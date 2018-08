Hoy por Hoy Verano Comunitat Valenciana (24/08/2018)- Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 2 00:00 mi sueño es que las vacaciones

Voz 6 00:40 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 8 00:56 mañana tendremos el sueño perfecto porque podremos levantarnos un poquito más

Voz 9 00:59 tarde vamos a recordar que impide el cole por cierto está ya más que estamos ahí

Voz 8 01:05 ya estamos ahí dentro de nada ya es la vuelta al cole oficial para todo el mundo nos quedan

Voz 10 01:10 queda un poquito ansiosa en niños también pensando que si sacaba ya

Voz 8 01:18 sí sí ahora empieza esta semana de medio tristeza se ponen poderosos ahora estoy nervioso hoy no sé porqué

Voz 10 01:24 por tienen demasiadas vacaciones yo creo que lo haga

Voz 8 01:26 sí yo estoy convencida yo si fuera niña igual diría lo contrario pero yo creo que sí vamos a ha explicado más repartir sacas verdad exacta del año se cansan de todo al final

Voz 10 01:38 ya mejor bueno nosotros no tenemos vacaciones

Voz 8 01:41 de no sino que seguimos adelante en estas

Voz 10 01:43 segunda hora y quiénes no tienen vacaciones sobre todo porque ahora en verano es cuando más actividad tiene sólo es músicos es verdad es verdad que están actuando por todas las partes in nuestras bandas de la Comunitat pues también tienen bolos en todas partes hoy vamos a hablar de la banda de mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana

Voz 8 02:03 porque tenemos una manta joven tiene muy poquito tiempo pero con mucha intensidad

Voz 10 02:06 sí tienen conciertos también destacaron que a ver si podemos asistir alguno mira este fin de semana tenemos ahí una cita a ver si nos podemos hacer cada vamos a hablar con una de sus integrantes también sección para niños para grandes para todo el mundo que se llama el amor al revés al revés

Voz 8 02:22 sí sí sí sí efectivamente pero el amor al revés comporta otras muchas cosas que nada tienen que ver con el léxico eso sí con mucho humor y con ironía e son cuestionó relacionadas con el amor con el desamor con los desencuentros en la pareja pero con mucho amor con risa

Voz 10 02:41 no sé si risa o terror lo que producen los niños cuando llegan a la cocina ponen a experimentar con los alimentos menos mal que tenemos los buenos pasos indicados y con grandes profesionales de la cocina así que hoy de nuevo tendremos pequeñito taller que tenemos todos los días de cocina para niños aquí en el programa IU además os voy a desvelar no sé si voy a contar ya exactamente ese lugar en el que quiero estar pero después hablaremos de un sitio de la Comunitat Valenciana donde estos días y este fin de semana bueno pues puede estar bien no lo voy a dejar hasta la una de la mañana luego a partir de la una que cada uno haga lo que quiera pero hasta una de la mañana este fin de semana en un lugar de la Comunitat Valenciana

Voz 8 03:22 hay cosas interesantes cosas interesantes cultura

Voz 10 03:25 ex también para toda la y a partir de la una como tal

Voz 8 03:27 o sea que cada uno haga lo que quiera esto me parece claro que pretenden buenas manos hasta la hasta un cierto punto aparte

Voz 9 03:36 ya no no pueblo ya les diez ya me voy me afecta ninguna de las

Voz 10 03:40 las dos cosas que yo llegábamos a una edad en que no

Voz 9 03:43 esto no puede ser bueno pues venga vamos con el primer tema de esta segunda hora de Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana

Voz 8 04:11 que que la Encina ha habido el pasodoble haya salido corriendo porque sabe que yo cuando escucho este tipo de música enseguida me levanta bailar y ha dicho no hoy no hoy no es el día bueno si hay algo que define a la Comunitat Valenciana sin duda alguna es el sonido a banda de música prácticamente en todas las familias de la Comunitat hay un músico profesional y a veces varios eh mañana en Valencia y al otro día el domingo en Alicante la banda de mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana tan dos conciertos ya nos escucha Lourdes Gavilán muy buenas Lourdes bienvenida

Voz 12 04:39 hola buenos días dos conciertos

Voz 8 04:43 que no son dos conciertos cualquiera que tienen unos objetivos muy determinados

Voz 1640 04:47 exacto mañana estaremos bueno en la provincia de Alicante en San Fulgencio a las ocho y media en el en el teatro Cardenal bueno la sobretodo bueno la finalidad de la agrupación aparte de dar visibilidad a la figura de la mujer dentro de campo musical están bien pues dar visibilidad las compositora un dentro de de un género musical pues que realmente no no no se tiene demasiado conocimiento mi demasiadas repercusiones buenos la finalidad de esta agrupación el concepto de mañana que nos permitirá escuchar obras de compositora desde principios siglo hasta la actualidad

Voz 8 05:27 o sea todos los otras forma parte luego de otras bandas au de otras formaciones yo os juntáis en algunas ocasiones para hacer este tipo de conciertos o no o es una formación estable

Voz 1640 05:36 esta formación bueno se se concentró anualmente anualmente sale una convocatoria publicada en la acceder en la página de la Federación ir a cualquier mujer mayores de dieciocho años independientemente de su edad ir es un nivel de estudios puede inscribir estén a la a la convocatoria después uno Un tiempo en unas semanas después sale una lección de entre setenta y ochenta músicos ir estas elecciones una selección que lleva más a cabo todos los conciertos que salgan para la agrupación que anualmente se renueva la plantilla mediante esta convocatorio mediante esta convocatoria que comento igual es una oportunidad también para dar la oportunidad a más mujeres de participar en este proyecto

