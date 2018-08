Hora 14 Comunitat Valenciana (27/08/2018)

No hay resultados

Voz 1704 00:06 qué tal muy buenas tardes primer asesinato machista del año en nuestra Comunitat ha ocurrido en Orihuela Iván que así se llama la víctima tenía sesenta años su asesino su pareja cincuenta y siete El está detenido y menos los hechos han ocurrido esta madrugada en el domicilio que ambos compartían en la vereda de la buena vida una pedanía de Orihuela hasta allí nos vamos informa Elisa Gil

Voz 0133 00:32 Día Nacional de Orihuela ha detenido a un hombre búlgaro de cincuenta y siete años de edad por presuntamente haber matado a su mujer de sesenta años de la misma nacionalidad en su domicilio en la vereda de La buena vida de la pedanía oriolana de desamparados el mismo homicida ha sido el que ha llamado al teléfono de emergencias ciento doce poco antes de las ocho de la mañana a confesar todo el crimen al parecer la mujer ha fallecido asfixiada como muestra de rechazo a este crimen machista ay de solidaridad con la familia de la víctima las banderas del Ayuntamiento de Orihuela ondean a media asta se han decretado tres días de luto y a las doce del mediodía se guardaba un minuto de silencio el alcalde Emilio Bascuñana reclamaba el compromiso de todas las administraciones y la sociedad para luchar contra esta lacra social

Voz 2 01:17 a mí compartir todo este dolor compartir también encontrar a la ciudadanía e la necesidad que tenemos de comprometernos todos todas las administraciones públicas las finas toda la ciudadanía de comprometernos con hacer todo lo que está en nuestra mano para evitar que este que estos hechos se fueran puedan volver a producir

Voz 0133 01:37 en la misma línea iba el conseller de Transparencia Manuel Alcaraz que se encontraba en la zona

Voz 3 01:41 éxito machista después también lo vamos vamos a derrotar pero que que bueno que que nos llena de escalofrío

Voz 1248 01:52 la Generalitat gracias Elisa condenado como escuchan el asesinato machista ya convocado una concentración silenciosa mañana a mediodía en la puerta del Palau de la Generalitat es la primera mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año en la Comunitat el año pasado fueron ocho mujeres asesinadas en nuestro territorio además de una niña de dos años que fue degollada por su padre recordemos en Alzira y hablando de violencia machista Manuel Gil buenas tardes buenas tardes ayer una menor resultó herida leve al caer por el deslumbrado de un edificio en Beni sano cuando huía de su pareja que fue detenida varias horas después según confirma la Cadena SER fuentes de la Guardia Civil

Voz 4 02:27 el detenido un hombre de veintinueve años de nacionalidad rumana ha pasado la noche en el calabozo se ha negado a declarar ante los agentes y está previsto que a lo largo del día de hoy pase a disposición judicial el presunto agresor que huyó del lugar de los hechos fue detenido por la tarde por la Guardia Civil acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar unas horas antes se había presentado en casa de la víctima una menor de la misma nacionalidad protagonizó una fuerte discusión con ella la joven que en ese momento estaba con su madre trató de huir de su pareja bajando por una tubería desde un lado del edificio pero cuando faltaba poco ya para que llegara el suelo se resbaló como como consecuencia de la caída ha sufrido lesiones leves en un pie

Voz 1 03:25 la Generalitat valenciana ya una hora catorce las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER dos y nueve abrimos página Polly

Voz 1248 03:35 Tica podemos se ha sumado hoy al president de Les Corts Enric Morera ya ha pedido una reunión de los partidos del Botánico antes del debate de política general el once de septiembre para tratar de reconducir los últimos desencuentros protagonizados por PSPV y Compromís en el seno del Gobierno valenciano

Voz 4 03:49 Antonio extraña secretario general de Podemos en la Comunitat asegura que las tensiones en el tripartito no sirven de nada e instan a que se cree una hoja de ruta antes del debate para poder solucionar los problemas y que todos vayan en la misma dirección la de avanzar en los derechos de los ciudadanos

