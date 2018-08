Ser Deportivos Valencia (27/08/2018)

Voz 1 00:00 deportivos Radio Palencia informa El equipo deporte valenciano dado sin ataduras

Voz 1716 00:14 hola buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser estaba más dentro de lo posible que el Atlético de Madrid pudiera ganar en Mestalla que ayer ganara el español bien ganado al Valencia los a cero Nos descolocó Nos descolocó el Valencia ayer de los últimos sesenta minutos de partido yo lo lo enmarcó dentro de un accidente lo enmarcó dentro de eso porque no es normal que el Valencia haga el partido que hizo ayer ni es normal que con Doc Biaggi Parejo estén al nivel que estuvieron ayer no es normal tendrá que arreglarse que el Valencia no tenga filón y profundidad en las bandas no es normal que Santi Mina la abuela tampoco como la olió ayer no es normal que Pichichi ni sea tan malo como parece no es normal no debe ser tan malo como parece porque si no va aparecer Garrincha o canceló Martín Montoya al lado de Pichincha hay demasiadas cosas que no son normales del día de ayer así que yo quiero encuadrarla dentro de un

Voz 2 01:18 accidente Easy sin dejar de

Voz 1716 01:21 a ver claramente las Car encías que pueda haber también esto va a ser un buen medidor para primero y a ver quién se baja del barco a la primera porque ser del Valencia o del Levante en la victoria es muy fácil pero cuando hay que ser creer es en la derrota hoy vamos a hablar de fútbol con profesionales cómo estaría hoy el director deportivo del Valencia si fuese Javier Subirats en un día como hoy como tendría el cuerpo que análisis haría él estaría nervioso y no lo estaría estaría con confianza conseguiría que es un accidente pues es que tenemos la posibilidad de hablarlo con él lo vamos a hacer lo que sí que está claro es que a José Luis Gayá no le gustó nada lo que vio ayer creo que ayer José Luis Gayá nada más terminar el partido era un aficionado más de los que vimos el partido normal porque saben que a veces los futbolistas son los entrenadores tienen ataques de genialidad Iber un partido que no hemos visto los demás y entonces nos dejan con la duda de de de decir pues no sabemos de fútbol pero normalmente suele ser que el partido que vemos los demás es el que es el partido que a veces expresan en ruedas de prensa es el que no no es pero Gayá ayer su foto en caliente nada más terminar el partido era la misma que la de la plebe la verdad es que hemos hecho

Voz 0260 02:43 muy mal segundo tiempo eh primero yo creo que Casio bastante bueno sobre esto yo creo que los primeros treinta minutos hemos empezado muy bien en el partido dominando con llegadas usted hay un par de acciones buenas pero a partir del treinta y cinco me ante una ocasión de ellos acapara bonito ha quedado un poco de dudas ya hemos empezó a recular un poco y luego la segunda los primeros cinco minutos hemos sale otra vez bien pero a partir de ahí el el dominio de del español ha sido superior eh bueno no esto no no puede volver a ocurrir no está segunda parte creo que que no es digna de este equipo que nos la merecemos pero pero bueno es que es un toque de atención sabemos que que todos los los rivales son difíciles en su casa y yo creo que que la segunda parte Bosé no la pomo es volver a repetir si queremos estar ahí arriba campo difícil él lo sabemos que el español aquí en casa es un equipo fuerte o pero bueno je yo creo que que nos tiene que servir de eh para los civiles seguir para que no está no vuelva a ocurrir e ahora analizar vienen en frío es lo que hemos hecho mal en esta segunda parte bueno corregirlo ya para la siguiente que jugamos fuera de casa fuera de Sage se está demostrando que que cuesta ganar lo estamos viendo en estas dos primeras jornadas por lo tanto esta imagen yo creo que no es una parte no la podemos devolver a la ha sido una cuestión de actitud en la segunda parte bueno yo creo que actitud no porque el equipo al principio en la primera parte ha estado muy bien prosiguen la segunda a partir del gol ellos es la sensación era que que que nos pasaron por encima no creo que sea una una cosa actitud no porque nosotros siempre queremos lo hemos demostrado hemos sido siempre fieles durante estos dos últimos años pero pero bueno sí que es un toque de atención que que bueno que que cuando tenemos una una adversidad tenemos que sobreponernos Ignacio Casanova les damos desde aquí sí bueno con la mentalidad ya de de corregir errores para que esto no va a ocurrir

Voz 3 06:12 no a mí no me salen

Voz 1716 06:16 pero es otro escenario que plantea el Valencia el PS yen Si no varía su postura no quiere ceder al jugador sino no conlleva obligatoriamente un mandato de compra y antes del treinta de junio porque ellos necesitan contabilizar ingresos en esta temporada dieciocho diecinueve así que el primer escenario en el que se trabaja y al que hay que responder ex jugador comprado o jugador cedido sin obligatoriedad de compra el segundo escenario es si llegara el Valencia a comprar al jugador me da igual compró me da igual comprarlo qué opción de compra obligatoria

