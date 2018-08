Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (27/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

cuando yo conozco a este chico y es que también tenemos problemas Macará camino uno de los grupos políticos que se quiere hacer uso de poco que no porque está nosotros porque esto es un problema que no viene con con este Ayuntamiento gobernado todos aquí entonces es la solución nadie entonces se ve inmerso en tal al de Creus es un trámite que llevamos más de un y midió iba no ha dado la razón y bueno lo hubiéramos sido hijo determine qué medidas vamos a continuar haciendo seguramente inferior

Voz 3 00:58 en el último lunes del mes de agosto empezamos recordando el viernes pasado con la intención de tener un día de radio lleno de buenos momentos memorables

Voz 3 01:15 hola qué tal cómo están muy buenas bienvenidos a todos los que nos están escuchando desde Alicante Castellón y Valencia que que la encina hola al día a día unos buenos minutos de radio Nos espera de momento hasta la una y luego ya

Voz 4 01:30 sí esperemos tener también la segunda hora no debió si pensando ya en algo en lo que hay que pensar porque lo tenemos a la vuelta de la esquina

Voz 5 01:39 la vuelta al cole sí eso ya está ahí y sobre todo los papeles

Voz 3 02:00 claro es que esto tiene varias vertientes es volver al cole es la pastillita para algunos pero también el ánimo el estado de buena salud la psicología de los más peques en fin es complicado

Voz 4 02:11 complicados esta vuelta al cole y por eso vamos a dedicar parte de nuestro programa a sabe bien cómo

Voz 3 02:17 cómo torear el algo

Voz 4 02:20 el tema este de la vuelta al cole y también os vamos acerca de esta primera hora a un pueblo pequeñito de la Comunitat Valenciana

Voz 5 02:26 pero muy grande en nuestros corazones que bonito que te Agustí muchísimo

Voz 3 02:31 doce veintidós minutos no sé si en estos días difíciles por los muchos traslados tendremos problemas en las carreteras de la Comunidad

Voz 1 02:38 la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 3 02:44 buenas tardes también Alfonso Martínez de la Dirección General de Tráfico

Voz 6 02:48 hola qué tal afortunadamente hasta ahora no encontramos grandes incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana tengan precaución eso sí en Valencia en la A tres ya que hay tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de Ribarroja de Turia hacia el enlace con la A siete en el resto de carreteras de la Comunidad de momento no encontramos retenciones de consideración ni en los accesos a las grandes núcleos urbanos ni tampoco a los pequeños así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifica con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad

Voz 3 03:23 muchísimas gracias hasta luego hasta luego

Voz 8 03:42 tía calidad con siete años de garantía

Voz 3 03:52 Julián Jiménez Nos dice la Dirección General de Tráfico que tenemos que organizar nuestros viajes tú y yo no hemos tenido que hacerlo en todo el mes de agosto

Voz 9 03:58 no porque se lo hemos tenido ese problema en absoluto al tuvimos antes no bueno tú tú no me voy a callar porque sino hoy es el día que me tire por la ventana

