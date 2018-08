Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (26/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Cadena SER Comunitat Valenciana

buenas tardes el principal problema que que tenemos aquí es la necesidad de un de trabajo estable contratar una o dos personas de manera continuada que esas personas sí que se quedarían a vivir aquí

Voz 3 00:17 una duda buena sería pues para tema cuando

Voz 0691 00:19 o alguien quiera montarse algún tipo de empresa

Voz 3 00:22 como empezar aquí una nueva etapa

Voz 4 00:24 desde muy pequeño tenemos un bar pequeño tenemos la farmacia pequeñas acabó con la gente que estamos no pueden vivir esta gente habría que apoyar de una manera u otra a la a la gente que vive que vive todo el año el pueblo

Voz 0406 00:36 son Mari Pau Querol Juan Manuel Segura Pérez Calvo los alcaldes de castell de cables Castellfort Illa mata a tres municipios que sufren el drama de la despoblación el primero por cierto es el que menos habitantes tiene de toda la Comunitat Valenciana no llegan a veinte vecinos los tres aquí en la SER ofrecen sus recetas para volver a hacer atractivo el mundo rural ya les han escuchado crear trabajo estable facilitar los trámites a la hora de crear una empresa o apoyar a la gente que vive en el pueblo durante todo el año por ejemplo con el acceso a la fibra óptica y otras nuevas tecnologías la Generalitat en colaboración con las diputaciones va a poner en marcha una ambiciosa iniciativa para luchar contra la despoblación esperemos que no sea tarde porque de los pueblos no sólo hay que acordarse en verano y el y García buenas tardes

Voz 5 01:20 buenas tardes mano la despoblación es un drama que no sólo hace

Voz 0406 01:23 te a las Castillas aquí en la Comunitat Valenciana hay zonas que se están quedando vacías como las comarcas de la Serranía y el Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia pero sobre todo en todo el interior de Castellón una provincia que tiene ciento treinta y cinco municipios ochenta y seis de ellos con menos de mil habitantes según los datos del INE por tanto ante esta realidad se necesita actuar de forma urgente para incentivar la llegada de personas a estos municipios porque no pronto desaparecerán

Voz 5 01:48 ya Ayna cierre Poble en una iniciativa que ha impulsado la Diputación de Castellón que ha ayudado ya a mil familias a instalarse en estas localidades con la posibilidad de poder acceder así a colegios gratuitos su a nuevas infraestructuras para tener una mejor calidad de vida así lo explica la diputada de Acción Social Elena Vicente Ruiz

Voz 6 02:04 atraer a familias con niños eso es fundamental porque nosotros podemos crear muchos servicios para gente mayor esos municipios estaban envejecidos pero tenemos que hiciera atractivos para que la gente joven decidan vivir en Castellón por decía echan pueblo porque tiene la guardería gratuita porque las las carreteras mejor y pueden llegar al trabajo en menos tiempo tenemos es Matín eres

Voz 5 02:28 Santiago Pérez alcalde de Forcadell donde viven cuatrocientos setenta habitantes pide que también se cambie la ley porque considera que los vecinos de las localidades del interior no deben pagar los mismos impuestos que los de las grandes ciudades ya que tienen estos menos servicios

Voz 7 02:41 para los municipios la carga fiscal continúa siendo la misma en los municipios pequeños teniendo menos servicios pagamos los mismos impuestos y eso es injusto

Voz 0406 02:52 por su parte de la Diputación de Valencia también ha puesto en marcha un programa que destinará un millón trescientos sesenta y tres mil euros para cuarenta y cuatro municipios con alto riesgo de despoblación también en La Vall d'Albaida donde nos encontramos a Carrick cola un pueblo con menos de cien habitantes

Voz 5 03:05 según la vicepresidenta segunda de la corporación provincial Rebeca Torró es imprescindible que haya una coordinación entre las distintas administraciones la ciudadanía para poder evitar la despoblación para que todos puedan vivir dignamente

Voz 8 03:17 es un trabajo que conjuntamente entre todos y no sólo las organizaciones incluso exuberancia haber sido los propios ayuntamientos incitan a los ciudadanos no creo que al final va en beneficio de todos tenemos si Pío Rico cortitos de toda la la Comunidad Valenciana cuyo importantes que hay que de alguna manera hacer que lo que no desaparezcan

