Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (27/08/2018)

por supuesto que sería algo negativo no para para nosotros y motivo de preocupación porque nos haría perder bastante competitividad date cuenta que pagarle de un dos coma cinco por cien a un veinticinco por cien en el caso de que de que eso fuera así de penalizar a los vehículos que mandamos a Estados Unidos son los motores pues bueno estaríamos hablando ya de de cosas mayores no de cosas heridos

por otra parte Faubel también asegura que antes de irse de vacaciones los trabajadores se ciñeron durante dos meses a la adecuación de los motores diésel a las normas que la Unión Europea exige con los límites que reducen la contaminación y por ello no han tenido problemas aquí en la producción a diferencia de la factoría de Volkswagen en Navarra que ha tenido que cerrar temporalmente para adecuar la producción y no perder beneficios

está todo dentro de de norma y bueno pues eso no ha supuesto que que tengamos problemas en la producción otra desde era cómo evolucione el mercado y como y como dos clientes cambien de de rápido no la verdad que se ha demonizado el diésel hay yo puedo decir para desplegar algún mito a que a día de hoy motor diésel eh bueno con todas las situaciones todos los filtros nuevos que llevan contaminados en motor gasolina no lo que pasa que bueno eh ahora ahora es lo que hay y lógicamente muchas hace que la gente cambie la tendencia no

el concejal popular Alfonso Novo asegura que no entiende las urgencias de realizar las obras en agosto ni las irregularidades que se están produciendo las contrataciones de las mismas y mucho menos dice que no se haya contado con la opinión de los vecinos

no entendemos las urgencias de realizar estas obras esta actuación en el mes de agosto ni tampoco críticas las irregularidades que se están produciendo en las contrataciones de las mismas exigimos al alcalde de la ciudad al señor Ribó que paralice inmediatamente las obras del centro de acogida de Ayora al no contar con ningún informe favorable ni siquiera haber informado

Voz 16

08:05

pero el momento empiezo recordáis estás dentro no no sabes ni los jueces se subía entras dentro de una bola que te cambia de la adrenalina ya hay parece que estás metido en en en lo que te gusta no muy no mira es el tiempo no mirarlo juez DGS Villán novia es es una sensación que yo lo digo muchas veces si la gente extraña pero no la puedes explicar tienes que vivirla desde dentro para poderlo explicar