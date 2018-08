Hora 25 Deportes Valencia (27/08/2018)

Voz 1 00:00 el verdad

Voz 2 00:02 el cinco deportes

Voz 0341 00:06 los Martínez hola buenas noches pues tenemos que empezar con una mala noticia porque acaba de marcar el segundo el Celta en el campo del Levante venía contando en el programa a nivel nacional alemán el cero uno que desde el minuto diez reflejaba el marcador con el golazo marcado por Pío no existo y ahora mismo justo cuando empezábamos este espacio otra jugada de existo por la izquierda el pase en profundidad al lado derecho en el que a Maxi Gómez hice la vuelve a comer en su palo el portero Oier Olazábal supuestamente estaba en la lista de Luis Enrique para la primera lista oficial que tiene que dar al frente de la selección española el guardameta del Levante que estuvo muy bien el año pasado bueno pues se acaba de tragar los dos goles del Celta los dos en los dos en su palo el primero de existo por encima de su cabeza y el segundo por abajo pero el tapa el palo corto hice los comen los dos así que minuto treinta y cinco de la primera parte en el estadio Ciudad de Valencia el Levante que tenía la oportunidad si conseguía la victoria de igualar al frente de la tabla con los dos grandes del fútbol español con el Real Madrid y con el Barcelona que son de momento los que tienen seis puntos luego lo pueden conseguir el que gane el partido que cierra esta segunda jornada o el Athletic de Bilbao o el Huesca porque los dos ganaron en el primer encuentro pero lo tiene complicado el Levante para conseguir decir lo que ya sería una machada porque minuto treinta y cinco de la primera parte cero dos está ganando el Celta en el estadio Ciudad de Valencia así que malas noticias en el Levante y malas noticias ayer en el Valencia que perdió su partido por ese mismo marcador por dos cero en el campo del Espanyol un resultado merecido para el equipo de Marcelino que fue peor que el español sobre todo en la última hora de partido en la primera media hora estuvo mejor que el Espanyol fue domina el de la pelota hay generó alguna llegada de peligro pero desde que el español tuvo su primera ocasión con un remate al larguero de Sergio García y un posterior remate que sacó a la altura de la línea de gol neto el Valencia se vino abajo fue peor que el español en el tramo final de esa primera parte ir muy inferior al español durante toda la II ahora escucharemos a Gayá que fue muy crítico con la actuación de su equipo no tanto Marcelino que sorprendió con sus declaraciones para mí por lo menos en la rueda de prensa Levante IVI Valencia después de esta mala jornada que están teniendo la segunda del campeonato se enfrentan en la tercera en principio el domingo a las doce del mediodía en el estadio Ciudad de Valencia tenemos el derbi digo en principio porque los dos entrenadores hablaron de la posibilidad del cambio de horario por el calor pero ahora mismo las temperaturas previstas para este domingo por la mañana no van a superar los treinta grados con lo cual con esa previsión lo lógico es que la Liga no cambie el horario del partido que se dispute el domingo a las doce del medio día ya hay entradas desde esta mañana a veinticinco euros para la afición visitante en este caso son el precio que ha puesto el Levante deportiva para los aficionados del Valencia que quieran presentarse en el estadio Ciudad de Valencia un Valencia que sigue haciendo a estas horas de la tarde gestiones con el París Saint Germaine reuniones constantes negociaciones constantes para tratar de fichar lo llevan intentando durante todo el verano pero había que esperar al tramo final lo teníamos claro desde el principio estamos ya en la última semana del mercado de fichajes y el Valencia en esta última de de semana está intentando acelerar las negociaciones para fichar a Gonçalo Guedes ahora repasamos cómo está todo esto todo esto que les estoy hablando en este Hora veinticinco Deportes de Valencia que como siempre nos lleva hasta las nueve aquí en la Cadena Ser

Voz 0341 04:48 en el tramo final de este programa conectaremos con el estadio Ciudad de Valencia para que alemán nos cuente cómo está siendo esta primera mitad en la que el resultado es el que les he dicho cero dos a favor del Celta contra el Levante ahora vamos con el Valencia y con lo que sucedió ayer en el campo del Espanyol dos diferencia respecto al partido que disputaron ambos equipos la pasada temporada la primera es que la horrible parte que hizo el año pasado el Valencia fue la primera la segunda mejoró en algo consiguió dos goles con los que se llevó la victoria la diferencia respecto al partido de ayer es que la primera parte fue aceptable del Valencia Illa horrible fue la segunda y la segunda diferencia es que la temporada pasada cuando el Valencia malos partidos normalmente los ganaba IN esta temporada solamente llevamos un partido malo realmente porque la primera jornada contra el Atlético de Madrid en la imagen del Valencia fue buena incluso en el tramo final mereció ganar ese partido pero el partido mal lo que llevamos de esa temporada que fue ayer a diferencia de los malos que se hacía en la temporada pasada pues se perdió se perdió de forma merecida quizá no mereció ganar la temporada pasada el Valencia en el campo del Espanyol ganó ayer no mereció ganar Hinault ganó y además perdió con todo merecimiento porque el Espanyol fue mejor hilo reconocía incluso en los momentos donde las cosas se dicen de verdad donde no hay filtros después de pasar por la ducha en la que se enfrían las pulsaciones en la que los jefes de densa aconsejan a los jugadores ya los entrenadores cuál es el discurso que deben de dar públicamente después del partido nada más acabar lo José Luis Gayá decía esto tan contundente

Voz 4 06:22 la verdad es que que hemos hecho un muy mal segundo tiempo eh primero yo creo que Casio bastante bueno prometo yo creo que los primeros treinta minutos hemos empezado muy bien en el partido dominando con llegadas tenido hay un par de acciones buenas pero a partir del treinta y cinco me ante una ocasión de ellos acapara bonito se ha quedado un poco de dudas ya hemos empezó a recular un poco y luego la segunda a los primeros cinco minutos hemos sale otra vez bien pero a partir de ahí el el dominio de del español ha sido superior e ahí bueno no esto no no puede volver a ocurrir no está segunda parte creo que que no es digna de este equipo que nos la merecemos pero pero bueno es es un toque de atención yo creo que que la segunda parte Bosé no volver a repetir siguiéramos estar ahí arriba tiene que seguir para que no esto no vuelva a ocurrir ha partido de gol ellos es la sensación era que que que nos pasaban por encima pero pero bueno sí que un toque de atención que que bueno que que cuando tenemos una una adversidad tenemos que sobreponernos Ignacio caso no nos vamos tristes de aquí y bueno salía ya de de corregir su error es para que esto no lo a

Voz 0341 07:33 casi todos vimos el mismo partido que Gaià casi todos digo porque Marcelino no fue tan crítico como Gaià en rueda de prensa hay dijo que incluso fue peor el año pasado el partido del Valencia y que lo había definido ayer el mayor acierto en las áreas que no tuvo el Valencia que sí que tuvo el el español para el derbi como les decía la previsión de Aemet de la Agencia Estatal de Meteorología es que para el domingo por la mañana las temperaturas no superen los treinta grados máxima de veintinueve a lo largo del domingo mínima de veintidós así que lo lógico es que no se mueva el horario del domingo a las doce del mediodía el derbi entre el Levante y el el Valencia las entradas como digo las ha puesto el Levante los precios esta mañana no ha habido acuerdo esta temporada entre los clubes otros años sabido a quince euros cada visita este año no ha habido acuerdo entre clubes y en Levante decidido poner a los valencianistas la entrada al precio de veinticinco euros seguimos pendientes de las gestiones que está haciendo es Valencia con el París Saint Germain para el fichaje de Goebbels de momento el París Saint Germaine quiere que haya otras paso o una cesión con compra obligada al final de temporada el Valencia está intentando que la cesión sea con opción de compra no obligación de compra y que solamente haya obligación de compra Si el Valencia se vuelve a clasificar para la Liga de Campeones veremos a ver cómo deriva el asunto porque lo lógico es que acabe llegándose a un acuerdo para que Guedes vuelva a ser jugador del Valencia esta temporada pero es lo que están haciendo en las negociaciones durante todo el día de hoy les mantendremos por supuesto informados y el último minuto como les decía al principio

Voz 0372 09:00 para marcharnos al estadio Ciudad de Valencia para conocer en voz de alemán que lo está viviendo allí en directo lo que está siendo esta primera parte en la que yo he empezado el programa alemán muy buenas muy buenas diciendo que hoy Olazábal se ha comido los dos pero con patatas uno en un palo y otro en el otro pero los dos por su palo uno por arriba y el otro por

Voz 5 09:17 sí la verdad es que no ha estado muy afortunado al guardameta hoy de Levante Unión Deportiva en el primero en ese disparo duro de existo en el ángulo largo pero evidentemente podía haber hecho algo más y en el segundo porque ha tenido la oportunidad por lo menos de lanzarse de evitar tirándose a los pies de Maxi Gómez pero ha querido esperar aguantar la jugada y finalmente será filtrado entre las piernas el jugador que ha conseguido marcar imponer por segunda ocasión por delante al conjunto del Celta de Vigo cuando alcanzamos el minuto cuarenta y cuatro y medio de la primera parte vence el Celta de Vigo cero dos en Ciudad Lorencia que está

Voz 0372 09:49 prácticamente lleno gracias alemán esperemos que en la segunda parte

Voz 0341 09:53 de sea capaz de dar la vuelta este marcador buenas noches adiós