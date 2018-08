Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (27/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 mía imprenta en la forma de libre les plato de la gastronomía El Aaiún a nuestra costa a través de la radio ese día no fuera falta desplazarse al Mediterrani pero el peor en la arena inaudible trescientos

hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 7 01:10 seguimos soñando en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana que nos queda una hora de radio el encina

Voz 8 01:16 muchos minutos muchos minutos pero vamos a tener

Voz 1744 01:19 a ver cosas interesantes para contar

Voz 7 01:22 así te oigo no me a bajito con esa voz tan bonita que tienes prefiero y muchas gracias vamos para allá

Voz 1744 01:32 bueno hemos escuchado la voz de un señor que ha hablado de su sueño y yo creo que algo que provoca también sueños verdad es el cine si vamos a ello

Voz 7 01:43 totalmente vamos a hablar de cine pero en fin un poquito

Voz 1744 01:45 especial ese cine de verano que muchos nos encanta que por desgracia es algo que está en vías de extinción a mí me encantaría que se recuperara pero bueno hablaremos con Yuri que es empresario que se dedica estas cosas a ver qué nos cuenta cuál es el estado de salud de estos cines de verano pero también vamos a hablar de ecología en el espacio te quiero verde vamos a intentar tener lo que queda de verano de una forma Un poquito más segura es más tranquila con los consejos de la Policía Nacional que va estar por aquí también dentro de unos minutos ya casi al final del programa te contaré el lugar donde quiero estar parte el cine de verano vale también me gustaría está en la población de la Comunitat en esta casado provincia de Valencia que va a celebrar unas fiestas llevan enlazar con otras y que va a enlazar con una semana también de toros es decir que va a ser unas fiestas muy poco prolongadas

Voz 7 02:35 esa es la pista no voy a decir bueno pues son los avances más me parece vean el Encina muchísimas gracias con nosotros una ocho minutos venga cierren los ojos como decía que que el Encina porque les vamos a poner en situación noche de calor en la Comunitat Valenciana película Bajo las estrellas cena bueno basada en bocata normalmente amigos los primeros amores de verano

Hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 10 03:19 se montarán de risa en las becas cuando los

Voz 11 03:22 Nacho se sientan a una mesa

Voz 1744 03:28 no Yoigo esta canción oigo a este corte de pelo

Voz 7 03:31 hola me pongo en situación me pongo me traslado directamente a las noches de verano donde yo veraneaba que había también mucho cine de verano Yuri Aguilar bienvenido qué tal experto en cine de verano

Voz 0648 03:41 sí bueno que buena frase esta eh a la fuerza ahorcan no

Voz 7 03:44 una fuerza no porque es algo que te gusta mucho

Voz 0648 03:47 sí la verdad es que si tengo suerte yo me levanto todas las mañanas pensando qué suerte tengo me dedico lo que me gusta ahí esto no lo puede decir todo el mundo no la verdad es que la verdad es que creo que sí que tengo suerte al final es una profesión muy bonita la de la de hacer cine y bueno la verdad es que estoy muy contento

Voz 7 04:04 y hacer cine errante que es otro concepto de cine que se va trasladando por diferentes pueblos de la Comunitat Valenciana y además cine al aire libre que a mí es algo que me encara

Voz 0648 04:13 yo siempre digo tengo un punto feriante no sé cómo lo ves cuando voy a las a las ferias ahora que estaba la fría Julio alguna tarde aquí en verano pues yo veo a los feriantes a los que montan al pulpo o no la montaña rusa no y yo me siento un poco a veces me veo reflejado en ellos dijo tengo un punto frente no porque esta gente viene poco de Zidane ciudad montando una atracción haciendo disfrutar a la gente que fin no lo vimos ser dentista eh que es un proceso muy respetable pero hace disfrutar a la gente con el cine de verano en la verdad es que pues es es divertido muy divertido trabajar

Voz 7 04:42 bueno como apuntaba nuestro compañero Quique La Encina estamos en un momento de salud del cine de verano en la Comunitat Valenciana o no

Voz 0648 04:48 pues la crisis hizo mucho daño yo recuerdo los veranos duros de la crisis dos mil once dos mil diez dos mil doce que hubo muy muy pocas contrataciones la verdad es que nosotros habíamos pasado en el en mi empresa habíamos pasado de setenta ochenta contrataciones entre julio y agosto al Papa a unas diez doce y de trabajar todos los días en verano a trabajar pues día sí cuatro coma uno Si entonces porque muchos pueblos por recortaron mucho en algunas cosas no en no en todo no porque al final el cine de verano siempre si el hermano pequeño de las fiestas patronales os siempre ha sido algo que ha visto como como prescindible no por ejemplo hay muchos pueblos que de los doce días de toros no recortaron ninguno pero quitaron el cine de verano el día de la fiesta a los niños las paellas si no sé qué pero Flynn los toros que es una fiesta entre comillas que gozó una salud pues muy fuerte en la comunidad pues no no recortaron nada no pues la verdad es que últimamente sí que que hay mucha presencia de cine de verano en la calle hay muchos pueblos que se animan a programar este tipo de actividad que es una actividad que es para todos los públicos que es una es una es algo que tienen sus ventajas no no haces algo excluyente sino que es algo pues que se abre a todos los públicos es una entidad abarata los los Ayuntamientos realmente no les cuesta mucho dinero a una actividad una actividad así ir poco a poco pues ha recuperado ese músculo de cine de verano oye lo cual pues es es es muy positivo pero hemos pasado años donde había que ir detrás de los concejales detrás de los técnicos de Cultura tendrás incluso algunos alcaldes recordándoles que estábamos ahí que teníamos un amplio abanico de servicios que tenemos muchas películas para ofrecerles que nos ajustamos a todos los presupuestos a todas las fechas hipócrita poquito hemos ido recuperando un poco y el cine ha vuelto a las plazas las calles que en verano desde donde no debe de salir

