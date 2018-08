Ser Deportivos Valencia (24/08/2018)

Voz 1 00:00 deportivos Radio Palencia informa este equipo deporte valenciano dados y la ataduras

Voz 1716 00:15 hola buenas tardes saludos bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser abro comillas Peter Lim Nos ha dicho que va a hacer todo lo podía vale para que tengamos a Guedes cierro comillas la frase es de Marcelino la atribuye a Peter Lim es una frase conocida no es una frase actual es una frase que ya he escuchado yo meses atrás pero estamos en una partida de ajedrez estamos en una situación complicada para el Valencia para afrontar una operación que lo normal lo normal es que como club como club no pueda afrontar pero no sabemos creo que esto es lo más lo más certero que se puede decir yo no lo sé no sabemos qué es lo que tiene Peter Lim en la cabeza con respecto a este el asunto mañana juega el PS llegue en París es probable que Si bien el domingo a Barcelona es probable que su plan pase por ir a ver el partido del PSD que nos conste a nosotros hoy no está en París Peter Lim pero no es no es cien por cien seguro porque es una visita privada ahí es difícil de acceder a esta información en cualquier caso la visita o la presencia de Peter Lim en París mañana si así se produce en el partido ante el PS PSD lo que hará simple y llanamente es lo mismo que se puede hacer por teléfono pero en persona el problema no es estar en París o hablar por teléfono el problema es el que ya sabemos el problema es una cuestión estrictamente de dinero en cualquier caso lo después vamos a profundizar al al respecto íbamos a escuchar a Marcelino que esta mañana en su rueda de prensa previa del partido cuando el español ha respondido a este asunto que sin duda es el el tema central de todas las conversaciones de los aficionados valencianistas desde hoy hasta que se confirme cien por cien una cosa u otra con respecto a Gonzalo Guedes otra cuestión diferente será pararnos a debatir un poco más allá de Si vendrá o no vendrá la conveniencia de cada uno la opinión que tiene cada uno sobre si es razonable una vez que ya pasamos página respecto de saber si estará o no como jugador del Valencia la próxima temporada sí es razonable pagar cuarenta cuarenta y cinco cincuenta millones de euros por Guedes porque creo que hay que pararse a pensar si el Valencia debe hacer una inversión de ese calibre que jamás ha hecho jamás ha hecho la inversión más grande que ha hecho el Valencia en toda su historia han sido treinta y tres coma dos millones de euros si no me equivoco es la de Negredo fueron treinta y tres coma dos treinta coma cinco y dos coma siete en comisión el mecanismo de solidaridad etcétera treinta y tres coma dos millones de euros la otra inversión más grande que ha hecho el Valencia en su historia ha sido la de Rodrigo de treinta las siguientes si no me equivoco Joaquín veintiocho la siguiente con dos vía XXV así