Voz 10 04:08 no no lo hagas no es oyente Si ir todas las demás queremos se castiga bueno pues hay un nombre propio ese la triste protagonista de la mañana banca esa mujer asesinada en Orihuela en concreto en una vivienda de la pedanía de La Vereda de la buena vida pues que es la primera mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año en la Comunidad Valenciana son veintiocho en España entre en este año dos mil dieciocho es la primera en la Comunidad Valenciana bueno pues en recordar que el año pasado fueron ocho las mujeres asesinadas en la en la comunidad además de una niña de dos años que fue degollada recordemos por su padre en Alzira triste protagonista hay banca después de saber que su asesino un nombre de cincuenta y siete años su pareja pues se llamaba esta mañana a eso de las ocho menos cuarto al uno uno dos al teléfono de emergencias para confesar el crimen llamaba ese teléfono para decir que había acabado con la vida de su pareja que él había asfixiado la Policía Nacional se ha personado a los pocos minutos en el domicilio de ambos Si daba confirmaba esa es la triste noticia la muerte de de de banca de de nacionalidad búlgara ambos serán Bosé dan búlgaros y de momento por lo que sabemos no había una denuncia previa lógicamente nada más conocer la noticia La Ser informaba a las nueve en punto de la mañana como digo nada más conocerse la noticia pues catarata de reacciones el Ayuntamiento de Orihuela por ejemplo convocaba a las doce Un minuto de silencio que que ya se ha celebrado la Generalitat hará lo mismo mañana a las doce en el Palau de la Generalitat y y bueno de todas en todos los foros pues hemos muestras de rechazo nada de condena de este primer asesinato machista en la Comunidad Valenciana y en lo que llevamos de año recordar cero dieciséis y para denunciar un teléfono que no deja rastro en la factura que hay que eliminar del registro de llamadas del teléfono móvil para que no figure teléfono de atención a la mujer víctima de la violencia machista mujeres que sufren malos tratos de todo tipo ese teléfono recordemos siempre era dieciséis para atender este tipo de situaciones es la noticia es la noticia destacada del día por desgracia la muerte en la muerte de banca pero también recordaros lo venimos contando desde primera de la mañana una mujer en este caso una menor resultaba herida leve al caer por el designado un edificio en Benissa no en Valencia cuando ya de su pareja que ha sido detenida por la Guardia Civil los hechos ocurrieron ayer ayer domingo el hombre de veintinueve años de nacionalidad rumana se presentaba en casa de la víctima una menor también de la misma nacionalidad una fuerte discusión con ella la joven en ese momento estaba con su madre trató de huir de su pareja bajando por una tubería del desminado del edificio imagínate la tensión Elena y cuando faltaba poco para que llegara al sol bueno resbaló hoy acabó acabó herida sufrió lesiones leves en un pie está bien el hombre huyó pero fue detenido poco después por la Guardia Civil y hay que decirlo es que que no hace lo paga la policía ha detenido a al asesino desbanca la Guardia Civil ha detenido a este hombre por por perseguir y amenazar a esta menor si ese es el mensaje también que hay que lanzar muchas veces Elena que las fuerzas y los cuerpos de seguridad bueno pues detienen y quién lo hace lo paga ahí la ley pesa cae el peso de la ley quiere decir sobre sobre estas personas si es un mensaje importante que que tienen que saber también las las mujeres que sufren no y que quizá tengan miedo de denunciar no que que el Estado oí la estructura social el desamparo el mensaje que que que queda bueno al margen de esto contaros que esta tarde en el Ayuntamiento de Gandia se reúne la primera comisión técnica para abordar el pos incendio la gestión del incendio de Yúshenko del más grave recordemos del verano en la Comunitat Valenciana lo venimos contando durante este mes de agosto verdad aquí en este en este espacio en esta Ventana de actualidad recordemos el incendio que arrasó más de tres mil doscientas hectáreas y que obligó también al desalojo de más de dos mil personas bueno porque hay que gestionar el poste incendio pues porque ahora en septiembre Lena en octubre también llegan las fuertes lluvias hay que hablar de la reforestación IU esas lluvias pues pues pueden generar problemas para para reforestar esa zona no lo que hay que seguir el ejemplo de otros incendios graves en la Comunitat se mira muy mucho por ejemplo el ejemplo de la gran Alella en Xàbia no que que ha funcionado muy bien de hace dos años por su sea el modelo a seguir no el modelo de reforestación esta tarde como digo pues una reunión en el Ayuntamiento de Gandia en el que bueno pues se de se hablará de este de este asunto y contaros a modo de anécdota que imagínate con una población de fiesta en fiestas no fiestas patronales como muchas de la Comunidad Valenciana que se nada además de de visitantes o de gente que trabaja en la capital pero oval va al pueblo a participar las fiestas se quedan sin agua fíjate no pues es lo que ha pasado en Atzeneta nunca es estropeó el depósito de agua en plenas fiestas ya han tenido que ir casi los camiones cuba a suministrar a la Alcaldía al contaremos lo contaremos en Hora catorce a partir de las doce y cinco

Voz 3 09:12 pésima gracias Julián deportes

Voz 1 09:20 Manuel bienvenida también muy buenas no es un buen lunes su buena ya veremos si termina bien pero no ha empezado bien

