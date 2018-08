Aqui tienes el post partido del partido RCD Español - Valencia CF

Voz 0341 00:00 bueno pues termina el segundo partido del Valencia en esta temporada que empieza

Voz 1 00:05 la nada que ver cómo empezó el año

Voz 0341 00:07 pasado el año pasado empezó con una victoria y luego con un empate en el Nono con dos victorias y luego un empate contra el estigma del en la tercera jornada empezó ganándole a Las Palmas y luego ganó fuera de casa en el Bernabéu a verdad con dos empates y correcto empezó con una victoria dos empates ante el Real Madrid ante el Atlético de Madrid luego encadenó muchísimas victorias seguidas creo que fueron cinco y este año uno de seis de momento uno de seis en estas dos primeras jornadas para el Valencia el uno se consiguió en la primera jornada y nos fuimos contentos Nos fuimos contentos a casa de lo que vimos en Mestalla en ese empate contra el Atlético de Madrid porque el Valencia mereció sobre todo en el tramo final más y tuvo ocasiones para llevarse los tres puntos Marcelino Alonso arriesgó con los cambios llegó a jugar con tres delanteros con Rodrigo combatió allí Icon Gameiro el Valencia mereció llevarse los tres puntos y nos marchamos contentos a casa por lo que habíamos visto pese a no conseguir la victoria pero hoy todo lo contrario hoy derrota merecida derrota esos cambios ofensivos que hizo en el primer partido Marcelino no los ha hecho cuando iba perdiendo en este sí que ha metido a los dos delanteros allí ya ya Gameiro pero no ha dejado en el campo a Rodrigo en vez de quitar a Carlos a ver qué es lo que hizo en el primer partido hoy quita Rodrigo Ibai juega con dos delanteros cuando el vale el español ya estaba perdiendo eh ganando dos cero al al Valencia y la imagen en la segunda parte ha sido muy floja el Valencia apenas ha generado ocasiones de gol Diego López lo que ha tenido que intervenir lo que ha sacado a correr que casi se la come pero en un disparo desde fuera del del área sí que sacaron una bajo palos pero tampoco llevaba el Valencia el peligro que sí que había generado sin ocasiones claras en la en la primera parte vamos a ver lo que dicen los los protagonistas porque ya vemos a un jugador del Valencia que se coloca en la zona de ahí estaban vamos a escuchar a Gayá derrota

Voz 2 01:57 qué tal muy buenas hola buenas bueno hacía tiempo que no veíamos a un Valencia que le costase tanto que la verdad es que que hemos hecho un muy mal segundo tiempo eh primero yo creo que ya ha sido bastante bueno sobre esto yo creo que los primeros treinta minutos hemos empezado muy bien en el partido dominando con llegadas hemos tenido hay un par de acciones buenas pero a partir el XXXV me ante una ocasión de ellos para bonito ha creado un poco de dudas ya hemos empezó a recular un poco y luego la segunda los primeros cinco minutos hemos sale otra vez bien pero a partir de ahí el el dominio de del español ha sido superior y ahí bueno no esto no no puede volver a ocurrir no esta segunda parte creo que que no es digna de este equipo que nos la merecemos pero pero bueno es es un toque de atención e sabemos que que todos los los rivales son difíciles en su casa y yo creo que que la segunda parte Bosé no la podemos volver a repetir si estar ahí arriba porque se pierde un poquito el sitio porque avisados está vez porque en este campo siempre ha costado y el año pasado costó mucho a pesar de la Victoria

