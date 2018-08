Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (28/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 según que algún día intenta en la forma de libre les place es la gastronomía El Aaiún a nuestra costa a través de la radio ese día no fuera falta desplazarse al Mediterrani pero en la arena inaudible de trescientos veintiséis de sol al año es llegamos creían que el millón es que bien esa figura Comunitat Valenciana mediterránea envío Generalitat Valenciana tú echan una feo

Voz 4 00:31 hoy por ahí

Voz 1718 00:32 sueño

Voz 4 00:34 es que algún día el amor a la naturaleza no todo el mundo

Voz 5 00:38 sueño de un pie de verano el día libre algún día la la SEC término sin y aprenderá valora área disfrutarlo aquellos momentos sólo manda no esto que aprende eran

Voz 6 01:09 en Hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 1478 01:14 unas siete minutos y como cada día a estas horas soñamos con tener una horita más de radio esto es cómo exprimir el tiempo al máximo Quique el Encina vamos al máximo y aprovechar lo que no

Voz 1718 01:24 sí señoría aprovechar también esos sueños para realizar los que no se queden ahí en una tengamos

Voz 7 01:29 estarlo no menos exacto te lo pues fracasar

Voz 1718 01:32 eso ya iba Historia hay que intentarlo como tú dices bueno pues Marisa Hernández lo que hizo fue intentarlo y la costa enterase Adidas tanto bien después hablaremos con esta mujer premiada por su labor enfocada a la innovación algo que llevamos ahora el emprender divismo estás cosas buenas la tenemos aquí en el estudio y también vamos a hablar de otro sueño me imagino que tendría el vamos es conocido por todos los presentadores de televisión de Javier Vázquez bueno pues aparte de presentar programas yo creo que uno de sus sueños era ser cantante y actor y actor no les salió demasiado bien al principio pero ahora lo podemos ver en el escenario después hablaremos de sus grandes éxitos y también de la cocina para niños esa sección que guardamos todos los días justos un poquito antes de la hora de comer y además ya puede decir lo digo el lugar exacto exacto pero es un lugar donde me gustaría estar que es quedado no sin lugar exacto porque es una zona muy amplia que incluya varias poblaciones entonces es difícil pero bueno

Voz 1478 02:32 pero en neurálgico sea que hoy bienes ambicioso e indicios otro te has cogido con una comarca entera casi

Voz 1718 02:39 lo voy a dirigida a esta Zollitsch en Castellón oye que bonito pero eso no son apreciados de montaña estupenda estupendas

Voz 1478 02:46 pues depende de las montañas hay otras que vamos yo descubro si nos encanta que venga soñador a la radio muchísimas gracias que

Voz 8 02:55 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 10 03:05 godos

Voz 0187 03:09 una nueve minutos hoy hemos nombrado la palabra mujer en diferentes ámbitos en diferentes lugares pero en este caso para abrir la segunda hora de este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana hablamos de una mujer premiada no es la primera vez que ha tenido ya varios premios en su trayectoria profesional la valenciana Marisa Hernández ha recibido un premio del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Marisa bienvenida muchas gracias y además te tenemos aquí en carne y hueso que es como nos gusta a los periodistas tenemos tenerlos cerquita explica no lo sé lo primero Marisa que que valora exactamente este premio bueno en primer lugar

Voz 11 03:44 eh y os agradezco mucho el la invitación es un placer estar aquí con vosotros este premio es un reconocimiento a la innovación europea también especialmente a la mujer la Unión Europea tiene en concreto la Comisión Europea está realizando muchos esfuerzos para conseguir que las mujeres emprenda montamos empresas hagamos proyectos nuevos que creen valor de esa de esa forma pues potenciar un poco un montón de personas que tenemos forma Dimas en todo el territorio de la Unión y que puedan desarrollar proyectos muy interesantes que crean que contribuyan al desarrollo de la economía europea es un poco la el objetivo de estos reconocimientos osea

Voz 0187 04:24 tipo de premio invisibilizan en general eh a todas las mujeres que están emprendiendo y que están atreví yéndose a innovar de alguna manera

Voz 11 04:33 si la Comisión Europea a nosotros trabajamos y yo en concreto mucho con ellos durante los últimos años consideran han han visto que la mujer cuando cuando ocupa puestos de responsabilidad en las empresas o cuando emprende su propio negocio pues tiene una forma de trabajar diferente ICREA mucho valor no digamos por las nuevas ideas que aportan los consejos de administración en general también en sus propias empresas entonces desarrolla un programa precisamente para incentivar que la mujer pues digamos coja esa esa fuerza esa esa iniciativa participe y esfuerzo un poco para para llevar empresas adelante que normalmente son innovadoras porque son se trata de proyectos siempre nuevos

Voz 0187 05:14 o sea de alguna manera estas diciendo que potenciar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad o en en la forma de emprender y de crear en esas va a favor de toda la sociedad europea en este caso por supuesto a la economía europea

Voz 11 05:29 puesto eso está esto está demostrados a consejos de administración en las que participa más del veinticinco por ciento de mujeres aumenta unas ventas eso está con eso está demostrado ser esos así la mujer siempre Se trata de mujeres que han hecho sus carreras que tienen sus sus experiencias claro mejor pues por cualquier motivo a lo mejor por falta de tiempo porque es difícil trabajar en casa

Voz 7 05:52 luego trabajar también fuera de casa

Voz 11 05:55 alta de tiempo por dificultades en la coordinación de eso pues no han accedido a puestos de responsabilidad pero está demostrado que cuando la mujer accede a esos puestos la empresa va va mejor aumentan ventas si se crean proyectos de más valor

Voz 0187 06:08 Marisa hoy desgraciadamente hemos empezado este programa hablando de violencia de género por los dos casos que hemos tenido en la Comunitat Valenciana ayer en la base de la violencia de género evidentemente está el machismo y está la desigualdad entre ambos géneros yo he oído declaraciones de muchas