Voz 7 06:39 el cine decir que el cine ha vuelto a las plazas quiere decir que la cultura están las plazas a mí me parece algo muy importante

Voz 0648 06:44 cultura está en la calle esto no es ninguna tontería la cultura está la calle Además hay una cosa que quiero destacar antes por ejemplo este tipo de actividades estaban circunscrita casi exclusivamente a la época de las fiestas patronales Senra por ejemplo agosto semana a mitad de agosto se hace todo ahí en verano sazonada más cada vez más en los pueblos por ejemplo yo soy de Catadao y el alcalde lector decidió que la cultura en verano no no solamente es hace la semana de fiestas sino que durante todo el todos los semanas del verano desde la primera desde la última de junio hasta la primera de septiembre hay actividades entonces el digamos que el fines ha conseguido sacar muchas veces de las fiestas patronales no es una actividad más sino que es una actividad que muchas veces es la central de esa semana no cine al aire libre en el frontón cine al aire libre en la plaza de la Iglesia y entonces eso ha generado que la actividad sea vista pues como algo de de interés muy muy relevante muy importante para el municipio para la ciudad donde aseada

Voz 7 07:42 oye el lugar más raro donde has proyectado cine

Voz 0648 07:45 una cueva donde además esa es la esa es la anécdota que abrirá probablemente el libro que escriba algún día de las anécdotas decir bueno pues me contrataron yo era pequeño yo acompañaba a mi mis padres que que entonces pues eran muy activos en esto les acompañaba a hacer cine habrán a los pueblos entonces nos contrataron en Yuliya os además esta anécdota tiene diecisiete anécdotas dentro de todo sea cómo es esto de algo puede salir mal saldrá Bakic salido mal todo el resulta que allí hay una especie como de frontón cueva hay una especie de cueva donde pues hacen actividades el sonido imagínate en una cueva como es habla diecisiete veces nos dijeron el fin es aquí advertimos de que si va a oír con eco no pasa nada vale muy bien ha sido una película que sea más que amor frenesí es una burla española de los años noventa que yo recuerdo fugazmente a la verdad nos dijeron que era las una a una hora era tres horas después habíamos ido con mucho tiempo nos tocó esperarnos bastante tiempo cuando llega la hora empezar aquello estaba lleno de pues el todos los jubilados del pueblo sabían digamos una actividad organizada para los Heat por y para los jubilados no dominguero pues gente muy mayor y además la prima escena de la película pues son dos chicos de veinticinco treinta años teniendo una tórrida escena de sexo en la ducha

Voz 7 09:02 se fueron todos todos entonces de repente

Voz 0648 09:04 a cuatro minutos de empezar vemos que hay una señora en el fondo sentada con cara de vergüenza se acerca a mi madre y a mi que éramos los que estábamos haciendo cine yo tendría por lo mejor trece doce años no lo dice y mira que me voy a quedar porque me da pena que os quedáis solos entonces me dijo no sé si no se preocupa señora usted vaya si nosotros apagamos el montamos y además claro entonces desde ese momento fuimos conscientes de la importancia de elegir bien la Liga

Voz 7 09:28 claro porque quién elige las películas las eligen los compleja

Voz 0648 09:31 los técnicos de Cultura en muchos casos cuando el pueblo pueblos muy grande cuando un pueblo grande cito Torrent por ejemplo no dudamos tiene en la plaza de la Libertad de hecho este viernes tenemos en en la plaza de la Libertad pues allí elige un técnico es un técnico de Cultura ABC el concejal también tiene un poco de mano en la lección cuando el pueblo muy pequeño mucho antes el concejal de Cultura o incluso el alcalde alcalde muchas veces ya es directamente concejal de Cultura de fiestas o simplemente asume esa esa competencia no nosotros antes nuestro apretamos casi cualquier película pero ahora con con les facilitamos la tarea les damos una lista de películas que tienen pues entre seis meses y un año películas recomendadas bajo la óptica de que esa en películas no excesivas de largas películas de hora y media dos horas como mucho películas que no sean demasiado oscuras porque en la calle tienes luna llena una farola han apagado la marquesina de un bar que no queda muy salud entonces claro te va restando en la pantalla está en estudio

Voz 7 10:24 fácil como su que tiene su origen

Voz 0648 10:27 luego además pues películas que sean para todos los públicos esa uno no puede poner una película yo Memento que tienes que estar con la vista puesta en la pantalla porque como te vayas un momento al baño has perdido el hilo no no películas comedias películas dibujos animados películas que sean capaces entretener tanto a los más pequeños como los más mayores de la casa

Voz 7 10:46 el mejor momento que hayas vivido en esta historia de llevar cine a todos los pueblos de la Comunitat Valenciana

Voz 0648 10:53 pues el mejor momento fue no recuerdo dónde pero una señora que una señora mayor que cavó la película de vino llorando a estábamos notaron el proyector que le había gustado mucho que hacía muchísimos años que no que no veía una sesión de cine al aire libre gracias gracias gracias gracias gracias gracias unos dio las gracias por por haber hecho posible algo que hacía mucho tiempo que que que no había podido disfrutar una señora mayor Kevin incluso con la con la silla de casa

Voz 7 11:22 claro Yuri porque en este tipo de hacer cine tienes una relación mucho más directa con la gente más que en una sala de cine donde tú no ves al señor que le da el voto

