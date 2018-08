Informativo de las 6.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (27/08/2018)

No hay resultados

Voz 0260 00:07 buenos días último lunes del mes de agosto se acaba lo buen hoy por delante una jornada con intervalos nubosos tendiendo a disminuir por la tarde y sin que se descarte algún chubasco de lluvia débil en el litoral de Castellón el viento va a soplar hoy variable flojo las temperaturas sin cambios o con ligeros ascensos hasta ahora tenemos veinticinco grados en Castellón y en Elche veintiséis en Valencia y en Alicante enseguida repasamos los sucesos del fin de semana que hay de todo pero antes en portada

Voz 2 00:35 el principal problema que tenemos aquí es la necesidad de un de trabajo estable contratar una o dos personas de manera continua que esas personas sí que se quedarían a vivir aquí

Voz 3 00:45 una da buena sería pues para los demás cuando alguien quiera montar algún tipo de empresa empezar aquí una nueva etapa pero que pequeña tenemos un bar pequeño tenemos

Voz 4 00:55 las farmacias pequeñas no toda la gente que estamos no pueden vivir esta gente sabría que apoyarles de una manera u otra a la a la gente que vive que vive todo el año el pueblo son Mari Pau

Voz 0260 01:07 Juan Manuel Segura hay Pere Calvo los alcaldes de Castelli de cadáveres Castellfort por la Mata tres municipios que sufren en primera persona el drama de la despoblación el primero por cierto casteller de calabrés es el que menos habitantes tiene de la Comunitat no llegan ni siquiera a veinte vecinos los tres aquí en la SER ofrecen sus recetas para volver a hacer atractivo el mundo rural ya les han escuchó dado crear trabajo estable facilitar los trámites a la hora de crear una empresa o apoyar a la gente que vive en el pueblo durante todo el año por ejemplo con el acceso a la fibra óptica y otras nuevas tecnologías la Generalitat en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos va a poner en marcha una ambiciosa iniciativa para luchar contra la despoblación esperemos que no sea tarde porque los pueblos no son sólo para el verano

Voz 0260 01:54 días Man la despoblación es un drama que no sólo afecta a las Castillas aquí en la Comunitat Valenciana también hay zonas que están quedándose vacías como las comarcas de la Serranía hay el Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia pero sobre todo el interior de Castellón una provincia que tiene ciento treinta y cinco municipios ochenta y seis de ellos con menos de mil habitantes según los datos del INE por tanto ante esta realidad Se necesita actuar de forma urgente para incentivar la llegada de personas a estos municipios porque sino pronto desaparecerán

Voz 5 02:19 ya nació repoblar en una iniciativa que ha impulsado la Diputación de Castellón que ha ayudado ya a mil familias e instalarse en estas localidades con la posibilidad de poder acceder a colegios gratuitos a nuevas infraestructuras para tener una mejor calidad de vida Elena Vicente Ruiz diputada de Acción Social

Voz 6 02:35 atraer a familias con niños eso es fundamental porque nosotros podemos crear muchas servicios para gente mayor esos municipios están envejecidos pero tenemos que que era atractivos para que la gente joven decida

Voz 7 02:47 en Castellón por decir uno porque quieren agua

Voz 6 02:50 Amelia gratuita porque las las carreteras están mejor y pueden llegar al trabajo en menos tiempo tenemos dinero

Voz 5 02:58 Santiago Pérez alcalde focal donde viven cuatrocientos setenta habitantes pide que también se cambie la ley porque considera que los vecinos de las localidades del interior no deben pagar lo mismo que los mismos impuestos que los de las grandes ciudades ya que tienen menos servicios

Voz 8 03:11 para los municipios la carga fiscal continúa siendo la misma en los municipios pequeños teniendo menos servicios pagamos los mismos impuestos y eso es injusto

Voz 0260 03:22 hoy en Alicante según la Diputación en estos últimos años ha invertido más de ochenta millones de euros para evitar la despoblación mejorando las carreteras la iluminación de las calles llevando las canalizaciones de agua hasta los pueblos o ayudando a agricultores y ganaderos de la zona

Voz 5 03:34 también la Diputación de Valencia ha puesto en marcha un programa para atajar la despoblación la vicepresidenta Rebeca Torró cree que es imprescindible que haya una coordinación entre las distintas administraciones

Voz 9 03:44 es un trabajo que conjuntamente entre todos no sólo las organizaciones sin haber sido los propios ayuntamientos necesitan los ciudadanos no creo que al final va en beneficio de todos tenemos municipio rinconcito es de toda la la Comunidad Valenciana cuyo importantes que hay que de alguna manera hacer que no desaparezcan

Voz 0260 04:08 una fuente de ingresos para las comarcas del interior es el turismo ayer conocíamos una curiosa iniciativa para fomentar la llegada de visitantes a las zonas con más riqueza de restos paleontológicos la Generalitat va a instalar antes de que acabe este año seis réplicas de dinosaurios a tamaño real en seis municipios de la Comunitat Valenciana que disponen de yacimientos las réplicas cuyo tamaño oscilará entre los tres y ocho metros Se instalarán en sic Torres Morella AVE his al puente millares y Agost otra de las consecuencias de la despoblación de las zonas rurales es el peligro de que se extiendan los incendios forestales los campos no se cultivan el ganado no pasta y esto provoca que haya mucha más maleza que se convierte luego en combustible con el fuego ayer precisamente se cumplían dos semanas desde que se dio por extinguido el peor incendio que hemos tenido aquí este verano en la Comunitat que empezó ya saben en You Chen por culpa de un rayo que arrasó más de tres mil doscientas hectáreas en seis municipios más de las comarcas de La Safor La Vall d'Albaida esta tarde en el Ayuntamiento de Gandía sereno Irán políticos y técnicos de todas las administraciones para planificar las actuaciones más urgentes

