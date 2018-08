Aquí tienes la segunda parte del partido RCD Español - Valencia CF

Voz 0691 00:00 a empezar la segunda parte ha habido falta de cardíaca vi el único jugador que tiene amarillas no hay cambios en ningún equipo juega el Valencia en zona defensiva la tiene precisamente Javier con pierna izquierda jugando en largo al desmarque de ruptura de Mina corre Santi Mina mejor colocado David López el balón para el otro López para Diego en juega en corto ahí para Mario Hermoso y hermoso para Diego López está encargando mucho el Valencia la salida de balón por cierto confirmamos

Voz 1 00:27 que como hemos dicho al principio el partido está Peter Lim en el estadio viendo a su equipo viendo al Valencia junto a Peter Lim está también Jorge Mendes que es el representante de Gonçalo Guedes no sé yo si eso supone o no algún avance en las negociaciones entre el Valencia y el París Saint Germaine para que Guedes termine viniendo pero están

Voz 0341 00:45 juntos en el campo del Espanyol

Voz 1 00:48 Guedes no es no no de sí

Voz 0691 00:50 suena parecido Mendes y Peter Lim quería dar un pase bueno Rodrigo ahí al corazón del área no llegó a la zona en la que se movía Santi Mina las cámaras se quedan con Rubén Uría con el hijo de Marcelino el asistente del preparador físico del Valencia que juega a la defensiva mucho más posesión como en la primera parte para el Valencia en este arranque de la segunda

Voz 0341 01:15 la calentar

Voz 1 01:16 ahí están creo ya tres del Valencia calentando uno

Voz 0691 01:18 el Cheryshev ya Gameiro pues mira ya están los tres

Voz 1 01:21 Cheryshev Gameiro oye que fueron los mismos tres que calentaron en la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid aunque se lesionó Garay

Voz 0341 01:31 sí tuvo que salir Diaby por él

Voz 1 01:34 no no pudieron salir se quedó sin salir Cheryshev porque Gameiro iba su aquí sí que salieron bueno pues hoy empiezan también calentando los tres Gameiro Cheryshev iba a Choi y los tres últimos en llegar

Voz 0691 01:43 la tiene el Espanyol Javi López recortando chocando atrás para más Roca el pase con ligeras barroca para David López sale bien en combinación con la pareja ahí Darder Darder contiene la ID Rubí el balón para el Espanyol ya de español linier a Didac Vila en concreto que retrasa a la zona central Mario Hermoso Mari hermoso para más Roca además Roca para David López persigue Santi Mina tocada Villa para Javi López el desmarque arriba de Borja Iglesias de cabeza todavía Gabi el rechace para Leo Baptistao al suelo bien Gaià está gustando el partido de Gayá Parejo Parejo para Rodrigo la maniobra de Rodrigo que buena falta bajo de Mario Hermoso tarjeta amarilla de manual para el central del español muy

Voz 0341 02:30 buena maniobra de Rodrigo esas las hace de maravilla Hay creo que cada vez mejor y les salen casi siempre las los giros de cintura rápidos antes de que llegue la marca del del Defensor que si llega es haciéndole una falta como ahora clara la falta de Mario Hermoso clara la tarjeta amarilla ahí tenemos calentando a Gameiro Cheryshev ya allí

Voz 0691 02:53 parece que nadie del español todavía si Arsène jugadores a ver ese del área quería tocarla con la puntera pichichi el envío de Carlos Soler anticipó el central del Espanyol es el español el que sale desde atrás a calentar uno es Piatti otros Hernán seguro al primero no lo he visto el apoyo Borja Iglesias para Darder tardes a dar a la derecha para la información de Javi López en campo Valencia Javi López que Caño era tiraba ya la falta que repita la ventaja Darder de ahora en la frontal ya que había chica con pierna derecha para más Roca insiste por la derecha repercutiendo pero ese carril por ese flanco el Espanyol la tiene más rocas viernes queda se perfila para pegarle de P

Voz 0684 03:30 la barroca arriba fuera

Voz 0691 03:33 el golpeo de más Roca le aplaude Rubi a ver si íbamos a la gente que calienta porque lo vio de espaldas solamente

Voz 2 03:41 esa llegada tímida

Voz 0691 03:44 la falta para abajo de Gayá Javi lo rarísima lo que más que

Voz 0341 03:46 árbitro ha dejado seguir porque seguía teniendo la pelota al español

Voz 0691 03:49 si no la habría emita balón para meto en español con el Valencia que obliga a que les dejó el largo veto al salto de Santi Mina que peina bien prolonga para Carlos Soler ganaba la espalda de Ávila corrigió el catalán son veredicto que lujo de Roca sobre Gayá sobre Santi Mina le regateó dos veces Mario Hermoso que es central al suelo parejos para poder vas para Rodrigo la jugada del Valencia de Izquierda es Gayá que ya se perfilaba para el centro ha tocado ahí con la pierna derecha Baptistao que dice el árbitro

Voz 2 04:20 porque claramente es córner

Voz 0691 04:24 el balón salió por ella de fondo tocó Baptistao que se queda en el suelo con él del Cerro Grande habrá córner para el Valencia se queda en esa de la pierna Baptistao cuando metió para el rechazo

Voz 0341 04:36 tiene que ser córner no no hay otra cosa esta es la jugada anterior en la que mira

Voz 1 04:42 mucha calidad ya hemos comentado en la primera parte

Voz 0341 04:44 el remate que hace bajando perfectamente y con calidad la pelota el gol que marcó en la primera jornada en Balaídos

Voz 0691 04:49 de allá para vas en la frontal vas vas para Carlos Soler cárceles va a pegarle pero Carlos Soler en el suelo

Voz 0684 04:55 Mila no puede tapar Sergio García otro coche

Voz 0691 04:59 ver para el Valencia

Voz 0341 05:01 dos dos en la primera parte no si dos en la primera y dos ahora cuatro

Voz 0691 05:09 en ataque banda izquierda el servicio esquina va Dani Parejo levanta el brazo izquierdo parejo la corta apunta penaltis Maccabi con dos viaja

Voz 0684 05:18 ha sacado galeno bajó palos era gol te con dos vial ha sacado bajo palos Granero iba a la contra el español Borja

Voz 0691 05:26 es el Estado es un tres para tres Baptistao pichichi en el pico izquierdo era ya atisbaba para pegarle con pierna derecha Baptista

Voz 0684 05:33 hola neto sin problemas neto

Voz 0691 05:39 qué doble ocasión para el Valencia en el Córdoba el contragolpe el partido que sigue abriéndose va ser complicado que esto acabe cero

