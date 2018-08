Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (24/08/2018)- Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:10 íbamos sobre todo a denunciar la sobrecarga de trabajo sea una ciudad como Benidorm que son hoteles de playa familiares donde llevamos un promedio de veinticinco veintiséis habitaciones la mayoría de ellas en la época estival de ahora que viene muchas familias con cuatro Mazen en en por habitación hemos algo contabilizó grave si hasta hasta noventa K

Voz 3 00:33 a una persona solo eso sí

Voz 2 00:36 asumible ETA esos esto incumple la ley de prevención de riesgos laborales afín al eso es lo que hace que el germen busquemos las lesiones derivadas de esta carga de trabajo y que no son no sean reconocidas como Tango

un buen momento de radio ayer en Hoy por hoy Comunitat Valenciana esperamos tener hoy momentos igual de interesantes al menos lo vamos a intentar que siendo viernes ya les anuncio que no es fácil Morales

Voz 1 01:02 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 4 01:07 hola qué tal cómo están muy buenas bienvenidos Alicante Castellón y Valencia bienvenido también Quique La Encina hola qué tal buenas tardes muy bien muy contenta porque es viernes muy muy contenta

Voz 0301 01:17 el fin de semana buscando en qué sitio vamos a descansar eso está muy bien esa perspectiva está había no es como una abrir la ventana es decir hoy que como me gusta lo que veo y también pensando que vamos a contar el lunes pero también usamos peso estoy complejo y que es incompatible la maquinita esta quedaremos bueno vamos a contar lo que tendremos en la primera hora porque la segunda también se presenta en Haditha muy intensa muy intensa vamos a acercarnos vamos a intentar acercarnos hasta Altea hasta una urbanización bueno pues que está sufriendo estos días

Voz 0785 01:50 un pequeño gran problema

Voz 0301 01:53 sobre todo cuando es veranos echa más en falta todavía el agua a ver qué es lo que estaba ocurriendo en una urbanización llamada Altea Hills pero además vamos a hablar de grandes deportistas no de estos de esto que van salen los titulares no no no

Voz 0809 02:09 de los grandes de verdad de los que está en alguien seguro

Voz 0301 02:12 mundo plano pero que

Voz 1074 02:14 eh vamos que tener una valentía una destreza

Voz 0301 02:17 para conseguir ser campeones iban a día genial bueno vamos a hablar con Héctor Cabrera que si no lo saben es campeón paralímpico de Europa de lanzamiento de jabalina íbamos a hablar con Paula Sancho que debe estar un poco nerviosa ya porque

Voz 0809 02:31 en tienen un partido a partido

Voz 0301 02:34 os flotante forma parte de la selección femenina Sub veinte de fútbol femenino pero digo porque hoy juega en la final contra Japón así que después hablaremos a ver cómo está ahí también nos vamos a acercar hacia una población de la Comunidad Valenciana insisto en esta primera hora esas poblaciones bueno que tiene en su historia que tienen cosas que contar pero que tampoco son desconocidas

Voz 0809 02:55 sí estamos buscando cosas pequeñitas pero importantes no sé si hoy viernes las carreteras de la Comunitat Valenciana tendrán problemas estará más densas vamos a comprobarlo

Voz 0785 03:05 la red aquí ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 0809 03:10 Teresa Serrano bienvenida buenos días

Voz 1257 03:12 días pues varias incidencias hasta ahora en la red viaria valenciana en Valencia la provincia precaución por un accidente en Sagunto en la A23 que además corta el enlace con la Juve veintitrés hacia Puzol por el derrame de aceite de la cisterna de un camión en que se ha visto involucrado en ese accidente sea derramado por la calzada ayer en la provincia de Alicante dos incidencias más tráfico lento en Torrevieja en la Nacional trescientos treinta y dos en ambos sentidos a esta hora y precaución por una avería en la A7 a su paso por Elche que cierra el arcén derecho sentido Murcia