Voz 1074 09:29 porque los dos representantes de la comunidad que han jugado en Primera División no han conseguido ganar uno perdió el Valencia hemos perdido bien en Cornellà El Prat dos cero ante el Real Club Deportivo Español fue una muy mala tarde del Valencia una muy mala segunda parte del Valencia qué le ha costado después del empate con una buena imagen ante el Atlético de Madrid que hay una sensación extraña había un poco en la ciudad no es diciendo bueno pensé vamos que iba a ser no fácil pero que el Valencia va a ser un equipo importante dentro de la competición y en un equipo en un campo como Cornellá El Prat donde el español no podía dar la imagen que dio incluso reconocido inmediatamente nada más terminar el partido porque uno de los capitanes por Gayá que dijo o esto no se puede volver a repetir la afición no merece una imagen como la que muchísimo

Voz 3 10:12 sí por supuesto

Voz 1074 10:14 criticada de forma inmediata nada más terminar el el partido el Villarreal jugó muy bien en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla pero no pasó del empate sin goles venía de una derrota inesperada en casa ante la Real veremos esta noche en Levante que es el que mejor ha empezado después del cero tres en el Villamarín ante el Betis juega hoy ocho y cuarto es uno de los equipos que cierra la jornada en el estadio Ciudad de Valencia remozado Ciudad de Valencia ocho cuarto ante el Celta de Vigo que es uno de los equipos importantes también de la liga por eso te digo que no ha empezado bien ya veremos si por lo menos termina bien

Voz 3 10:45 bueno vamos a depositar nuestras esperanzas en esta tarde José Manuel Alemán muchísimas gracias

Voz 1 14:07 por hoy Comunitat Valenciana

Voz 3 14:11 cuatro minutos no sé qué opinarán ustedes pero yo creo que para los que tenemos hijos el mes de septiembre es la verdadera cuesta del año peor incluso que la de enero

Voz 10 14:24 sí

Voz 5 14:28 pues nosotros

Voz 15 14:29 no lo podemos permitir pero la verdad es que son gastó bastante considerable pensamos nosotros en las familias que tienen dos tres hijos au con problemas de económico así y es mucho dinero

Voz 16 14:38 todo que tengo segundo de Primaria y segundo infantil lo en dinero comprar todo libros cuadernos todo lo único que hemos podido aprovechar han sido las mochilas que para una cosa que había que componen el nervio a comprar pues oye la compramos y ya está

Voz 17 14:52 pero ha sido un gasto muy grande te puedes imaginar controlados uno pasada libros hombre de algunos se lo han dado en el colegio pero ha habido que comprar material carteras estuches chándal zapatillas una pasada

Voz 5 15:06 pues en libros sólo libro nosotros libros de Palacios hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 3 15:24 pues eso empezamos la temida vuelta al cole una vuelta que tiene yo creo que básicamente dos patas es la emoción a los psicológica que trataremos dentro de un ratito la económica que tratamos ya con Fernando Moner presidente de Avacu Fernando bienvenido te recibimos con alegría pero no demasiada eh porque esto de la vuelta al cole es uno de los momentos más peliagudos del año como hacer las compras de vuelta al cole sin morir en el intento Fernando

Voz 18 15:49 bueno primero por desgracia en los padres yo creo que estamos acostumbrados y ha superado significa pues cuando llegan estas fechas ya llevamos una parte importante de desembolso de esa vuelta al cole pero todavía nos queda un poquito más y es que hablar de que solamente en libros como decía algo a los oyentes estamos gastando los doscientos trescientos euros es una auténtica barbaridad ya es un auténtico precio sino porque además parecía posible que podamos repetir libre un año para otro

Voz 19 16:18 hace imposible que unos hermanos cuán

Voz 18 16:21 eh heredar el de otros equipos inclusive entre amigos entre conocidos o simplemente al I domingo colección no puedan repetir los libros de un año para otro y eso es lo que todavía no genera tantos y tantos interrogantes de me porque no es posible que el ochenta noventa por ciento de los libros se puedan utilizar de un año para otro y de esa manera evitar pues esos cien doscientos casi trescientos euros que solamente el libro no gastamos los padres cada año

