Hora 14 Comunitat Valenciana (24/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce y al Reina SER Comunitat Valenciana

Voz 1893 00:07 qué tal muy buenas tardes lejos de relajarse las tensiones la brecha entre PSPV y Compromís a cuenta de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ya cuenta del anuncio de la creación de una comisaría especializada en violencia de género Palencia sigue aumentando se algunos han intentado hoy quitar hierro al asunto relativizado este último desencuentro sin embargo las diferencias persisten y claro la oposición aprovecha el momento para pedir el presiden Puig que convoque elecciones autonómicas ya

Voz 1 00:35 Julián Jiménez uno de los que

Voz 1248 00:37 eh se ha mostrado conciliador hoy ha sido el conseller de Hacienda Vicent Soler Soler en la Cadena SER ha relativizado el malestar asegurando que el acuerdo alcanzado entre el presidente y la ministra de Hacienda los un minutos previos a la votación del techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles es una victoria de todos del Govern del Botánico y fruto también del cambio de actitud mostrada por el nuevo Gobierno de España Manuel Gil Soler aseguró

Voz 2 01:01 además que es un paso histórico que no cierra la puerta al resto de reivindicaciones en materia de financiación autonómica

Voz 3 01:07 qué pasa que es histórico en la mida exigen una conversará yen una negocio bilateral han conseguir de cincuenta Emilio Pérez Sean notan Kaká porque sino todo lo contrario eslora mes fases pero reivindicar muertes mes Frances tótems les que hacen que es valenciano sigan Ciutadans de Segovia sino que serán ciudadanos que pagan sus impuestos valen rever ser discreta

Voz 2 01:28 de hecho Soler asegura que el Gobierno tiene intención de tener más gestos para la Comunitat y pone como ejemplo la convocatoria en septiembre de una comisión política en el seno de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para trabajar en un nuevo modelo de financiación autonómica o la comisión creada para abordar el asunto de la armonización fiscal y que priva a la Comunitat de promover bonificaciones fiscales Soler anuncia además que ha arrancado el compromiso de la ministra de reunirse en unas semanas con él y con Joan Baldoví para seguir trabajando en todas las reivindicaciones en materia de financiación incluida ya la deuda generada por la infrautilización de los últimos años respecto a como informó Soler

Voz 1248 02:03 a los socios de gobierno de Compromís sobre el cambio del sentido del voto en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera aclarado el conseller que a primera hora del miércoles cruzó varios Whatsapp con ellos acordando no cambian el voto sino se producían dice mejoras tangibles una vez le llamó el presidente anunciándole el acuerdo con el Gobierno central y la llegada de ochocientos cincuenta millones de euros fue cuando Soler decidió cambiar el voto en coherencia ha dicho con la hablado con los miembros de compromiso horas antes

Voz 3 02:29 Juan el precio me confirma que luchen cincuenta en medios están sobre la Taula que su compromiso el Misteri al yo pero ve que en coherencia me lo que está unas Companys de Compromís yo podía pasar de la abstención favorable que ya es desdén que pudo pensar que es insuficiente griten cincuenta Emilio yo también pensé que en la vida tótems insuficientemente sino tintes todo lo que Valls

Voz 1248 02:54 pero el diputado en el Congreso de Compromís Joan Baldoví acusa a Soler de faltar a la verdad de ser desleal y es que aunque es cierto que a primera hora el les llamó y les dijo que iba a negociar con la ministra que no cambiarán el sentido del voto a no ser que se produjeran mejoras tangibles el caso es que al final Soler dice votó a favor sin comunicárselo

Voz 2 03:13 Baldoví recuerda aquí en la SER que el Gobierno valenciano está formado por dos partidos y esa decisión la de si esos ochocientos cincuenta millones extra para la Comunitat son una mejora tangible Se tiene que tomar entre los dos socios

Voz 4 03:25 Jorge Pérez considera que Vicent Soler es una persona modas soñada una persona ya iba a mí me extraña al que estadía el disenso yo Tim que así de con persa que va mal entre a Soler pasión acoplarse pero guasa en el que informaba que esta vez negociante que era posible que era auguran Villora pero me va a informar a mí de quienes me llores estaba negociar si se consulta mi res Rep

Voz 5 03:55 lo que ha

Voz 3 03:57 a votar que sí

Voz 1248 03:59 la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra mientras cree que este malestar entre PSPV Compromís silo hay terminará pronto en concreto dice el próximo domingo cuando espera poder hablar con el presiden Puche Morella adonde acudir a ver hecho