Voz 0809 03:44 te has Teresa buen fin de semana igualmente

Voz 7 04:19 de momento no había no te vayas todavía de momento te vas a pasar mal no bueno pues está está la la actualidad pues se muy muy candente muy encendida por eso a información que les venimos contando desde el pasado miércoles que avanzábamos aquí en la Ser y es ese voto a favor ese gentío casi inesperado no es ese voto a favor de la Comunitat Valenciana el Consejo de Política Fiscal y Financiera bueno que ha provocado un importante de ese encuentro en el seno del del Gobierno valenciano y por las formas y el fondo pues porque en Compromís que es uno de los socios del Gobierno valenciano creen que es insuficiente es el acuerdo al que alcanzaba el presidente de la Generalitat con la ministra de Hacienda para precipitar ese cambio ese giro de voto no creen que son necesarios más gesto sí que esa acometa de verdad el problema Mollar que es el de la financiación autonómica eso en cuanto al fondo y en cuanto a la forma están muy molestos en Compromís también porque no se les informó debidamente de ese cambio en el voto del cambio el sentido del voto bueno se reconocen que se cruzaron Whatsapp desde primera hora de la mañana con el conseller son

Voz 0785 05:25 a ver

Voz 7 05:26 pero en Compromís le echan en cara que antes de emitir ese voto no hablase con ellos para decidir si ese compromiso adquiere yo pues bueno de España con el president de la Generalitat era suficiente o no era suficiente en Compromís cree que no las suficientes y el conseller de Hacienda Vicent Soler que ha estado en la Cadena Ser que ha hecho declaraciones asegura que sí que es histórico que es una victoria del Botánico nunca se había logrado en los últimos años con el Gobierno de España un gesto como éste de tal calibre el conseller Soler que eso hizo precipitar a las claras el Giro no el cambio de voto de la Comunitat Valenciana ese marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que por lo tanto bueno entendía que al producirse este anuncio del president de la Generalitat pues las cosas tienen que cambiar decidió emitir ese voto informar después a los socios de gobierno de Historia bueno pues hemos recogido también declaraciones de Joan Baldoví del diputado de Compromís en el Congreso y fíjate Elena ha dicho que no pensaba que ha dicho que pensaba Baldoví ha dicho que pensaba que el conseller Soler era un hombre leal y bueno les les ha molestado mucho lo ocurrido las formas de comunicar de El conseller Soler en general del partido socialista en este asunto y bueno veremos qué pasa veremos qué pasa en el Congreso de los Diputados cuando se tenga que votar el techo de gasto veremos cuál es el voto el sentido del voto de Compromís que recordemos se abstuvo en el Congreso de los Diputados y que de momento mantiene esa abstención a no ser que se produzcan cambios sensibles gestos más allá de lo acordado el pasado miércoles entre la ministra de Hacienda y el presidente de la Generalitat bueno eso en cuanto a a la trifulca o el desencuentro importante que ha abierto una brecha en el Gobierno valenciano que ya ayer evidenciaba la vicepresidenta en declaraciones a la SER Mónica Oltra manifestaba ese malestar existente en en Compromís porque claro es un gobierno de dos decía decía también Baldoví esta misma mañana y que además está dejando en bandeja la oposición pues argumentos para arremeter contra este Gobierno del Botánico hablan de matrimonio mal avenido de si siguen así las cosas pues tendrá que convocarse elecciones anticipadas en fin que que la oposición se está fregando las manos PP y Ciudadanos están frenando las máquinas ante ante esta estoy de sainete podríamos Ciclo de de esta manera aceite de verano que está pues que está escenificando PSPV y Compromís bueno al margen de esto y también en clave política pero ya de forma un poco más más seria deciros que es bueno pues que hemos hablado con visión Boyle el Comisionado el corredor mediterráneo del Gobierno España valenciana como sabéis y era hasta hace poco secretario autonómico de Infraestructuras sus primeras declaraciones después de aterrizar y tomar posesión de su despacho como como quien dice pues las primeras declaraciones las echó la SER hablaremos está encantado de poder dirigir con la óptica valenciana no desde un punto de vista valenciano dirigir y coordinar ahí bueno seguir hacer seguimiento de esta estructura tan necesaria ir deciros ya por último Elena qué bueno y sea aprobado en el en el Boletín Oficial del Estado dos semanas después de aprobarse el trasvase de agua de veinte hectómetros cúbicos el Tajo al Segura no los regantes estaba muy preocupados la habían escrito incluso una carta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez bueno ya que era tan importante que se publicase en el BOE para hacer efectivo ese ese trasvase si no no llegaba el agua pero lo curioso de todo esto Elena es que han tenido que intervenir la ministra de Medio Ambiente para que se publicase en el BOE porque estaban acumulando demasiados retrasos e más de dos semanas después de la aprobación unos había publicado todavía esta decisión que estaba ya tomada ha tenido que intervenir la ministra era en persona para que se activase la publicación del BOE incluso interrumpiendo sus sus vacaciones no y eso es lo lo curioso lo singular de de de este asunto más allá de que esa de que ese agua vendrá si no pasa nada la semana que viene llegará pues al sureste de la de la Comunitat Valenciana paliando pues esas necesidades que tienen los los agricultores de de Alicante Murcia Almería