Voz 3 07:00 es lo mismo

Voz 1716 07:02 por cuánto ese es el segundo escenario por cuanto porque no es lo mismo comprarlo por cuarenta que comprarlo por setenta que comprarlo por cincuenta es a cargo de quién si se compra al jugador Si Second si se compra a cargo del club si se compra a cargo del propietario porque él quiere hacer ese regalo o esa nueva inversión para que el Valencia tenga este futbolista eso ya es otra cuestión que cambia el panorama totalmente pero comprar el jugador no por cincuenta miembros setenta por cuarenta comprarlo el club con cargo a sus cuentas me parece una temeridad grande estos son los tres escenarios Illa tres respuestas importantes a las que hay que responder la foto a esta ahora nosotros no la tenemos clara y no nos gusta hablar de fotos difuminada preferimos la fotos claras es mejor foto clara tarde que palos de ciego el primero tres y veintiocho

Voz 1 09:31 lo Morata

Voz 1716 09:34 Ifrán Guaita José Manuel Alemany Carlos Martínez y Diego López hoy aquí en la mesa de Ser deportivos Valencia escuchándonos ya Javier Subirats sí Santi Cañizares por supuesto que estamos atentos también al partido que hoy juega el Levante a partir de las ocho y cuarto de la tarde ante el Celta de Vigo con una convocatoria en la que ya empezamos en la que no está el fichaje más caro de esta temporada porque ha venido con seis kilos de más a mi me parece grave ocho millones novecientos veinticinco mil euros Vukcevic viene con seis kilos de más a mí no me parece normal es normal que el presión de levante esté preocupado y es normal que el presidente del Levante todos los días cuando se levanta por la mañana le pregunte al médico al preparador físico al entrenador al director deportivo a ti todos porque entiendo que sí Quico Catalán ha invertido Segura será el jugador más caro que comprar subida sin duda eh sí Quico Catalán ha invertido casi nueve millones de euros en un futbolista estoy seguro que Kiko sabrá quién le ha dicho compra este jugador que me responsabilizo yo entiendo que debe ser o Luis Helguera o Tito me sorprendería que fuera Tito porque en este momento

Voz 2 10:53 no sé muy bien Si

Voz 1716 10:56 la balanza de la confianza en el criterio deportivo de Tito está muy al alza eh en Kiko no sé si quién avala este jugadores Luis Helguera desde luego el jugador bueno deben ser otra cosa es que sea el jugador perfil que sustituye a un futbolista clave para el Levante que era Jefferson Lerma esto merecerá seguramente un programa completo será un programa profundo y con mucha información con mucha información pero lo que sí que tengo claro como titular hoy es que ante que ya ha corregido el gastarse dinero cuando cuando toca saben de un futbolista polivalente a comprar jugadores por veinticinco pero la realidad hoy es que el Levante empieza la temporada sin un central mejor de los que tenía que quería haber traído un central mejor de los que tenía pero no ha sido posible traerlo porque los que han sido ofrecidos para fichar no mejoraban los que hay sin un medio campista del perfil defensivo voraz de Lerma a pesar de que han venido dos jugadores en esa posición no hay un sustituto natural de Lerma y que una vez más no han firmado

Voz 3 12:20 lo que ha hecho el español yo

Voz 1716 12:24 danos preguntaremos si el Levante podía haber ido y firmaran

Voz 1074 12:28 Borja Iglesias por ejemplo por diez millones lo ha intentado pero no podía en el momento en el que podía firmar a Borja Iglesias Borja Iglesias tenía una oferta del español pero es que el Levante tenía un problema y es que no había vendido a Jefferson Lerma no tenía treinta millones en la caja

Voz 1716 12:41 pero hay un delantero nuevo que es Rafael lamentan eh vamos a ver cómo sale seis millones de seis millones de euros pero no es ese delantero seguro que de lo que decía me acuerdo Muñiz oye ese entra directo al al once de ti

Voz 3 12:59 de momento no

Voz 1716 13:00 no a las tres posiciones que se hubiese gustado forzar con tres jugadores referencia ni central ni mediocampista mediocampista me refiero del perfil de Lerma ni delante por eso siguen esperando a Borja Mayoral porque el Levante quisiera tener un delantero mejor de los que tiene por eso siguen cuando a Borja Mayoral pero si no vienen Borja Mayoral no vendrá nadie nadie absolutamente nadie bueno Santi Cañizares Javier Subirats buenas tardes Javier si tú hoy fue ese es el director de partivo del Valencia después del partido de ayer el partido del Atlético de Madrid tú estarías como