Voz 0962 03:45 hola Emilio Pérez y Enzo Pérez veinticinco exactamente

Voz 1716 03:48 empatan estamos hablando aquí de cuarenta de cuarenta que es una cantidad por la que el PSD ni ha escuchado y cuando el Valencia hizo esas operaciones el Valencia tenía dinero tenía otra situación económica distinta el Valencia hoy tiene una situación económica pese a estar en la Champions que no es la misma es peor les recuerdo que venimos de la temporada pasada en la que el club no ha podido cuadrar sus ingresos con sus gastos proporcionalmente del ejercicio casado a pesar de la venta gorda de Cancelo el Valencia ha perdido la friolera de más de treinta millones de euros así que embarcarse como club en una operación de cuarenta que tiene toda la pinta que cuarenta no podrá ser salvo que a última hora en la partida de ajedrez el PSL cediera porque si cediera a una cosa que no ha cedido en montón de meses es que a mí cuarenta millones de euros el Valencia en este momento perdonen pero es que no se lo puede ni lo debe permitir a no ser que queríamos meternos en un problema ahí en un jardín pero en un jardín no de rosas en un jardín de cactus es así de sencillo yo supongo que el el propietario conoce las cuentas del club el propietario siempre nos han versado sobre él respecto de yo me acuerdo Adhamiya vida gay haciendo monólogos sobre la cultura asiática que en Asia los empresarios era poco menos que un feo y un y una una un un un desdén personal el tener déficits hizo el tener empresas que no cuadran sus números yo me acuerdo de esos discursos claro aquellos discursos se hacían entonces cuando se justificaba la venta de Mustafi la venta de Paco Alcácer la venta de André Gomes y entonces habían que justificar aquello no es explicaba no no es que en la cultura asiática no cabe el gestionar empresas idear déficits sabiendo que eso va a suceder y el año pasado el Valencia ha perdido treinta y un millones de euros lleva tres temporadas seguidas el Valencia les quiero decir este dato yo prefiero hablar de fútbol pero lo que hoy la gente si yo voy a tomar un café en la calle me pregunta es vamos a comprada Guedes a la gente no le no le no no no le digas tú quién lo va a pagar yo voy a pagar mi pase a mi me da igual como yo yo a mí no me adoptar nada yo si viene o no viene a mí el paso me va a costar a lo mismo si el pase me va a costar lo mismo yo prefiero que éste quede sí sí eso es el cortoplacismo de siempre eso es el Bautista Soler alguien lo pagará pero por esas cosas hoy el Valencia tiene un propietario asiático y hoy el Valencia no es de los valencianos ni el de los valencianistas y por eso el Valencia hoy tiene un propietario y por eso el Valencia está aquí Peter Lim en nuestras vidas yo les daré este dato las cuatro últimas temporadas ha perdido la catorce quince casi dos millones la quince dieciséis treinta y uno coma cuatro la dieciséis diecisiete veintisiete coma uno Illa diecisiete dieciocho XXXII teniendo en cuenta que en estas pérdidas hay provisiones es decir sea incluido ya como un posible déficit una provisión de un posible pago de la multa de la Unión Europea sea provisionado veintitrés coma tres millones que no has desembolsó el dinero pero ha dicho cómo estoy condenado yo de momento voy a asumir ya me la voy a apuntar como como que la bebo porque me han condenado de momento lo que hemos conseguido es no pagar ya la pasta pero estamos condenados a pagar veintitrés coma tres club ya lo ha asumido lo ha apuntado como una deuda y esto al final es que son eh son lentejas si no no hay no hay no hay mucho más que es que explicar dar no me quiero meter en una explicación profunda de que significa proporcionalmente en una temporada tener un déficit ni me quiero poner una explicación profundas sobre lo que es que llega un momento en el que si tú proporcionalmente cada año ingresas más que gastas llega un momento será dentro de dos meses de dos años o de diecisiete meses que como no bastarán pegando más pegando patas p'alante al balón y aunque tengas dinero contante y sonante ahora mismo para ir haciendo los pagos de mañana del mes que viene del siguiente del otro aunque aplace es los pagos llegará un momento que si tú cada año proporcionalmente más ingresando menos eh gastando habrá un momento en el que te falta dinero es que eso es matemático a mí me hace gracia cuando dicen bueno no peros es que no da mucha facilidad de lo pagaremos en seis años ya Ike ya sé yo que no es lo mismo soltar cincuenta al contado que cincuenta en seis años lo sé pero es que dentro de cuatro años nos fastidie hará mucho ir cuando tiremos a ver qué tenemos que pagar tendremos que pagar lo de dentro de ocho años lo que cueste la plantilla ocho millones que vienen de los cincuenta que gastamos hace ocho años en Guede es a lo mejor dentro de ocho años no estas en la Champions tiene que pagarlo ocho millones es sea pagar a plazo no significa que no lo vagas entonces de verdad eh yo quiero bragas en la camisa con la camiseta del Valencia yo prefiero que Guedes juegue en el Valencia también preferiría tener una moto acuática y me gustaría tener un chalé individual en una colina encima de la Benita Shell si es que de verdad el juez que siga cojonudo pero es que si me Si me comprometo el uno de enero a comprar tendré que pagar más cosas de las que por mi sueldo frente a ingresos tengo habrá un momento que si no es en junio se si no Senasa septiembre pero habrá un momento que en octubre me pilla el toro porque me falta dinero y esto lo podemos ir trampear como quieran Francia ahora la diferencia es que antes el Valencia no tenía un accionista que cuando había tensiones de tesorería tensiones desearía que te faltan perras lo digo para hacer con el con el idioma claro tensiones tesorería es que vas tiene que pagar una factura tu usado en el banco inopia es qué ocurre que hay un accionista mayoritario el propietario o accionista mayoritario el club que dice oye te dejo ahí en el banco un montón de dinero para cuando lo vaya necesitando lo vas cogiendo eso antes no existía el Valencia tenía que financiarse con los van los tenía que pedirle al banco una póliza hoy déjame doce millón es decir hay doce millones Tedeón hoy come me garantizo yo que me lo vas a devolver pues coge de todos los abonos de la temporada que viene pues te dejo el cincuenta por ciento de los ocho federativo de Rodrigo no el Valencia antes se financiaba así ahora tiene un accionista mayoritario dice toma aquí tiene un montón de hasta ochenta kilos quiénes ve cogiendo conforme vaya haciendo falta el Valencia ya de ahí ya ha acogido casi cuarenta y cinco millones del montón de ochenta de Lim porque hemos tenido tensiones de tesorería es decir entre lo que nos van pagando lo que nosotros tenemos que ir pagando nos ha ido haciendo alta dinero y hemos tenido coger que coger del montón de Lin cuarenta y cinco casi ahora sí Lim dice que el hombre está en su derecho a hacerlo no hacerlo estamos como para exigirle después de que el hombre ha puesto cien millones de ampliación de capital prestado todo ochenta de los cuales están cogidos unos cuarenta y cinco yo calculo cuarenta aproximadamente porque al treinta de junio del año pasado había veintiocho próximamente más han tenido que coger dinero para pagarle a los bancos este mes de junio se dan cuenta de lo que les digo ya te hace falta tesorería pues sí ahora el señor Lyng dijera hoy en los cuarenta y cinco millones de euros vamos a convertirlos en acciones pasaría a tener en vez de noche divididos que tengo ahora pasará a tener noventa y uno pero el club ya no me tiene que devolver esos cuarenta y cinco bueno entonces ya no le debemos a Peter Lim cuarenta y cinco podríamos utilizar cuarenta y cinco en deberse Los Alpes oye para tener a Guedes pero para eso Lim tiene que ponerlos cuarenta y cinco que él lo mismo de decir no me lo de vuelvas luego eso lo sabrá él lo tendrán su cabeza y eso no lo no lo sabemos si el Valencia como club decide el propietario dar una orden dice oye compara Guedes que llega a un acuerdo cincuenta mil es de euros y lo vamos a pagar el siete años yo debo dar por supuesto que el señor Lyng debe saber que eso el club como club no sólo puede permitir

