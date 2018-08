Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (25/08/2018)

Voz 1 00:00 uno catorce

Voz 2 00:03 el Comunitat Valenciana buenas tardes las vacaciones parece ser están atragantado a más de un miembro del Gobierno valenciano menudo mes llevamos especialmente esta última semana en la que socialistas y Compromís han protagonizado y una batalla sobre todo a través de las redes sociales después de la al parecer unilateral cambio del sentido de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles o con el anuncio de la creación en Valencia de una comisaría especializada en violencia machista sin el conocimiento al menos es lo que dice de la vicepresidenta Monica Oltra que tiene la competencia del Consell en esta materia ruido de sables que algunos intentan apaciguar otros echan más leña al fuego y que sí pero sobre todo para que la oposición se frota las manos e insista en reclamar al president Ximo Puig que convoque elecciones ya más si hacemos Raval bueno

Voz 3 00:50 las tardes estar Manu buenas tardes la última en pedir ese adelanto electoral es la presidenta del Partido Popular Isabel Bonig que hoy ante el caos en la gestión del Consell lo que califica como un espectáculo lamentable de broncas públicas ha pedido elecciones

Voz 4 01:03 para Isabel Bonig el Gobierno valenciano está agotado la comunicación entre el PSPV y Compromís está rota por tanto asegura es hora de convocar elecciones la presidenta popular asegura que su partido está preparado para ir a las urnas algo que espera que espera que sea lo antes posible porque los valencianos no se merecen un con seis que está más pendiente de sus batallas y su espacio electoral que de resolver los problemas que tienen los ciudadanos

Voz 5 01:23 este respecta que que hemos estado en hacer algo verme Titanic Eva Abellán siete ocho miembros del consejo para Esquerra Unida Comunicació podido cree que es uno Godard totalmente es votar cielo Millor que Potts Félix como carbón antes de elección porque el Partido Popular está preparada y en preparar que Betis valenciana no se merece que está mes en del rédito electoral y Juan convence como convocar elecciones que realmente resolver es probablemente es Valencià Diane bilis estén teniendo un estigma Prou caótica a nivel de gestión

Voz 3 01:52 ya saben que finalmente mañana tampoco se producirá el primer encuentro entre el presiden Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra tras estos desencuentros Puig oficialmente está de vacaciones pero no en Morella donde irá Oltra este domingo a participar en el sexy ni en otras fiestas las de los Moros y Cristianos de Ontinyent Si se ha dejado ver Jorge Rodríguez el alcalde socialista de Ontiñena en qué ha retomado su agenda tras unos días de descanso Rodríguez recordamos dejó la portavocía de la ejecutiva del PSPV y la presidencia de la Diputación de Valencia después de ser detenido por la Policía por presuntas contrataciones irregulares realizadas en la empresa pública de Terra que investiga el Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia Preguntada por la continuidad de Rodríguez como alcalde la vicepresidenta Monica Oltra asegura aquí en la SER que respetar la decisión de la dirección del PS PB de no intervenir aunque recuerda que tras años de corrupción del PP las exigencias de ética en la clase política son mayores deberían atenderse sobretodo porque según Oltra en política no es lo mismo ser ético que ser legal

Voz 0139 02:48 las actuaciones que no sentí ilegal inhabilite a una persona para estar en política hiper tanto bueno les viniese a yo que les han de marcar Farah de lo que son que que marquen la línea de la legalista y en todo caso la postura de cada partida de fiscal a Partit ellos lo que siempre hay IMO Moll respetuosa en en a que les echen

Voz 3 03:10 explicaciones que no son suficientes para la portavoz del PP en la Diputación de Valencia Maricarmen con ellas

Voz 4 03:15 sobre todo después de ver a Jorge Rodríguez ayer arropado entre otros por el conseller socialista Vicenç oler o el presidente de Les Corts Enric Morera de Compromís contéis acusa a los partidos del Botánico de intentar blanquear la presunta corrupción del alcalde investigar

Voz 0542 03:28 a los partidos del PSPV y Compromís están intentando blanquear la presunta corrupción de Jorge Rodríguez están dando licencia el alcalde imputado desde luego desde el Partido Popular no os preguntamos dónde ha quedado la tolerancia cero que tanto exigían cuando no iba con ellos en política hay que mantener la coherencia con lo que ha exigido a los demás hoy Ximo Puig tiene su propia herencia reputacional en la figura de Rodríguez al darle el apoyo de miembros del Consell ideas segunda autoridad de la Comunitat Valenciana