Voz 3 03:04 es un campo difícil lo sabemos española que es un equipo fuerte pero pero bueno yo creo que que nos tiene que servir de eh para ser y para que no esto no vuelva a ocurrir ahora analizar vienen en frío es lo que hemos hecho mal esta segunda parte y bueno corregirlo ya para la siguiente que jugamos otra vez fuera de casa fuera de casa hace se está demostrando que que cuesta ganar lo estamos viendo en estas dos primeras jornadas por lo tanto esta imagen yo creo que no es una parte no la podemos volver a a las sido una cuestión de aptitud en la segunda parte bueno yo creo que para actitud no porque el equipo al principio en la primera parte ha estado muy bien prosiguen la segunda eh a partir del gol de ellos es la sensación era que que que nos pasan por encima no creo que sea una una cosa actitud no porque nosotros siempre queremos lo hemos demostrado emoción siempre fieles durante estos dos últimos años pero pero bueno sí que a un toque de atención que que bueno que que cuando tenemos una una adversidad tenemos que sobreponernos Joy nació caso no nos damos tristes de aquí bueno con la mentalidad allá de de corregir errores para que esto no lo ocurrir al menos autocrítica en una semana diferente en Valencia porque el domingo esta el derbi no sé si ahora puede ser la mejor manera para intentar quitarse uno en el enfado del día de hoy si cuando cuando

Voz 4 04:23 yo

Voz 3 04:24 eh no ganamos eh tenemos ganas ya de que está al siguiente partido para para que esta situación cambie y bueno todo es un muy buen partido contra Atlético Madrid y una buena primera parte no entiendo el porqué de la segunda pero pero bueno lo lo analizaremos y yo estoy seguro que esto no va a ocurrir

Voz 0341 04:40 José Luis Torres bueno pues es de cansancio clarísimo como Gayá clarísimo oí de Chapo eh por qué ha reconocido ahora vamos a repasar todos los titulares que ha dado José Luis Gayá vamos a escuchar antes al protagonista del español que es el que ha marcado el primer gol Esteban Granero poquito al bar no pero al final para que se hiciese justicia porque la pelota entrado

Voz 1187 04:55 que se suspense extraño era ya sabemos si algún compañero me he dicho que lo había visto ya dentro pero bueno hasta que no pita el árbitro pues no hay que esperar

Voz 3 05:05 prestado he visto que ha celebrado contiguo antes de que Del Cerro dijese dice que Aragón si los que estaban ahí al Rey

Voz 1187 05:09 hace grande volver bastante claro pero no no era que fui hasta el final

Voz 0341 05:14 es la manera de poner por delante un español que poco a poco

Voz 3 05:16 se ha ido comiendo al al al Valencia pero que si ya en la primera parte

Voz 1187 05:21 verdad que no hemos dejado un poco porque ellos primeros diez minutos pero luego ya hemos nos hemos impuesto creo que con dominio y también con bastante bastante presencia en su campo eh a nivel de defensivo hemos robado bastantes balones arriba y luego hemos hemos podido tener alguna llegada he y las una aparte creo que ha sido más nuestro todavía hay bueno la verdad es que los goles han acompañado lo que siga habiendo en el campo

Voz 3 05:46 labora con Gayá me decía que no expropia la segunda parte del del Valencia en qué punto la ha incidido para que hoy el equipo de Marcelino haya hecho tan mal partido aquí en Cornellá no bodas

Voz 1187 05:57 eso es que hay que verlo todo no en un contexto general yo creo que ellos son los súper equipo eso no cabe duda Hay y se va a lo largo de la Liga nosotros eh sí estamos en nuestra mejor versión y ahí no lo creemos también creo que puedo ser un súper equipo competir con cualquiera es decir ellos sino han estado tan finos pues

Voz 5 06:17 sí yo le daría la gran parte de mérito

Voz 1187 06:20 se merece al español Borja Iglesias marcas

Voz 3 06:22 su primer gol en Primera División en la Liga Santander pero te quería preguntar por más Roca tú eres un hombre ya veterano el que está haciendo un sitio en el español el partido que ha hecho hoy

Voz 1187 06:31 no felicitar al chico eh trabaja el chico trabajar mucho y luego se ve en el campo la recompensa lo mucho poner allí la verdad que es un chico estupendo oí trabaja como el que más Si yo tengo bastantes más años de carrera ahi ir al fútbol es que es lo que se trabaja luego aquí sale así que felicitarle

Voz 3 06:50 a última que te hago me decía Rubio antes del partido lo primero conectar con la afición y después ya veremos dónde nos coloca la temporada parece que conectará vez conectado