Voz 5 04:04 sería preferible necesitamos Si ahí esta propuesta es tener unos objetivos claros y compartidos de aquí a lo que resta de legislatura para evitar que ese conflicto ya partidista con un posicionamiento de cada partido de la selección impida que hagamos nuestro trabajo

Voz 1248 04:24 la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra ha preferido no ahondar en las diferencias en el seno del Consejo espera que todos los consellers vuelvan con fuerzas renovadas tras las vacaciones de verano para poner en marcha todos los proyectos de ley importantes que se tienen que aprobar en lo que queda de legislatura

Voz 4 04:37 un esprín final con marcado carácter social que tiene que sentar las bases de cara a la próxima legislatura dice en la que se pueda poner en marcha un programa cien por cien Nick sin que tengan que preocuparse dice de los empastre que dejaron los anteriores gobiernos del PP

Voz 6 04:51 consolidar esta legislatura hay también sectaria les política es que yo a sentarse en votantes porque de momento en el que van fer al entrar va a ser desescombrar llevarles Rooney en un paisaje absolutamente la corrupción una Fos Cor tremenda mantiene que arreglar empastre es el que tenían y es la segunda legislatura ya rebañar un porque me sobre Net sense Times empastre es del uno encara tendremos que comenzara

Voz 1248 05:24 ya saben que uno de los asuntos que ha provocado esta última brecha del Consell es el acuerdo de Ximo Puig con la ministra de Hacienda para apoyar el techo de gasto propuesto por el Gobierno de España cambio de una inyección de ochocientos cincuenta millones de euros en la Comunitat pues bien la diputada de Podemos Ángela Ballester cree que la llegada de Zidane de buena noticia pero no suficiente Valles

Voz 4 05:41 el sostiene que la solución debe venir con la reforma del sistema de financiación de la Comunitat por tanto habla de un punto de salida no de partida

Voz 7 05:49 es una buena noticia eh pide a la política valenciana pero valencianos y Valencianes pero que permite aumentar el gasto aumentando también el de portan es un pas pero no es una solución la solución la reforma del sistema de financiamiento verla que apostaba ajenos la ganemos continuar apostando

Voz 1 06:32 hora catorce las noticias de la Comunitat Valenciana

Voz 1248 06:37 las dos y doce de la vuelta al cole supondrá un desembolso económico que oscila entre los doscientos euros de los colegios públicos y los mil ochocientos de los privados según la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana que recomienda reciclar material comparar precios igual que la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios Inma Pardo

Voz 0808 06:53 la UCE ha realizado un estudio para conocer la previsión de gastos uniformes material comedor libros y transporte son los principales conceptos que configuran ese gasto de la vuelta al cole para el próximo curso académico una media de doscientos dieciocho euros por alumno escolarizado en un centro público seiscientos ocho para los concertados mil ochocientos noventa y cuatro euros si se opta por un centro privado a estas cantidades hay que añadir el coste de los libros que son trescientos euros de media más Vicente Anglada el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat recomienda acogerse a esas nuevas formas de economía circular de las familias como es el sistema de Xarxa Llibres además este año el ahorro de esas familias puede ser mayor ya que se van a incorporar catorce mil niños con edad de dos años a la escolarización gratuita

Voz 10 07:35 efectivamente sí sí estamos ahí alcalde dice y hay que combatir los libros dentro de los bancos eh de de libros públicos creen que gestionando una manera estupenda las Ampas y luego a partir de ahí pues lo que nosotros como organización de consumidores sobre todo lo que pedimos son venidas de de ahora

Voz 1248 07:55 el presidente de Avacu Fernando Moner considera que

Voz 0808 07:57 ese desembolso de las familias al inicio de septiembre es muy grande una barbaridad sólo la cantidad de dinero que se gasta en libros y recomienda eso planificar mucho y aprovechar también las últimas ofertas de las rebajas de verano