Voz 2 13:52 sin que él inyecte dinero confío en que Inma Ibáñez

Voz 1716 13:56 o que hincó Le digo Ana señor Lin oiga señor Lim ah y por cierto Inma Ibáñez esto tendría que haberlos puesto en el consejo de administración que se celebró en Singapur el uno de julio pero es que ya les puedo confirmar para que vean que que a veces hacemos cosas de Peón Caminero que se fueron de aquí de de Valencia para Singapur con escala en Zúrich y como habían despedido a Patricia Salvador la encargada de la organización de los viajes del Valencia ya nadie cayó que para entrar en Singapur hace falta un permiso especial a Juan Sol consejero de administración del Levante del Valencia Inma Ibáñez la directora financiera sea la que lleva la el libro Matemáticas la que lleva a las sumas restas la que sabe de verdad el plan de tesorería los ingresos lo gato el déficit esto lo otro sea la que tiene que llegar allí y explicar los números llega allí el uno de julio se van todos a Singapur para tener aconseja mi extracción no le habían sacado los papeles de entrar el visado especial de entrada a Singapur a Juana Soledad Ibáñez se tuvieron que volver desde Zúrich a Valencia es que esto es de Peón Caminero consejo de administración del Valencia en Singapur uno de julio conseguía Mitación importante que hay que aprobar cuenta de Venecia luego ya de que estoy totalmente seguro que el el el Alvin llegue oeste el otro que se durmió en la junta todos los consejeros no tiene un hijo pero vamos pero da idea de las cuentas del no tienen ni puñetera pero nada usuales sonada ante un chupito que que las cuentas del Valencia

Voz 2 15:51 es que la directora financiera que tiene que informarle

Voz 1716 15:56 al señor Linde esto tuvo que volver de Zuri porque no tenía la documentación para entrar a Singapur bien yo espero que te o Inma Ibáñez o Kim Koh porque Anil Murci no no creo que Anil Murci Le pueda destripar económicamente las cuentas al sí Olimpo que en Anil Murci no es esa no no no no es su experiencia no no tiene experiencia en esos consiguió me me me fichara ahora una empresa Isabel pintura por ejemplo no yo tuviera hundía que dar una explicación a la a un gran fabricante que compre pinturas sobre cómo se hace la mezcla de pintura para que salga este es que yo no me dedico a eso sea no no me he dedicado me pues estoy de presidente al frente de la empresa pero tendré que lleva al director de la pintura de la mezcla IS no es no es Anil Morcín pero yo doy por supuesto porque estamos entre personas serias debo dar por supuesto que el señor Lim sabe conoce debe saber cuál es la salud financiera la situación financiera del club Ian yo me quedaría muy preocupado si Peter Lim da una orden de comprara Guedes no por setenta Dani sesenta ni por cincuenta sino por cuarenta y cinco millones de euros y le mete al Valencia en este momento cuarenta y cinco millones de euros de obligación de pagar que lo tendrá que pagará antes pero tienes que pagar esas cosas mentirosas no bueno una opción de compra obligatoria para el treinta de junio pero eso qué coño es una opción de compra obligatoria de junio comprar jugador hoy eso eso que engañifa ese esa opción de compra cedido conociendo compra obligatoria bueno ya cedido con opción de compra obligatoria que hemos comprado jugador no hay más espero que en el club haya personas que sin Lim da la orden de comprar al jugador leridano ya señor Lim esto no lo va a resistir el club sino puede usted dinero ahora yo no veo aquí hincó ni Anil Murci diciendo era Peter Lim Peter no podemos comprar Agueda con el dinero del club tiene que ponerlo tú sino no lo compramos yo veo a Mateo Alemany diciéndole eso a Peter Lim Pérez que matarle Main no habla con Peter Lin el que habla con Peter Lim es a mil Murci por guasa no perdón miento Sage SMS o cuando Lim Le llama a Anil Murci por teléfono cinco pues pues me doy por supuesto que que Ibáñez habrá hecho sus sus su como no fue a Singapur habrá mandó su email correspondiente donde sea ya la dicho oye sí