Voz 0809 16:48 sí probablemente la parte más cuantiosa es la de los libros pero hay otras muchas cosas eh yo no sé si la si las personas que han tenido previsión y han ido comprando cosas a lo largo del año lo van a tener más fácil o los que no esperamos al final ya estamos mal mal mal seguro

Voz 18 17:02 bueno todo esto es cuestión de suerte es cuestión de planificación es verdad que estamos hablando de material escolar con Prestige ropa deportiva de los y las estamos hablando también de la mató y luego el comedor el transporte las extraescolares editado con la muchos conceptos y bueno yo creo que lo importante es lo primero de todo planificar es saber realmente lo que tenemos otro año puede reutilizar lo que realmente necesitamos para para todo el año tener en cuenta también que comparar es importantísimo de un lo vamos a encontrar diferentes dependiendo del lugar donde lo tengamos que adquirir si vamos a comprar ropa textil mejor no llevarnos a los hijos por qué porque seguramente caeremos en la trampa de su lloro de yo quiero esto quiere esta otro seguramente la misma mochilas dependiendo de si tiene un dibujito u otro lo que la diferencia

Voz 0809 17:53 o más

Voz 18 17:55 es importante aprovechar también las últimas horas que nos quedan de este periodo de rebajas de verano donde ya hay diferenció de pero sí importantes porque en septiembre también tendremos seguramente algunas ofertas pero hay que aprovechar cualquier momento donde precios se llama inferior porque el desembolso puede superar en algunos casos para lo que es a colegios públicos dentro de trescientos quinientos euros colegios concertados ya se dispara entre quinientos setecientos euros si hablamos de privados o llegar perfectamente mil dos mil tres mil euros

Voz 0809 18:28 Fernando además esta es una época ahí ya lo vamos detectando cada año un poco más de de ofertas un poco engañosas se del marketing ya ha desarrollado el máximo exponente esto del tres por dos ente rebajamos cinco euros si haces una compra mayo hora eso también hay que controlarlo muy bien

Voz 18 18:42 sí yo creo que al final consumió lo que tiene claro es que hablar el año está habiendo precios está viendo ofertas con lo cual cada vez sabe con mayor acierto Si esto realmente es una ganga o no es una ganga así es una oferta o no es una oferta por lo tanto en lo que tiene que ver no dejarse llevar por ese presentan llamativos y no pensar comparar y recordar el precio medio de ese tipo de producto en otra época del año al final yo creo que lo importante es que el consumidor de ahora es mucho más consciente mucho más racional miran mucho más por lo tanto yo creo que esa es la parte más importante a partir de ahí yo quiero que pero lo más caro va a ser lo mejor ni lo bajaba dato va a ser europeos con lo cual a partir de cada uno de paso su bolsillo sus necesidades que haga la inversión que mejore de aquellos productos que necesita

Voz 0809 19:31 sabemos más pero también tenemos menos tiempo yo esto juega en contra

Voz 18 19:36 sí pero tenemos muchas opciones hoy en día simplemente te metes que sí que ha sacado veinte precios diferentes esa herramienta nueva teníamos hace muchos años con lo cual eso nos permite que en poco tiempo podamos diferenciar podamos ver precios medios y podamos ver dónde está el producto que yo necesito más barato más cercano a mi casa y luego también tenemos que oportunidades que no tenía diez años hoy en día muchos colegios muchas AMPAs muchos administraciones están llevando a cabo sistemas de intercambio de libros por ejemplo oficial Coming up for pues todo esto lo tenemos que aprovechar y si no estén nuestro colegio que el año que viene esté diciendo Nacional de Padres de Alumnos de porque al final todo esto es lo que vea claramente no gorra muchísimo dinero ajo evitaría invertir demasiado tiempo en las compras que supone la vuelta al cole y al final pues aprovechar eso que se llama bien la economía circular a utilizarlas para dar

