Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (28/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

ayer estas palabras fueron importantes en nuestro tiempo de radio y hoy seguro que tendremos también interesantes palabras último martes del mes de agosto

hola qué tal cómo está

hola qué tal muy buenas

vamos a hablar con Olga Fuentes es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche en fin por desgracia esta semana vuelve a ser noticia constantes un goteo constante de casos de violencia de género bueno pues somos saber qué se puede hacer para atajar los si es que es posible hacerlo de una vez y como digo las mujeres más mujeres en este caso de la Asociación Gitana de Elda por qué bueno es acaba de constituir hace muy poquito va a apoyar los derechos de la mujer gitana una marcha que tendrá lugar si no me equivoco el próximo uno de septiembre ya hablaremos con su presidente con Luis Fernández además los acercaremos a una población de la Comunidad Valenciana de esas pequeñitas pequeñitas

en este caso bueno pequeñita muy si no me equivoco tampoco creo que aquel menos habitantes tiene

el nombre lo desvelamos después

doce a veintidós minutos ahora nos interesamos por el estado de las carreteras de la Comunitat Valenciana

la red Key ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Alfonso Martínez muy buenas

esta hora encontramos dos incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana tengan precaución en Alicante en la A7 ya que la avería de un vehículo complica la conducción a la altura de Elche en dirección a Alicante y otro vehículo averiado en este caso en Valencia en la XXXV genera complicaciones en el monte esa Sentido Albacete ninguna de estas dos vías hay retenciones de consideración pero sí tengan cuidado

muchísimas gracias Alfonso hasta luego

informativos de la SER para toda la Comunitat Valenciana Julián Jiménez

hace pues ya veinte veinticinco minutos que se ha celebrado esos tres minutos de silencio convocados en el Palau de la Generalitat para condenar muestras de rechazo de ese último crimen machista el que lo is en portada en este programa esa mujer de origen búlgaro que moría ayer en Orihuela a manos de su pareja está detenido bueno pues te muestras de condena como digo en el Palau la Generalitat también en muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana convocados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ayuntamientos como el de Orihuela que también ha secundado ese minuto de silencio a las doce del mediodía pero es que lo ha hecho también la Delegación de Gobierno en sus subsedes en Alicante por ejemplo a las once o en la sede de Valencia lo va a hacer a partir de la una de la tarde la Generalitat Lena ha anunciado ya que en el próximo pleno del Consell aprobará la personación como acusación en el proceso judicial que celebra al asesino de de esta mujer así que esa es la la noticia de última hora noticia triste que contábamos ayer y que contras trapos con una noticia algo más positiva ya es que dos agentes de la Guardia Civil han localizado esta martes tumbada con un golpe en la cabeza a una anciana de ochenta y ocho años que había faltado de su domicilio de Bigastro desde el lunes a las dos de la tarde desde ayer por la tarde esa bien a mujer no se ha encontrado bueno pues estaba inconsciente pero sido conducido al hospital está bien bueno las constantes vitales pues estaban estaban correcta Si bueno un final feliz para parece historia de mujer que se había desorientado y se había perdido no cerca de la finca donde don de vivía Elena voy de color rojo intuyes que será mañana fina quizá muy bien muy bien esas tenemos que contar que los ciento cuarenta y cinco mil kilos de tomate que se van a utilizar mañana en esta especial particular batalla incruenta ya están cargados en los siete camiones que van a hacer el recorrido mañana a partir de las once en Buñol es son siete camiones cargados con quinientos cuarenta cajones con tomate procedente de Chilches de La Llosa Moncofa de Almenara de Benicarló y también de Murcia de Hellín

y lo más importante de todo Lena están súper Maduro eso es básico para que nadie estaba viendo el otro día que yo no lo había visto que hay que romper los por dentro para antes a tirarlo y bueno a partir de la tarde a partir de las cinco los vecinos de Buñol pues van a plástico

las paredes de la localidad a las once de la noche y arranca el operativo más de setecientas personas entre Guardia Civil Policía Nacional Policía Autonómica Protección Civil seguridad privada voluntarios mañana a las once de la mañana empieza la batalla a las doce acaba más de veintitrés mil personas espera que acudan el setenta por ciento son extranjeros bien gente de Australia ya sabes lo que te a una nota místico mañana lo contaremos por cierto ya podemos avanzar que vamos a hacer en directo en streaming la emisión televisada de la Tomatina