Voz 3 18:27 situación ABC de E F

Voz 1716 18:31 doy por supuesto porque yo estaba entre personas serias que Peter Lina acostumbrado a todos los negocios que él tiene debe saber que no se puede permitir el club una inversión de este tipo pero ahora después también es otra cosa que yo creo que tenemos que que va que valorar cada uno valorará realmente vale la pena pagar cuarenta y cinco imaginen millones de euros por Guedes porqué de el de la primera parte de la Liga de la segunda parte de la Liga por el del Mundial sea realmente el Valencia en la situación que está salvo que lo pague el dueño de su bolsillo vale la pena hacer esa inversión porque esto es una cosa que se que admite que admite debate y que ahora después pues precisamente vamos a debatir un poco Marcelino ha pedido esta mañana que cambian el partido el horario del partido Levante Valencia del domingo del domingo siguiente a las doce de la mañana vamos a hablar del Espanyol Valencia domingo seis y cuarto de la tarde ya se incorpora al grupo Garay que parecía que no era nada a es

Voz 3 19:28 todo lo que el club había más o menos

Voz 1716 19:32 informado era que lo de Garay no tenía importancia y que no pasaba nada pero ahora sí pasa y no va a jugar ante el Español para el lunes queda el Levante Celta a las ocho y cuarto de la tarde

Voz 4 19:44 todos queremos un verano perfecto para que no te cuestionada disfrutarlo en BMW Service te ofrecemos la oportunidad de realizar un chequeo totalmente gratuito de elementos de seguridad en tu BMW

Voz 5 19:53 porque el verano está para disfrutarlo sin preocupaciones aprovecha esta ocasión única ya que tenga esa es la vía de servicio de Valencia al aeropuerto también a la Pista de Silla Valencia sólo esta el XXXI de agosto

Voz 1716 20:04 pasar la ITV es conducir seguro

Voz 6 20:07 en ITV del Levante pensamos en tu seguridad estamos siempre a tu servicio en nuestros centros de más al pasar Campanar y San Antonio de Benagéber seguridad para todos ITV de Levante la ITV punto com

Voz 1716 20:20 bueno pues Marcelino esta mañana respondiendo a la pregunta de el del millón que sabe él sobre Guedes

Voz 7 20:27 intentaremos completar la plantilla siempre siempre que tuviéramos inicialmente la seguridad que es aumenta la capacidad y posibilidades del equipo ante la duda no lo haríamos si tenemos soluciones se que me consta que que que están preparadas pero luego pues habría que ver si se pueden llevar a cabo no

Voz 1716 20:54 como siempre ocurre esto es Marcelino respondiendo sobre si al final no viene Guedes Si a sí habría que traer otro jugador en la banda en la banda Cerda que yo creo que todos estamos de acuerdo que habría que que habría que traerlo y Ximo tú crees que habría que traer un banda izquierda sino viene Guedes otro

Voz 0962 21:15 sí puesto es a pedir yo me quedaría más tranquilo con otro el lateral derecho

Voz 1716 21:19 pero a mí me parece más importante tener otro banda izquierda más que el lateral derecho porque no tenemos bueno

Voz 0962 21:25 pues puestos a pedir y además con la exigencia de cómo ha quedado esta plantilla creo que la guinda sería un extremo zurdo de calidad y además me quedo tranquilo con las palabras de Marcelino diciendo que hay preparado cómo se preparó en su momento Cheryshev es decir si no saliera Guedes que viniera otro garantía porque tengo plena confianza en cómo confeccionar la plantilla la doble m el verano pasado ya está así que sería bueno creo que conveniente para las tres plantillas aunque insisto a mí me gusta además unilateral desde Frank

Voz 0691 21:52 ya oposición no la Champions el extremo zurdo el valenciano no es Champions sino

