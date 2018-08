Hora 25 Deportes Valencia (23/08/2018)

Voz 2 00:00 sin sincro deportes

Voz 1074 00:31 hola qué tal y muy buenas tardes el Valencia sigue preparando el segundo partido de Liga tras el empate ante el Atlético de Madrid y que le medirá el próximo domingo en Cornellà El Prat al español para el que prácticamente está descartado el concurso de Ezequiel Garay que hoy ha vuelto a entrenar al margen del grupo lo que significa que Marcelino García Toral podría repetir el mismo once inicial con el cambio obligado de Ezequiel Garay por no actuar ya que había que ya participó en el tramo final del partido ante el conjunto colchonero también ha habido una modificación una variante que ha trabajado durante el entrenamiento de hoy Marcelino es la posibilidad de que Santi Mina pierda la titularidad en esa doble pareja que forma con Rodrigo Moreno Machado en la punta del ataque podría entrar Kevin Gameiro ciudad momificación que veremos si se transforma en una titularidad para el delantero francés después de haber disputado también buenos minutos en el tramo final del encuentro ante los del Cholo Simeone un Valencia que es uno de los equipos que más y mejor sí ha reforzado todo lo contrario que el español que es uno de los equipos que menos movimientos ha tenido a lo largo del verano en el mercado se marchó su jugador franquicia arriba no otro que Gerard Moreno al Villarreal por veinte millones de euros la cláusula de Gerard Moreno era de cuarenta pero como salió del Espanyol dirección después de pasar por el Villarreal hubo acuerdo entre clubes para comprarlo por el cincuenta por ciento de su cláusula y efectivamente así la ejecutó el Villarreal para quedarse con Gerard Moreno en propiedad ha fichado como sustituto a Borja Iglesias por diez millones de euros procedentes del Real Club Celta Vigo después de una grandísima temporada el Borja Iglesias en sucesión al Real Zaragoza ya ejecutado sin duda la compra de Sergi Darder por ocho millones de euros al Olympique de Lyon después de una buena temporada como no de sería arder en las filas del conjunto perico ha logrado retener también a otro de sus jugadores franquicias a su capitán a Javi López jugador que fue seguido sí muy de cerca por el Valencia y su fichaje para el banquillo ha sido toda una apuesta con la llegada de Rubi entrenador que en su momento estuvo en el Levante Unión Deportiva que logró el ascenso con la Sociedad Deportiva Huesca Ike justamente después de conseguir el ascenso con el equipo aragonés había confirmado su compromiso con el Real Club Deportivo Español de Barcelona y en las filas del conjunto perico un viejo conocido Pablo Piatti jugador del Valencia durante varias temporadas y que así analiza a los que fueron sus compañeros ahora rivales en un partido

Voz 5 03:19 Cara a cara en la segunda jornada del campeonato el año pasado estuvieron muy bien hicieron un muy buen año

Voz 6 03:26 marcó dos han reforzado muy bien tienen un gran equipo pude verlos contra el Atlético de Madrid muy bueno pero bueno vienen a nuestro campo vamos a jugar ante nuestra gente con muchísima ilusión tenemos salir alicientes suficientes para para estar motivados no oí disfrutar de un gran partido examina así que tenemos muchas ganas de jugar y a nivel personal también sí

Voz 1074 03:53 sin duda un gran partido el que veremos el próximo domingo en Cornellà El Prat entre el Real Club Deportivo Español de Barcelona y el Valencia Club de Fútbol después del empate a uno en la primera jornada ante uno de los aspirantes de los más serios aspirantes al título como es el Atlético de Madrid

las miradas en Cornellà El Prat no sólo estarán puestas sobre el césped porque en el palco presidencial estará