Voz 0341 05:47 pero sobre todo la del Valencia eh porque las saca bajo palos creo que bastante clara también que no entra ni mucho menos la pelota del Valencia quienes en el que había disparado o copia

Voz 0691 05:57 muy parecidos

Voz 0341 05:58 la han sacado de balacera portería Granero sin sin que llegara a traspasar la

Voz 1 06:04 la repetición de la jugada vista repetición pero

Voz 0341 06:07 parecía bastante claro la tiene

Voz 0691 06:09 la sala defensiva David López cruzar la divisoria con un pase a derechas para Javi López está en fuera de juego Borja Iglesias la he visto el que va a levantar líneas ahora levanta pero etarra

Voz 0341 06:19 mucho este límite de levantar ya lo dejó una jugada de la primera parte del Valencia con el fuera de juego de Mina y ahora esperaba que Borja Iglesias incluso hasta rematara no está

Voz 0691 06:27 a claramente fuera de juego Borge adelantaba si casi me parece la Repe del adelantado que estaba con respecto a Javi aquí vamos a ver la reprimiera

Voz 0341 06:35 la del Valencia

Voz 0691 06:36 la novia que va al primer palo

Voz 1 06:41 la toca con la cadera están los dos no le da de de espuela primero día Kabila y luego sí que les dan poquito con Dovi luego las saca Granero era complicado verlo claramente se es muy difícil de ver qué

Voz 0691 06:52 la tocaba puedo pues ocasión para el Valencia que sacó el pirata

Voz 0684 06:56 pero bajo palos

Voz 0691 06:57 pues David López a la derecha el envío para Javi López Javi López para barroca a la presión de Rodrigo Diego López a punto de perder el balón cuánto riesgo ese pase como este de Mario Hermoso que te jugarlos Soler

Voz 2 07:09 de banda a favor del español

Voz 0691 07:13 aplaude Rubí aunque entrañaba muchos riesgos esa jugada esa combinación que atrás la tiene Granero pases bueno para Borja Iglesias más a la derecha la quiere Baptistao que reciben el aula Javi López por fuera o jugar español que se viene más pistón para pegarle G neto a córner

Voz 0341 07:31 a pero abandonó por dónde sale porque creo que todavía no había salido de la pelota pero muy bien la intervención de neto aunque le fue bastante centrado el remate a Álvaro Bautista

Voz 0691 07:41 ha puesto las manoplas duras ahí meto al golpeo el empeine seco de Leo Baptistao falso extremo derecho hoy del español habrá córner el sexto para el Real Club Deportivo Español para votarlo Granero

Voz 0684 08:02 la pone al segundo palo Javi habla acaparados le tocó

Voz 0691 08:08 el remate y Dávila con toda la portería para él la verdad muy centrado a la zona en la que estaban Eto'o Marcelino que juega la corta el Valencia Gabriel Paulista para Geoffrey con Via le dice que tiene salida con pichichi If I Chinchilla que levanta la cabeza que separa el seco el que repite atrás le gusta Marcelino que pichichi el pase a Carlos Soler la tiene Gabriel Paulista en el nueve para diez de la segunda parte al pase de Gabriel que Serra da Mario Hermoso este para Darder tarde para atestado papista para Borja Iglesias neto se equivocó Gabriel Paulista la bronca de Neto ese balón que da cómodo para el español es la de creación la tiene vaya la ya para Dani Parejo el pase de Parejo para Rodrigo que todo lo que tocaba convierte en oro aunque ahora se equivocan el pase iba por fuera sino por dentro Javi López bien colocado Javi López para Leo Baptistao partió muy correcto de Javi López recibirá los bandas del español no sofrito demasiado a la entidad que aparece por la izquierda en Caracas pichichi entidad que recorta el pichichi de Alcalá de la izquierda toca atrás para la frontal tarde ha llegado parejos para recuperar ya que lanzaba la contra para Santi Mina la tímida con Didac Milano hay falta Ivo camine el pase pide falta Santi Mina Panda a favor del Valencia vida es Vila

Voz 0341 09:34 estar en Mestalla en las oficinas me está posó en la foto con la bufanda del Valencia con la camiseta no creo creo que fue con la señera y luego no pase la revisión médica

Voz 0691 09:49 la tiene pichichi Balón de banda para el Valencia dirigido dice bueno y en lo que es que bien es Carlos Soler que la colcha con el pecho que toca transpira está solo Gayá Hale ha visto ya Gabi al de Pedreguer que pone en marcha la velocidad Gaià Gallardón para Rodrigo autopase no va a salir corrige Davis López que será quitar de encima y que toca para la amistad o para Javi López el regate a Daniel Wass más deslucido hoy que el día del Atlético de Madrid lo tiene Borja Iglesias que está solo que puede pensar hizo bueno pues me pararé girando sobre sí mismo Borja Iglesias tocando para Darder Darder marcado los tiempos esperado corporal lo de Irak Irak para Darder en tres cuartos de campo Sergi Darder perfilarse para de golpeo abra la derecha para Javi López está sólo para centrar Javi López centra Javi Lope de cabeza pichichi estaba muy solo Javi López fe vuelve a estarlo ahora tocados de cabeza para Darder llega la valoración Dani el más mal centrar de Javi López once de la segunda parte Español cero

Voz 3 10:51 venció cero uno tomé cubrir cuando llegó Didac Vila le estaba esperando

Voz 0341 10:55 día la llegada de del jugador a las oficinas llevaban poco tiempo las oficinas donde están ahora porque se acaban de trasladar las oficinas al edificio que hay en la plaza de la afición al lado del estadio de Mestalla

Voz 1 11:06 llegó Dídac Vilà en su coche conduciendo él en un jeep de estos gigantescos

Voz 4 11:11 y tenía

Voz 0341 11:13 en el retrovisor colgando una bandera española que me llamó la atención porque con ese nombre y apellido yo no lo hacía tan inacción Barcelona sí sí olvidado llevándose Dídac Vilà que su nombre y apellido muy catalanes pues puede ser de los cincuenta por ciento que son muy catalanes y muy españoles también bueno pues lo es Dídac Vilà como casi todos los que juegan en español no