Voz 6 03:59 que de ganar al Cinema

Voz 7 04:02 Filmoteca destine películas actual si clásicas

Voz 8 04:05 pues en versión original un plan perfecto agua Valencia Cinema a la fresca jardines del Palau de la Música del Vincci huy de julio al al veintiséis de agosto Filmoteca d'Estiu toda la programación web del Institut vale

Voz 2 04:21 el siete Cultura Conselleria d'Educació investiga si cultura Gispert

Voz 1 04:25 hora catorce las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER

Voz 3 04:31 hoy ha entrado en vigor la norma por la que los profesores que no tienen el certificado de capacitación en valenciano podrán volver este curso a impartir clase educación rectifique finalmente va a permitir trabajar a los interinos sin este título de valenciano después de que Les Corts aprobaron una proposición no de ley que instaba a la Conselleria que dirige Marisa a buscar soluciones a este problema proposición que recordamos fue aprobada por toda la Cámara en el pasado curso unos quinientos profesores ya se quedaron sin poder trabajar afectados por esta norma

Voz 4 04:59 Lake estos profesores la proposición no de ley que que proponía que esos profesores que no tuvieran la titulación de Valencia no podían trabajar en zonas castellanohablantes de hecho esto es lo que se recoge en la nueva ley que se aprobó el viernes y hasta que vence la moratoria de cuatro años esta nueva norma establece un periodo transitorio de cuatro años para obtener la titulaciones necesarias aunque Marc Candela del sindicato de Treball ya dos de la enseña del País Valencià cree que la Consellería debería de facilitar los mecanismos para que todos los trabajadores obtengan esta titulación

Voz 9 05:25 estiman que la Consejería de donar una formación a este a este profesora porque con la profesora tenga la capacitación Valencia percatan en los cuatro años que puede ser de moratoria la Conselleria a intensificar la formación banners de este de este colectivo que que pesó gran híper también intentar que nuestros cuatro de Asia

Voz 3 05:49 y esta mañana ha comenzado a desembalsar sea agua al canal del trasvase Tajo Segura desde el pantano de volar que en Guadalajara de momento se están enviando está enviando un Caudal de veinticuatro metros cúbicos por segundo esto quiere decir que a este ritmo llegarán al sur de Alicante dos hectómetros cúbicos al día catorce de aquí a final de mes no los veinte establecidos para agosto los regantes de la Cadel segura aseguran que no van a consentir otro retraso como el de este mes porque dicen les cuesta perder agua y hablando de las gentes del campo mirando al cielo están en las zonas vitivinícolas de la Comunitat Valenciana donde está a punto de arrancar la vendimia que esta campaña parece que se va a adelantar a la primera quincena de septiembre cuando dará el pistoletazo de salida los productores aseguran que este año el clima respetado la producción y que la cosecha será sobretodo muy sana eso sí esperan que los precios se recuperen

Voz 4 06:35 a partir del ocho de septiembre comenzará la primera recogida de las variedades más tempranas de uva las que se suelen usar principalmente para la producción de cava ya a partir del día veinte de este mismo mes comenzará la vendimia del resto de variedades para este año se espera una producción de unos trescientos millones de kilos en toda la Comunitat Valenciana lo que supone un impacto de algo más de ciento veinte millones de euros contando tanto la actividad agrícola como el sueldo de los jornaleros Luis Javier Navarro es de la Unió de Llauradors

Voz 10 06:59 pero yo creo que un impacto importante en las zonas que se cosecha la la uva porque además la mayoría de zona son de interior y el impacto puede ser de entre el setenta y el ochenta por ciento del ingreso de los pueblos y de las como alta donde se cultiva

Voz 4 07:14 pero como en todos los beneficios que reporta un sector depende principalmente del precio final del producto este año todo apunta a que el precio final de la base razonable porque como explica Navarro este año no hay vinos en esto

Voz 3 07:25 si algo va ligado a la vendimia esos son los temporeros trabajadores que se desplazan durante las semanas que dura la vendimia a la zona este año según anticipa Navarro se banales esperan alrededor de unos mil temporeros en toda la Comunitat aunque el mayor grueso se van a concentrar en la comarca de Utiel Requena con unos cuatrocientos

Voz 4 07:40 sin embargo José Luis Robredo responsable del sector de Ava cree que es un trabajo que cada vez va a precisar de menos mano de obra por la mecanización del campo