Voz 1187 06:57 no ellos están esperando ahí nosotros les hemos les hemos dicho que este año nos gustaría que que estoy con nosotros en el estado fantásticos la verdad es que nos hemos sentido arropados todo el partido e agradecerlo oí bueno pues intentar seguir en esta línea yo creo que estaban contentos a casa es el mejor regalo que no hubiéramos hecho enhorabuena por el gol y el triunfo piratas muchas gracias

Voz 0341 07:17 estoy esta el pirata a Esteban Granero autor del primero de los dos goles que ha marcado el español hoy contra el Valencia el segundo lo marcó Borja Iglesias le preguntaban por su compañero ahí en el centro de campo la verdad es que el trivote del Espanyol hoy ha funcionado a las mil maravillas Esteban Granero Sergi Darder y sobre todo lo hemos destacado nosotros también durante toda la retransmisión el partidazo que se ha marcado el canterano del Espanyol Marc Roca Mary cisma la victoria de el español sobre el Valencia en el partido de hoy hoy reconocida por José Luis Gayá que ha dicho entre respuestas diferentes primero esta segunda parte no es digna de este equipo primer titular de José Luis Gayá segundo titular esta imagen no la podemos volver a dar íter Cerga desde titular cuando le preguntaban por si había sido falta de actitud lo que había hecho que el Valencia perdió el partido ha dicho que no que no era cuestión de actitud pero nos han pasado por encima en la segunda parte son tres titulares bastante sintomáticos de lo que ha ocurrido sobre todo en la segunda parte los que ha dejado José Luis Gayá nada más concluir el partido yo siempre digo que me encantan estas entrevistas nada más concluir los partidos porque los jugadores hablan en caliente el que ha ganado porque ha ganado hoy el que ha perdido normalmente está caliente con lo que ha pasado en el campo y se nota en sus declaraciones ahí se dicen las verdades luego ya cuando pasan por la ducha esa cuando los asesores de prensa le dicen cuál es el mensaje que tienen que trasladara en sus declaraciones y cómo lo tienen que trasladar la cuestión ya cambia ya son declaraciones más más de pose más de pose pero la verdad la dicen ahí la verdad cuando no hay ningún miembro del gabinete en que les diga algo si les dices es de si les dicen algo no da tiempo para que les digan mucho ir los jugadores dicen de verdad lo que han sentí todo durante los noventa minutos y en este caso durante los últimos cuarenta y cinco porque lo que has sentido Gaià es lo que ha dicho en sus tres titulares que la segunda parte no es digna del equipo que la imagen que han dado no la pueden volver a dar el Espanyol les ha pasado por encima lo que he dicho Gayá es lo que hemos dicho nosotros y es lo que ha pasado en este partido en el que el Valencia ha perdido por dos cero contra el Espanyol una pausa y seguimos en nuestro Carrusel deportivo valenciano

Voz 11 11:16 solo

Voz 0341 13:07 vamos a escuchar las valoraciones de Marcelino en la rueda de prensa posterior a la derrota

Voz 16 13:13 yo no he visto Ny Yale mano o no un poco más no sé es que no tampoco sé dónde tenía el brazo exactamente no no puedo de decirte no es imposible para mí ver dónde Lepe hoy Si puede considerarse como mano no

Voz 17 13:33 hola Marcelino el español se ha mostrado bastante distinto seguramente a a la pasada temporada no soy tan sorprendidos si te esperabas un español así con qué que les gustaría tener tanto la pelota que moviera el juego un poco distinto no a lo que vimos la temporada pasada

Voz 16 13:48 el español la temporada pasada no es generó más ocasiones que esta ganamos cero dos por lo tanto esto el fútbol en la cierto en las áreas definen los partidos en muchos en muchas ocasiones que creo que que hubiera sido sí pero si me comparas el partido de la temporada pasada con este creo creo que nosotros sobre todo el primer tiempo estuvo a un nivel bastante superó al de la temporada pasada no que es que bueno pues en el futuro repito a acertar decide los partidos la sensación que tengo a falta de devolver a verlo es que la temporada pasada en España unos generó más ocasiones que no está en aquel caso ganamos cero dos sino no están perdemos dos cero