Voz 8 21:57 tiene Guedes si viene de sí pero Cheryshev hay que

Voz 0691 22:00 por si es tesis F del Mundial o Cheryshev el de Villarreal de Villarreal no son jugador Champions y esa posición el Valencia tienen muy débil sin afirma que es la

Voz 1716 22:09 la el bosquejo que tienen en en en en en el club y el entrenador querrá que venga otro jugador en banda izquierda seguros sino es Guedes pero en el club el planteamiento que tienen es salvo que Peter ponga el dinero para traer a Guedes no vamos a gastar dinero más en un banda izquierda ni en un lateral derecho ese es el planteamiento e incluso e incluso la idea de consensuar con Marcelino que no venga nadie yo entiendo que tendrán buscado algún jugador de banda izquierda con alguna cesión que haya que pagarle el salario nada más Hinault mucho más o alguna cesión que se pague un poquito por la cesión yo espero que eso lo casi seguro lo deben de tener lo deben de tener preparado pero eso no acabo de entender muy bien con lo escaso que está el Valencia todavía me cuesta entender que que hace el Valencia me cueste todavía entender lo que hace el Valencia gastando dos millones dos millones para allá en jugadores que van a jugar en el filial o en su momento incluso me costó mucho entender los quince millones de los quince millones de Diaby pero vamos alemán tú crees que se te acoge la banda izquierda

Voz 9 23:18 también hay que me sí porque extremos lo que es un llevaron cuatro cuatro dos con la velocidad y con él el sacrificio que Aubry

Voz 1074 23:26 mira tanto en la parte ofensiva como defensiva en la estructura de de equipo de Marcelino puros puros está Cheryshev por la izquierda y Ferran Torres por la derecha es que no hay muchos jugadores de un perfil que sean extremos sí hemos visto jugar Abbás estamos acostumbrados ya por decreto prácticamente ver a Carlos Soler pegado a banda pero realmente es que Ny ni más ni Carlos Soler son extremos la ausencia de dos jugadores que sean los compitan de tú a tú por ser titulares en el Valencia yo no voy ahora mismo en el rol de titulares ni a Cheryshev ni a Ferran Torres no digo que a lo largo de la temporada se puedan ganar con su trabajo con su esfuerzo la posibilidad de ser titulares en el equipo pero a día de hoy quiero que en la cabeza de Marcelino no está ni Ferran Torres ni Cheryshev como titulares como extremo derecho como extremo izquierdo por lo tanto obligatoriamente la banda derecha que sí que está bien cubierta a pesar de que no sean extremos puros con Carlos Soler o con Daniel Wass creo que el perfil zurdo si necesita un jugador titularísimo que marque las diferencias desde el minuto uno de la tampoco

Voz 1716 24:29 quiero hacer un asterisco rápido ustedes saben que les hemos dicho en varias ocasiones que cuando un equipo suma durante tres temporadas pérdidas por encima de los treinta millones de euros sumando las tres temporadas la UEFA monitoriza te da un aviso al término de la tercera temporada te dice oiga en la cuarta temporada hola corrija Usted su déficit Easy no corrige usted su déficit en la siguiente no juega competición europea si se clasifica claro al momento que yo doy estos datos que acabo de dar lógicamente ustedes dirán pero si ya sumaban más de treinta en las tres últimas temporadas tenemos pendiente esto es una cosa farragosa y hay que explicarlo con detenimiento para sacar los treinta millones de pérdidas en tres temporadas la UEFA te marca unos criterios que tienes que tener en cuenta y hay que sacar de las pérdidas las provisiones todo lo que no son pérdidas de la actividad fútbol por ejemplo la multa de chinos se resta no la tiene en cuenta la UEFA la UEFA te habla de treinta millones de euros de pérdidas de lo que tenga que ver con exclusivamente tu actividad fútbol es decir que tú no gatuno pierdas en tu actividad fútbol exclusivamente incluso quitando el fútbol base del primer equipo que tú no pierda más de treinta mil en tres temporadas esto es una explicación quedaremos más profundamente cuando llegue el momento porque hoy hoy no no no toca escuchar a Marcelino sobre Lin sin Lim va a fichar o va a hacer para que el Valencia

Voz 10 26:14 yo no le voy a pedir a Peter que traiga

Voz 7 26:18 Gonzalo porque creo primero que no es el momento nosotros en su momento planificamos y vuelvo a manifestar el agradecimiento por desde que estoy aquí el apoyo que siempre ha dado

Voz 10 26:35 a todo lo que aquello desde el punto de vista deportivo las personas tanto Mateo como Pablo como como yo