Voz 1718 06:24 las áreas de muchas mujeres que emprenden y también

Voz 0187 06:27 mujeres que tienen cargos de responsabilidad cuando les preguntan por este tema unas dicen que sí que han notado machismo en sus puestos responsabilidad y otras dicen que no cuál sería tu caso

Voz 11 06:37 a ver en mi caso yo no he sufrido y no he tenido en toda mi carrera profesional ni siquiera en la universidad yo estudié Ingeniería industrial y ahí pues habría también muy un porcentaje muy bajito de mujeres nunca he tenido me he visto directamente involucrada en un caso de este tipo no sin embargo es cierto que a la hora de trabajar de participar en reuniones pues el ochenta por ciento de los que participan en una reunión a nivel que yo trabajo son hombres no esto nosotros lo damos por hecho lo asumimos como si eso fuera lo normal sin embargo hay lo que creo es que claramente estamos en minoría y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que en un consejo de administración de empresas lo normal es que por lo menos al cincuenta por ciento seamos mujeres no no debemos de ponernos el techo de cristal que se llama sino directamente concienciarnos de que eso también puede ser para nosotras no es una mujer que está formada tiene desarrollo profesional pueda acceder perfectamente lo que pasa es que como he dicho antes hay que esforzarse mucho sobre todo en una época de la vida en la que una pues tiene su familia porque es difícil coordinar pero son unos años básicamente

Voz 0187 07:44 claro son unos años pero que también de alguna forma y habría que intenta a paliar ese ese lastre que todas las mujeres tenemos no cuando empezamos a tener hijos cuando nuestros hijos son pequeños que es probablemente la etapa más complicada y más difícil que esa carga no caiga de una forma prácticamente exclusiva sobre nosotras no claro

Voz 11 08:05 por supuesto esa carga es compartida porque además es que los niños también necesitan a su padre si se claro entonces digamos que esa carga debe de ser siempre compartida tanto fuera como dentro de casa lo que en mi caso me ha ayudado muchísimo y un yo nunca interrumpido a mi carrera profesional tengo dos hijos y además me los he criado yo me gusta decirlo porque porque es algo que creo que también aporta mucho valor a la mujer y los niños por supuesto eso lo que ha sido muy importante para poder hacerlo para poder llegar a mis objetivos tanto profesionales como personales ha sido el disponer de flexibilidad vale tener un poco de de poder organizar te tu horario no porque todos los días es es tú te puedes organizar la semana puede ser que algún día pues no vaya como está previsto si tú dispones de esa flexibilidad y esa confianza que en tu empresa tienen que tener en ti por supuesto porque lo principal es llegar a objetivos y cumplirlos no pero si tú te puedes organizar ya tienes un poco una forma flexible de hacerlo ese puede hacer perfectamente

Voz 0187 09:03 yo también lo aplicadas hoy en día a tu empresa con tus trabajadores y trabajadoras si con mis trabajadores trabajadores

Voz 11 09:08 exacto con los dos claro es igual no si de ellos tienen flexibilidad para Asuntos propios en mí yo es que siempre he pensado que la persona que responsable en el trabajo también los en casa no entonces hay que darles siempre la posibilidad de organizar ciertas asunto suyos propios siempre y cuando los objetivos de la empresa está en cumplidor

Voz 0187 09:27 pues venga hablemos de tu empresa que además trabaja o una tecnología que colabora con un futuro hoy una entorno yo creo que más sostenible tú crees que las mujeres también tenemos un poco más sensibilidad sobre este tema sobre el tema de de crear un ambiente mejor para nuestros nietos ya porque nuestros hijos no de ellos se lo van a vivir así

Voz 11 09:45 claro que si la mujer es si si la mujer abandera ese tipo de proyectos como como la que más además le encantan yo todas las mujeres que he conocido en mi sector están motivador más profesional y personalmente para llevar este tipo de proyectos adelante porque crean valor mejoran eso son proyectos que entusiasman cuando los vas a contar no gustan en general a todo el mundo no en mi caso por ejemplo yo trabajo sobre todo en el marco de la Unión Europea en países de la Unión lo encontramos instalaciones nuestras que ha sido desarrollada con tecnología propia siempre dónde voy son proyectos que gustan no sólo porque te crean valor económico y de negocios sino también porque estás mejorando el medio ambiente estás creando empleo en general y luego la mujer tiene digamos un hábil de especial para para entender las cosas nuevas para para poner de acuerdo digamos a todos los agentes del sector que muchas veces pues estamos trabajando según nuestras nuestros procedimientos y se nos escapan cosas que no encajan Ari en cambio la mujer tiene una como una visión mucho más general y una habilidad especial para para coordinar todo eso

Voz 0187 10:52 Marisa a ver si no explicas de una forma que lo intentamos todo el mundo eh que que la gente así muy técnica de carreras de ciencias a veces habláis de una forma un poco inaccesible cuéntanos exactamente qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis pero eso para gente de todo tipo explican

Voz 11 11:05 lo bien va bueno nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una tecnología nueva a nivel industrial es decir con plantas de tamaño industrial grandes que transforman la mal la materia orgánica es decir los residuos orgánicos que habitualmente tiramos a la basura

Voz 0187 11:22 era basura nuestra basura residuos de cocina

Voz 11 11:24 mejor las cuando vemos las empresas que están dando los jardines todo eso tiene difícil el valor es difícil extraer valor de ahí porque es una materia muy diversa muy húmeda y nosotros lo que hemos desarrollado una tecnología que todo eso lo transforma en un Bio Carbon básicamente el cincuenta por ciento de los residuos que nosotros hacemos que nosotros generamos son orgánicos es una cantidad que si piensas que la población crece cada vez estamos generando más residuos entonces nosotros lo que hacemos de Adidas transformarlo en Vigo Carboni de ese vio carbón hacer materiales para la industria por ejemplo salpica de los de coches por ejemplo vio polímeros para hacer muebles de jardín se puedan también utilizar como combustible se puede utilizar como carbones activos hay diferentes aplicaciones después no entonces es una forma de volver a meter nuestros residuos en vez de tirarlos volverlos a meter en los ciclos económicos dejar de extraer recursos de la tierra no porque básicamente estamos reutilizado lo que lo que estamos lo que estamos generan los residuos que estamos generando