Voz 2 04:11 seny allí está convencida Oltra que se reencontrará la esencia del éxito del Gobierno del botánica está basado dice en el diálogo la gestión de la pluralidad el respeto la comunicación permanente y el acuerdo

Voz 6 04:21 yo el documento tratar Seguretat de ocasiones Moreno al president que tiene una invitación es el alcalde de Morella pero ganar a visitar el sexenio que hay que tengo antes ganes de Gore hiper tanta Irene moscas llevaba de Trobajo unos idea bueno hay retro bar lo que es la esencia del del Botánico que es el de Alex existió de la pluralidad respecte de un saldrá el tres la Comunicació permanente en la calle

Voz 2 04:47 de la otra polémica del encontronazo con la consellera Gabriela Bravo para anunciar sin comunicárselo una oficina contra la violencia machista en la Ciudad de la Justicia de Valencia la vicepresidenta Oltra ha desvelado que no era la única que lo desconocía al parecer según ha dicho tampoco sabía nada de este asunto el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio yeso que en el acto también estaba la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella

Voz 1248 05:07 todo esto mientras la oposición sigue utilizando este último desencuentro del Gobierno valenciano para alimentar sus

Voz 2 05:13 la síndica de Ciudadanos en Les Cols Maricarmen Sánchez afirma que el Consell del Botánico está demostrando ser un matrimonio de conveniencia más preocupado por sus intereses partidistas que por el de todos los valencianos Sánchez lamenta que la guerra abierta entre PSPV y Compromís esté bloqueando reformas importantes la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts María José Català por su parte insta al president de la Generalitat Ximo Puig a que convoque elecciones porque considera que el Gobierno autonómico se está desintegrando en una pelea de egos y que ahora dice a los valencianos este bochorno

Voz 7 05:45 pensamos que es momento no de convocar elecciones señor pues ya nos ahorra el bochorno a todos los valencianos y las valencianas de ver a un gobierno autonómico desintegrando sea en en esas peleas de

Voz 8 05:57 que de egos en esos

Voz 7 06:00 pues sucios alguien podría decir que el votan ir han dado comienzo Los juegos del hambre y ahora ya vale todo no pensamos que el señor pues no puede ahorrar este bochorno y está en su mano pues que nos lo ahorre convoque elecciones anticipadas

Voz 1 06:14 entonces en las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER

Voz 1248 06:47 la otra noticia del día es que por fin el Boletín Oficial del Estado publica hoy el trasvase de agua de veinte hectómetros cúbicos del Tajo Segura y lo hace dos semanas después de que se aprobase ID después de que los regantes anunciasen que iban a remitir una carta al presidente Pedro Sánchez tras desvelarán desde su preocupación porque el Bohème no publicaba el trasvase una condición sine qua non para hacerlo efectivo bueno pues parece ser que la ministra de Transición Ecológica ha tenido que intervenir en persona para desbloquear este asunto Radio Elche María Abril

Voz 0116 07:14 ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado y el envío de agua en los próximos días ha sido una orden directa de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera después de que los regantes en más de dos semanas esperando el trasvase las protestas de los últimos días de los agricultores han hecho efecto inmediato aunque no les convencen las excusas que han argumentado para el retraso por un lado aseguraban que era debido a las vacas tienes de agosto de parte del personal del Ministerio y por otro al exceso de trabajo en las publicaciones del Boletín para algunos regantes sólo ha sido un intento de retrasar el conflicto con Castilla La Mancha que se oponen al trasvase desde el sureste lamentan que no se aborde con rotundidad una política hídrica solidaria se creen enfrentamientos innecesarios entre regiones el treinta de septiembre termina el año hidrológico y todavía habrá que esperar al nivel de los embalses de la cabecera del Tajo para conocer si será posible un último envío de agua al sureste

Voz 1248 08:02 en AVA Asaja la Asociación Valenciana de Agricultores creen que es una buena noticia que se haya anunciado este trasvase de veinte hectómetros cúbicos del Tajo al Segura pero denuncian que el Gobierno de España no se está tomando en serio la materia hídrica Ramón Espinosa de secretario técnico de Asaja

Voz 9 08:16 pues no es de recibo que a estas alturas con las dificultades hídricas que hay en el mes de agosto por el intenso calor tengamos que ver que el día nueve se aprobó en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura hasta el día veinte

Voz 10 08:30 eh nos traslada al

Voz 9 08:34 el Boletín Oficial del Estado por un problema burocrático y administrativo porque un alto funcionario estaba de vacaciones esto no es serio esto jugar con los intereses esto jugar con la con las personas

