir más rápido lo tiramos y lo echamos ya triturado lo dejamos ahí que reduzca tranquilamente cuando haya reducido ya veinte veinticinco treinta minutos que ya no hay removiendo si es un es un poquito más la alguien pero vale la pena claro Varela un tomate frito mucho más rico lo vas a tener en la nevera mucho más tiempo y no

Voz 6 34:04 cuánto nos puede durar una semana nevera y el congelador ha también pueda congelar si esto esa esa la cojera así baja tengo un día te apetece dedicarle también no

Voz 27 34:14 congelarse en tapas individuales au en juicios y él es una buena forma pues pues mira para ti para que tienen copadas que tienen chiquitines muchas veces la pastar el formato de pasta para ellos es nada nada porque no entonces hay que lo puedo hacer pues esas pequeñas cosas lo luego Claassen costeras

Voz 24 34:34 claro eso sabes

Voz 27 34:37 te maté bueno las cabezas he visto es una forma de darle y es entonces lo que ir cuando tengamos ya el el tomate reducido leña iremos unas pasas ahí la pasa picada lo que es dejarlo o el tiempo que lo dejamos como los cinco seis siete minutos más reduciendo va a hacer que empieza a soltar el doctor eh cuando ya esté todo dulce le daremos con la crisis y lo triturados vale y por otro lado cuando ya tengamos un tomate frito de hecho le añadimos aceitunas cortadas un poquito de orégano un poquito de tomillo aceite de oliva sal ese será la base que que mejor era no le puedes poner Romero que no como es poner el vaca que no en el duele pues poder cilantro ahora hay mucha hierba fresca en verano entonces podemos ponerla que queramos esa salsa una vez terminada la podemos guardar un tarro de cristal en la nevera como tú has dicho no podemos tener cinco seis siete días sin ningún problema la podemos cogerla y es para mí es fantástica para los espaguetis y calabacín

Voz 24 35:34 te guardias político al fin que sí sí sí sí sí

Voz 27 35:36 pues por ejemplo en lugar de hacerlo en de añadir esto o si hacemos un arroz Le pues añadir esto o no

Voz 0187 35:42 les basta de verdad es unos espaguetis de pasta

Voz 27 35:44 todo eso una lasaña le podemos decir esto cómo va sea lasaña o incluso en África es la que hicimos le ponemos a la fragata como dos cucharadas por encima para meterlo en los nueva antes creo que da creo que a veces tenemos cosas hechas que dan más juego indios quedamos en que las salsas para la pasta cuando no sólo y a veces no sólo un poquito en el bote au mentar hoy no sabemos qué hacer con ella acabó siendo mala secaba acaba tirando no no tendemos pensar en congelar inmersos en gastar en otras cosas así yo creo que es una salsa que puede dar mucho juego

Voz 6 36:18 Juan es muy útil en nuestras vidas pues me alegro un imprescindible suena bien es un clásico

Voz 2 36:27 el alta afronta chao

Voz 6 36:44 yo es que soy de letras pero unos dieciocho minutos no lo digo bien para llegar

Voz 0187 36:49 las dos en punto del mediodía que que el encima

Voz 6 36:52 sí soñador del programa de imagina cada día al lugar en el que le encantaría con la fama que mayor estoy bueno pues si Lagunair cuarenta y dos con con más cosas y os voy a presentar si queréis el lugar donde a mí me gustaría estar van decidieron no con lo puesto

Voz 0187 37:12 primero básico e imprescindible para que puedas hablar tu sintonía

Voz 27 37:14 sí

Voz 6 37:35 cada día tocas mejor la que te has visto sintonía de carretera y manta e es una carretera de venga venga que nos vamos no os una maldita hombre interior de de la prodigiosa que por las noches sin mantita no lo sé pero sí

Voz 7 37:48 el lugar que el elegido y al que me gustaría estar hoy es Requena buen City así si esta mañana no llega a tiempo pero bueno tengo por delante unos cuantos días a ver si puedo llegar porque ya ha quedado inaugurada la hora oficial era a las once de la mañana la vigésimo octava Feria del Vino ahí estado este mediodía hace muy poquito la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas inclusiva Mónica Oltra nosotros ahora mismo estamos en contacto con el presidente de Fermín con Ken Wagner qué tal buenas tardes

Voz 31 38:16 buenas tardes no cómo luce y sobre todo como

Voz 7 38:18 que lucirá estos días la avenida de la Fiesta de la Vendimia

Voz 31 38:23 el estamos aquí en héroes y al final de la avenida entonces pues no estamos con diecinueve bodegas estamos encantando en este mundo no pero este vino maravilloso mundo al público en general hay esperemos que vamos a consiguiendo nuevos amigos que lo más importante para para mí no es una amistad porque eso es lo lo más importante para disfrutar de este mundo y esto estamos intentando a Bono da un poco las gracias al pueblo desde que en I a Valencia y el apoyo que nos devuelve a lo con nuestro cariño con los producto ir en tren ya aquí en coco abría las puertas de este mundo

