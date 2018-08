Informativo de las 8.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (28/08/2018)

y completamos información de servicio con el tiempo hoy tendremos intervalos nubosos en el interior nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos ocasionales en la segunda mitad del día el viento soplará variable flojo con intervalos de sureste flojo a moderado de las temperaturas con ascensos locales en la ciudad de Valencia hoy llegaremos por ejemplo a los treinta y un grados ahora tenemos veintiséis y en portada el Valencia ya tiene su guinda en este año del centenario anoche se fichó se anunció el fichaje de Guedes el más esperado mientras que un buen Levante perdió contra el Celta en el Ciudad de Valencia luego lo analizamos todo en el tiempo de deportes antes les hablamos de la polémica ubicación de un centro de migrantes en el bar desde de añora este fin de semana tanto Partido Popular como ciudadanos criticaba la iniciativa porque no cuenta con el consenso suficiente y porque no reúne las condiciones óptimas Laser ha hablado con los vecinos que de alguna manera suscriben estas criticas aunque llegan incluso asegurar que más migrantes en el barrio no ayudará a su integración y también hemos hablado con el Ayuntamiento que deja en el aire el destino final de este edificio

eh somos conscientes del tema no nos parece gane inadecuado totalmente en el sitio pero no por un tema es nada ya mete porque es muy forzado donde había una antigua uno antigua Escola Infantil con un pequeño patio que está vallado allí pero donde todas las ventanas de todo de incide Kolding antes dan a ese sitio

Voz 7

04:23

iría Cal no impediría en no entrar en un discurso uno aunque todavía no han ocurrido ídolos que generen odio a la ciudadanía y al Vecindario no sobre las persona serán a estudiar todas las posibilidades junto con el vecindario hay intentaremos que llegar a todas las soluciones desde el diálogo y desde la transparencia