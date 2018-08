Informativo de las 8.50 Hoy por Hoy Valencia (24/08/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:20 ya por dos accidentes uno en la A tres en Venta del Moro sentido Valencia y otro en la A7 en Picassent sentido Barcelona que ocupa el carril izquierdo en el resto de vías afortunadamente a esta hora tráfico fluido y cómodo

Voz 1336 00:33 gracias Teresa Serrano desde la DGT y en la ciudad de Valencia Nacho Monreal buenos días

Voz 3 00:36 son día mano pues en Valencia tráfico muy fluido a estas horas simplemente tengan precaución sin circulan de Castro porque están realizando trabajos de asfaltado entre la calle Hospital y la calle de Quart ir recordamos que Blasco Ibáñez permanecen dos carriles cortados

Voz 1336 01:12 en cuanto al tiempo para hoy para el fin de semana los despejados con nubes de evolución en el interior que pueden dejar chubascos y tormentas por la tarde menos intensas eso sí que estos últimos días y más probables hoy y mañana el domingo de momento no se prevén lluvias en la provincia de Valencia el fin de semana bajarán algo las temperaturas máximas que hoy aquí en Valencia llegarán hasta los treinta y un grados hasta ahora tenemos veinte tres importada Un paso adelante pero insuficiente es la valoración del alcalde Joan Ribó tras el anuncio del presiden Ximo Puig de que el Estado con donará trescientos cincuenta millones de euros de la deuda que arrastra al Consorcio Valencia dos mil siete el organismo que se encarga ahora de la gestión de la Marina habrá que esperar para ver cómo se concreta pero estamos ante una buena noticia pero no es el punto y final en la negociación según Joan Ribó el Gobierno debería asumir toda la deuda

Voz 4 02:02 no sólo esos trescientos cincuenta millones

Voz 1 02:05 hoy por hoy Comunitat Valenciana Manuel Gil cuatrocientos cincuenta

Voz 1336 02:11 cuatro millones de euros asciende a día de hoy esa deuda reconocida por el Consorcio por eso porque al final según anunció el presiden Ximo Puig sólo se va a condonar el setenta y siete por ciento de la deuda el alcalde Joan Ribó cree que es una buena noticia pero insuficiente

Voz 3 02:24 Ribó prefiere esperar para ver cómo se concreta que mecanismos presupuestarios y financieros se activan para perdonar esa deuda eso sí pone el acento en que en que se demuestra que el Consorcio tiene futuro ya que por primera vez arroja beneficios porque atraen a más público y a empresas

Voz 6 02:38 el a ir en el tema de la cuando y es un pas mola importando tres cuarta Schwartz mes de Les tres cuartos es un pas Nos haces consideren que encara es insuficiente pero es un pas que permite plantearnos ya que la Marina ya que era demostrar que funciona y que a partir de ahora ha de plantearse una renovación de Duch ha de plantearse pues que la Marina Puga ser una cosa ya consolidada no a veinticinco Heinze ya de plantearse una serie Do You Tube totalmente

Voz 1336 03:07 Ribó considera que al menos la deuda relacionada con las entidades dependientes del Estado la que tiene con el ICO o con la Autoridad Portuaria debería asumirla al completo el Gobierno de España aparte el Consorcio tendrá que negociar la deuda con el fondo inglés unas negociaciones que debería capitanear según el alcalde el Ejecutivo de Pedro Sánchez Ribó hacía estas declaraciones tras reunirse con el director del Consorcio Vicenç Llorenç que hablaba precisamente del futuro de lo que tiene que ser la Marina en los próximos años

Voz 3 03:34 Llorenç cree que este espacio tiene que convertirse en un foco de economía de conocimiento un lugar destacado para el ocio y la cultura

Voz 7 03:40 la gente son estimulados cuatro sin el edificio do it sobre todo posicionar la Marina como un gran referente en materia de gestión de fondos comunitarios de fondos europeos no que fin Sara ser de autor como los de la administración no podía optar este tipo de final también no va a producir un salto cualitativo a la propia Marina en el Camp de Can Brians de la innovación en la gestión pública innovazione insistió en la cultura de la náutica

Voz 1336 04:11 estoy Orense pronunciaba también sobre el lío que se ha generado en el proceso de adjudicación de las obras de la nueva estación marítima el director del Consorcio pide respeto al trabajo que están desarrollando todas las personas implicadas en este concurso para instalar un nuevo JAP tecnológico en la Marina de Valencia

