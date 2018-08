Ser Deportivos Valencia (23/08/2018)

Voz 0691 00:00 si seguir deportivos

Voz 0691 00:15 buenas tardes señores Fran mira que es raro Peter Lim si mira qué raro e conforme lo voy conociendo más mira que es raro yo estoy encantado con él yo también encantado

Voz 1716 00:28 yo también una vez que ya compró él el club no no yo hablo hablo de la actualidad compró el club claro vamos a al final aquí en este momento hay un cambio muy importante con respecto al pasado y es que ahora hay un accionista que cuando hace falta tesorería él accede banco pone pone el dinero y además hombre mira es raro por lo siguiente es raro porque sin yo esto algún día espero poder sólo preguntar por cierto mañana creo que cambiará de número de teléfono Peter Lim pero yo yo espero puedes preguntar a algún día preguntarle Oiga usted para que ese compró el Valencia dos usted sin necesidad porque amplió capital por cien millones de euros más para pasar de tener setenta y tres al ochenta y dos Si no tenía necesidad que quemó cien millones de euros más por un nueve por ciento excepto por ejemplo no vino al partido desde el Atlético de Madrid el lunes antes cuando estaba estoy incendiado que levantaban líos hoy en la manifestación no pues Grecia hoy qué pereza encima la pasta que puesto allí pues bastante fastidia esto yo que me he equivocado y tal pues no no voy pero no venir al Valencia Atlético de Madrid y ahora sin embargo va a Cornellà porque entre semana

Voz 0691 01:39 con la vuelta a casa no a lo mejor le cuadra

Voz 1716 01:42 te cuadra la mejor porque tiene que venir alguna otra cosa aquí que tendrá que hacer una cosa pero me extraña que no venga a Mestalla que ahora mismo teóricamente el hombre necesitará media docena menos de israelitas de estos igual

Voz 0691 01:55 el asfalto yo eh no sé yo porque la última vez que hoy no me está ya subimos el vídeo estas redes sociales el tratamiento era como un jefe Estado

Voz 2 02:03 bueno esperaron a que empezara el partido para meterlo por una puerta secreta un cordón de seguridad Julián su ex con en la parte de atrás todos los habrá que la seguridad privada adelante habrá que avisar a Torra

Voz 1716 02:15 sí porque claro de ahí las termas de seguridad lo llevan los Mossos es una cosa diferente ya que hay que avisar la Torra no le vayan a decirle que que Peter va con su camiseta abanderada abanderado blanca o negra no la vayan a poner el lazo amarillo S L pinche con el alfiler en la teta

Voz 0691 02:28 el tema con Peter Lim es que dejé hacer que deje hacer ha tenido capacidad para dejar hacer a Mateo Alemany cuanto menos hablemos de Peter Lim Yo creo que es mejor para el Valencia es curioso siempre lo veremos Mestalla partidos como en España en Getafe

Voz 1716 02:43 en dos sí sí sí pero va es que es que que más le gusta Getafe no va bien el lunes a Mestalla a un partidazo iba a Cornellá El domingo oye vaya donde quiera claro pues que un con

Voz 0691 02:54 dinero eso sí extravagante sensible tienen que ajustarse a ese canon incumple es es un tipo estrambótico muy muy particulares

Voz 1716 03:02 tenemos que hablar de inmediato con Roger Martí porque tiene que entrenar pero no me resisto a leer esto

Voz 3 03:10 como como a mil Murphy

Voz 1716 03:13 que está ahora el hombre dedicado a temas de comunicación cercanía con la afición y además ha metido en el culo a un amigo suyo que conoce de otra época

Voz 3 03:22 que se llama Casey Suu Casey

Voz 1716 03:25 más ostrás ahora ahora más salvo desde hace visual si Casey más Massú algo

Voz 0691 03:33 tiene influencia en el club

Voz 1716 03:34 Bastad tiene influencia porque mucha influencia en el club tiene influencia Casey porque viene de la mano de de Anil