Voz 0905 13:38 hombre estaría estar ya tranquilo y me fijo sobre todo en en el partido del Atlético de Madrid en lo que ofreció el año pasado este equipo en los primeros minutos contra el Español y algo de intranquilidad tranquilo con lo que con lo que se mostró después está claro que es un equipo al que le falta alguna posición para acabar de cuadrar a podemos hablar de ese lado izquierdo en el centro del campo y quizás el lateral derecho porque hasta el momento chino no está cubriendo las expectativas qué se pensaba que que podían ofrecer en un principio

Voz 1716 14:16 Santi cómo tienes el cuerpo hoy después de ver los sesenta minuto inesperados del Valencia te lo tomas como un accidente aparte por supuesto lo del partidazo que se marcó el español esto vaya por delante no pero aunque el español enmarcaron partidazo si el Valencia hubiese estado a su nivel no hubiese pasado lo que pasó ayer tú lo consideras esto como una acción dente o como una luz ámbar depre esta acción

Voz 10 14:41 vamos a ver yo creo que no se puede considerar nada grave estamos a la segunda jornada sí que es verdad que el que no ha tenido suerte en el calendario el Valencia porque esa enfrentados pues en forma y muchas veces cuando viene la camiseta del Espanyol pues no sabes lo que te enfrentas una vez que es la español pues que no todavía no está armado eh tiene carencias y demás y otras veces pues viene un español que no ha perdido ningún partido en pretemporada y que está jugando bien al fútbol y que está todo el mundo muy contento con entusiasmo con una dosis de optimismo pues parecido al que acudía el Valencia la temporada pasada con cada uno metiéndose hasta donde su objetivo le llega no entonces yo sabía a priori que iba a ser un partido muy complicado porque cuando un equipo pierde nunca pues ganarles complicado y efectivamente así fue el inicio fue muy esperanzador pero luego es verdad que el equipo también paso contra Atlético de Madrid le falta reacción hay una crisis emocional importante cuando recibes un gol o cuando protestaban paso es sufrir de las cosas bien que ayer no hizo falta ni recibir el gol lo dijo vaya al acabar el partido la parada de neto en esa ocasión que casi nos hacen gol del español no ha sentado fatal porque hemos metido ya muy atrás y hemos perdido muchísima confianza para el partido y eso es lo que no puede ser más allá de las posiciones más allá de las cosas que se pueden que luego habrá ajustes tácticos y que cada uno pues eso ir a la lectura de El rendimiento de cada jugador sí es verdad que hay cosas que que que tiene que competir mejor no de lo dijo ayer yo me quedé con la frase no puede ser otro que estamos abajo el otro día frente al Atlético de Madrid tuvimos suerte que acabó el descanso fuimos al vestuario ir refrescando supo pero o lo que es la primera parte el equipo se desvaneció y eso es un aspecto psicológico un aspecto táctico un aspecto psicológico que hay que superar que durante el partido hay momentos buenos y momentos malos si los malos no puedes regalar absolutamente ya todas las opciones del partido como sucedió ayer o como estuvo a punto de suceder contra decir no hay

Voz 1716 16:37 subirá estuve es igual a Parejo ya con dos yo yo es que no se parecen a los que terminaron la temporada pasada no sé qué les pasa Siles

Voz 0691 16:45 está costando un poquito coger el Rey

Voz 1716 16:47 la forma o tal pero es que no son ellos o me lo parece a mí no sé

Voz 0905 16:52 yo yo los veo tampoco tan no a una distancia tan grande en cuanto a rendimiento a lo del año pasado que sí que es verdad la temporada acaba de comenzar eh llevan llevan mucho tiempo es decir se sabe no se sabe en titulares ayer tuvieron un problema porque se enfrentaban a tres hombres en el centro del campo eso mientras ayudaron el trabajo Rodrigo y Santi Mina por lo llevaron bien pero cuando ya más o menos van soltando se van soltando esos movimientos tácticos para cubrir pues eh eh ya tuvieron mucha más dificultad en el centro del campo entre más Roca Granero y Darder se adueñaron de de esa parcela ahí claro cuando tienes que correr detrás del balón luego te cuesta más a la hora de de estar claros a la hora de dar buenas asistencias a los compañeros no pero bueno estamos a principio de temporada también el equipo viene de un esfuerzo muy grande también otra léxico de Madrid yo creo que empezaron a ver el partido bastante fácil con los primeros minutos que presionaban bien que llegaban efectivamente la ocasión al poste les hizo deshizo al estarse pero en mal sentido no para para de cómo desconectarse un poco pero después eh sí que es verdad que al final ya se adueñó de ese centro del campo el español di ellos eh nos volvieron al nivel al nivel adecuado no yo creo que puede ser una cuestión física aunque cuando vi al final también salsa con un disparo en el minuto ochenta y siete pero que qué fue aún más la condición física debido a que ellos tenían un desequilibrio allí en cuanto a hombres en el centro del campo