Voz 7 26:43 pues un creemos que debemos de realizar para aumentar el potencial del Valencia sí que te puedo asegurar tan seguro que Peter va a hacer todo lo posible me consta que es así para que Gonzalo jugar en el Valencia siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables sin hacer locuras él va a hacer todo lo posible lo que a la vez le confirma que yo no tengo que pedirle nada yo tengo que agradecerle repito que nos está dejando trabajar y no está apoyando en todo aquello que hacemos

Voz 2 27:27 bueno

Voz 1716 27:29 sí Pitt Peter hacer todo lo posible el hombre que es poner poner la pasta desde luego no seré yo quién a Peter Lim se le ocurre a exigirle con el dinero de su bolsillo esto desde luego yo no yo no seré esto yo creo que el hombre habrá sus cuentas habrá si quiere hacerlo o no era hacerlo tendrá medidas su inversión el Valencia dirá otra en el Valencia tengo ya puesto ciento noventa y dos millones de euros ciento noventa y dos millones más el día yo que tengo prestado en forma de préstamo yo quiero pon quiero perder no o invertir cuarenta y cinco millones más cuarenta millones más pues eso es una cosa que debe evidentemente decidir decidiré porque bastante dinero ya invertido puesto de momento en el puesto de momento en el Valencia pero es que hacer todo lo posible es comprar al jugador yo me acuerdo cuando decía no Peter Lim y he estado muy contento que fuera Singapur Marcelino conocerla no nos apoyan todo bueno si nos apoyan todo es como confío en vosotros

Voz 2 28:27 sí

Voz 1716 28:30 hacer hacer la gestión dentro de estos parámetros pero que hacer todo lo posible poner dinero entonces es una cuestión que estará en la cabeza de Peter Lim no lo sabemos y lo va a hacer o no lo que sí seguramente sabrá Peter Lim es que en Valencia todo el mundo es una cuestión social y que todo el mundo asocia a que esto es un regalo que quiere hacerle Peter Lin al valencianismo Peter sabe que si viene Guedes pues la gente se va a saber que es en agradecimiento a él y ahora depende de él que el hombre se quiera gastar el dinero o no eso lo que tengan su cabeza lo tiene solamente solamente el pero pregunto Frank tuve es razonable ahora ya hablamos de fútbol Idi de la inversión tuve razonable gastarse cuarenta y cinco por qué te lo que yo creo que el Valencia máximo gastaría fijo en Guedes tú crees que el Valencia debe gastarse cuarenta y cinco millones en Guedes

Voz 0691 29:17 hablando en clave fútbol que es lo que me gusta para mí en la primera vuelta es un jugador muy necesario para el Valencia de Marcelino porque aparte de jugar en banda lo que llegaba quedes al Valencia era contragolpe el Valencia compartidos volcado hacia la portería contraria con Guedes tienen un arma que sin él no tiene en este equipo el contragolpe puede ser Rodrigo IBI quizá Gameiro porque no es jugar de contragolpe y tampoco Santi Mina el Valencia no tiene jugadores rápidos yo creo que llegar al tope de cuarenta y cinco sí parece razonable a partir de ahí ya son cifras que viendo un poco lo que se mueve el mercado en el mercado que es España es mucho dinero pero desde luego es un perfil de jugador que parecía no tiene Iker hace falta yo recuerdo ya que informamos que el PS llegaría no será la última esperanza setenta millones de euros me parece mucho dinero parece una barbaridad pero debe estar en cuarenta cuarenta y cinco que para el Valencia ese día el fichaje más caro de la historia yo lo verían más razonable a partir de ahí ya para mí es un sobrecoste Ximo

Voz 0962 30:14 yo estoy en lo mismo con mucho cincuenta millones de euros

Voz 0691 30:17 creo que si se paga más eso será por él

Voz 0962 30:20 compromiso siempre que habrá que confiar en que todo vaya bien todo vaya sobre ruedas en la juventud y el compromiso de su representante que es Jorge Mendes de que este jugador lo van a vender por ochenta por noventa por cien millones de euros en el futuro está claro

Voz 0691 30:33 no puede comprometerse sí

Voz 0962 30:35 pero luego claro deporte jugador siempre hemos sabido que es el que aterriza arriban al helipuertos Singapur ya es el que puede convencer a Peter Lim para que haga el esfuerzo de sesenta o setenta millones de euros eso sería lo único siendo prudente siendo consecuente con lo que estamos diciendo creo que el valenciano podría afrontar más de cuarenta y cinco cincuenta millones de euros un fichaje así porque está

Voz 1716 30:58 fuera de lo que es el Valencia y más del Valencia

Voz 0962 31:01 ya manido y tocado ahora económicamente

Voz 1074 31:04 para mí es un riesgo yo creo que es un precio muy elevado por la situación aparte