Voz 8 06:27 Lourdes quien tuvo la iniciativa de crear esta banda de de mujeres fuisteis Un grupo las que empezasteis a movernos las que empezasteis a comandar oye esto hay que hacerlo porque necesitamos darnos una visibilidad que no tenemos

Voz 1640 06:38 pues desde la Federación de musicales en el año dos mil quince fue cuando nació la idea e dentro de la junta directiva de la Federación se propuso la idea de crear una banda de mujeres ya que de iniciaba vamos a la legislatura en el que por primera vez encontramos la paridad dentro de los miembros directivos entonces fue una idea de ya que hemos empezado no con a la paridad dentro de la organización pues podíamos también empezara a las mujeres las que muchas veces han estado pero bueno por cuestiones históricas y demás no han salido a la luz ir poder he ayudarnos de obras que hoy en día son desconocidas pero que la banda de mujeres puede poner su música y poderla llevar a los auditorios de la Comunidad ir por supuesto pues una banda integrada Mujeres en el que pues bueno ahí va instrumentos que son más normales e encontrar una mujer no estás de él como la clarinete pero hay otros instrumentos sobre todo de metal pues que es más inusual entonces pues también eh ver que hay normalización instrumentos también tanto las niñas como los niños cuando empieza a unos sus estudios musicales pueden escoger instrumento porque sí que hay mujeres que tocan

Voz 8 07:55 qué curioso que existan cuestiones de género incluso para elegir un instrumento eh esto esto al final esto llega tu todas a todos los poros de la sociedad es increíble pero me imagino que este tipo de cosas sirven como referencia como tú muy bien decías para los muchísimos niños que todos los años apuntan a las escuelas de música que hay prácticamente en todas las poblaciones de la Comunitat Isabel que cualquier instrumento es bueno para un chico para humanos Kika

Voz 1640 08:17 exacto es cuestión de normalizar no hay romper estereotipos que hasta el momento pues buenos han clasificado más en el tema de pues este instrumento más para un niño lo tomas para una mujer que bueno hoy en día pues vemos que se va normalizando las cosas aunque aún queda mucho camino por hacer pero en el campo de la música en lo que a nosotros pues bueno no afectasen el tema pues entre varios uno de sus debes tener la igualdad incluso dentro de la elección de un instrumento que hoy en día es verdad que sigue habiendo diferencia entonces bueno es una manera de visibilizar a la mujer también en esos términos

Voz 8 08:55 también hay mucha diferencia en el tema de la dirección la batuta normalmente está en buena parte en manos de los hombres en las orquestas y bandas

Voz 1640 09:03 exacto había sido una cosa pues bueno han existido siempre directoras ahora hay muchas más por eso por el tema de pues se ha conocido que hay directoras hay gente que vive de la dirección y de hecho hay directoras valencianas con una proyección espectacular sí que bueno desde la banda hay mujeres también hemos aprovechado esta excelencia no estas personas conocimientos para tener como como directoras en en la agrupación iguana oí gracias a Dios se va normalizando ese tema pero sí que es verdad como comenta que siempre ha sido un tema en masculino y de hecho hoy en día sigue habiendo una gran diferencia no nunca el nombre de The el número de mujeres que estudiar dirección frente al número de hombres que lo estudian incluso en el pasado era totalmente vamos inusuales contaba mujer en en una tarima dirigiendo una orquesta o o una banda pero bueno es un tema de que ir poco a poco pues gracias a iniciativas de este tipo pues podemos conseguir normalizar civil hay dar igualdad en todos los campos de la música

Voz 8 10:09 Lourdes hablarnos un poco de esas compositores que vas a interpretar cuyas piezas Si autorías han estado silenciadas por la Historia como en muchos otros aspectos de de la historia de profesiones hablamos un poco de ellas

Voz 1640 10:21 pues mira por ejemplo hemos encontrado bueno el repertorio fundamentalmente bueno hay obras también de hombres pero dedicadas a mujeres que han hecho historia no por ejemplo Juana de Arco que es conocida por todo el mundo

Voz 9 10:33 pues una obra de un compositor

Voz 1640 10:36 hombre pero que es dirigía a una mujer no dedicada una mujer pero el resto de obras el noventa por ciento del repertorio les va a interpretar es de mujeres no son una obras que mediante un estudio de investigación y mediante la cesión de materiales por ejemplo el Instituto eh de Cultura el Instituto Valenciano de Cultura pues hemos podido acceder a ellas ir a saber de la existencia de las misma muchas otras compositora pues bueno hemos encontrado obras de ellas pues mediante casualidades no que una persona por lo tienen en su casa conoce la agrupación lo lo facilita ver esto que os parece ya hemos visto que realmente son obras de arte entonces bueno hay un un sinfín de nombres no pero por ejemplo destapo Celia Raga no que es una mujer que ha sido bueno que hasta no tenía demasiada tenía interpretado obras de ella pero realmente que hay mucha gente que desconoce su nombre y ha sido la primera directora y la única dirigir la Banda Municipal de Valencia entonces eso estamos hablando de a mediados de siglo y entonces pues bueno

Voz 13 11:50 ya hay ves que hay un referente que

Voz 1640 11:52 es realmente hacia una persona rompedora en su época y que tiene muchas obras compuestas y que realmente no ha tenido la repercusión que han podido tener otras personas y son obra realmente buena entonces pues bueno entre ellas encontramos a ella encontramos a la Vitoria María Dolores Soriano hay un sin fin de mujeres que pues bueno pues pues opciones de sociedad y demás han estado silenciadas las como ésta pues bueno tenemos la oportunidad de escuchar las obras que han compuesto