Voz 1074 04:59 Peter Lim si el propietario del Valencia el dueño del club de Mestalla viajará hasta la ciudad condal para ver a su equipo y además a falta de escasos días para el cierre de el mercado en el que el propietario tendrá que tomar pues una decisión consigo mismo si ficha a título personal a título particular al extremo portugués Gonçalo Guedes o no realiza esa inversión porque el Valencia ya se lo hemos contado desde un punto de vista financiero no tiene capacidad para pagar al Paris Saint Germaine un hipotético traspaso por Guedes de cincuenta y cinco de sesenta millones de euros yp Peter Lim lo que sí puede tirar mano es de esa línea de crédito que tiene abierta en su propio club en el Valencia de la cual el Valencia va gastando cuando necesita cuando tiene apreturas económicas tira mano de esa línea de crédito de ochenta millones de euros de los que aproximadamente tendrá unos cuarenta y cinco consumidos por lo tanto si fuera necesario podría tomar la decisión Peter Lim de utilizar esos treinta y cinco millones de euros y algo más por supuesto para tratar de invertir en la compra de Gonçalo Guedes pero es una decisión que tendrá que tomar única y exclusivamente el propietario consigo mismo porque el Valencia repito desde un punto financiero sus números lo que le dice su presupuesto su fair play financiero toda su evolución respecto a lo que ha hecho de entradas y salidas en el mercado no le permiten a día de hoy afrontaron operación de esta envergadura casualmente qué casualidad también Chen Johansen el propietario chino del Espanyol ha llegado esta tarde a Barcelona aprovechando el cierre de mercado la visita del Valencia y es que todos los propietarios quieren estar lo más cerca posible de sus clubes para saber los últimos movimientos financieros que tienen o pueden hacer para apuntalar sus plantillas antes del próximo treinta y uno de agosto

Voz 1074 07:19 feliz noticia en el Levante porque han logrado batir en la tarde de hoy la cifra récord de abonados superando los veintidós mil para una capacidad de torno a unos veinticuatro mil cuatrocientos espectadores que tiene el estadio Ciudad de Valencia y esos veintidós mil abonados o más de veintidós mil serán los que tendrán el acceso el próximo lunes a la cita a la primera cita en el Ciudad de Valencia en un remozado estadio Ciudad de Valencia para ver a su equipo en el primer encuentro que dispute el Levante como local ya saben que pidió autorización precisamente para cometer parte de las nuevas remodelaciones en las instalaciones del estadio Ciudad Valencia jugar el primer partido como visitante y no le ha ido nada mal al conjunto granota con esa goleada en el Villamarín cero tres ante el Real Betis Balompié ya les contamos que el capítulo de fichajes la dirección deportiva del club da por cerrada la plantilla sólo deja una puerta abierta a la incorporación de un delantero ese delantero Borja Mayoral pero quedó aumentó el Real Madrid no permite su salida mientras no haya un el fichaje de un atacante aunque Lopetegui haya pedido a Rodrigo Moreno ya le ha dicho su presidente Florentino Pérez que no les va a fichar a Rodrigo Moreno lo que no sabemos si de aquí al día XXXI Florentino Pérez va a fichar algún atacante que permitirá la salida de Borja Mayoral en dirección a Orriols mientras tanto el que ha empezado con un auténtico tiro es el pistolero Roger Martí que anotó su primer gol en la Liga en el Villamarín y que hoy ha sido protagonista en SER Deportivos le preguntaba Pedro Morata si firmaría a día de hoy terminar cuarto por la cola es decir garantizar la permanencia un año más para el Levante en Primera

Voz 8 09:04 no yo firmaría

Voz 9 09:06 ah bueno estoy conjuntos lo haces posible y a partir de ahí pues veremos qué pasa no pero sí que es verdad que me que mi primer objetivo y el de todo el equipo debe ha conseguido cuarenta y dos puntos pero no me no me quiero quedar ahí soy eso pero pero realista

Voz 1074 09:21 y cuál ha sido el mejor fichaje para Roger Martí durante todo este verano

Voz 9 09:26 sí bueno yo sobre todo estoy muy contento de que se se ha mantenido casi toda la base no del año pasado las cesiones que estuvieron pues es bastante algo muy nuevo pues se ha reforzado bien creo que es un buen equipo y bueno a partir de ahí ya te digo que a seguir trabajando aquí a que lo hemos en acople en cuanto antes si no se ayuda

Voz 1074 09:48 la prueba más palpable fue el primero once inicial de Paco López contó

Voz 5 09:52 todos los jugadores de la pasada temporada