Voz 0809 20:32 pues Fernando Moner de Avacu muchísimas gracias por sus consejos

Voz 18 20:35 había que vamos a ver como siempre

Voz 3 20:40 por otro lado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha hecho un estudio para cifrar para ponerle números a la previsión de gastos que tenemos en la vuelta al cole in los datos varían muchísimo eh dependiendo de su optamos por un colegio privado público o concertado la oscilación yo la diferencia entre estos colegios puede ir de entre los doscientos dieciocho a los mil ochocientos euros Vicente Anglada

Voz 19 21:02 hay que compartir los libros dentro de los bancos que de Delhi los públicos que gestiona de una manera estupenda las Ampas y luego a partir de ahí pues lo que eh nosotros como organización de consumidores sobre todo en lo que pedimos son de de oro y esas mediada ahoga supone incorporar pues estas nuevas fórmulas de economía circular que se llama ahora pero que en realidad es lo que todas las familias toda la vida pues hemos hecho es decir hay que reciclar y hay que buscar volver a reutilizar los materiales que te eh que tengamos

Voz 3 21:36 bueno pues solucionado más o menos se Nobel Torroja el tema del bolsillo contra yo creo que lo que podemos hacer bastante poco nos vamos a la parte emocional a la parte psicológica que tenemos todavía toda una semana hay un poquito más para intentar solucionarla o al menos mitigar

Voz 20 21:51 y ahí no van a mí Sadam que uno esté vacío no mi hecho muy a nivel sí o no

Voz 21 22:28 en aquí

Voz 22 22:37 afrontamos ya los últimos días de agosto en Hoy por hoy Comunitat Valenciana de verano pensando en que va a suceder en septiembre desde

Voz 3 22:45 la vuelta al cole para los pequeños y también de la vuelta al trabajo para muchísimos mayores hay algunas cosas a nivel psicológico y a nivel mental incluso a nivel emocional yo creo que empiezan a colocarse en los últimos días de agosto y es como un puzzle que hay que volver a reconstruir porque volvemos

Voz 0809 22:59 las vacaciones de la tranquilidad y la serenidad y empiezan a preocuparnos esa vuelta a la cotidianidad así que hemos llamado a nuestra así

Voz 3 23:07 sólo ha de cabecera y también de urgencia en muchos casos Belén Colomina muy buenas bienvenida

Voz 23 23:11 muchas gracias sirven para que nos ayudes a encajar

Voz 0809 23:14 poco es sin garaje ese puzzle de vuelta al cole de una forma menos traumática un poquito más tranquilos no

Voz 23 23:20 sí yo creo que esta imagen del puzle es muy buena porque en realidad no cuando uno está de vacaciones siente que como no que las piezas del Tetris que van cayendo para formar el puzzle como que no importan tanto que vayan cayendo hoy uno se va acomodando hoy es como más flexible y todo se vuelve con más laxo vale entonces esa polaridad a la cual luego en fantasía empezamos a visualizar de que llega septiembre cómo voy a encajar de nuevo todos los horarios como voy encajar de nuevo todas las piezas empieza uno a sentir la rigidez interna de de un sistema encorsetado de que cada día va hoy a empezar de nuevo y eso genera estrés