Voz 0691 11:33 el lenguaje televisivo me da la impresión que Marcelino decía tres minutos al preparador físico que se ha ido a Cheryshev ha dicho algo a la oreja quiero entender que el primer cambio será Cheryshev interpretando las diferentes secuencias televisivas que muestra Be Sports debemos no que sería el cambio no está hoy apareciendo mucho más eh martillo fue gris del danés el balón para neto estos juega largo para el salto de Rodrigo que la pena de KBC que toca ahí para que Mario Hermoso aparezca antes de que llegue Santi Mina si encima Mario Hermoso salta de cabeza José Luis Gayá empujón de parece a Granero no pinta nada del Ferro tienes de español Pakistán para dar para Borja Iglesias Borja Borja

Voz 1 12:16 ha ido muy bien

Voz 0341 12:19 qué bien le está leyendo La las acciones de los pases en los que el delantero del Espanyol puede ganar la espalda a los defensas del Valencia para cubrir él con su salida rápida llegar antes que el delantero la pelota muy bien neto hijo dice

Voz 0691 12:31 el tópico siempre relacionados con su defensa

Voz 2 12:34 con Dodge para Rodrigo Vigo hoy casi siempre por no decir siempre meto por que

Voz 0341 12:42 el que tiene el ballet la tiene

Voz 0691 12:44 a Javi este para con Dovi a poquito desaparecido el francés Mina se cae al suelo para sin falta de Mario Hermoso barroca tocada para Granero Granero con Parejo Se marcha Granero falta de Parejo

Voz 0341 12:57 bronca de Ghana Amina eh eso ya de por sí no parecía no que después de hacer la falta hecho esa falta porque había perdido la pelota antes mina

Voz 0691 13:09 falta aclara el año Parejo verdad que pone la mano en la cara si hay puede ser falta eh

Voz 0341 13:16 Iker faldas eh

Voz 0691 13:19 llegó en el paseo Darder para Borja Iglesias que privacidad Le cuesta excepto

Voz 2 13:24 jugador que despacio le cuesta

Voz 1 13:28 ahí están las indicaciones de Marcelino a Denis Cheryshev que va a ser el primer cambio en el Valencia entendemos que por Daniel Wass con lo que el Valencia mantendrá bueno subirá

Voz 0341 13:37 poco lo va a mantener siempre sea que sea el cambio que meta Marcelino el cuatro cuatro dos es

Voz 1 13:43 la gente innegociable

Voz 0691 13:44 Didac Tiriac para él tírate Esteban Granero mucha movilidad durante todo el partido el pirata para decir nada por Izquierda a Roca de contó que con la derecha abre bien para Javi López vuelve a estar solo para centrar Javi López punto de penalti Parejo Parejo para Daniel Wass yo creo que el cambio Carlos de te vas ese produce viene por ahí porque en esa banda Javi López estas solo todo el tiempo lleva sólo ahí de fondo para centros como hay un desajuste en el Valencia en esa zona hola Javi López otra vez solo no llega a baja taparle la tiene Javi López para más roca a roca pierna izquierda para el pirata queda pincha que la baja que levanta la cabeza y que busca Darder dar vérsela de pegarle Garré le hace llegar a Borja Iglesias penalti

Voz 0341 14:33 no fui a Pío Baroja Iglesias no pito penalti

Voz 0691 14:37 penalti o falta en la frontal

Voz 0341 14:42 todas las manos no son está diciendo para no sacarle tarjeta día Cavic pita falta pita falta en vez de darle a Iglesias le ha dado a esto

Voz 0691 14:50 penalti la sacado fuera del área fuera del área porque no

Voz 0341 14:52 ha dado Borja Iglesias sino que le ha dado a día cabía entonces de pega avise agacha Borja Iglesias

Voz 2 15:04 las manos manos manos

Voz 1 15:07 ya he dicho claramente ha leído en los labios no todas las manos son tarjeta porque le había sacado en la primera parte una mano por una tarjeta por mano a día Cavic y ahora les señala la mano pero no les saca la segunda tarjeta amarilla que es lo que reclamaba Sergi Darder al árbitro que será leído perfectamente en los labios no todas las manos son tarjetas todo a vale lo que el amarilla Gavito el el Bargas interpretación lo que podría haber hecho Siria que había estaba dentro del área es meterla acción sea penalti penalti pero habría que

Voz 0691 15:35 estaba fuera del área ha visto bien las artes peligrosísima dentro del hemiciclo debe grande a un palmo de la raya del área levemente escorada a la izquierda más diestro me ha parecido que era colocaba Granero para un golpeo directo a portería coloca Marrero de cinco neto la barrera está pichichi está con dobles haya cabida

Voz 0341 15:58 Granero otra cosa no pero golpeo de balón lo tiene muy bueno es que soy muy cerca

Voz 0691 16:04 para golpeo directo a portería Granero Mario Hermoso derecha pero Izquierda a ver quién Le Pera se perfila a Esteban Granero el pirata con pierna derecha ha caído parejo de la barrera con Sergio García empujando seis con David López

Voz 0684 16:20 va a Granero podrá ha pegado en el travesaño dice Del Cerro que no es gol Sergio García pide gol la va a haber el bar

Voz 1 16:30 no a ver el bar el bar esta los bienes no tenemos tecnología De Gaulle esto no lo de no nos está mirando a lo cual el bar el árbitro pero es que no no hay tecnología de gol no hay Ojo de Halcón está consultando el cerro con el bar par pero no hay Ojo de Halcón gol Dagoll va sea es por por repeticiones pero no porque haya una

Voz 0691 16:57 me explico no hay tecnología De Gaulle para que se sepa claramente sí

Voz 1 17:02 el balón ha superado o no la línea de gol lo que el bar puede determinar y está determinando es que las tomas repetidas sin haber tecnología De Gaulle dictaminan que el balón ha traspasado

Voz 0341 17:13 plenamente la línea y por lo tanto del gol

Voz 0691 17:15 dice Granero el árbitro en una jugada que parecía penalti primero por el choque con las manos de Diaby en el gesto del árbitro el golpeo de Esteban Granero pega en el travesaño baja dentro ve claramente la repetición

Voz 2 17:29 y es gol del español

Voz 0691 17:32 hace la estatua neto y la pelota entra completamente

Voz 1 17:36 así es como lo determina el bar viéndolo como lo estamos viendo pero no pero no la que tecnología de eso

Voz 0341 17:42 eso es lo que quiero decir

Voz 1 17:44 bueno pues adelantar español en el dieciocho de la segunda parte con el gol

Voz 0691 17:47 Pirata la pelota en el travesaño

Voz 1 17:50 tras seguir claramente Coll del Espanyol españoles lo va a hacer si tuviéramos tecnología De Gaulle sabríamos exactamente si la pelota entrado entera o no porque es que parece que que sí que entré entera