Voz 11 18:27 vamos a incorporar en opinión de de no

Voz 1716 18:31 esa ni un accidente o yo o alerta Fran que te deja el partido de ayer

Voz 11 18:36 para mí alerta para mí alerta porque

Voz 0691 18:38 qué le parece la temporada pasada jugó partidos malos partidos regulares algunos pero pero de esto que pasó ayer hemos hablado más veces de un equipo que en medio campo ponía tres puede con más veces de Pichichi como único argumento en banda derecha hemos hablado todo el verano y eso es jugador con carencias es un jugador que no mejora demasiado si es que mejoran algo a Martín Montoya y lo dijimos en el primer partido que es verdad que el rival era imponente pero pasó ayer otra vez ante un equipo que tampoco se guardó mucho que proponía más que otra cosa el Valencia con Bassi Carlos fuera te cuesta generar le cuesta mucho general el Valencia hoy para para hacer peligros depende de que aparezca por dentro de de que inventen zapatazo el equipo sin extremos puros les cuesta mucho y luego lo comentabas Santi y lo dijo ayer muy bien Gaià con el que yo comparto cien por cien lo que dijo el Valencia un equipo grande importante no se puede caer porque ahora una ocasión de peligro

Voz 0341 19:31 Carlos para mí entre alerta

Voz 0691 19:34 ante yo creo que es más accidente que solamente

Voz 0341 19:36 el partido son sesenta minutos de un partido porque los primeros treinta Valencia los jugó bastante bien y el partido contra el Atlético de Madrid salvo ese tramo final de la primera parte en líneas generales también fue fue bueno para mí del del Valencia pero las los sesenta minutos finales del partido de ayer para mí son espero espero que sean accidente más que otra cosa pero sí que hubo cosas que no me gustaron coincido en el último estaba diciendo Fran a mí no me gusta que jueguen cuatro medio centros en el centro del campo que las bandas sean de medio centros ya lo de Carlos Soler a mí el año pasado pese a que iban tan bien las cosas fueron también las cosas nunca me gustó que Carlos Suárez juegue en la banda derecha porque para mí un mediocentro oye que le sale bien Marcelino sin duda al menos cuando tienes otro en la banda izquierda estás jubilado sí pero eso eso quiero decir que que si encima ya a un medio centro lo desplaza es toda la temporada ITE salió bien en la banda derecha ahora meter también a otro mediocentro en la banda izquierda pues a mí ese centro del campo no me gustaría desde ya de partida debe ser

Voz 1716 20:28 estancial a la espera de que des o que juegue

Voz 0341 20:30 si es que no viene quédese ahí hoyo o que Ferrán Torres tenga también más oportunidades que el año pasado las tenía y ahora parece que ya casi ni calienta porque salen a calentar Xavi se basó allí Gameiro en los dos partidos han salido a calentar los mismos y Ferran Torres sin jugar no luto pero es un extremo que a veces hace faltan los partidos y luego una cosa que no me gusto ayer de Marcelino es los cambios que hace a mí me encantó que en el partido contra el Atlético de Madrid cuando el partido está uno uno apuesta por ganar el partido y mete a tres delanteros porque saca basó Gameiro pero mantiene Rodrigo en el campo

Voz 1074 21:01 lo mete en una banda pero juega con tres delanteros

Voz 0341 21:03 lo digo con admiro y el partido estaba uno uno pero la puesta de de Marcelino en ese partido es oye vaya a ganar este partido y al final las ocasiones para ganar el partido mereció ganar el partido y ayer que vas no uno sino perdiendo dos cero no hace esos cambios quita Rodrigo del Campo quitan vine a Rodrigo mete a otros dos delanteros es decir no cambia aparentemente su dibujo cuando el resultado era mucho peor que el que tenía del Atlético Madrid cuando fue valiente sea lo que fue valiente contra el Atlético de Madrid para mí ayer fue cobarde cuando tenía que haber remontó el partido y eso no me gustó Marcelino

Voz 1716 21:31 antes de Diego y de alemán meto morcilla en medio con con Santi Cañizares Santi esto que estamos comentando cosas que tú quieras añadir o o matizar

Voz 10 21:40 pues básicamente que sí tiene censados a dos jugadores que Juande extremos en el centro del campo es decir a los parta si ellos son interiores son mediocentro iban a tirar hacia adentro unas visitas de la parte de los laterales y bueno pues eh tuvo alguna aporte pero es muy preocupante reside si tienes dos aviones laterales que te compensan ese juego que te creas superioridad banda pues es hasta bueno que en el jugador de banda etcétera tan pues se mete hacia adentro deje pasillo al lateral en la tele pero incorporarse por sorpresa pueda jugar en alguna parecen algún desmarque ya acumula su nombre más en ataque y a veces sienta muy bien