Voz 8 12:23 no sé si han tenido la oportunidad Lourdes de de contactar o saber qué piensan y cómo se sienten los familiares

Voz 14 12:28 es que en estos momentos estén en

Voz 8 12:31 activo de los descendientes de estas compositor más que por fin ven que su que el talento de sus familiares sale a relucir

Voz 1640 12:39 exacto sí es un reconocimiento muy grande para la familia ir incluso hay hemos interpretado por ejemplo en el concierto que hicimos el ocho de marzo una obra de una de una compositora que siguen vidas muy mayor vida claro para ella era una emoción ver su música interpretada por segunda vez porque la primera vez fue cuando ella misma de la dirigió después de componer nunca más se había tocado esa pieza entonces pues es un reconocimiento a esas personas y por supuesto los familiares emocionadísima y entregados a a darnos cualquier facilidad al respecto para que podamos estudiar sus obras sacarlas a la luz supuesto se sienten orgullosos de conocidos de esta labor

Voz 8 13:24 Lourdes los los músicos profesionales que interpreta a lo largo del año un montón de de partituras tu crees que el lenguaje la música es un lenguaje universal o cuando interpreta una partitura creada por una mujer o un hombre hay ciertas diferencias que se pueden percibir probablemente más a nivel emotivo

Voz 1640 13:41 pienso que no la música es un lenguaje que busque no no entiende de razas ni de sexo ni de género ni de nada y entonces pues bueno eso es independientemente de que sea una mujer la compositora un nombre no tiene nada que ver en la calidad que encontramos en las obras evidentemente la sociedad ha evolucionado en ese aspecto hoy en día se conocen nombres de compositora las que son realmente un referente mundial incluso Valenciana hay un hilo hilo vamos normalizando pero eso no tiene nada que ver en Basora bajo mi punto de vista en la calidad de las obras ni mucho menos es usted ha sido un tema cultural social pero bueno poco a poco pues ya ya lo vamos viendo más habitualmente pero hasta hace poco eso era totalmente vamos incluso muchas de las compuso casi suplicaba seudónimos no nombre de hombre para SUR ya os piezas con una mayor proyección eso también pasaba no

Voz 9 14:43 sí sí sí pero realmente son obras muy buena

Voz 1640 14:48 sí adecuadas a la época que compusieron aquí por igual al compositor un hombre

Voz 8 14:56 una mujer ahora pues Lourdes Gavilán de la Banda Sinfónica de mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana recordamos que mañana sábado a las ocho y media de la tarde en el Teatro cardenal Belagua Fulgencio de Alicante Dyson concierto basado en obras de compositores valencianas así que muchísimas gracias por esa iniciativa que sirve de referente para un montón de niñas y niños de la Comunitat Valenciana muchísimas gracias Lourdes

Voz 9 15:21 estás gracias a vosotros hasta luego

Voz 15 15:33 la Comunitat Valenciana

Voz 17 15:43 cadena SER

Voz 8 18:45 una veinticuatro minutos Erice siempre que en el mes de septiembre se producen más divorcios que en el resto del año a ello esto suele tener que ver suele estar relacionado con la convivencia con más horas de convivencia también con el calor yo creo que un poquito Manu Badenes le pone siempre sentido del humor a los desencuentros que tenemos en el mundo de la pareja en el mundo del amor

Voz 26 19:02 en el date el tren cuando que ve en mí

Voz 3 19:09 a ver con la cara lavada

Voz 26 19:13 el amor al revés no viene de la mano

Voz 28 19:18 hasta pasa pasa bueno ya les decíamos que yo ya tenía la duda en las primeras dos entradas que Manu Badenes iba a tener problemas para llegar esta

Voz 9 19:26 por ahí viajando aquí estamos mal

Voz 28 19:29 le estaba pensando que vivas a dejar tirada no yo sí

Voz 9 19:31 puntual como un reloj parado More puntual

Voz 12 19:34 treinta segundo tardes su exquisita de impuntualidad vale de dónde vienes de dolce far niente de Benicasim debería qué bien y qué tal bien a tope de gente a tope de gente sí Benicàssim bueno de Benicasim o Benicàssim como decimos los allí y siempre ha estado ahí yo veraniega veraneo ahí desde que nací yo nací en Madrid pero a los quince días ya estaba allí en la playa porque mi madre dijo este no me arruina las vacaciones y allí estoy desde entonces por lo menos paso un día para tocar Marais que se dice pero es la gente de siempre somos los de siempre es conocéis todos mucho de Castellón algún madrileño algún valenciano pero pero en general no ha sufrido el

Voz 9 20:14 el boom turístico

Voz 12 20:16 que evidentemente hay muchísimos conciertos cosas el fuel

Voz 8 20:18 además no tengo ganas de los festivales buenas noches

Voz 12 20:21 estivales pero es suficientemente grande es suficientemente larga como para no encontrar pero sino quieres así que todavía mantenemos un cierto equilibrio de reposo y vida

Voz 8 20:30 eso saludable bueno tenemos más cajones relacionados con el mundo al revés