Voz 9 07:48 que todo tiene los días contados los temporeros porque a medida de que se van mecanizado se van cambiando las viñas yo eh vieja por Villa nuevas se van modernizando los sistemas de cultivo se van haciendo en espalda era hice vaya metiendo las máquinas de vendimia y cada años son menos lo los temporeros que se necesitan porque cada año quedan menos villas

Voz 0139 08:14 para para que conectar las a mano no

Voz 2 08:20 susto ayer en la partida alicantina del Moraleda durante la

Voz 3 08:22 celebración de los bous al carrer cuando una de las vaquillas se coló entre los barrotes y se dirigió a la zona donde se encontraban todos los espectadores en la que había niños y personas mayores según la policía había unas tres mil personas presenciando el encierro Radio Alicante Daniel Rodríguez

Voz 0717 08:36 en el momento en el que las reses salió del ruedo los participantes intentaron reducir al animal arrojando les sillas de plástico para volver a llevarlo dentro de la parcela

Voz 9 08:44 uno de ellos recibió un revolcón de la vaquilla ido

Voz 0717 08:46 que será atendido por una ambulancia aunque finalmente pudo salir por su propio pie no tuvo que ser trasladado además una mujer en silla de ruedas fue arrollada por la vaquilla aunque no sufrió daños finalmente entre unas treinta personas consiguieron reducir a la res atando la por los cuernos llevando la de nuevo a la parcela María José Puig edil de Compromís exige responsabilidades al equipo de gobierno popular por lo sucedido

Voz 11 09:08 incluso cuando ya había salido se puede ver como no hay nadie nadie que responda y que pueda dar solución a la situación que se vivió ayer que a mi modo de ver es una infracción muy grave una irregularidad muy grave por parte del Partido Popular una irresponsabilidad total y absoluta por parte del Gobierno del Partido Popular que esas imágenes nos llevan a la España profunda

Voz 0717 09:29 por otro lado el colectivo Dignidad Animal denuncia que en la tarde de ayer recibieron amenazas y golpes por parte de algunos participantes en el encierro cuando grababan imágenes de la salida de la vaquilla del recinto además de la sustracción de teléfonos móvil

Voz 3 09:41 es gracias Dani sepan también que agentes de la Policía Nacional han detenido esta semana en Gandía y Chirivella a dos hombres de diecinueve y cincuenta y tres años respectivamente ambos de origen español como presuntos autores de un delito de exhibicionismo

Voz 4 09:51 en la localidad de Chirivella un hombre mostró los genitales mientras unos menores estaban en la vía pública y en la Playa de Gandía otro se masturbaba delante de una niña

Voz 3 09:58 la Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de cuarenta y cinco años que presuntamente agredió sexualmente a una trabajadora

Voz 4 10:04 el detenido regentaba dos locales donde presuntamente se realizaban masajes eróticos y trabajo trabajo sexuales ISE escribió que empleaba hay explotaba a mujeres de origen extranjero

Voz 1 10:12 hora catorce en las noticias de la Comunitat Valenciana en La Ser en la playa de Tavernes de la

Voz 2 10:19 digna este sábado continúa el mediterránea Festival que reúne a las mejores bandas indie del panorama nacional hoy cierra el cartel por cierto ZAL mientras en Gata de Gordos pues en cata de barcos hoy se celebra el Figa la dio Denia Miriam Pagán

Voz 12 10:37 el festival dependen de Gata Figa a dos mil dieciocho llega a su décimo segunda edición siete grupos del panorama musical independiente conforman el cartel de este año que arrancará a las ocho de la tarde en el campo de fútbol del ex Horche en Gata de Gordos en la comarca de la Marina Alta del panorama valenciano actuarán Joe Pa más que de stand by conexión We are not Brothers in Futuro Terror mientras que desde Madrid llegan camellos IFAB X y a los Nets lo hace desde Barcelona completa el cartel las sesiones de dj's a cargo de nadadoras dj's organizado por el Gata Fanclub los conciertos son todos gratuitos

Voz 2 11:24 en cuanto al tiempo atención esta tarde a las chubascos y tormentas que pueden caer especialmente en el interior de la mitad norte de la Comunitat mañana domingo tendremos intervalos nuboso sobre todo en zonas próximas a la costa donde no se descarta alguna lluvia o chubasco débil el viento soplará flojo del Levante las temperaturas sin cambios los o con ligeros descensos son las dos y diecisiete minutos escuchan Hora catorce Fin de semana sintonizan la Cadena Ser