Voz 0905 22:23 pero claro da ya

Voz 10 22:25 ayer bastante tenía que hacer y pichichi el hombre pues es muy preocupante es muy preocupante la situación porque se quedó enganchada en el gol contra Atlético de Madrid ayer cualquier otro error teóricamente defensivamente no es su mejor condición pero sí ofensivamente el campo pues claro te quedas corto de ataque te quedas corto de ataque porque esos hombres no son las que tienen que romper una defensa sino que hay que romper la puso pedía avanzados lateral que antes supervisada por banda

Voz 1716 22:54 eh Diego bueno alerta o accidente

Voz 12 22:56 yo vaya por delante que creo que este equipo este entrenador este modelo tiene mucho crédito todavía pero sí que me deja el partido de ayer el inicio del Valencia en general dos dos alarmistas pequeñas que son totalmente subsanables y que me parece que incluso es positivo que salgan a relucir tan pronto y con el mercado abierto la primera es que este partido que hemos visto ayer lo vamos a ver creo que muchas veces esta temporada en el sentido de que los rivales conocen al Valencia los rivales empiezan a jugarle al Valencia como el Valencia jugaba la temporada pasada sus rivales dejando que tuviera la iniciativa dejando que atacara en campo contrario buscándole las espaldas IS el partido que planteo el Espanyol ahí en ese punto es donde ya comentábamos recuerdo de la semana pasada el mismo apunte que ha hecho ahora mismo Santi sobre los laterales la importancia que tiene cuando juegas en campo contrario cuando el equipo te está esperando allí para que juegas en espacios reducidos sobre todo teniendo dos jugadores de banda que realmente son medios centros la aportación de los laterales y en ese sentido Pizzi en su lateral que ofensivamente creo que puede dar mucho pero sobre todo da más cuanto más espacio tiene para abarcar aquí los rivales están planteando al Valencia iban a plantear partidos en los que tenga que tomar decisiones en espacios muy pequeños creo que ahí por eso digo lo del mercado abierto puede ser un partido que termine de abrir los ojos a quién se le tengan que abrir para poder buscar una alternativa en esa posición y un segundo apunte y es que para que no se nos olvide yo estoy seguro que Marcelino esto no se le olvida lo tiene grabado

Voz 0341 24:25 a fuego y es que el Valencia si no está

Voz 12 24:27 ciento veinte por cien de sus posibilidades todos los partidos que juegue de ahora en adelante contra cualquier rival es un equipo vulnerable porque sólo el Real Madrid el Barcelona son capaces de jugar a menos de cien por cien y poder ganar partidos valenciano está en ese selecto club alemán yo por no

Voz 1074 24:45 tiene mucho diría que el aspecto psicológico como decía Cañizares es una cosa preocupante porque no es normal que el el Valencia el otro día por ejemplo del Atlético de Madrid no necesita pasar por el vestuario para reactivarse y esa activación es positiva porque viene también provocada por una sucesión de jugadas que enchufa directamente ya la grada de Mestalla y el Atlético de Madrid ahí es donde empieza a sufrir eso no sucede ayer en Cornellà El Prat con lo cual eso sí que es preocupante porque es un aspecto como dice Cañizares psicológico algo en lo táctico para mí hay una lectura ahí es que el Valencia tiene un plan A

Voz 10 25:15 no tiene un plan B y el plan

Voz 1074 25:17 ah no funciona no tiene un plan B porque ayer Ruby lo que hace es estudia muy bien el partido con una simple presión de Borja Iglesias sobre paulista idea cabía provoca que tengan que bajar a recibir muy cerca de la frontal del área tanto con ella como Parejo yo no he visto correr tanto a Granero desde hace mucho tiempo leerse compartía al igual que Darder que simplemente con la presión a ambos ahogaba al Valencia tenía encima a Roca por detrás pues alguno de los dos saltaba esa línea con una simple presión de los y los dos laterales del del del español tanto Javi López como Didac Vila sobres O'Leary sobre vas hacía que o el Valencia jugasen largo buscando a Santi Mina que de espaldas no sabe jugar porque no sabe controlar bien el balón tiene que darse la vuelta no suman jugado en esas demarcaciones y al final el Valencia se acababa ahogando en su en su propio