Voz 12 20:34 el y el amor a la paz sí tenemos muchos cajones por ejemplo y hoy vamos a hablar de cuál sería tu tipo ideal de convivencia esto es algo que parecen un poco tonto pero no lo es porque hasta hace relativamente poco la Peña se casaba iban a vivir juntos no se captaban hasta la noche de bodas eso es verdad en no hace tanto tiempo de esto eh no hace tanto tiempo eso vamos si la ley del divorcio es del ochenta antes de donde no te podías divorciar trabas en casa te vas a tu cónyuge haciendo malabares con otra presencias hola buenas tardes qué tan bueno me voy a mi cuarto y ahora evidentemente la vida ha cambiado mucho en los últimos años pues fíjate que antes hasta que no bueno de hecho no tenías que volver la casa las diez de la noche de tenías que ya has escolta carabina escopeta así sí sí sí sí así que es la primera vez que te vas a vivir yo creo que es la verdadera prueba de fuego de una pareja cuando de repente te encuentras Si además estas cada vez es más difícil cada vez es más difícil claro cada vez somos más

Voz 8 21:35 siente somos más y exageraciones

Voz 12 21:38 a nosotros nosotros hemos

Voz 9 21:40 nosotros somos los los los partidos por lo define vamos a verlo ahí yo soy yo soy

Voz 29 21:48 eh nació en los setenta yenes en que naciste tú pero yo nací en los setenta amigos yo sí denegación de de Verano azul

Voz 12 21:55 el tu Mazinger de DGB nosotros los deje fuera de es que estas cosas al marcado nuestra vida somos la generación perdida a nosotros no podíamos ver los dibujos animados porque nuestros padres estaban viendo el telediario y ahora no podemos ver el telediario porque nuestros hijos están viendo los dibujos animados

Voz 8 22:12 más tienen tantas opciones claras no teníamos tanto

Voz 12 22:15 ya en la ida pues sexo con los hijos el ritmo que llevamos los espacios las costumbres los horarios pues cada vez es más difícil cojear porque además antes no te divorciado baste comía con patatas a esa persona el resto tuviera pero no tienes que aguantar a una persona sino quieres que pasa que sales de Guatemala y te metes en guatepeor a mí me hace mucha gracia Engels claro porque los ves venir de frente y parece bajó darle la vuelta

Voz 9 22:36 nada mira la hipoteca ni aparece en la cara B correcto si vas de cara pero en la cara B está la canción mala es la que no tienen estribillo es la instrumental ir esto es que no fue ni el cantante instrumental de doce minutos es bueno a ver que qué nos ha dicho la gente en la calle

Voz 0159 22:55 convivencia ideal pues mi convivencia ideal e hacer vida en pareja pero también poder estar separado con la gente en sea tener cada uno su espacio Internet cada uno pues son cosas su espacio su cuarto o no su espacio en sea a poder hacer cosas separados no estar todo el día juntos

Voz 30 23:14 vale juntos pero no revueltos efectivamente pero que aún

Voz 0159 23:17 en su casa o todos en la misma no puedes tener tu pareja osea pues convivir con tu pareja pero también él sabe darse pasos

Voz 30 23:24 yo cada uno con sus líos todos centrados en lo mismo pues cada uno los como se quiera pero yo digo el tuyo

Voz 0159 23:32 en mío en concreto me gusta tener mi espacio y poder ascendió Mi cosas por mi cuenta pero tú te cacerías yo ahora mismo no ahora bien hoy no cabe en este momento hoy en este momento no has lo pido otra gracias

Voz 30 23:49 pero yo tengo una una chica con la que me ría que me entiendo ir con la que puedas torero Agus viviría con ella claro todo muy escasas Si tienes hijos y tan eso pues Chelo Soto muy estiloso vengo

Voz 0159 24:06 lo mismo osea Alien que trate bien sobre todo y que no sea un vago o sea que tengan un trabajo y esas cosas ocurren cuando iba segundo

Voz 30 24:16 por ciento cincuenta y estaba uno tiene que tener su espacio tiene que tan hacen como también en la misma casa es la misma casa sí que les convivir con alguien en la casa

Voz 9 24:28 vale la otra gente joven e sí bueno depende del día también sí claro lo que te más con la que está cayendo yo creo que hay gente que sale la gente joven que es la atrevida dónde voy dónde voy a los cuarenta no salimos acondicionado efectivamente

Voz 8 24:46 teorías interesantes e teorías interesantes

Voz 12 24:49 clásicas de las que esperaba si eh

Voz 1973 24:51 a alguien me iba a hablar del oro de varias parejas So relaciones abiertas que se llama ahora que qué dices que tú puedes hacer he tomado las de Villadiego

Voz 8 24:59 igual hay gente que que aunque lo practique eso no no normalmente no se cuenta demasiado no hay gente que sí sí

Voz 12 25:04 claro hombre los complejos ya están curados si tu practicas algo porque no lo vas a decir hombre tampoco tienes que llevar una pegatina en la cabeza pero sí esperaba han contestaciones más más más atrevidas también verdad que cuando empiezas a hablar de convivencia ahí ya se acabará atrevimiento totalmente claro porque no es lo mismo actúa en qué tipo de pareja estás dice ahora no tengo pareja y luego borrascas dices bueno a ver estoy liada pero pero pero eso me llaman mucho atención porque hay muchas veces estás metido en una relación que no es la que tú quieres la justificando no es que somos buenos amigos y racional abierta pero de Fatah pero me toca es buenos hasta que no me gusta esto hablo pero no tengo otra no pero no tengo ese no tengo otra dice

Voz 9 25:51 la enorme bien no es decir yo no quiero también porque yo creo que uno puede