Voz 0648 11:28 claro no aquí estás en medio de la gente con el proyector estás montando a la pantalla la película hacen pues tal película aplicársela a enseñarles pues un cartel lo será buscas al teléfono señas eh de todo casi te toca tratar con la gente oigan a poco más de volumen oiga es que esto es muy muy fuerte a mi me pasa una cosa a mí siempre me pasa una cosa siempre vienen dos tipos de gente la oye muy fuerte soy muy bajito lo es que soy muy fuerte les digo que se sienten atrás a los que dicen que se oye muy bajito es digo pues entonces usted adelante claro está la señora que se sienta a cientos cincuenta metros de la pantalla que ve en la pantalla con prismáticos dos casi deben dice oiga es que no lo oigo oiga señora pues pongas un poco más adelante que esto no es un cine cerrado con la tecnología que tener cerrado con el turrón con el sonido envolvente aquí tienes unas limitaciones lógicas por el tema de del espacio entonces pues bueno basan poco indicando a la gente luego tienes el típico me pasó el viernes en el Puig en las escaleras que es un sitio muy bonito donde tenemos la oportunidad cine y estoy muy agradecido que no es quiere que las escaleras de clases en las escaleras de El Puche habéis estado

Voz 7 12:33 no sé si las escaleras son la grada hombre

Voz 0648 12:35 a la gente y al final escaleras montamos la pantalla emita las escaleras va en a estos aparatos el proyector el reproductor digital tú esto no y además ella pagan todas y cada una de las luces que puedan comprometer la calidad de la proyección queda todo oscuras veis el monasterio silueta guiado por la luna hay un silencio sepulcral y la gente disfruta muchísimo pues ahí cuando acabó el otro día pusimos la forma del agua es una película que no Oscar a la mejor película no se levantó uno me dijo robos vaya vaya patata de películas muy malas maneras dije mire yo no les quedó la película a mí me contratan por traer una película me dicen cual yo la pongo ya pues pero bueno impertinente hay alguno bueno

Voz 7 13:16 lo que está claro es que haces un trabajo que te gusta lo nota además así lo lo transmites llevas cultura a muchos lugares de la Comunitat Valenciana casi no tendrían un poco menos de acceso

Voz 0648 13:25 pues sí lo cual es un trabajo muy

Voz 7 13:28 bonito esperemos que vaya creciendo que siga creciendo se que se consolide

Voz 0648 13:31 aunque esa mantenga yo me doy con un canto al oriente de la verdad

Voz 7 13:34 bueno seguimos recordando esta película este momento también de de auto cine de cine de verano de ver películas y cultura bajo las estrellas que es una frase preciosa Yuri muchísimas gracias

Voz 0050 13:44 esa buenas para invitarme

Voz 15 14:23 la prima

Voz 17 14:30 oye te gustan de la buena

Voz 5 14:38 porque era amiga

Voz 1744 17:01 cuchara

Voz 18 17:06 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos que ser eh

Voz 7 17:38 una veintitrés minutos uno de los momentos que más nos gustan en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana porque viene la Policía Nacional nos ponemos firmes ponemos serios pero en el fondo nos ayudan muchísimo José Antonio Lozano muy buenas me dio muy buenos días os hemos tenido en varias ocasiones en este Hoy por hoy para el verano porque el verano es un momento es una especie de paraíso para aquellos aficionados al ajeno para aquellos que hacen cosillas malas

Voz 25 18:04 bueno influye el tiempo influye que también nosotros desconfía mamá influye que no tomó la medida que debemos de tomar en casa incluso hay un colectivo del que vamos a hablar ahora que nuestros mayores las personas de avanzada edad que bueno que debida al verano pues evidentemente pues llevan ropa más ligera más corta y eso hace que ellos que están más acostumbrados a ostentar a llevar collares pulseras

Voz 0648 18:25 sí es verdad que anillos

Voz 25 18:28 coges pues hace que efectivamente como tú a bien has dicho esa persona de la ajeno pues sean las víctimas entre comillas perfectas pues para poder hacer estos tirones que incluso hemos visto los medios de comunicación estos días nombre hemos ejemplo en Bilbao que pasan dos señoras mayores y justo cuando van a abrir a que le va a abrir la puerta la censo es cuando se aprovecha literalmente arrancarle ese collar o ese cordón de oro que tenía en el cuello pues curioso porque la amiga que va con él y con ella la definen la ultranza límites a las dos mujeres pero más ante las lesiones que pueden provocar en una persona edad tiene una movilidad reducida pues ese tirón ese golpe que hay que recordar que es un tío afincados un robo con violencia pero lo que hace tirar de una cosa con fuerza bruscamente entonces los teloneros que son como se les llama a los que realizan tirones Cate number un caso que fíjate qué ocurría que en Valencia no hace mucho lo que hacen es buscar esas víctimas precisamente esas y ostentación en sesenta objetos de valor porque lo que pretenden es acercase pegar un tirón marchase rápidamente claro no lo hacen con unos chavales que salen de la pista atletismo que evidentemente se juegan a correr no va a haber ya pocos retos lo que que acoge el hacen con este tipo de personas también crea alarma social no esa desconfianza esa inseguridad que crea en el barrio pues cuando sabes que una vecina pues alguien se han acercado a preguntarle cualquier cosa Karam daremos unos breves consejos isótopos eche preguntarle le ha arrancado ese cordón de oro del cuello y la arrancado pues ese esos objetos de valor que tenía puestos en