Voz 0691 03:41 demasiada en algunas cosas que pasa que yo no sé si Casey

Voz 1716 03:43 tiende de temas bancarios sobre temas de redes sociales lo que está claro es que él lleva todo el tema de me parece que me parece que su madre murciana me parece me parece no estoy seguro no estoy seguro sólo se lo preguntaré pero esto es una información que Le damos a mil que está en estas cosas a mí me gustaría que estuviera en otra me gustaría que estuvieran otra más gordas más importantes pero bueno está también hola Pedro buenas tardes primer partido fuera de casa primer problema con las entradas voy a Barcelona este fin de semana esto es un oyente de de la Cadena Ser que me lo manda por telegrama al al seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco yo como lo leo todos antes o después hay alguna cosa que me llaman la atención entonces estas cosas se que les gusta saber las a a Anil Murci como no sé si se lo dirán porque le tienen miedo allí que cuando a mí la abre la puerta la gente se esconde cuando va a la baja el ascensor le tienen miedo porque dicen que no me vea no vaya a ser que es ese acuerdo de mí me echa a la calle le le tienen pavor a nivel él cuando le digo esto se ríe hola Pedro buenas tardes primer partido fuera de casa el primer problema con las entradas voy a Barcelona este fin de semana y quiero ver al Valencia en el campo el español estoy intentando comprar una entrada es casi imposible no soy socio con lo cual hasta hoy no he podido yo he llamado al club de taquillas no me en el teléfono y al final en el área de la afición me dicen que la tengo que pedir por la web para luego ir a Mestalla a recogerla Illa web que es una empresa externa que es una empresa externa de quién será la web externa del Valencia a quién le estaremos pagando que me imagino cobrará por ello hombre claro que cobra muy bien claro que cobra claro que cobra no me deja registrar me me da un error con el correo no puedo comprar la entrada mañana iré directamente a taquillas a ver si me la venden o no Jan aún así yo vivo en Bétera cerca de Valencia y me puedo desplazar pero siguió viviese en Tarragona y quisiese ir a ver al Valencia tendría que bajar a Valencia a por la entrada para volver a Barcelona cómo es posible que del año dos mil dieciocho yo pueda comprar una entrada para ver a Guns N'Roses desde mi móvil en un coche camino de Murcia y cuando llego a casa me imprimo las entradas y un mes después entró al concierto en Barcelona sin mayor problema y en cinco minutos sin embargo para una entrada de fútbol tenga que desplazarme físicamente nos hacen creer que esto es alto espectáculo no pero es tercermundista esta es mi protesta no me quiero ni imaginar la semana que viene otra vez con el Levante vamos yo este año no lo voy a intentar creo que buscaré una entrada en público en general tanto para el partido del español como para el del Levante y que sea lo que Dios quiera nueva temporada mismos defectos un rato después ya vuelve a escribir dice sorpresa buenas noticias por fin después de dos horas peleando alguien me ha contestado ya hecho la reserva pero mañana tengo que ir físicamente a recogerla a Mestalla menos mal que vivo cerca en Bétera lo que decía tercermundista esto es decir el apellido bien un momento Casey lo he perdido no puede ser Casey no es más su moto es algo más algo que sí Casey con qué días el nombre es que no era un problema esto yo le pediría que ahí sí que sí se puede poner a ello si se puede poner a ello porque bueno Casey hola empresa externa a la que el Valencia le paga para que lleve que por cierto alguna vez lo de dentro tendrán que hacer algo no porque si lo van a externalizar todo no me quisiera cargar programa no me quisiera agregar el programa pero estaría bien que no externalizar han todo por lo menos no está externalizado lo importante que es la la parte deportiva pero sí van a externalizar que ya han externalizado buscar comprador para el suelo de Mestalla buscar operador comercial para a ver si sacaba nuevo Mestalla han externalizado buscar financiación para ver si se puede acabar el nuevo Mestalla han externalizado también la web y entonces yo me pregunto lo de dentro que hacen conforme van despidiendo gente hay cosas que no se hacen entonces tenemos que llamar a Juan Sol porque vivió una anécdota muy curiosa Juan son hicieron con tracción en en tenía que ir Juan Sol también Inma Ibáñez pero hay que sacar unos permisos especiales para entrar Singapur y esto lo lo tenemos que preguntar bien sí sí sí así pasó pero como también han despedido que no sé si habrán externalizado también el tema de la haciéndolo viajes como han despedido a la persona que los viajes no hicieron los permisos correspondientes para Juan Sol Ibrahima Añez y entonces tuvieron que regresar a mitad de viaje de Singapur creo que en Frankfurt y tuvieron que participar por videoconferencia porque Juan Soler consejero para aprobar las cuentas pues eso hay que hacerlo Santi tiene que estar presente tiene que participar del del Consejo son anécdotas que que me va en contra de los pero yo lo que me pregunto es oye si lo Esther analizan todo entonces qué hacen los dentro y sobre todo que hacen los dentro importante importante Josep por ejemplo yo sé lo que hace Marcelino Longoria Mateo Alemán importante yo lo veo lo veo lo detecto lo palpa se ven los resultados pero importante de las otras cosas del club yo si fuese Peter Lim en algún momento ya oye porque para mí no es importante llevar el twitter del club para mí no es importante eh cosas de andar por casa no eso son cosas sé yo

