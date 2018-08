Hora 14 Comunitat Valenciana (23/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Reina SER Comunitat Valenciana

Voz 1238 00:06 qué tal muy buenas tardes nuevo desencuentro en el Gobierno valenciano el anuncio del President Puig de un acuerdo con la ministra de Hacienda para apoyar el techo de gasto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el anuncio de la consiguiera Gabriela Bravo de crear en la Ciudad de la Justicia de Valencia un lugar para que las víctimas de violencia machista denuncien provocado un nuevo episodio de tensión entre PSPV y Compromís tensión que ha verbalizado en la Cadena Ser la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra en sus primeras declaraciones tras estos dos episodios Oltra se ha mostrado molesta porque el presiden Puig no encontró ni un minuto para llamarle ayer y explicarle que estaba cerrando in extremis un acuerdo con la ministra de Hacienda porque además su compañera de gobierno la consellera Bravo no le informó de la apertura de esa nueva oficina veremos hasta dónde se tensa la cuerda

Voz 1581 00:56 Julián Jiménez

Voz 1238 00:58 de momento Mónica Oltra asegura que su partido Compromís sólo apoyará en el Congreso de los Diputados el techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez si este compromete paliar el problema singular de financiación que padece la Comunitat Yes que Manuel Gil según Mònica Oltra el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente Pucci la ministra es insuficiente

Voz 1005 01:19 Oltra se muestra muy molesta porque el presiden Puche no le informó del acuerdo que negociaba con el Gobierno lamenta la falta de diálogo creo que en un gobierno bipartito debe primar la lealtad y califica lo ocurrido de distorsión a la vicepresidenta además no le gusta el acuerdo con el Gobierno porque no paliar los problemas de la Comunitat

Voz 2 01:38 porque en el fondo ese acuerdo lo que haces es aumentar la deuda y la verdad es que a nosotros nos parece un acuerdo insuficiente que además se ha tomado de manera unilateral y esto pues siempre es una dispersión porque era un gobierno de coalición en un gobierno de dos que además es apoyado por un partido como es Podemos el diálogo el acuerdo y la lealtad pues tienen que primar no

Voz 1005 02:01 asegura Oltra que día a día de hoy a pesar del acuerdo de ayer persiste la falta de concreción y de compromiso del Gobierno eso sí deja la puerta abierta a que Compromís vote a favor de la senda de gasto que el Gobierno de España someterá a votación en el Congreso eso sí lo condiciona al anuncio de nuevas medidas

Voz 2 02:17 de pasar casi ha de cambiar algo respecto de tuya había ment si la situación es la Mattei saquen Giulio Irving cambia pues en ese caso es difícil justificar un can be de Bach

Voz 1005 02:31 es más Oltra concreta qué cosas quiere del Gobierno antes de cambiar el sentido de voto de Compromís en primer lugar un calendario serio para reformar el sistema de financiación autonómica en segundo lugar compromisos concretos en materia de inversiones sobre todo para la provincia de Alicante la más castigada afirma por los presupuestos generales y en tercer lugar inyecciones del fondo de liquidez autonómico sin intereses en definitiva según Oltra medidas singulares para mitigar el maltrato singular que sufre la Comunidad

Voz 1238 03:00 bueno pues ya hay respuesta desde las filas socialistas la consellera de Sanidad Ana Barceló cree que si al final Compromís mantiene su abstención en el Congreso de los Diputados deberá explicar lo bien porque privará a la Comunitat dice de recibir del Gobierno de España ochocientos cincuenta millones de euros y es que según Ana Barceló el acuerdo alcanzado ayer por el presidente Bush es positivo

Voz 1292 03:20 hemos cambiado la posición en el sentido que vemos que la Comunidad Valenciana recibe ochocientos cincuenta millones yo creo que la pregunta habría que hacérsela a quiénes pueden votar en contra o quién se pueden estrenar que son los que tienen que explicar por qué la Comunitat Valenciana tiene que renunciar ochocientos cincuenta millones que podríamos destinar a muchas cosas entre ellas a Sanidad

Voz 1238 03:42 pero este acuerdo después que defiende Ana Barceló no convence a casi nadie tampoco el partido firmante del Pacto de Botánico a Podemos