Voz 7 20:00 Antonio yo yo creo que que te arrancan un cordón que sabemos todos lo duro que es que normalmente suelen llevar cierras de seguridad daño debe de hacer

Voz 25 20:07 pues lo que mínimo deja son escoria acciones es es arroje en el cuello y más ellos que pues bueno Carmena como golpe cada con la piel más sensible pero fíjate hay veces que los cordones de oro no saltan en ese tirón lo que hace es arrastrar y tirar al suelo como se vieron en las imágenes pues la persona de avanzada hay provoca pues puede provocar lesiones más grandes pues como han podido provocar aquí hemos tenido hace poco en Torrente el domingo el día diecinueve por la tarde pues les robaron por una mujer la mujer pues se llevó al hospital al y a las pocas horas pues falleció ese está investigando si realmente fueron las lesiones del tirón lo que provocó la muerte de la de la señora pero es que al día siguiente la misma zona la misma por el mismo modus operandi pues hubo esa misma persona vuelve a atacar o a pegar un tirón a otra mujer también de avanzada les sustrajo el bolso con tan buena fortuna para la mujer que no cayó llamó hace noventa y uno los compañeros caros vieron correr a una persona con un bolso por las inmediaciones posaban ya la blanco y en botella fue el autor en lo que se está intentando investigar y averiguar si tiene algún tipo de relación pues con el robo que se produjo el día anterior con esa mujer de avanzada edad que las lesiones que provoca recordemos en principio son creaciones pues más la ansiedad nervios el mismo que provoca en una pesa avanzará incluso esa alarma social que porque en el en el barrio pues que haya una persona que a los mayores pues intente hacerle arrebatarle sus objetos personales mediante me ante el Tirol nace mucho Elena se hicieron veintisiete robos con violencia por tirones a mujeres de avanzada edad en Valencia parte tiene un arsenal decir IVA era una persona que iba con una bicicleta de montaña lo que hacía era el esa acercaba a la persona avanza Icon preguntándole sin preguntarle primero objeto de valor que había en este caso el cordón en el cuello que lo que más se ve que hay que recordar la ropa más ligera se aprecia en estás cómodo recomendaría

Voz 7 21:58 es que las personas mayores

Voz 25 22:01 recomendaría para mayor precisamente que todas las joyas aquellas que sean ostentosa grandes y gruesas Si las pueden editar para pasear muchísimo mejor porque la ropa no la va tapa en invierno sí

Voz 7 22:11 claro sobre todo lo luego los bolsillos

Voz 25 22:13 que lleven que los lleven pequeñitos y apretados porque el bolso grande y colgando colgando hace que todavía sea una víctima más apetecible por parte del tiene anhelo por qué pues porque es enganchar el bolso pegar un fuerte tirón que ha ocurrido muchas veces que la mujer no ha podido desprenderse él Illa arrastrado literalmente y luego sobre todo en me que manipular esos objetos de valor que podemos tener en en el cuello o en las o las muñecas PAC para no advertir para no llamar la atención sobre todo desconfía de aquellas personas que se acerquen a preguntar cualquier cosa por qué pues porque no tenemos la capacidad de una persona joven y una cosa muy importante también lo que hay que hacer a la hora de entrada al domicilio en el portal cómo ocurrieron con esas imágenes de sostiene menos en en Bilbao si tenemos dudas de que vamos a entrar ya hay una persona que quiere pone propaganda o quiere pero pregunta por un vecino no entramos literalmente ponemos cualquier excusa hay nos vamos del portal monto que podamos llamamos hace noventa y uno o en cualquier comercio cercano y un consejo muy bueno antes de salir vamos a marca en nuestro teléfono cero noventa y lo lo vamos a llamada a colgar porque porque en caso de que necesitemos llamar a la policía porque hemos sido víctimas o hemos sido testigos simplemente de algún tipo de tirón lo va a tener mucho más fácil que se metan llamadas iba a tener ya marca hito el cero noventa y uno insidias sigue en contacto nosotros

Voz 7 23:32 eso es un buen truco porque si a todos nos ponemos mayores bueno pero imagino las personas mayores que ya con los móviles lo tienen complicado

Voz 0648 23:38 Carlos Moyá además tienen que teléfono en

Voz 7 23:40 la situación de miedo y de escurre

Voz 25 23:43 que muchas veces que no sabía qué número de teléfono es que no sabía dónde estaba al teclado por muy sencillo vas a marcar todos el cero noventa el incluso varias veces llamo colgó llamo colgó llamo cuelgo las últimas llamadas recientes aparecen cero noventa y uno con lo cual pues reducimos la posibilidad de que no pueda avisar en este caso a la Policía Nacional precisamente para que haya un tirón pero fíjate lo que te comentaba de estos veintisiete robos con violencia que se esclarecieran por parte de la Policía Nacional en Valencia el último se le hizo un registro a anhelo is localizó dos bicicleta de montaña es decir que iba intercambiando las bicicletas precisamente pues para evitar que si alguna víctima subiese fijaba en algún tipo de de bicicleta que lo pueda localizar el intervino pues a cinco cadenas y ocho colgantes de oro fíjate tú y todo esto lo hizo en un periodo de tiempo de unas semanas en el paseo marítimo el perdón el paseo marítimo la zona marítimo de Valencia con la grave alarma social y sobretodo él me lo que crea en las personas de avanzada edad aunque sí que es verdad que le provocó es creaciones no había lesiones graves lesiones importantes pero bueno yo pues ese miedo que genera este tipo de delito este tirón este algo tan brusco pues es importante pero bueno se le detuvo a pesar de los veintisiete robos con violencia Isidre puso a disposición