Voz 4 10:53 por ejemplo por ejemplo

Voz 1716 10:55 yo me tomaría en serio que el Valencia aquí me voy a cargar programa lo veo venir no no pero no me lo voy a cargar yo me tomaría en serio que el Valencia quiere de verdad acabar el nuevo estadio yo me lo tomaría en serio Si yo hubiera que el presidente del Valencia o que Kim Koh ellos en primera persona estuviesen moviendo fichas para acabar el estadio eso me daría a mí el olor claro de que el dueño les ha dicho poner las pilas y soluciones esto eso sería para mí una prueba de algo importan diría hoy estos ahora va en serio ahora va en serio pero yo eso no lo veo me hago otra pregunta se puede externalizar a Deloitte algún día hablaré de Deloitte de a qué se dedica a Deloitte realmente no esto otro día pero se puede externalizar que Deloitte busca un comprador para el suelo de Mestalla busque financiación para ver si puede acabar el nuevo estadio busco un operador comercial para que genere nuevos en en el nuevo estadio pero a mil Murci y Keane Cop también podrían coger una maletita ponerse a viajar y a trabajar en eso no porque sino lo hace a mil no lo hace cinco no lo hace te Mateo porque Mateo está en la parte deportiva no ni de ninguna otra cosa porque considera que esas son cosas del dueño importante digo de importancia cosas importantes sean de nivel presidente de nivel consejero ejecutivo que creo que es lo que pone la tarjeta de la tarjeta de cinco pero si al final resulta que también en las cosas de andar por casa un pobre señor me cuenta esta experiencia aunque está externalizado a la web aunque la al frente de redes sociales del club está una persona de máxima confianza de que no sé si sus principales conocimientos son de redes sociales del tema bancarios y al final este señor tiene que venir a coger una entrada física Mestalla pues yo creo que estamos en poco en el año de es de de Cuéntame no bueno oye aspectos a la quemada al sol un poco y no no pasa nada vamos van vamos a otra cosa ibas viene Matsui llama Marsó llama es que yo debí la décima suena generar de eso de la película que alguna vez hemos visto por ahí de Vietnan sanitario Matsui llaman Casey Matsui llaman macho llame Casey si te ponen Eto'o por favor no si pudieses ponerte un poco más que nada porque habrá no sé cómo van for quinientos novecientos mil persona como esta Si pudieras poner un poquito cuando tengas tiempo es sin sí la nota no no no no como dice mi madre nota zares tranquilo sin agobios pero con más las sin sin mucha prisa pero tampoco sin mucha pausa de puede esta pausa vamos a saludar a Roger Martínez

Voz 1716 14:19 ahora después queremos comparar fichajes del Sevilla y del Valencia piensa reforma dado mejor pero antes saludemos a Roger Martí Roger buenas tardes hola muy buenas Un pistolero con pistolas porque claro a principio de la temporada pasada no tenías pistolas estaban fastidiada así como iba a disparar si lo que no tenía ahora ligamento exacto por eso digo no tenías tu arma principal

Voz 7 14:42 pero bueno ahora ya totalmente recuperado y con ganas de seguir marcando

Voz 1716 14:46 la verdad es que que diferente es tu verano este verano de la temporada pasada porque justo esté en el momento más inoportuno del mundo para todos

Voz 7 14:57 si al final nunca sabes no cuando cuando es el mejor momento pero vamos y la verdad que que veníamos de su vive yo personalmente como Zhivago quién está ahí creo que era un paso un paso grande para mí pero bueno ya totalmente recuperado como dicho oí con ganas y con temas Roger Keith

Voz 1716 15:18 qué papel te ves tú cómo te sientes tú de importante en este proyecto del Levante

Voz 7 15:24 Bono yo me siento tu trabajo para para hacerlo en la confianza aquí no puedo no puedo pensar otra cosa no está claro que no hay competencia que ya han venido compañeros juegos pero pero yo trabajo particular

Voz 0758 15:39 entonces tú a tú sabes que dura

Voz 1716 15:41 de un tiempo mientras un futbolista va escalando posiciones en en en su carrera profesional no sé si tú tuviste la sensación como que tú cumplía el campo como qué hacías lo que te tocaba pero que a lo mejor la mirada que se tenía en el club de de de tu posición con respecto a tu rol dentro del del club era que todavía necesitaban tener además de otro delantero no sé si mejor u otro delantero sientes que en este momento eso ya ha pasado Ike tienes el rol de titular

Voz 7 16:14 sí yo creo ver si al final he también tengo un poco de haber salido de la cantera que que realmente pues en nunca se les lleva a valorar igual que cuando vienes de fuera pero bueno el club también han apostado muy fuerte de la renovación que que te oí y bueno pues yo sí que es verdad que también por la confianza del míster y cómo me siento yo creo que que todo eso que has dicho pues ha cambiado