Voz 0809 09:31 pues a las dos pero mucha atención ahí está así a otras noticias ponían Jiménez gracias vamos con deportes

Voz 1 15:06 de alguien que los periódicos las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor donde viven y muerde

Voz 15 15:17 la rata

Voz 16 15:22 estoy

Voz 10 15:23 en Hora Veinticinco comprometidos de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias con Pedro Blanco Cadena Ser

Voz 17 15:42 SER

Voz 1 15:51 hoy por hoy Comunitat Valenciana ya estamos de vuelta

Voz 0809 15:56 doce treinta y seis minutos imaginen ese momento en que llegan las vacaciones eh nos pasamos además meses soñando pensando en este momento cuando llegan en el lugar en el que vamos a pasar nuestras vacaciones tenemos restricciones de agua

Voz 12 16:14 a a es un problema

Voz 18 16:26 también lo los cortes de agua que tenemos porque tenemos unos cortes de agua que cuando venimos a ver a mí ahora estamos en agua tenemos el grifo seco

Voz 19 16:35 abres el grifo y no hay agua vas a tirar de del servicio no hay agua

Voz 0809 16:40 está a media hora o así que hay agua Jung pero ya

Voz 15 16:45 esta mañana más

Voz 12 16:55 eh

Voz 15 16:58 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0809 17:04 esto ocurre todos los veranos en algunos puntos de la Comunitat Valenciana más concretamente en algunos puntos de Alicante ayer hablábamos precisamente con el Ayuntamiento de tarde Mena aseguraban que ya habían acabado los cortes que habían tenido durante unos días en esta población pero en la urbanización Altea Hills la verdad es que no pueden decir lo mismo hablamos con el portavoz de esta entidad Jorge Llinares muy buenas bienvenido Jorge

Voz 20 17:25 cuando

Voz 0809 17:27 eh hablamos de cortes de agua y probablemente algunos no le dan demasiada importancia pero tiene más de lo que pensamos y cuando además seis reiterado en el tiempo imagino que la sensación es un poco angustiosa

Voz 1404 17:38 es un problema nuevo eh ya que queda un problema que viene ya hacemos Ximo sale bien son las primeras cosas que sugiere también el año encima trabajando para los en su escenario cosa que no soluciona

Voz 0809 18:00 han pasado la la suficiente cantidad de años como para que esto se pobres hubiera podido solucionar

Voz 1404 18:05 sí lo que pasa es que ocurre cuando llegamos a verme autóctono no lo que pasa que no tenemos otro camino de los grupos políticos se quiere proteger u sobre este tema pero es que no porque a nosotros

Voz 0809 18:26 ya

Voz 1404 18:29 el Ayuntamiento gobernado todos aquí entonces es la solución a nadie entonces cargan una situación de la actual al libre Creus es un trámite que llevamos más de un año y medio bueno vale ganar no me hubiera sido hijo determine que me veía estamos a continuar haciendo seguramente sí

Voz 3 18:58 hemos planteado como un contencioso que esto ya es ser

Voz 0809 19:01 Pío

Voz 1404 19:03 estás porque nos hablan comentan cosas pero hasta entonces no pensé que una urbanización de estilo que no tengamos agua para comparar como pese para cocinar me entiendes vine no una piscina en casi no otro tema

Voz 20 19:24 eh tú sabes que este tipo de urbanización este todo tienen piscina claro ese siguen dando permisos para construcción quince vivienda que piscina

Voz 1404 19:33 agua

Voz 0809 19:34 entiendo que es un poco contradictorio como mínimo

Voz 1404 19:38 como mínimo si yo me peleo más aquí nosotros queremos que actúen ahora cuando está a base de agua

Voz 20 19:55 no no no pero no lo que pasa que estaba teniendo problemas de agua el año pasado y este tema está funcionando cuando comience a funcionar sólo hacen que que vamos a la no

Voz 1404 20:10 así que bueno su está difícil muy difícil

Voz 0809 20:16 es un tema de difícil solución pero me imagino que técnicamente mono y de hecho ya hay proyectos que se podrían solucionar a además la inversión económica no no tanta