Voz 1 12:00 radio

Voz 2 12:01 en CIA Cadena SER servicios informativos el anuncio de que el Estado va a condonar parte de la multimillonaria deuda del Consorcio Valencia dos mil siete sin duda una de las grandes noticias de la semana la más importantes de la legislatura para Valencia apuntaba la teniente de alcalde socialista Sandra Gómez magnífica pero insuficiente matizaba el alcalde Joan Ribó de Compromís el caso es que el president Ximo Puig habló de que se perdonarían trescientos cincuenta millones de los cuatrocientos cincuenta y seis que arrastra el organismo que se encarga de la gestión de la Marina pero en declaraciones a la SER el director del Instituto Valenciano de Finanzas Manuel y llueve sí está convencido de que serán muchos más hoy ya ven toca sacar la calculadora mantuvo en Radio vale

Voz 3 12:43 Juan Manuel Lillo explica que el acuerdo al que llegó el president Ximo Puig con la ministra de Hacienda es que el Estado se va a comprometer a cubrir toda la deuda que tenga que ver con las infraestructuras que se realizaron en el puerto para la celebración de la Copa América esto es trescientos cincuenta millones de euros del crédito con el ICO pero también los veinte millones de euros de los intereses de demora de este crédito pero es que además según el director del Instituto Valenciano de Finanzas el Estado tendrá que asumir también su parte correspondiente un cuarenta por ciento del fondo derivado que adquirió el consorcio con el Banco Santander y que luego vendió a un fondo inglés

Voz 4 13:15 una deuda que ya estaba reconocida en anteriores acuerdos y que ronda los setenta millones con los que el Gobierno tendrá tendrá que poner unos treinta trescientos cincuenta más veinte más treinta en total cuatrocientos millones de euros tendrá que poner el Estado en virtud de este acuerdo Manuel Llorca

Voz 9 13:30 creo que estamos hablando es de los intereses de moda de préstamo que nosotros por supuesto damos por hecho que eso está incluido en el acuerdo porque no tiene sentido son intereses que vienen también del de lo que es el préstamo no pues los intereses de demora al sumarlos pues llegaríamos a veinte millones más y luego otro es lo que siempre dijimos el derivado no está cubierto en este acuerdo porque está cubierto ya antes de que el derivado al final es una deuda que tienen que poner cada uno de los entes consolidados de acuerdo con su participación el Estado tiene que poner un cuarenta por ciento En cualquier caso tanto eso no forma parte este acuerdo porque ya antes estaba asumido al final cuanto asuma el Estado de todo esto pues cuatrocientos millones de euros

Voz 4 14:04 del resto de la deuda cincuenta y seis millones al ayuntamiento le corresponderán pagar catorce ya la Generalitat veintiocho Los

Voz 3 14:10 los veinte son pagos derivados de los gastos de explotación

Voz 4 14:13 aquí los tendrá que cubrir la marina con sus propios ingresos ahora una comisión técnica tendrá que buscar los mecanismos óptimos para que el Estado asuma esa deuda aunque no cree que haya complicaciones al respecto eso sí espera que en el consejo de ministros del próximo viernes de el Gobierno nombre a sus representantes en el Consejo Rector del Consorcio para que se pueda reunir cuanto antes y trabajar en el futuro de una marina financie financieramente saneada

Voz 3 14:34 por cierto sobre la noticia que les contábamos ayer aquí en la SER que en dos mil quince a punto estuvo de cerrarse un acuerdo para que el Estado asumiese toda la deuda pero se frustró al final por la negativa de la entonces alcaldesa Rita Barberá de que el Gobierno saliese del consorcio Yue asegura que no tiene conocimiento al respecto aunque hay le parece chocante porque al actual Consell al actual Gobierno valenciano el máximo que ofreció el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue cubrir el cuarenta por ciento de la deuda

Voz 9 15:00 en ningún momento y cuando digo en ningún momento

Voz 14 15:03 ningún momento hubo ninguna

Voz 9 15:05 propuesta por parte del Gobierno del Partido Popular de asumir la deuda derivada de la construcción de esta infraestructura en todo caso el Gobierno planteaba asumir su parte su cuarenta por ciento llenos hacia el gran favor de financiar financiarlos en cómodos plazos el cuarenta por ciento a los valencianos esto era lo que gobernó el Partido Popular ponía encima de la mesa del me sorprende mucho que ahora se diga que antes había otra propuesta desde luego al actual Gobierno de la Generalitat nunca nunca le llegó esa propuesta