Voz 0341 14:33 este es buenas tardes no está siendo tan crítica

Voz 18 14:36 cómo como lo has sido Gallardo

Voz 0341 14:38 además acabar el partido Marcelino está diciendo que el año pasado el equipo jugó peor Se entiende su el Racing anterior que el equipo el año pasado jugó peor de lo que ha jugado hoy fue muy mala la primera parte del año pasado fue ha sido muy mala la segunda parte de este en líneas generales el el Valencia merecido perder los dos partidos lo que pasa es que el año pasado lo ganó en este lo lo ha perdido pero lo ha perdido merecidamente aquí Marcelino no es tan crítico como lo ha sido Gaià la primera respuesta estaba respondiendo me imagino sobre la jugada del gol de Esteban Granero esa mano que se les señala David cuando intenta protegerse el pecho cuando se agacha Borja Borja Iglesias a esos respondía de sino había visto no la mano

Voz 16 15:21 yo creo que los partidos los ganan el equipo porque defiendes bien porque atacan bien tienes precisión en algunos casos sobre todo porque eres un equipo competitivo y certero en las áreas la temporada pasada pues como como a lo largo de una competición larga pasas por por épocas donde eres tienes un porcentaje de acierto alto ir luego otras en el que no lo tienes y yo creo que el primer gol aquí hablando de este partido lo metió con novia no lo metió en ningún delantero cuando ganamos eh cero dos yo me fijo más en la línea general de del equipo no en si los delanteros los delanteros van a tener fases de acierto y otras que no lo tiene un nosotros tenemos que intentar que les igual no salga pocas ocasiones menos conceder menos de los que nos hizo hoy aunque tampoco creo que no que no citó muchas pero suficientes para ganarnos tuvo un porcentaje de acierto alto bueno eso esto es fútbol igual que otras veces lo tendremos nosotros en cuanto con Morillo pues esto yo creo que es bastante sencillo tengo una plantilla ir decido convocar a los dieciocho que consideró mejores en el momento que considere que Murillo está mejor que otro compañero estará convocado Easy merece jugar jugarán sin ningún inconveniente todo lo contrario de lo que quiero es que haya muchísima competitividad dentro de la blandía le por supuesto yo voy a aprovecharme de esa competividad para intentar acertar y poner mejor

Voz 0341 16:53 Céline hablando Marcelino respecto a esa ausencia en la convocatoria de de Jason Murillo porque la rueda de prensa previa al partido la dio antes de dar la lista de convocados el habló el viernes la lista de convocados la dio ayer sábado por lo tanto no se le había podido preguntar por la ausencia de Murillo pero la explicación que da es la que hemos dado nosotros al principio del del Carrusel no tiene porqué sorprender para Murillo para Marcelino Murillo es ahora mismo el quinto central de la plantilla por delante esta rezo y por eso ha convocado a veces antes que a Murillo Él es el que ve entrenar a todos sus jugadores y él es el que determina que ahora mismo Murillo es el que en peor forma está de los cinco centrales que tiene esta plantilla Murillo es ahora mismo el cinco veces el IV Día cabía es el tres y el uno y el dos Si es también son Gabriel Garay se cayó Garay pues entre el dos y acabé el tres pasa a ser el dos y el cuatro Cabezo pasa a ser el tres y entra en la convocatoria no cabe el cinco en la convocatoria Murillo a día de hoy es el cinco y así lo ha explicado Marcelino García Toral en su última respuesta de la rueda de prensa en la que yo creo que no ha sido crítico lo crítico lo que debería haber sido con la imagen que ha ofrecido su equipo en la en la segunda parte me quedo mucho más con las valorado tienes que ha hecho gallega nada más acabar el partido que con lo que ha dicho Marcelino que ha hecho siempre referencia en sus respuestas a lo que sucedió la temporada pasada como diciendo el año pasado jugamos muy mal aquí nos llevamos una victoria inmerecida y hoy no lo hemos hecho tan mal bueno pues yo creo que lo hizo mal en la primera parte el Valencia del año pasado y lo ha hecho mal en la segunda parte de de este y que podía haber sido más crítico de lo que lo ha sido sobre todo con lo que hemos visto en la segunda arte Fran No sé cómo es destruir no me ha gustado nada Marcelino