Voz 1005 03:48 su secretario general Antonio Castaño afirma que el Partido Socialista actúa más como partido que como gobierno de los valencianos y considera absurdo que celebre un triunfo cuando no ha habido una solución general asimismo están sostiene que lo primordial es el cambio de financiación autonómica preocupa

Voz 1581 04:04 que el Partido Socialista pues esté actuando más como Partido Socialista que como Conseil

Voz 3 04:09 de celebrando como un triunfo y con una gran

Voz 1238 04:13 solución es algo que el gol

Voz 3 04:16 tierno ya hecho con otras ciudades también gritó

Voz 1238 04:18 casualidad la oposición Rubén Ibáñez portavoz de Economía

Voz 1005 04:21 el PP en Les Corts habla de triple heroísmo político ya que afirma que Puche ha engañado a todos los valencianos con la decisión tomada en el Consejo además considera que no hay no se ha conseguido nada porque es dinero que nos pertenecía cree que Puche ha demostrado que es sumiso y que es socialista antes de valenciano

Voz 1581 04:36 Puche ha demostrado que es absolutamente sumiso al Gobierno de Pedro Sánchez que socialista antes de valenciano y que desde luego se ha olvidado ya muy pronto del relato de la financiación autonómica

Voz 1005 04:48 la diputada de Ciudadanos María José García afirma que han desviado por completo el tema de la financiación autonómica el cara a Milito

Voz 4 04:56 DS que le han concedido a Ximo Puig vemos que no es la solución y además también que lo único que han hecho es desviar la atención realmente que se tendría que tener con la cifra financiación de la Comunidad Valenciana

Voz 1238 05:09 y como les avanzábamos en portada el otro asunto que ha abierto una brecha en el Gobierno valenciano ha sido el anuncio ayer de la consellera Bravo de una nueva comisaría especializada en violencia machista en la Ciudad de la Justicia de Valencia que competiría con los espacios de denuncia que la Conselleria de Mónica Oltra preveía abrir en los Centros Mujer veinticuatro horas la vicepresidenta en Twitter acusaba Gabriela Bravo de saltarse a la torera es textual el Pacto Valenciano contra la violencia machista liderar esta iniciativa

Voz 1005 05:34 yo explicaba que según los expertos y profesionales que trabajan con las mujeres víctimas de violencia machista la forma más amable de atender a las víctimas y que se animen a denunciar el evitando hacerlo en los juzgados y hacerlo en los Centros Mujer veinticuatro horas la vicepresidenta reconoce los pasos dados por el Gobierno central por la vicepresidenta Calvo en materia de mujer pero lamenta que se haya anunciado un recurso como este invadiendo competencias de su Conselleria

Voz 2 05:58 desde repentinamente en Art Pepper Twitter de que ese fauna una van a este es competencia además están en la dirección general de ex Danes pues es una decisión unilateral insistir yo que que les decisión unilateral sino son Banes en este país de experiencias de decisiones unilaterales que no suelen ser una buena idea

Voz 1238 06:18 pero la considera Gabriela Bravo en declaraciones aquí en la Cadena Ser insiste en que ella siempre ha actuado con absoluta lealtad y honestidad además de que no considera que se haya invadido ninguna competencia de nadie

Voz 1005 06:28 más que nada explica Bravo porque la lucha contra el terrorismo machista una competencia tras ver que tiene que implicar a todas las administraciones y departamentos por eso cree que la polémica quedará en nada en cuanto hable con Mónica Oltra y pone el acento en la importancia de la puesta en marcha de esta oficina para tramitar las denuncias una demanda que venían haciendo recuerda jueces fiscales y forenses

Voz 5 06:46 no aquí yo creo que lo que se trata es de poner en marcha medidas que sumen que creo que no son excluyentes que además en ningún momento creo que choquen con la competencia de ningún otra de ninguna otra conseguía porque son competencias transversales lo que tenemos que hacer es trabajar

Voz 6 07:04 conjuntamente para evitar que haya una muerta más

Voz 2 07:08 en este país y en cuanto a la polémica sobre el

Voz 1005 07:10 lugar Bravo recuerda que la red de oficinas de Atención a las Víctimas del Delito que ya están en marcha en las distintas sedes judiciales atendió el año pasado a seis mil quinientas mujeres veinticuatro al día esto es muchas más dice que las de los Centros Mujer veinticuatro horas