Voz 11 08:09 por tener en cuenta también que comparar es importantísimo no cluster vamos a encontrar diferentes pero ese precepto del lugar donde lo tengamos que adquirir si vamos a comprar ropa textil mejor no llevarnos a los hijos porque porque seguramente caeremos en la trampa de su yo yo quiero esto quiere otro y seguramente va la misma mochila dependiendo de si tienen un dibujito u otros lo que la diferencia

Voz 1248 08:33 hablando de educación el sindicato UGT estudia recurrir la orden de la Conselleria para que los interinos sin la capacitación de valenciano tengan tiempo para formarse y la portavoz de Educación del PP Beatriz Gascó tildó de cacicada que el conseller haga desaparecer castellana de los centros que impartía en la doble línea advierte de que muchos colegios están denunciando que la Conselleria les está tumbando el proyecto lingüístico de centro que preveía una línea en castellano y otra en Valencia

Voz 0202 08:55 sí la verdad es que es una vergüenza que se imponga la voluntad de un conseller con ideas catalanistas al sentir de toda una comunidad educativa desde luego desde el Partido Popular vamos a intentar revertir esta situación garantizar a las familias una educación donde no se imponga el valenciano se recupera el castellano y que por supuesto se Fomento lo máximo posible el inglés

Voz 1248 09:39 en sucesos les hablamos de la pelea del festival fíjate en la playa de oliva porque al Ayuntamiento en base a informes de la Policía Local ya había asegurado el presunto agredido un vecino de setenta y cinco años asegura que no había ninguna pancarta pidiendo libertad para los presos políticos catalanes

Voz 4 09:54 la única pancarta que se pudo ver en la zona del festival fue la que se mostró en el escenario contra las agresiones machistas según la policía el alcalde de Oliva David González que visitó al agredido en su casa al día siguiente por la mañana reitera la condena hacia cualquier tipo de agresión pero se basa en los informes policiales para confirmar que no hay constancia de la existencia de la pancarta que se dijo que había provocado la pelea además el vecino no ha presentado denuncia el alcalde defiende el amplio despliegue de seguridad en la zona del festival con la presencia dice de doce agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil

Voz 1248 10:24 en Castellón los vecinos de Atzeneta llevan desde el sábado limitando su consumo de agua potable debido a una avería que se produjo en la bomba de uno de los pozos una incidencia que se ocasionó en plenas fiestas cuando la localidad duplica su población Radec Castellón Paola ella

Voz 0542 10:39 el Ayuntamiento de ETA ha pedido a los habitantes que restrinjan el consumo de agua potable después de que el sábado se produjese una avería en la bomba de uno de los pozos debido al exceso de uso el alcalde la localidad Santiago Agustín ha explicado a Radio Castellón que la avería se ocasionó un fin de semana en agosto y en plenas fiestas así que tuvieron que pedir colaboración a los vecinos para que moderarse en el consumo de agua potable

Voz 13 10:59 sin íbamos a verde de rescindió algo que ninguna treparon por tu de reserva que trabajan aun esas redes al filo pero Pere Balañá Espinós alguien con podía restándole Si podría donar basta tanto para la población que podía Alice tres mil personas y Pablo pues normalmente son mil dos en leyenda no haber de comunicar de la población que Farmer el Dalai Lama de la ella potable que podía comer la que tenía llamado Al Ándalus sin mil tres

Voz 0542 11:27 la bomba todavía no ha sido reparada pero el Ayuntamiento espera levantar la restricción a lo largo del día

Voz 1704 11:56 en cuanto al tiempo sepan que mañana martes veremos nubes sin descartar algún chubasco o tormenta en el interior de la mitad norte de la Comunitat las temperaturas variará muy poco respecto a las de hoy dos de la tarde diecisiete minutos continua horas