Voz 9 31:08 te financiera de del del Valencia creo que

Voz 1074 31:11 el jugador a día de hoy no ha hecho lo suficiente o no ha demostrado todavía lo suficiente como para pagar por el más de cuarenta cuarenta y cinco millones de euros me parece que todo lo que sea superar esa cifra es un sobrecoste ya me parece cuarenta millones de euros caro lo que pasa es que claro cuando tú lo vas a comprar no a un equipo de media tabla de primera sino al Saint Germain jugador por menos de eso evidentemente no se lo vas a poder comprar y porque él ya salió en una tarifa de veinticinco hacía París es evidente que por menos de esta cantidad no se puede hablar yo creo que a día de hoy futbolísticamente Guedes no vale cuarenta y cinco millones de euros pero con el rendimiento que le pueda lograr sacar en su máximos ponencia Marcelino en el estadio de Mestalla en una liga como la Champions y con una gente como Jorge Mendes creo que es un jugador que seguramente se hace una buena temporada en Valencia ese precio al final lo va a conseguir recuperar el Valencia en una buena operación

Voz 1716 32:03 a ver el mercado está loco yo creo que cada cada club tiene que saber cuáles son sus precios razonables de mercado mercado está loco desde el momento que el Real Madrid se comprometió por un jugador de dieciséis diecisiete años a pagar en ese momento cuarenta millones de euros entonces yo creo que el Valencia tiene que saber donde están sus sus sus topes soy sus posibilidades de mercado para el Valencia no es lo mismo gastarse cuarenta millones en Benicio que gastarse cuarenta millones en en en Guedes entonces tu precio tiene que ser según tus posibilidades miren

Voz 2 32:36 Si si el Valencia fue

Voz 1716 32:39 es un club como lo es en este momento por ejemplo el Atlético de Madrid o el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona que se puede permitir hacer una inversión de cuarenta a cincuenta millones de euros en un futbolista que tiene pinta que va a ser muy bueno pero que no no estamos seguros si se va a quedar en la frontera de un jugador bueno a muy bueno o Crack pues yo me gastaría cuarenta millones de euros no creo que por Gonzalo Guedes haya que pagar más de cuarenta millones de euros si el Valencia los tuviera pero no los tiene entonces todas esas cosas juntas en este Valencia actual y en esta situación yo no me lo gastaba ahora sí me pregunta como aficionado a él la semiene de tribuna vale lo mismo me traigan a Guedes que no me traigan agrede por lo tanto a mí que me lo traigan yo voy a pagar exactamente mismo pero siendo desde un punto de una posición responde sable no creo que éste sea el momento en el que el club pueda ni deba afrontar esta inversión entre otras cosas porque a mí me deja la duda de si debo hacer una inversión no pudiendo económicamente debo de hacer una inversión por un jugador que tiene pinta de que va a ser muy muy muy bueno por la primera parte de la Liga pero que luego me deja también dudas respecto de su montaña rusa de rendimiento si a eso le uno que no me lo puedo permitir pues creo que no debo no debe hacerse y y si lo paga si lo paga el dueño pues esto ya es esto ya es evidentemente otra cosa ir en cualquier caso me imagino que Peter Lim estará el hombre tratando de esperar a ver si el PSD consiguiera que el jugador venga cedido con una opción de compra pero no obligatoria saque que el PS llega hasta el día de hoy dice que no cede al jugador ni al Valencia ni a ningún club vamos saber el día treinta o el día treinta y uno porque aquello dinero problema de dinero no es dinero tienen están cabreados con Guedes Si lo quieren dejar allí en la grada para fastidiar lo que es una cuestión de orgullo o no es una partida fría que hay que jugar y que yo me imagino que pues el propietario que habla en este momento sí que está en eso pues estará trabajando lo tenemos las cuatro menos menos cinco con novedades del partido el domingo ante el ante el Español Garay no no va estar esta es para mí una sorpresa porque todos los sindicatos que no sabían dado desde el club durante la semana eran eran lo contrario además de eso Ximo no va a estar Garay

Voz 0962 35:08 tampoco va a estar lógicamente Koke Len aunque una buena noticia es que ha completado hoy casi todo el entrenamiento así que sigue acortando plazos y podríamos verle incluso después del parón el once por el que apostamos es muy parecido al que el otro día empató ante el Atlético de Madrid con neto bajo palos con la línea cuatro detrás

Voz 2 35:25 en la derecha la izquierda Gabriel yo creo que día sí

Voz 0962 35:29 cuando el orden lógico el otro día ha dicho hoy Marcelino que tienen muchas opciones de jugar día cabía aunque también esta Murillo día Cavic con Gabriel en la pareja de centrales comparece hoy con vía con Carlos Soler en la derecha con base en la izquierda con Rodrigo seguro enganchando