Voz 1238 07:23 dos de la tarde trece minutos

Voz 7 07:27 hola si te habla

Voz 1238 07:30 sí

Voz 1581 07:30 hola sabes que el bosque no es ningún cenicero no en el monte una sola colillas puede ser causa de incendio tu actitud puede marcar la diferencia más prevención menos incendios día estopa al teléfono de emergencias ciento doce Generalitat Valenciana Atocha una Hora catorce

Voz 1 07:49 ya peina SER Comunitat Valenciana

Voz 1238 07:54 en Alicante ya han pasado a disposición judicial la mujer y el nombre de detenidos por presuntamente matar al marido de ella con un destornillador ambos se negaron a declarar ante la policía y está previsto que lo hagan hoy ante el juez Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 0133 08:06 a la espera de que presten declaración y de que el juez pueda ordenar medidas cautelares los detenidos continúan en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Benalúa allí han llegado a primera hora de la mañana y ha sido al ver a los medios de comunicación cuando la mujer de cuarenta y cinco años que en los calabozos no utilizaba la silla de ruedas se ha negado a andar dos agentes de la Policía Nacional han tenido que trasladarla brazos al interior de los juzgados está previsto que los detenidos naturales de O'Neal declaren hoy ante el juez de guardia después de que ayer se negaran a hacerlo ante la policía Se les acusa de matar presuntamente con un destornillador al marido de ella de sesenta y nueve años con quién se había casado quince días antes era su cuarto marido y el segundo que fallece de manera violenta aunque la detenida no tuvo relación alguna con esa muerte mientras la investigación continúa abierta y la Policía trabaja con varias hipótesis aunque descarta el móvil económico porque el hombre no tenía recursos importantes

Voz 1238 08:57 el PSOE en Alicante en Castellón la Conselleria de Sanidad continúa investigando el origen del brote de legionela que afecta a la ciudad de Vila real y que ha obligado al Ayuntamiento activar todos los protocolos sanitarios Radec Castellón Fernando Moreno

Voz 1071 09:08 las tres personas contagiadas en menos de una semana son vecinos de Villarreal con trabajos fuera del municipio sin ninguna relación entre ellos uno de los afectados el hombre que falleció hace menos de una semana contrajo esta bacteria fuera de la Comunitat Valenciana según ha explicado esta mañana la consellera de Sanitat Ana Barceló

Voz 1292 09:24 el primer caso es el que falleció que es el que digo que seguramente se el contagio se produjo fuera de la Comunidad Valenciana el segundo ha sido de fue dado de alta el trece de agosto el último que sigue ingresado parece que evolucionan favorablemente

Voz 1071 09:39 para evitar posibles contagios el Ayuntamiento de Vila real ha tomado medidas urgentes como hiper clonar el agua potable cerrar las fuentes ornamentales y evitar los baldíos hasta que se conozca el origen de este brote de legionela

Voz 1238 09:50 los regantes del sur de la Comunitat están preocupados por la falta de noticias del último trasvase Tajo-Segura Le han solicitado una reunión al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a través de una carta Radio Elche María Abril

Voz 1712 10:00 el sindicato central de regantes del Tajo Segura hay varias comunidades de regantes han remitido hoy una carta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez donde le plantean los problemas del agua del sureste español los agricultores quieren trasladar al presidente del Gobierno directamente las conclusiones del decimocuarto Congreso Nacional de Regantes también quieren hacerle entrega de un estudio sobre posibles soluciones al déficit el agua en el sur que ha sido encargado por el Sindicato Central de Regantes y que ha sido elaborado por una consultoría de reconocido prestigio la carta con la solicitud de la entrevista se ha remitido también al presidente de Ciudadanos Albert Rivera y al del Partido Popular Pablo Casado todo ello mientras ochenta mil agricultores esperan desde el pasado nueve de agosto la publicación en el Boletín Oficial del Estado el último trasvase autorizado para este mes de agosto

Voz 8 10:55 las

Voz 1238 11:00 hoy comienza el mediterránea festival en la playa de Tavernes de la Valldigna un festival de música indie rock con artistas y grupos de la talla de Despistaos Sidonie hoy al que estamos escuchando y que espera acaparar la atención de más de veinte mil personas en los tres días en los que dura el programa de conciertos en cuanto al tiempo el cielo de la Comunitat estará este viernes poco nuboso o despejado con nubes de evolución diurna en el interior donde probablemente habrá chubascos y tormentas por la tarde preferentemente en la mitad norte de la Comunitat sin descartar que puntualmente alcancen intensidad fuerte las temperaturas no van a experimentar

