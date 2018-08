Hora 25 Deportes Valencia (24/08/2018)

Voz 1 00:00 veinte

Voz 2 00:03 cinco deportes

Voz 1074 00:06 José Manuel Alemán

Voz 3 00:12 duro con sofás

Voz 1074 00:29 el nombre propio en el Valencia durante las últimas horas sigue siendo el de Gonçalo Guedes y sobre todo por la presencia del propietario del Valencia de Peter Lim que estará el próximo domingo en Cornellà El Prat presenciando el partido que enfrentará a partir de las seis y cuarto de la tarde al Valencia y al español la presencia de el empresario sin apuren se se hace especialmente importante en esta ocasión porque a falta de pocos días para que se cierre el mercado de fichajes tendrá que decidir si compra a título personal al extremo portugués Gonçalo Guedes Marcelino hoy además confirmaba que el máximo accionista va a intentar llegar a un acuerdo con el París Saint Germain

Voz 4 01:10 yo no le voy a pedir a Peter que traiga Gonzalo porque creo primero que no es el momento nosotros en su momento planificamos vuelvo a manifestar el agradecimiento por desde que estoy aquí el apoyo que siempre eh ha dado a todo lo que aquello desde el punto de vista deportivo las personas tanto Mateo como Pablo como como yo pues un creemos que debemos de realizar para aumentar el potencial del Valencia sí que te puedo asegurar te aseguro que Peter va a hacer todo lo posible me consta que es así para que Gonzalo jugar en el Valencia siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables sin hacer locuras va a hacer todo lo posible lo que a la vez me confirma que yo no tengo que pedirle nada de tengo que agradecerle repito que no está dejando trabajar y no está apoyando en todo aquello que

Voz 1074 02:22 sin hacer locuras significa no gastarse más de cuarenta millones de euros pero ya veremos el Paris Saint Germaine si negocia el traspaso de Gonçalo Guedes en qué precios sitúa la transferencia la venta de el extremo portugués observarán detectaran por las palabras de Marcelino que confianza que esa conversación que mantenga el propietario del Valencia Peter Lim con que y el presidente de el Paris en Yemen puede atraer a Gonzalo Guedes hasta Mestalla pero veremos qué tipo de estrategias utiliza el Valencia para no tener que desembolsar una cantidad que parecía absolutamente desproporcionada primero por el rendimiento que había ofrecido el jugador durante la segunda vuelta del campeonato y segundo porque evidentemente el Valencia desde un punto de vista financiero no se lo puede permitir otra cosa es que el propietario quiera darle el capricho y ojalá sea así a la afición del Valencia porque hay otra pregunta que nos asalta y que le trasladamos esta mañana a Marcelino en la conferencia de prensa que ofrecía en la ciudad deportiva de Paterna si no viene Guedes no viene nadie os si no viene Guedes a última hora el Valencia fichará a un extremo zurdo entraríamos completar la plantilla

Voz 4 03:37 siempre siempre que tuviéramos inicialmente la seguridad que no solamente aumenta la capacidad y posibilidades del equipo ante la duda no lo haríamos si tenemos soluciones se que que me consta que que están preparadas pero luego pues habría que ver si se pueden llevar a cabo no como siempre ocurre si uno analiza

Voz 1074 04:04 cómo están las bandas las salas del Valencia parece que desde un punto de vista numérico es necesaria la presencia de un jugador titular para el extremo zurdo Cheryshev llega en calidad de cedido pero con una incógnita en cuanto a su posible rendimiento y luego como extremos puros en banda derecha está Ferrán Torres en los otros dos es que juegan en banda son centrocampistas reconvertidos en este caso Daniel Wass o Carlos Soler es cierto que también Rodrigo Moreno le hemos visto jugar en algunas ocasiones en banda durante sobre todo en la parte inicial de su presencia en en el Valencia con con un espíritu santo pero no parece después de redimido conferido Rodrigo Moreno durante la última temporada que su mejor posición precisamente sea devolverlo a una situación que es la banda izquierda en la que no alcanza su máximo nivel cuando su máximo nivel sí que lo alcanza jugando como delantero como segundo delantero en ese cuatro cuatro dos ocho y cincuenta y cuatro