Voz 1248 09:13 el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo el valenciano Josep Vicent ya está trabajando en las nuevas oficinas que se han habilitado desde donde trabaja para poder llevar a en marcha estos tramos que están por adjudicar por planificar de forma correcta esta infraestructura básica

Voz 2 09:28 entre sus objetivos asegura en la SER está el hacer pedagogía para que se conozca en Madrid la importancia para la economía de España del Corredor Mediterráneo Ikea en la Comunidad se sepa que las obras previstas van a superar molestias algo que no se ha hecho por ejemplo con los trabajos que se están llevando a cabo en el tramo entre Valencia y Castellón donde sigue suspendido el AVE

Voz 12 09:45 esto es lo que creo que hasta ahora de alguna manera se ha descuidado no transmitiendo suficientemente la importancia de cada tramo por ejemplo hablábamos antes del Castellón Tarragona la obra en sí no es tan importante en sí mismo como permitir que por ejemplo el puerto de Castellón pueda exportar hacia el resto de Europa en ancho internacional por tanto la infraestructura en sí misma deja de ser un objetivo para hacer un instrumento al servicio de como he dicho antes bien la competitividad de las empresas bien la movilidad de las personas

Voz 1248 10:17 en clave de sucesos sepan que un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la Nacional III cuarenta a la altura del término de Vinaròs un turismo y una motocicleta han impactado en esa carretera como consecuencia del choque el motorista a Pérez pido la vida en Alicante los dos detenidos por matar presuntamente al marido de ella de sesenta y nueve años han pasado su primera noche en prisión el juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para ambos la policía sigue intentando esclarecer el móvil del crimen Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 0270 10:44 la policía espera ahora que el juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Alicante llame a declarar a la agente fuera de servicio que presenció los hechos para ratificar su testimonio en sede judicial según su versión la mujer de la víctima de cuarenta y cinco años sujetaba su marido mientras otro hombre lo apuñalada con un destornillador fuentes de la investigación creen que el caso no va a tener mucho recorrido y que se resolverá en poco tiempo esperan que el juez cite a agente la semana que viene no obstante la investigaciones secreta en la Policía continúa practicando diligencias para averiguar el móvil del crimen han descartado motivos económicos pero sí apuntan a un crimen premeditado porque los detenidos vestían de oscuro con guantes y gorras negras en el momento de la detención por eso se les investiga por un delito de asesinato de momento los detenidos han pasado su primera noche en la prisión de Fontcalent después de negarse a declarar ayer ante el juez en funciones de guardia que este decretara para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza

Voz 1893 11:40 y acabamos con la previsión del tiempo y mañana veremos nubes altas con nubes de evolución diurna en el interior donde no se descarta algún chubasco o alguna tormenta aislada en el interior de la mitad norte por la tarde las temperaturas se mantienen sin cambios el

Voz 1 11:53 dado pero podrían bajar atención el domingo dos de la tarde dieciocho minutos

Voz 14 12:10 radio

Voz 1 12:11 Mencía Cadena SER servicios informativos

Voz 1893 12:16 sin duda la noticia de la semana que estamos a punto de terminar ha sido la del anuncio del Gobierno de España de que asumirá trescientos cincuenta millones de euros de la deuda del Consorcio Valencia dos el siete el ente que gestiona la marina de Valencia queda pendiente saber qué mecanismos va a emplear el Gobierno de España para absorber ese dinero y que pase con el veintitrés por ciento de deuda que quedará por pagar según advertía ayer el alcalde de la ciudad Joan Ribó pero sin duda el compromiso del Gobierno pone fin a varios años de intentos de la Generalitat y el Ayuntamiento de que el Estado sea quien asuma toda la deuda del consorcio pues bien hoy la Cadena Ser les cuenta que en el año dos mil quince a punto estuvo de llegar ese acuerdo pero se frustró por la negativa

Voz 1 13:00 de la ya desaparecida Rita Barberá Julián Jiménez

Voz 1248 13:04 entonces el Partido Popular gobernaba las tres administraciones públicas y estuvo a punto de fructificar como decimos ese acuerdo del Gobierno de España se ofrecía asumir toda la deuda pero todo Manuel Gil se frustró