Voz 3 23:57 se mete visualiza serlo o imaginarlo un poco de ansiedad

Voz 23 24:00 a veces impopulares era todo va al mismo paso vale entonces de ahí es como primero como mantener también a lo largo de de esa laxitud determinadas rutinas para no abandonar las todas y de determinados hábitos sobre todo con los niños para que luego no sea este cambio tan brusco que todos vivimos además como como cambio agresivo o no para el propio cuerpo para propiamente entonces paulatinamente creo que hemos de soltar en las vacaciones y para eso está pero luego sí que paulatinamente de cara a empezar el colegio es importante y poco a poco ir retomando determinadas pautas rutinas y horarios y vamos por ejemplo empezaría a acostarse un pelín más antes para poder levantarse a lo mejor no a las siete de la mañana porque todavía ya no es la hora pero no a las diez no empezamos como un poco a que el reloj biológico el cuerpo nuestra mente nuestras emociones vayan ajustándose a aquella vamos a eh hacia unas tareas obligadas entonces es importante que ante esta palabra de obligación porque ya nos toca ir al cole iba con ilusión también les y también es verdad sí que le pongamos entusiasmo porque además los adultos al final Model ambos no la la entrada al colegio se lo vemos como como una obligación que es un poco soy yo o es una obligación oye que nos vamos a divertir porque va a saber de nuevo a tus amigos vas aprender nuevas cosas a ver qué compañeros nuevos tienes que juegos aprendes es como es una nueva aventura en la que vas a aprender muchas cosas en las que además vivirá nuevas aventuras en todo un año con nuevos profesores con entonces es importante que nosotros nos ven conectando también con esa ilusión y que a la vez que reprende hemos los nuevos horarios a las nuevas rutinas es importante que los niños lo viven como algo que el aprendizaje es positivo ya que las nuevas rutinas que los nuevas exigencias no son de un porque sí sino que tienen un sentido y es un sentido gustoso que Nos gusta aprender por eso es importante pues Keith a leer ir en la misma la misma lectura poderla disfrutar por ejemplo no esto qué se puede hacer en vacaciones de una forma más relajada para que ellos puedan ir insertando el sentido de obligación y tareas de Cole a cosas de las cuales yo les veo un sentido y un sentido de aprendizaje de para hacerme mayor para ir desarrollando para ir adquiriendo conocimientos y a la vez que las disfruto y que las puedo compartir contigo vale luego otra cosa también importante de cara también a revisar los adultos es que cuando empieza este momento estrés en pie es como ese día ya llegamos tarde a todo ya en el primer día y entonces ya es como hay que desayunar corriendo y hace unos amontonado todo el horario dejamos el niño en la puerta corriendo porque es que ya me tengo que ir un poco más así como que los octavos de ese es importante que por lo menos esto es lo tengamos como previsto que a lo mejor es es más importante quizá a levantarse un poquitín antes más que sean diez ó veinte minutitos para empezar el ritmo más lento porque más lento significa ser más conscientes ICO lo mejor acompañamiento es decir podemos desayunar juntos y eso no significa más tiempo quizás sólo sean diez minutos pero tenemos diez minutos para estar tu yo desayunando para ilusionarnos con el nuevo día para plantearnos qué es lo que vamos a hacer cuando nos vamos a volver a ver yo contarte donde no a trabajar tu contarme qué es lo que vas a tener por la mañana aunque sean sólo diez minutos diez minutos de una intensidad que luego recordamos es recordamos con una atención selectiva hacia lo positivo hacia lo que hemos compartido ir ahí podemos salir hacia el colegio con más o menos prisa pero con la sensación de ir los dos caminando no ya con la cabeza enchufada ostras de llego al trabajo voy a tener que hacer luego esto tengo en la cabeza

Voz 3 27:49 José a todas esas frases que que normalmente décimos los ha

Voz 0809 27:52 adultos de una forma yo creo que inconsciente tenemos que empezar a controlarla no porque son mensajes que les estamos lanzando los niños que ellos absorben de una forma más intensa de lo que nosotros pensamos no corre corre corre que ya no llego madre mía no llego ese tipo de frases les estrés han les agobian no ileso estamos transmitiendo un nerviosismo que a lo mejor tampoco tiene tanta importancia no sólo para nosotros no

Voz 23 28:13 totalmente totalmente para además ellos van a conocer el mundo que tú les presentes éxito les presentas un modelo de mundo estresado y un modelo del mundo en el cual hay que vivirlo rápido rápido porque no llegamos el ex estas modelando hacia un mundo en el cual somos presos del tiempo entonces se trata de de aprender todos juntos a habitar el tiempo no ir corriendo tras él como si fuésemos víctimas de un tiempo que corre porque además tenemos la ventaja de que sabemos el tiempo con el que contamos con lo cual a partir de ahí se trata de de hacer como un cambio mental en el cual cambiar el corre corre por un vamos a organizarnos mejor vamos a vivir de forma distinta de una forma más presente más consciente en la cual los mensajes que yo te dirija sea consciente de que son los que tú vas a aprender es va a ser tu modelo luego va a ser un corre corre o va a ser muy complicado que luego aprender a regularse porque no te estoy regulando yo porque ni siquiera yo estoy regulado entonces hay días que esto es imposible vale surgen montón de impedimentos muchos imprevistos vistos pero no pasa nada lo importante yo darme cuenta para el día siguiente volver a regularlo man es decir perfectos no somos Si surge