Voz 0187 12:27 dejar de extraer recursos de Harden dejar de ensuciar claro que yo creo que este va a ser uno de los grandes problemas del futuro no la cantidad de residuos que gestionamos el ser humano al cabo del día claro de los salomónico sin los no orgánicos

Voz 11 12:39 todo eso los residuos la cantidad de residuos va en aumento y de hecho estas uno de los motivos por los cuales la Comisión Europea puso en marcha el programa de economía circular a llaman básicamente sí pretende extraer valor de nuestros recursos y generar de ahí materiales de manera que no tengamos que comprarlos fuera piensa que la Unión Europea está comprando fuera básicamente el ochenta por ciento de las materias primas que utilizan nuestra hindúes

Voz 0187 13:02 ya

Voz 11 13:03 entonces sí si somos capaces de generar esas materias primas de nuestros residuos pues es un valor que estamos creando aquí dejamos de de comprarlos fuera también

Voz 0187 13:11 Marisa Hernández pues tengo poco que decir de ti porque tú misma con tus palabras te ha retratado de te has dibujado perfectamente a una mujer talentosa innovadora y con muchísimo futuro encantada de que seas de la Comunitat Valenciana encantada de que exporte es nuestro talento muchísimas gracias por esa valentía esa fue esa que hace de referencia hay de referente para muchísimas mujeres un placer escucharte Marisa muchas gracias a vosotros están probando gracias

Voz 14 14:17 hoy por hoy Comunitat

Voz 8 14:18 Valenciana

Voz 6 14:29 cadena SER

Voz 8 14:37 conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 6 14:42 para hacer promoción de La Ventana tienes que tener la cabeza estoy muy

Voz 8 14:50 da igual tiene quiénes extra fuentes solventes como Wikipedia Google humorista y monologuista

Voz 16 14:59 A6 en La ventana del verano de la SER con Roberto Sánchez de Rubi Barcelona muy periódico condenado a quedarse calvo para para para para para no entre lo personal ya te dije que no tengo esta cadena SER

Voz 6 15:18 yo creo que Hora Veinticinco es la mejor manera de acabar por nuestro

Voz 0187 15:24 el periodista pienso que vamos a hacer es marcharnos hasta Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes buenas tardes

Voz 1718 15:31 qué tal buenas tardes Pedro la manifestación por la tertulia había una pancarta que decía las vidas Manoteras importan

Voz 17 15:37 el problema seguramente es que no importa todo tiene que delimitar quién es el no

Voz 6 15:41 él tiene esta de forma regular es que llevaba doce años siendo un ilegal en este país que no hay ningún ser humano Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la sirve en Canarias con Pedro

Voz 18 15:59 la más completa información el deporte el mejor entretenimiento escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu Televisa

Voz 19 16:12 el recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio el líder en España

Voz 18 16:18 cómo te dirá demando pies escucha tu radio preferida la Cadena Ser en tu TDT escucharla Ibis fruto

Voz 20 16:28 hola me llamo Myriam Íñigo busqué

Voz 0187 16:30 accionar

Voz 21 16:32 me llamo José Ángel y mi voz busque sorprender me llamo alma iba busca su Jerez buscaba seducir

Voz 0187 16:42 me llamo Ana voz busca

Voz 22 16:44 ilusionar de

Voz 8 16:47 estas voces no te engaña trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio en la SER credibilidad fiabilidad y eficacia para tus anuncios

Voz 1718 17:07 nada por cierto me Jorge

Voz 0187 17:31 veintitrés minutos en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana vamos con la vuelta al cole pero en este caso una vuelta al cole lo que se refiere a la cultura los teatros de toda la Comunitat Valenciana van abriendo sus telones en este caso abrimos

Voz 25 17:45 muy lentamente el telón del teatro Olympia de Valencia

Voz 8 17:58 esta noche

Voz 26 18:02 extraña arte

Voz 0187 18:07 Jorge Javier Vázquez pasa estas tu casa hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana gracias oye lo primero que tengo que decirte es que me siento un poco rara hablando contigo no sé muy bien porqué pero a veces en los medios de comunicación tenemos que ser sinceros te lo digo me siento rara sí por qué no lo sé no explicarte lo pero me siento rara tengo que decírtelo a los oyentes para empezar con buen pie eso te pasa te pasa a menudo ya tienes un poco el efecto este de estrella del rock

Voz 27 18:36 con otras personas o no

Voz 28 18:38 bueno fíjate amigos que en lo que a este verano el porque están los con con amigos y les les contábamos abrió lo que es lo que ha hecho muchísimo de menos de todo esto es que al final la la gente a creer a saber mucho decir y entonces eh sorpresa cuando conoces a alguien lo cual dar eh establecer cualquier tipo de relación con alguien no sólo para ligar sino pues conocer simplemente amistosa y tal es como que claro que juegas con al final con muchísima desventaja porque tiene

Voz 29 19:09 existe que no existe la la igual

Voz 28 19:11 a da votos y eso es lo que el hecho de las de las relaciones sociales se ve como como muy muy mermado o al menos como viciado