Voz 1716 35:44 o con Mina o con Gameiro

Voz 0962 35:47 también puede ser basó allí ha dicho hoy Marcelino que los dos tienen opciones de ser titulares van a estar en la convocatoria ya veremos aunque tienen que asimilar todavía muchos conceptos que ya los tiene mina en su cabeza así que yo creo que esta es la duda en la delantera

Voz 0691 35:59 del Espanyol Frank que debemos tener en cuenta ha cambiado poco el español ha cambiado más fuera que dentro del campo ha dicho el entrenador Rubi que estuvo en el Levante ha fichado a Rufete como director del Área fútbol ya hecho un fichaje interesante para la delantera que es Borja Iglesias un jugador que estaban en Zaragoza y hecho goles en en Segunda División no hay sancionados solamente un lesionado Sergio Sánchez vamos a ver porque mañana se espera en Barcelona la presencia de Chen Jansen el propietario del español así que va a ser un partido para propietarios para Peter Lim para el señor Chen que va a estar en la grada de Cornellà

Voz 1716 36:31 vamos a escuchar a Marcelino sobre el partido de la parte más importante si después

Voz 0962 36:36 es decir que espera aún español bastante aguerrido el objetivo que tiene para este partido de parados restantes ya el año pasado era cerrar el grifo venía de sesenta y cinco goles encajados en la temporada anterior lo bajó a XXXVIII y aún así no quedó muy satisfecho Marcelino que hoy ha puesto cifra lo que le gustaría que el Valencia tuviera el veinte de mayo como goles encajados cuando acabe la Liga

Voz 1074 36:57 no cabe ninguna duda que cuanto menos goles

Voz 7 37:00 Se recibamos más puntos vamos a lograr creo que el equipo tiene un potencial ofensivo alto consideramos y así o por lo menos lo hemos intentado con las incorporaciones aumentar el potencial en la faceta ofensiva solamente al final de temporada comprobando los números veremos Si Si es así o no y es evidente que que habiendo bajado casi a más de veinticinco goles los goles recibidos con respecto a temporadas anteriores nos gustaría encajar menos eh si pudiéramos acercarnos a treinta goles al final de competición en la Liga serían unos números buenísimos que yo creo que nos dejarían muy muy muy cerca

Voz 1716 37:47 por no decir en Champions Marcelino XXXVIII goles cuando cogió el equipo encajó sesenta y cinco con sumando encajó treinta y ocho

Voz 2 37:57 ahora quiere dejarlo en treinta treinta

Voz 0962 37:59 para ser un equipo de Champions

Voz 1716 38:02 tres y cincuenta y ocho si quieres meter tu coche Chigre es recibir la máxima tasa tasación

Voz 11 38:08 compara alguien te paga más buena ocasión cobramos cualquier tasación mejor precio fichado pago en el actor o casi un plus en Paterna Alzira Castellón citan vienen ocasión plus punto com

Voz 1716 38:22 tenemos claro que lo único que espera el Levante para poder hacer alguna incorporación más es Borja Mayoral y además es una negación directa entre el cuerpo técnico la secretaría técnica Borja Mayoral si Borja Mayoral no sale del Madrid que no tiene pinta la plantilla se quedarán principio como está como te dije lo te lo da

Voz 1074 38:42 la es plantilla cerrada por parte de la dirección deportiva del cuerpo técnico del Levante que estar en permanente comunicación como dices con Borja Mayoral esperando a que de aquí al día XXXI Florentino Pérez incorpore a un futbolista data que eso le permita salir a Borja Mayoral del Real Madrid Si esto no se produce Si esto no sucede Borja Mayoral

Voz 1716 38:59 seguirá siendo jugador del Real Madrid

Voz 1074 39:01 sabe que el futbolista lo que quiere por qué es lo que desea es contar con los minutos que sabe que no va a tener si se queda en el Real Madrid con Benzema con Gareth Bale con Asensio y por lo tanto lo que está deseando es un equipo en el que pueda tener regularidad el Levante Le he dicho Si vienes aquí la vas a tener el jugador está loco por que eso se produzca pero depende repito una vez más no de la voluntad de Borja Mayoral no de la voluntad de El cuerpo técnico del Levante depende única y exclusivamente de que Florentino Pérez encuentra ese jugador que permita incorporar a su plantilla y la salida Borja Mayoral hacia Orriols cree que jugar alguno de los fichajes el lunes no creo no creo porque todavía estaba en una baja forma física ha venido con kilos de más y luego los otros dos jugadores hay Mons todavía está renqueante de una molestias musculares del pasado fin de semana