Voz 1716 16:41 que los sentiste tú también es verdad

Voz 0758 16:43 sí yo enviaron no bueno bueno cuando cuando juega en el filial y dos años y ves que no puedes como pues estás ahí sin que sí que pueden pedido pues o no pasa nada pero era complicado y ahora pues es todo lo contrario no yo sé que caen agencia porque porque lo tiene que atraer

Voz 8 17:06 pero como ya te he dicho yo me siento muy importante confío mucho a mí sí porque vida

Voz 1716 17:11 como decías un momento crucial no en la etapa de Roger como levantinista había una posibilidad de bien salir o bien renovar una pelea fuerte en el aspecto de

Voz 1074 17:22 una demostración de confianza la demostración es que ha renovado por cinco años que mayor demostración por parte del crudo decir eres mi delantero te vas a quedar aquí pues imagínate con veintisiete hasta casi los treinta y dos no

Voz 7 17:34 sí sí yo la verdad que también malo

Voz 0758 17:37 hasta un juez gozar de la confianza que se depositó en mí y parte del PP Carmelo ellos viste iba a partir ahí hemos ido creciendo no después de del año pasado volver a jugar a ellos desesperada bueno intentó demostrar que todavía podía dar mucho a este club oí y así pues el Levante ha seguido confiando en mí no me la verdad lo estoy contento por el contrato que que hemos firmado y ya te digo adelante voy a seguir ayudando al equipo lo máximo goles posibles

Voz 1716 18:10 Roger yo te quería preguntar por dos cosas que que no son normales no no es normal lo que pasó con Muñiz de de de de de no ganar que no había manera de ganar y es una desgracia no es normal lo de Paco López gracias a Dios ojalá se prolongue en el tiempo pero no son normal en ninguna de las dos cosas

Voz 0758 18:32 bueno al final yo creo que es un hablando de Muñiz creo que el equipo pues psicológicamente no estaba muy bien pero que se perdieron varios partidos que hizo que el equipo cogiera un poco de miedo oí bueno a su también afectó al hacer la verdad que el cambio vino novia en para para cambiar un poco a poco o con lo veremos no conoces puso lo lo supimos trasladar al campo perfectamente y la verdad que que la dinámica que llevan equipo muy buenas sabemos que ganar todo casi todos los partidos como hicimos el año pasado es muy difícil pero si trabajamos para para que cada fin de semana pues tenga muchas opciones

Voz 1716 19:13 a vosotros os sorprende cuando cuando Paco López en su momento y ahora lo mantendrá o hace el discurso de oye chavales que perdamos el miedo que p'alante que ataqué hemos que seamos atrevidos no sea nos choca el discurso es decir pero coño que dice este Levante pero como hay p'alante

Voz 0758 19:32 bueno al final yo creo que el equipo necesitaba ese cambio no me como yo te he dicho pero que la gente mentalmente estaba bastante atascada hiel pero no hoy sea la verdad lo que lo que nos transmitió el equipo dio la vuelta a la situación y mi manera

Voz 1716 19:50 es verdad Roger tú que ya lleva muchos años en el fútbol que a veces más allá del librillo táctico de Si juega desconecte sistema con este otro sistema de si haces esta marcaba esta otra marca de si presiona más arriba o más abajo si hace esta alineación la otra es verdad que conforme pasa el tiempo tú te vas dando cuenta que es más importante en un entrenador la manera en la que le llega mentalmente con su discurso al jugador o la manera en la que el entrenador psicológicamente te gana para su causa o te hace sentirte más seguro o menos seguro con más confianza con menos confianza es decir al final te estás dando cuenta o piensas tú que es más importante el discurso del entrenador que el libro táctico

Voz 0758 20:36 bueno yo creo que todo influye en su medida pero sí que es verdad que que si un entrenador es muy bueno en en lo en la táctica la técnica en Sabera explicara a los demás pero luego pues no tiene esas Silicon el grupo creo que no va a ir igual lo que pasa que bueno pues Paco

Voz 9 20:54 es un poco lo tiene todo no creo que al final

Voz 0758 20:58 de llevamos años entrenando oí luego creo que que sabe llevar muy bien el grupo tanto él como como todo cuerpo tendido

Voz 1716 21:06 Roger te hago la misma pregunta que hicimos el lunes a Koke tú ahora mismo firmaría es cuarto por la cola

Voz 0758 21:12 sí

Voz 1716 21:15 si sacaba la Liga tú ahora mismo firmamos cuarto por la cola acabado la Liga tú lo firmaría

Voz 9 21:22 no yo firmaría ser

Voz 0758 21:24 lo hizo puntos lo antes posible ya a partir de ahí pues veremos qué pasa no pero sí que es verdad que en el que mi primer objetivo y el de todo el equipo debe ser desde conseguido cuarenta y dos puntos pero no me no me quiero quedar ahí soy admitió eso pero pero realista de también