Voz 0187 19:19 claro unos empieza de cero nunca no en tocado claro claro

Voz 28 19:22 eso son bueno pues sin fíjate este este verano lo pensar bastante

Voz 27 19:27 bueno ha sido un verano de reflexión entonces bueno

Voz 28 19:32 verás lo que fíjate que me ha servido para parar porque en realidad y a la la televisión yo creo que un año televisión significa a diez vidas de una vida más o menos normal porque es que se pasan tantísimas cosas graves artículo muy divertido sobre miles de verano en Telecinco punto es que era que es en otra cosa son no vives emociones no te preocupes que Jorge Javier ya lo vive porque me hacía mucha gracia no porque en realidad echando la vista atrás eh yo el año pasado que empecé empecé pegando mira hostia cobran hermano revolution eh estrené una función de teatro mese pare toque el cielo con los dedos con supervivientes con lo cual todo en menos de nueve meses

Voz 0187 20:17 pero me me me me me me llama la atención esta frase de tocar el cielo tocar el infierno solamente en cuestiones relativas al trabajo no será no Jorge Javier

Voz 28 20:26 va a haber de te digo que es una que es una manera de decir pero claro cuando se empieza a su programa y ves que no que no funciona como tiene que funcionar la verdad es que no lo pasas bien

Voz 0187 20:36 bueno bien esa Valencia allá

Voz 28 20:37 tengo muchísimas ganas de venir en octubre

Voz 0187 20:40 estarás en Elche y en Elda e como estos escuchan toda la Comunitat Valenciana lo decimos con tiempo para que la gente te vaya a buscando vienes a Valencia durante unos días estarás en el Teatro Olympia en el centro de la ciudad con grandes éxitos una comedia musical incluso viendo la imagen corporativa de del musical ha reaccionado rápidamente con los inicios de la radio no es a base de éxitos musicales esencial cuando la música no era muy accesible para para todo nuestro país y cuando además la música era básica era muy importante porque funcionaba como un bálsamo en un entorno social desastroso

Voz 28 21:17 sí sí la verdad es que no se ahora qué importancia debe tener para para la gente joven los y la habilidad de de la manera en la que vivíamos nosotros lo pero y me acuerdo que cuando lo más jovencitos eso de ir a comprar un disco por ejemplo se convertirá en una liturgia no a la casa de discos y a Karzai imponer el disco era las sensaciones son canciones maravillosas pero vamos a necesitar que vamos cumpliendo muchos años de no no me gusta no me gustan tal pero me siento muy contento de haber vivido la época que he vivido los grandes éxitos es una es una comedia musical muy muy muy muy disparatada con su toque de emoción como todo lo que hace con Juan Carlos Rubio en la que el público pasa del de la risa a la carcajada al al diciendo pero creo que está pasando

Voz 0187 22:02 la música

Voz 28 22:04 cosa Samira que es yo sólo ocho dos obras de teatro pero como espectador he ido de mis pasiones no pero hay algo que diferencia al a las comedias musicales de las funciones estrictamente de texto que es el punto es el subidón con el que sales lo que pasa con yo cuando acaba cuando acaba esta función Bush es como que que tienes en la adrenalina por los aires porque acaba con su vida en una explosión de alegría ten en cuenta que llevamos cuatro músicos en directo somos ocho llevamos cuatro músicos en directo excelentes Iber al público de pie e costar hizo vibrar con lo que está pasando te deja un regusto increíble

Voz 0187 22:45 ya parte de la historia la música imagino que es básica en esta obra hay también en tu vida no que que significa la música y las canciones que te hacen sentir

Voz 28 22:53 yo siempre digo que yo he tenido muchísima suerte de que va a mí la en la cultura ha sido una válvula de de escape para para afrontar muchísimas veces momentos al bueno no sólo alegres en Navidad sino sino tristísimo no yo creo que en que hay es el la gran asignatura pendiente de yo no sé si de este país de muchos países pero es enseñar que a través de la de la cultura a través de de gozar de de de una lectura de un libro de de de ir al cine de ir a una función desde teatro muchas veces todos estos hace mucho más llevadero y es un día me me pasó a mí me pasó una cosa muy curiosa estuve fuera hay yo normalmente no voy a a la ópera pero como estaba en un sitio donde la operara muy bonito bueno estaban Sidney en Australia y el edificio en la ópera tan tan emblemático y tan mítico eh dije venga o haber allí una ópera iba a ir después de ver la la función que era que era Rigoletto me acuerdo que había una niña o de cómo diez años doce años y estaba extasiada y habrá padres abrazando a su madre una felicidad como diciendo ostrás que cosa tan bonita que he visto no respondió estoy convencido de que de que esta chica probablemente se podrá enfrentar la vida con unas armas mucho más importantes que las que no son capaces de disfrutar con con este tipo de cosas

Voz 0187 24:11 Jorge Javier he leído que tampoco sé si será cierto porque escriben Dati probablemente demasiadas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad realidad que siempre soñó con ser actor porque no te formas te desde pequeño jovencito

Voz 28 24:23 pues mira por fundamentalmente por vergüenza eh porque en aquella época tampoco

Voz 27 24:34 a ver es que

Voz 28 24:35 ah yo he pensado muchas veces sobre eso yo creo que me que me pasa me faltó valentía me faltó confianza en mí mismo Irujo que que hoy día en el Barri en un barrio periférico de Badalona que ya de por sí Badalona que es una ciudad periferia de de Barcelona en la que todo esto sinceramente yo jamás conocía nadie que que estudiara canto por ejemplo ahora todo esto está a la orden de las actividades extraescolares que yo estudié canto hagan tal precioso lo veía nunca a ser actor era una cosa que que en que no lo sé no verán eran eran seres extraterrestres yo creo ya presentador de televisión sólo existe una televisión yo me acuerdo de cuando íbamos a dar las campanadas dudamos habrá atajada de mi abuela y conectaban siempre claro con la Puerta del Sol igual que ellos me parecía una es que era cosa de hoy no lo sé cómo cómo iba a pensar yo un niño de Badalona que después daría las campanas al las campanadas dos veces desde la Puerta del Sol son cosas que que no o cuando yo decía cuando imaginaba a lo mejor con ser periodista en mi casa siempre me quitaban esa idea de la cabeza