Voz 7 24:59 José Antonio y tú recomiendas plantar cara o no plantar cara

Voz 25 25:03 mira una avanzaba no tiene la movilidad la gran mayoría para poder correr si eres joven Si notamos un tirón fuerte de algún tipo de Collado algún objeto de valor hay que intentar desprenderse de él porque el objeto el bolso en este caso o cualquier cosa nos puede arrastrar ahí puede ser muchísimo más peor puede ser el remedio

Voz 0648 25:23 es que la enfermedad Isabel todos

Voz 7 25:25 la llevándose igual es porque quiere

Voz 25 25:28 sí porque ellos van con han busca la víctima la localizado lo que quienes lleva se inició si como se vio en las imágenes sí hasta que arrancó el cordón de oro del cuello no paró no cesó aún la otra amiga golpeándola él siguió hasta que arrancó entonces lo mejor es evitar plantarle cara evidentemente is quién se lo lleve llamar inmediatamente a la Policía Nacional bueno si todas las características que puedan en ese momento fotografiar mentalmente para ayudar a la izquierda de cimiento de esa persona que acometió el tirón pues genial

Voz 7 25:57 las personas mayores de las personas jóvenes de recomendarías lo mismo

Voz 25 26:01 me nunca indefendible tú y yo creo que nunca hay que no sé si alguien va con algún arma blanca o algún tipo intimidación son dos o tres pies en la cartera o el dinero pues a ver yo creo que bueno pues hay que dárselo porque el mar mal puede ser muchísimo peor está claro que bueno si sois diez Irene una pero es el dinero sino te vote pues me hay que intentar apaciguar sobretodo sobre todo hay que llamar inmediatamente a la policía es decir no se puede enfrentar a nadie sobretodo si tiene un tipo de arma blanca is sobre todo avisar inmediatamente al cero noventa y uno para el otro ya pues lo localice lo identifique si procede pues que se detenga por ese delito

Voz 7 26:41 de todos modos de ellos es evidente que van buscando a las personas mayores a las personas que incluso si no somos mayores con con movilidad reducida que las van viendo débiles ya andando por la calle no ese es el objetivo

Voz 25 26:51 sí cuanto menos hagamos ostentación de esos objetos de valor que podamos tener IESA manipulación sobre todo hay que desconfiar porque hay otro tipo de delitos que no sé si hemos hablado aquí pero bueno los aparatos cariñosos gente que tenga un abrazo te dice qué tal en ese momento que te al abrazos como te quita algún objeto de valor y lo hacen con personas de avanzada por qué porque bueno se confían piensan que realmente

Voz 0648 27:12 bueno están preguntando por una calle te están preguntando

Voz 25 27:15 algún vecino lo hacen de buena fe aquí el otro no con el otro lo que pretende el objetivo suyo son los objetos de balón cordón de oro colgantes relojes y que lo que busca es realmente que lo quiere conseguir si os sí

Voz 7 27:29 en este país somos demasiado aficionados al oro yo creo hay que empezar a guardar estas cosas en los cajones si te puedes desprender de ello muchísimo mejor gastarte te lo en viajes gastarte lo en vida que yo creo que es mucho más oportuno José Antonio Lozano un placer ver tenido de este verano en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana ha sido un placer que nos des consejos y que nos ayudes a ser un poquito más seguros que acabó el verano también en la policía

Voz 25 27:52 como se recordará siempre cero noventa y uno en el teléfono en casa

Voz 7 27:55 no voy a marcaba esta tarde varias veces eso sí sí que claro

Voz 25 27:58 recientes y nos va a venir muy bien lo que necesitamos muy

Voz 7 28:00 ha sido para nosotros muchas gracias a vosotros buenos días

Voz 18 28:11 sí

Voz 26 28:26 Sepsi

Voz 14 28:45 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 27 28:54 la Serranía de donde extraía de quiero verde verde eh

Voz 7 29:21 hoy en te quiero verde Héctor Gago Carles Gago bienvenidos a los dos hola como muy buena venís con calor un poco e os veo un poquito agobia

Voz 0050 29:28 es mucho más lenta lorquino una caldereta

Voz 7 29:33 bueno ya hablamos de un tema un poco paraguas e un poco amplio paraguas como decíamos la situación así un poco genérica del medio ambiente de la Comunitat Valenciana no sé si conseguiremos abarcar todo lo que queremos pero lo vamos a intentar

Voz 22 29:46 tema paraguas y complicado pero huele sí daremos algunas claves lo intentaremos hablar de algunos de algunos puntos importantes sobre

Voz 1744 29:53 vale

Voz 22 29:55 por ejemplo para empezar a a introducir no eh cómo está nuestro medio ambiente valenciano como lo gestionamos no ha comentado que tenemos veintidós para que naturales en la Comunitat Valenciana hace veinte años no existía esto de los bancales esa catalogación me veo aquí tenemos que dar gracias a que entramos en la Unión Europea y la Unión Europea tiene una una legislación ambiental muy clara y muy muy dirigida temas de conservación desde que España entró en la Unión Europea pues se ha hecho un esfuerzo enorme que todavía nos queda por hacer pues el tema de conservas yo de catalogación y creación de parques naturales eso actualmente tenemos veintidós tenemos en en la Red Natura dos mil tenemos el veintisiete por ciento del territorio en España el treinta y siete por ciento en la Comunitat Valenciana lo tenemos dentro de esta de esta Red Natura dos mil que son los lugares con interés para la conservación para la Unión Europea entonces tenemos el treinta y siete por ciento interpretó el anciano protegido que no está nada mal es bastante bastante