Voz 0341 18:00 pero

Voz 1 18:02 oye sino es que tú ves todo el balón entero

Voz 2 18:07 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0341 18:12 pues estaba muy cerca del área era muy difícil pegarle a la pelota como le ha pegado Granero eh

Voz 0691 18:18 ojo al Valencia la falta de Gaià podía ser amarilla perfectamente la falta sobre el arder el Valencia sacudiéndose ahí el dominio del español vamos a ver cómo digiere el equipo de Marcelino ese golazo que decir que Granero Carlos creó fantástico a la pelota como se adelanta al español por si alguien no

Voz 1 18:36 yo no me he entendido porque igual me explicado mal no tenemos en España la tecnología de gol no sabemos sé a ciencia cierta si ese balón ha traspasado la línea de gol entero porque no hay tecnología de gol hizo el bar ha decretado gol porque viendo las repeticiones han visto los árbitros que están en el bar lo mismo que vemos lo que estamos viendo la tele que según las repeticiones parece que el balón completo traspasa la línea de gol pero no hay un sensor que lo determine tecnológicamente como si que hay en otros campeonatos

Voz 0341 19:05 por ejemplo en el Mundial iba a haber en la Champions aquí no lo tenía

Voz 1 19:08 hemos pero viendo las repeticiones sí que se ve

Voz 0341 19:10 el balón traspasa completamente pero bueno ya están

Voz 0691 19:13 no Cheryshev por Daniel Wass primero la falta a poner parejo al segundo palo asaltado Gabriel Paulista la ponía ganadero el rechace para David López el segundo centro que es malísimo de Didac Vila largo barato va largo os hacía que la bueno no había nadie en el segundo palo del español menos mal era malo le envío ya es muy largo muy largo se durmió la defensa del balón

Voz 0684 19:36 hacia

Voz 0691 19:37 la empaló de empeine Sergio García no había nadie para remachar el envío en el segundo palo digo que está en el que puede ser es por Daniel Wass Izquierdo queda Gameiro el que Abad con Marcelino

Voz 0341 19:48 bueno pues ya ha hecho ese cambio que con el cero cero pensábamos que iba a hacer entrenando Cheryshev que Red debuta con la camiseta del Valencia no jugó ni un minuto como decíamos antes en la primera jornada contra el Atlético de Madrid red debuta porque ya estuvo

Voz 1 20:02 hace un par de temporadas en el Valencia preparado para salir también Gameiro cuida al Espanyol

Voz 0691 20:06 Paul ese balón para Borja Iglesias acaba en las manos de Neto vaya paliza esta pegándose el gallego y ahora la pierde con novia está mal con Dovi a Carlos sabe fatal decirlo está fatal patines

Voz 0684 20:17 no fuera a los mejores minutos de largo del español está cabo del Valencia

Voz 0691 20:25 vamos a ver los cambios qué efecto tienen

Voz 0684 20:27 porque la pierde con doble toca Granero para artista o Jeremiah Baptistao será directamente fuera

Voz 0691 20:34 el veintiuno de la segunda parte pierde el Valencia en Cornellà españoles lo Valencia cambio Santi Mina

Voz 0341 20:39 esta el segundo cambio lo mete rápidamente porque ahora sí que hay que reaccionar a ese gol de Esteban Granero entra Gameiro por Santi Mina este cambio lo hizo en el primer partido o metió antes

Voz 2 20:53 me quedo antes a Gameiro

Voz 0691 20:56 y Carlos Soler centro de Gaià para Gameiro punto de penalti mejor colocado Darder ya a la contra el español Jorge Iglesias el a ganar Jacobi da la ventaja al árbitro marroquí a punto de perderla explica la falta pitada falta el Cerro Grande iba a sacar más Roca pero dejar que pase el tiempo me preocupa la amarilla que había Carlos la muy obligado con Borja Iglesias muchos uno contra uno

Voz 0341 21:20 pues ya no tiene más que un cambio por hacer hoy

Voz 0691 21:22 sí claro estaba ahí para

Voz 0341 21:25 para los últimos minutos y el resultado sigue siendo esta

Voz 0691 21:29 el Espanyol toca tras David López lo llega a Gameiro la presión sólo David López para el otro López que es Javi en esa banda Javi López para Granero la tiene David López David López para Diego López tierna Izquierda no llega a Kevin Gameiro yo está muy cómodo el Espanyol sacando a la jugada David López la cambia la parte izquierda pichichi con Baptistao habido falta artistaza no la pitó el árbitro ahí la jugada más de izquierda dejando a Vila con la izquierda

Voz 0684 21:57 ea Gabriel Paulista ha puesto la

Voz 0691 22:00 al ayer era gol leído Elvira iba al segundo palo llegaba Aneto ha salvado Gabriel Paulista era gol seguro ahora de cabeza Mario Hermoso David López para más Roca la tiene hermoso para David López partido completísimo que la defensa del español la tiene Esteban Granero habrá la derecha para Javi López austral español Carlos muy bien hasta ahora Javi López haber ahí Baptistao Puccini se duerme Baptistao Baptistao Artists

Voz 0684 22:26 bajo gol de Borja Iglesias se durmió pichichi le cayó por la labor Borja

Voz 5 22:32 desiertas sólo Borja Iglesias puerta vacía haré todo el segundo del español en el veintitrés de la segunda parte Borja Iglesias español dos

Voz 0691 22:43 Herencia cero ya había habido un desajuste anterior en la vida

Voz 0341 22:46 Ilha y ahora ha vuelto a verlo falla ahora es

Voz 0691 22:49 Pesci

Voz 0341 22:53 el Espanyol que pone tierra de por medio en el en el marcador caraja del Valencia en estos compases posteriores al al primer gol ese gol de falta de Esteban Granero ha descompuesto al equipo los cambios de momento lo han descompuesto mal y ahora tienen fallos y muy grande

Voz 0691 23:12 a mí no llega a tapar Gabriel Paulista pero es pichichi el que no ve el que no ve la llegada de Baptistao regatear estaba Aneto que llega a tocarle incluso le queda la pelota muerte a Borja Iglesias que fusiló a puerta vacía marcó el segundo para el español el primero grandes de falta directa el segundo apestado en cuatro minutos dos gol desde el Español Español dos Palencia cero tres