Voz 0187 25:40 ya bueno claro evidentemente imagino que pensaban que no era lo más adecuado

Voz 28 25:44 no no no no que no que no que no tenía ningún tipo de futuros mi padre desde luego visionario no fue

Voz 30 25:51 estoy hablando aquí no cosas notablemente Jorge Javier en tu cabeza está eh

Voz 0187 25:56 el pensamiento dedicarte en el futuro sólo al teatro

Voz 28 26:00 a mí me encantaría a mi me encantaría pero yo también tengo que que ser muy consciente de de lo que es hoy el punto del teatro que es yo todo el mundo el teatro la televisión entonces yo no tengo todavía público teatro a la gente que me viene a ver me viene a ver porque me he visto la televisión y gracia bueno a ver qué hace porque me sigue yo soy consciente de que de que tengo que trabajar muchísimo para para hacerme Mi pie espacio en el en el mundo del teatro pero claro que me gustaría que me gustaría muchísimo porque de haber es que son sensaciones que yo no he vivido en la televisión y con esto no quiero despreciar la televisión pero es son medios totalmente distintos y es que en tu en televisión trabaja para una cámara y no sabes lo que está pasando en casa no tienes ni idea tú no sabes si un programa va había no no hasta el día siguiente en teatros que la el fin inmediato de Estado lo está pasando en ese momento

Voz 0187 26:58 aunque no veas las caras no Jorge Javier me recibes un poco la energía de la gente

Voz 28 27:02 no no sí sí que siempre está en algún momento siempre se ve en algún momento es ir a Iván hay mira a mí me produce muchísima emoción pero muchísima emoción eh yo sé que hay gente que por primera vez el teatro por verle Solbes parece una algo que me produce muchísimo orgullo eso porque me lo dicen vamos oye servirá bebida por primera vez y y yo muchas veces detecto esas caras en el patio de butacas Iber como lo están disfrutando sentir que les ha venido la pena que les ha valido la pena con una moción que que a Miami a veces me

Voz 31 27:35 siento encima el escenario cuando su trabajando pienso joder qué fuerte lo que está pasando

Voz 0187 27:43 Jorge Javier por lo que decíamos al inicio por el desconocimiento que yo creo que existe sobre cuál sería la pregunta que nunca te ha hecho un periodista que te gustaría contestar

Voz 31 27:54 pues mira esa es una pregunta que yo hago muchas integrista si miras que veía pero

Voz 27 28:03 y qué cosas que no quieres contestar

Voz 28 28:07 no no sabes qué pasa a mí lo que me produce un poco de frustración que estamos viviendo es el el el hecho de que tú des entrevistas cuentes cosas todo se da tanto en cuestionamiento que tú a veces cuentes cosas yo inmediatamente salgan mentiras dice esto porque no es así y tal me produce un poco de de frustración yo siempre viendo yo siempre tiendo a creer a la gente que al haciendo entrevistó

Voz 0187 28:35 vale pues ahora para acabar pero porque si no somos

Voz 28 28:37 dónde está la gracia no es que sino para que éstas no claro para que entrevistarse lo importante es escuchar no

Voz 0187 28:43 vale pues ha para acabar Jorge Javier qué es lo que más preocupa dar nuestro entorno social

Voz 28 28:49 pues mira me preocupa el pues esta mañana estaba viendo una una tertulia sobre sobre el sobre el asunto este de la exhumación de de de Franco le preocupa que

Voz 27 29:04 que todavía haya gente que se pregunte o que esté en contra de esto sí

Voz 1718 29:11 el problema me preocupa a mí me me preocupa

Voz 28 29:14 hola me produce muchísima tristeza me procuró sobre todo en una dinámica ya de dices pero para que para que intentar explicar el porqué es que deberíamos saberlo ya no

Voz 0187 29:26 no no hay dudas no hay escapatoria pero

Voz 29 29:29 claro es que es que es que esto esto es para decir no

Voz 28 29:32 aquí no hay debate no puede haber debate entonces me preocupa que hagamos debates debates de cosas

Voz 27 29:36 y es que que bueno

Voz 0187 29:43 Jorge Javier Vázquez ahora me siento un poco menos rara te lo agradece

Voz 30 29:46 buenos días

Voz 0187 29:50 exactamente a partir de mañana en el teatro Olympia de Valencia y en octubre en Elche Elda bienvenido a la Comunitat Valenciana muchísimas gracias por contarlo en Hoy por hoy para toda la Comunitat un placer escucharle otros gracias pues eso cerramos ya el telón y entendemos ahora sí la cocina de Hoy por hoy para la Comunitat Valenciana cocina saludable para niños nuestro chef Elche de los niños se llama Juan Llorca

Voz 25 30:28 ha querido Juan Llorca bienvenido una radio para toda la Comunitat Valenciana nos estamos acercando el final del verano tú eres de los que te te pones un poco triste cuando va llegando al final del verano o tienes la ilusión de la vuelta al cole

Voz 7 30:42 yo tengo ganas de volver a Cole Mc porque en verano este pequeño también Casado

Voz 0187 30:46 a mí sí a mí no a mí me pasaba ya estaba nerviosa ya quería volver

Voz 7 30:51 bueno pues nada más cosas nuevas me lo he pasado muy bien en verano si yo también pero me las va a Perelló

Voz 0187 30:59 sí que me está encantando ver si llegamos amigos de pequeño bueno yo no he pero bueno

Voz 7 31:04 hay que ponerme pues la zona del Carmen donde está la rampa y todo esto a la rampa o Sabas cerca del pero yo me acerco