Voz 6 15:36 pestes de Paterna Festa y fe del Sevilla el veintiséis de agosto

Voz 8 15:43 la cornada Ségolène consecutivo como Fiesta de Interés Turístico Nacional disfruta de las actuaciones de Merche Coti Spies elefantes Tennessee iba la frontera de Paterna

Voz 1 15:58 hora catorce Valencia

Voz 2 16:02 esta semana hemos conocido que el científico Javier Burgos es ya el nuevo director gerente de la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe Doctor Burgos buenas tardes

Voz 0139 16:11 hola buenas tardes cuáles son los grandes retos que

Voz 15 16:14 tiene por delante retos

Voz 1346 16:16 han primero todo normaliza y racionalizar la situación de la Fundación luego tenemos un reto importante en los próximos meses que es la acreditación del Instituto de Investigación evidentemente pues poner en la posición que merece pues eso instituto dentro de uno de los mejores hospitales de España como lo escrito

Voz 15 16:36 cuánta gente cuantos científicos allí en ese en ese en esa Fundación para la Investigación y cuáles son los proyectos que está desarrollando bueno

Voz 1346 16:44 pues se acerca al millar de de científicos tenemos unos novecientos y pico claro lo que hablo un poco de memoria siendo un hospital de referencia en la Comunidad Valenciana pues como comprenderás pues tocamos todos los palos y todas las calidades terapéuticas vamos que que se conocen no hay ninguna haría que que en estos quitando no se trabaje

Voz 15 17:04 la investigación usted lo decía hay que volver a ponerla en el puesto que toca durante muchos años con la crisis sobre todo se ha reducido toda la inversión en investigación está mejorando y FAES

Voz 3 17:15 da mucho todavía por por poder volverla a poner en

Voz 15 17:17 por lo menos en la media europea no bueno eso eso

Voz 1346 17:20 eso es lo que deberíamos extender nuestra cuenta de que cuando uno habían un hospital como es este como es la hacer cualquier otro pues eso no quiere que estén los últimos

Voz 9 17:28 buenas noches diagnóstico eh

Voz 1346 17:30 en las intervenciones terapéuticas necesarias para curar te es ahí cuando damos cuenta de la importancia que tiene la investigación desde mi punto de vista nunca ha invertido suficiente pero desde luego sí deberíamos converger con con los porcentajes en Europa porque al final es nuestra propia salud también nuestro desarrollo y para ser un país rico y poder generar riqueza y un buen entorno una buena atención a la ciudadanía todo esto pasa con la investigación que no es un gasto sino que es una inversión

Voz 15 17:59 en estos últimos años también hemos sufrido la fuga de cerebros a todos esos estudiantes que cuando acababan sus carreras se tenían que ir a buscar la vida fuera de de España se va a hacer algo desde desde L'Hospitalet para intentar atraer a esas a esas personas

Voz 1346 18:14 hombre nosotros tenemos un plan de retención de talento y captación de talento exterior obviamente cuando un investigador científico que es un ciudadano del mundo por qué se puede hacer igual en la investigación en un sitio que en otro es decir la capacidad intelectual de nuestros investigadores está más que demostrada los investigadores van allá tenga los mejores entornos entonces lo que nosotros tenemos que potenciar es tener un buen entorno un buen entorno bueno científico me para eso yo creo que que las instalaciones del Instituto de Investigación de la fe son son modélicas pero también es lo que tenemos que hacer es intentar captar a esos eso a los investigadores que sea mío esto pasa como siempre por incrementar el inversión en investigación desde el punto de vista en la gestión que es lo que a mi me toca lo que tenemos que hacer es ser lo más eficientes posibles para captar toda la financiación posible de aquellos caladeros que existen hasta entonces Instituto de Salud Carlos III Stereo veinte veinte en Europa la Conselleria cualquier fondo que nos permita obtener dinero y así poder contratar a los mejores investigadores

Voz 15 19:20 hablaba que que hay muchas líneas de investigación ahí en la Fundación quería preguntar por una que que conoce usted bien que llevan muchísimos años trabajando en ella irse al Alzheimer para cuando una cura o una dedicación para este asunto que cuando va a haber una solución para para esta enfermedad que que sufren tantas personas