Voz 1716 26:04 luego no encontraba soluciones no sé que paran

Voz 1074 26:06 también es preocupante porque yo creo que la solución es desde el punto de vista táctico Marcelo la va a encontrar tiene recursos tiene muy buenos futbolistas cuando están en plena forma basó allí Gameiro tiene alternativas para trabajar las pero a mí como dice Cañizares para mí lo que me preocupa es psicológicamente no es normal que el equipo tenga que pasar para el vestuario para reactivarse entre Atlético Madrid en Mestalla en un partido grande con tu afición y ayer a la primera de cambio con cero cero en el marcador sin haber encajado todavía te estás dando cuenta que el que el español te está comiendo el partido no puedes tácticamente resolverlo tú mismo te hagas

Voz 1716 26:37 el con doble ahí Parejo los ves y normal

Voz 10 26:42 vamos a ver el año pasado cuando vía Parejo Carlos solería necesitan la primera vuelta que fueron cuatro jugadores estaban entre los diez doce más en forma del campeonato eso fue la fortaleza del Valencia que acumula una serie de puntos tremenda en esa época de la temporada hizo que la defensa además que se presentaba pretemporada pues llegan muy cómoda y que además generan también muchísimo extendieran muy bien a los delanteros era momento de forma excepcional y si nos fijamos en ese momento de forma efectivamente lo vemos muy lejos tenemos lejos pero a mí no me preocupa no me preocupa grandes jugadores y los buenos jugadores no me preocupado porque hay gente que tiene compromiso responsabilidad que asume la responsabilidad este año que llevan porque son los líderes ahora también es verdad que a partir de que esos jugadores esos y otros jugadores de su rendimiento individual sea mejor hay a partir de ahí hay gran crecimiento no es decir el equipo tiene que hacer a partir de ahí invita también a Carlos Soler ha que jugar no me ha gustado está por debajo de su nivel porque quizá yo es legítima mucho no estimo gusta Carlos Soler me parece un jugador fantástico que puede dar mucho más que a lo mejor lo que es un partido para él correcto pues en otro jugador digo oye pues muy bien pero he a él como como es muy bueno yo le pido mucho más diese mucho más lo he visto en otros partidos lo he visto la temporada pasada pero en estos dos partidos para lo he visto tampoco también incluyó en esa en esa actuación de la mejora individual de los jugadores a Carlos Soler porque tienen que mejorar mucho porque ellos son la la el corazón del equipo

Voz 1716 28:18 Javier Si sí está muy discutido siempre el tema de Carlos sobre lo hemos hablado con con todo el mundo con el entrenador osea a nadie nos gusta Carlos Soler en la banda nos parece que es un desperdicio de talento ahí que el jugador no puede desarrollarse la la peligrosidad que que tiene el problema es que si no juega ahí o modifica el sexto Gemma o dónde pones a Carlos Soler más allá de que pudiera sustituir circunstancialmente a Dani Parejo pudiera jugar en esa posición pero claro si como estamos diciendo no tienes un banda izquierda profundo como porque no está Guedes tratas de jugar ahí con vas que con vas exactamente lo mismo lo lo anulan prácticamente terminas por tener dos bandas sin ningún sin ningún filo pongamos que pudiera pasar que no viniera Guedes con pongamos que sucediera ese escenario porque si viene Guedes te arregla te arregla el tema ya tiene la profundidad en la banda izquierda volverá a tener a Carlos Soler en la derecha para poder hacer diagonales etcétera pero ya no estén en las dos bandas a ciegas si no viniera Guedes teniendo en cuenta que está Cheryshev pero no sé qué Cheryshev vamos a ver no sé si vamos

Voz 11 29:28 a ver el de el Mundial de Villarreal de la lesión no sé qué en vamos a ver

Voz 1716 29:33 como es un jugador que ha venido cedido para tener un rol teóricamente de suplente de Guedes pero si no viniera Guedes a ti te parece su Javier más urgente fichar un lateral derecho o un banda izquierda

Voz 0905 29:48 bueno yo creo que que banda izquierda yo creo que con Cheryshev Si al final efectivamente puede mantener una temporada una temporada regular por más o menos tendrías tú tendrías ese jugador yo creo que que en la derecha y Pizzi no acaba de le de alcanzar el nivel hizo lo que se buscaba era un jugador que defendiera habían pero que era una buena proyección ofensiva que es lo que el lo que se espera de China aunque sabemos que defensivamente tiene que no problema las de antemano aunque quizás prácticamente se puede se puede mejorar yo creo que la banda en la banda izquierda se podría se podría aguantar con con Cheryshev pero todo vale va a depender de su rendimiento físico está claro que como árbitro tenemos también a a Ferran no pero Ferrán le veo más como jugador por por banda derecha no igual que que sólo Lero o va a Soler más en el centro no

Voz 10 30:47 pero son jugadores de banda derecha no son específico

Voz 0905 30:50 los de de la izquierda entonces yo entre las dos posiciones que me dices en este momento caso de no venir Guedes yo creo que un lateral derecho no salía bastante