Voz 12 25:54 decir mira es una cosa muy chula que tú no decides de quién te enamoras pero puedes elegir a quién quieres en el sentido de querer querer de verdad no es que el querer inicio no de cuando descubrí a la princesa la boca de fresa o sino de cuándo quiénes a alguien por sus defectos no sólo con sus defectos sino por sus defectos eso es una decisión voluntaria libre y mano insitió uno

Voz 8 26:19 quieres no te enamoras o es un acto involuntario bueno el día que lleguemos a eso

Voz 12 26:23 Nos convertiremos en robots que a medida que te vas pegando tortazos te vas vertiendo realmente el vamos quiero decir que lo que nos pasa determinadas generaciones que hemos tenido varias parejas con cierta vocación de estabilidad pero no ha salido por receta o JL pues es que al final te vas enfriando vas haciendo una piedrecitas porque es muy difícil que te sorprendan cuando le sorprenden y esto ya lo he vivido que espera de que esto es

Voz 31 26:44 aquí viene da ahora vienen en la Mari las mariposas en estamos ahora viene la hostia de realidad

Voz 12 26:49 ahora viene la cara B bien y ahora esta decido que me la quiero comer con patatas yo porque esta esta situación quiero decir por qué quiero libremente

Voz 0445 27:00 oye me ha encantado este chico que decía imprescindible a alguien que me haga reír con el que me ría yo creo que eso es algo imprescindible me parece muy importante solo he dicho chico se dio el chico serio pero tenía claro que quería a alguien que divertirse eso si acaso pero bueno no es verdad lo de lo de la risa lo de el estado de ánimo así un poco optimista me hacen muy importante en una pareja

Voz 29 27:20 sí yo además que quiere decir que Dios no me dio la cara Paul Newman tengo que decirte que modestamente yo creo que una de las razones por las que

Voz 32 27:29 muchas veces yo he triunfado con un objetivo que me había

Voz 29 27:31 mercado es porque

Voz 8 27:33 sí porque el hecho reír claro oye donde podemos ver estarás preparando físicamente no está tu estoy haciendo

Voz 12 27:40 el Valencia en el teatro Talía una flexión un acelerón

Voz 8 27:43 es una flexión hacerlo sí entró en él

Voz 9 27:45 el vamos ya ya ahí el veintinueve de agosto entramos

Voz 12 27:48 en teatro Talía hasta el quince de septiembre de miércoles a domingos con en mujeres de menos otra vez fue muy bien en abrir cuando estuve muy incómodos

Voz 1973 28:00 la gente y sacado fuera así que cuando se repite a sí bueno cuando es lo que hay iremos a verte ahí estaré muchas gracias a vosotros te damos la semana que viene no llegas tarde no te preocupes ya sabes que yo digo siempre puntual

Voz 19 28:22 no me interesa no

Voz 8 28:46 Nos queda un poquito más de convivencia en este caso convivencia con nuestros pequeños y además en la cocina queremos que coman mejor a lo largo de todo este verano y para eso para contarnos cómo comer mejor y que como nuestros hijas coman mejor tenemos aquí ya a Begoña Rodrigo

Voz 33 29:03 gente

Voz 9 29:14 hemos conseguido que venga hasta un día más Begoña Rodrigo nuestras a partir de septiembre vas a dejar de hablarnos pero estamos asumiendo ese riesgo China no estoy como meses minibar sí nos falta aquí en el edificio pues una mini playa sea buena terracita así Nos falta es falta

Voz 1973 29:32 esta Carmena ahí en Madrid haciendo una playa con arena y todo a ver si no lo podemos hacer nosotros en cualquier lado

Voz 32 29:39 o sea que la mala fortuna hasta que tenemos aquí a la vuelta de la esquina la playa todo si tenemos muchas cosas en la como la verdad es que sí bueno

Voz 14 29:49 hoy tenemos a los niños en casa esa es la verdad verdadera sino no

Voz 0445 29:53 sí cuando vamos venimos incluso las madres y padres que estamos trabajando cuando volvemos al lugar en el que estemos están los niños en casa hay una de las de los problemas que siempre tenemos es la alimentación no solamente queremos que se alimenten bien sino también queremos que aunque que que coman en los padres tenemos esa obsesión que algunos nutricionistas dicen que no es necesaria e que bueno tienen que comer pero tenemos una excesiva sesión por comete Eloy comete lo hoy cómetelo

Voz 32 30:17 yo lo que creo es que bueno mi caso personal mi experiencia que mi hijo es desde que nació nunca ha tenido el afán de comer mi hijo no tiene este esta cosa de que hay niños hay que quiero comer he tenido no entonces nunca he tenido esta cosa pero también creo que porque mi casa se ha marcado mucho que es algo camino me sabía como cocinera como mal a deshoras o nunca lo quedamos dos cocineros entonces persiguen me gusta mi casa hacer un ritmo muy marcado de las comidas para comer para desayunar en Nahr para todo que haya sido entonces es es un niño que no come a destiempo así que

Voz 8 30:52 pues vamos a comer a estas horas además que ella simultáneamente el tú también tienes cara

Voz 32 30:56 sí es que yo había habido también el tocaría

Voz 9 30:58 no

Voz 32 31:01 bueno pues hoy ha ido una una receta que éramos entre todos que no comían Bonig digas albóndigas Le gusta a todos los niños son clásico si estamos hablando de un clásico claro pero las albóndigas es como que las manos no es verdad claro pero lo que teníamos que hacer mi reto era cómo voy a hacer unas albóndigas que serás coman pero que no sean de lo que ellos piensan que es esta era la cosa vale entonces lo que hicimos fue hicimos esas albóndigas lo que quería era hacer unas albóndigas de pescado pero quería que yo es creyeran que a las albóndigas de carne y además que quería que Chrissie creyese además queremos días de carne con salsa de tomate adquiera El reto vale