Voz 1716 21:39 debe ser bonito jugar ahora en el Levante en el Ciudad de Valencia e se respira un ambiente bonito eh

Voz 0758 21:45 sí la verdad que que la afición está respondiendo muy bien he visto un cambio muy grande y eso nos agradece no aparte luego pues él está dejando muy bonito y la verdad que que sí que apetece jugar

Voz 1074 21:59 y como proyecto deportivo que significa para un jugador como tú renovar cinco temporadas por ejemplo que Morales desestime propuestas que puedan llegar de Qatar de Rusia e incluso de clubes españoles y ganó que yo me quiero quedar aquí o que Oller renueve o que Robert Pierre prefiera jugar un año más cedido en el Levante que quedarse como capitán general el Deportivo de La Coruña a nivel de proyecto o que Coke Andújar que puede elegir a clubes importantes para jugar prefiera jugar en Levante después de tener un gran contrato en el Schalke cero cuatro esto como tú qué significa a nivel de vestuario el que seis muchos los que repetirse en el Prieto de la pasada temporada

Voz 0758 22:35 bueno yo creo que es muy importante no habla muy bien del grupo que tenemos de lo que significa el Levante que al final es un club muy cercano de te hacen sentir como en casa Hay ya he visto no pues se gente que estuvo el año pasado quiere volver y los que estamos aquí lo perdí la verdad que llevo muchos años aquí yo estoy muy a gusto no creo que que es un club perfecto para para seguir creciendo oí mono y más yo que estoy aquí en casa aquí la verdad que me siento muy orgulloso

Voz 1716 23:03 bueno pues Roger hemos hemos hemos empezado yo diría que es mejor de lo esperado no porque

Voz 10 23:07 yo no me esperaba el cero tres de del Villamarín

Voz 7 23:11 sí está claro al final nosotros sabíamos que íbamos nunca es muy complicado

Voz 0758 23:15 sí

Voz 7 23:15 tienen un equipazo oí bueno la verdad que el cero tres sí que nos pilla un poco por sorpresa pero bueno sabíamos que qué podíamos hacer nuestro partido de teníamos que estar bien que tuviéramos pues para dentro nadie salió salió perfecto

Voz 1716 23:30 pues habéis empezado la Liga como como

Voz 10 23:32 para recibir al Valencia en ese derbi que tanto esperan los granotas dentro de de dos jornadas

Voz 7 23:37 sí

Voz 10 23:38 si no si no se tuerce el segundo partido vais a llegar con el pecho hinchado para para tratar de ganarle al Valencia darle una alegría a los veinte Mi granotas

Voz 7 23:48 como tú dices no primero es el Celta de creo que tenemos que tener la cabeza en ese partido y cuando llegue el derbi que sí que es verdad que es un partido especial

Voz 0758 23:57 él

Voz 7 23:57 pues yo ese verano pero pero bueno estemos como estemos a su partido que que simplemente por lo que significa que no hace falta nada más

Voz 1716 24:06 Roger yo tengo la sensación de de fue instar de sin estar dentro del vestuario que en este momento estáis en un clic mental que creéis sin sin falta de humildad pero qué creéis que le podía ganar a cualquiera

Voz 7 24:18 sí pero eso no no nos tener humildad dado tenerla creo que al final tienes que meterte en la cabeza que sales al Campoy podrán a cualquier partidos y no es que no sólo esa jugada no lo que que el equipo ya se vio el año pasado no como como plantamos estamos a cualquier rival y este año pues tiene que ser así se Mier hoy a te salen los partidos como uno quiere y otras veces no pero pero sin ese miedo no oí de tu a tu a cualquier equipo

Voz 1074 24:46 el equipo detecta desde el vestuario que se ha reforzado bien que de verdad por fin el Levante ha dado un paso no sé si ha ayudado evidentemente desde el punto de vista económico el traspaso de Lerma por treinta millones de euros que ha permitido la llegada de jugadores pagando grandes traspasos pero notáis de verdad que este proyecto ha dado un paso hacia adelante que han llegado esos refuerzos que el año pasado todos demandamos no aparecieron

Voz 7 25:08 sí bueno yo sobre todo estoy muy contento de que se ha se ha mantenido casi todas la base no del año pasado las cesiones que estuvieron pues es bastante algo muy nuevo pues se ha reforzado bien creo que ha hecho un buen equipo y bueno a partir de ahí ya te digo y a seguir trabajando a qué

Voz 1716 25:28 pero no podemos se acopla en cuanto antes si no sé yo cuántos goles este año