Voz 1 23:35 es una cosa lo que tantas y tantas veces Le criticábamos a Montoya el Pepa y era una de sus carencias que eran evidentes eso de la visión periférica que tienen que tener los laterales para saber siempre lo que de lo que te puede llegar por la espalda pues todo eso es lo que fallaba Montoya muchas veces es lo que le ha pasado a Pichichi que su sustituto

Voz 0341 23:55 en el gol del español no se ha dado cuenta de que tenía por detrás la llegada de Baptistao le ha ganado la acción le ha comido la tostada le ha robado la cartera y es un fallo clamor

Voz 1 24:06 eso de Puccini

Voz 0341 24:08 qué supone que el Espanyol este ahora mismo ya ganaba dos cero Álvaro

Voz 0691 24:11 pues estamos en el setenta XXV de la segunda parte el Valencia muy desdibujado tras el descanso ha llegado muy poco y ahora cambian el español se marchará Sergio García con el nueve al campo Hernán Pérez con el diecisiete aplausos en Cornellà partido que Peter Lim Carlos no ver ganar a su equipo por lo menos momentáneamente va a salir vamos a pensar en Quito

Voz 0341 24:39 hoy es posible ya corre para entrar en el terreno de juego agota a veinte minutos del final no le queda otra se sientan Ferran Torres Fernando Torres con la llegada de estos tres nuevos eso porque empiezan a calentar antes los otros tres que él de momento no disfruta de minutos mide oportunidad les prepara el cambio de Shuai Marcelino García Toral de momento no lo hace porque juega el Valencia

Voz 0691 25:03 Parejo el pases malos directamente al contrario la pierde con doble ojo al contragolpe Hernán Pérez para Borja Iglesias que estás solo completamente solo Borja Iglesias la baja Laponia tras las

Voz 0684 25:13 ha fallado Bernard ojo la mano cuando obvia

Voz 0691 25:18 de fuera qué desastre de segunda parte del Valencia defensiva y defensivo del Valencia en la segunda parte en Cornellà podía llevar ya cuatro goles el español

Voz 0341 25:28 aquí ir mermando acertadamente nuestro buen amigo José Emilio Julio antiguo técnico de esta casa mensaje de lo de los goles en contra que decía Marcelino en rueda de prensa reducirlo de los treinta y ocho y dejarlo en treinta pues podemos llevaría cuatro más el de el Atlético de Madrid cinco porque la segunda parte defensiva del Valencia está siendo pues oye peor que cualquiera de los partidos del año pasado

Voz 0691 25:51 mal muy mal iba a ser inevitable abrir el debate o reabrir el debate Carlos del lateral derecho

Voz 2 26:02 Chiri

Voz 0691 26:04 los dos partidos pero pero tiene carencias y no tiene recambio que es lo grave no tiene recambio en esa posición

Voz 0341 26:11 no el cambio para para Marcelino Brezo

Voz 0691 26:14 mercado Gameiro Rodrigo Rodrigo Gameiro Gameiro Gameiro Corner Corner para el Valencia buen desmarque de Gameiro el pase de Rodrigo atento David López habrá corre el para el Valencia

Voz 0341 26:29 hoy vemos la acción repetido con la de primero la saca día Kabir y luego el disparo de Darder que lo saca así así con dos clarísima otra vez gallega el español

Voz 0691 26:37 los vota parejo el córner se queda cortito al primer palo a la chica Hernán Pérez ahora claro Bernat Baptistao softwares de contragolpe claramente el español el que están poco a contra estilo porque él sí sí para empatar mínimo el partido el Valencia de marcar pronto Jeffrey con lluvia me ha gustado nada el partido de contabilidad allá para Cheryshev te separa Gameiro ahí tenemos dinamita pólvora Gameiro perfil izquierdo cabellos para el centro Gayá desde el suelo de cabeza Rodrigo se perfilaba ha estado bien Didac mira para despejar ya haberse contragolpe Borja Iglesias ya cabía el suelo la tiene Gabriel Paulista arriesgando mucho el Valencia ahora Cheryshev Cheryshev el pase corto la gala Esteban Granero el pirata con la derecha abriendo para Borja Iglesias fíjate carros ahora uno para uno con Gabi lo que decía a pesar de la amarilla para a saber si el Valencia lleva mejor

Voz 0341 27:37 lo peor media de goles encajados que la temporada pasada es muy fácil como el año pasado encajó XXXVIII qué es exactamente un gol por partido pues ahora lleva más de un gol por partido porque lleva dos en este partido y uno en el primero así que de momento esa cosa va a peor de los encajados porque ocasiones ha tenido en español para hacer incluso más

Voz 0691 27:53 no sabía por banda Javi López va a haber un cambio puede ser basó allí

Voz 1 27:58 ya había sido belga ahí está lo ya hace rato que mira mira lo que el español

Voz 0691 28:03 más velocidad Pablo Piatti Se va a Rocío Rodríguez

Voz 1 28:05 te va Rodrigo pues el otro día contra el Atlético de Madrid con el partido empatado el Valencia no hace este cambio sino hace uno más ofensivo buscando un segundo gol con el que conseguir la victoria y ahora que vas perdiendo dos cero tendría más sentido a un hacer el cambio ofensivo dejando a Rodrigo en el campo Hinault no lo ha hecho ha quitado a Rodrigo

Voz 0341 28:26 Marcelino para meter a basó allí

Voz 1 28:29 me explico no que el cambio el cambio de las de hoy en ningún comentario que hacer el primer partido era Carlos Soler basó allí no ha hecho ese cambio que habría sido el ofensivo que tendría que haber hecho por lo menos a mi juicio

Voz 2 28:42 al que ver

Voz 0691 28:45 pues queda un cuarto de hora para el noventa el Valencia perdiendo dos cero en Cornellá no sale el regate de Hernán Pérez tiene con novia a ver contragolpe con todo ya para Carlos Soler Carlos Soler redobla Puccini Se para Carlos toca para Dani Parejo buena pared con Carlos Soler se prepara Pablo Piatti en el español más velocidad más contragolpe todavía con doble a buen regate sobre ver aunque sigue punto la cambia todo a derecha izquierda para Cheryshev de cabeza Services a punto de perderla la pierde Cheryshev pero se la come en el bote Hernán Pérez ruegan Dani Parejo Jack campo del Español Parejo para eso para dentro para no ello Gameiro para Carlos Soler José mueve Gameiro el pase de Carlos era para basó allí de cae el rechace de David López y Parejo parejo con la derecha aparezco para Geoffrey con dos via el Valencia campo del español la tiene Cheryshev de espaldas y la pierde con Hernán Pérez juega a la contra el Espanyol el partido ya muy claro Carlos el Valencia jugar en campo contrario quién española tirar contras las tiene Parejo para para Gameiro directamente fuera servicio de portería para el español