Voz 12 31:44 hemos entonces nosotros empezamos

Voz 32 31:48 bueno como la pregunta a los chicos es como como las bonitas son redondas de dónde vienen las albóndigas pues vienen de un paquete que compra mi madre en el supermercado y caro tú has albóndigas de carne por qué crees que son redondas porque los animales las hacen así estas son contesta

Voz 14 32:09 acciones de reales no real sí sí rorcuales claro esta irá de los

Voz 32 32:15 y esto lo has Peace como lo llaman las Alvear en nombre de todos de la verdura los guisantes los guisantes los guisantes esto que los guisantes viene la lata del árbol son las dos que más me han impactado claro tenemos un problema porque es verdad que como que los niños piensan que las las lechugas vienen de las bolsas de Mercadona pero bueno esto era un poco para ver ha para llegar a una finalidad de un plato tienes que pensar o descubrir porque el niño piensa que el plato de es así entonces no te va a pensar en ningún momento por ejemplo albóndigas de pescado porque no le entra en la cabeza un pescado hacia unas albóndigas redondas y no las tiene que tirar por ningún lado entonces es como esta era una conclusión bastante a la que llegábamos de por qué entonces lo que hicimos fue coger bacalao hicimos un al vapor sin más entonces cuando estaba cocinado lo disminución sacamos todo las

Voz 14 33:14 si la historia con un Penín de de queso fresco ir

Voz 32 33:19 perejil hicimos unas bolitas mal que utilizamos un poco para para hacer nada más salir a algunos y entonces hicimos las bolitas con estas bolas lo tenía ya todo preparado con esto ya teníamos una croqueta pero claro la completamente una una pero completamente blanca pero bueno estaban así gustosa hasta que hicimos lo que hicimos una salsa de de chorizo esto era ya máximo riesgo e extras un mar y montaña total pero hicimos me hicimos una salsa de chorizo con una base de carne unos chorizos enmarcados esas ha de carne y luego le añadimos pasas porque las pasas con chorizo funcionan muy bien y que da un toque dulce maravilloso con este toque dulce consigues que recuerdo las las salsas de tomate asquerosa es que venden botes no las compren señores eso tienen mogollón de conservantes es de las peores cosas que se da a los niños que más atrofia el sentido del gusto son la salsa de tomate de bote eso ya te lo digo porque es sea no tiene nada que ver con el gusto de un tomate nada no claro entonces es de las cosas que más los que más cambiadas están los niños además eso es una prueba que hace puedes hacer muy fácil de pondré un unos macarrones con tomate como carne con tomate de unas natural no está mal eh bacalao con tomate debate vote a otros niños vas a ver que el setenta por cien de los niños rebote pero porque tienen el registro en su cabeza parece que esta malo claro pues bueno nosotros lo que hicimos fue poner pasas en esta en esta salsa idea un gusto da gusto dulce unas buenas para sin luego lo tiramos todo entonces es queda una salsa de un color rojizo tienen que ser un chorizo creado para que tengan valor rojito que mucho hizo de estos de pimentón y nada esto sea muy fuerte unas esa te queda una salsa como muy Tremosa le añadimos un poco de del queso crema también para que le diera un poco más de textura una cosa y las albóndigas esto sí lo quieres en casa los pones luego unos así pequeñitos nas en citas pequeñas bueno es cuatro o cinco le pone la salsa lo meter un poquito al horno para calentar al microondas lo pones oye

Voz 12 35:30 mano de santo santo esto primero que está

Voz 32 35:33 muy ricas porque la verdad que estaban muy ricos una gobernación rara pero muy rica para los niños muy reconocible ninguno te voy a decir que ellos la mayoría de ellos me dijo después pues yo creía que era pan con tomate el efecto es como de como es muy blanco como que era un una masa de pan que habíamos hecho de tomate nadie dijo que era pescado nadie porque les he leído eso claro el efecto pescado es lo que yo creo que más cuesta de de me tienen alimentación de los niños con lo que más hemos trabajado en este caso además llevaba perejil que era como de lleva verde pero todas estas cosas a veces se tienen que semi enmascarar pero sobre todo los niños tienen que que asociar algo algo que les gusta en este caso todo el mundo dijo que era como pan de hecho muchos decían que era el pan Bimbo esto es triste porque dices

Voz 12 36:21 no es que no saben diferenciar un pescado pero

Voz 32 36:24 esto es un trabajos que se tienen que hacer después las podías ahora lo que es un pescado estrellas ahora cosa tienen que saber pero tú lo que tienes que conseguir que tu hijo como pescado y esta es una forma que funciona a mí me hablaría mucho cuando se acaba el programa que la gente pueda decir si realmente lo había sí

Voz 8 36:40 le ha pasado sí estaría bien estaría bien seguro que porque miren experiencia

Voz 32 36:46 os vais a sorprender con esto porque a mí para mí fue de las cosas que nosotros hacemos los menús de un año para otro en el en el colegio