Voz 1 12:20 Radio Valencia Cadena SER servicios informativos

Voz 1704 12:25 en este punto del Hora catorce les queremos hablar de la polémica ubicación de un centro de inmigrantes en el barrio de Ayora de Valencia este fin de semana tanto el Partido Popular como Ciudadanos han criticado esta iniciativa porque dicen no cuenta con el consenso suficiente y porque aseguran no reúne las condiciones óptimas el inmueble donde se quiere ubicar hoy la Cadena SER ha hablado con los vecinos que de alguna manera suscriben esas críticas de la oposición llegan a asegurar que más inmigrantes en el barrio no ayudarán su integración con el Ayuntamiento que deja en el aire el destino final de ese edificio Simeone el edificio

Voz 1248 12:59 John se encuentra ubicado en la plaza Federico Mayo albergó durante un tiempo una guardería en las obras que se están realizando en el interior Manuel Gil ha despertado la alarma entre los vecinos de Ayora que rechazan que se ubique allí un centro de acogida de inmigrantes

Voz 4 13:11 Antonio García secretario de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín ha explicado que rechazan la ubicación de ese nuevo centro de migrantes porque dicen es un recinto pequeño porque tiene todas las ventanas de los edificios que dan a esa plaza además dice que el barrio cuenta con mucha inmigración es un barrio dice envejecido y que no es el contexto más idóneo para la integración

Voz 16 13:31 somos consciente del tema no parece iban e inadecuado totalmente él el sitio pero no por un tema que es muy forzado donde había una antigua una antigua Escola Infantil un pequeño patio que estaba vallado allí pero es donde todas las ventana de todo lo decide poner fin antes dan a ese

Voz 4 13:53 Pío García critica que la concejal Neus Fàbregas de la que depende el proyecto no les haya informado de nada y que ha hecho todo dice por su cuenta

Voz 16 14:01 este es un sitio entendemos que problemático el Ayuntamiento parece que ya va por su cuenta diciendo una cosa y luego resulta viendo SIVE en la mayoría de las cosas y por supuesto pero bueno SES eso es el pan nuestro de cada día eso hecho lo mismo que antes no se preocupen mucha participación una conozco la idea que tiene ocho mil competencias enviado enunciar a operaba pero Palau

Voz 1248 14:30 sí bueno que dice la tuvieran el Fábregas pues la concejal de Cooperación y Participación explica que esa reforma que ha alertado a los vecinos Se está haciendo este mes de agosto para condicionar los baños del antiguo a Garde veía además la concejal explica que el presupuesto de esta reforma ya estaba aprobado por tanto Se tenía que hacer estos meses de verano

Voz 4 14:47 respecto al destino final de este edificio la edil dice que en septiembre tendrá una reunión con vecinos y asociaciones para llegar a un consenso y además achaca a PP y Ciudadanos crear una situación de alarma en temas de inmigración

Voz 16 14:58 la calma impediría en no entrar en un discurso uno todavía no han ocurrido ídolos que generen odio a la ciudadanía ya el Vecindario y no sobre las persona que se van a estudiar todas las posibilidades junto con el vecindario hay intentaremos que llegar a todas las soluciones desde el diálogo y desde la transparencia

Voz 4 15:24 Fábregas señala que Valencia es una ciudad de acogida y que lleva muchos años de retraso en esta materia porque el anterior Ejecutivo no hizo mucho en estas políticas explica también que estos centros de acogida que hay también en otros barrios de la ciudad son temporales y que los migrantes viven allí hasta que pueden ser autónomos

Voz 1248 15:39 está en la tarde veintiún minutos

Voz 1704 15:41 lo llevaré siempre en el corazón

Voz 1 16:00 Valencia y avenida de Hora catorce Valencia

Voz 1248 16:07 esta tarde se reúne a las cinco en el Ayuntamiento de Gandía la primera comisión técnica para abordar el incendio de You Chente el más grave del verano en la Comunitat Valenciana una reunión que suponen una primera