que sepan todos nuestros oyentes entonces mañana venimos de rojo otra de Valencia

es obligación

bueno Julián tú has estado alguna vez en la Tomatina una vez se queda sola si no no no yo digo dentro no

ah no no no no no te has atraído una acabe manchado voy a pesar de que estaba en el Ayuntamiento de Buñol acabe ancho pero pero no desde abajo no la verdad es que no sea una experiencia es una a punto de la agenda

hace cosas que hacer bueno deberíamos ir todo el equipo algún año eh venga venir nuestra tierra dijo hoy estamos viendo el cielo desde aquí desde Valencia un poco gris

no bueno pues que las nubes mareo en evolución que hoy se espera que caiga alguna tormenta pero sobre todo mañana lo más importante es que mañana a las tormentas podrían ser atención muy fuertes en el interior de la Comunitat Valenciana sobre todo al norte donde se espera en Castellona en el interior de Castellón mañana granizo eh cuidado

izó sí se cuidado con cuidado con esos episodios de

tormentas de agosto pues sí que pueden echar al traste una temporada por ejemplo muy importante que esperan la vendimia en la recogida de uva que se ha retrasado un poco este año y que bueno pues cada final puede dar un pequeño susto

y los turistas que en estos momentos estén empezando sus vacaciones también también bueno la mejor en agosto es trabajar Elena claro que sí claro que sí que lo tengo clarísimo cada día más claro por eso estoy haciendo la cuenta atrás Julián Jiménez da las dos en puré diez días perdonamos pendientes a toda la información muchas gracias

volvemos en un momento

cadena SER hoy por hoy Comunitat Valenciana ya estamos de vuelta

doce treinta y ocho minutos en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana nuestra cabecera habla de violencia de género

una niña triste les medirá prudente

las veinticinco años ha matado presuntamente a su mujer y se ha quitado la vida en la localidad alicantina de Calpe

a su ex novio la mató estrellando su coche contra una gasolinera en Benicàssim

ayer nuestra atención informativa y hoy también evidentemente se centraba

una vez más sobre la violencia de género sobre el terrorismo de género en la Comunitat Valenciana una mujer

era asesinada y otra agredida

si ambos agresor OS fueron detenidos pero a veces yo lo hago muy a menudo nos preguntamos qué está fallando porque esta cala esta lacra no cesa no para es un tema lo sabemos eh transversal complejo como muy asentado en en el ADN de nuestra historia pero queríamos afrontar alguna de estas patas Olga Fuentes es catedrática de Derecho Procesal en la Universidad Miguel Hernández de Elche las Olga Fuentes buenas tardes bienvenida este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana

Voz 0671 13:45 hola Elena encantada de estar con todos vosotros y con todos los oyentes

Voz 0809 13:49 bueno como decíamos hablábamos de un tema muy complicado muy complejo que tiene muchas patas que tiene muchas aristas pero vamos a centrarnos en tu especialidad que que es el tema que nos ocupa hoy que es la parte legislativa eh que podemos cambiar de nuestra legislación para que las sentencias relativas a violencia de género sean como más efectivas

Voz 0671 14:10 bueno la verdad es que esa es una dificilísima pregunta que tiene muy muy difícil solución vamos a ver a nivel legislativo la verdad es que se ha avanzado mucho en la es en las últimas décadas me atrevería decir desde la Ley Integral de dos mil cuatro se ha avanzado mucho hay muchas nuevas medidas

Voz 21 14:31 pero lo cierto es verdad es que esas medidas hay que aplicarlas ir

Voz 0671 14:37 hay distintos puntos donde creo que se está fallando a uno de ellos es posiblemente en la aplicación de las medidas no tanto en qué se creen muchas nuevas medidas que sin duda hay cosas eh que se pueden hacer y me digas que cabe introducir en el ordenamiento pero digo el problema no es tanto ese cuanto que se apliquen bien las que hay que haya una buena interpretación del ordenamiento jurídico en su conjunto consciente del terrible problema de violencia de género al que asistimos

Voz 21 15:09 por ejemplo con la Ley Integral de las

Voz 0671 15:12 ficciones que ha habido que han ido teniendo lugar posteriormente posiblemente podemos decir que estamos en una de las países con una legislación más avanzada en cuestiones concretas de violencia de género contra la lucha