Voz 5 05:09 y es que como explica en la SER José María Ángel el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias en nada llegarán las lluvias de septiembre y octubre las temidas gotas frías y si no se actúa ya en el monte será mucho más complicada la reforestación

Voz 7 05:22 con los temas medioambientales situado mucho rigor ahora la montaña está enferma la montaña ha sufrido un trauma tremendo iban a venir de las lluvias y conviene ir preparando determinadas actuaciones paliativas que pues no lo hagan escorrentías que no se llenen los barrancos

Voz 5 05:38 además se quiere utilizar la experiencia de los trabajos que se han llevado a cabo en la Granadilla en Jávea que se recupera a buen ritmo tras el brutal incendio que arrasó este paraje hace dos años por el fuego

Voz 0260 05:47 por cierto sobre la huelga que los bomberos forestales tienen convocada a partir del próximo siete de septiembre el director de la Agencia de Seguridad hay respuesta las emergencias asegura que están recibiendo todas las propuestas para ver cómo se incorporan definitivamente al servicio público de la Generalitat recordamos que ahora pertenecen a Tragsa confían que en los próximos días se den avances al respecto y también espera que se solucione pronto el merecido aumento de sueldo dice por el cambio de funciones

Voz 0260 06:16 se lo venimos contando la Guardia Civil investiga la agresión a un hombre de setenta y cinco años que increpó a unos jóvenes por colocar un cartel en favor de la independencia de Cataluña en la playa de oliva todo sucedió el pasado viernes por la noche cuando este hombre caminaba con su nieto de diez años por los alrededores Delphi Gatell Shawn un festival de música organizado por una asociación juvenil Chaves de oliva en Moviment el hombre reprochó a varias personas que desplegaban un cartel en el que se leía fuera agresores Autodefensa Feminista fuentes de Square

Voz 5 06:45 varios jóvenes encararon con él le golpearon en la cabeza y acabó con una brecha el presunto agresor huyó y no ha sido identificado todavía hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia el Ayuntamiento de oliva condena la agresión y ha abierto una investigación y los organizadores del festival apuntan a un malentendido con la carta de carácter feminista

Voz 0260 07:02 además bomberos y Guardia Civil localizaron anoche el cadáver del hombre de cincuenta años que desapareció en una zona de baño del río a su paso por el municipio de volviste esta mañana se le practicará la autopsia para determinar la causa de la muerte porque al parecer no bajaba mucho agua en ese momento por el río lo cuenta hoy las provincias la Guardia Civil ha detenido a un hombre de veintinueve años por presuntamente maltratar a una joven menor de edad en un edificio de Benissa no

Voz 5 07:26 tras una gran pelea de la pareja parece ser que la víctima de diecisiete años y de origen rumano se precipitó cuando se descolgaba por un deslumbrado con la intención de escapar del joven que huyó del lugar y fue posteriormente detenido tras presentarse ante la Guardia Civil de Llíria está a la espera de ser trasladado a los juzgados y la víctima fue trasladada al hospital de Lliria y se encuentra fuera de peligro

Voz 0260 07:50 el Partido Popular exige al presidente de la Generalitat Ximo Puig que asuma responsabilidades políticas tras la suma de varapalos judiciales que ha recibido por atacar dicen a la escuela concertada es lo que denuncia la portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts Beatriz Gascó tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ha dado la razón al colegio Inmaculada jesuitas de Alicante tras ver cómo hace año y medio la Conselleria que dirige visión Marisa anulaba cuatro de las ocho aulas de concertada en Bachillerato

Voz 5 08:18 esta sentencia se suma a otras que también daba la razón a centros de Carcaixent de él se de Alicante de Alcoy ir de Valencia y al recurso que desde el PP se interpuso al decreto de conciertos para Gascó el Consell está volcado en la imposición del modelo único si para ello tiene que saltarse las leyes y los informes técnicos lo va a hacer

Voz 1587 08:35 y es que el TSJ les ha dicho que han impuesto su modelo ideológico por encima de la ley que no han hecho caso a los informes técnicos y que no se ha respetado la voluntad de las familias y por eso desde el PP pensamos que este atropello a los derechos no puedes

Voz 5 08:49 Bashar sin más tras conocer una nueva sentencia

Voz 1587 08:51 ya exigimos al señor Puig que se asuman responsabilidades de inmediato

Voz 0260 08:56 y una cosa más la Conselleria de Igualdad ha invertido cuatro coma tres millones de euros para mejorar las condiciones de vida de las residencias del ibas a el Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria que atiende alrededor de quinientas personas con diversidad funcional intelectual en ocho residencias Ángel buena Fesser director general de derivas

Voz 10 09:15 seis millones de euros en ello las infraestructuras y la accesibilidad del recurso residencial y dotar dos de equipamiento técnico sanitario informática chico en renovar el y ampliar el paro una hábil tiene moment gala reside ansiedad del IVA dispongan de dos pulmones adapta vez pedazo de activistas en la Comunitat