Voz 7 25:33 bueno eso la verdad que que es la típica pregunta que que no me gusta mucho responde porque final quiero meter muchos goles

Voz 0758 25:41 sí ya ya veremos al final

Voz 7 25:44 la temporada en los que los de la última seguro

Voz 1716 25:46 temporada en Segunda con el ascenso sería brutal no hombre joven cuanto fueron alemán XXII no mentir digo es tras haber yo iba yo yo iba a decir que iba a decir Roger que a mí me has dicho que es ambicioso no ya bueno ya ya pero hay que ser realista también yo yo estaba editorial artificioso pero pasa eso no Roger iba a decir oye doce goles estaría bien o a ti te parecen pocos

Voz 0758 26:11 es un bueno número seis pero pero bueno ya te digo que tampoco me quiero poner una cifra porque luego igual lo hago más agudo en uno Si prefiero ir partido a partido y ya te digo pero sobre todo lo que sean goles que que sumen puntos momento primer gol de la

Voz 1716 26:26 Liga primer partido de Roger Si pasas de doce le regalas tu camiseta Alemany tu pantalón sí sí eso pues pues se podría firmar venga lo apuntamos la firmamos lo apuntamos un abrazo Roger darle un abrazo hasta luego

Voz 1716 26:56 TV punto com Nos quedan trece minutos de programa que vamos a emplear en lo siguiente nos inspiró a preguntarnos esto lo que dijo el otro día Joaquín Caparrós que a todos los efectos es el director deportivo

Voz 0956 27:07 lo de el de el Sevilla dijo esto creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría y tenemos el mejor técnico y cuerpo técnico de la categoría por lo tanto bueno pues ahí estamos estamos contento ella todavía a lo mejor falta algo pero estamos muy contento con nuestra plantilla y con nuestro técnico y con nuestro cuerpo técnico

Voz 1716 27:30 bueno supongo que esto será una declaración más de que era bien que de realidad porque no creo que más no creo que Joaquín Caparrós se crea lo que a lo que ha dicho pero esto no invitó a preguntarnos qué evidentemente el gran rival para el bueno creo yo para el Valencia para ser cuarto es el Sevilla es el gran rival del Sevilla para Inter el cuarto es el Valencia sin menoscabo de que el Valencia pueda ser tercero o segundo conforme se den las circunstancias como el Atlético de Madrid terminó siendo segundo Hinault terminó siendo segundo ni el Barcelona ni el Real Madrid pero nos preguntamos

Voz 12 28:04 los fichajes que han hecho el Sevilla con los fichajes que ha hecho el el vale

Voz 1716 28:08 en en este momento quién se ha reforzado mejor y quién tiene mejor plantilla porque los dos tienen muy buen equipo Santi Cañizares buenas tardes ves qué tal buenas tardes Pedro Pablo Alfaro muy buenas tardes

Voz 1654 28:19 hola buenas tardes empiezo por empiezo por

Voz 1716 28:22 el de fuera de casa eh como estábamos aquí en Valencia Paolo oye Pablo bueno vosotros habéis fichado a al pero ha fichado al centrocampista quince kilos hagan Añón se produce Añón Añón Grañón vale porque Añón

Voz 12 28:39 de defensa del diecisiete kilos Sergi Gómez del Celta el defensa cinco millones el centrocampista ya definitivamente compradores ella siete millones Roque Mesa Aleix Vidal ocho millones y medio y las cesiones importante de Andrés Silva de

Voz 1716 28:53 Juana los los fichajes del Valencia no lo repito porque aquí en Valencia lo tenemos más frescos Pablo quién tiene mejor plantilla en este momento a falta de que el Sevilla parece que va a ir al mercado todavía con cuarenta kilos antes del día treinta y uno y que al Valencia le falta la guinda sí o no si la quieren poner y pagar Peter Lim de Guede espera la foto a día de hoy quién crees tú que se ha reforzado mejor y tiene mejor plantilla Pablo

Voz 1654 29:19 bueno eso es lo ha preguntado el millones no es sencilla de responder pues porque a ver yo vi que por de por lo menos peor pío pío diferencias y similitudes en los equipos en dos equipos bien es cierto como te estaba escuchando ahora que puede ser que pueden ser en rivales directiva vimos en estas plazas sobre todo porque al final son dos grandes clubes que ya van buscando amparo buscando Champions no parece que la Europa League que también es otro premio pero bueno que que es algo que que lógicamente económicamente que tiene tiene perspectivas diferentes la valenciana Anabel Valencia sobre todo lo que intenta es mantener esa posición no digamos que el aspirante uno de los dientes este año eso sí ya sé que la tuvo anteriormente a mí también me gustaría que de vez en cuando los tres más grandes pues hombre pues también dejar dejarán sitio al resto que beso haría que la competición fuese mucho más atractiva el Valencia posiblemente teniendo más bloque porque ya tienen trabajo mucho y el Sevilla cambiando mucho cambiando mucho porque es verdad que lo el año en la temporada pasada fue muy irregular se consiguieron cosas muy buenas en algunas competiciones y en otras no hay es verdad es verdad este año hay muchos más cambios no el Valencia tiene yo que un trabajo previo hecho