Voz 7 30:57 les basta tampoco es bastante

Voz 22 31:00 mucho más de lo que nos podíamos imaginar personalmente en empezar a introducir temas creo que uno de los puntos clave que tenemos en el tema de la protección de medio ambiente valenciano es que la gente que vive en estos lugares protegidos se lo crea Mare y que piense que es positivo y mira por poner un ejemplo de una iniciativa en la que tenemos en los de participar en es una iniciativa de hace dos años que se llama Alianza peor la biodiversidad que es una una plataforma un lugar donde empresas privadas ONG es administraciones públicas se pueden juntar puedan pueden establecer sinergias entre ellos todo va dirigido a promover proyectos de conservación de la biodiversidad no si te parece podemos invitar y hacer partícipe a a un amigo

Voz 7 31:49 de hecho ya lo tenemos escuchando un ratito que ha participado en esta plataforma hola Carlos Javier cómo estás hola Carlos

Voz 28 31:56 hola buenos días a todos aquí encantado de escuchar dos Si de poder participar con vosotros

Voz 7 32:01 buenas fiestas serían desastrosas siempre son bienvenidas eh

Voz 22 32:05 los ex presidente Davydenko esa que es una una entidad de entidades en una entidad que se dedica a la difusión de la custodia del territorio y en la que muchas de las ONGs valencianas están están representadas dentro de Avinesa

Voz 28 32:21 y es cierto lo que comentabas pero actuó estando me acuerdo ahora principio he de Acciona que sigue verdad que mucho de los veintidós espacios naturales de la Comunidad Valenciana ha sido sin lugar a dudas por la entrada en la Unión Europea pero también eh por técnicos de la propia Conselleria que de verdad que con una formación y una vocación extraordinaria pero sobre todo sobre todo también por esos movimientos sociales que han ido han adelantado y han ido marcando y que se ha entregado en cuerpo y alma eh de traductores de década espacio protegido desde han pedido que hay en la mayor parte de los casos un grupo de personas una pequeña asociación eh que se ha implicado hasta llegar a apostar lo todo no porque para que se pudiera conserva

Voz 7 33:04 esto esto ya lo hemos nombrado en algún otro en algún otro espacio del Poder Ciudadano el poder de de las personas no de la individualidad

Voz 28 33:11 sí sí sí yo creo que es es clave no sólo en en el tema de conservación sino en general en cualquier aspecto de la vida ahí

Voz 0648 33:19 en España tenemos muchos ejemplos como digo gracias

Voz 28 33:21 da igual no soporta dices

Voz 1744 33:24 eh hay mucha gente involucrada en nuestra comunidad Crespo

Voz 0648 33:27 hay te crees que debería darse

Voz 1744 33:29 es más voz

Voz 28 33:31 sí sí yo creo que un poco las ONG son un poco la conciencia de la sociedad no si yo creo que efectivamente lo que han hecho hasta ahora ha sido no con ningún estímulo sino todo lo contrario tratando de poner pues todas adaptara lo cual es más meritorio no yo creo que he llegado ya conceptualizando las políticas sociales en general es una de las asignaturas pendientes que los países más desarrollados y más a cielo están haciendo el crear ese marco ese tipo de estímulos para que junto con los otros sectores de la sociedad la administración los mercados al hilo de lo que comentabas con alías pero la biodiversidad que desde luego se iniciativa encomiable también el otro la otra pata el el otro sector de la sociedad la ministra acción entre todos ellos aglutinado ir creando sinergias permitan no sólo en la constelación de es de la biodiversidad sino en otras cuestiones también de índole social pues que poner ese grano de arena porque está totalmente demostrado que qué modelo sectorial amistad acción en mercados de Po y solo no funciona y en los momentos más acuciantes esta ciudad donde el tercer sector social pues ha salido a la palestra hay ahí arriba aquí en la conservación de la biodiversidad en otros órdenes también ha ha puesto todo lo que a la administración de falta

Voz 7 34:49 es el mensaje positivo eh estamos escuchando que nos viene también muy bien

Voz 22 34:53 sí en concreto Carlos Javier es un miembro muy activo en lo que has comentado tu antes que los amigos de la Sierra de Escalona Él ha sido uno de los principales perdón por la expresión ha sido una de las principales mosca cojonera de la administración valenciana para que al final algún día la Sierra Escalona sea parque natural eh creo creo que lo estás consiguiendo eh creo que lo estás consiguiendo dentro de poco lo veremos oye una pregunta Carlos Javier muy concreta del cero al diez cuál sería el la valoración que lo darías al medio natural valenciano

Voz 0050 35:33 Thomas pregunta toma las

Voz 28 35:35 ah pero complicada bueno al hay en cuanto al medio físico por si un hundiendo aún veinte tenemos un punto caliente de diversidad biológica que sigue siendo algo pendiente para que todo el mundo se sienta orgulloso de vivir en un espacio con tanta riqueza natural como el que tenemos en nuestra comunidad sea que realmente es algo que está pidiendo a gritos que se dé más a conocer que se implique cada vez más la gente porque entre otros muchos servicios dos palabra tan de moda hoy de me queda genera la biodiversidad estar de genera felicidad siendo consciente de vivir en un entorno tan alucinante

Voz 7 36:14 esto me sigue sorprendiendo

Voz 28 36:17 que el equilibrio emocional que la felicidad de Paisaje de disfrutar de tanta variedad de Paisaje de tanta riqueza de especies como la que tenemos en esta comunidad no sólo de patio diferentes que deberá me sorprende que no haya gente que no se enamore Macy

Voz 7 36:33 estás estás hablando sonriendo se percibe claramente que estás hablando con la sonrisa puesta en la boca