Voz 0341 29:50 a mí me había gustado el Valencia de la primera parte de la primera parte a mí me había gustado de la segunda nada que ver porque generarla genera ocasionada los desastres defensivos han sido bastantes más cambios en en España no

Voz 0691 30:03 Baptistao fundamental en la jugada del segundo gol tras Pablo Piatti les del ballet

Voz 0341 30:09 ya ya ya hecho todos también a lo español español ha hecho dos cambios Hernán Pérez unos momentos

Voz 0691 30:19 queda uno todavía

Voz 0341 30:22 yo llevaba Víctor Sánchez parece que hay más rápido que los demás parece que Víctor Sánchez será el el tercero en salir en el español salvo por el pie

Voz 0691 30:29 hasta pues jugar desde atrás Diego López el balones para ser que era pierde buena recuperación del Valencia

Voz 0684 30:39 dejo Parejo para Gameiro Gameiro Gameiro Gameiro que le pega

Voz 0691 30:42 es la dentro para que se cayó Pide penalti el Valencia no pitó nada del Cerro interpreta Del Cerro que fue un resbalón en la jugada ese valor para Borja Iglesias que buena la maniobra con Gabriel Paulista ex juez delantero Carme que es delantero Borja Iglesias

Voz 0341 30:58 los en el Celta como no lo vieron

Voz 0691 31:00 los todo lo bien lo bien que lo es Carlos se duerme ese la gana Mario Hermoso que me ha encantado pasó allí las perdió Piatti el pase de vas allí para aparejos para

Voz 0684 31:10 dejo atrapado Javi López

Voz 0691 31:14 será quitar es decir Javi López al pecho de Puccini IPIC para Geoffrey contó Pia con novias para Xabi toca de izquierdas para haga ya muy largo el el pie de Gayá que además ha pisado a Javi López se queda en el suelo Javi López banda a favor del Valencia

Voz 0341 31:32 ha sido fortuito parece no se duele

Voz 0691 31:34 le Javi López del piso donde allá yo creo que no

Voz 2 31:37 hay que echarle Gayá directamente

Voz 0341 31:39 Yllera pero parece que es fortuita la acción y lo vemos

Voz 0691 31:44 pisa el piso en la pista sin ganar pero no

Voz 0341 31:47 el va a intentar buscar la pelota al pisotón existe clarísimo podía hacer daño porque el amargado los tacos seguro levaduras la marca algunos días pero

Voz 0691 31:56 ya recuperar la verticalidad Javi López del Espanyol iba a hacerse el último cambio lo pedía el colegiado dar todavía no así que juega ya de banda allá para Geoffrey con dos Via con dos vías para Gabriel Paulista paulista levanta la cabeza te pase Barakaldo voy a punto de perder con novia sacó el recurso era la entrega para Kevin Gameiro muy incómodo el Valencia en campo contrario todo el partido Cabriel para pichichi pichichi por la derecha toca tras para Carlos Soler la quiere Parejo que está solo no sé nada Carlos Soler se mueve parejo el balón para Gameiro para ponernos de la frontal es hay marcó la temporada pasada con novia cuando ya para Gameiro la quién el Valencia pero con dudas con muchas dudas ahora es Gayá por Izquierda encontrarla con si les voy a contar ya con la derecha con Dovi afincado para pegarle al así tapó el pirata chica Granero le cae a Cheryshev el centro ahí Cheryshev para Gaià muy largo muy largo Cheryshev Balón de puertas para el español

Voz 0341 32:52 el español está haciendo su partido muy bueno en la segunda parte defendiendo eso que no es una característica habitual de los equipos de rugby pero está defendiendo muy bien muy bien estamos viendo la repetición Coll en la que sin tecnología a gol pero con la repetición y ampliando la imagen se ve que el balón entero traspasa la línea de gol así que está bien concebido el primer gol del español llevemos la repetición del segundo que viene después de un fallo clamoroso de Puccini que se duerme completamente para que le robe la pelota y bueno el que les regala pelotas Baptistao después de que meta la mano meto le queda el balón a Borja Iglesias que es el que hace el segundo y el que hace el tercero es Ruby el tercer cambio ahora mismo

Voz 0691 33:34 se marcha el autor del primer gol Esteban Granero que no estuvo ni convocado en Balaídos sale al campo Víctor Sánchez para ocupar la parcela ancha sale para dar explicaciones es que para jugar a la dar ver al fútbol que quiere Rubi

Voz 0341 33:49 Granero sí que me parece un jugador muy válido para este español para el de Quique Sánchez Flores no porque es otro fútbol pero para el de Rubi creo que es un jugador muy importante granero en este equipo

Voz 0691 33:59 el partidos en casa puede ser una alternativa Esteban Granero la tiene Gabriel Paulista el pase para Mukhtar ya Capi esos nombres que Mora decir cuando uno narrar partidos Javi ya había para Geoffrey con dos via la tiene Gabriel Paulista pase abierto a la derecha para pichichi pichichi para Carlos Soler ha habido falta de Didac Vila paró para el Valencia

Voz 0341 34:28 todos le van a quedar al Valencia además sale añadido para intentar

Voz 2 34:32 mitigar el daño

Voz 0341 34:34 las remontar todavía tiempo habría para hacerlo pero por lo menos sacaron un puntito bus ahora arriesgándolo el pase Gabriel en meter la pierna llevársela

Voz 0691 34:44 a estas centrales de Gabriel Paulista para multar ya Gabi llega el balón finalmente a José Luis Gayá que toca en corto para Cherie se va a punto de perder el Valencia la pierde Cheryshev la gana Borja Iglesias paralelo hicieron falta dice que no del Cerro retiene con novia cuando ya para allí Pacho allí con David López el toca en corto lo vio para Gaià falta David López Palop para el Valencia la falta es peligrosa es una tres cuartos de campo flanco izquierdo para colgar

Voz 0341 35:12 Ari para buscar un remate dentro del área pero eso lo llevamos pidiendo muchos carruseles que alguno de los centrales del Valencia metió de cabeza a la salida de un córner o de una falta lateral como la que tiene ahora mismo el el Valencia alguna vez tendrá que llegar vamos a ver si es ahora sirve para reducir diferencias even claro me da igual que sea Gabriel o día que Javi uno de los centrales que sea cualquiera de los otros que están buscando el remate