Voz 14 36:53 aquí hay evidentemente necesitamos

Voz 32 36:56 es que todo lo que ha pasado y hay cosas que se tienen que retirar pero nunca nos ha pasado con algo que sea como los trampantojo que decimos nosotros dentro de la escena con esos ha pasado muy poco eso por ejemplo que se como un plato voy pal luego lo tenemos lo podemos acompañar con un con un plato de digamos algo o como mucho más lúdico festivo no que son las cosas que les gustan es muy importante otra cosa dentro de la cocina con los niños que es hacer platos participativos en los que el niño se en toda la historia los tacos por ejemplo yo creo queriendo tanto éxito entre mayores niños y todos porque tú te los puedes montar en casa no hacen un obstáculo cortitas en este caso yo hacemos unos tacos de verduras con con pollo bueno hemos pollo pero puede ser gambas puede ser lo que lo que quieran pero sí que animó que la gente use los tacos de maíz que no usen unos tacos de la normal sino dar the night que sean te tienen una aporte calórico bueno y que son mucho más saludables entonces es nada hacer un obstáculo las tortuguitas pero yo les invito a que lo hagan en que no hagan los tacos que los doblemente a los niños sino que hagan

Voz 14 37:57 pues igual que dicho operador

Voz 32 38:00 dijimos que era un un amigo de los Nano si hay otros aparatos que son que no son operadores pero que hacen como tiritas

Voz 14 38:06 a si en lugar de hacer pues una raya

Voz 32 38:10 un euro veinticinco o en cualquier tienda que vendan gadgets estos de de cocina o en los sitios estos de veinte duros

Voz 9 38:17 el caso mosca

Voz 1973 38:21 vale pues es como angelitos Toré pones en el PP si no pones en el pimientos espaguetis

Voz 12 38:29 te vale vale vale vale sí entonces pues

Voz 32 38:32 cogemos zanahoria calabacín pimiento todo así tal cual hacemos todas las verduras luego yo todas estas verduras las como solamente en en vapor o directamente es un cazo de agua meter y sacar malas ponemos en una en una visita y luego yo a mí lo que me gusta hacer para los niños escoger un montón de hierbas como K

Voz 14 38:55 o allí no

Voz 32 38:58 Oleaga no lo que todo lo que tenga es lo mezclan con un poco de de aceite y lo tira es por las verduras esto solamente con con el taco de maíz las verduras de un poco de pollo funciona también pero es que poner todo separado para que los niños vayan cogiendo un poco de aquí un poco

Voz 1973 39:14 ya está en juego no que vayan jugando que vayan jugar

Voz 32 39:17 lo que se va haciendo ellos los propios tacos y que tengan un poco tal esto con unas albóndigas de de bacalao

Voz 34 39:23 vamos menú completo bienes

Voz 9 39:26 tengo el estómago que me está dando vueltas pasando hambre también

Voz 35 39:30 hablando de los niños son niños vamos yo me lo quiero como

Voz 1973 39:33 todo eso ya sí bueno ellos pasa a comer también en mi casa eh no tendría ningún problema a mi madre a mi madre que es la cocinera oficial en mi casa la cumbre

Voz 8 39:41 tu madre cocinera oficial en tu casa sí sí

Voz 9 39:44 ah vale vale más que una eso está clarísimo Begoña te buscamos nada me encontráis gracias

Voz 8 40:00 qué malas horas para que el Encina ayude verdad aquellas que me pongo nerviosa y todo eh porque tiene en la rodilla

Voz 10 40:10 de comida estas horas pero podemos hablar de otros asuntos

Voz 8 40:13 sí para relajarnos un poco yo creo que estaría bien si vas a llegar al lugar donde quieres estar hoy si no tienes a gusto en los próximos días a vale miro mira lo he estado

Voz 10 40:25 hoy solamente

Voz 8 40:38 estas canción de furgoneta eh yo me veo la furgoneta subida contigo y venga donde Barça

Voz 9 40:42 el sombrero no sí sí podríamos bueno el Madrid

Voz 10 40:47 pues por ejemplo el sitio que que elegido para esta hoy como digo próximamente también este fin de semana por qué no es Benissa es el lugar donde quiero estar y esto por qué pues porque se apunta a algo que algunas ciudades de nuestro país ya se apuntaron en su momento desde el año

Voz 8 41:06 sí somos una cosa sí sí sí

Voz 10 41:08 es La noche en blanco abre la Casa Museo de los es la sala sábado Soria entonces vamos a hablar de las actividades que han programado para la conmemoración de esta noche en blanco estamos en contacto con Xavi lo que es el concejal entre otros porque la verdad es que tiene muchas concejalías de Patrimonio Arik Xavi qué tal la mezclada

Voz 9 41:30 hola

Voz 10 41:33 sí a él la primera que Pekín

Voz 13 41:37 ahora en este momento si bueno y en introducirlo en blanco en lo que se desde famosas en concreto en Moaña isla asisten a Open Night que mese de más dos o tres comercios de Benissa obren de de esperada ni o Comte espera todo visitante de de Benissa que Ica durante el parto era niña música View clásica tira este de música estéril Dixie música jazz tan de algunos a esos esos pobres monten es sorteos no obstante si es que es un apropió tanta era les último Schmitz les Tune no ya a una Mike mes de fresco ETA pudo intenten que venía siga tot un río de Jens Escarrer

Voz 10 42:23 o sea Unics que no

Voz 13 42:27 efectivamente efectivamente esas el que busquen llevo año muy como novedad efectivamente no que es una costumbre de día es es una actividad que ya una iniciativa Fateh les va a comenzar en Europa