Voz 9 19:37 las malas noticias que por ahora no

Voz 1346 19:40 se adivina una medicamento para para un futuro cercano decir durante durante unos veinte años ha estado trabajando hipótesis de hipótesis que pensábamos que era que era la constante la enfermedad han desarrollado fármacos que desgraciadamente han ido cayendo otros eso para los científicos como yo de origen pues evidentemente es perdido un tiempo muy valioso pero por otra parte hemos aprendido el aprendizaje no debe permitir diseñar nuevas estrategias terapéuticas para que dentro de unos cuantos años tiene unos cuantos años pueden ser Montes días tengamos un arsenal terapéutico que no poner solución a este tipo de enfermedades no obstante ultima trabajan más diagnóstico temprano de la enfermedad no invasivo a ser posible y luego aplicar estrategias pues como el infarto de miocardio las enfermedades cardiovasculares que una buena vida una buena vida con tan mediterránea y ejercicio permita retrasar el inicio la enfermedad así podíamos retrasar tan sólo cinco años la inicia una enfermedad tendríamos la mitad de enfermos ahora mismo estamos más o menos en España como un millón de enfermos pues si pudiéramos retrasar cinco años la enfermedad no seguiríamos al ámbito en eso es lo que es estar trabajando ahora a ver que se siguen investigando para conocer la de la enfermedad que desgraciadamente después de más de un siglo todavía no conocemos

Voz 3 21:10 pues doctor Javier Burgos nuevo director gerente de la

Voz 15 21:12 la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe muchísimas gracias buenas tardes

Voz 1346 21:17 muchísimas gracias a vosotros

Voz 3 21:18 por cierto hablando de Alzheimer el Instituto de Biomecánica de Valencia ha desarrollado una plataforma digital gratuita para cuidadores y familiares de personas que padecen esta dolencia una plataforma llamada Gaming con juegos que ayudan a la estimulación de la memoria la orientación la atención la percepción el lenguaje o el cálculo

Voz 4 21:36 el proyecto se ha desarrollado a instancias de la Asociación de Familiares de Alzheimer que pensando en lo difícil que es ayudar a estas personas y pensando también en que no todo el mundo tiene posibilidad de contratar a personal adecuado pidió a Ali B V que desarrollará un mecanismo así surge Gaming Soledad cobra Chan es la directora y coordinadora del proyecto

Voz 0139 21:53 ay de descripción de cómo se juega alargado aparte como puedes jugar con ellos sea el material que necesitas el apoyo que ellos necesita donde te tienes que fijar para para una pequeña evaluación después de haber jugado con ellos a este este juego a los requisitos que se necesitan el lugar donde

Voz 16 22:17 dónde lo ideal o lo

Voz 0139 22:19 Connio el jugar con ellos a a este a este juego así con los XXV Juegos

Voz 4 22:27 el proyecto ha sido financiado con fondos europeos y se desarrollarán hasta cinco idiomas

Voz 3 22:31 y un avisó el servicio especial de playas de la EMT continúa hasta el próximo dos de septiembre hasta entonces las líneas dieciocho noventa y cinco llegarán hasta el paseo marítimo diariamente igual que la línea especial veinticinco que va hasta la playa de El Saler pasando también haciendo parada en El Perelló Onetti El Palmar el listado de autobuses que llegan hasta en las playas los recorridos y demás los tienen en nuestra página web en Radio Palencia punto es

Voz 1 22:58 hora catorce los deportes

Voz 2 23:00 es José Manuel Alemán buenas tardes hola qué tal bueno

Voz 17 23:02 las tardes el Valencia inicia lucha por la Champions mañana en Cornellà El Prat ante el español después de sumar un valioso empate ante el Atlético de Madrid en la primera jornada en el palco estar el propietario del Valencia Peter Lim que negocia con el París Saint Germaine el fichaje de Gonçalo Guedes en un último intento antes del cierre del mercado en lo deportivo Marcelino tiene las bajas de Garay ICO quela por lesión ha prescindido de Murillo por decisión técnica mientras que Rancik Icann y Lee jugarán esta tarde con el Mestalla ya Cavic será el sustituto de Garay en defensa y la única duda está entre Santi Mina o Kevin Gameiro para acompañar a Rodrigo en la punta del ataque por su parte Levante y jugará el lunes ante el Celta da por cerrada su plantilla hay sólo deja una ficha libre para Borja Mayoral Si antes del treinta y uno de agosto el Real Madrid logra el fichaje de un delantero de máximo nivel y autoriza la cesión del canterano al conjunto granota

Voz 2 23:53 Juan Moreno ha estado en el control de sonido más información en Radio Valencia punto Es también a través de la aplicación de la Cadena Ser