Voz 21 15:26 o pro

Voz 0671 15:27 lucha contra la violencia de género y sin embargo vemos cómo las agresiones siguen aumentando si vemos cómo el número de muertes no desciende ahí creo que hay dos cuestiones una fundamental de sensibilidad social claro eh es un problema educacional no ya no es no es sólo un problema penal este problema no va a encontrar solución por vía penal por vía penal se ha avanzado muchísimo hay que encontrar solución por vía educacional por vía concienciación social pero como el problema existe a los problemas reales hay que darles soluciones penales claro que sí y ahí la interpretación de las leyes yo creo que está fallando son los tribunales más que nuevas medidas legislativas que insisto pueden adoptarse son los tribunales los que tienen que aplicar las leyes que tenemos y además aplicarlas con sensibilidad de género

Voz 0809 16:24 concretamente tú opinas que dentro de la ley de enjuiciamiento criminal esta parte que exime a algunas personas de no declarar en este caso la mujer o parientes cercanos a al agresor puede ser perjudicial para la sentencia final

Voz 0671 16:38 sí yo estoy convencida de que ese es uno de los aspectos precisamente que deben modificarse eh para quienes no sean juristas hay un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal el cuatrocientos dieciséis de la Ley Enjuiciamiento Criminal que permite que los familiares de la esposa los hijos el marido en cualquier tipo de delitos no es un artículo pensado para violencia de género en cualquier tipo de delitos y permite que los familiares no tengan obligatoriamente que declarar como testigos si nosotros cualquier ciudadano está presente en la comisión de un delito tiene la obligación de testificar cuando lo llame el juez bueno cuando ese delito lo comete e imaginemos un hijo el padre no tiene obligación de testificar porque el artículo cuatrocientos dieciséis le dispensa deja obligación una madre no tienen obligación de testificar de declarar en juicio contra su hijo una esposa no tiene obligación de declarar contra su marido si quiere puede pero no tiene obligación bien ese artículo que está pensado en términos generales precisamente para proteger los vínculos familiares para que el Estado no obliga a nadie a declarar contra su marido contra su hijo si no quiere cuando se trata de violencia de género es un artículo que claramente se vuelve contra la mujer se vuelve contra la mujer hice vuelve contra el buen funcionamiento de la Administración de justicia porque al final lo que consigue es que una víctima que ha sufrido un delito determinado en este caso violencia de género imaginemos unas agresiones unas amenazas unas palizas

Voz 21 18:19 se le permite que

Voz 0671 18:21 no tenga la obligación de declarar que pueda no declarar contra su marido que provoca esto en los casos de violencia de género siempre hay una dominación latente del marido de la pareja agresora del varón agresor frente a su mujer y eso un día después de mucha agresión despunta termina con una denuncia con lo que le cuesta a las mujeres que han sido que son víctimas de violencia de género llegar al juzgado denunciar si se les da la posibilidad y se les insiste porque luego si hay tiempo lo comento hay que insistir les cada vez hay que recordarles que pueden no declarar no van a declarar contra su marido porque su marido les sigue amenazando a su marido

Voz 0809 19:06 claro miedo es efectivo y Ximo en estos claro claro

Voz 21 19:09 yo entonces Le sigue mandando Whatsapp diciendo

Voz 0671 19:12 como me dejes como esto siga adelante como eres capaz de hacerme esto nosotros que tenemos hijos son comunes y tú en común y tú me llevan al juzgado está claro va amenazando va cargando además con ese sentimiento que hacer recaer sobre la mujer como que cada paso que da va a destruir Leire ya la relación familiar cuando la relación familiar se la han cargado el agresor hace un montón de tiempo pero es ir generando en la mujer esa sensación de culpabilidad terrible que es lo que hunde a las víctimas de

Voz 21 19:41 mencía de género claro

Voz 0671 19:43 esa responsabilidad de que todo lo que hagan al final

Voz 21 19:46 en las que se cargan la familia

Voz 0671 19:49 da eh son ellas y es porque

Voz 21 19:51 culpa de ella eso es lo que le traslada el agresor es por culpa tuya que esto no va a funcionar

Voz 0809 19:56 claro que al final no hay testimonios no hay declaraciones cuando el juez se queda sin pruebas no

Voz 21 20:00 efectivamente en los casos de violencia de género es muy frecuente contra lo que parece es no muy frecuente que sólo tengamos la declaración de la víctima porque muchas veces no tenemos partes de lesiones porque normalmente los agresores no son tontos incumple las palizas e en el balcón de casa ni en la calle Carlos I pero las agresiones se produce en un entorno muy íntimo muy familiar muy privado donde al final en muchísimas ocasiones lo único que tenemos es la palabra de él contra la palabra de ella si nos quedamos sin la palabra de ella nos hemos quedado sin pruebas con lo cual este artículo cuatrocientos dieciséis que está bien pensado en términos genera

Voz 0671 20:42 les para una estafa para un robo

Voz 21 20:45 tan violencia de género no tiene sentido y el hecho de que las mujeres se acojan a esta dispensa o a esta exención de no declarar hace o genera unas enormes bolsas de impunidad porque al quedarnos sin pruebas o bien son se va a archivar por falta de pruebas o bien se va a dictar una sentencia absolutoria porque claro en la duda la sentencia uno es que ni siquiera hay duda es que no hay prueba pecar

Voz 0809 21:13 Olga con con la legislación actual que tenemos habría forma de esquivar este resquicio de salvarlo o habría que hacer una modificación legislativa si os

Voz 21 21:21 vale lo ideal sería una modificación legislativa los pero quiénes somos partidarios nos parece tan razonable esta modificación legislativa llevamos años y años clamando por ella y estamos lejísimos de esa modificación legislativa

Voz 0671 21:36 ante lo ideal sería que se modificara

Voz 21 21:39 excepto eh existen muchos términos intermedios que sería perfectamente posible que el Tribunal Supremo dictara un acuerdo en el que estableciera la forma de interpretación de ese precepto digo que sería perfectamente posible porque desgraciadamente ya en dos ocasiones el Tribunal Supremo ha dictado un acuerdo interpretando ese artículo ninguna de las dos ocasiones ha sido de forma razonable mente favorable a la mujer aquí eh convirtiendo ese precepto eh en un bueno al menos consiguiendo que deje de ser un obstáculo en la lucha contra la violencia de género ya en el año dos mil trece el Tribunal Supremo interpretó ese artículo dijo bueno quiénes aquellas mujeres que ejercen la acusación particular eh no pueden luego a acogerse a la exención de declarar que ha sido una cuestión que ha dado muchos problemas y también se dijo cuando los hechos por los que se denuncia ocurran después del cese

Voz 0671 22:39 del matrimonio o de la relación análoga de afectividad

Voz 21 22:42 ni tampoco la mujer se podrá acoger a esta exención de declara esta planteaba muchos problemas dice bueno cuando sea disuelto esa relación de afectividad si son matrimonio está claro pero sí son unos novios que ni siquiera viven juntos cuando se ha disuelto ayer que se pelearon

Voz 0809 22:59 ante ayer que claro está

Voz 21 23:01 la solución al problema pero más grave ha sido cuando muy recientemente este año en dos mil dieciocho el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar en un acuerdo sobre este precepto para decir que quienes se aquí Hanna esta dispensa de declarar en el acto del juicio oral el hecho de acogerse a esta dispensa de declarar no va a permitir tener en consideración las declaraciones anteriores e explico esto sí tenemos unos mini

Voz 0809 23:32 si a lo largo de un procedimiento judicial

Voz 21 23:34 el fe declara en diversas ocasiones la víctima tiene diversas ocasiones de declarar por supuesto antes en comisaría cuando interpone la denuncia pero luego durante la investigación en la fase instructora y luego en el acto del juicio cuando hay declaraciones contradictorias se pueden rescatar declaraciones vertidas con anterioridad para que el juez decida si les da algún valor probatorio o no o a lo mejor no las considera creíbles bien expresamente en el caso del cuatrocientos dieciséis del artículo del que hablamos el Tribunal Supremo acaba de decir en enero de este año de dos mil dieciocho que cuando la víctima de violencia de género se acoge a esta exención de declarar en el acto del juicio si en alguna ocasión durante el procedimiento dijo algo inculpatoria para el acusado no se podrá tomar en consideración con lo cual en realidad a lo que vamos y es lo que me quería referida al principio a lo mejor quizá no he sido muy clara es que la interpretación que se está haciendo de las normas no es una interpretación acorde

Voz 0671 24:39 a la realidad social que vivimos

Voz 21 24:42 el terrible problema de violencia de género que tenemos ya eso quería referirme cuando decía bueno es que a lo mejor la clave no está canto en inventar cosas nuevas en sacar medidas nuevas en sacar leyes nuevas que a lo mejor puntual

Voz 0671 24:56 de alguna cuestión es necesaria

Voz 21 24:58 fino no en interpretar lo que tenemos de una forma corre con la justicia que requieren los problemas sociales del momento en este momento el problema de la violencia de género y lo estamos viendo todos los días es un terrible problema social es que si me permites una lámpara pero es que se están registrando tres

Voz 0671 25:22 ciento noventa y dos denuncias diarias por violencia de género

Voz 21 25:27 no hay ningún delito ninguno

Voz 0809 25:31 que registra tanto temple claro

Voz 0671 25:33 la cantidad de denuncias coge el el delito que quiera robos y estafas al día trescientos noventa y dos no hay sólo en violencia de género ya sé que en estos casos los machistas de siempre y aquellos que dicen que no son machistas pero siempre ven el lado oscuro a la lucha contra la violencia de género a nadie voy la mitad esas denuncias falsas si no es cierto no es cierto según la Fiscalía General del Estado la última memoria que tenemos de la Fiscalía General del Estado de esa claro trescientas noventa y dos denuncias diarias supone que fueron ciento cuarenta y dos mil ochocientas noventa y tres denunciase en dos mil dieciséis que es la última estadística de ciento casi cuarenta y tres mil sólo en dieciséis casos se incoaron diligencias por denuncia falsa eso es irrisorio proporcionalmente eso quiere decir que no existe

Voz 21 26:29 pero que

Voz 0671 26:30 no hay proporcionalmente entonces la clave está en que hay que abrir los ojos ya hay que tomar conciencia del problema si no reconocemos el problema no lo vamos a solucionar y mientras haya hombres y mujeres mientras haya personas que sigan viendo un lado oscuro cada vez que se habla de lucha contra la violencia de género y una sonrisita diciendo bueno y estas son las feministas de siempre esto es que quieren más campo para así mientras siga existiendo esa visión no vamos a

Voz 0809 27:01 avanzábamos aquí el problema es que está y además de forma bastante latente no Olga Fuentes eh estaría toda la mañana escuchándote porque además considero y creo que este tipo de voces son necesarias para este avance social del de tu hablabas el avance social evidentemente dedicado a la mujer que Fall falta nos hace así que muchísimas gracias yo creo que has hecho reflexionar sobre cuestiones sobre las que no sabía hemos parado a pensar nunca solamente nos queda agradecerte muchísimo en esta etapa de vacaciones nos atienda nos expliques estas cosas tan importantes

Voz 22 27:31 para mi ha sido un placer muchísimas gracias y ojalá efectivamente entre todos y cada uno desde su sitio poniendo un granito de arena podamos seguir avanzando en esa concienciación de la que hablábamos ojalá pueda servir de algo muchísimas gracias por darme esta Oporto

Voz 3 27:46 gracias a ti hasta luego adiós pues eso vamos a seguir poniendo granitos de arena en este tema de la violencia de género

Voz 0809 27:54 no son las doce cuarenta y siete minutos y es que se ha constituido legalmente la Asociación Cultural Gitana de Elda ir para el uno de septiembre uno de sus primeros actos han preparado una actividad contra la violencia de género recibimos Llanos hasta escuchando Luis Fernández que es el presidente de esta asociación Luis muy buenas primero porque sabemos que estás trabajando hoy nos atiende desde el trabajo así que gracias y queríamos lo primero comentarte Luis porque una asociación que se ha constituido hace muy poquito tiempo y dedica sus primeros actos sino el primer acto a la violencia de género

Voz 23 28:28 nada pues por el tema que ya basta Paul que se está viendo en España mucha mucha violencia de género ni tenemos participar que ya ya está bien de tanta violencia de género que ahí eh se está dando son mujeres y la verdad queremos aportar nuestro granito de arena también como Sofies y queremos quitar la lacra de tonta violencia Basta ya

Voz 0809 28:50 no lo vais a hacer para visibilizar este tema

Voz 23 28:53 vamos a salir desde una Prasa que eligen la Plaza Plaza Mayor durante una marcha hasta la plaza Castella cabrá aproximadamente entre setecientos seiscientos setecientos metros en una carta la Guard en la cabecera basta la juntamente eh miembros políticos el señor alcalde de el pueblo Verda y las creo que puede ser que venga la Subdelegación la chica que lleva el tema de violencia de género de violencia de género de la Subdelegación de es de Alicante también juntamente la asociación eh Zhi varias con varias asociaciones creo que también eh

Voz 0809 29:36 el Luis también queríamos preguntarte porque justo estos días hay una polémica bastante encendida en todo el país sobre unos chistes son monólogos que realizado un humorista ya algunos colectivos gitanos han decidido denunciar al humorista Hay bueno intentar que se eliminen este tipo de mensajes que potencian mucho los tópicos que tradicionalmente se relacionan con la El día gitana no tú qué piensas de esto

Voz 23 29:59 vamos a ver de no lo he escuchado ni lo he visto me han comentado si de verdad que sí está diciendo lo que me han dicho que esta diciendo por mi parte del yo lo veo fatal si de verdad que chiste siempre han existido de de lo que es la lo estereotipo cien siempre se han puesto de la Guardia Civil gitano al pero los chistes típicos que siempre han rondado pero sí es verdad es que este hombre estaba diciendo eso yo no estoy por la labor Ballet no lo he escuchado ni lo he visto pero si esa Annecy en por mi parte lo veo Qatar

Voz 0809 30:32 claro porque al final colaboran muy poco con con con la integración de de todas las culturas que conviven en este país no nosotros en el da sois un colectivo de entre tres mil y cuatro mil personas de enero gitana

Voz 23 30:43 exactamente hay un colectivo que aproximadamente censado sabemos entre tres mi igual dormir

Voz 24 30:48 aproximadamente vale

Voz 23 30:51 es un colectivo fuerte bueno fuerte dentro de la etnia nuestras si Gemma enterado porque me he puesto de trabajo suyo con la verdad me acabo de enterar bueno me han dicho de lo que estaba haciendo este este hombre yo la verdad no lo veo no lo veo bien vale si esas ven como me han contado ya le digo no te puedo decir de estoy estoy esto porque no lo he visto yo personalmente no lo he visto

Voz 0809 31:13 bueno uno de esos chistes aluden claramente también un tema de mujer al tema de del pañuelo un rito de vuestras bodas

Voz 23 31:22 eso es cultura nuestra como eh siempre ha existido siempre insistirá es una cultura nuestra vale lo cual no se va a perder pero si se mete a nuestra is si si verdaderamente está metido para la cordura me nuestra yo no lo he visto pero si esas eh eh pondremos pondremos fin nosotros también eh porque vamos laboral y si es ansían pues eh que yo también me he dado denunciar porque somos colectivo juntamente con toda España claro meterse con una con la cultura nuestra siempre y cuando se me da con las mujeres la verdad es que no desde la Asociación cultura gitanas de aquí de Elba estamos en contra de todo decía eh mujer gitana como si es castellana vale como si de otra raza sigue está bien no está bien

Voz 0809 32:14 mujeres somos mujeres entonces a ver lugar del mundo y en cualquier RACE hay en cualquier etnia

Voz 23 32:19 eso da Mendes Luis M dan siempre van con la cultura nuestros en meta con otra cultura no sabes

Voz 0809 32:25 Luis cómo cómo os sentís apoyados últimamente por los políticos habéis visto una evolución desde hace unos años ha hasta el momento

Voz 23 32:33 sí vamos yo te puedo habrán desde luego a la política de que hay en Elda yo estoy muy agradecido de corazón e juntamente con el alcalde porque tenemos todo el apoyo del alcalde Laleh y el cuerpo a cuerpo de políticos que hay juntamente con él muy contentos vale yo te puedo habrá a Nacional B del pueblo muy bien de momento para si tuviera que darle una numeración le daría un diez al señor alcalde

Voz 0809 33:02 bueno pues Luis Fernández de esa asociación gitana de Elda recién constituida que ha decidido que uno de sus primeros actos es como una puesta de largo en sociedad no es como una presentación a toda la población de Elda ha sido un acto en relación contra la violencia de género así que también lo tenemos que agradecer todas las culturas todas las personas tenemos que estar poniendo nuestro granito era contra este tema así que Luis muchísimas gracias te dejamos trabajar

Voz 24 33:27 la muchísimas gracias a vosotros

Voz 0809 33:29 hacías

las

nunca

adiós

Voz 33 38:18 sí

Voz 0277 38:23 Castells de Cabo les está en Castellón exactamente en la comarca del Bajo Maestrazgo es una población con un entorno muy montañoso con abundancia de pinares parajes muy especiales como el balar o la Fuente del Bois podemos visitar los entornos naturales que acabamos de nombrar pero también un castillo declarado Bien de Interés Cultural

Voz 3 38:41 decía parroquial además recordamos que sus fiestas son en septiembre osea que llegamos a tiempo by de Cáceres es Comunitat Valenciana