Voz 4 16:17 así en relación al impacto económico que irá seguida de otras reuniones para trabajar sobre el impacto medioambiental en la que se implican Generalitat Diputación tal y como ha indicado Josep Bosch diputado de Medio Ambiente de la corporación provino

Voz 18 16:29 a una comisión interdepartamental sostener Chang se convoca la ansiedad Merchán si es decir tratar de esas lluvias inversiones que es destinen lo que se final en el fondo de contingencia de la Generalitat ablandar ahí en piritas chinos antes de Diputació o suplementaria de les no esa actuación en posterioridad

Voz 1248 16:50 volvemos a la capital porque continúan los trabajos en el entorno del parque central de esta noche desde las diez hasta las seis de la mañana se va a proceder al asfaltado de la zona donde había un aparcamiento de un concesionario conocido de coches así pues durante este tiempo se dejará solo un carril libre por sentido en la avenida Peris y Valero entre el paso elevado y la rotonda de Manuel Sanchis Warner junto a la Pantera Rosa esta noche por tanto estará cerrado al tráfico rodado desde el barrio de Malilla a Manuel Sanchís Warner la circulación se desviará por la calle de Juan Ramón Jiménez

Voz 4 17:18 bien este lunes se va a continuar asaltando la calzada en la avenida tres Archiduque Carlos y Tres Cruces la vía está libre aunque precaución si tienen que circular por este punto porque se va a llevar a cabo el cierre de algunos carriles durante momentos determinados primero en dirección al centro de la ciudad y en una segunda fase dirección a la V30 también hay obras en marcha en el entorno de las Torres de Serranos siguen cerrados de hecho los pasos inferiores de Blanquerías IPI China y también ese está reparando el pavimento en

Voz 1248 17:43 en la calle de Ruzafa entre la Gran Vía Marqués

Voz 4 17:46 el Turia Xàtiva les hablamos ahora de los alcorques de los

Voz 1248 17:48 árboles en la ciudad de Valencia porque este verano la Concejalía de paz que si jardines asegura que está interviniendo en centenares de ellos ubicados en diecinueve distritos distintos no usa herbicidas ni productos fitosanitarios y se limita a retirar la vegetación excesivamente grande que pueda interferir con los viandantes son las bicicletas y es que como explica en la Concejalía las malas hierbas se dejan para preservar la biodiversidad y sólo se corta allí donde supone

Voz 4 18:13 según la concejala Pilar Soriano la decisión de mantener las malas hierbas mal llamadas malas hierbas en alcorques y determinados jardines responde a una estrategia de mantener y conservar la vida en esos espacios es decir ahora se controlan no ese radican por ello primero se deja crecer en verano tras secarse la BG de vegetación separa a la Tierra para retirar las malas hierbas y empezar de nuevo

Voz 0542 18:35 las desencantada procura mantener y conservar las incorrectamente llamadas malas hierbas en los alcorques viarios y otras zonas del interior de los jardines son indispensables para garantizar el ecosistema y la vida N ahora se controlan no se radican por ello primero se dejaron crecer y desde el inicio del verano estamos trabajando

Voz 4 18:52 eso sí hay eliminación selectiva de vegetación

Voz 0542 18:55 no apostada o no deseable

Voz 4 18:57 la singularidad es según Pilar Soriano es que desde el inicio de la legislatura no se utilizan herbicidas o productos fitosanitarios en los jardines y alcorques el objetivo según la edil es seguir el camino de la Unión Europea cuyas directivas plantea la necesidad de evitar los riesgos para la salud humana y favorecer la biodiversidad

Voz 0542 19:13 más colocada a Valencia por la senda por la que nos pide caminar la Unión Europea cuyas directivas plantean la necesidad de evitar los riesgos y los efectos para la salud humana y el medio ambiente de los productos Fito sanitarios