Voz 7 39:23 bueno es Feeri viene ha evolucionado mucho desde que se creó en mayo un mayor número de bodegas que participan me imagino que también mayor calidad en los vinos

Voz 31 39:34 creo que esto es en general tengo que decir que creo que nuestros niños cada vez son mejores y bueno de hecho yo creo que sólo hay buenos vinos la lo único es que bueno cara camino tiene su momento pepera celo y entonces pues esto en estamos trabajando todos los días en MI Yo soy bueno es un poco cambien digamos yo siempre digo que nuestros vinos son unos niños y entonces y al final conseguimos que nuestros niños se Grau Duggan ir sí que árabe es es es mejor entonces por eso no es un esfuerzo que qué hacemos y qué bueno que ya todos los años pues creo que lo conseguimos un poco mejor

Voz 7 40:29 permítame la curiosidad Se habla mucho de la competencia de vinos especialmente con países como Alemania no sé si usted es de allí o no

Voz 9 40:40 sí sí

Voz 7 40:42 por tanto puede comparar estos estos dos vino está hubo dos industrias no cuál sería no sé si mejor el vino vino producido en la comarca Utiel Requena

Voz 31 40:53 bueno vamos a ver yo alemán pero yo a lógicamente siempre tengo existente a Brooke humilló lo mio es que la denominación eh de Utiel Requena tan claro pues yo siempre tengo que que decía esto pero yo creo que al final es también eso que siempre dijimos no es un mes ovino yo siempre digo que es mejor en el mundo y se vino a mí a creyeron ni a mí ni al cabeza entonces es un poco que un vino siempre es un vino excelente pero muchas veces también es igual es excelente porque es muy personal eh porque yo lo tomo en una situación de que con amigos que estoy muy muy alegre el mismo vino lo tomo en hostelería dónde está el que dice Illano me sabe igual entonces un poco es muy difícil que decía mejor o el vino urea aquí es a que allá

Voz 7 42:16 hay finales el que a uno más le gusta simplemente

Voz 31 42:19 exacto exacto que hay final el mejor vino es que Amine busca si no hay más que entonces eso es eso también es digamos lo bonito es también un poco porque bueno o alguna razón hay casi cinco mil bodegas Kibo aquí en España porque tenemos una diversificación de producto una posibilidad de hace a distintos grupos que en muchos otros productos no es posible entonces esto es también un poco lo lo bonito de que tenemos aquí la bici clasificación de Brooklyn de hecho aquí en la Feria tenemos más que doscientos carencias de vino casi trescientos gerencias te vino ir a ningún otro entonces esto es un poco lo lo fascinante o lo bonito la feria a esto que yo siempre también digo que lo bonito es que aquí he consumido a quién es la opción de hablar realmente con el crearon que muchas veces no es no es es posible hay que hablar con con con comercial que figuran entre lo hace muy bien pero aquí es realmente de que digamos hablamos directamente con con de la criatura entonces Puare por explica seguramente más y a Cannes Mickey en más las preocupaciones que hemos tenido ir a los porque no tener un hijo no sólo es bonito también que que hay preocupaciones ir con dureza en creamos hay hay que hay que incluirá luego Iker esto en pero bueno al final lo bonito es cuando llegamos a eso que llegamos a la acción de nuestros hijos esto es un poco lo que que es aquí lo que estamos celebrando

Voz 7 44:22 ya está muy bien esa facilidad para poder acercarse al padre de los hijos como como dices de estos vinos de hecho una gran parte de la comarca vive gracias a la industria del vino y además de poder comprar aquellas botellas de vino que que nos guste las empresas sí es cierto que cada vez más las bodegas cada vez más se abren al público no tenemos el Museo del Vino no tenemos catas y tenemos aquello que estamos llamando el enoturismo es decir se están abriendo al público en general ya mantener ese contacto directo

Voz 31 44:57 yo creo que esto al final es la clave que que hasta ahora muchas veces no da signos estar a puertas tras ir a vivir digamos no es común no que para de nosotros es apasionante es maravilloso pero lo hemos vivido a puertas cerradas y entonces ahora es es una cosa que desde hace unos años estamos intentando a habría nos un poco más entonces pues bueno deja participa a más gente en los mundo ICANN bien bueno para que lo entienden para Kipur él disfruta algo parecido como como nosotros

Voz 7 45:39 bueno cuatrocientas referencias más o menos en las que vamos a encontrar en la edición de Feria de de este año ya para terminar aunque sé que no es un negociado pero no sé si habrá embutido si no tenemos embutido podemos acercarnos por ahí en cualquier establecimiento completar no

Voz 31 45:55 ah y que si no amonal y en inglés quería mismo nos vinimos embutido aquí en efectivamente pero bueno lógicamente en escena no podemos está en unos pocos famosos bollos y entonces pues bueno también hoy dos aquí tenemos también el restaurante de fiesta aquí un catéter en que encanto en acciones y capas Si bueno vamos a ver si hay un estante que esos esto no es para aquellas pues podríamos que que me lo dado con queso