Voz 0406 03:40 llega Alicante según la Diputación en estos últimos años ha invertido más de ochenta millones de euros para evitar la despoblación mejorando las carreteras la iluminación de las calles llevando las canalizaciones de agua hasta los pueblos o ayudando a los agricultores llegar a ganaderos de la zona

Voz 5 03:53 medidas necesarias y urgentes explican para que los pueblos de toda la Comunitat sigan teniendo vida luz e historia

Voz 0406 03:59 una fuente de ingresos para las comarcas del interior es el turismo hoy hemos conocido una curiosa iniciativa para fomentar la llegada de visitantes a las zonas con más riqueza de restos paleontológicos la Generalitat va a instalar antes de que acabe este año seis réplicas de dinosaurios a tamaño real en seis municipios de la Comunitat Valenciana que disponen de yacimientos las réplicas cuyo tamaño oscilará entre los tres y ocho metros Se instalarán en sin Torres Morella his Alpuente millares y Agost otra de las consecuencias de la despoblación de las zonas rurales es el peligro de que se extiendan los incendios forestales los campos no se cultivan el ganado no pasta esto provoca que haya mucha más maleza que se convierte en combustible con el fuego hoy precisamente se cumplen dos semanas desde que se dio por extinguido el peor incendio que hemos tenido este verano en la Comunitat que empezó ya saben en You Chen que arrasó más de tres mil doscientas hectáreas en seis municipios de las comarcas de La Safor La Vall d'Albaida mañana mismo en el Ayuntamiento de Gandía se van a reunir políticos y técnicos de todas las administraciones para planificar las actuaciones más urgentes

Voz 5 05:00 y es que como explica en la SER José María Ángel el director de la Agencia de Seguridad hay respuesta las emergencias aunque se está a la espera de que el Consejo de Ministros declare la zona de especial de emergencia que en el primer pleno del Consell después de las vacaciones se detalla el montante de las ayudas para los afectados que saldrá del fondo de contingencia de la Generalitat hay otras cosas que no pueden esperar en nada llegarán las lluvias de septiembre octubre las temidas gotas frías y si no se actúa ya en el monte serán mucho más complicada la reforestación

Voz 9 05:27 comprobar qué actuaciones se han venido haciendo que a lo largo de esto se quince días qué posibilidades tenemos para ir actuando a través de una planificación y de protocolo con el futuro con los temas medioambientales sita mucho rigor ahora la montaña está enferma la montaña ha sufrido un drama tremendo iban a venir las lluvias y conviene ir preparando determinadas actuaciones paliativas que pues no lo hagan escorrentías que no se llenen los barrancos

Voz 5 05:54 se quiere por cierto utilizar la experiencia de los trabajos que se han llevado a cabo en la Granadilla en Jávea que se recupera a buen ritmo tras el brutal incendio que arrasó este paraje hace dos años por el fuego José María Ángel insiste en que están funcionando los servicios de extinción de incendios no en vano en lo que llevamos del mes de agosto el teléfono de Emergencias uno uno dos ha atendido más de un millar de llamadas de incendios forestales rural les todas estas llamadas se comprueban y este verano además estamos teniendo muchas tormentas con aparato eléctrico fue el caso de Yuschenko ese día los rayos provocaron un lado diez once incendios afortunadamente Éste fue el único que no se pudo atajar a tiempo algo para lo que es vital que es alerta a los servicios de emergencia en cuanto alguien vea humo en la montaña

Voz 0406 06:33 por cierto sobre la huelga de los Forés bomberos forestales que tienen convocada a partir del próximo siete de septiembre el director de la Agencia de Seguridad hay respuesta a las emergencias asegura que están recibiendo todas las propuestas para ver cómo se acaban incorporando definitivamente al servicio público de la Generalitat recordamos que ahora pertenecen a Tragsa confía en que en los próximos días se den avances al respecto y también espera que se solucione pronto el merecido aumento de sueldo por el cambio de funciones

Voz 9 06:57 esto se le ha trasladado a la autoridad competente en este caso administrativa que es el Ministerio de Hacienda para que resuelva de este tema que al final ese salir un poco de la precariedad en la que en los últimos años estamos hablando de un sueldo que está alrededor de mil euros y que se les va a aumentar el treinta por cien por favor estamos hablando de una cantidad que la Generalitat Valenciana tiene preparada desde el uno de enero en sus presupuestos aprobados

Voz 0406 07:56 a la vuelta de la esquina tenemos ya el inicio del curso escolar y de eso queremos hablar ahora porque el Partido Popular exige al president de la Generalitat Ximo Puig que asuma responsabilidades políticas tras la suma de varapalos judiciales que ha recibido por atacar dicen a la escuela concertada es lo que denuncia la portavoz de Educación del Grupo Popular en Lescott es Beatriz Gascó tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que ha dado la razón al colegio Inmaculada jesuitas de Alicante tras ver cómo hace año y medio la Conselleria que dirige en marcha anulaba cuatro de las ocho aulas de concertada en Bachillerato esta sentencia se suma a otras que también daban la razón a centros de Carcaixent de Elche de Alicante de Alcoy de Valencia ya el recurso que desde el PP interpuso al decreto de conciertos

Voz 5 08:36 para Gascó el Consell está volcado en la imposición del modelo único y si para ello tiene que saltarse las leyes y los informes técnicos lo hace aseguró la portavoz popular que ya son muchas las ocasiones en las que el conseller Marsá se salta la ley para imponer su voluntad desde el Partido Popular exigimos que el presidente Puche asuma responsabilidades políticas por la suma de varapalos judiciales que ha recibido la Consejería de Educación por atacará la educación concertada es que el TSJ les ha dicho que han impuesto su modelo ideológico por encima de la ley que no han hecho caso a los informes técnicos y que no se ha respetado la voluntad de las familias y por eso desde el PP pensamos que este atropello a los derechos no puede pasar sin más tras conocer una nueva sentencia exigimos al señor Puig que se asuman responsabilidades de inmediato

Voz 0406 09:21 sepan también que la Conselleria de Igualdad ha invertido cuatro coma tres millones de euros para mejorar las condiciones de vida de las residencias de del Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria que atiende recordamos alrededor de quinientas personas con diversidad funcional intelectual en ocho residencias Ángel buena fe es el director general del ibas

Voz 10 09:38 en inversión per cuatro coma tres millones de euros en Hilla las infraestructuras y la accesibilidad el recurso residencial y dotar dos de equipamiento técnico sanitario informática chico con renovar el y ampliar el Parma hoy Kenneth moment gala residencia Delibasic dispongan de los proponentes a la vez hacer escribí tacha en la Comunitat el Pla Terme contempla la aumente hábitats tutelar debida Independent para normalizar da vida de las personas que su marcha medidas así comenzaba Climent de programas de suponer domiciliaria familiar

Voz 0406 10:10 de los sucesos agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de treinta y ocho años acusado de un delito de lesiones por agredir a otra persona con una botella de cristal rota en una cafetería ubicada en el centro de la ciudad de Alicante

Voz 5 10:20 los hechos que hemos conocido hoy tuvieron lugar el pasado jueves cuando un hombre entró al local de manera violenta golpeando el mobiliario y propinó varios puñetazos a una persona que le recriminó su actitud ya que también provocó un corte profundo con el cristal varias patrullas se personaron en lugar mientras otras realizaban batidas por la zona para localizar al presunto agresor que fue finalmente detenido en las inmediaciones del bar la víctima fue atendida por una ambulancia que luego le trasladó al hospital para curar con más detenimiento sus heridas

Voz 0406 10:45 sepan también que un motorista de diecinueve años ha resultado herido esta madrugada tras perder el control del vehículo que conducía en el Camino de la Ermita en Yuliya el joven ha sufrido policontusiones y un fuerte traumatismo cranoencefálico ha sido trasladado al hospital de

Voz 12 11:01 en cuanto al tema

Voz 0406 11:02 esta tarde Si llueve lo hará de manera muy ligera en las zonas del litoral principalmente de la provincia de Castellón mañana lunes tendremos intervalos nubosos tendiendo a disminuir por la tarde y sin que se descarte a algún chubasco o lluvia débil en el litoral de Castellón el viento soplará variable flojo las temperaturas sin cambios o con ligeros ascensos son las dos y diecisiete minutos escuchan Hora catorce Fin de semana sintonizan la Cadena Ser

Voz 0406 11:43 la ciudad de Valencia está ganando terreno al uso de la bicicleta es ya sin duda una realidad aunque haya sido casi casi a la fuerza por las trabas para la circulación de vehículos en algunas zonas por eso hoy queremos ver cómo está afectando este fenómeno a en Busi el servicio público de alquiler de bicicletas sigue bajando el número de abonados porque se compran su propia bicicleta que va a nacer cuando lleguen los patinetes eléctricos como está pasando ya por ejemplo en Madrid ya está en marcha la Vuelta a España y aquí comenzamos a pedalear más

Voz 1774 12:15 Alberto Carrillo responsable de Relaciones Institucionales de Vall en bici buenas tardes buenas tardes llega en una semanita el mes de septiembre llega la época en la que se disparan los abonados en Baleares así como os estáis preparando

Voz 15 12:28 pues sí tiene razón eh siempre en la cadena histórica desde que llevamos eh en Valencia en el año dos mil diez que abrimos el servicio siempre las fechas más potentes de contratación de abonos en septiembre por qué pues el mayor número de abonado que tenemos es personas que pertenecerá Universidad gente que está estudiando y hay mucho Erasmus además en Valencia entonces septiembre toda esta gente que viene nueva a la ciudad de las alternativas de transporte que hay siempre tiran pues el transporte público no autobús metro oí igual en bici y ahí estamos nosotros preparados

Voz 0406 13:03 son son ocho años ya en Valencia actualmente ha habido momentos en los que bajo después del boom inicial el número de usuarios pero se está recuperando

Voz 16 13:12 sí sí sí la verdad es que sí el boom

Voz 15 13:15 el boom que tuvimos inicial era gente se abonaba para conocer el el servicio y bueno yo creo que es un éxito porque aunque ha descendido el número de abonados en las encuestas que hacemos nosotros a a los usuarios el motivo principal es está relacionado con con universitarios que dejan la ciudad con las personas que residen en Valencia adquieren su propia bicicleta entonces no es un éxito de la movilidad irá sin servicio porque gracias a lo que nosotros pensamos que hemos creado conciencia en los ciudadanos en los conductores de de también de de vehículo privado andan con más cuidado a la hora de de conducir sus coches bueno pues así de que Valencia posee una ciudad más más dócil más pacífica para para el transporte en bicicleta estamos ahora mismo entorno a cuarenta y cinco mil abonados es una cifra bastante estable llevamos ya bastante tiempo con esta con esta cantidad de de abonados pero tú fíjate hemos hemos transportado a sin hemos hecho tienen millones de desplazamientos cien millones de trayectos cien millones alquileres Cesc es una barbaridad no hemos tenido en total doscientos treinta y ocho mil abonados son son datos de que que que asombran no

Voz 0406 14:33 en algunas ciudades de España se está implantando ya por ejemplo en Madrid el tema de del patín eléctrico también en Valencia y ya está las motos eléctricas y demás lobis como una competencia o como una oferta o una oferta complementaria la vuestra

Voz 15 14:44 pues sí es una oferta complementaria más yo lo que está claro o Manuel es que al final que tenemos que reducir el número de coches en la calle la la emisión de gases efecto invernadero bueno todo esto que se que se comenta Iker Iker están cierto ir no nosotros hicimos una aportación muy grande hace ocho años que seguimos manteniendo en el tiempo vemos con muy buenos ojos que haya otras empresas la otras iniciativas que apuesten por por por la movilidad sostenible entonces bueno yo creo que es su complemento perfecto eh esto de patinete insectos hitos exporta insostenibles que vengan a futuros seguro no cuando no es competencia absoluto no no lo tomamos como tal

Voz 0406 15:27 por cierto una última pregunta alguna vez que hemos hablado siempre te has quejado de del vandalismo en la ciudad de Valencia con el tema de las bicicletas aparecían algunas en en el nuevo Cauce del Turia y veremos cómo está esta situación sigue habiendo tantos actos vandálicos seguís perdiendo tantas bicicletas como antes

Voz 15 15:42 el decir estaban están muy satisfechos estamos satisfechos porque hay un claro retroceso porque viene este retroceso bueno pues hemos hecho ajustes importantes en la bicicleta de manera que sea más complicado renovarla

Voz 16 15:57 luego el la Policía estatal

Voz 15 15:59 no un trabajo fundamental no están una vigilancia hay un seguimiento de las zonas en las que más robos es en realizado históricamente el Valencia ir en estos dos factores la disminución ha sido drástica e pues ambas muy muy satisfechos el vandalismo digamos que ya no es un problema también quiero destacar que que desde que tenemos en redes sociales hay muchos muchos abonados muchos usuarios Ciudadanos en Gené Peral que nos avisan de tanto de vandalismo como de bicicletas pues que están abandonadas que están deterioradas a través del Twitter sobre todo los enviará una foto la matricula los dicen dónde está esa colaboración e para nosotros es fundamental de ánimo a la población a que siga haciendo una porque es en favor del servicio para seguir haciendo que los usuarios puedan tener un uso normal de mal invisible

Voz 1774 16:55 es pues Alberto Carrillo responsable de Relaciones Institucionales del bici como siempre muchísimas gracias y buenas tardes gracias a vosotros buenas tardes

Voz 0406 17:46 los trabajadores de la factoría de Ford en Almussafes han vuelto esta semana de sus vacaciones con la esperanza de mantener la estabilidad al menos hasta Navidad así lo afirma el presidente del comité de empresa Carlos Faubel quién asegura que han vuelto con normalidad y una producción estable pero con la preocupación del futuro de los motores Diesel y sobretodo del impacto que tendrán la planta valenciana los nuevos aranceles que plantea trampa

Voz 5 18:06 sobre este asunto Faubel considera que hay que ser prudentes pero si se confirma que Estados Unidos aumentan los aranceles a los vehículos producidos en Europa sería muy preocupante porque afirma perderíamos competitividad

Voz 19 18:17 por supuesto que sería algo negativo no para para nosotros y motivo de preocupación porque nos haría perder bastante competitividad date cuenta que pagar de de un dos coma cinco por cien a un veinticinco por cien en el caso de que de que eso fuera así de penalizar a los vehículos que que mandamos a Estados Unidos son los motores pues bueno no estaríamos hablando ya de de cosas mayores no de cosas serias

Voz 5 18:39 con todo señala aun así que están tranquilos porque el ochenta y cinco por ciento de los vehículos se destinan a Europa aunque eso sí que afectaría a ese cincuenta por ciento de furgonetas destinadas para Estados Unidos ya el noventa por ciento de la producción de planta de motores

Voz 0406 18:52 por otra parte Faubel asegura que antes de irse de vacaciones los trabajadores se ciñeron durante dos meses a la adecuación de los motores diésel a las normas que la Unión Europea exige con los límites que reducen la contaminación por ello no han tenido problemas aquí en la producción a diferencia de la factoría de Volkswagen en Navarra que ha tenido que cerrar temporalmente para adecuar la producción y no perder beneficios

Voz 5 19:11 el problema vendrá afirma el presidente del comité de empresa en Ford Almussafes cuando los usuarios cambien de usos es decir cuando dejen de utilizar este tipo de combustibles de todas formas según Faubel motor diésel contaminan menos que uno de gasolina

Voz 19 19:24 está todo dentro de de normal hay bueno pues eso no ha supuesto que que tengamos problemas en la producción otra desde era cómo evolucione el mercado y como y como los clientes cambien de de rápido no la verdad que se ha demonizado el diésel yo puedo decir para desplegar algún mito a que a día de hoy motor diésel bueno con todas las situaciones todos los filtros nuevos que llevan contamina que un motor gasolina no lo que pasa que bueno eh ahora ahora es lo que hay y lógicamente pues hace que la gente cambie la tendencia no

Voz 0406 19:58 aquí volvemos a Valencia donde el Partido Popular ha exigido este domingo al alcalde Joan Ribó que paralice inmediatamente las obras del centro de acogida de Ayora al no contar con ningún informe técnico favorable el concejal popular Alfonso Novo asegura que no entienden las urgencias de realizar las obras en agosto ni las irregularidades que se están produciendo en las contrataciones de las mismas

Voz 5 20:17 según Novo el Servicio de Planeamiento del ayuntamiento ha informado sobre la incompatibilidad de los usos en los que fue el centro escolar municipal Jaime I además los trabajos están haciendo sin esperar ningún otro Torme tanto del servicio de licencias urbanísticas como de la propia Consejería de Educación a pesar de todo el edil del PP denuncia que se están llevando a cabo se está llevando a cabo esta actuación sin contar tampoco con la opinión de los vecinos

Voz 0406 20:40 no entendemos las urgencias de realizar estas obras

Voz 20 20:42 esta actuación en el mes de agosto ni tampoco justificadas las irregularidades que se están produciendo en las contrataciones de las mismas exigimos al alcalde de la ciudad al señor Ribó que paralice inmediatamente las obras del centro de acogida de Ayora al no contar con ningún informe favorable ni siquiera haber informado ciertamente

Voz 21 21:00 sí sí sinceramente a los vecinos del barrio de ayer

Voz 0406 21:03 además el PP también ha pedido hoy al equipo de gobierno local que refuerce la seguridad del centro histórico especialmente durante el periodo estival cuando se produce la mayor afluencia de turistas y existe un déficit del cincuenta por ciento de policías debido al periodo vacacional de estos los populares han anunciado que llevarán de nuevo a la comisión de Protección Ciudadana del mes de septiembre es una propuesta para reforzar la seguridad en el centro histórico con una unidad específica de la Policía Local compuesta por voluntarios a semejanza de la unidad

Voz 0406 21:34 y como cada último domingo de agosto toca marcharnos a Paterna donde el fuego está a punto de invadir sus calles primero con el pasacalle de cohetes de lujo y después con la tradicional Korda esta noche la una y media de la madrugada una bengala verde atravesará la calle Mayor para dar inicio a la fiesta grande de esta localidad esta bengala la lleva al cometer macho por la persona que marca el inicio y el final de la Korda

Voz 5 21:54 una vez atravesado toda la calle la oscuridad de la noche desaparece y comienzan a arder los más de setenta y cinco mil cohetes que durante unos veinte minutos harán las delicias de los trescientos treinta tiradores que este año en fundaran esos pesados trajes para lanzar casi una tonelada de pólvora

Voz 22 22:12 así suena la acordada desde dentro un espectáculo que no tiene tiempo pijo es el poeta el mayor quién tiene la última palabra de a cavar una bengalas rojas es la señal para que los tiradores frenan los últimos borrachos como explican la sede del ITER mayor de Paterna Vicente Pla participar en la Corda es algo que no se puede describir con palabras es una sensación dice en la que no pasa el tiempo

Voz 23 22:33 el momento empiezan a acordáis al dentro no no sabes ni lo puedo se subía en todas dentro de una bola que te crean vía te sube la adrenalina y ahí parece que estás metido en en en lo que te gusta no no mira al tiempo no mira a los juez de Jesús Millán novia es es una sensación que yo lo digo muchas veces Si y la gente extraña pero no la puedes explican tienes que vivirla desde dentro para poder explicar

Voz 0691 23:12 hola qué tal muy buenas tardes segundo compromiso de Liga para el Valencia esta misma tarde a las seis y cuarto desde las seis menos cuarto en Carrusel deportivo valenciano una baja importante la convocatoria no está Garay el argentino no ha superado las molestias que arrastraba en una rodilla está fuera de la lista suposición el once inicial la podría ocupar Huckabee el francés acompañaría paulista en el eje de la zaga la también de haber novedades en la zona de ataque durante la semana Marcelino aprobado a Kevin Gameiro como titular formando pareja con Rodrigo Moreno Machado el Valencia busca la primera victoria de la temporada después del empate inicial ante el Atlético de Madrid y mañana turno para el Levante el equipo de Paco López después de golear al Betis reciben Orriols al Celta de Vigo

Voz 0406 23:59 gracias Fran Juanjo Moreno ha estado en el control de sonido saben que estas noticias y muchas más las pueden volver a a ver y escuchar cuando quieran en nuestra página web en Radio Valencia punto Es también a través de la aplicación de la Cadena Ser