Voz 10 11:40 no cambios importantes

Voz 1238 11:44 dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 11 11:52 sí

Voz 1238 11:58 Radio Valencia Cadena SER servicios informativos un paso adelante pero insuficiente es la valoración del alcalde de Valencia Joan Ribó tras el anuncio ayer del presidente Bush de que el Estado con donará trescientos cincuenta millones de euros de la multimillonaria deuda que arrastra el Consorcio Valencia dos mil siete el organismo que se encarga de la gestión de la Mari la de Valencia habrá que esperar cómo se concreta pero estamos ante una buena noticia pero que no es un punto y final en la negociación según Joan Ribó el Gobierno debería asumir toda la deuda Hinault sólo tres

Voz 1581 12:34 cientos cincuenta millones de euros Julián Jiménez

Voz 1238 12:37 pero primero que nada Manuel cuál es la deuda real del Consorcio Valencia dos mil siete cuanto a quién se lo debe

Voz 1005 12:44 pues según han detallado esta mañana el alcalde de Valencia Joan Ribó y el director del Consorcio Vicenç Llorenç a día de hoy este organismo que se creó para financiar todas las obras para la celebración de la Copa América debe incluido intereses algo más de trescientos sesenta y nueve millones de euros al ICO Instituto de Crédito Oficial a esto habría que sumar la póliza con el Banco Santander una policía que luego esta entidad vendió a un fondo inglés ahí los números rojos ascienden a seis millones de euros de la póliza más otros sesenta de la deuda derivada el tercer organismo al que le debe el consorcios la Autoridad Portuaria de Valencia con la que arrastra una deuda de dieciocho millones de euros más otros casi veintitrés millones y medio de costes de reposición que por cierto no reconoce el Consorcio en total Isolda tenemos a la deuda reconocida son algo más de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de euros

Voz 1238 13:30 el presiden Puig anunció ayer que el Gobierno el Gobierno de España iba a condonar trescientos cincuenta millones de euros de deuda como os entero el alcalde y que opina destacó

Voz 1005 13:39 a Joan Ribó asegura que se enteró de la noticia cinco minutos antes de que se hiciera pública antes en nadie le llamó para explicarle cómo iba a desarrollarse esa negociación con todo y a falta de conocer cómo se concreta que mecanismos presupuestarios y financieros se van a activar para condonar esa deuda considera que estamos ante una magnífica noticia pero insuficiente una noticia a la que se llega después de un trabajo en la sombra de la nueva dirección del consorcio que ha conseguido dice en estos dos años demostrar que la Marina tiene futuro que por primera vez arroja beneficios porque atrae a más público más empresas

Voz 0743 14:10 el a donar a ir en el tema de la cuando no

Voz 12 14:13 ha sido un pas mon importantes tres cuartas mes de Les tres cuartos es un pas que consideren que encara es insuficiente pero es un paso plantearnos ya que la Marina ya que era demostrar que funciona y que a partir de ahora ha de plantearse una renovación

Voz 1238 14:29 Duch ha de plantearse

Voz 12 14:32 la Marina Puga ser una cosa ya consolidada no a veinticinco ya se plantea una serie de You Tube totalmente Aus

Voz 1005 14:40 vivo considera que al menos la deuda relacionada con las entidades dependientes del Estado las del ICO y la Autoridad Portuaria debería asumirla al completo el Gobierno de España aparte el Consorcio tendrá que negociar la deuda con el fondo inglés unas negociaciones que debería capitanear según el alcalde el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Voz 12 14:59 a negociar el Consorci pero fundamentalmente al Govern

Voz 0743 15:02 en estos le relación

Voz 12 15:05 me recordó que cuando estaba el de Santander estaban carrera ante el Gobierno anterior

Voz 0743 15:10 no va a hacer eh no va a negociar e sabe en Utah este tema

Voz 12 15:15 pero vayamos Wade negocia el Consorci pero fundamentalmente

Voz 1238 15:19 el alcalde de Valencia ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el director del Consorcio Valencia dos mil siete con Vicent Llorenç que ha hablado precisamente del futuro de lo que tiene que ser la Marina en los próximos años Llorens cree que este espacio tiene que convertirse en un foco de economía de conocimiento un lugar destacado para el ocio para la cultura