Voz 3 04:26 es un proceso complejo recuerda Llorenç y por eso se consideró que había que conformar una mesa de expertos de acreditada experiencia y solvencia intelectual que emitió su informe a favor de una de las candidatas aunque no será hasta el próximo once de septiembre cuando se reunirá la Mesa de Contratación que también estará formada por personas del máximo rigor rigor jurídico de las tres administraciones que serán las que tomaran la decisión final Llorenç no quiere valorar la trifulca entre las empresas que optan a la adjudicación pero les pide el máximo respeto para el proceso

Voz 1336 05:54 cosas de la ciudad de Valencia sobre la reivindicación vecinal de mejora del túnel de Pérez Galdós y el eje de Georgia tal concejal del grupo popular Alfonso Novo asegura que la reurbanización de esas avenidas va a ser otro incumplimiento del tripartito porque se va a acabar el mandato sin que ni siquiera tengan el proyecto redactado

Voz 3 06:09 critica además que este incumplimiento se suma a otros como el de la rehabilitación de la plaza el Ayuntamiento de San Agustín o incluso de la plaza de la Reina que el Gobierno de Joan Ribó no va a ejecutar

Voz 12 06:19 ahora mismo se han inventado de nuevo el plantear un concurso de ideas para una actuación que además de ser problemática es complicada e incluso puede incumplir la normativa de de pasos inferiores de túneles como es bueno poner en en en el tráfico abrir el tráfico en la parte superior del túnel de las jeta de Pérez Galdós

Voz 1336 06:42 pero desde Urbanismo aclaran que si existe consignación presupuestaria para editar la obra de reurbanización del eje Pérez Galdós jeta de hecho el pliego de condiciones técnicas está ya elaborado a falta de incorporar las cláusulas administrativas

Voz 3 06:56 es que en Urbanismo están a la espera de que el Servicio de Contratación acabe de Herrera de redactar los manuales de procedimiento que está elaborando sobre las distintas modalidades de contratación y que remitirá a todos los servicios municipales en este caso se trata de un contrato por concurso de ideas que en ningún caso explican en Urbanismo supone empezar desde cero ya que la base técnica está elaborada sólo falta por incorporar las mejoras de las empresas que tiene que se han presentado al concurso

Voz 1336 07:19 son las ocho y cincuenta y siete minutos

Voz 1336 07:47 y ayer mandamos desde aquí animo a Héctor Cabrera el paralímpico valenciano al que la aerolínea con la que viajó a Berlín le perdió la jabalina con la que iba a participar en los campeonatos europeos paralímpicos al final a última hora consiguió recuperarla y ayer la lanzó más lejos que nadie volver a Valencia con la jabalina con la medalla de oro felicidades en gasas del concesionario oficial BMW de Valencia el aeropuerto y ahora también en Pista de Silla te ofrece los deportes con José Manuel Alemán alemán buenos días hola qué tal buenos días el valen

el valen esta sigue preparando el segundo partido de Liga tras el empate ante el Atlético de Madrid que le medirá el próximo domingo en Cornellà El Prat al español el que prácticamente está descartado el concurso de Ezequiel Garay que sigue entrenando al margen del grupo Marcelino podría repetir el mismo once inicial con el cambio obligado de Garay por día Cavic hablando de Cornellà El Prat estará en él Peter Lim el dueño del Valencia viajará hasta la ciudad condal para ver a su equipo y a falta de escasos días para el cierre de mercado y en el que el propietario tendrá que tomar una decisión consigo mismo si ficha a título particular al extremo portugués Gonçalo Guedes y en el Levante una feliz noticia porque ha logrado batir la cifra récord de abonados superando los veintidós mil que serán los espectadores que el próximo lunes podrán presenciar el primer partido que el conjunto granota jugará como local ante el Celta de Vigo en un remozado estadio Ciudad de Valencia

Voz 13 09:11 todos queremos un verano perfecto para que no cuesten a disfrutarlo en BMW Service te ofrecemos la oportunidad de realizar un chequeo totalmente gratuito de elementos de seguridad en tu BMW porque el verano está para disfrutarlo sin preocupaciones aproveche esta ocasión única en téngase en la vía de servicio de Valencia al aeropuerto también en la Pista de Silla Valencia sólo está el XXXI de agosto