Voz 0691 35:35 Parejo fijando el envío ahora sí en corto para Carlos Soler ratificó Javi López habrá corre para el Valencia

Voz 0341 35:42 en la estrategia que ha sorprendido a todo el mundo Parejo con ese valor en vez de colgarlo dando la rasa a la carrera desplazándose a la izquierda de Carlos Soler pero luego no ha terminado de salir la jugada pero bueno hay córner segundo posibilidad a votarlo

Voz 0691 35:55 jo que levanta Izquierdo las cortita ha peinado Gabi despeje al alimón con Hernán Pérez Otro córner para el Valencia

Voz 0341 36:05 estaba abusando mucho el Valencia de esa al primer palo para que la peina y además la flota el carro Soler para hacer Mendieta

Voz 0691 36:11 completamente solo le he visto parejo a Carlos Soler que arma la pierna también le he visto Mario Hermoso la Pando haya Carlos Soler a que llega el rechace pone el centro Carlos segundo palo de cabeza al el punto de penalti a Sergi Darder a verse contragolpe del español de a ver quién llega primero a la pelota Baselga ya corrigen allá hay toca con la izquierda para Cheryshev Dani Parejo la tienen Capi del Valencia el pase dentro que allí iba a los para Diego López

Voz 0341 36:39 hacer un Mendieta es muy difícil porque tienes que sacar el corren muy fuerte para que no le rápido a tiempo al defensor a llegar a despejar lo aparte la defensa tiene que estar despistada para que me pueda llegar el balón a uno que está esperando en la frontal es muy difícil que se vean goles como ese que le marcó un billete al al Barça aunque tantas veces hemos visto

Voz 2 37:02 uno de los goles de nuestras vidas

Voz 0691 37:05 la falta de Pacho allí a David López la visto el árbitro el balón para Diego López el portero del Espanyol que se quejó el largo desde fuera del área el gallego Diego López sin demasiado trabajo en la segunda parte

Voz 0341 37:25 ninguno ninguno

Voz 2 37:26 para jugar en largo

Voz 0691 37:29 salta a Borja Iglesias también ya que Javi ese balones para españoles para Mario Hermoso bien colocado con dos ya la tiene Carlos que levanta la cabeza Carlos Soler se persigue Pablo Piatti juega el niño para Cristiano y Chiri IPIC atrás para Gabriel Paulista oiga paulista en corto para Mukhtar día cabida persigue Víctor Sánchez es la presión es para allá de allá hayan campo del Espanyol

Voz 1 37:54 ya ya para parece

Voz 0691 37:57 puede estar Valencia ver pases dentro es el ahorro es para Carlos Soler ha habido falta dice el árbitro juega Javi López a punto de perder la Javier López con Parejo Javi López para Víctor Sánchez Víctor Sánchez en el envío para Hernán Pérez anticipó José Luis Gayá espanta a favor del español

Voz 0341 38:15 yo creo que hay jugadores en español que como hemos dicho al principio del partido eran suplentes el año pasado y que son mejores que los que los que juegan en titulares eh yo creo Javi López está haciendo un partidazo Didac Vila está siendo un partidazo más ronca está haciendo un partidazo y todos estos estaban ya en la plantilla pero no jugaban casi el año pasado

Voz 0691 38:35 la tenía hay Javi López el envío fallido a la parte derecha a la va a comer con dos a la pierde con Borja Iglesias aspira falta al árbitro para que nos falta ser duele de un golpe en el suelo Jeffrey con lluvia de Borja Iglesias luego si la edades de forma involuntaria la novia del balón Borja Iglesias

Voz 0341 38:54 menos de seis minutos le quedan al Valencia que no da síntomas sede de que esto se pueda corregir II

Voz 0691 39:00 parte muy gris del Valencia a ver ese balón para Carlos Soler corre Didac Vila al suelo Didac

Voz 0341 39:06 falta daba yo le pareció que llevaba Carlos Soler antes que Vila

Voz 0691 39:13 pues balón para ellos quedan cinco minutos cinco para el noventa el Valencia a punto de consumar la primera derrota de la temporada en Cornellà Gabriel Paulista el valor del brasileño para Kevin Gameiro es Cheryshev claro Izquierda abriendo bien para Gayá a la pone Gayá ayer punto de penalti Ice venció a la cabeza está más Roca córner para el Valencia

Voz 0341 39:39 golito ahora nos daría algo de vidilla ochenta y cinco ya cumplidos el córner para el Valencia que pierde dos cero en el campo del Espanyol

Voz 0691 39:50 ocho finalmente ha sacado hoy el Valencia desde la esquina Parejo parejos para Gayá Gayá para pichichi si hubiese la izquierda la presión de Piatti allá por el centro al segundo palo de puños Diego López el rechace para Darder corre Pablo Piatti Puccini sí se apoyan neto atrás estos jugando de libre completamente fuera del área el portero brasileño Eto'o para Cavic ya que a mí para Gabriel Paulista la tiene Gabriel abrir para Carlos Soler al balón lo ha salido queda la pelota para el jugador del Español la tiene Borja Iglesias

Voz 0341 40:30 haciendo un partidazo Vila pues bien brutal

Voz 0691 40:32 el español altísimo nivel la presión de Víctor Sánchez Parejo la tiene Gameiro buena Benabarre palo para Balenciaga miró la frontal para para quien para el contrario el toque de tacón de Cheryshev contrario tienes mucha rabia Gabi Dani Parejo aprietos para Gabriel Paulista el brasileño paulista se equivoca se equivoca Gabriel la tiene Diego López mucho que reflexionar

Voz 0341 41:09 digo la segunda parte sobre todo

Voz 0691 41:12 muy floja del Valencia Mario Hermoso de primeras para Piatti Piatti para Tiriac gas para Darder gustándose al Espanyol ya la tiene Darder que toca atrás Se apoya bien más Roca barroca libre de marca la derecha está Hernán Pérez que recibe queda bajar con el pecho y que se prepara para encarar en Canal HD Scheffer nada izquierda que vuelve pase para Borja Iglesias al suelo Gabriel Paulista queja hacia el Espanyol qué fácil se planta en área del Valencia la presión de Víctor Sánchez Puccini tiene Carlos Soler ahí no puede perder Puccini la toga con la izquierda la cabeza del contrario Piatti ya tiene la frontal tiene más Roca párroco la izquierda Hernán Pérez hagáis Pérez dice que no hay nada Del Cerro Grande Gameiro el que ha peleado con más roca para salir de la zona de Valencia a rápido Gameiro buen contragolpe dejando parece buena la Chase es para el pase le queda el rechace Gameiro para basó allí Víctor Sánchez corrigiendo para tapar el balón le queda a cargo la derecha lo poco pesaba basó allí gira sobre sí mismo deja para con novia ya con la izquierda que le pega Diego López córner