Voz 0691 18:40 no me gusta nada Marcelino porque además es un entrenador que tiene todo el poder en El Vestuario de que puedo decir tranquilamente que el partido ha sido malo no pasa nada es la segunda jornada de Liga es más suelen ser críticas positivas y que sirven sí me representa bastante lo que ha hecho Gayá generalmente porque lo que dice Gaillard no pasa por el filtro de ningún jefe de prensa hacía lo que decía antes claro son las mejores declaración puede cocinar más pero desde luego hace referencia la temporada pasada Un partido hacen allí y pico para no tiene ningún sentido Valencia la primera parte mejor pero la Segunda es muy muy floja entiendo el cabreo de allá y la sinceridad con la que ha hablado eh

Voz 0341 19:14 va a tener complicado lo de lo de puntuar va a tener complicado puntuar pero como lo hacemos siempre lo tenemos que hacer también a las buenas y a las malas a las duras y a las maduras y en esta ocasión pues no serán buenos la puntuación para el jugador del Valencia pero hay que darlas español dos Valencia cero por cierto la primera pregunta que le hacían sobre la mano de Diaby sí que es verdad que el el partido empieza de decir librarse con esa falta que mete Esteban Granero con el suspense saber si ha entrado o no la pelota hay ver desde las repeticiones hasta que serán perfectamente cuenta de que sí que es gol pero es una mano de Huckabee en la que Borja Iglesias techo narrando parecía que caerá Borja Iglesias al que le pegaba a la pelota pero Borja Iglesias se agacha y entonces le pega a día Cavic que lo que hace es instintivamente cuando ve que el Juan que tiene delante se agacha que ve que le va a impactar la pelota poner los brazos así un hacia el pecho como para protegerse del impacto y discutible discutible la la mano le pega evidentemente en el en el brazo pero pero es discutible podría haberse ha pitado como podría haberse pitado pero bueno no tiene que ser excusa para una derrota merecida del Valencia sobre todo por lo que ha pasado en la en la segunda parte puntuados neto ocho porque la verdad es que ha salvado en varias también al al Valencia

Voz 19 20:33 eh pichichi dos día Gabi cuatro Gabriel cinco voy lento porque voy apuntando que lo digo con dos vía cuatro Parejo cuatro Soler cinco Rodrigo seis los cambios han sido el primero Cheryshev cinco segundos Gameiro seis y el último basó allí sin calificar prefiero califica

Voz 0341 21:28 bueno pues neto claramente el mejor para Fran Guaita coincidió también con su valoración porque aparte de los dos goles el Valencia ha la encajado y ha tenido bastante situaciones de peligro en contra que ha resuelto más o menos bien neto con esa buena conexión con la defensa estando rápido a balones interiores al punta a Borja Iglesias un hombre le han metido un gol de falta de una falta que estaba muy cerca de la línea del área hará muy difícil que Granero hiciera lo que lo que ha hecho y luego en el segundo gol el ya es suficiente con meter la mano para sacarle el balón a a Baptistao si no puede hacer nada luego contra Borja Iglesias viendo ahora repetido el primer gol del Espanyol él hace la estatua neto neto hace completamente la estatua no hace ningún gesto para ir a volar a por esa pelota no sé si habría llegado yo creo que no que él sabe que no llegue y por eso no va por el a por el balón pero quitando eso el resto del partido de Neto ha sido aceptable y por eso es el mejor puntuado en una puntuación en la que aprueban pocos

Voz 20 22:31 prueba Gabriel con un cinco raspado Gayá

Voz 0341 22:35 Soler con un cinco raspado y Rodrigo hay Rodrigo con

Voz 19 22:38 con seis cada uno como también Gameiro

Voz 0341 22:40 valoraciones de la derrota del Valencia hoy en el campo del Espanyol por dos dos goles a cero las valoraciones de de Fran Guaita pues llegamos a las ocho y media de la tarde y hasta aquí el Carrusel deportivo valenciano porque ya hemos escuchado a Marcelino volveremos no sabemos cuándo porque que en principio a las doce y media del próximo domingo cuando está previsto que empiece el derbi en principio hasta el domingo por la mañana sino pues estaremos por la tarde adiós