Voz 1404 20:26 la no puede estar lo que pasa que aquí hay una sola vio la empresa que sería el pueblo entonces la empresa bueno la parte lo que no es malo es peor que Kemal en diciembre aparte que no hay ningún tipo de servicio

Voz 20 20:47 pues el Ayuntamiento tampoco les exige a ellos concesión que pasen cincuenta años tiene una concepción que que que no solucionan estamos hablando hablando de cincuenta El

Voz 0809 21:03 Jorge Llinares pues esperemos que en esta reunión que tenéis esta tarde llega I a a un punto mono a lo mejor intermedio que cuando las cosas se ponen serios a veces esos políticos es cuando realmente se ponen las pilas a ver si en las próximas semanas podemos estar contando en la SER para toda la Comunitat Valenciana que este tema de corte ese agua en algunas zonas de Alicante se ha solucionado muchísimas gracias

Voz 16 21:26 eh ya

Voz 1 21:41 cadena SER Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 0809 21:52 a las doce y cuarenta y dos minutos de la mañana en este dos Hoy por hoy Comunitat Valenciana vamos a cambiar un poco eh vamos a suavizar vamos con buenas noticias además relacionadas con jóvenes deportistas valencianos que están triunfando ayer en la atleta paralímpico Héctor Cabrera se proclamó campeón de Europa de lanzamiento de jabalina Héctor Cabrera que bien que estés hoy con nosotros en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana cómo estás imagino que contentísimo por proclamarse campeón pero también cuenten disimuló porque las cosas como ya hemos contado en los informativos esta mañana en la SER para toda la Comunitat han sido un pelín complicadas por cuestiones que nada tienen que ver con tu forma física ni contigo

Voz 3 22:35 bueno pues nada muchas gracias me lo que todo que muy contento ayer una medalla que fue bueno fue una competición muy divertida muy reñida los dos rivales llegaron muy fuertes nosotros por uno también lo estamos muy fuertes y por eso lo demostramos y el tema de que me estás comentando complicado lo tuvimos bastante complicado durante una semana pero al final todo se solucionó fácilmente por decirlo así muy agradablemente

Voz 0809 23:07 bueno fácilmente pero pero in extremis ya en el último momento vamos a recordar a nuestros oyentes lo que sucedió una aerolínea pagará viajara dónde estás en estos momentos que es en Berlín pierden lo único con lo que puedes competir

Voz 3 23:22 sí sí efectivamente bueno fue fue bastante ahora ya más las cosas no

Voz 0809 23:28 claro ahora te ríes pero creo que cuando te llaman y te dicen oiga usted que no tenemos juega su jabalina risa no te daría

Voz 3 23:34 no no ni en mi risa ni mucho menos pero es que no sólo perdió la maleta entonces pues bueno fue la verdad es que fue bastante traumático no que pierdan tu maleta inspirando jabalina hizo lo tu manera de la selección española pues bueno fue la verdad que bastante traumático pero al final se solucionó tiempo bastante bien recibí recibirá jabalina apenas cinco horas de poder bueno determinar la homologación de los artefactos con con la maleta

Voz 22 24:05 a mí me fui corriendo a dejar la jabalina para que la homólogo harán

Voz 3 24:11 es término pequeño problemas en la homologación de la jabalina que al final pues bueno se solucionó bueno sino como una competición un poco a trompicones

Voz 0809 24:20 eh

Voz 3 24:21 al final pues bueno compitiendo con mi jabalina se vieron los resultados simplemente para que te hagas una una idea no era como si si Marc Márquez hubiera competido con otra moto a apenas cuarenta y ocho horas de de competir él no lo hubiera cambiado a la moto pues esto es igual a mí me cambió la jabalina ahí era totalmente distinto un agarre distinto una manera distinta suerte que me la devolvieron salió viendo el resultado

Voz 0809 24:45 oye este este tipo de cosas te desconcentrado un poco aunque al final resultado ha sido positivo te crea una situación de estrés

Voz 22 24:51 es complicado decir claro

Voz 3 24:55 sitio pues bueno eso no siempre piensas esos no vaya a jabalina llegó todo el año compitiendo con ella llevo todo el año entrenando con ella estoy hecho esa jabalina y que ahora te la pierda

Voz 22 25:06 además pagándose todo el porte pues la verdad es que es bastante bastante chocante