Voz 1716 30:59 hola

Voz 0341 30:59 antes de pasar a información previa del partido del del Levante de los aquí presentes en la mesa a alguien que quiera añadir algo de futbolísticamente hablando que se queda quedado en el tintero yo porque ha salido el tema he ido a contra corriente toda la temporada pasada pero insisto en el tema de Carlos en la banda se yo es que es no cambiaba el sistema pero pondría el centro por parejos pero es que esa es mi opinión de de toda la vida desde que apareció Carlos Soler en el mundo del fútbol en Primera División tus pero no Parejo de la temporada pasada temporada pasada porque Carlos Soler los mejores partidos que hizo la temporada pasada fue cuando los puso en por dentro porque Carlos Soler es un medio centro no jugador de banda esa es mi opinión ni por el centro me gusta mucho más siempre me ha gustado mucho más Carlos Soler que Parejo es mi opinión personal y haría ese cambio buenos pero sí soy yo Carlos Martínez puto

Voz 11 31:47 de de los de los profesionales y subirá Si Santi Cañizares

Voz 1716 31:52 es alguno de los dos queréis añadir algo más para completar todo esto que hemos volcado con Santi

Voz 10 31:56 es que está hablando su y que tiene dudas interpreto que lo que ha dicho tengo dudas sobre si Cheryshev porque no asesinado hace una temporada completa tengo muchas dudas sobre pichichi hecho está hablando ya que ojito que igual hay que reforzar esa posición Ike esos errores no podemos esos errores si finalmente resulta ser errores ese problema porque más vale fichar a lo que Silva dejó de cuarenta partidos y que tengo óptimo que medios jugadores que al final pues no estés del todo satisfecho yo creo que ya se ha ganado porque hemos algo para hacer si bien sus temporadas en Villarreal su paso por el Valencia como jugador en decadencia el Mundial estuvo bien da pues eso lo ha hecho cambiar un poquito la mentalidad porque fútbol siempre ha temido no a lo mejor que me Casa de Campo Real y tiene que trabajar vamos a ver quiero pensar joder qué tío pues se que ha hecho buen Mundial pues a lo mejor es un es una es un punto de inflexión en su carrera pero sí que está en la Copa del juego sinceramente porque no no lo veo de todos los fichajes que que ha hecho el Valencia es el jugador que más claro tenía que iba a ser titular sea bueno fichamos a Piqué resolvió el problema no es el problema sigue estando

Voz 0905 33:25 no observaron nada

Voz 10 33:28 claro que te pueden lastrado Jaca chico remonte y todo esto Doña sino pues óyeme pues una pequeña cuantas adaptaciones y ahora veamos jurista mucho mejor visto que todavía pues claro para juzgarle porque son solamente dos partidos Liga

Voz 1716 33:42 subirá Cañizares gracias a los dos buenas tardes bueno y bueno pues tenemos las tres y cincuenta y cuatro pero minutos partido analiza podríamos hablar una hora más del partido y se podríamos a pero claro el tiempo da para lo queda así que cada uno habrá condensado lo más importante que quería decir porque el tiempo no nos permite entrar en confrontación de ideas de de unos con otros porque es el que es y además es que tenemos esta noche partido entre el Levante y el Celta de Vigo del que nos vamos a ocupar de inmediato

Voz 14 34:54 hola qué deportivos

Voz 1 35:07 Pedro Morata

Voz 1716 35:11 a las ocho y cuarto de la tarde se enfrenta el Levante al Celta de Vigo con una convocatoria en la que no está Vukcevic en la que no esta Moses en la que no esta Cavaco y en la que no está Boateng alemán

Voz 11 35:22 sí de cambios más o menos previstos esperados

Voz 1074 35:26 no ha habido modificaciones en cuanto a lo que es la convocatoria cada uno de los jugadores que se han quedado en fuera de la lista estaban más o menos ya casi que previstos antes de que ésta se produjera Cavaco porque de los cuatro centrales era el que peor nivel aunque estén bien había mostrado a lo largo de la pretemporada por eso Robert Pierre está dentro de los centrales de los tres centrales pero en la convocatoria Vukcevic porque ha venido fuera de forma pasadizo de peso y por lo tanto necesitaba él mismo lo reconoció en la presentación otra cosa es cómo es explicable que un futbolista que empieza la pretemporada con el Braga hace un mes y medio llegue a fichar por el Levante a falta de dos días para que arranque la competición venga con seis kilos de más sea no es comprensible no es normal que un jugador que llegue una pretemporada porque se pierda tres o cuatro días de entrenamiento para negociar su traspaso del Sporting de Braga al Levante venga con seis kilos de más esto no es normal una cosa

Voz 1716 36:14 cuando el Levante va o quién se recomienda fichar a Vukcevic no hay nadie que le vea