Voz 0341 42:27 casi se la come me da la sensación de que se la comía Diego López pero no no lo conseguido despejara a córner sí yo lo veo muy pesado también a basó allí tiene

Voz 1 42:37 yo no sé si está en Sudán esos son sus límites de peso de de grasa y de valores que tienen tan controlados debe de ser así pero yo lo veo un tío muy muy tosco no

Voz 0691 42:47 está pasado de peso marchó allí se ha pasado de confianza el portero del Español porque se despeja para dentro es gol la jugada para Hernán Pérez perderse la quita de encima sacó partido al corren el Valencia tiene fíjate que Cheryshev hacía falta Piatti Zellweger que no va a favor del Valencia

Voz 0341 43:11 Se ríe Piatti por qué para ahora el árbitro están diciendo algo a que continúe pero algo estado en dice

Voz 0691 43:17 sí sí sí que para el partido saca de banda José Luis Gayá mínimo tiene que haber tres minutos de añadido por los seis cambios la tiene con novia cuando ya para Gabriel llega a abrir para pichichi nosotros os decía Marcelino que quería quejar treinta

Voz 0341 43:36 venga Carlos Soler ahora vamos ya por encima de los treinta y ocho por encima de la media del año pasado Carlos Soler

Voz 0691 43:43 para allá la tiene Gayá haga ya con Eliseu el saque del Valencia al punto de penalti es envío

Voz 0684 43:48 para Gameiro

Voz 0691 43:50 que fuera demanda Gameiro apareció Javi López para salvarla le pegó con todo Gameiro pero no tengo mal de empeine a la contra el español Borja Iglesias que partido Carlos horribles

Voz 0341 44:01 es muy bueno muy bueno Borja Iglesias

Voz 0691 44:03 ahí recibe libre de marca Pablo Piatti la tiene más Roca a Roca que separa el centro del campo y que encuentra Sergi Darder Tarver a la izquierda para Didac Vila quiere más balón todavía más Roca que partido echó más Roca maravilloso porque eso sí muy completo

Voz 2 44:21 eh

Voz 0691 44:22 libre de marca de que de Víctor Sánchez ya la tiene ahí a la derecha para Javi López Javi Gracia Cheryshev que abajo la falta lo que decía trece la personal de la frustración

Voz 0341 44:33 sí

Voz 0691 44:34 pues esa falta de hora Txelis es la de la frustración falta minutos el Alargue iremos hasta el noventa y cuatro madre mía pichichi como se la marca Puccini tremendo el fallo defensivo

Voz 2 44:56 es brutales para para no

Voz 0341 44:59 le una reprimenda muy buena en el Vestuario o luego en privado Marcelino como quiere hacerlo pero el fallo de biquini en segundo gol es tremendo

Voz 0691 45:08 novia ahora pichichi el pase filtrado que es malo que recupera más Roca Mar madre o compartidos

Voz 1 45:15 o marcha regateó a tres solo y además

Voz 0691 45:17 cada contra para Borja Iglesias ha llegado a terceros mar Gabriel Paulista la falta de Borja Iglesias parón para el Valencia

Voz 0341 45:28 pues mira te Bambino sido falta para mí Borja Iglesias le ha ganado la afición metiendo en el cuerpo pero dejó Yamaha

Voz 0691 45:34 ir al mejor del español me costaría mucho

Voz 0341 45:36 los partidos

Voz 2 45:38 te va a costar darlo puntos en el Valencia Flamenco

Voz 0691 45:41 algo igualmente partido malo de Valencia hay recupera Víctor Sánchez en la presión sobre Cheryshev que perdió bala contra Víctor Víctor que el central habiendo a la derecha para Piatti Piatti aparece por la derecha está sólo Victor Sánchez va para pegarle con la derecha al letón coche Bisset dice que al árbitro Palop para el vale

Voz 0341 46:00 falta Cheryshev que creo que ha hecho todo mal desde desde que ha salido

Voz 0691 46:10 podía haber falta echen es de Víctor Sánchez en la frontal del área toca en corto neto Un poema la cara de Marcelino Le quedan dos minutos al partido a este mal partido globalmente del Valencia en Cornellà pichichi para Carlos Soler Carlos para Gameiro el niño maravilla tocando exterior para con Dovi hayan campo del español con novia la presión de Mas Roca encima de Le ha con Dovi a buen pase para allá de allá que filtra envío para basó allí salta Mario Hermoso Carlos Soler para allí más Roca a córner que partido de barroca

Voz 0341 46:47 impresionante es difícil decir quién es el mejor el español pero yo me quedaría con más

Voz 2 46:52 Roca si el partido que más Roca que

Voz 0341 46:55 no solamente en ataques que miraba ahora como salvo en una ocasión clarísima de gol de su ahí llegando a

Voz 0691 47:00 va a cubrir la pone Carlos Soler en el córner punto de penalti Serranía allí Pachachi parece un jugador de fútbol playa lo dije el otro día en Mestalla y hoy portero repito así con las medias para abajo medio culebrón de verdad eh me da la impresión físicamente muy mala

Voz 0341 47:20 a mí también me parece que no está en la forma como para jugar un partido de altísimo nivel como exige cualquiera de la Liga española en primera división

Voz 0691 47:28 Parejo ahora que Vila

Voz 0341 47:31 pierde con Tobias recupera Borja Iglesias Éste el segundo mejor español Borja Iglesias partidazo inmenso también

Voz 0691 47:35 cuando para Darder que se va de Parejo que Carlos

Voz 0341 47:38 también no nos sirve españoles

Voz 0691 47:40 Beiro abajo dura imagen fea del Valencia ya de pegar patadas de impotencia

Voz 1 47:52 nada que ver con el Valencia tan sólido y tan sobrio que veíamos casi siempre el año pasado y eso que aquí en este campo

Voz 0341 47:59 nos decepcionó en la primera parte sobre todo pero luego ganó el partido ganó el partido a su manera pero lo ganó se llevó tres puntos que no mereció

Voz 4 48:07 pero se los llevó hoy hoy

Voz 0341 48:10 la segunda parte es muy mala muy mala

Voz 0691 48:14 legal español fuera Victor Sánchez tocando en corto ante la presión de Cheryshev durante

Voz 0341 48:19 Ibaka María