Voz 8 30:30 jo que los fichajes si es más o menos acertado

Voz 1654 30:33 todo eso pues el el transcurso de la temporada Elvira diciendo no yo Sevilla está yo creo que en ese camino primero de primero para fundamentalmente porque eso de de que intentar meterse definitivamente en Europa League que queda todavía una eliminatoria para para de ese sorteo de fase de grupos y que hay muchos fichajes o unos cuantos que el Sevilla quiere abordar que hasta que los futbolistas y los agentes no sepan si eres equipo de Europa League o no lo eres

Voz 8 30:56 pues realmente no se iban a sí

Voz 1716 30:59 Santi quién crees que se ha reforzado mejor hasta el momento y quién crees que tiene mejor plantilla Sergio Valencia

Voz 8 31:06 bueno en Sevilla se ha reforzado con muchos jugadores que acoplar Paco Plaza tiene que hacer lo que ha perdido jugadores importantes cosa que ha pasado en no es la pérdida de de momento pues eso que se recupere la perdió al inglés tenían Zin ha perdido a Correa de inglés yo creo que lo mejor fundamental para de defensa tanto a lo mejor entonces que ya el año pasado compitió con un poquito de de Si hace dos años con importante y lo que dice Pablo es una realidad no en la fiabilidad que aporta su técnico ahora mismo aporta más y por lo tanto es evidente o lo que todos esperamos es que tenga un buen rendimiento a partir de ahí veremos a a saber hasta dónde llega a ser un enriquecimiento pero tiene una fiabilidad mientras que el Sevilla era reponer cuesta mucho Pablo Machín pero que todavía tiene que reforzar su categoría reforzar su prestigio

Voz 7 32:02 con un proyecto con una buena

Voz 8 32:04 temporada en en Sevilla con proyecto solidario en el Sevilla Pablo Machín Machines un entrenador insisto para mí un magnífico entrenador pero no tiene ni la experiencia ni el bagaje masculinos a Pablo Machín aspira a ser un entrenador de la fiabilidad de Marcelino yo no tengo nada que mi futuro lo váyase porque sean demandado pero efectivamente mientras que el Sevilla es un equipo en construcción el Valencia es un equipo que no debería de tener una debilidad durante el campeonato porque ya de alguna forma demostrado esto pero estamos hablando de que todavía queda tiempo estamos a veintitrés de agosto que a tiempo hacían de mercado pues las cosas pueden cambiar esa pueden cambiar si tiene que es puede cambiar si se va Rodrigo no se va a Rodrigo puede cambiar para el Sevilla también sí sí efectivamente fichan con ese esos cuarenta millones que habéis hablado antes y esto no está cerrada todavía ya se ha visto hasta el último día todos pasar no puedo último día todo el mundo se precipitaba mucho todo el mundo se los equipos que nos también empiezan a volver un poco locos hacen apuestas importantísimas y de aquí hasta que no se cierren en mercado yo personalmente por ejemplo con Rodrigo y partido

Voz 1716 33:12 Fran el otro

Voz 10 33:13 ya bueno yo tenía interiorizado para mí digo estás yo miro la miro lo fíjate el Sevilla miró la plantilla el Sevilla lo oficial del Valencia miro lo miro la plantilla Valencia digo ostras yo creo que el Valencia ha fichado mejor y tiene mejor plantilla ahora mismo pero Fran el otro día comentándolos internamente en el despacho tú le das mucho valor al equipo que tiene el Sevilla el Sevilla por ejemplo para partido de Europa League contra el moro

Voz 0691 33:34 no descarta a Javier descarta mercado el otro día en Vallecas no juega Nolito que ha marcado dos goles en la Europa League el Sevilla tiene dos equipos Sevilla tiene y además todavía con con de reforzarse tiene posiciones dobladas tiene jugadores de mucho nivel que todas las semanas Machín me hacer descartes es una plantilla profunda como decía Pablo una plantilla larga y que vamos a ver cómo miércoles jueves domingos sábado Descartes cuatro jugadores que perfectamente podían jugar en el Villarreal muy buen nivel en Sevilla

Voz 1716 34:04 Pablo y nos ponemos de acuerdo en decir que la cuarta plaza es cosa del Sevilla o del Valencia