Voz 2 13:16 ocurrió a principios de dos mil quince después de unas semanas de negociaciones en las que llegó a participar el ministro Montoro el Gobierno ofreció ayer la Generalitat y el Ayuntamiento un acuerdo firme para condonar toda la deuda del Consorcio Valencia dos mil siete lo confirman a Radio Valencia fuentes próximas a esa negociación el acuerdo estuvo a punto de salir adelante de hecho el número dos del ministro Montoro Antonio Beteta llegó a viajar a Valencia y a reunirse en privado con Rita Barber era para tratar de sacar adelante ese pacto sin embargo según fuentes de esa negociación consultadas por la SER la entonces alcaldesa dijo que no porque el gobierno a cambio de asumir la deuda exigía salirse del Consorcio Valencia dos mil siete y dejar solos a Generalitat y Ayuntamiento con la gestión de la Marina es algo a lo que se negó la entonces alcaldesa al entender que el Gobierno no podía desentenderse del día a día de la Marina y mucho menos de los compromisos financieros futuros el acuerdo finalmente se frustró

Voz 1248 14:13 efectivos del Parque de Bomberos de Sagunto se han tenido que inmovilizar esta mañana por un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A23 en Sagunto dirección Valencia Un vuelco de un camión de transporte de aceite de oliva para consumo que llevaba veinticinco mil litros no ha habido heridos pero tras el vuelco se ha producido una fuga de la carga derramando aceite en esa autovía en la veintitrés que ahora se ha tenido que cortar sentido puso el para evitar incidentes los bomberos están trabajando tanto para contener el vertido como para limpiar la carretera nos vamos a Paterna por qué la presidenta de la Asociación de Víctimas de la fosa ciento doce del cementerio de esa localidad Carmen Gómez ha pasado hoy por los micrófonos de Hoy por hoy y allí ha afirmado que entre el lunes y el martes de la semana que viene podrían empezar a recuperarse los cuerpos que están en esa fosa común

Voz 2 14:57 netamente hay un centenar de represaliados en la ciento doce y entre ellos está el cuerpo de su abuelo quién fue el primer alcalde democrático de Tavernes de la vez digna lunes martes esta próxima semana

Voz 15 15:07 empezarán a aparecer los primeros cuerpos el sistema que tenían cuando daban sepultura estos cuerpos bueno esta es un espectáculo dantesco porque los tiraban de cualquier manera como si fueran animales y entonces cuando había una cierta cantidad de represaliados ponían una capa de cal porque las fosas quedaban abiertas en espera de la de la saca siguiente entonces es cuando empieza a salir la primera capa de cal son indicios de que ya detrás van a salir cuerpos

Voz 2 15:35 comer dice sentir rabia indignación porque la exhumación de Franco debería haberse hecho hace años para cerrar definitivamente de la herida que todavía sigue abierta a día de hoy

Voz 10 15:44 además asegura la presidenta de esta

Voz 2 15:47 la Asociación de Víctimas del ciento doce que es de justicia democrática que al dictador lo saquen del Valle de los Caídos que no lo enterraran con honores

Voz 15 15:56 que yo siento con la es una acción de de Franco se dividieran aquí vieran el horror que hay aquí en Paterna nadie comprendería como el dictador puede estar enterrado con esos honores en ese mausoleo no no tiene sentido en un país democrático es de justicia democrática es de justicia democrática que se abra en cunetas y fosas es de justicia democrática que al dictó

Voz 1 16:22 Lerín sepultura dignamente pero en otro lugar no con honores dos de la tarde veintidós minutos

Voz 1 16:58 hora catorce

Voz 1248 17:01 no nos vamos hasta la avenida Pío Baroja porque a la Cadena SER se ha desplazado este lugar ya ya ha podido comprobar como desde hace unos años se está construyendo unas escasas muy particulares un hombre africano llamado Osama Tokio está construyendo su casa desde hace más de un año una casa pero como decimos especial ya que lo está haciendo con barro con plástico con madera para edificar una vivienda de adobe que llegue a alcanzar los dos metros de altura una copia de las casas que se construyen en el Congo ya construido dos viviendas en veinte del cementerio de Campanar cercanas a la huerta de Pío Baroja al lado de una cercana gasolinera del Centro de la Policía Local de Molí del Sol

Voz 2 17:38 respecto a la opinión de los vecinos aseguran que los jóvenes africanos no sea cercana a las urbanizaciones que están cruzando la carretera además sostienen que no conocen al hombre africano así lo llaman y afirman que siempre está recogiendo cosas como camas maderas plásticos pero para llevarla a la otra parte de la carretera es decir a su casa donde vive Asimismo señalan los vecinos que empezó a construir una casa luego la otra pero no saben para qué asilo cuenta una vecina de Campanar

Voz 17 18:03 está construyendo estas casitas creo yo al estilo de su tierra con barro barro y algo de madera no sabemos más en el barrio ha aparecido desmontar ha parecido ahí empezó por una no sé si esta por aquella luego continuo con la otra pero no sé si para que la construye si es para vivir o es para José no suelen va de Bonifacio