Voz 0809 25:13 dar mí no quiero imaginar si cuando viajas qué lugar que estamos de vacaciones estamos relajados te pierden la maleta y no tienes dos camisetas que ponerte ya estás atacado de los nervios no quiero ni pensar en este caso que la cosa era era muchísimo más grave la verdad que te decían tus compañeros como diana animado

Voz 3 25:28 no no la verdad es que no me puedo quejar no todas la selección incluso gente que que no me cabe su ropa me ofrecía ropa antes que fue fue bastante bastante gracioso durante toda la concentración pero bueno que estuve sobreviviendo con con ropa de compañeros que López por ejemplo que se que está en la habitación conmigo aquí bueno de esos cuatro cinco días que estuve en la verdad es decía entre lavando ropa dentro de la ducha Hay la que me dejaran los compañeros pues he podido sobrevivir luego el kit de emergencia por decirlo así en que es el cepillo de dientes Si poco bajar me dejó en el hotel y la verdad es que muy agradecido

Voz 0809 26:06 bueno al final se ha convertido en una anécdota graciosa divertida que contarás a tus amigos cuando vuelvas porque bueno además el resultado ha sido feliz con lo cual hay que quedarse con la parte positiva

Voz 3 26:17 por eso siempre presupuestos la verdad es que es una anécdota que yo creo que durará muchos años pero muchas cosas no

Voz 0809 26:24 bueno te queda todavía un fin de semana de competiciones que te queda en los próximos días

Voz 3 26:29 sí bueno el domingo haremos el disco es una con que no es la que nos preparamos prácticamente e hicimos hacemos marcas en competiciones muy menores esta pero bueno es una competición unas divertida es la última ya es una competición que no es típica con lo cual pues bueno en Liberes es más bajo y la gente pues tampoco porque ya es la última prueba de las últimas entonces

Voz 22 26:53 poco por diversión mi ha

Voz 3 26:56 sí bueno Elkin López por ejemplo compitiendo ahí al decano también es otro compañero va a estar conviviendo ahí simplemente pues a apoyarles no hay ya ver si pues conseguimos otra medalla para para España

Voz 0809 27:07 seguro que sí y luego te vuelves directamente a Oliva

Voz 23 27:11 bueno luego volvemos a Madrid de Madrid como es el coste volara

Voz 3 27:14 para para casa hay ojalá lleguemos lo antes posible pero pero bueno se espera un viaje largo con escalas de aeropuerto de aeropuerto ahí tomando vuestro café para aguantar el viaje

Voz 0809 27:25 bueno que no te pierdas nada en la Vuelta eh que ya importará poco a la vuelta da igual muy bien sector Cabrera pues muchísimas gracias por estar en la SER para toda la Comunitat Valenciana para la tuya contando esta anécdota con tanto sentido del humor así que muchísimas gracias que vaya muy bien el fin de semana

Voz 22 27:47 a vosotros y todo un placer seguir contando cosita

Voz 0809 27:57 yo ahora me hace especial ilusión e prestará atención incidir en que la selección de fútbol femenina Sub veinte está triunfando han llegado a la final y hoy además es un día crucial muy importante para ellas y para todos nosotros también en la selección femenina de fútbol sub veinte hay dos valencianas y hablamos con una de ellas Paula Sancho bienvenida a este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana para la tuya

Voz 25 28:20 hola buenos días o la bueno lo primero

Voz 0809 28:23 lo que queríamos saber imagino que estos últimos momentos estas últimas horas antes del partido la presión va creciendo a medida que va pasando el tiempo cómo se gestiona esa presión Paula

Voz 25 28:34 la verdad es que que pensamos que es un partido más el el digamos que hacer lo que sabemos que es una pelota de noventa minutos entonces cuando queremos poner más presión de la que hay yo creo que que bueno es como te he comentado que no tenga que hacer nada

Voz 0809 28:51 lo que hace y siempre porque además lo hacéis muy bien no bueno este este tipo de de frases son las dicen vuestros entrenadores o también entre vosotras intenta quitarle un poco de hierro a a esta presión

Voz 25 29:05 no sí bueno los entrenadores nos ayudan a tener los pies en la tierra pero entre nosotros también sabemos que que a lo hemos nido al cabo que jugar al fútbol que tampoco nos tenemos que creer Sada que se haya que hayamos hecho hasta ahora sabes entonces hemos llegado hasta aquí haciendo una serie de cosas y tenemos que seguir haciéndolas