Voz 13 34:12 sí

Voz 1654 34:13 el yo no estaría tan seguro ahora mismo

Voz 1716 34:16 que me haces tú fuera de eso quitemos que quitemos Atlético Madrid Real Madrid Barcelona que se puedan refugiar y tal y que el Valencia o el Sevilla pudieran hacer tercero o segundo o vete tú a saber no esas cosas dejando al al margen tú ves a alguien más fuera del Sevilla y el Valencia para luchar por la cuarta plaza

Voz 1654 34:32 a ver esta que está claro que sobre el papel eh como decíais ya han avisado yo estudiando las plantillas y los clubes el potencial y todo lo que hay detrás son los grandes aspirantes a esa a esa plaza digamos que que que quieren que posiblemente vayan a dejar los tres más poderosos no que ya te digo que ojalá ojalá el resto hay equipos que sean capaces de competir ahí hasta el final aunque cada vez es más difícil no se fía el Villarreal posiblemente vosotros habéis más Novo estáis más cerca Villarreal siempre últimamente casi siempre hace buenas temporadas siempre está en posición sin tener la presión que tienen otros equipos ni esa masa social historia detrás pero siempre está muy cerca de esas posiciones no y luego sí que es verdad que bueno pues ya prácticamente sí que hay un escalón ya el siguiente escalón donde hubiésemos meter de Bilbao donde pudimos meter a clubes cuando la Real pues puedo hacer una buena temporada medidas están están a priori buscar más abajo no entonces es verdad es verdad la pregunta vez tiene muchísimo sentido los quién de los dos va a poder aspirar dentro prácticamente de un año pues a pelear ya hace equipo Champions no como decías anti el Challenger ahora mismo es el Sevilla al que tiene que defender su posición es el Valencia hizo también este año aunque también hay otro aspecto que hay que tener en cuenta que una vez acabado las plantillas y dependiendo el potencial daba uno el Valencia este año tienen una competición que desgasta muchísimo que es la Champions y eso no es lo mismo que no tenerla lo cual también es importante que yo pues los los que diseñan la plantilla y los que están al mando del Valencia es sólo tendrán presente muy muy muy seguro

Voz 1716 36:03 por eso el Valencia y los valencianistas quieren que el Sevilla juegue Europa League para que te lo hacen para que también tenga desgaste de de competición europea Santi en los tres minutos y medio que que nos quedan tú nos ponemos de acuerdo en eso que que para la cuarta plaza Valencia Sevilla o tu mente es alguien más

Voz 8 36:20 sí yo tengo tres euros y medio ahora mismo el bolsillo me la juego o Valencia o Sevilla eh yo les doy mucho valor a los entrenadores de quita porque permiten el equipo que más sigo siempre es el Valencia durante la historia reciente hermano permanencia pues han demostrado que cuando hay un entrenador es una cosa cuando no hay entrenador o no hay entrenador bueno eso otra no nosotros ganamos la Liga acordaros con Rafa Benítez en en dos mil cuatro la Liga y la UEFA no cogió el equipo Ranieri que no lo supo gestionar que de Toulouse bien fue una temporada mala para él porque monstruo viene al igual que otra vez eso está fantástico temprano personalmente una vez pues sí esa temporada para mí no entrenamos bien trabajamos bien con la altura ahí y al final tuvo que ser cesado en el mes de enero sobre una plantilla que había ganado la Liga el Europeo París Marcelino cogió un equipo sin cambios porque no hubo tantísimos cambios y resulta que hizo un equipo súper competitivo donde son futbolista y Rodrigo es el digamos en el que poco nos cuenta esto cuando está bien entrenado cuando no también entrenador la diferencia cabido yo creo que Marcelino están ahora mismo en ese en ese listado de equipos que estar en Champions muy por encima de los demás técnicos que creo que Pablo Machín insisto es el siguiente me parecen ya lo contarnos magnífico técnico está muy por encima de Calleja para mí el entrenador del Villarreal que tiene una buena plantilla pero yo creo Calleja no es tan buen entrenador como ellos es opiniones parecer a lo mejor me equivoco creo que también están por encima de Quique Setién Quique siempre tiene que confirmar que el segundo año es es es bueno porque en los primeros años de Quicken todos los equipos han sido muy

Voz 1654 38:01 bueno pero luego le ha costado mantenerlas

Voz 8 38:03 popularidad mantener la competitividad estoy hablando de los equipos grandes en el Atlético a tiene también otro buen entrenador Benito pero creo que la plantilla no le llega para competir ni la plantilla ni la competitividad que tiene la plantilla no ni la ambición que tiene esa plantilla siempre está para competir con Valencia Sevilla por lo tanto si me tengo que jugar algo en el juego a Valencia insisto me parece proyecto Casa además ojitos pues gracias a los dos