Voz 1744 36:39 sí

Voz 28 36:39 el nombre es que realmente es así no yo vine a la suerte de tener muy cerca a gente que me lo han enseñado allí que es decir de una esponja que que me he enamorado de cualquier pequeña manifestación de vida y creo que a la gente en general no debería de costar tanto enamorarse de esa situación ámbito en el que vivimos es totalmente envidiable no nos habló de flora sino de Rapace el paisaje es ahora aquí todo todo

Voz 0050 37:06 pero encantando me está encantando

Voz 28 37:09 eso en cuanto a un poco en el lugar donde vivimos no es mi segundo en cuanto no escrito pregunta que era bastante amplia en englobaba también un poco el balance de la a nivel político también pues también decir que un poco yo creo que en esta la PRI face ya de la legislatura que empieza a verse el horizonte final yo creo que sí que es cierto que ser consciente ya que saber un poco en clarificar la percepción del lugar donde de punto de salida de una situación bastante compleja bastante dificultad difícil en cuanto a disponibilidad de recursos yo sí que creo que desde dentro hay mucha vocación de hacer cosas eh pero lógicamente para hacer cosas desde la Administración se necesitan recursos se necesita personal se necesita no vocación porque he leído mucho conseguiría creo que hay mucha Boga ha de hacer cosas pero sí que hay un convencimiento de de las más altas instituciones de de de apostar por esto en apostar por la conservación de apostar antes hace mención a a que tenemos setenta y siete por ciento de toda esta riqueza natural protegida

Voz 29 38:16 y entonces

Voz 0050 38:19 sí

Voz 28 38:19 también tiene mucho mucho más tienen muchos matices

Voz 0648 38:22 de la Red Natura no sé

Voz 28 38:24 visualiza la conservación de la mayor parte de los espacios máxime como este en nuestro en nuestro contexto con amenazas continuas informaciones del navarro duración e etc con lo cual a veces ídolo matizado muy bien que tiene son mensajes que que XXXVII pero que fuera de Barrena dura hay espacios que tienen igual para los no

Voz 0648 38:43 claro que tenemos que tener una aviso

Voz 28 38:46 muy amplia de miras y sobre todo ser consciente de lo mucho que nos da la biodiversidad di di en muchos ámbitos no en hacen en la ciencia en la en cuestiones sociales en cuestiones que que todavía hay muchas asignaturas pendientes que podamos desarrollar y desde luego espero y confío que cada vez más tengamos tengan más disponibilidad de medios de recurso para poder de desarrollar los planes de gestión a la Red Natura por ejemplo para poder desarrollar el plan de reactivación del que esperemos que sea vigésimo tercer espacio natural protegido la convivencia una cómo es nuestra tierra de Escalona a la que pues si hacemos dejar también algunas aquí Agustín aúne fuerzas de otro y desde luego esas tenían asignaturas pendientes no oí y esperemos que yo creo que le daría ese en cuanto a vocación y voluntad un día en cuanto a disponer de recursos pues necesita mejorar bastante pero eso tiene que ser desde las más altas instituciones que una vez que también está digamos deuda que está por ahí que tantas veces tuvimos pues te consiga Ferrari se consiga empezar y apostar de verdad Púbol estas no

Voz 29 39:54 sería un ahí me va me llevaba

Voz 21 39:56 pues unos minutos de radio han muy interesantes muy intensos muy verdes y muy bonito se porque no decirlo así que muchísimas gracias a

Voz 11 40:04 muchas gracias

Voz 12 40:13 verde bien verde Ramos

Voz 7 40:15 sobre la el caballo la montaña que que el encinar una cuarenta y seis minutos nos vamos si yo verde o no si es un sitio bastante

Voz 1744 40:23 es un sitio donde tiene zonas verdes interesante sí sí primero tu sintonía

Voz 7 40:39 así después de una hora de intriga queremos conocer cuál es el sitio en el que querrías estar

Voz 1744 40:44 Quique zonas verdes multicolor como la de haremos porque la fiesta de la que vamos a hablar es muy amplia no vale vamos a hablar de la fiesta de la de la salud de Messi ya está allí nos marchamos estamos en contacto con su concejal de Cultura con Pere Blanco Pepe qué tal hola qué tal día ya que eso multicolor sobre todo por la manga

Voz 30 41:09 sí sí por todo que en realidad se hace están falten yo creo que ha no están Tots por faltar a la cita

Voz 31 41:17 esos días serán el día de de las gradas de la Festa será el día said we the

Voz 1744 41:23 septiembre pero en mente están Diane temen la novena que es como la preparación de la vista

Voz 30 41:27 sí es una gesta autorice religiosos e comensal en novedad a la mar EEUU que se inicia el dinero inclinó como son novillos llegaban noticias de treinta días y el Sevilla millones

Voz 1744 41:44 y es tapar religiosa como está pero después tan

Voz 31 41:48 fue el en El Asad hechos pel Poble

Voz 1744 41:52 y ahora tan seis igualmente llegan Sederic que nos un mes misses no no no no

Voz 30 41:58 que el ex novias de novena que es una a una misa y una res que está en la capilla de la Trobada de cara al carrera santón Batiste el ahí Capella que es nuestra afronten un día a partir del día cuatro Sylvie

Voz 1744 42:23 sí se denomina

Voz 30 42:25 esto es un misterio que van desde la proceso allí el conseller de la banda en la Plaza Mayor Irán y lo retorno pero durante cada cuando cuando se considera conveniente el pobre Piera que siguen a la vista de la Morelos y están publicadas en Keane yo de cada Blas Herrero en Kim Hyo cada día cada mal se en este estudio