Voz 0187 31:12 más cerca del Perelló más cerca del canal pues

Voz 7 31:15 cerca del ganado estar en peligro toda la vida Olimpo no sé igual

Voz 0187 31:19 oye que bueno

Voz 7 31:21 que bueno pues bueno pero yo siempre he pasado muy bien hay entonces a mí me costaba tengo aquí pero sí ahora es al contrario voy por ahí al trabajar en el cole yo echo de menos a los echa de menos verlos en verano me dedico a mejorar el menú para el año siguiente tengo ganas de implantarlo y ver qué pasa tengo ganas de ver a niños que los he visto medio bien diez donde belleza años los echas de menos al final son parte de mi vida no Juliá hasta el siete años con ellos y no echar de menos claro entonces ahora tengo ganas de volver si se crea un vínculo de confianza no al final cuando estás conmigo es difícil si no no el profesorado pasa muchos como más niños por por etapas no tienen más cantidad pero yo me relaciono todos y una opción más cómoda vista que profesorado con ellos comparte son rato más divertidos que creo el profesor también no pero igual convenios con más de confianza yo tengo mucha concernidos y me cuenta mucho secretas qué bien lo has hecho de me quedo bueno tengo ganas de veros pero bueno también tengo ganas de estar tranquilo en casa en que también está de verano sí sí sí sí la verdad es que sí

Voz 25 32:28 bueno la vuelta al cole vamos a ir preparando unos cuerpos fuertes es más mentes más fuertes todavía qué es lo que necesitamos para volver al trabajo y para

Voz 7 32:37 el cole si yo espero que estas pautas este verano que estamos muy bien oye si aquí vienes a que la vuelta al cole sea más fácil para los negros en cuanto a volver a hábitos alimenticios porque en veranos tendemos a dar anda suelta que todo vale en la alimentación y luego no todo vale al igual que un jugador de élite de cualquier persona dice no lo ten cuidado con lo que comes todos mis con unos kilos si pues en verano no quiere decir que nos tengamos que restringir mucho pero tampoco vamos a pasarnos no entonces creo que estas pautas definiendo bien de alguna manera para darle la vuelta al cole que no sea tan al polen entonces sí sí yo soy esta algo unas tortillas pero esta vez salas para que las puedas comer desde yo las demás desayuno perdón pero espero estimar de decenas de comida es más una cena vale es como si yo creo que es más como un hacer hagamos nuestros días de verdes de guisantes donde se trata de tener guisante congelado porque no lo es temporada iba de frescos claro es muy caro sí está muy rico está muy rico muy blandito yo os recomiendo avisando sí podéis permitir el comprado aunque sea un poquito algún día pero incluso si bien es verdad

Voz 0187 33:49 los pequeñitos están buenísimo sí sí

Voz 7 33:52 pero bueno en general es una legumbre muy rica donde nos aporta proteínas hidratos entonces creo que es a los niños les ha gustado bastante gracia no verla bonitas claro es una cosa que se suelen comer muy bien entonces es bueno utilizarlo la cocina vale que esa congelado en el producto mate también de pensaba que lo congelado a veces te venden congelados pero generan lo pasa vale entonces tenemos por un lado por otro lado tenemos hoja verde hoja verde en la que tú quieras ya puede ser espinacas acelgas el hecho venga que hay ahora Hoja de Roble lo que tú quieras vale tenemos aguacate cuarto aguacate más o menos a la falta para una bolsa de unos cuatrocientos gramos de guisantes has menos tendremos huevos harina de garbanzos o harina de maíz y si no tienes pues harina integral de trigo espeta hace de Oliva entonces es muy sencillo no hay más que darle como hablamos en su día que hicimos un país desplegados un golpe de de la Guardia agua al ante y luego en el color la enfría correctos picando con

Voz 25 34:57 todo bien limpie dando con todos hay una alumna privilegiada

Voz 17 35:00 el pero es que hoy vertederos

Voz 0187 35:04 entonces vamos s

Voz 7 35:06 es una forma un truco rápido sino queremos hacerlo así porque tenemos que agua y todo esto darle de los metemos en el micro un minuto o dos minutos congelados nos valdría también eso lo juntamos con el aguacate pelado y cortado con perdón los huevos ah perdón con la harina con el agua con el afecto el IVA Icon la sal

Voz 32 35:31 lo he visto más

Voz 7 35:34 eso en una sartén en Oliva te queda una crema les tiene que quedar una textura que cuando coges un cazo y les dejas caer no es liquido que salpica sino que es algo creemos hoy como una tortilla dineral no tapa

Voz 0187 35:48 algo especialmente espeso

Voz 7 35:51 depende porque aquí podemos hacer dos cosas

Voz 0187 35:53 muy espeso tampoco pasaría nada si no porque hay una cosa que sí

Voz 7 35:56 y hay como se concreta de Scripps de esos que se llaman es cree que se ha garbanzo que está muy ricos también que es una estilo esto entonces si les pongan aquellas nos pasamos de espesor no tengo más que añadir poquito más de agua acordado si programas agua una pizca de sal para rectificarlo vale vale si nos quedamos cortos de espesor que no se queda muy líquido más aguacate o más guisante vale pero si Nos hemos pasado de espesor vamos el miércoles desde luego encuentro normal el espesor tienen que ser ese cremoso pero sin pasarnos como has dicho echar un caso en la sartén seguidora poblado cuando vemos que el lector Dita empieza a pararse nos daremos cuenta que empieza como a burbujeante por los lados y por el centro vale cuando es mujeres que por el lado de va es el Audi ya está cocinado entonces cuando que darle la vuelta ya decimos cuando no se me está quemando unos está quedando lo hacemos antes de que era crudo no entonces es cuando el truco está en cuando íbamos que empresas hay burbujas por el lo que hacen como bombas pequeñas no vencidas muchas bombas ahí darle la vuelta ahí pues bajo termina recogerla entonces eso es la base de nuestra escena y luego le puedes poner todo lo que quiera los que se te ocurra la puedes acompañar con más ensaladas frescas