Voz 1248 18:33 IE siete meses después ha terminado ya la rehabilitación de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia en la pedanía de La Torre en esta actuación se ha complicado la construcción de la fachada trasera y la cubierta del altar que se encontraban inacabadas se ha llevado a cabo la adecuación también del patio trasero

Voz 2 18:47 durante las obras se ha sustituido la cubierta existente del altar que se encontraba sin impermeabilizar por una cubierta de teja que mantiene el estilo de la parroquia subsanando así los problemas de aislamiento además se ha accedido al interior de la bóveda han cegado los huecos de acceso para las palomas que anidaba en su interior y que provocaban la aparición de numerosos desperfectos

Voz 1248 19:05 más cosas de Valencia la Fundación las naves de el Ayuntamiento de Valencia instalado setenta Llum bancos de material cien por cien reciclado dentro del proyecto el hay Futur el concejal de Energías Renovables Berto Jaramillo ha destacado que esta herramienta de el procedente de la Unión Europea ideada en el proyecto permite que los procesos de licitación del consistorio cumplan con sostenibilidad y transparencia que tienen establecidos como

Voz 2 19:27 prioridad además ha añadido que las empresas se han sumado a estos criterios sostenibles exigidos si pretende Jaramillo que estos criterios instalen de manera definitiva en toda la administración municipal el proyecto incide en la necesidad de la compra pública de productos respetuosos con el medio ambiente e impulsar su competitividad a través de la eco innovación además permite el fomento de la economía local ya que incentiva a las empresas de proximidad a trabajar con estos criterios impotencia desde la Administración pública un transporte más limpio y más cercano

Voz 1248 20:27 dos y veintiséis momento para repasar alguna cita de cultura

Voz 1 20:30 hora catorce

Voz 1893 20:36 y es que esta noche en el festival esa contra escenas estrena Fedra una versión de Paco Becerra protagonizada por Lolita que habla sobre la libertad y el amor a través de una mujer contemporánea y combativa que hoy

Voz 21 20:45 le de la tragedia que se atreve a amar

Voz 22 20:48 federal se enfrenta al dilema de decidir cómo actuar cuando la razón y el deseo entran en conflicto este personaje se encuentra atrapado en las redes de la tragedia lo que le ha convertido en un personaje un tanto inactivo y que es incapaz de elegir y se decide

Voz 2 21:01 por la propia muerte como la mejor opción y la Filmoteca

Voz 1893 21:03 de proyecta esta noche en los jardines del Palau de la Música Rebeca de Alfred Hitchcock una película que se podrá ver también él

Voz 23 21:09 el próximo sábado el próximo domingo y el Grupo Mundo Chicho

Voz 1893 21:13 John actuará esta noche a las diez en el partido de cultura

Voz 21 21:15 el de la beneficencia un concierto que se enmarca dentro de Music Steve el ciclo de Músicas del Mundo del Museo Valencia tecnología que depende del área de Cultura de la Diputació de València está en plenas fiestas

Voz 1893 21:46 tarde es una de las citas ineludibles la entrada de moros y cristianas a la ciudad a partir de las seis las doce comparsas cristianas comenzarán el desfile capitaneadas por los Almogàvers mientras que las once comparsas moras la gran lo suyo a partir de las diez de la noche en este caso capitaneadas por los moros españoles

Voz 1248 22:21 una última pausa ya enseguida el deporte

Voz 1 22:58 hora catorce los deportes

Voz 27 23:00 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes Guedes Peter Lim sí porque el propietario del Valencia va a estar el próximo domingo en Cornellà El Prat presenciando el partido que enfrentará a las seis y cuarto de la tarde al Valencia y al español la presencia del empresario Singapur enseñó hace especialmente importante en esta ocasión porque a falta de pocos días para el cierre del mercado tendrá que decidir si compra a título personal al extremo portugués Gonçalo Guedes Marcelino García Toral hoy ha confirmado que el máximo accionista intentará llegar a un acuerdo con el París Saint Germain

Voz 28 23:29 yo no le voy a pedir a Peter que traiga Gonzalo sí que te puedo asegurar está seguro que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonzalo jugar en el Valencia

Voz 27 23:41 en lo deportivo Garay está descartado por lesión se quedarán fuera de la lista de convocados unos Razzies Icann in Lee que mañana jugarán con el Mestalla y la buena noticia es que Koke Lan ya ha empezado a entrenar con el grupo después de superar una lesión en el tendón de Aquiles