Voz 1005 15:35 algo que será dice mucho más fácil ahora tras esta decisión que a su juicio no es una concesión graciosa sino de justicia con la ciudad y que valida los proyectos que se han puesto en marcha en la marina desde el inicio de la legislatura

Voz 0743 15:46 el gran cliente son los tinglados cuatro y sin el edificio do sus ir sobre todo posicionar la Marina como un gran referente en materia de gestión de fondos comunitarios de fondos europeos no que fin Sara presente autores Tusell los de la administración no podía optar este tipo de final también no va a producir un salto cualitativo a la propia Marina en el Camp de de Llançà de la innovación en la gestión pública en el texto de la innovazione insistió en la cultura el auditorio de la náutica

Voz 1238 16:17 por cierto que Llorente ha pronunciado también sobre el lío que se ha generado en el proceso de adjudicación de las obras de la nueva estación marítima el director general del consorcio pide respeto al trabajo que están desarrollando todas las personas implicadas en este concurso para instalar un nuevo JAP tecnológico en la Marina de Valencia

Voz 1005 16:32 proceso complejo recuerda Llorenç y por eso se consideró que había que conformar una mesa de expertos de acreditada experiencia insolvencia intelectual que emitió su informe a favor de una de las candidatas aunque no será hasta el próximo once de septiembre cuando se reunirá la Mesa de Contratación que también estará formada por personas dice del máximo rigor jurídico de las tres administraciones que serán las que tomarán la decisión final Llorenç no quiere valorar la trifulca entre las empresas que optan a la adjudicación pero les pide máximo respeto para todo este proceso

Voz 0743 17:01 no voy a entrar a valorar el que existen prensa estos días no voy a entrar a valorar porque excepción respecte el Mexico es respetar el proceso que el primer que respetar el pues si entonces valoraciones Fred Després de la ayuda casi casi a irse de la Comisión Delegada prevista del día para el día once de Setembre verdad máximo respecto a él visitador abriendo el máximo respecte

Voz 1238 17:24 dos de la tarde veintitrés minutos

Voz 13 17:27 que ven a ganar al

Voz 14 17:29 el lema Filmoteca testigo películas actual si clásica d'Acció

Voz 15 17:33 general un plan testigo Valencia Cinema a la fresca al jardines del Palau de la Música del Vinci huy de julio al al veintiséis de agosto Filmoteca d'Estiu

Voz 1581 17:46 total a programas y al web del Institut Valencià de Cultura Conselleria d'Educació investiga SEO cultura Gispert

Voz 1 17:54 hora catorce Valencia

Voz 1238 17:58 seguimos en el Ayuntamiento de Valencia para hablarles de tú

Voz 16 18:01 en el de Pérez Galdós Si de la reivindicación

Voz 1238 18:04 en vecinal que reclama la mejora de ese eje viario porque hoy el concejal del grupo popular Alfonso Novo denuncia que después de tantas promesas por parte del equipo de gobierno municipal la reurbanización de esas avenidas va a ser otro incumplimiento del Gobierno tripartito dice porque se va a acabar el mandato sin que ni siquiera haya proyector redaños

Voz 1005 18:21 dado Novo asegura que la nefasta gestión de este proyecto hace que los barrios de Jesús y lo libreta se queden sin setenta mil euros cada uno de los presupuestos participativos de Sidi en Valencia del año dos mil diecisiete critica además que este incumplimiento esto se sume a otros como la de la rehabilitación de la plaza del Ayuntamiento de San Agustin cruzó la incluso la plaza de la Reina que el Gobierno de Joan Ribó no va a ejecutar

Voz 17 18:41 ahora mismo se han inventado de nuevo el plantear un concurso de ideas para una situación que además de ser problemática es complicada e incluso

Voz 1005 18:51 puede incumplir la normativa de pasos inferiores

Voz 17 18:54 un eres como es bueno poner en en en el tráfico abrir el tráfico en la parte superior del túnel de las jeta de Pérez Galdós

Voz 1238 19:04 también en las filas populares su portavoz Eusebio Monzó denuncia el abandono de la Policía Local por parte del Ayuntamiento y es que a su juicio a fecha de hoy se ha ejecutado sólo un cero coma cincuenta y dos por ciento del presupuesto que la Policía Local tienen el capítulo de inversiones destinado a equipamiento de los agentes