Voz 32 37:14 con remolacha de esta arraigada con lechuga con tomate común

Voz 7 37:22 que ahora hay esa esa tormenta ya de por sí ya diría tiene sus ya que todo vale lo único que faltaría para mi gusto algo más de verdura fresca pero en general ya lo cumple pero como os decía antes y nos hemos pasado de espesor estos que o estás tortuguitas hay otra idea me pasaba espesor no hay problema lo echamos no es qué hará más denso y cuando empieza a cuajar que empezaba a boicotear igual en ese momento le podemos añadir verdura fresca cortada en Julia imagínate que tienes cavallino que tiene este Goya tienes zanahorias o tienes unos datos de que eso Z la cortamos en Juliana Cinecittà lo añadimos a eso y el queso Z Le damos la vuelta entonces es una unos crees que no recuerda bien el nombre de como se llaman posible has mal que viene se vuelve otra cuenta es eso hace que aunque sea más denso al añadirle más verdura Juliana y los tantos de queso o demostraré la o de parmesano o de que eso creo que tú por ejemplo o de unos garbanzos cocidos hace que le den un poquito más de jugó sida Nos queda otro estilo de respeta donde es más con cuchara con cuchillo y tenedor perdón más denso pero nos va a quedar mucho más con más relleno más contenido innovación ser tanto un rollo tortuguitas en un rollo más cree denso bueno pero es una idea que si las dos funcionan perfectamente esta receta es muy sencilla hacer también ideas comer guisantes

Voz 25 38:50 bueno pues muy buena cena muchísimas gracias gracias y hasta luego

Voz 8 38:56 no

Voz 12 39:21 lo que comentaba para la lírica como debería

Voz 1478 39:57 con la alegría bailando hago bien que si un poquito acabar este verano más acabar muertes

Voz 8 40:07 de Agujetas cantó bailó

Voz 0187 40:10 en Gavà vamos a buscar a ese sitio en el que te gustaría estar ese sitio que estás soñando ahora mismo te pero primero sintonía nos gusta mucho carretera y manta

Voz 1478 40:30 yo la veo sobre caravana eh veo la caravana con el logo de la SER así en grandes sitio para otro día

Voz 0187 40:37 cuando por todos los pueblos de la Comunidad Valenciana que yo creo que este va a ser un proyecto miras lo vamos a probar

Voz 1718 40:41 buenas pero hay que ir con un poquito de orden porque un día estamos en Castellón

Voz 0187 40:46 sabes que yo nuestra hoy muy bonito

Voz 1718 40:49 a norte de interior a la costa porque barrio Si el orden haremos que viene pues vale si hacemos programas venga pero hoy de momento lo que sí que tenemos viaje cito a a una zona de la Comunitat ya te decía yo que es un poco extenso vale pero bueno el centro neurálgico concretamente está y hasta allí nos vamos para hablar con Pilar vida El Pilar qué tal muy buenas tardes

Voz 33 41:13 es parada buenas tardes el dedicó del

Voz 1718 41:15 Museu de la victoria

Voz 33 41:17 sí directora lo bueno la frescura better Travel cultural va el tortazo gasolinera porque nosotros todas las portadas de la Gasulla también sí

Voz 1718 41:27 eso es que el que el museo es una par de Totta este parque es mes Complex

Voz 33 41:33 sí porque es un museo que te unas posesión lo que a un pase esto total a la historia de la de la Historia

Voz 1718 41:43 por el Talavera a preparar a la elite

Voz 33 41:46 de salir del neolítico de haber metal pero a banda ancha es importante no sé si todo el mundo sabrá es que pueden visitar diversos es es es la vi o lo mes singular es la posibilidad de visitar el visita en situ creo yo que te está datar de de de hasta tres días

Voz 1718 42:09 este es actividades porque la visita a mí me tiene que Saura de de una manera guiada para poder entender no que es el que está pasando hay y habitual Line o

Voz 33 42:19 si el museo dos punto de partida el Museo de la torta es es el que sí que está Roberto de la año porque estos museos no es el día que tener que tan que en caso de Atocha El día a día el recuerdo quise Spain buenos comentó eso es patrimonio de la humanidad desde cabinas pero tanto esta prótesis no necesita un día avalada que te dé explica Enrique un poco en situación de Leo pues también es el que también se encarga de vigilar que pues que no hayan qué tipo de pornografía si alguna cosa que el Guti de ganas de perpetuarse a sí me una visita que diera desde el Matías más centros hay pocas con la escala me yo sé Vega excavados pero bueno al ex dos la ley la idea es alto Matí matí edad al es Dolce es cabal ya les esperaban ahora eres tío poder civil

Voz 7 43:20 no

Voz 1718 43:21 pero todo no Pays día hablaremos tantas partido

Voz 33 43:26 es eso día hará calor Posada me yo basal desde les da o que te un estoy te mente escenas pintores de Motta Colita la mes es la del el Deutsche lo que pasa que se pide un día hayan hombre hombres el ascenso hemos cansado

Voz 0187 43:42 pero bueno Motagua la cada vez cabal

Voz 33 43:44 Illa de final ideal pero es la la seguir porque ya las seis de la tarde la temperatura pues pues eso me paseo agradable los al área de cara a una donde está el tema de la Llum porque si Patxi López leas la homenaje