Voz 1744 42:57 efectivamente la programación súper extensa llamo ultísima es y es absolutamente imposible no predicho en la página web del Ayuntamiento ahí está todo vuelven vuelven explican ir expresa viven al si es que son el día Said como Sisa Festa

Voz 30 43:12 en el y no sé si prefería hacer en espacios arriba aranés eh sí sí bueno en el día siete es la víspera de la Virgen ya desde la mañana empieza la plaga que es las las de los una con va recorrido todo el pueblo tocando ir pidiendo la colaboración económica de la de los vecinos que quieren hacerla recogiendo la para el el los festeros del año que corresponda por la tarde ya por la noche mejor dicho empieza la primera recesión que es muy corta sale de la de la basílica de San Jaime hizo sólo es recorrer los la tramo de la calle de Molí otro tramo de la calle Capella y acaban sí esa es la primera con esa empieza la fiesta con unas ganas tremendas por parte de todos los bailes de de bailar lo más posible con lo cual para hacer dos calles la procesión empieza a salir a las diez de la noche puede entrar a la una a la una y media hora

Voz 1744 44:27 caramba tranquilamente

Voz 30 44:31 esa es la primera a partir de ahí ya pasamos al día grande que es el día ocho el día de las vírgenes que son en contra esas tanto coincide con muchos otros pueblos estuvimos lejos de de la propia comarca el día ocho a las diez de la mañana de la capilla de la valla que es donde se ha quedado esa noche la imagen de la Virgen vuelve a salir la procesión con todos los bailes sólo recorre la calle Merca y entra en otra vez en la basílica de San Jaime hasta la noche que es la procesión porque el recorrido habitual de todas las profesiones

Voz 1744 45:15 esta procesión la primera es la el matiz o no

Voz 30 45:18 exacto lo pues ese es el matiz la de la el día que le avisen por la mañana que es a la que el Ayuntamiento suele hacer las invitaciones oficiales porque entra en la plaza a las doce y media a la una de mediodía con un son tremendas y entonces es un impacto visual increíble es una apoteosis de sonido de luz de de colores como vosotros decíais que si habéis visto fotos que todos los años salen genes es verdaderamente impresionantes

Voz 1744 45:53 bueno hay hay una cosa en la que me gustaría incidir que lo hemos dicho sí como muy de pasada ha hablado de las colas en el Raval donde hay me gustaría preguntarle por el interés que existe por las nuevas generaciones por mantener estas tradiciones porque no suelen ser muy apegados a estas cosas

Voz 30 46:07 bueno las es la primera que se crió y si no estoy equivocado y el lleva pues los cuarenta años no querría una cosita estoy muy seguro muchas muchas hecho sigue aumentando el los ha hecho es la que nutre de Don si Mercy de Balears la procesión muchas de las cosas que luego están por las fiestas de los pueblos tocando en aprendido aquí está funcionando de maravilla también hay que hay que decirlo les tiene reconocimiento oficial como un de música aludía

Voz 32 46:53 no sé si es que si me hubiera vuelto loco del ITER Bandar pero lo importante es que sí que hay interés

Voz 30 46:59 muchísimo muchísimo sé si aquí no hay problema es derecho en cada baile pues pueden ir en ocho días

Voz 28 47:08 el chaval ocho siete

Voz 30 47:10 hace dos años en cada uno vaya

Voz 1744 47:13 Nos queda apenas un minuto pero desde luego lo que sí que tiene absoluto reconocimiento es es muy serán la museo venga eso vamos

Voz 32 47:21 sí es lo más conocido de la profesión baile que más llama la atención porque esas construcciones humanas

Voz 30 47:27 de las que los castellers dicen que son su origen reconocen en la que pedía castellera eh el abre el primer capítulo va dedicado a los orígenes y habla de la muy serán garante así lo reconoce la exportamos haya sí dice la tradición que llegó porque subían gente de labradores que cultivaban arroz en nuestra zona hay enseñarles a a cultivar en el delta del Air pero esto es algo que no es también nuestra pero sí que está demostrado que ellos siempre lo han llamado el Valle Valencians en el origen que después han derivado en castellano porque apoyo de otra manera ahí para ellos lo es es más la dificultad el de la Torre que no la plasticidad que es con lo que nos más nos mueve a nosotros clásicas que incluso tienen movimiento

Voz 1744 48:22 sí que pueden avanzado pueden

Voz 30 48:25 claro pueden hacer cosas que ellos personalmente en construir desmontar lo más algo pero sí sí

Voz 1744 48:36 no quiero decir que es algo que seguro que nos va a encantar verlo aquella gente que todavía no lo conozca así que los invitamos al día siete y ocho que es cuando para poner en las calles de Yemen sí pues no tenemos tiempo para más tenemos que dejarlo aquí señor Blanco muchísimas gracias nos quedamos con las ganas pero bueno aprovecharemos para ir

Voz 32 48:51 bueno pues es una pena dos contaríamos cosas pero es una ocasión gracias gracias hasta luego

Voz 38 52:06 pues aún así

Voz 7 52:08 vamos a esta mañana pero antes les voy a presentar al equipo y que está aquí veraneando todo el mes de agosto José María os que en el control que la Encina en todo lo demás un montón de compañeros que la SER tiene repartidos por toda la Comunitat Valenciana y por supuesto ustedes los más importantes que nos falten nunca mujeres de la Literatura Valenciana para llegar a las dos en punto de la tarde es imprescindible muy emotiva de Teresa Hernández gracias hasta mañana un beso para todos