Voz 0809 29:25 vale Paula parece que al final después de mucho tiempo el futbol femenino parece que va dando pasos que va avanzando de hecho es la primera vez que tenéis un equipo tan grande viajando con vosotras

Voz 25 29:37 sí la verdad es que ya era hora de que el fútbol femenino fuera más visto porque porque se lo merecen porque mucha gente ha hecho muchos esfuerzos para que hoy en día esté donde está y la verdad es que es una alegría que que te todo cuerpo técnico que tenemos la suerte que tenemos nosotros

Voz 26 29:55 no

Voz 0809 29:56 bueno para vosotras también es una es algo que que que os os traslada al futuro no

Voz 25 30:03 claro como te digo que es una suerte poder insultar Louis que generaciones futuras podrán disfrutar de de cosas más bueno son

Voz 0809 30:11 o sea que la previsión es que la cosa siga avanzando que el fútbol femenino cada vez tenga más visibilidad cuáles serían las carencias actuales Paula los medios de comunicación es una de las esenciales no

Voz 25 30:22 sí sí exacto a los medios de comunicación pero las personas que muchas veces están cerradas si no no danos femenina ni siquiera quieren verlo porque bueno dicen que es de machos y cosas así que ya es decir yo creo que ya son las mismas personas las que tienen que estar un poco más abiertas a la a ver fútbol femenino que si lo hubieran les gustaría

Voz 0809 30:44 aparte de verlo Paula imagino que sois conscientes porque a lo mejor alguna de vosotras es pequeña os pasó que todavía hay como reticencias de los padres de los familiares de los amigos a que las niñas jueguen al fútbol no imagino que soy un referente para ellas que eso marcará un camino que otras niñas podrán seguir una forma un poco más fácil

Voz 25 31:02 sí bueno yo por suerte de mi familia siempre me han apoyado siempre han estado conmigo que es verdad que en muchas otras muchas otras familias no no ha habido esa suerte que que decían que bueno que el fútbol como te he dicho antes no era para la chica sí yo creo que hay en ese aspecto tenía mucho mucha suerte a día de hoy pienso que está mejorando mucho porque cada vez hay más niñas de fútbol base

Voz 0809 31:26 sí sí desde luego va va creciendo se van se van rompiendo esos mitos que yo creo que ya era hora consta un montón eh

Voz 25 31:33 ya te digo Acosta

Voz 0809 31:35 población qué tal lo llevan los agustinos como te apoya antes sientes respaldada por ellos

Voz 25 31:41 sí la verdad es que bueno yo estoy como en una burbuja pero estamos aquí no queremos que nos influya nada porque hemos venido aquí a jugar pero yo hablo con mi madre me cuenta cosas de

Voz 26 31:55 calvo y con te

Voz 25 31:58 todo esto que estamos haciendo la verdad es que estoy muy contenta muy agradecida

Voz 0809 32:02 hombre imagino eso es un orgullo para ti y para toda tu familia por supuesto oye Paula hoy contra Japón como son las japonesas jugando

Voz 25 32:12 tengo es decir que que no sepamos ya que nos hemos enfrentado en la fase de grupos fue un partido muy difícil conseguimos sacarlo pero pero nada es que tenemos que estudiarlas porque porque cada vez nos hacen algo nuevo las ya pueden salir con cualquiera pero yo creo que somos un equipo muy sólido en defensa sobre todo que cuando tenemos ocasiones nos aprovechamos a balón parado yo creo que hoy va a ser un gran día

Voz 0809 32:39 bueno pues Paula Sancho nos encanta que una mujer con tanta bueno por cierto sois no eres la única valenciana en este equipo en la selección no

Voz 25 32:46 no también está Eva vale

Voz 0809 32:48 bueno bueno que vaya creciendo también el grupo de valencianas en ese equipo de la selección y las cosas irán seguro todavía mejor que tengáis mucha suerte que vaya todo muy bien y como tú muy bien decías Paula mono que hagáis lo que sabes hacer que lo hacéis muy bien estaremos aquí todo el país apoyándonos y venga mucho ánimo estaremos pendientes de lo que hacéis muchas gracias Paula muchas gracias esos hasta

Voz 12 33:09 no

Voz 21 34:06 qué hay

Voz 1 34:19 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 17 34:27 Cadena SER

Voz 27 34:31 sí

Voz 0785 39:18 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales