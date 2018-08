Aquí tienes la primera parte del partido RCD Español - Valencia CF

Voz 1 00:00 ya ha arrancado el partido y la primera en el Valencia habido falta aclara

Voz 0933 00:03 Javi López sobre Daniel Wass la falta en banda derecha

Voz 1 00:06 vamos a ver este español que en la primera jornada fue de los equipos con más centros al área contraria una de las debilidades que tiene el Valencia

Voz 0933 00:14 veinte centros al área hizo el Espanyol en el campo de Balaídos votó ocho córners vamos a ver cómo se comporta el Valencia se va a lo largo de pichichi para nadie no corre Rodrigo apretar a los dominios de Diego López que juega de rojo carmesí en corto gallego para David López como el futbolista Esther López ex el Nápoles ya ex del Betis entre otros suenan corto Javi López para otro López Javi hay tres López en el once inicial del español Diego Javi David dar la falta de allá sobre Leo Baptistao todavía en campo del Español has salido Ruby el banquillo para ver indicaciones Él es el debate y la tiene David López jugando en la parcela de zona de centrales

Voz 1 00:58 mira para Mario Hermoso alta la presión del Valencia arriba arriba Rodrigo David López para Javi López que regatea Daniel Wass y fue corto hay para barroca el ancla del español en medio campo corto para Esteban Granero

Voz 0341 01:09 tiene tres López luego tiene dos Sánchez no Sergio Sánchez y Víctor Sánchez tensionado que tienen García arriba o sea que más Espanyol que el Espanyol no hay ninguno

Voz 0933 01:18 español el español de ahí su nombre efectivamente

Voz 1 01:22 el contrapunto al Barça por muchas razones en la Ciudad Condal buen regate de Gaià Baptistao campo del Español buena jugada y con vas quería marcharse Gayá se quedó corto el control

Voz 0933 01:31 sentado la falta bajo que no marca Del Cerro Grande da la ventaja llevarles para Maccabi en corto para Parejo aparejo le persigue el pirata Esteban Granero a Haro el pase de Parejo quería cortar ahí Sergio García

Voz 1 01:42 ya

Voz 0933 01:43 Bono para el Valencia la divisoria que separa ambos terrenos de juego no está quiero ni mucho menos el estadio del Espanyol en Cornellà

Voz 0341 01:52 están muy contentos con Ruby con lo que ha hecho el español en la pretemporada en la pretemporada

Voz 0933 01:59 perdido ningún partido el español Koke

Voz 1 02:03 equipos importantes como el Monchengladbach Varley Palop para Carlos Sorel el pase en corto para Rodrigo Rodrigo el afrontar iba pegarle armaba la pierna Rodrigo en un punto de confianza tremendo ahora la pierde con peligro lo que parar español ya tiene Baptistao le persigue Dani Parejo no la pierde el brasileño con pasaporte español no es bueno el pase de Borja Iglesias has recupera el Valencia en pretemporada Carlos tengo por aquí

Voz 0933 02:24 le ganaron los ocho al Kikes asturiano al Nàstic ya lo ganaron todo en pretemporada hasta el empate contra el Celta todo victorias

Voz 0341 02:35 es cambiar completamente como decíamos al principio la filosofía pasar de Quique Sánchez Flores a Ruby es cambiar mi

Voz 0864 02:39 yo

Voz 0341 02:40 y a Ruby hombre pues lo lo conocemos de cerca lo tuvimos aquí en el Valencia yo me acuerdo que hablábamos en el Valencia en el Levante me acuerdo que hablábamos muchas veces de si el Levante es el equipo de las sensaciones que transmitía muy buenas sensaciones pero ganar partido lo gana el equipo juega bastante bien al fútbol que es lo que le gusta Rubi pero a veces jugado bien al fútbol no es sinónimo de de ganar los partidos a veces es jugar al fútbol más sinónimo de ganar partidos que jugar bien en determinados estilos futbolísticos en este caso en en en el Levante no le fue bien a Ruby porque jugaba bien ese Levante pero no ganaba

Voz 1 03:12 la tiene contó Vian campo del español buen pase abierto para pichichi ojo al Valencia avanzando por banda derecha a Pichichi cambiando hay mucha gente que le rodea el primero el que le corta la pelota Vila no hay fluidez ni claridad de ideas Cristiano Puccini juega Borja Iglesias buena maniobra del tanque del gigantón españolista el gallego de Santiago de Compostela ataca el español Javi López balón largo para que corra con la izquierda no se complica mucho la vida ya que a mí la falta directamente fuera Iván debates para el español

Voz 0341 03:44 el Espanyol realmente cambiar como decía también al principio han cambiado jugador perdido porque perderá Gerar Moreno cambiarlo por Borja Iglesias es perder mucho porque es uno de los mejores delanteros del de el fútbol español

Voz 0933 03:55 el delantero Borja Iglesias pero remeros nivel que Gerar

Voz 0341 03:58 luego jugaba Paul López normalmente la temporada pasada en la portería ya está jugando el que era suplente que es Diego

Voz 0864 04:03 pues mira otro López que tenían también el año pasado

Voz 0341 04:06 en la izquierda han perdido al titular que había quedaron Martín esta jugando Dídac Vilà que es el que era suplente el año pasado es decir dos juegan dos suplentes del año pasado de titulares ahora encima en el cambio de las delante han perdido es decir tiene peor equipo que tenía el año

Voz 0933 04:19 está así es claro decía yo el viernes en SER Deportivos que ha cambiado más fuera que dentro del campo porque fuera ha cambiado de entrenador ya cambiado al director deportivo que habrá Rufete y abandonar el proyecto del Ibiza para sí

Voz 1 04:33 fichar ya con la pretemporada en marcha por el Espanyol pero jugando en corto para Dani Parejo la presión alta del español como la del Valencia arriesgando el equipo de Rubi hay pichichi no puede mandarle largo ha obstaculizado el Pirata Granero cortando ahí Didac Vila es pelota larga para la carrera de mucha rabia Cavic con Borja Iglesias vuelve juegos Borja Iglesias ahora valor en defensa para el Valencia

Voz 0341 04:55 este Borja Iglesias que evidentemente es peor que Gerard Moreno

Voz 0864 04:58 no lo sé con el paso de los años a lo mejor

Voz 0341 05:01 logra alcanzar ese ese nivel a mí un delantero que lo que le he visto me ha gustado Illán lo había visto en el Celta B porque había visto algún partido del Celta B contra el Rácing en aquella temporada ya me gustaba bastante este Borja Iglesias al que creo que en el Celta no le dieron las oportunidades oportunidades que merecía porque es un delantero muy parecido a Maxi Gomez Maxi Gomez el año pasado llegó fue titular hizo hizo bastantes goles pero Borja Iglesias no he tenido ninguna oportunidad en su casa de ser jugador del primer equipo del Celta en el Celta B marcaba goles como churros pero nunca les subieron al primer equipo y eso que el Celta normalmente sube a jugadores

Voz 0864 05:38 la

Voz 0341 05:38 de la cantera Hugo Mallo Johnny Bryce Méndez es que hay muchos jugadores de la cantera del Celta de Vigo que han terminado triunfador primer equipo no

Voz 1 05:47 sé que esto es buena Carlos sobre la frontal ha querido conducir demasiado Carlos Soler era para pegarle de primeras se enfada con el Rodrigo que tiene gestos ya de crack Rodrigo tienes que de crack ya de enfadarse en el campo compañeros que no me gusta ya se lo vi con Parejo el otro día y ahora la primera será hecho Carlos Soler

Voz 0933 06:02 eh

Voz 1 06:03 les da mucho al Valencia Rodrigo pero son detalles que no acaba

Voz 0933 06:06 de

Voz 1 06:07 gustarme demasiado se equivocó Carlos Soler eligiendo por supuesto pero hay que tener calma estamos en el seis de la primera parte Borja Iglesias de espaldas a la portería de Valencia y todavía en campo propio jugando en corto para barroca la presión buena alto del Valencia de Rodrigo sobre Mario Hermoso se complica Se da la vuelta hijos atrás para el portero que es Diego López ahí está el gallego de Paradela el de Lugo juega largo de cabeza peinado bien Granero el balón para Borja Iglesias lejos de la portería de Neto pero atacando al Espanyol cayendo por la banda izquierda levanta la cabeza con atrás para el pirata para Granero la tiene Granero el pase más a la izquierda para el control forzado pero bueno debido a la devuelve para Granero hoy este para amarró Caser regatea Parejo ojo marquen con Sergio García ganar metros español a poner el centralidad Vila de cabeza

Voz 0933 06:52 a Gabriel habrá córner revista Aneto no ha llegado neto córner para el español

Voz 0341 06:58 por terminar lo que está diciendo a Iglesias creo que le faltaran oportunidades en en un equipo que se las da normalmente la gente de la cantera y por eso él decidió marcharse el otro día le pitaron porque jugó precisamente el español en el campo del Celta y le pitaron en Balaídos a Borja Iglesias por haberse marchado pero él dijo me marcho porque aquí no me están dando las oportunidades y era verdad en el Celta no jugó nunca en el primer equipo y tuvo que irse cedido el año pasado Zaragoza hizo muchos goles en el Zaragoza

Voz 0864 07:19 pero aún siguieron sin darle oportunidades en el Celta

Voz 1 07:22 en corto el servicio esquirla pone Granero punto de penalti llevamos saber cómo es un equipo español que ponen muchos centros al área muchos muchos ya metido cuatro en el partido estamos el minuto siete a ese equivoca Javi López el envío a la zona en la que quería hacer detención Baptistao la quiere y el más no me gusta no me gusta nada el arranque del Valencia la tiene la amistad en tres cuartos de Baptistao al suelo bien Gayá para recuperar y Javi para meterle velocidad al contragolpe la tiene Carlos Soler cruzar la divisoria que Rosales levanta la cabeza quiere pedir un pase eh aparece que por delante diez que retrasar para aparejo Parejo para dari Hervás sigue ataque del Valencia vas para aparejo en la frontal Parejo Parejo Parejo parejos repite para Gallego Izquierda con la José al segundo palo Rodrigo se perfilaba para el golpeo ha tocado Irak ébola para pichichi con Izquierda sea estampado en la espalda de marras K ahora se duerme Daniel Wass la pierde vas con Baptistao ya la contra Borja Iglesias recupera bien con dos vía balón para el Valencia en defensa pero el el guión de partido

Voz 0341 08:25 que parecía incluso los dibujaban los entrenadores de momento no está cumpliendo eh yo creo que está con más posesión de pelota el Valencia eh que el Espanyol de momento

Voz 1 08:33 buen regate de Rodrigo Rodrigo que se va Didac peligro para el Valencia Rodrigo ahora con la izquierda Rodrigo atrás el balón para Santi Mina Rodrigo

Voz 2 08:40 bueno a córner

Voz 1 08:44 ha habido córner porque no llegó el pase de la muerte de Rodrigo Amina fue el suelo David López tapando el envío ya habrá corre será el primero para el Valencia providencial Mario Hermoso para meter la puntera un corre para ellos ya ahora uno para el Valencia

Voz 0341 09:00 buena la acción de Rodrigo

Voz 0864 09:02 lástima que no saliese pase pero bueno la entrada de Rodrigo desde la derecha

Voz 1 09:06 en el nueve de la primera parte a poner la pareja pierna derecha parejo primer palo las saca de cabeza Borja Iglesias en rechaces para Carlos Soler todavía en campo del Espanyol regalar con Carlos Soler derecha izquierda también para Daniel vas de cabeza Rodrigo no llega fuera pero bueno el envío de Carlos Soler para Daniel Wass apareció de cabeza el tales peinando al segundo palo luego Rodrigo de puntera servicio de puertas para el Real Club Deportivo Español

Voz 0864 09:34 a ver la repetición no tengo claro si vas intenta rematar o dársela Rodrigo salta por encima el rival pero que no voy a Rodrigo

Voz 0341 09:43 por eso que el intentado como rematara o casi besa en una asistencia perfecta para Rodrigo que no sé si se hubiese llegado si habría estado en fuera de juego o no porque no sé cuándo sale el balón de la cabeza de vas estaba más

Voz 0864 09:55 adelantado no Rodrigo no hemos visto ninguna toma aquellos

Voz 0933 09:58 Mar

Voz 1 09:58 lo hubiera aparecido como apareciera llega marca Rodrigo habría parecido claro como en Zorrilla ayer apareció

Voz 0341 10:03 ven muy bien no es tanto en los gol de cava

Voz 1 10:06 sabe Keko Valladolid que les tocara del Barça luego el Barça no

Voz 0341 10:10 el el Balón de Sergi Roberto

Voz 0864 10:13 la repetición el Valladolid que soy muy bien

Voz 1 10:15 serio a punto de empatar del Barça Paco de hecho pero el Golfo ilegal

Voz 0933 10:19 no

Voz 1 10:20 ahora el Espanyol la pierde Granero que miren me gusta nada creo que es un jugador que no está para Primera División pero hoy le ha metido Rubi quitando a Víctor Sánchez que fue titular en Balaídos además habló de la semana Ruby de Víctor Sánchez hablando de que era importante para el español porque les da mucho en la presión al equipo contrario pero imagino que hoy preveo partido para tener más la pelota ya quitado a Víctor Sánchez es un jugador de calidad para poner a Granero Granero ha pasado

Voz 0341 10:42 desde la grada porque no estuvo en la convocatoria del primer partido

Voz 0864 10:45 en Balaídos vez que quedarse fuera de los dieciocho a ser titular en ese es el único cambio no respetó al primer equipo del español osea que han hecho un cambio cada entrenador

Voz 1 10:54 el de Granero por Víctor Sánchez

Voz 0933 10:57 pero no es por lesión es una cuestión táctica

Voz 1 11:00 yo soy garantía si está relacionado con el umbral

Voz 0933 11:02 del dolor de Garay muy bajo que está muy bajo muy bajo como suele ser habitual

Voz 1 11:07 la tiene pichichi toca atrás para Carlos Soler más posesión para el Valencia en estos primeros once minutos y atacando más por la derecha por la izquierda tiene Puccini Puccini que no encara demasiado le gusta tocar atrás ahora parece Gabriel Paulista esta Juan del Valencia en campo del Espanyol el regate de Puccini Se va largo el trabajo de Borja Iglesias fíjate Carlos donde aparecía porque Iglesias e el delantero centro de Rubi defendiendo en campo propio el regate de Puccini española al ataque mal pase de Sergio García Carnero juega con doble fondo ya para mina tienen Gayá ha llegado campo ella queda al segundo palo Rodrigo Rodrigo Rodrigo Rodríguez de cabeza a diez

Voz 2 11:43 hago Lope eh

Voz 1 11:45 les ha tocado Rodrigo de cabeza a gol en el remate apareció blandito el valor ahí al palo corto de Diego López buena parada del gallego sigue avisando el Valencia que vuelve a la contra en la recuperación de con novia cuando vio en la frontal tocando para Amina Amina mira mira con la derecha Diego López eh

Voz 0341 12:03 pues blandito el remate y es una lástima de los dos remates que acaban de hacer seguidos prácticamente primero Rodrigo de cabeza luego mina con el con el pie que han ido muy flojito si facilitan para que ese las que de las dos sin tener que rechazar las ni tan siquiera Diego López pero me está gustando el Valencia esta jugando más en campo del Espanyol que que defendiendo en campo propio es un Valencia que de momento nada tiene que ver con el Valencia de la primera parte del año pasado la temporada pasada donde el Espanyol le pegó un baile total y absoluto en el

Voz 0864 12:29 la primera mitad atacarle

Voz 1 12:31 español posesión han estático en campo del Valencia ahora Javi López no lo ve claro y retrasa para David López para ese mar Roca el zurdo poniendo bien al Izquierda el pase para Tiriac Mila prolonga banda izquierda para Sergio García Gabriel Paulista

Voz 0933 12:46 llega la ayuda de nadie bien Gabriel Herrero uno por uno

Voz 1 12:49 ese balón no puede salir que será correr Gabriel será ha encima de brasileño aparece para disipar Mario Hermoso anticipa Mario Hermoso a su propio compañero más Roca ya habrá servicio de banda para el Valencia trece de la primera parte ese envío de allá al segundo palo pudo por arriba en el salto Rodrigo a Mario Hermoso el remate lo atajó sin problemas tácticamente en la cal de Elario David López ahora hay falta de Parejo la falta clara sobre Granero la falta en campo del Valencia balón para el español

Voz 0933 13:20 eh

Voz 1 13:23 la reconoce parejo a Carlos del Cerro Grande un buen árbitro el colegiado madrileño fue con la plancha Dani Parejo y el balón para dar del para el mallorquín que juega en corto para David López tiene Javi López banda derecha el envío no llegará al destinatario que era Borja Iglesias anticipó el vasco pierna izquierda para una para el español

Voz 0933 13:47 tiene Javi López que no jugó demasiado la temporada pasada

Voz 0864 13:51 Quique pero que tienen la confianza es verdad es otro suplente del año pasado que que juega este año de titular porque normalmente jugaba Víctor Sánchez de lateral derecho con Quique ahora Ruby le ha pasado a Víctor Sánchez ha supuesto de toda la vida que es medio medio centro aunque no esté jugando hoy como hemos dicho antes

Voz 0341 14:08 a Javi López que no jugaba el año pasado es titular Didac Vila Javi López y quiénes hay Diego López el portero eran el año pasado normalmente suplentes en Huesca suplentes pero suplentes

Voz 1 14:20 ahora marca el linier falta de Gayá a Leo Baptistao dice mete el cuerpo el primero vamos a ver aquí repetía la verdad es que me te vuelvo pero le gana la oposición me tiene el cuerpo podría haber pitado cualquier cosa pero me parece faltarle vaya

Voz 0864 14:35 a mí también

Voz 1 14:37 la falta ida del banquillo de Joan Francesc Ferrer si Fidia

Voz 0933 14:40 mi

Voz 1 14:44 el Vaquilla españolista vemos a Melendi tiene mucha fe Quique Aveledo jugador de mediocampo veía punta con llegada

Voz 0933 14:51 eh

Voz 1 14:52 que hoy espera la oportunidad el banquillo a punto de perder la marroquí cale apretaba Dani Parejo el balón largo arriba para la pelea es hacia vacía se va de Gabriel Paulista el suelo Gabriel Paulista Marc cada falta Carlos del Cerro Grande daba la ventaja llegó Darder para me había falta de Gabriel Paulista la falta para el Espanyol en el círculo central pero ya en campo del Valencia incluso

Voz 0341 15:10 más Roca también fue más suplente al final de temporada que titular no al principio sí que jugaba y luego fue otra otra Roca el que jugaban

Voz 0933 15:17 todo Pusa Carlos Sánchez Alex de Elche que ha vuelto a la Premier está en el West Ham David López para Borja Iglesias era

Voz 1 15:26 yo os Javi López para poner el centro al punto de penalti ya Cavic para Gaià SAR el Valencia jugando largo el envío de contó viaja a la cabeza de Javi López ese balón para que venía de fuera de juego

Voz 0933 15:38 Borja Iglesias carros delantero de estos de hace treinta años tercer bien las cosas nuevos juega bien de cara a las paredes a las caídas no se llevan ya delanteros así porque es un tío grandote

Voz 1 15:51 con poco fútbol pero para comenzó a Ruby con mucha gente por fuera para envíos al área

Voz 0933 15:56 eh

Voz 1 15:56 va a ser un delantero que haga goles seguro este año insisto creo que

Voz 0341 15:59 el Celta no le han dado más oportunidades porque en el Celta juega uno que es como él es Maxi Gómez que tienen las mismas características que Borja Iglesias pero claro Borja Iglesias lo tenían en su casa es criado allí

Voz 0864 16:09 aunque es de Santiago de Compostela

Voz 0933 16:12 desde la cantera en la cantera del Celta

Voz 0341 16:15 la vida Juan Sánchez que tiene jugadores ayer el Celta

Voz 0933 16:17 ya ve hablarme del época iba a Bryce Méndez ya era jugador que hacía veinte goles veinticinco goles por temporada jugador de la categoría que Zaragoza funciona muy bien

Voz 0864 16:28 bien muy bien si es que lo ha hecho bien todos los años en Segunda B y en Segunda claro es la encomio

Voz 0341 16:32 ya en Primera si va a dar el nivel que ha dado en

Voz 0864 16:35 en categorías inferiores pero pero

Voz 0933 16:37 al cruce Monchi Klaas Jan no además el Kicker al equipo australiano

Voz 1 16:44 tres goles hizo pretemporada el gallego achaca el Valencia pichichis la tira larga no sale balón buena pero esta para Carlos Soler a Carlos Carlos Carlos que vivía por la tras mira bajo fallado a

Voz 0341 16:56 de penalti mina de Peinado David

Voz 1 16:59 el remate dice Marcelo Amparo pide el bar carros de Cerro Grande que no mira al cuarto árbitro ahora hay falta clara de Baptistao sobre Gaià la protesta de Marcelino ya verás cuando los del

Voz 0341 17:11 por si ven la repetición avisaran al árbitro de que tenga que ir al bar vamos a ver porque mina sigue reclamando mano dentro del área y ahora están hablando

Voz 1 17:19 está consultando Del Cerro Grande para verse penalti la jugada de Santi Mina recoge la repetición claro la jugada Carlos Sorel remate de Mina no para pitar penalti carro porque primero del muslo así pero habría en el mundo te parece

Voz 0341 17:31 en la la duda si le pega primero el muslo no han a pitar penaltis pero no sé si le pega primero en el muslo

Voz 1 17:39 que lo menos no deja seguir hasta conseguir la jugada Del Cerro Grande

Voz 0933 17:43 de

Voz 1 17:45 para mí la repetición Le pega primero en nada no

Voz 0933 17:47 pero lo peor no hay ninguna discusión pero si no le pegó primero en el mundo

Voz 0341 17:50 los sí que esa mano evita el gol

Voz 0933 17:52 el mira pita penalti seguro ahora es una de las reglas del bar de las revisiones

Voz 1 17:55 bar estimó seguro que vamos a ver más repeticiones está hablando todavía el árbitro Eco con la gente de bar pero la repetición para mí es muy clara que primero impacte en la pierna David López y luego en la mano pero no es voluntario por tanto juega el español Javi López al pecho de Darder ha metido en la cabeza a Parejo para Darder en persigue el mallorquín al capitán del Valencia a ver Jacobi pierda derecha el envío para Dani Parejo en el Valencia hay para salir de la presión y la pero éstas para Gabriel Paulista en contacto a Puccini vi Chile ya en campo del español toca tras para Jeffrey con dos vía contó bien corto no ve pasear adelante a común cardíaca vi a Gabi para Gayá campo del Espanyol no hay pase por dentro repite atrás ya la tiene Jacobi en el círculo central recibe Dani Parejo que levantar la cabeza Quique tiene que poner el pase de calidad pero falla el pase a Christophe Didac Vila metió la pierna izquierda ida pero te acaba en los dominios de Neto de hecho paradisíaca vi al que le cuesta mucho de Carlos desplazarse ex jugador con con mucho corpachón y con algo de sobrepeso bien Gayá para Dani Hervás en el perfil izquierdo pico de área grande vas había pase tiene que retroceder para Geoffrey con Dovi en eso sentenció Parejo de valor para Puccini y acabará en zona de centrales

Voz 0864 19:12 no vemos más repeticiones porque la pelota siguen en juego desde que nos ofrecieron la la única que de momento no se han ofrecido

Voz 1 19:19 sin duda es si los que están en el bar los árbitros tienen otra real

Voz 0341 19:22 es diferente pues yo creo que sí que pueden elegir ellos la cámara que pinchar

Voz 0933 19:26 habrán visto más repeticiones

Voz 1 19:27 la polémica pero muy larga el envío con pierna izquierda llega a los dominios de Daniel Wass enfada Marcelino veinte de la primera parte en Cornellà Español cero Palencia cero

Voz 0864 19:38 sí sí ahora que está el juego parado y que la pelota ha salido por el fondo vemos alguna repetición más la misma aunque sea la misma porque Francis que ha visto

Voz 0341 19:48 primero el impacto en el muslo pero a mí no lo he tenido claro viendo viendo la primera repetición pero no no nos ofrecen ninguna ni la misma ni una diferente de otra toma de otra cámara para que los que todavía tenemos alguna duda salgamos de la misma sobre esa acción polémica en la que Santi Mina remataba a portería creo que era David López no en el que ponía el brazo evidentemente le ha tocado el balón y David López

Voz 0933 20:16 al suelo con todo irá pero todo te primeros Le tengas en el muslo

Voz 0864 20:21 sí pero no tiene tan claro es porque ha sido así ya que no hay nada más que

Voz 1 20:25 por eso tarjeta pero enfrente porque jugadas así el otro día que estático de Madrid

Voz 0933 20:28 ponían terribles por lo menos mi abismo España eso que no no

Voz 1 20:31 hemos visto más veremos más el de escaso seguro seguro que en el descanso poemas pero yo en directo no he visto nada porque había tres jugadores ahí nombraron director descargo de árbitros pero la repetición para mí claramente no hay penalti atacar español Sergio García retrasando para barroca este para Darder está bien pero la derecha Javi López para el va la pelota legítima dari el más Javi López ahí en el envío forzado para Borja Iglesias está cómodo con balón no español el campo del Valencia es una buena noticia estamos en el XXI eso en Cornellà es sinónimo de aplauso

Voz 0933 21:04 no

Voz 1 21:05 para la leyenda para Dani Jarque que en paz descanse

Voz 0864 21:08 el que fuera capitán del Real Club Deportivo Español fallecido creo que se han cumplido este año diez diez años del fallecimiento de de Dani Jarque y por eso el llevaba siempre el número veintiuno en el minuto veintiuno de los partidos en Cornellà El Prat o en el RCD

Voz 0933 21:28 sí

Voz 0864 21:28 Stadium toda la gente aplaude la memoria de uno de los jugadores históricos del equipo blanquiazul juega el Valencia

Voz 1 21:38 eso zona defensiva pichichi envío largo para el desmarque a la ruptura cayendo a la banda de Rodrigo Moreno Machado anticipó con pierna izquierda Aida Vila banda para el Valencia ya en campo del Espanyol para pichichi da indicaciones parejo viene la cortar Rodrigo Rato declaro el italiano todavía no ha sacado de banda Puccini ha pasado cinco segundos seis siete ahora si el pase corto bombeado para Carlos Soler pues el niño maravilla de espaldas a tirar de Parejo con Darder a la contra de español que parece más español de Quique que el de Ruby la tiene Darder que poner el pase a la espalda de Pichincha donde ayer corrigiendo así porque había

Voz 0864 22:13 de ahí ahí pero ha corrido bien para llegar esa pelota y China

Voz 1 22:16 de cabeza con Dovi Atari el va a ser el pase para Dani Parejo será manda alarga Parejo pita falta del Cerro de más Roca balón para el Valencia

Voz 0864 22:24 la protesta más Roca pero ha habido agarrón claro sobre Dani Parejo ha hecho luego mucho él por tirarse pero así exageraba lo que era un agarrón merecedor de falta como la que ahora se les señala a favor también al Valencia cometida sobre Rodrigo ganándole metros el Valencia la jugada

Voz 1 22:41 a falta de más Roca está a unos quince metros más adelantada la anterior vuelve a jugar en corto Gabriel Paulista para Dani Parejo a la izquierda el que recibes Gayá Gallas repite con Parejo

Voz 0933 22:52 eh

Voz 1 22:53 tampoco va sobrado el Valencia de ideas jugando en campo del Espanyol su partido muy cero cero Si alguien no cometer un error Sergio García atrás para Didac el envío a corto para Sergio García bien Gabriel Paulista anticipando ganándola en campo del Español dejando para Dani Parejo la frontal Rodrigo para min Amina Amina Amina buena para Gaià al pico del área Gaià viento Izquierda ayer dejando para mí la frontal la quería sólo parejo a ver si debe Gayá Parejo está solo parejo Gayá encarando para poner el centro Gayá con la izquierda corre

Voz 3 23:22 a ver

Voz 1 23:24 Pío Gayá el desmarque al segundo palo de Rodrigo no llegó el envío taponó hay el capitán del Espanyol Javi López el segundo servicio de Esquire para el Valencia llegando al veinticuatro de la primera parte a ver si como falta fluidez con balón esa pelota parada ese gol del Valencia para adelantarse en Cornellà levantaba los brazos Parejo algunas señera en el fondo Parejo segundo palo a ver Gabriel Paulista que deja el punto de penalti saca de cabeza Ida pegar los Ömer rechaza a gran

Voz 0933 23:55 pero fondos para el Valencia

Voz 0864 23:57 hoy no se ha parado el partido a mitad de la primera parte ya hemos pasado el ecuador placer estricta en el tren para beber si se aprovechaba de que era

Voz 1 24:07 a mí me ser el treinta de cada parte

Voz 0341 24:10 bueno me callo en todo lo que estaba diciendo pero he mirado la temperatura que hace ahora mismo en Barcelona son veinticinco grado

Voz 1 24:16 es una de Ventura fenomenal para jugar al fútbol lo decide el árbitro que los delegados de los clubes antes de empezar el partido

Voz 0933 24:21 sí

Voz 1 24:22 sí sí es esperaremos al Rey

Voz 0341 24:24 pero con veinticinco grados no hay motivos para que lo veamos

Voz 1 24:27 el Sevilla en la primera parte aunque el partido se juega y cuarto pero puede hacer calor la previsión

Voz 0341 24:32 no es que hiciera todavía por encima de treinta grados a las diez y cuarto de la noche en Sevilla entonces sí habrá lo que llaman una parada

Voz 0933 24:37 dotación

Voz 1 24:38 en el partido en Mestalla fue el otro día en el treinta justo a la media hora la perdió Santi Mina habrá servicio de portería parar español el Valencia va a arriba para no dejar que juegue Diego López con los centrales ni con David López y con Hermoso obligando a que Diego jueves largo a la cabeza estaba Sergio vacía no quiere Marcelino que toque desatarse en español obligando a jugar en largo a Diego López ahí va el salto que decíamos de Borja Iglesias que gana para Baptistao ojo peligros el español Sergio vacía el afrontar para artista o la perdido Abdi estaba bien Gayá y el Valencia jugando de primeras para arropar con novia con doce el francés encuentra el pase para Daniel Wass

Voz 0864 25:18 porque perdona refrán español hay otro cambio respecto al primer equipo Sergio García no fue titular fue Piatti

Voz 0933 25:25 bandas en la primera jornada bandas Pablo P

Voz 1 25:27 Dati

Voz 0933 25:29 ella metió tres delanteros trescientas esas

Voz 0341 25:31 a García de de extremo izquierdo pero bueno ibas listado derecho

Voz 0933 25:35 son son tres delanteros está cuando Ruiz con tres puntas aunque escorado

Voz 1 25:38 a la izquierda Sergio García

Voz 0933 25:40 la derecha aunque ahora está por dentro Sergio García

Voz 1 25:43 Ida que recibe bien colocada la puntera Gabriel Paulista al suelo Granero para ganarle dejar da para David López el español que va creciendo con balón con el paso de los minutos David López para Didac Vila este para Mario Hermoso estamos en el veintiséis de la primera parte muy poquito peligro muy poquitas ocasiones abre esta recuperación te vas que puede ser buena la gana vas pero se mueve rápidamente Javi López tocando para Granero para el pirata tierra derechas cero largo el envío para que corra Borja Iglesias Huckabee no se complica la vida porque día agarró que es lo que hay que hacer Carbó gravemente en el partido se ve que Marcelino he dicho ya te compliquen la vida

Voz 0341 26:17 al cinco

Voz 1 26:19 sí concede un saque de banda no te compliquen así ha hecho ahora día Gabi Palop para él mira para Esteban Granero toca tras para Mario Hermoso la que Darder en la parcela ancha Darder para el pirata abierto a la derecha Javi López para el va la pelota allá anticipa con pierna izquierda paz depara de el tres cuartos de campo Javi López sacando para dar la mayoría individual de Darder en haya para acortar a verse contra el Valencia pareja central todavía en campo el Valencia abriendo bien para Carlos Soler ahí iba el niño maravilla carros sobre queda poner el punto de penalti bien David López que es un defensa buenísimo

Voz 0933 26:54 no

Voz 1 26:54 a tocar con pierna izquierda y conceder saques de banda para el Valencia

Voz 0341 26:57 de momento el Valencia viene no no ha sufrido ninguna ocasión del Espanyol no era ninguna llegada al área ni tan siquiera del Espanyol con relativo peligro nada cero nada que ver con el partido de la temporal

Voz 1 27:07 la pasada esta misma buena vas para allá por el centro haya punto de penalti ha tocado Mario Hermoso el rechace para Sergio García al pichichi pita falta del Cerro hijo Algar español sale bien marró cada Izquierda para Didac Vila le aprieta pichichi el pase para Borja Iglesias que no es bueno

Voz 0933 27:23 no

Voz 1 27:24 el Valencia que recupere que monte el ataque Daniel Wass a la espalda de los centrales bien Mario Hermoso que sumó el central el madrileño la gana con el pecho Guijuelo para Darder pasan los minutos oyendo más espacios en ambos campos le tocará el español Javi López la FISA para corto para alquiler

Voz 0933 27:44 Granero abriendo jugando

Voz 1 27:46 dio para más Roca ese balón muy tocado

Voz 0933 27:49 hacia la Vila que recoge las

Voz 1 27:51 controla en Chiri toca atrás para ser y arder del para el tiro en el balcón del área la tiene Granero le persigue con novia gira el fíjate a sí mismo el toque la izquierda para Vila el envío al punto de penalti Borge Iglesia has aparecido Gaià para matarla correr

Voz 0341 28:09 aunque Borja Iglesias se queda mirando al árbitro como que le ha agarrado el que hace el gesto de quieren agarrado es eso yo creo que se deben estar agarrando mutuamente ahí en la acción

Voz 0864 28:18 no hay nada es una pugna entre el delantero y en defensa de las que hay mil ni penalti ni falta bueno a dárselos

Voz 0933 28:25 con las

Voz 1 28:25 ya llegará está bien cerrando el centro para mandar a córner

Voz 0933 28:28 eh

Voz 1 28:30 lo votará Sergio García pierna derecha el segundo para el Espanyol

Voz 0933 28:33 el

Voz 1 28:34 allá va el envío primer palo cortito tapa bien Salt y Mina Balón de banda a favor del español llegando a la media hora de partido XXIX primera parte

Voz 0933 28:42 eh

Voz 1 28:43 dar muy corto muy corto el envío de Sergio García le ha gustado a Ruby

Voz 0933 28:47 hoy toda la semana currando la pizarra

Voz 1 28:50 se quedó corto el envío desde esquina de Sergio García para el español

Voz 0933 28:55 saca de banda Tiriac Vilà tocando atrás para Mario Hermoso convino

Voz 1 29:01 ya en zona de centrales el Espanyol

Voz 0933 29:04 David López para más Roca

Voz 1 29:06 le cuesta al Valencia ya llegar tan arriba la presión como antes a tiene Javi López la pierde Javi López ha tocado Gayá debate para ellos el envío de da directamente a la mano de Huckabee Yebra tarjeta amarilla claro es que apuesta claramente el brazo

Voz 0341 29:21 no le pillaba de espaldas la jugada porque han sacado rápido de va el saque de banda no hay fuera de juego lógicamente India Gabi lo que ha hecho es meter el brazo para que no les pillaron a la contra porque le había ganado

Voz 0864 29:31 la ciudad la acción

Voz 0341 29:34 está de espaldas pero el estira el brazo

Voz 0933 29:37 ahí no sé si de la mano de Garros pero hace él

Voz 1 29:41 si el gesto que hace la sigo del Belén

Voz 0933 29:44 hola la repetición segundas no es buena es la primera

Voz 0341 29:47 también directo me ha parecido que le pegaba claramente en el brazo bueno pues de Aprilia

Voz 1 29:50 María del partido para Gabi el central francés del Valencia

Voz 0933 29:54 a la media hora de la primera parte no sé yo si a ver parada para que beban que yo no

Voz 1 30:00 a ver si ahora horas justas para para la falta a vender

Voz 0341 30:02 si la falta es peligrosa en el flan

Voz 1 30:05 no derecho Take del español la pared ganadero al segundo palo a ver quién salta ahí para tapar nadie la tocó Gabriel Paulista el alemán Guillén que peligro es envío que no acertó a despejar con contundencia la defensa del Valencia al rechace cerrando Javi López que evita complicaciones y juega tras para Diego López

Voz 0341 30:22 si te dijeran qué qué temperatura quieres para jugar un partido de fútbol yo siempre diría entre veinte veinticinco la mejor entre veinte veinticinco de una temperatura

Voz 0864 30:28 lo fenomenal para jugar al fútbol pues ya hace veinticinco ahora pues

Voz 1 30:31 debe ser la que reine en Barcelona ahora mismo

Voz 0341 30:34 respecto a lo que comentábamos de la próxima jornada la previsión del sábado en arremete es que en Valencia va a hacer entre veinticuatro y veintisiete de máxima si ahí esa previsión no creo que cambien el horario del partido el domingo sí

Voz 0864 30:45 si esa misma el domingo pero todavía no sale el Domingo M

Voz 1 30:48 el envío de Sergio García al primer palo no llegó Borja Iglesias bien neto la pierde con dos vía que está igual de mal que el otro día contra Atlético de Madrid mejor Gaya al Valencia

Voz 0341 31:01 dos Bezos

Voz 0933 31:05 esto puede ser pichichi

Voz 0864 31:07 a veces puede ser cualquiera menos porque allá porque ya sería el dato pero por los otros tres

Voz 1 31:12 amarilla a Gabi por los otros tres sería mezzo ojo más Roca pase marroquí a la izquierda donde va a caer Sergi Darder en posición de extremo izquierdo Darder toca atrás a Yeste para más Roca sólo Granero libre de marca Granero abriendo bien a la derecha para Javi López encara Javi López Ari Hervás el envío de Javi López que la izquierda Borja Iglesias de cabeza Sergio García al palo Borja Iglesias neto

Voz 2 31:37 co pide gol Sergio arcilla pero para a donde de Eto'o

Voz 1 31:44 paradón tremendo Veneto al remate de Borja Iglesias yo digo que sigue achaca del español que parada hecho neto al segundo remate el primero lo repelió el travesaño Javi López banda derecha cada nueva ya el centro de Javi López Gayá córner

Voz 0341 31:59 te iba a decir pero no en esto

Voz 0864 32:01 luego dicta minaría si el balón ha entrado

Voz 0341 32:03 no no la tecnología de gol que no tiene la Liga española esto no es el bar esto es tecnología de gol lo del sensor este del ojo de halcón para ver si la pelota ha rebasado no ha rebasado la línea de gol en cualquier acción eso no lo tiene la Liga española son cuestiones

Voz 0864 32:17 contratos acojo Gabriel abriendo

Voz 0933 32:20 Pacojo Gabriel Paulista puede ser el motivo por el que está cantando a Rubén beso

Voz 1 32:28 qué parada ha hecho neto al remate de cabeza porque Iglesias

Voz 0341 32:30 lo digo porque es que reclamaban algunos jugar el Espanyol que para el valor neto de dentro de la portería que no a mí no me lo pareció pero lo reclamaban eso veremos alguna petición si la realización tiene a bien porque no hemos visto tampoco la del posible penalti en el otro área

Voz 1 32:43 toca Granero en la frontal Mario Hermoso pierna izquierda

Voz 2 32:46 hola de Eto o

Voz 1 32:50 alto trabajo para directo viste como Mario Hermoso en la primera jornada controla con el pecho será baja en Le Pen ha pues acabaría cero será el de Balaídos que más cerca exquisiteces estaba en la frontal de técnica individual de delantero y me Crack la repetición de la jugada anterior el centro de Javi López rematar de cabeza Sergio García al palo al travesaño

Voz 0933 33:11 y el remate de Borja Iglesias nuestra para mí no entra

Voz 0864 33:18 está tomando nos va a sacar de ninguna duda porque esto completamente frontal

Voz 0341 33:23 la la anterior en la que Fran dice que no entra tampoco era a esta sí que me gusta aquí sí que es lateral derecho Ana Velasco

Voz 1 33:29 bueno entregarlos la toca Borja Iglesias inepto

Voz 0933 33:34 no entres

Voz 0341 33:36 entrado un trocito pero ni la mitad ni tan siquiera ver entrar el balón todas las

Voz 1 33:41 el balón

Voz 0341 33:42 bien el árbitro porque no era gol de el español así que viendo repeticiones a falta de yo quiero todavía haber una más de la de Mina en el otro área de momento el arbitro muy bien porque las dos polémicas las ha resuelto sin señalar penalti a favor del Valencia en la acción de la mano de David López porque primero le pega en la pierna sin pitar gol ahora porque neto para la pelota antes de que

Voz 0864 34:06 dentro de su portería

Voz 1 34:07 pues regates de Gayá distaba Balenciaga ya para Rodrigo pase para mira mira mira mira Amina Amina Amina Se para mí ya que para Rodrigo

Voz 2 34:14 como Diego López fuera de juego

Voz 1 34:18 estaba anulada la jugada clarísima

Voz 0341 34:21 no me la anulado después pero la ocasión que perdona Rodrigo es clarísima porque llega el remate antes que los defensas y solamente

Voz 0933 34:29 es

Voz 0341 34:30 colocarla pero si es fuera de juego de Santi Mina muy bien el asistente Oyón los árbitros de maravilla

Voz 0933 34:37 pero el asistente Carlos ha levantado el banderín

Voz 1 34:41 cuando remató Rodrigo la segunda vez no cuando mete el centro Santibáñez pues en lo que va va va va va hacia atrás de Santi Mina pero la base de Santa

Voz 0933 34:49 el Dinamo el y la de San divina sí que está claro

Voz 0864 34:51 ante adelantado así que está bien anulada Juan

Voz 1 34:54 bueno pues treinta y cinco de la primera parte dos ocasiones muy claras en cinco segundos para el español de Sergio García al travesaño oye Borja Iglesias esta del Valencia muy clara para Rodrigo estaba anulada por fuera de juego previo de Santi Mina Mario Hermoso el envío en largo allá de cabeza bienes de Pedreguer al salto pichichi Sergio García no pitó nada Del Cerro Grande la pelea hora de Carlos Soler pase de ficheros bueno tapa barroca arroga que cara Carlos Soler ese valor otorgado el niño banda para el español

Voz 0864 35:27 tú intentando fijarme en Gabriel Paulista para ver qué tal corre porque beso estaba calentando en la banda como hemos contado parecía que el gesto era así de Gabriel Paulista de algo de de dolor

Voz 1 35:41 ahora se español que jugada desde atrás el pase forzado de ganadero para Javi López Granero que se va de la marca de con novia allí El Pirata en campo el Valencia ya bien con la derecha el envío para Baptistao la tiene Leo en el extremo derecho pone el centro ya que habéis que de culo pero despeja bien ahora salto vasco Granero la amistad la frontal pitar falta ve Granero Abás

Voz 0933 36:02 es

Voz 1 36:04 falta de Granero Abás por juego peligroso significa

Voz 0341 36:06 comen Gabriel lo he visto viene corriendo en esta acción sin hacer ningún gesto tampoco a la banda eh

Voz 0933 36:11 pues mejor porque en el córner después del balón al palo iba cojeando completamente el brasileño

Voz 0864 36:16 pues parece que sea recuperado y por lo tanto que podrá seguir vemos otra repetición de la ocasión del remate al larguero de el segundo remate el primero de Sergio García el segundo de Borja Iglesias que saca neto antes de que la pelota sobrepase completamente en el mio

Voz 1 36:34 a golpe de manopla de Norberto mural Aneto ahora Mukhtar Jacobi tocando para Gayá a la espalda David López Santi Mina

Voz 0933 36:42 sí

Voz 1 36:42 tiene trabajo David López cosa termina ahora gallego que recupera hay que jugar bien para Rodrigo Rodrigo para aparejos atrás Parejo tira de recursos de puntera para ganar a la frontal sigue el peligro para el Valencia Parejo para Carlos Soler ya montadas la defensa el español la tiene el niño el niño para Dani Parejo con la derecha para Rodrigo en la frontal Rodrigo anticipa ahí David López con lo bien que se anima con la izquierda abre para Gayá en cada Gaià atestado que allá por fuera para poner el centro den que a José Luis buen centro primer

Voz 0933 37:09 palo de cabeza David López para con dos vía

Voz 1 37:12 sigue el achique del Valencia Daniels para cargar

Voz 0933 37:14 el arriba fuera a

Voz 1 37:18 muy tocado el envío de interior de Carlos Soler

Voz 0933 37:21 ayer en el treinta y siete de la

Voz 1 37:23 primera parte el partido se va rompiendo Español cero Valencia cero

Voz 0341 37:29 que no tenía carrerilla como para pegarle más fuerte y la pelota estaba parada delante de él como para no coger tanta fuerza y entonces Carlos Soler lo que ha buscado en esa situación ha sido lo más lógico que es la la colocación lo que pasa es que no le ha salido bien

Voz 0864 37:41 el remate a portería y se ha marchado

Voz 0341 37:43 muy arriba pero otra llegada bastante clara del del Valencia llegadas

Voz 0864 37:47 dos mil cinco uno practicamente ahí a favor del Valencia

Voz 0933 37:51 lo más del Valencia desde luego mucho más del Valencia el español solamente la doble ocasión de Sergio García de Borges que les

Voz 0864 38:01 sí abadesa de Mario Hermoso que disparó desde la frontal y que ha con esto quizás podrían ser dos pues cinco seis a dos hablando ahora el árbitro con con Diego López

Voz 0933 38:11 creo que le corrige al español porque la pelota cuando fue la Diego López para Mario Hermoso no ha pasado el límite del área grande hace repetir el saque de portería

Voz 0864 38:25 se lo está explicando ahora a dar ver yo creo que es estaba fuera sí señor así claramente

Voz 0933 38:33 en el medio campo recupera con doble fondo para Santi Mina la P

Voz 1 38:36 de Rodrigo para él en el pase pero el pase el malísimo

Voz 0933 38:39 el pasa que se va cerrando el balón para Diego López séptimo juega carros con con la presión y con la espada Mokrice saber qué como a la hora de partido el tema Novaya ese primer cambio

Voz 0864 38:51 bueno se va a Diego jugando bien vale si es el primer cambio pero vamos pero creo que preferirá eso que salir de los últimos veinte minutos de los partidos que es lo que en la primera vuelta del año pasado pasaba porque salen habitualmente titulares

Voz 0933 39:05 ah sí es es una opción pero cuando el partido se pone como

Voz 1 39:08 ahora ya el minuto cuarenta yo veo un punto de precipitación porque quiere hacer más de lo que puede Javi López largo el envío para Borja Iglesias anticipa bien Javi ahora la tienes Jeffrey con que corriendo es capaz de la marca de Esteban Granero estamos en el cuarenta de la primera parte cero cero en Cornellá pues el Valencia desde atrás la tiene Gabriel Paulista pierna derecha

Voz 0933 39:28 ya

Voz 1 39:29 tocando en la banda para pichichi pichichi que lo ve claro el juega para Gabriel bate línea de presión Gabriel con un buen pase para Parejo Parejo levanta la cabeza bien para Rodrigo Armando el ataque el Valencia Rodrigo para para aparejo sube levantan allá le dobla vas falta bajo de Javi López da la ventaja del Cerro la tiene Gayá Gayá para Spanair jo en Valencia campo contrario Parejo para Rodrigo Rodrigo de gala para Amina sigue el peligro del Valencia listado dice que no del Cerro la tiene Daniel Wass venga Daniel pase dentro toca atrás para con Dovi a otros ya para Parejo para para que corra Rodrigo Rodrigo Rodrigo del extremo zurdo separa Rodrigo encarando Rodrigo con la izquierda el pase para quién para más Roca que achica hay toca para Borja Iglesias está la Iglesia es Carlos Xavi Ximo pues llevan cuarenta minutos pues lo vio cansado Miró les cuesta mucho llegar a la presión ya al gallego lo que me parece que ya no está calentando es mezzo eh

Voz 0864 40:21 con lo cual lo de Gabriel ha debido ser nada una molestia momentánea se ha podido recuperar y seguir sin sin mayores problemas

Voz 1 40:30 la UD Marcelino a los suyos aunque ahora no salió eso sábado Rosa dio el pase para el desmarque de Carlos Soler el balón es para el español para Sergi Darder que juega en campo del Valencia el envío de Didac Vila para la carrera de Sergio García no se complica Gabriel Paulista banda para España

Voz 0933 40:45 Lloll

Voz 0864 40:48 lo que antes decíamos que había no lo ha hecho Gabriel no hay complicación el balón fuera ya organizar otra vez la defensa cuidado

Voz 1 40:53 muy buena Didac Vila el centro al segundo palo tocó Gabriel Paulista habrá córner para el español Corner ataque más de izquierdas para el equipo de rugby

Voz 0933 41:01 eh

Voz 0864 41:03 España no está dando más sin atacar mucho en esta primera parte está pagando más por la izquierda que por la derecha de hecho los centros constantemente llegan desde la izquierda este es otro córner a favor desde ese costado

Voz 1 41:15 cuarto para el Español dos votos

Voz 0864 41:18 todos han sido desde ahí

Voz 1 41:21 la pondrá Sergio García pierna derecha va daba cerrada neto de puños que hace para quién lo toca más Roca David López prolonga para Baptistao rectora de juego atacar español ha pisado Garabaya uno por uno en banda derecha pista para Darder Darnell queda poner punto de penalti basa corre

Voz 0341 41:39 será el quinto ahora desde el otro costado porque ahora sí que entraba no desde la banda en sí pero sí

Voz 0864 41:44 desde la parte derecha del área

Voz 0341 41:46 a continuación del córner anterior de el Espanyol que sigue ahora buscando generar peligro en estos compases finales de la primera parte tres minutos para llegar al cuarenta y cinco Otro córner

Voz 0933 41:57 ver para el español al pirata Granero el envío desde banda derecha avalar va largo toca de cabeza

Voz 1 42:04 David López al achique con y no hay nadie no hay nadie y fuera defendió con todo el Valencia a envió para Granero le persigue Rodrigo Granero para Darder en español atacando al ver que la pone el punto de penalti en Colombia el suelo la pierde Gayá ya se equivoca el de Pedreguer otro balón para el centro de Sergio García segundo palo de cabeza más rock

Voz 2 42:25 más de Beto

Voz 1 42:27 Fue Mario Hermoso que la puso el punto de penalti bien neto de lo mejor del Valencia en la primera parte la gran parada deleitó ese remate de cabeza

Voz 0933 42:38 estamos en el cuarenta y tres Le quedan dos a la primera parte toca atrás con dos Via con dobles para

Voz 1 42:45 la camilla Kabir para Gaià

Voz 0933 42:46 llega ya para el francés que repiten con el de Pedreña

Voz 1 42:49 ayer el Valencia con problemas para salir de atrás

Voz 0933 42:52 ya Kabir para Gabriel Paulista que tiene campo que tiene metros sal de ahí gana campo llegando prácticamente a la medular Gabriel Paulista

Voz 1 43:01 levanta la cabeza abra la derecha ya en campo del spam

Voz 0933 43:03 yo el pichichi Puccini Carlos Cala de una vez no

Voz 0864 43:07 comentamos en la primera jornada es un lateral eminentemente defensivo oí lo de encarar al al rival no

Voz 0341 43:15 dentro de Suu abanico de virtudes

Voz 0933 43:19 aplaude Marcelino el mal envié de Gabriel Paulista

Voz 1 43:23 banda para Javi López Espanyol ahí la parada del asturiano lo que no quiere decir que también lo dijimos

Voz 0864 43:30 la primera jornada cuando comentamos el tema que

Voz 0341 43:32 que no centre bien que centraba bastante bien cuando llega sin encarar al rival porque no encara pero si llega a zona de ataque pone buenos balones dentro del área la pierde

Voz 1 43:40 Granero recupera Rodrigo Rodrigo en la frontal tocando para aparejo está abierto Daniel va a ser Izquierda a ver qué hace Dani separa levanta la cabeza al pase de Parejo anticipa ahí Baptistao al contragolpe español duda Gabriel Paulista no sé qué ha hecho Gabriel Paulista no atacando a pistón que le pega al suelo Gabriel a ver el rechace que hay partido quedan cuarenta segundos

Voz 0933 44:02 no me ha gustado Gabriel Carlos daba fijando en bikini porque

Voz 0341 44:04 a mí me han parecido que arranca en falta de Baptistao sobre biquini la jugada pero bueno

Voz 1 44:09 la tiene Granero con pierna derecha el pase malísimo