Voz 1248 19:50 él sesenta y tres por ciento de los vecinos de Valencia se declara satisfecho con los servicios públicos frente al cincuenta y cinco por ciento que lo hacía el año anterior según datos de la segunda edición del Barómetro del observatorio de los servicios urbanos el cuidado de parques y jardines y el suministro de agua son los servicios que más crecen en cifras globales de satisfacción con respecto al pasado año dos mil diecisiete con subidas de un dieciséis por ciento y un trece respectivamente mientras que la recogida de basuras se mantiene como el servicio mejor valorado con un sesenta y ocho por ciento de encuestados satisfechas

Voz 4 20:20 esta edición Valencia experimenta un notable ascenso en el ranking de ciudades españolas por valoración de sus servicios públicos al pasar del puesto veintiuno al quince en un análisis de todos los servicios el de recogida de basuras y residuos repite como el mejor valorado por los valencianos encuestados sobretodo por la frecuencia de la recogida y la disponibilidad de contenedores para la recogida selectiva el segundo servicio mejor valor dados el suministro de agua con seis de cada diez valencianos satisfechos especialmente por la gestión operativa esto es la ausencia de cortes opresión el servicio de alcantarillado y la calidad del agua suministrada que marca un cuarenta por ciento de satisfacción los valencianos también puntúan con un cincuenta y ocho por ciento de satisfacción el transporte público aunque esto es siete puntos menos que la media española en cuanto a la limpieza viaria a pesar de que es el servicio peor valorado con menos del cincuenta por ciento de aceptación se sitúa en el mismo porcentaje que la media nacional y lo más apreciados son los equipos para la prestación del servicio mientras que se refleja un marcado descontento con la precaria limpieza de los excrementos de mascotas en las calles

Voz 1248 21:18 son las dos y veintisiete todavía tiempo para alguna noticia de forma más breve

Voz 20 21:24 más de doscientas personas asistirán al cuarto Fórum de marcas de la Comunitat que se celebrará los próximos once y doce de septiembre en Valencia con el objetivo de sentar las bases para crear una estrategia conjunta entre todos los agentes del sector que permita que los mercados municipales sean más competitivos y dinámicos el Fórum está organizado en el marco del Bonnie cafés la iniciativa de la Concejalía de comercio que pretende dar visibilidad y atraer público a los mercados de la ciudad y que cuenta con la colaboración de la Generalitat la Diputación y el Ayuntamiento además está prevista la presencia del alcalde de Zaragoza Pedro Santi Esteve como presidente de Merca Zaragoza ya que estamos con previsiones para los próximos días sepan que el próximo sábado quince de septiembre la marina de Valencia celebrará una fiesta por su undécimo aniversario una fiesta que promete ser abierta diurna familiar gratuita cultural insultantes

Voz 1704 22:09 hemos una última pausa y enseguida les hablamos de la derrota ayer del Valencia frente al Español

Voz 1 22:39 hora catorce los deportes

Voz 1704 22:41 Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes hoy juega el Levante la segunda jornada de Liga pero les hablamos de eso de la derrota en la primera de la temporada del Valencia

Voz 4 22:49 por dos goles a cero en Cornellá El Prat ante el español tras jugar una muy mala segunda parte que fue motivo de auto crítica para uno de los capitanes José Luis Gayá

Voz 22 22:57 esto no puede volver a ocurrir no esta segunda parte creo que que no es digna de este equipo pero bueno es es un toque de atención yo creo que que la segunda parte Bosé volver a repetir siguiéramos estar ahí arriba

Voz 4 23:06 por lo tanto el Valencia deberá cambiar su imagen en el próximo compromiso que además coincides con el derbi que disputará el próximo domingo en Orriols frente al Levante Unión Deportiva a un Levante que como decías juega a partir de las ocho y cuarto ante el Celta de Vigo después de la primera victoria de la temporada en el Benito Villamarín Paco López va a repetir convocatoria con toda probabilidad también once inicial hice apuran los últimos días antes del cierre del mercado el próximo treinta y uno de agosto el Valencia con la presencia de su propietario de Peter Lim en Europa para intentar cerrar el fichaje del extremo portugués del París Saint Germaine Gonçalo Guedes