Voz 5 29:25 es un montón de cosas pero sí M D

Voz 23 29:28 venta puedo regular porque si no me doy cuenta han pasado tres o cuatro días la primera semana en el colegio es como que ha sido horrible ha sido como un tú Mullen en el cual me he metido innovado la luz ya un estamos en la primera semana vale fase tienes estaba

Voz 0809 29:43 bastón

Voz 23 29:44 también es el momento también para empezar como establecer unos bonos horarios para que ya empecemos el curso con unos bonos horarios de estudio de juego de organización porque es el momento de de prepararlos y en este punto Es importante que lo hagamos en conjunto que el niño se sienta partícipe a realizar su propio horario para que luego no vea como una imposición sino algo elegido y que cuadró arreglo a la lógica a la lógica de la tarde a la lógica de su horario de extraescolares lógica que compartimos porque así a la vez le hemos en la resolución de problemas y la implicamos en que sus normas también están hechas por él bajo un sentido para sacarle más provecho entonces implicar a los niños estas actividades está bien al igual que es importante empezar a regular dentro de estos horarios que tendrán para los estudios y también para juego porque también es importante porque hay algunos empiezan y empiezan ya con un montón de extraescolares y deberes incluso para verano tienen debe han tenido deberes no sea uno claro es importante también dejar un tiempo y un espacio para el juego libre no estructurado entonces ahí es importante también que empiecen a ver que en la nueva vuelta al cole en están ambos disminuir las pantallas disminuir el tiempo del móvil por en vacaciones quizá lo hayan visto más tiempo están más relajados y es como también es importante que desde el prime desde el principio quede establecido que esto tiene que ir disminuyendo porque vamos a empezar con otras actividades que van a ocupar más tiempo entonces regular el uso de pantallas y educar en ellos también es el momento principal porque si no se dejamos correr septiembre por ejemplo y en octubre cuando a base de ver que no hace los deberes es cuando elegir

Voz 3 31:22 estamos el móvil es como nos hemos ganado un problema

Voz 23 31:25 más vale entonces es el momento de prevenir muchos problemas en la forma de prevenirlos es estableciendo un orden quizás el momento de reforzar el pensamiento positivo de reforzar que ellos puedan ver emocionalmente positivo las cosas que de principio también parecen rollo es decir aprender a buscar dentro de lo malo lo bueno ajá muchas asignaturas Si muchos niños que viven en el el inicio del cole muchos lo viven con ilusión pero otros muchos no quieren

Voz 0809 31:53 no quieren volver ni en ni vamos bien sueño

Voz 23 31:56 claro todo depende de la experiencia que han vivido ya inermes que han vivido una mala experiencia en largo el curso pasado entonces es el momento de nosotros necesitamos implementar habilidad desde afronta miento para que ellos puedan desde un primer momento sentir que vuelven al cole no sólo con una mochila libros sino también con una mochila de recursos con una mochila que pueden

Voz 0809 32:14 a regresar pero claro eso sí es es enseñarles a ser persona el final claro

Voz 23 32:20 claro porque sino al final la mente sólo va dirigida a lo académico igualmente de estamos apuntada la habilidad de los recursos del niño no tanto a un resultado en concreto que le podemos frustrar y además él puede llevarse el mensaje de si total Si tampoco sirvo para más y con más retraso que mis compañeros ya a dar no claro claro entonces estamos mencionar sobre todo divertirnos en el aprendizaje para eso los papeles tienen un gran papel

Voz 22 32:48 tenemos deberes en esta última semana de agosto para afrontar

Voz 24 32:52 colega una forma positiva me parece muy interesante todo lo que has contado Belén ahí como siempre que hablo contiguo venían poco estresado Alavés

Voz 3 32:58 la medalla me relajado

Voz 1 33:01 por otro café para continuar el programa así que

Voz 25 33:04 quisimos gracias a las pautas que son básicas para la convivencia también

Voz 1 33:10 muy poco

Voz 25 33:12 el a

Voz 26 33:38 la Comunitat Valenciana