Voz 34 44:06 los con podrá cortan el magrebí para qué

Voz 1718 44:10 me está Art en es V no el Estate conserva eso comes

Voz 33 44:15 el estrés que te estoy bien tengo un estado de conservación sí que se va a de ancha hace una n'était de lo Tamames en el que al pasar se ha despertado en la arena hay l'Aigua hagan como un una capa antes que para tapar entonces a pintores al me son diferentes y sobre todo de de la caballa que son diferentes pero sí pero hambre tenía dos que eviten puntual me den su he visto una vez al mes que saltadora que es un par de esculturas me asalta Centelles que pedían Centelles que T infinita de pintura Small Moll interesante que no se vivió en el tan B insistió en que ve pues en demanda de poder se una de ellas desde el Instituto ha sido la rupestre Geert que estos dos como escribiendo en Santa saltadora que desde un día que es tercer mes tienen una aplicación de realidad aumentada ayudadas Despres no Small interesados en alta figura morbo conservación que es la Cámara Mesia que esta las ciudades oprimida cuatro millones más de la Montalbán áreas

Voz 1718 45:29 exactamente una una aplicación de aumentado o es que el tema de de la película

Voz 0187 45:36 vale agradaría también

Voz 33 45:37 la la la la aplicación retomen Tavano más las dos sabrían que no se de habitual que son la acaba de la saltadora que está al tema del Coves debe en Roma

Voz 34 45:47 sin la algo casual ya que se pasa la película si yo si esto está hecha la aplicación

Voz 33 45:55 hay una parte de la Escalona estaban encima de Labrit posar la Asarta distancia en aquel momento es tú te hemos a menos a marcan como un calco en estará desfigura es eso te ayuda a bordo está está en estos dos les apresó noten en la retos aumentada pero perfectamente

Voz 1718 46:14 sí yo sé que para él es que ella intensivo de de ampliar no pero que al tres abril

Voz 33 46:19 sí siempre y esto es dos que les de manera habitual lo más un día pues les por a intentarse mes billetes de otra manera lo que sí que va a abrir da rupestre pero que es difícil hacer algunas que no que costará desde que se agrupa reducir a Munar en las dicha sensación de aquesta de dificultar bastante alta podría estar pegado o no él gran public algún igual felicitó

Voz 34 46:54 el ser algo moleste SEAL de Obres los queda no me Un minutes simplemente para recordar que terminan Museu Obert dura en qué

Voz 1718 47:03 el Moments especial estas visitas que estén comentan pero también el talleres pero siempre línea aún cree que es enseñarles técnicas de Comes Faith No estés este espíritu

Voz 33 47:15 claro él hemos sabe confesaba que Kings Pekín per que utilizan se explique el taller estemos explican por el tipo de de material que utilicen como Fergie y felicitó después pueden serlo él comentó que el Museo de usos de de agua dos árabes tío de Zynga voy y de Cuatrecasas en y que la banda de la visita de la esposa permanente y que pueden consulta ambos pueden telefonear y consultado

Voz 1718 47:48 la página web

Voz 35 47:49 ya Madina vaya torta ahí teniendo toda la información de contacto sí pero antenas es complicado dijo números telefónicos este costes pero bueno pero en la página web un spot ofertan ve un recorre Good virtual ver este este museo

Voz 1718 48:04 Pilar cuando te has de visitar toda la zona

Voz 36 48:09 Goliath vengo opera ya seguro me da la oportunidad de Parla poder arriba merced y que pueden ser somos más

Voz 37 48:19 ahora ya saben la verdad

Voz 8 48:56 conversaciones estivales con la de Google

Voz 16 49:02 creí ver a un hombre cobrar vida era cálido vino como si fuera digna él me mostró lo que era llorar bueno no podría ser ese hombre al que adora que haces traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER y presenta dos Roberto Sánchez que nada comparable con el tostón de tus pero probamos Cadena Ser

Voz 38 49:37 nos une a todos nos une el fútbol Bush

Voz 8 49:44 Nos une motociclismo son el baloncesto

Voz 38 49:52 nos une

Voz 8 50:00 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es que apenas eh

Voz 40 50:21 es casi escuchando la Cadena SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 8 50:30 pero muy poco como que escucha en bici

Voz 41 50:33 bueno es una forma de deben de un adulto no sé yo esto está al famoso pues esto es lo lo lo oye Angulo consume tal vamos a vender un producto se usa muchas veces de comunicación ya pero es decir que lo que pasa es que si no pueden la

Voz 17 50:53 sí pasar que era hacer visible quién

Voz 41 50:55 puede oir quién no no no presume estás Radio desea una radio abierta a todos sí pero qué te pasa vale vale de acuerdo

Voz 40 51:01 la Cadena Ser la escucha

Voz 6 51:09 hola me llamo Myriam busca emocionar ella

Voz 21 51:12 José

Voz 6 51:13 Kimi voz busque sorprenda me llamo alma voz busca ya me julio busca seducirte me llamo Ana voz busca ilusionar estas voces no te engañan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia

Voz 17 51:39 de la Serra credibilidad fiabilidad y eficacia para Tussam

Voz 9 51:45 por cierto me llamo Jorge

Voz 25 52:10 Nos vamos a esta mañana a las doce y veinte veraneantes currantes así somos Borja Martínez en el control que que el encina en todo lo demás un montón de compañeros que tenemos en la SER repartidos por toda la Comunitat Valenciana y por supuesto a ustedes nunca nos olvidamos de ustedes que son los más importantes mujeres que escriben que crean para llegar a las dos en punto de la tarde una selección de Teresa Hernández muchísimas gracias y mañana nos escuchamos gracias hasta mañana

Voz 10 52:38 para un beso

Voz 11 52:42 yo formo aquesta saque desgrana del Molly a que suba o que te hago bola perfumada del matí Totti a la tardanza en la calma sí fosa que está Pau que te acompaña en el reposo de por la punta de la Rosa se esa donde sí Chabrol that aquel record de una hora de fue el guía de aguda voluble sí Fos Le Mans brazos sostén Andres que va a ser de Amics o B la red de Falla Ram coros a la que él se usan tics si yo no Foster tuvo un recorta amable fosa Menchu uno dice un dolor o una recompensa todo lo Lovely