Voz 18 19:19 suelta alarmante también observar que para la partida destinada a la adquisición de parque móvil con un importe de ochocientos noventa mil euros no se ha ejecutado ni un solo euro la partida destinada a gastos de publicidad y campañas divulgativas de información al ciudadano permanece intacta con un cero por ciento de ejecución al igual que la partida destinada a equipamiento de la

Voz 19 19:41 Policía Local con lo cual estas cifras demuestran que la preocupación por las inversiones en la ciudad de Valencia del Gobierno del señor Ribó es absolutamente nula

Voz 1238 19:50 y una cosa más del Ayuntamiento después de cuatro días cerrada al público esta mañana a eso de las diez de la mañana ha vuelto a abrir sus puertas la puerta principal del edificio consistorial para las visitas de turistas y de vecinos durante estos días se ha recolocado la vidriera del hall del edificio consistorial que se reír retiro para rehabilita

Voz 1005 20:07 todas las piezas limpia a fondo también se han repuesto las faltas del mosaico como explicaba la SER Ximo Roca uno de los responsables de esta restauración

Voz 1238 20:14 de la misma

Voz 20 20:16 ah no les falte es que ya habían de peces que había entre caes bien pero Dutt que no es no que él la totalidad del con June la diferencia a yo sí que es cada pesa estaba referenciada en chico que queda al pilón del empleo y si algún día a restaurar esa obra Cases pues es no son no son originales

Voz 13 20:47 ahora hay Nissan laminar toda la gama Nissan con hasta ocho mil

Voz 1238 20:50 euros de descuento Neeson Almenar tu Nissan

Voz 13 20:53 el mejor precio

Voz 21 20:57 construirá sale espera estando porque desde la primera para la final última siempre estaré alto consta siempre teu a la tengo a llengua Generalitat valenciana

Voz 1238 21:20 este jueves ha puesto en marcha la vigésimo octava edición de la Feria Requena Evin en la que hasta el próximo domingo veintiséis Se van a poder disfrutar en el recinto ferial de Requena de los mejores vinos

Voz 1005 21:31 de hecho en esta edición a participar diecinueve bodegas y se podrán disfrutar de más de doscientos tipos de vinos diferentes así lo explicaba que en Wagner presidente de Fermín

Voz 22 21:39 no hemos más que doscientos carencias te vino casi trescientos jefe Arencibia éste vino a ningún otro entonces esto es un poco lo lo fascinante o lo bonito de la feria a de esto que yo siempre digo que lo bonito es que aquí he consumido aquí tienes la opción de hablar realmente con el creador

Voz 1238 22:06 y en Sagunto el festival Sagunt a Escena sale del clásico teatro teatro romano hay esta noche de la mano de mira de la compañía Sir Nick interpreta con ayuda de Jordi panadera un espectáculo en las mismas calles de Sagunto una representación que ha creado el mismo que será gratuita para todos los públicos última pausa el deporte

Voz 23 22:27 eficacia no significa diferenciarse será el primero cada día ser el más imitó

Voz 24 22:31 dos entonces ocasión líderes no tiene nueva con más de dos mil coches a un clic y acaban de abrir dos doscientas más ya son ocho y medio

Voz 15 22:40 ejemplo hija eso es son los líderes ocasión produce la mejor relación calidad precio garantizaba en Paterna Alzira Castellón y en ocasión plus punto com

Voz 1 22:51 hora catorce los deportes

Voz 1238 22:53 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes suaves estamos en la antesala de una nueva jornada de Liga si porque lo vale

Voz 25 22:58 ya sigue preparando el segundo partido de la competición tras el empate ante el Atlético de Madrid que lleva medir el próximo domingo a las seis y cuarto en Cornellà El Prat al español y para el que prácticamente está descartado el concurso de Ezequiel Garay que hoy no ha entrenado ha vuelto a mantenerse al margen del grupo Marcelino podría repetir el mismo once inicial con el cambio obligado de Ezequiel Garay por día Cavic que ya participó en el tramo final del partido ya en cuanto al Levante la dirección deportiva da la plantilla por cerrada con veintitrés profesionales sólo falta una ong una última incorporación dejando la puerta abierta a la posibilidad de que llegase un delantero que en concreto sería Borja Mayoral que mientras el Real Madrid no fiche a ningún otro atacante no tendrá la autorización de Lopetegui para abandonar la disciplina Madrid