Voz 6 46:39 sí

Voz 31 46:40 bueno un que es fantástico aquí con con de de también de de la zona que bueno

Voz 32 46:49 digamos para para

Voz 31 46:51 en Alá da aquí tenemos prácticamente todo en en el recinto

Voz 7 46:56 bueno ya le dejamos que siga con la feria que estará abierta hasta el próximo domingo a medio día más somero sobre las tres de la tarde y me quedo con una frase que precisamente es la primera que usted ha dicho y es que lo mejor para marcar el vino es un amigo

Voz 33 47:10 me ha encantado esta esta frase Ken muchísimas gracias

Voz 31 47:15 gracias a vosotros

Voz 34 47:29 una cura

Voz 12 48:01 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 8 48:06 todos los años hacia mediados de julio se produce un milagro

Voz 35 48:10 Berlín barro milagro

Voz 5 48:14 el milagro de Lourdes Javier del Pino el amigo americano desaparece de la antena como por ensalmo sustituido gracias a Dios por la genial por la única la incomparable Lourdes Lancho construir vuelve el milagro de Lourdes Lancho en A vivir que son dos días

Voz 36 48:43 a vivir un verano con Lourdes Lancho sábados y domingos desde las nueve de la mañana las ocho en Canarias Cadena Ser

Voz 15 48:55 conversaciones estivales con Google

Voz 2 49:00 la Forte percebe si los Raquel Marín Rafael Santandreu Juan Herrera Íñigo Sastre Pilar de Francisco garita Carlos Marañón que pasa te aburre es que quiero hacer una pero no con todos los colaboradores de la ventana de verano de Roberto Sánchez no estoy dispuesta a hacer una promo por cada uno no me da la vida es lo que hay pues ya no lo habrá eres un explotador Cadena Ser

Voz 4 49:39 hola soy Rafa cuentos si te gusta el jazz soul te espero en la SER ya estamos aquí ya estamos aquí con Rafa Fuentes en la SER

Voz 15 49:53 conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 2 50:00 creí ver a un hombre cobrar vida era cálido vino como si fuera digno él me mostró lo que era llorar buena no podría a ser ese hombre al que adora que haces traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER adverso presentador Roberto Sánchez nada comparable con el tostón de tus probamos Cadena Ser

Voz 4 50:30 porte

Voz 12 50:35 nos une a todos nos une el fútbol nos une el motociclismo son el baloncesto

Voz 37 50:50 su

Voz 4 50:51 todos

Voz 39 50:57 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es que apenas eh

Voz 4 51:19 estás escuchando la emisora que escuchan como que escuchen

Voz 40 51:30 bueno es una forma de deben de un producto al famoso pues esto es lo lo lo oyen lo consume tal vamos a vender un producto se usa es que muchas veces en la entero de comunicación ya pero es decir que los hoy en la guerra lo que pasa es que si no pueden escuchar la

Voz 16 51:50 sí pero pasar que hacer

Voz 40 51:52 se puede oir y quién no no no presume estás Radio una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale

Voz 4 51:59 vale que escucha

Voz 8 52:06 hola me llamo Myriam busca emocionar me llamó José Ángel Kimi voz busque sorprenda me llamó alma me llamó Julio buscar seducirte me llamo Ana mi voz busca ilusionar pero estas voces

Voz 16 52:25 Pope engañar trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Thein Ser credibilidad fiabilidad y eficacia

Voz 4 52:41 la tus anunció por cierto

Voz 6 52:44 Jaume Jorge

Voz 41 52:59 no

Voz 42 53:01 Nos estamos siendo pero además nos vamos camino del viernes que eso nos entusiasma el equipo de veraneantes currantes de Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana está compuesto por Borja Martínez que que el encinar hay un montón de compañeros de toda la Comunitat mujeres que escriben muy bien para llegar a las dos en punto de la tarde esta es una sale

Voz 2 53:19 es imprescindible de nuestra querida Tere

Voz 42 53:22 esa Numbers gracias muchísimas gracias por estar ahí por seguirnos por acompañarnos también en verano

Voz 43 53:31 el bonos para UBS

Voz 44 53:38 la figurita La Magrana and Rebel Toto lo Ebre atrapan repleta hasta que esta fiebre vine han verdor de plus salgan Tana de Fuchs Spence cabe Sense frontera al sol al dos el nocturno Serbia Espert Cor la una obesa turno al sur un tasa de voy a marinera el teu cos mineral sal Maduro Shea como una ser cargo latas entre ser Come Amberes amor al Centre tú serás un Gat Negre yo una Bruixa citaré me ramas irlandés la una Sega en Sendra al escenario Maria Mercè Marçal

Voz 43 54:34 hoy con