Voz 9 42:41 no anda te hace quince Ciutat

Voz 13 42:43 eh y también español igual que envolventes Aubry dos de nuestros museos Perla ni que sea a la Casa Museo de es que es una cada histórica de un señores de venía de una familia Motta adinerado postró vale encara Tots els seus inmobiliario de época en caracteres Pérez-Llantada el mediador la Taula parada eh tengo es una carácter una capilla propia una casa preciosa dar Salvador Soria once ni un total la conexión de te ningún certamen de pintura aquella prácticamente en la pintura moderna mil habitantes que estamos en considerar ahí también pues no podrán visitar Perla ni tan una serie de actividades que fan

Voz 10 43:24 eso voy a preguntar porque no no me la programación habitual de la casa y no te espero

Voz 9 43:33 la selectividad no está sí

Voz 13 43:37 efectivamente es dos Muse AUS a banda de ex Billy Tegui Hades a la esperada una gymkana familiar cantantes están hechos públicos desde chica Zynga fin Ladousse queremos hacer es dura en total la ni Sintra a la una de la Nit Bus micro consellers en la Casa Museo de Tavares un Consell de guitarra en la en el Espai d'Art Contemporani Salvador Soriano Saxo ha dicho Letta sean micro con de tener cuatro peses cada cada una tanda una vez yo pensé que es una oportunidad para visitar un museo de otra manera de la habitual Pizzi que que la nos obliga a su como Institució publica como administración es fomentar la cultura aislar de P tras mes minuts más Jones

Voz 10 44:24 claro pero eso volvía pregunta in te exprés de esta ni tan especial que qué pasa saben crea Nous siempre me tiro a quienes de de estos museos se enganchen Els Joglars o encarar continuaba un autonómica no sé

Voz 9 44:38 por es la

Voz 13 44:41 lo que coma Mining que la Administración condensado cortos quizá en un saben que la competición Mo complicada o India espera Tote Chiquetete incluir la competición al ex beatle la biblioteca espera eso desde la administración pública al que han Deferr es activistas como esta no abrir abrir estos Spies al Maxime pero Tote es público total verdad si como alternativa

Voz 10 45:05 de que tan de algunos taller si alguna sesión especial no las mismas

Voz 13 45:11 efectivamente en lo que es el Espai d'Art Contemporani Salvador Soria también la Biblioteca Halo con tacones de mi mi mi pera también arrimar los la la lectura en lo que es la es la habitantes que de alguna manera es la nostra es que es una que no decepciona que que vemos de forma pósteres que ya tiques consigue yo que no pasa tratemos inhabilita es que está enclavada en plena de Benissa del deben irse smoking tener sangre como Jane a la yen que no conectan no se Poble Kevin habilitar Lon tranquilidad que la oferta gastronómica también es muy importante si se quisiera

Voz 9 45:52 lo que es un cable que nos permite si así pero no

Voz 13 45:54 Mora escenifican es Elena

Voz 10 45:57 yo tengo una visita que estar ya a mover visitarla pero vuelta tranquilita del nada pero pero Ari tranquilamente pasar allí un campo de semana Prou pro muy interesante tiene que ve entorno está está

Voz 13 46:16 sí sí sí intentarán buscar a otro es novedad pero pensé que espere que China

Voz 9 46:21 es que bueno que digo

Voz 13 46:24 eh el hábitat en el este tipo de micro con ya estos tipos de Espais y antiguo molde existe que Benissa que está enclavada así en la zona de La Marina Alta tenía un molde publique Sender que busca también este tipo de consenso

Voz 12 46:39 en ese tipo de musical y eso en el mismo

Voz 13 46:42 sí sí que fronteras ni redes y ayuda muchísimo a que te ninguna parte de de Costa que ve añada las secas que histórica unos Blake que Pujol donde ante yo pensé que si son como positiva de de de poesía somos y pensé que han Emma

Voz 10 47:04 señor letrado recibidor de Patrimonio Histórico altísimas y eso que según ese

Voz 9 47:10 ahora bien si esto con vida

Voz 8 47:18 no te vayas porque los viernes yo creo que es el día perfecto para saber qué Nos tiene guardado Movistar Plus te parece me parece baila

Voz 1804 47:28 estrenos Movistar Plus pues vamos a ello hasta el domingo la exclusiva en Movistar fue

Voz 10 47:34 Formula Uno el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP desde el circuito de Silverstone la cuna del automovilismo británico que vuelve a acoger el Campeonato del Mundo de Moto GP es un nuevo y complejo que renueva por completo a zonas de boxes y la torre de control y que lo convierten en uno de los más modernos del mundo la carrera reina este domingo desde las cuatro de la tarde bueno hablábamos de moto pues ahora de Fórmula uno después de ese parón veraniego que la Fórmula uno reanuda ese campeonato lo con el Gran Premio de Bélgica hasta el próximo domingo en exclusiva inmovilizar Fórmula uno en la décimo tercera carrera del Diyala el te puedes y a abonar te puedes apuntar no puedes perderte los entrenamientos clasificaciones todo esto en directo la verdad es de prensa los programas por supuesto la carrera del domingo a las tres y diez desde el circuito de Spa Francorchamps quería acabar con Movistar estrenos recordando que vamos a poder ver la ganadora de tres Goya que es la librería Mejor Película Mejor dirección de Isabel Coixet guión también de de Coixet en Movistar estrenos

Voz 33 48:42 a ella más que nada en en el momento en el que terminas un libro sí viví tu cabeza como un sueño muy fea soy Florence Green soy la que van a abrir usted solo hay otras ubicaciones mucho menos apropiada sentido

Voz 16 49:01 todo tipo

Voz 8 52:10 Nos vamos ya hay volvemos el lunes nos vamos con una selección de textos escritas por mujeres de Teresa Hernández hasta el lunes gracias