Voz 1074 05:19 jugar tú eres el míster en lo deportivo pensando en el partido el próximo domingo seis y cuarto en Cornellà ante el Espanyol Garay está descartado por lesión se quedarán fuera de la lista de convocados unos Rakitic Icann guion League que mañana van a jugar por cierto con el Mestalla en la deportiva de Paterna así de la tarde ante el Ebro la buena noticia es que Koke Line ya empezar a entrenar con el grupo después de superar una lesión en el tendón de Aquiles hoy además Marcelino ponía un dato esto no gusta porque son riesgos que asume un entrenador que seguramente si se cumple ese guarismo ese registro el Valencia estará dentro de los objetivos el objetivo fundamental el estar la próxima temporada en la Liga de Campeones la pregunta era clara cuántos goles debería encajar el Valencia la próxima temporada tratando de rebajar la cuantía que encajó el pasado año para estar entre los cuatro primeros clasificados

Voz 4 06:14 ninguna duda que cuanto menos goles Se recibamos más puntos vamos a lograr creo que el equipo tiene un potencial ofensivo alto consideramos y así o por lo menos lo hemos intentado con las incorporaciones aumentar el potencial en la faceta ofensiva solamente al final de temporada comprobando los números veremos Si Si es así o no y es evidente que que habiendo bajado casi a más de veinticinco goles los goles recibidos con respecto a temporadas anteriores nos gustaría encajar menos eh si pudiéramos acercarnos a treinta goles al final de competición en la Liga serían unos números buenísimos que yo creo que nos dejarían muy muy muy cerca por no decir en Champions seguro que sirvan

Voz 1074 07:05 esta firma treinta goles encajados al final de los treinta y ocho partidos de Liga Jean cojo uno ante el Atlético de Madrid evidentemente estará seguro entre los cuatro primeros clasificados uno de los rivales Leo Baptistao jugador del Español hablaba del partido del próximo domingo del rival del Valencia al que se va a medir estoy seguro que a veces es un gran equipo

Voz 6 07:28 y para nosotros yo creo que es bueno piano a principio de temporada que los equipos están teniendo que ordenase tenerlas y no no teníamos las ideas claras di di por supuesto nuestro campo no que ya mucho menos jugar ahí grandes nuestra afición

Voz 1074 07:44 quieren que el Espanyol empató también en la primera jornada disputada el pasado fin de semana ocho y cincuenta y siete

Voz 1074 08:09 jugar tú eres el míster el lunes será el turno para el Levante que ser uno de los grupos que cierre la jornada porque la abierto el Getafe que gana uno cero a la Sociedad Deportiva Eibar en el cuarenta y tres de la primera parte con el gol del ex levantinista Ángel y hablando del Levante que jugará el próximo lunes en el CIE de Valencia ante el Celta Federico hoy les contábamos que el Levante da por cerrada la confección de su plantilla aunque todavía faltan varios días para que finalice el mercado estival no va a pasar el episodio de los dos últimos mercados con Cavaco Nano llegando a última hora en verano o con Pacino sádico llegando a última hora en el mercado de invierno la dirección deportiva encabezada por Tito considera que todas las demarcaciones están suficientemente cubiertas en cuanto al número de futbolistas según ha podido conocer la Cadena SER sólo le hará un hueco al delantero Borja Mayoral si logra desbloquear su salida del Real Madrid parece altamente complicada porque el canterano ha tenido ofertas para salir cedido a la Premier a Italia incluso la Bundesliga Pero Bush con destino en el que le garanticen minutos y un rol importante en esa plantilla el Deportivo Alavés ha querido a fichar a Borja Mayoral pero no ha querido correr el riesgo de esperarse al treinta y uno de agosto ya ha fichado a Jonathan Kader y por lo tanto el Levante siquiera prácticamente como único destino en el caso de que Borja Mayoral abandone el Real Madrid qué tiene que pasar para que eso suceda pues que Florentino Pérez encuentre en el mercado a un delantero de máximo nivel para completar un tridente ofensivo con Gareth Bale Karim B

Voz 4 09:43 Benzema es más el Levante

Voz 1074 09:47 el cuerpo técnico la dirección deportiva en permanentemente contacto telefónico con Borja Mayoral para conocer minuto a minuto cómo está la situación al Real Madrid porque el jugador

Voz 4 09:56 quiere recalar en Orriols pero la