Voz 1074 36:21 cuarenta y ocho horas se pasó el reconocimiento médico no es el reconocimiento médico lo ha pasado otra cosa es que venga pasado de forma

Voz 1716 36:27 pero es que sí que cimiento médico tienes seis kilos demás yo soy el presidente Levante hago pero un momento antes de firmar el contrato un momento quiere que yo quiero preguntarle a este tío hoy en plena aquí tú como tiene la cabeza macho pero tú cómo vienes aquí con seis kilos de más tú a qué te dedicas tú que le digo a mis técnico investigar me rápidamente que yo no firma contrato te digo que no es normal queden contigo se kilos además de que me el máxima nueve millones de euros

Voz 0691 36:51 el jugador cuando la Cadena Ser avanza la cifra del traspaso días antes hablamos con fuentes oficiales del Sporting de Braga y hay un malestar muy grande con él porque llevaba tiempo sin entrenar el jugador está en rebeldía varios días no acude a entrenar de hecho antes de que lo fiche Levante elevará juega previa Europa League innovan y a la convocatoria porque llevaba días en rebeldía ya está días parado en lo que tiene que ver con entrenamientos va podían entrar con el equipo y en su casa hacer carrera continua y cuidar a alimentación pero es que la pretemporada de Vukcevic no ha sido una pretemporada al uso

Voz 1716 37:22 el estaba en rebeldía en Brasil pero yo es que France hoy El presidente Levante que me den captar el dinero más importante de mi vida en un futbolista conecta condiciones previa yo me hago Un millón de pregunta ahí me genera un montón de dudas me preguntaría mucha cosa ahora sí me las he preguntado todavía a pesar de eso asumo el riesgo bueno ya está aquí pero os tras seis kilos de My al final Tio Mascaró que ficha no lo puede utiliza ni la primera ni la segunda jornada porque no está en forma porque viene consejero además un tío que sólo se tiene que dedicar a tan en forma

Voz 0341 37:47 no ha habido tiempo antes pero Pacho allí muy bien tampoco no no pero bien yo creo que viene con tres no sé no tengo la cifra pero efectivamente da una imagen también bastante por estos jugadores que han hecho una pretemporada atípica porque sabían que se marchaban del

Voz 0691 38:00 bueno el que estaban

Voz 0341 38:01 a veces pasan estas cosas lamentablemente pasa mucho con Valencia Levante

Voz 1716 38:04 eh

Voz 1074 38:04 espero que de lo que no tengamos que hablar es que se han equivocado en el perfil de jugador porque el problema no es que tenga estés nueve millones de euros entrará Vukcevic que es un buen futbolista el problemas no traer un recambio de Lerma con el perfil de Lerma que es donde verdad verdaderamente vamos a ver la vida cuando le veamos actuar porque ahora todavía es muy prematuro por lo tanto lo negó por es confiar en lo que tienes lo que te ha dado rendimiento cinco victorias consecutivas con Paco López en el banquillo la pasada temporada son los mismos los mismos exactamente lo jugaron en el Villamarín y que podíamos trasladar la fotografía de las últimas jornadas de la pasada temporada es decir Oller Koke Postigo Chema Toño dure campaña Jason Vardy Roger inmorales

Voz 1716 38:38 a los veinticinco millones de fichas que no están de momento no

Voz 1074 38:40 a unos porque no están en forma a otro porque están lesionados y Rafael la amena que sí que está en la convocatoria el otro día diga la asistencia en el ratito que estuvo en los diez minutos que jugó o ocho minutos que jugó dio la asistencia del tercer gol a José Luis Morales pues evidentemente el Levante le falta todavía engrasar su máquina ya para que los nuevos tengan oportunidad de jugar

Voz 1716 38:57 lamente el fútbol ha sido más sencillo no cuando estaba dinero en jugadores era para que vinieran y jugarán directo porque eran muy buenos y eso es lo que ha pasado históricamente ahora no parece que sea así ahora no un complemento tal en el Valencia tampoco está jugando Kevin Gameiro ni juega basó allí está jugando vas porque no tiene más remedio porque por ponerlo en en la banda izquierda Puccini porque que necesitan un lateral derecho

Voz 1074 39:21 empezó con victoria cero tres en el Villamarín dando muy buenas sensaciones el equipo vamos a ver si hoy se prolonga porque hoy es un día en el que se va a medir a un equipo importante también como el Celta de Vigo que viene con todo y además con un empate ante el Espanyol el Celta de Vigo por lo tanto el Celta viene ya con la presión de empezar a sumar los primeros puntos vamos a ver si sigue la racha victoriosa desde que Paco López coge el equipo que no sabe lo que es perder todo lo contrario siempre ganar en Horrillo